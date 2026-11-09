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Μια νέα ισορροπία στην παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία επιχειρεί να διαμορφώσει η Audi, μεταφέροντας μέρος της παραγωγικής της δραστηριότητας στην αμερικανική αγορά, την ώρα που οι δασμοί, το αυξημένο κόστος και ο ανταγωνισμός από την Ασία αναγκάζουν τους μεγάλους κατασκευαστές να επανεξετάσουν τη γεωγραφική παρουσία τους. Η γερμανική εταιρεία σχεδιάζει επένδυση 4 δισ. δολαρίων στην Τζόρτζια, με στόχο τη δημιουργία εργοστασίου συναρμολόγησης δυναμικότητας 200.000 SUV ετησίως.

Το σχέδιο παρουσιάστηκε το Σάββατο από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια πολιτικής συγκέντρωσης στο Πέρι, κοντά στο Μέικον της κεντρικής Τζόρτζια, σε μια περίοδο κατά την οποία ο Λευκός Οίκος επιδιώκει να προβάλει τις επενδύσεις στη μεταποίηση ως αποτέλεσμα της εμπορικής πολιτικής του.

Η ανακοίνωση πραγματοποιήθηκε ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου, με τον Τραμπ να επιδιώκει την ενίσχυση της υποστήριξης προς τους Ρεπουμπλικανούς. Η Τζόρτζια αποτελεί ιδιαίτερα σημαντική πολιτεία, καθώς αναμένονται αμφίρροπες αναμετρήσεις τόσο για τη Γερουσία όσο και για το αξίωμα του κυβερνήτη.

Για την Audi, θυγατρική του ομίλου Volkswagen, η νέα μονάδα θα αποτελέσει το πρώτο εργοστάσιο συναρμολόγησής της στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και μια σημαντική αλλαγή στον τρόπο εξυπηρέτησης της αμερικανικής αγοράς.

Μέχρι σήμερα, όλα τα αυτοκίνητα που διαθέτει στις ΗΠΑ εισάγονται από την Ευρώπη ή το Μεξικό, γεγονός που την καθιστά ιδιαίτερα εκτεθειμένη στις δασμολογικές αποφάσεις της Ουάσιγκτον.

Μόνο κατά το προηγούμενο έτος, οι δασμοί της κυβέρνησης Τραμπ επιβάρυναν τη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία με 1,2 δισ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 1,4 δισ. δολάρια.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει αυξήσει τους δασμούς στις εισαγωγές αυτοκινήτων, χάλυβα, αλουμινίου και ανταλλακτικών, ασκώντας παράλληλα πιέσεις στους κατασκευαστές για μεταφορά παραγωγικών δραστηριοτήτων εντός των αμερικανικών συνόρων.

Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι η στρατηγική αυτή ενισχύει τη βιομηχανία και δημιουργεί θέσεις εργασίας. Οι επικριτές της, αντίθετα, επισημαίνουν ότι οι επιβαρύνσεις έχουν οδηγήσει σε ακριβότερα οχήματα, ενώ η αβεβαιότητα γύρω από το εμπόριο έχει καθυστερήσει ορισμένα επενδυτικά σχέδια.

Τα μεγάλα SUV της Audi και οι 4.500 νέες θέσεις εργασίας

Ο διευθύνων σύμβουλος της Audi, Γκέρνοτ Ντέλνερ, επιβεβαίωσε κατά την εκδήλωση τον προσανατολισμό της εταιρείας προς την τοπική παραγωγή των μεγαλύτερων και ακριβότερων μοντέλων της.

«Σχεδιάζουμε να φέρουμε τα μεγαλύτερα και πιο premium SUV μας και να τα παράγουμε εδώ, στο Μέικον της Τζόρτζια», ανέφερε.

«Πρόκειται για μια μακροπρόθεσμη επένδυση, επειδή πιστεύουμε στην αμερικανική αγορά».

Σύμφωνα με την Audi, η κατασκευή της νέας εγκατάστασης αναμένεται να δημιουργήσει περίπου 4.500 θέσεις εργασίας. Οι εργασίες προβλέπεται να ξεκινήσουν το 2027, ενώ η έναρξη της παραγωγής τοποθετείται στις αρχές της δεκαετίας του 2030.

Στη μονάδα αναμένεται να συναρμολογούνται τα Audi Q7, Q8 και Q9, τρία μοντέλα που εντάσσονται στην κατηγορία των μεγάλων SUV.

Παράλληλα, προβλέπεται πρόσθετη παραγωγική παρουσία στη γειτονική Νότια Καρολίνα, με στόχο την κατασκευή περίπου 25.000 οχημάτων ετησίως.

Η παραγωγή αυτή σχεδιάζεται να πραγματοποιείται στο εργοστάσιο της Scout Motors, της μάρκας οχημάτων εκτός δρόμου που ανήκει στη Volkswagen. Η εγκατάσταση, αξίας 2 δισ. δολαρίων, βρίσκεται υπό κατασκευή στο Μπλάιθγουντ, κοντά στην Κολούμπια, πρωτεύουσα της πολιτείας.

Μέρος των συγκεκριμένων οχημάτων, που σήμερα παράγονται στην Ευρώπη, προβλέπεται να προορίζεται και για εξαγωγές.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Volkswagen, Όλιβερ Μπλουμ, χαρακτήρισε την αμερικανική αγορά βασικό πεδίο για την κερδοφόρα ανάπτυξη του ομίλου.

«Θεωρούμε την περιοχή βασική αγορά για κερδοφόρα ανάπτυξη. Ένα πιθανό εργοστάσιο της Audi στις ΗΠΑ θα δημιουργούσε πρόσθετες προϋποθέσεις προς αυτή την κατεύθυνση», δήλωσε.

Αντιδράσεις στη Γερμανία για την παραγωγή και τις θέσεις εργασίας

Η επέκταση στις Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποιείται σε μια δύσκολη συγκυρία για τη Volkswagen στη γερμανική αγορά.

Η διοίκηση και οι εκπρόσωποι των εργαζομένων βρίσκονται αντιμέτωποι με αυξανόμενες εντάσεις εξαιτίας των σχεδίων για εκτεταμένες περικοπές θέσεων εργασίας, αλλά και του ενδεχομένου να κλείσουν παραγωγικές μονάδες στη Γερμανία.

Το υψηλό λειτουργικό κόστος και ο εντεινόμενος ανταγωνισμός από ασιατικές αυτοκινητοβιομηχανίες αποτελούν σημαντικές προκλήσεις για τον όμιλο, δημιουργώντας ανησυχίες για το μέλλον της εγχώριας παραγωγής.

Η Κριστιάνε Μπέννερ, επικεφαλής του συνδικάτου IG Metall και αναπληρώτρια πρόεδρος του εποπτικού συμβουλίου της Volkswagen, αναγνώρισε τη στρατηγική σημασία της αμερικανικής επέκτασης, υπογραμμίζοντας όμως την ανάγκη προστασίας των εργαζομένων στη Γερμανία.

«Είναι σωστό και απαραίτητο να αξιοποιήσουμε καλύτερα την αμερικανική αγορά μέσω ενός νέου εργοστασίου», δήλωσε.

«Ωστόσο, πρέπει να καθοριστούν και να διατυπωθούν με σαφήνεια σταθερές προοπτικές για τους εργαζομένους σε όλες τις εγκαταστάσεις, ιδιαίτερα εδώ στη Γερμανία».

Η ίδια τόνισε ότι η τελική απόφαση για την επένδυση θα πρέπει να ληφθεί από το εποπτικό συμβούλιο της Volkswagen, διευκρινίζοντας ουσιαστικά ότι το σχέδιο δεν έχει ολοκληρώσει ακόμη όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες έγκρισης.

Ανάλογη θέση διατύπωσε ο Όλαφ Λις, πρωθυπουργός της Κάτω Σαξονίας, του γερμανικού κρατιδίου που αποτελεί τον δεύτερο μεγαλύτερο μέτοχο της Volkswagen.

Ο Λις αναγνώρισε ότι η αύξηση της παραγωγής στις Ηνωμένες Πολιτείες μπορεί να δημιουργήσει επιχειρηματικές ευκαιρίες, υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρξουν οφέλη και για τις γερμανικές εγκαταστάσεις.

«Η ανάπτυξη στην Αμερική πρέπει να διασφαλίζει θέσεις εργασίας και δημιουργία αξίας και εδώ, όχι να τις μεταφέρει αλλού», επισήμανε.

Η ανησυχία των εργαζομένων αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς το εργοστάσιο της Audi στο Νέκαρσουλμ, στη νοτιοδυτική Γερμανία, συγκαταλέγεται στις τέσσερις γερμανικές μονάδες της Volkswagen που αντιμετωπίζουν το ενδεχόμενο κλεισίματος μετά το 2030.

Ο ρόλος των δασμών και το πολιτικό μήνυμα Τραμπ

Η νέα επένδυση εντάσσεται στο ευρύτερο αφήγημα της κυβέρνησης Τραμπ για την επιστροφή της βιομηχανικής παραγωγής στις ΗΠΑ.

Ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής του Οχάιο Μπέρνι Μορένο υποστήριξε το βράδυ του Σαββάτου ότι η συμφωνία αποδεικνύει την αποτελεσματικότητα της δασμολογικής πολιτικής.

Σύμφωνα με τον ίδιο, με την επένδυση αυτή, η Audi θα κατασκευάζει όλα τα SUV της αποκλειστικά στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Μορένο υποστήριξε επίσης ότι το εργοστάσιο «δεν θα είχε δημιουργηθεί ποτέ χωρίς τους δασμούς, χωρίς κανονισμούς κοινής λογικής και χωρίς την κατάργηση της δυνατότητας της Καλιφόρνιας να ρυθμίζει τα πρότυπα οικονομίας καυσίμου».

Η τοποθέτησή του αντανακλά τη θέση των Ρεπουμπλικανών ότι οι εμπορικοί περιορισμοί μπορούν να λειτουργήσουν ως κίνητρο για νέες επενδύσεις εντός των ΗΠΑ.

Η συνολική εικόνα της αμερικανικής αυτοκινητοβιομηχανίας, ωστόσο, παραμένει σύνθετη.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει περιορίσει τα κρατικά κίνητρα για τα ηλεκτρικά οχήματα, προκαλώντας σημαντική μείωση της παραγωγής ηλεκτρικών αυτοκινήτων και μπαταριών στη χώρα.

Παράλληλα, η απασχόληση στον κλάδο κατασκευής οχημάτων και ανταλλακτικών στις ΗΠΑ έχει υποχωρήσει από την ανάληψη των καθηκόντων του Τραμπ το προηγούμενο έτος.

Στη συγκέντρωση όπου πραγματοποιήθηκε η ανακοίνωση, έξω από τον χώρο της εκδήλωσης βρισκόταν σταθμευμένο ένα χρυσό Audi με πινακίδες κατασκευαστή, προσδίδοντας μια ακόμη συμβολική διάσταση στην παρουσία της γερμανικής εταιρείας.

Πτώση πωλήσεων για την Audi σε Κίνα και ΗΠΑ

Η απόφαση για ενίσχυση της παρουσίας στην Αμερική έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Audi αντιμετωπίζει πιέσεις στις βασικές αγορές της.

Οι παγκόσμιες πωλήσεις της υποχώρησαν επί δύο συνεχόμενα χρόνια, ενώ το πρώτο εξάμηνο του 2026 κατέγραψαν νέα μείωση 7%.

Βασικοί παράγοντες ήταν ο έντονος ανταγωνισμός στην Κίνα, όπου οι εγχώριοι κατασκευαστές διεκδικούν αυξανόμενο μερίδιο αγοράς, καθώς και οι αμερικανικοί δασμοί που επιβαρύνουν τα εισαγόμενα αυτοκίνητα.

Ειδικότερα, οι πωλήσεις της Audi στις ΗΠΑ έχουν μειωθεί κατά 16% φέτος, γεγονός που ενισχύει την ανάγκη επαναπροσδιορισμού της στρατηγικής του ομίλου.

Η τοπική παραγωγή μεγάλων SUV θα μπορούσε να περιορίσει την έκθεση της εταιρείας στους εισαγωγικούς δασμούς και να της προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία στην εξυπηρέτηση της αμερικανικής ζήτησης.

Ωστόσο, η επένδυση συνεπάγεται και μακροχρόνιες δεσμεύσεις κεφαλαίων σε μια περίοδο αυξημένης αβεβαιότητας για την πορεία της παγκόσμιας αγοράς αυτοκινήτου.

Επενδύσεις δισεκατομμυρίων και από Toyota, Honda και Hyundai

Η Audi δεν είναι η μοναδική αυτοκινητοβιομηχανία που εξετάζει ή υλοποιεί επέκταση της παραγωγής στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Τον Ιούλιο, η ιαπωνική Toyota ανακοίνωσε επένδυση 3,6 δισ. δολαρίων για τη δημιουργία νέας γραμμής συναρμολόγησης φορτηγών στο εργοστάσιό της στο Σαν Αντόνιο του Τέξας.

Η νέα εγκατάσταση θα καταλαμβάνει επιφάνεια περίπου 2,5 εκατομμυρίων τετραγωνικών ποδιών, δηλαδή 232.000 τετραγωνικών μέτρων.

Παράλληλα, η Toyota σχεδιάζει να μεταφέρει στις ΗΠΑ μέρος της παραγωγής φορτηγών που πραγματοποιείται σήμερα στο Μεξικό.

Η επέκταση αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το 2030, με τη δημιουργία 2.000 νέων θέσεων εργασίας.

Η Honda Motor εξετάζει επίσης την κατασκευή νέου εργοστασίου συναρμολόγησης στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά έχει προειδοποιήσει ότι ενδέχεται να μην προχωρήσει εάν δεν παραταθεί η εμπορική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ, Μεξικού και Καναδά (USMCA).

Από την πλευρά της, η νοτιοκορεατική Hyundai είχε δηλώσει πέρυσι ότι η εξασφάλιση σαφούς προοπτικής για την USMCA θα της επέτρεπε να αποδεσμεύσει άμεσα περισσότερα από 20 δισ. δολάρια για νέες επενδύσεις στις ΗΠΑ.

Οι διαφορετικές στρατηγικές των κατασκευαστών αναδεικνύουν τη σημασία της εμπορικής πολιτικής στη λήψη επενδυτικών αποφάσεων.

Για τη Volkswagen και την Audi, η πρόκληση είναι διπλή: αύξηση της παραγωγικής παρουσίας στην αμερικανική αγορά και ταυτόχρονη διατήρηση της βιομηχανικής βάσης στη Γερμανία.

Το κατά πόσον η νέα επένδυση στην Τζόρτζια θα συμβάλει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του ομίλου, χωρίς να επιδεινώσει τις εντάσεις με τους Γερμανούς εργαζομένους, θα αποτελέσει βασικό ζήτημα για την επόμενη φάση της στρατηγικής του.