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Αυξημένες πωλήσεις παρά τις πιέσεις που ασκεί η ακρίβεια στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς κατέγραψε η φετινή Black Friday στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Mastercard SpendingPulse, οι λιανικές πωλήσεις ενισχύθηκαν κατά 5,8% σε σύγκριση με πέρυσι, με τις διαδικτυακές αγορές και τα προϊόντα τεχνολογίας να βρίσκονται στο επίκεντρο του καταναλωτικού ενδιαφέροντος.

Οι ηλεκτρονικές πωλήσεις σημείωσαν αύξηση 13,4% σε ετήσια βάση, ενώ στα φυσικά καταστήματα η αντίστοιχη άνοδος διαμορφώθηκε στο 3,8%. Τα στοιχεία της Mastercard καλύπτουν συναλλαγές ανεξαρτήτως του τρόπου πληρωμής, εξαιρουμένων των αγορών βενζίνης και αυτοκινήτων.

Στο επίκεντρο ηλεκτρονικά είδη και βιντεοπαιχνίδια

Ιδιαίτερα αυξημένη ήταν η ζήτηση για ηλεκτρονικά είδη και λογισμικό, με τις πωλήσεις της συγκεκριμένης κατηγορίας να ενισχύονται κατά 7,9% σε σχέση με την περυσινή Black Friday. Στα κοσμήματα καταγράφηκε αύξηση 4,6%, ενώ στα ενδύματα η άνοδος διαμορφώθηκε στο 4,4%.

Σύμφωνα με τους New York Times, οι Αμερικανοί καταναλωτές αναζήτησαν κυρίως προσφορές σε φορητούς υπολογιστές, τηλεοράσεις και βιντεοπαιχνίδια, σε μια περίοδο κατά την οποία οι ανατιμήσεις στα καύσιμα και στα τρόφιμα περιορίζουν τα περιθώρια για προαιρετικές δαπάνες.

Η ζήτηση για προϊόντα τεχνολογίας είχε ενισχυθεί ήδη πριν από τη Black Friday, την εβδομάδα της κυκλοφορίας του πολυαναμενόμενου βιντεοπαιχνιδιού Grand Theft Auto VI.

Σύμφωνα με τη δημιουργό εταιρεία Rockstar Games, το βιντεοπαιχνίδι κατέγραψε παγκοσμίως λιανικές πωλήσεις ύψους 3,79 δισ. δολαρίων μόνο κατά την πρώτη ημέρα κυκλοφορίας του.

Εκπτώσεις ακόμη και για είδη πρώτης ανάγκης

Η οικονομική πίεση που αντιμετωπίζουν τα αμερικανικά νοικοκυριά επηρεάζει και τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούν τις αγορές τους. Όπως επισημαίνουν οι New York Times, οι καταναλωτές συγκρίνουν πλέον συστηματικότερα τις τιμές, αξιοποιώντας τις προσφορές της Black Friday όχι μόνο για την αγορά δώρων και ηλεκτρονικών συσκευών, αλλά και για την κάλυψη καθημερινών αναγκών.

Από την πλευρά τους, οι μεγάλες αλυσίδες λιανεμπορίου προσαρμόστηκαν στις συνθήκες της αγοράς, διευρύνοντας την γκάμα των οικονομικών επιλογών για χριστουγεννιάτικα δώρα και μειώνοντας τις τιμές σε χιλιάδες προϊόντα.Η επικεφαλής οικονομολόγος του Mastercard Economics Institute, Μισέλ Μέγιερ, εκτιμά ότι η ισχυρή ζήτηση για προϊόντα τεχνολογίας θα διατηρηθεί και κατά τη διάρκεια της υπόλοιπης εορταστικής περιόδου.