Η τεχνητή νοημοσύνη δημιουργεί περιουσίες με πρωτοφανείς ρυθμούς, αλλά μαζί με αυτές αναδιαμορφώνει και την πολιτική συζήτηση γύρω από την κατανομή του πλούτου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Καθώς ιδρυτές, επενδυτές και εργαζόμενοι τεχνολογικών επιχειρήσεων βλέπουν την αξία των μετοχών τους να εκτοξεύεται, πολιτειακές κυβερνήσεις και μέλη του Κογκρέσου αναζητούν τρόπους να διεκδικήσουν μεγαλύτερο μερίδιο από τον νέο πλούτο.

Η χρηματιστηριακή εισαγωγή της Anthropic, η οποία ανέδειξε μια νέα γενιά εκατομμυριούχων και δισεκατομμυριούχων, έρχεται να ενισχύσει τη συζήτηση για το κατά πόσο το υφιστάμενο φορολογικό σύστημα ανταποκρίνεται στις συνθήκες της ψηφιακής οικονομίας.

Η διεύρυνση των οικονομικών ανισοτήτων, η συρρίκνωση της μεσαίας τάξης και η συγκέντρωση ολοένα μεγαλύτερου πλούτου στα χέρια περιορισμένου αριθμού επιχειρηματιών και επενδυτών διαμορφώνουν ένα πολιτικά ευαίσθητο περιβάλλον, με τη φορολόγηση των μεγάλων περιουσιών να αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα ζητήματα της προεδρικής αναμέτρησης του 2028.

Ο φορολογικός κλοιός γύρω από τις μεγάλες περιουσίες

Στη Νέα Υόρκη προωθείται η επιβολή πρόσθετης ετήσιας φορολογικής επιβάρυνσης σε πολυτελή ακίνητα που δεν χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία, ενώ στην πολιτεία της Ουάσιγκτον εξετάζονται παρεμβάσεις για τη φορολόγηση των επενδυτικών εισοδημάτων των οικονομικά ισχυρότερων νοικοκυριών.

Η Ουάσιγκτον προχωρεί, παράλληλα, στην καθιέρωση φόρου 9,9% για εισοδήματα άνω του 1 εκατ. δολαρίων, με ορίζοντα εφαρμογής το 2028, εφόσον ξεπεραστούν οι νομικές και συνταγματικές αμφισβητήσεις.

Στην Καλιφόρνια, αντιθέτως, οι ψηφοφόροι απέρριψαν στις εκλογές του Νοεμβρίου την πρόταση για την επιβολή εφάπαξ φόρου 5% στην καθαρή περιουσία των δισεκατομμυριούχων.

Η πρωτοβουλία, γνωστή ως Proposition 40, αφορούσε σε όσους είχαν την κατοικία τους στην πολιτεία την 1η Ιανουαρίου 2026, προβλέποντας εξαιρέσεις για τα ακίνητα και τους περισσότερους συνταξιοδοτικούς λογαριασμούς.

Η απόρριψη του μέτρου, ωστόσο, δεν ανέκοψε τη δυναμική της συζήτησης. Αντιθέτως, έδωσε νέα ώθηση στις προτάσεις για την καθιέρωση ενός ενιαίου φόρου περιουσίας σε ομοσπονδιακό επίπεδο.

Στο Κογκρέσο έχει ήδη κατατεθεί νομοθετική πρόταση για την επιβολή ετήσιου φόρου 5% στην καθαρή περιουσία των Αμερικανών δισεκατομμυριούχων.

Ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Κρις Βαν Χόλεν εκτιμά ότι η εξέλιξη στην Καλιφόρνια αναδεικνύει τους περιορισμούς μιας μεμονωμένης πολιτειακής παρέμβασης, ενισχύοντας τα επιχειρήματα υπέρ μιας ευρύτερης φορολογικής μεταρρύθμισης.

Περιουσίες δισεκατομμυρίων χωρίς αντίστοιχη ρευστότητα

Η περίπτωση της Anthropic, της οποίας η χρηματιστηριακή αξία έφτασε τα 1,76 τρισ. δολάρια κατά την πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης, αναδεικνύει μία από τις βασικότερες δυσκολίες που συνοδεύουν τη φορολόγηση του συσσωρευμένου πλούτου.

Χιλιάδες στελέχη και εργαζόμενοι τεχνολογικών επιχειρήσεων μπορούν να διαθέτουν μετοχικά χαρτοφυλάκια αξίας εκατομμυρίων δολαρίων, χωρίς να έχουν στη διάθεσή τους αντίστοιχα ποσά σε μετρητά.

Ενδεικτικά, ένας φορολογούμενος με καθαρή περιουσία 1 δισ. δολαρίων θα καλούνταν, με συντελεστή 5%, να καταβάλει φόρο 50 εκατ. δολαρίων, ανεξάρτητα από το εάν διαθέτει την αναγκαία ρευστότητα.

Η εξίσωση γίνεται ακόμη δυσκολότερη όταν οι μετοχές υπόκεινται σε περιορισμούς πώλησης για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μετά την εισαγωγή μιας εταιρείας στο χρηματιστήριο.

Οι υποστηρικτές του φόρου πλούτου, από την άλλη πλευρά, θεωρούν ότι η συγκεκριμένη φορολογική προσέγγιση αποσκοπεί ακριβώς στην αντιμετώπιση της διαφοροποίησης μεταξύ πραγματοποιηθέντος εισοδήματος και συσσωρευμένης περιουσίας.

Ο δισεκατομμυριούχος ακτιβιστής Τομ Στάιερ υποστηρίζει ότι οι κάτοχοι μεγάλων μετοχικών χαρτοφυλακίων έχουν τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν ρευστότητα μέσω δανεισμού, χρησιμοποιώντας τους τίτλους τους ως εγγύηση για την κάλυψη των φορολογικών τους υποχρεώσεων.

Ωστόσο, μια τέτοια επιλογή συνεπάγεται πρόσθετο κόστος και χρηματοοικονομικό κίνδυνο, ιδιαίτερα σε περιόδους έντονης χρηματιστηριακής μεταβλητότητας.

Η φορολογική μετανάστευση των μεγιστάνων

Η προοπτική αυξημένων φορολογικών επιβαρύνσεων έχει αρχίσει να επηρεάζει και τις επιλογές φορολογικής κατοικίας των εύπορων Αμερικανών.

Ορισμένοι κάτοχοι μεγάλων περιουσιών έχουν ήδη εγκαταλείψει την Καλιφόρνια, ενώ άλλοι εξετάζουν τη μετακίνησή τους σε πολιτείες που προσφέρουν ευνοϊκότερο φορολογικό περιβάλλον.

Πέρα από τις άμεσες επιβαρύνσεις, ανησυχία προκαλεί και το ενδεχόμενο μελλοντικής διεύρυνσης των σχετικών μέτρων, ώστε να συμπεριλάβουν φορολογουμένους με περιουσίες χαμηλότερες του 1 δισ. δολαρίων.

Η δυνατότητα μεταφοράς της φορολογικής κατοικίας αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα για όσους διαθέτουν την οικονομική ευχέρεια να αλλάξουν τόπο διαμονής, περιορίζοντας ενδεχομένως την αποτελεσματικότητα των επιμέρους πολιτειακών παρεμβάσεων.

Αυτός είναι και ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους ενισχύεται η επιχειρηματολογία υπέρ ενός ομοσπονδιακού φόρου περιουσίας, ο οποίος θα περιόριζε τα περιθώρια φορολογικού ανταγωνισμού μεταξύ των αμερικανικών πολιτειών.

Η νέα έννοια του εκατομμυριούχου

Η συζήτηση για τη φορολόγηση του πλούτου αποκτά διαφορετικές διαστάσεις εξαιτίας της αύξησης του κόστους διαβίωσης και της εκτίναξης των τιμών των ακινήτων σε μεγάλα αστικά κέντρα των ΗΠΑ.

Στο Σιάτλ, για παράδειγμα, η διάμεση τιμή πώλησης μιας μονοκατοικίας πλησίασε τον Οκτώβριο τα 1,1 εκατ. δολάρια.

Η κατοχή μιας περιουσίας αξίας ενός εκατομμυρίου δολαρίων δεν αντανακλά, επομένως, απαραίτητα την ίδια οικονομική επιφάνεια που αντιπροσώπευε στο παρελθόν, ιδιαίτερα σε περιοχές με υψηλό κόστος στέγασης.

Την ίδια στιγμή, η ανατίμηση των ακινήτων και των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων ενισχύει την οικονομική θέση όσων διαθέτουν ήδη σημαντική περιουσία, διευρύνοντας την απόσταση από εκείνους που στηρίζονται αποκλειστικά στο εισόδημα από την εργασία τους.

Στον αντίποδα της ετήσιας φορολόγησης της περιουσίας βρίσκεται η πρόταση επιβολής φόρου κατά τη ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων, όταν δηλαδή τα κεφαλαιακά κέρδη μετατρέπονται σε πραγματικό εισόδημα.

Ποιος θα χρηματοδοτεί το κράτος στην εποχή της AI;

Πέρα από τη φορολογική μεταχείριση των νέων μεγιστάνων της Silicon Valley, η ραγδαία εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης αναδεικνύει ένα πολύ ευρύτερο ζήτημα για τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών.

Η φορολόγηση των εισοδημάτων από εργασία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες των κρατικών εσόδων στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Εάν η εξάπλωση της AI και της αυτοματοποίησης οδηγήσει σε εκτεταμένη υποκατάσταση της ανθρώπινης εργασίας, η φορολογική βάση θα μπορούσε να περιοριστεί, ακόμη και σε συνθήκες σημαντικής αύξησης της παραγωγικότητας και της εταιρικής κερδοφορίας.

Μια οικονομία που παράγει περισσότερο πλούτο με λιγότερους εργαζομένους ενδέχεται να απαιτήσει διαφορετικούς μηχανισμούς φορολόγησης, με μεγαλύτερη έμφαση στα εισοδήματα από κεφάλαιο και στα επιχειρηματικά κέρδη.

Το μεγάλο ερώτημα, συνεπώς, δεν είναι μόνο πόσο θα φορολογηθούν οι δισεκατομμυριούχοι της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και ποιος θα επωμιστεί το βάρος της χρηματοδότησης του κράτους σε μια εποχή κατά την οποία η τεχνολογία μπορεί να υποκαταστήσει σημαντικό μέρος της ανθρώπινης εργασίας.