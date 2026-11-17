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Η εικόνα ενός αυτοκινήτου που σταματά στην άκρη του δρόμου και απελευθερώνει από το εσωτερικό του ένα μικρό ιπτάμενο όχημα μπορεί να θυμίζει σκηνή από ταινία επιστημονικής φαντασίας. Ωστόσο, η κινεζική XPeng φιλοδοξεί να μετατρέψει αυτό το σενάριο σε εμπορική πραγματικότητα μέσα στο 2027, παρουσιάζοντας μια νέα πρόταση μετακίνησης που συνδυάζει την οδήγηση με την πτήση.

Η εταιρεία σχεδιάζει να ξεκινήσει τις πωλήσεις ενός ιδιαίτερου οχήματος, το οποίο αποτελείται από ένα εξάτροχο ηλεκτρικό βαν και ένα αποσπώμενο διθέσιο ιπτάμενο σκάφος. Το δεύτερο μπορεί να απογειώνεται ανεξάρτητα, επιτρέποντας στους επιβάτες να συνεχίζουν τη διαδρομή τους από αέρος, όπου οι συνθήκες και οι κανονισμοί το επιτρέπουν.

Σύμφωνα με τον Ντέλι Ζάο, επικεφαλής της εταιρείας, το νέο σύστημα μετακίνησης αναμένεται να είναι διαθέσιμο κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2027, με την τιμή του να διαμορφώνεται περίπου στις 300.000 δολάρια.

Η αρχική διάθεση θα απευθύνεται κυρίως σε ιδιώτες που αναζητούν μια διαφορετική εμπειρία αναψυχής, αλλά και σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, οι οποίες θα μπορούν να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές του για την πρόσβαση σε δυσπρόσιτες περιοχές.

Ένα βαν που κρύβει στο εσωτερικό του ένα αεροσκάφος

Η τεχνολογία της XPeng βασίζεται σε μια πρωτότυπη ιδέα: το ιπτάμενο όχημα δεν αποτελεί μέρος του αμαξώματος, αλλά μεταφέρεται στο πίσω τμήμα ενός μεγάλου εξάτροχου βαν, από όπου μπορεί να αποδεσμεύεται όταν πρόκειται να πραγματοποιήσει πτήση.

Το όχημα μεταφοράς έχει διαστάσεις που παραπέμπουν σε ένα Ford Transit, ενώ ο γωνιώδης, φουτουριστικός σχεδιασμός του θυμίζει το Cybertruck της Tesla.

Από το πίσω μέρος του αναπτύσσεται το διθέσιο αεροσκάφος, με μια διαδικασία που ο Ζάο παρομοίασε με τη μεταμόρφωση των Transformers.

Το μικρό πιλοτήριο έχει περίπου το μέγεθος ενός Fiat 500. Αντί για συμβατικούς κινητήρες αεροσκαφών, χρησιμοποιεί έξι ηλεκτροκίνητες έλικες που τροφοδοτούνται από μπαταρίες, ακολουθώντας τη βασική τεχνολογική φιλοσοφία των drones.

Το σύστημα επιτρέπει κάθετη απογείωση και προσγείωση, χωρίς να απαιτείται συμβατικός διάδρομος αεροδρομίου. Παράλληλα, η πλοήγησή του πραγματοποιείται μέσω ενός απλού χειριστηρίου τύπου joystick.

Στις δυνατότητές του περιλαμβάνεται και η αυτόνομη πτήση προς προκαθορισμένο προορισμό, περιορίζοντας την ανάγκη συνεχών παρεμβάσεων από τον χειριστή.

Ο Ζάο, ο οποίος διαθέτει εκπαίδευση πιλότου, υποστήριξε μάλιστα ότι η χρήση του είναι τόσο απλή, ώστε θα μπορούσε να διδάξει σε οποιονδήποτε τις βασικές λειτουργίες πτήσης μέσα σε μόλις πέντε λεπτά.

Δέκα χρόνια ανάπτυξης και έμπνευση από τον Χάρι Πότερ

Πίσω από το φουτουριστικό όχημα βρίσκεται μια προσπάθεια που ξεκίνησε πριν από περίπου μία δεκαετία.

Η XPeng έχει πραγματοποιήσει εκτεταμένες δοκιμές ιπτάμενων μηχανών στις εγκαταστάσεις της στην Γκουανγκζού της Κίνας, εξελίσσοντας σταδιακά την τεχνολογία της από πρώιμα πρωτότυπα ιπτάμενων μοτοσικλετών έως το σημερινό σύστημα συνδυασμένης επίγειας και εναέριας μετακίνησης.

Το νέο όχημα έχει ήδη εξασφαλίσει έγκριση από τις κινεζικές αρχές πολιτικής αεροπορίας για περιορισμένη χρήση, ένα σημαντικό βήμα προς την εμπορική του αξιοποίηση.

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι πηγές έμπνευσης του επικεφαλής της εταιρείας.

Ο Ζάο έχει αναφέρει ότι επηρεάστηκε από τα φανταστικά ιπτάμενα πλάσματα του κόσμου του Χάρι Πότερ, αλλά και από το ιπτάμενο skateboard του Green Goblin, του γνωστού αντιπάλου του Spider-Man.

Αυτές οι επιρροές από τη λογοτεχνία και τα κόμικς συνέβαλαν στη διαμόρφωση μιας τεχνολογικής ιδέας που μέχρι πρόσφατα έμοιαζε περισσότερο με κινηματογραφική επινόηση παρά με εμπορικό προϊόν.

Πτήση σε ύψος ενός χιλιομέτρου – Πόσο μακριά μπορεί να φτάσει

Παρά τις εντυπωσιακές δυνατότητές του, το ιπτάμενο όχημα της XPeng εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σημαντικούς τεχνολογικούς περιορισμούς.

Η σημερινή αυτονομία πτήσης φτάνει τα 30 χιλιόμετρα, απόσταση που το καθιστά περισσότερο κατάλληλο για σύντομες διαδρομές, τουριστικές εμπειρίες ή ειδικές επιχειρησιακές αποστολές παρά για μεγάλες μετακινήσεις.

Η εταιρεία εκτιμά ότι η αυτονομία θα μπορούσε σύντομα να διπλασιαστεί, χάρη στη βελτίωση της ενεργειακής πυκνότητας των μπαταριών.

Παράλληλα, το αεροσκάφος έχει δυνατότητα πτήσης σε ύψος έως και 1.000 μέτρων από το έδαφος.

Ωστόσο, η τεχνική δυνατότητα απογείωσης δεν σημαίνει ότι οι ιδιοκτήτες του θα μπορούν να πετούν ελεύθερα πάνω από πόλεις και δρόμους.

Στην αρχική φάση, οι πτήσεις θα επιτρέπονται μόνο σε ειδικά εγκεκριμένες περιοχές στην Κίνα, καθώς και για συγκεκριμένες αποστολές υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Η χρήση του επομένως θα εξαρτάται από το κανονιστικό πλαίσιο, τις διαθέσιμες υποδομές και τους περιορισμούς που επιβάλλουν οι αρχές αεροπορίας.

Η κόντρα με τον Έλον Μασκ για το μέλλον των ιπτάμενων αυτοκινήτων

Η παρουσίαση της XPeng πραγματοποιείται σε μια περίοδο έντονου τεχνολογικού ανταγωνισμού μεταξύ Κίνας και Ηνωμένων Πολιτειών, τόσο στην ηλεκτροκίνηση όσο και στην ανάπτυξη αυτόνομων συστημάτων και drones.

Στο επίκεντρο αυτής της αντιπαράθεσης βρίσκεται και ο Έλον Μασκ, ο οποίος παρουσίασε πρόσφατα τη δική του εκδοχή για ένα ιπτάμενο Tesla, βασισμένο σε ισχυρές εκτοξεύσεις αερίου που επιτρέπουν στο όχημα να πραγματοποιεί άλματα και περιστροφές στον αέρα.

Ο Ζάο αμφισβήτησε κατά πόσον αυτή η προσέγγιση μπορεί να χαρακτηριστεί πραγματική πτήση, υποστηρίζοντας ότι το πρωτότυπο της Tesla ουσιαστικά αναπηδά αντί να πετά.

Όταν μάλιστα ρωτήθηκε εάν η επίδειξη του Μασκ έμοιαζε περισσότερο με ακροβατικό θέαμα, συμφώνησε με τον χαρακτηρισμό.

Αντίθετα, ο ίδιος υποστηρίζει ότι η λύση της XPeng αποτελεί ένα λειτουργικό ιπτάμενο όχημα, το οποίο μπορεί να μεταφέρει ανθρώπους σε σημαντικό ύψος και να πραγματοποιεί ελεγχόμενες διαδρομές.

«Ο κόσμος όπου όλοι θα μπορούν να γίνουν πιλότοι πλησιάζει»

Μιλώντας στο Web Summit της Λισαβόνας, όπου το πρωτότυπο της XPeng συγκέντρωσε το ενδιαφέρον των επισκεπτών, ο Ζάο εξέφρασε την πεποίθηση ότι η τεχνολογία θα μπορούσε σταδιακά να κάνει την προσωπική πτήση προσιτή σε πολύ περισσότερους ανθρώπους.

Όπως ανέφερε, μέχρι στιγμής δεν έχουν καταγραφεί τραυματισμοί κατά τη χρήση του συστήματος στις δοκιμές της εταιρείας.

Ο ίδιος θεωρεί ότι η πρώτη μεγάλη αγορά για τέτοιου είδους οχήματα θα δημιουργηθεί γύρω από δραστηριότητες αναψυχής και περιπέτειας, προσελκύοντας ανθρώπους που ήδη ασχολούνται με καταδύσεις, σέρφινγκ, εκτός δρόμου οδήγηση και αεραθλητισμό.

Πάντως, παρά τον χαρακτηρισμό του ως «ιπτάμενου αυτοκινήτου», το εναέριο τμήμα του συστήματος δεν διαθέτει τροχούς και λειτουργεί περισσότερο ως ένα ηλεκτρικό drone τύπου ελικοπτέρου.

Η πραγματική καινοτομία βρίσκεται στον συνδυασμό του με το επίγειο όχημα, το οποίο εξασφαλίζει τη μεταφορά και την αποθήκευσή του.

Το εάν αυτό το μοντέλο θα εξελιχθεί σε μια νέα αγορά προσωπικών μετακινήσεων ή θα παραμείνει ένα ακριβό προϊόν περιορισμένης χρήσης θα εξαρτηθεί από την πρόοδο της τεχνολογίας, τη μείωση του κόστους και κυρίως τη διαμόρφωση κανόνων που θα επιτρέπουν την ασφαλή συνύπαρξη τέτοιων οχημάτων στον εναέριο χώρο.