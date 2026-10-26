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Η ιδέα των ιπτάμενων αυτοκινήτων συνοδεύει την ανθρωπότητα σχεδόν από τις πρώτες ημέρες της αεροπορίας και της αυτοκίνησης. Σημαίνει, όμως, η επίδειξη μιας «ιπτάμενης» εκδοχής του νέου Tesla Roadster, νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ότι πλησιάζουμε επιτέλους στην πραγματοποίηση αυτού του ονείρου;

Αν αυτό που αναζητά κανείς είναι ένα αυτοκίνητο ικανό να κινείται με ασφάλεια σε δρόμους και αυτοκινητοδρόμους, αλλά και να διανύει σημαντικές αποστάσεις στον αέρα, η απάντηση είναι όχι. Αν, ωστόσο, πρόκειται για ένα προσωπικό ιπτάμενο όχημα που λειτουργεί σε σχετικά χαμηλά ύψη και μπορεί να καλύπτει αποστάσεις αντίστοιχες με τις περισσότερες διαδρομές ενός αυτοκινήτου, τότε αυτή η πραγματικότητα βρίσκεται πιο κοντά.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά των ηλεκτρικών αεροσκαφών κάθετης απογείωσης και προσγείωσης, γνωστών με το μάλλον δύσχρηστο ακρωνύμιο eVTOL.

Τα οχήματα αυτά δεν μπορούν να κινηθούν σε αυτοκινητοδρόμους, ενώ ορισμένα δεν διαθέτουν καν τροχούς. Παρ’ όλα αυτά, πολλές εταιρείες ανταγωνίζονται για την ανάπτυξη μηχανών που μέχρι πρόσφατα έμοιαζαν να προέρχονται από ταινίες επιστημονικής φαντασίας ή κινούμενα σχέδια. Μάλιστα, ορισμένες έχουν ήδη αρχίσει να πωλούν αεροσκάφη, σύμφωνα με το CNN.

«Η ιδέα του “ιπτάμενου αυτοκινήτου” εξάπτει τη φαντασία του κοινού εδώ και γενιές και σήμερα αυτός ο ενθουσιασμός τροφοδοτεί πραγματικές επενδύσεις και καινοτομία σε ολόκληρο τον κλάδο», δήλωσε η Κριστίνα Μέντον, αντιπρόεδρος πτητικών επιχειρήσεων της Pivotal, μιας από τις εταιρείες που κατασκευάζουν eVTOL.

«Η ελκυστικότητα είναι εύκολο να γίνει κατανοητή. Γιατί να περνά κανείς 90 λεπτά στην κυκλοφοριακή συμφόρηση, όταν θα μπορούσε να βρίσκεται μόλις 20 λεπτά στον αέρα;»

Τα eVTOL είναι πολύ ελαφρύτερα από τα συμβατικά αυτοκίνητα, διαθέτουν περιορισμένη μεταφορική ικανότητα και γενικά μπορούν να πετούν έως περίπου 100 μίλια, δηλαδή 160 χιλιόμετρα, κάθε φορά. Επίσης, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν στους δρόμους.

Ωστόσο, ακόμη και χωρίς τη δυνατότητα κίνησης στην άσφαλτο, ορισμένοι υποστηρικτές τους θεωρούν ότι θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν αυτοκίνητα, με την αυστηρότερη έννοια του όρου: οχήματα που μεταφέρουν κάποιον από ένα σημείο σε ένα άλλο.

Τα ιπτάμενα «αυτοκίνητα» μπορούν να προσελκύσουν οδηγούς που θέλουν να αποφύγουν τους προβληματικούς δρόμους και την κυκλοφοριακή συμφόρηση, σύμφωνα με τον Rani Plaut, συνιδρυτή και διευθύνοντα σύμβουλο της Air, μιας ισραηλινής εταιρείας που σχεδιάζει να κατασκευάζει eVTOL σε εγκαταστάσεις στη Φλόριντα.

Το πραγματικό ιπτάμενο αυτοκίνητο και οι τεχνικές δυσκολίες

Μια εταιρεία που υποστηρίζει ότι αναπτύσσει ένα πραγματικό ιπτάμενο αυτοκίνητο είναι η νεοφυής επιχείρηση Alef, με έδρα την Καλιφόρνια.

Ο διευθύνων σύμβουλός της, Τζιμ Ντουκόβνι, δήλωσε ότι η αρχική έκδοση του οχήματος, με τελική ταχύτητα περίπου 55 μιλίων την ώρα (89 χλμ./ώρα), σχεδιάστηκε εξαρχής για να λειτουργεί τόσο ως αεροσκάφος όσο και ως αυτοκίνητο, αντί να αποτελεί προσαρμογή του ενός μέσου στο άλλο.

Το όχημα, βάρους 254 λιβρών, δηλαδή περίπου 115 κιλών, χρησιμοποιεί οκτώ έλικες ενσωματωμένους στο αμάξωμά του για να απογειώνεται. Διαθέτει, όμως, και τέσσερις τροχούς, καθώς έχει σχεδιαστεί ώστε να μπορεί να κινείται στο οδικό δίκτυο.

Το Model A μπορεί να μεταφέρει μόνο ένα άτομο, το βάρος του οποίου πρέπει να είναι μικρότερο από το βάρος του άδειου οχήματος. Επιπλέον, δεν διαθέτει συνηθισμένο εξοπλισμό ασφαλείας, όπως αερόσακους.

Ο Ντουκόβνι, πάντως, επιμένει ότι το προϊόν της εταιρείας πρέπει να αντιμετωπίζεται ως αυτοκίνητο και όχι ως eVTOL.

«Τα eVTOL απευθύνονται στην αγορά της αεροπορίας», δήλωσε. «Οι ανταγωνιστές μας είναι η Toyota, η Ford και η Tesla».

Η προσπάθεια συνδυασμού αυτοκινήτου και αεροσκάφους αντιμετωπίζει, ωστόσο, σημαντικά τεχνικά προβλήματα.

Όπως εξηγεί ο Ρότζερ Κόνορ, επιμελητής της συλλογής αεροσκαφών κάθετης πτήσης του Εθνικού Μουσείου Αεροπορίας και Διαστήματος του Smithsonian, τα αεροσκάφη είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα στο βάρος, ενώ τα αυτοκίνητα χρειάζονται βαρύ εξοπλισμό.

«Κάτι που αποτελεί υβρίδιο των δύο θα είναι ένα αεροσκάφος με κακές επιδόσεις και ένα όχημα με εξίσου κακές επιδόσεις», δήλωσε στο CNN.

Οι δοκιμές στις ΗΠΑ και το ζήτημα της αδειοδότησης

Παρά τις δυσκολίες, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) ενθαρρύνει την ανάπτυξη των eVTOL, έχοντας εγκαινιάσει τον Μάρτιο μια σειρά δοκιμαστικών προγραμμάτων σε 26 αμερικανικές πολιτείες.

«Το μέλλον της αεροπορίας βρίσκεται ήδη εδώ και πρόκειται να βελτιώσει δραματικά τον τρόπο με τον οποίο μετακινούνται άνθρωποι και προϊόντα», δήλωσε ο υπουργός Μεταφορών των ΗΠΑ, Σον Ντάφι, κατά την ανακοίνωση του προγράμματος.

Ένα από τα ζητήματα που εξετάζει η FAA είναι ποιοι θα επιτρέπεται να χειρίζονται αυτά τα αεροσκάφη.

Η προσδοκία είναι ότι η εκπαίδευση για τον χειρισμό ενός eVTOL θα απαιτεί πολύ λιγότερο χρόνο σε σύγκριση με την εκπαίδευση πιλότου μικρού αεροπλάνου, ελικοπτέρου ή επιβατικού αεροσκάφους. Ενδεχομένως να περιορίζεται ακόμη και σε λίγες ημέρες.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Connor, το κανονιστικό πλαίσιο εξακολουθεί να βρίσκεται υπό διαμόρφωση.

«Δεν έχουμε ακόμη χορηγήσει άδεια χειριστή σε κανέναν για αεροσκάφη αυτής της νέας κατηγορίας», δήλωσε στο CNN.

«Πρόκειται για κάτι σχετικά καινούργιο για όλους και ιδιαίτερα για την FAA, καθώς αυτά τα αεροσκάφη δεν είναι ούτε αεροπλάνα ούτε ελικόπτερα».

Τιμές από 60.000 έως 400.000 δολάρια

Παρά το ενδιαφέρον της FAA, τα eVTOL εξακολουθούν να βρίσκονται σε μεγάλο βαθμό στο στάδιο της ανάπτυξης. Ελάχιστα έχουν ήδη κατασκευαστεί και παραδοθεί σε πελάτες, ενώ όσα είναι διαθέσιμα παραμένουν ιδιαίτερα ακριβά.

Οι μεγαλύτερες εκδόσεις, τα λεγόμενα «ιπτάμενα ταξί», που μπορούν να μεταφέρουν λίγους επιβάτες, θα κοστίζουν πάνω από 1 εκατ. δολάρια το καθένα, σύμφωνα με τον Connor.

Τα οχήματα προσωπικής χρήσης θα πωλούνται φθηνότερα, αλλά το κόστος τους θα εξακολουθήσει να κυμαίνεται από 60.000 έως 400.000 δολάρια για ένα διθέσιο αεροσκάφος με κάποια αυτονομία και εμβέλεια πτήσης.

«Με 60.000 δολάρια, ουσιαστικά αποκτάς ένα εξελιγμένο drone που μπορεί να μεταφέρει περίπου 160 λίβρες, δηλαδή 73 κιλά, για ίσως 10 λεπτά», πρόσθεσε.

Το Tesla Roadster και η εντυπωσιακή αλλά περιορισμένη «πτήση»

Η Tesla δεν έχει ακόμη ανακοινώσει πόσο θα κοστίζει μια «ιπτάμενη» εκδοχή του Roadster, ενώ καμία έκδοση του μοντέλου, είτε ιπτάμενη είτε συμβατική, δεν αναμένεται να διατεθεί προς πώληση πριν από το 2028.

Σε αντίθεση με τα περισσότερα eVTOL, που χρησιμοποιούν έλικες, το Roadster αξιοποίησε πίδακες πεπιεσμένου αέρα για να αναπηδήσει πάνω από άλλα αυτοκίνητα και να εκτοξευθεί από την κορυφή μιας ράμπας ύψους έξι ή επτά ορόφων, κατά την παρουσίασή του νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Ωστόσο, το όχημα δεν διένυσε κάποια αξιόλογη απόσταση στον αέρα.

Μάλιστα, η απόσταση της επίδειξης ήταν μικρότερη ακόμη και από τα 120 πόδια, περίπου 36,6 μέτρα, που κάλυψαν οι αδελφοί Ράιτ στην πρώτη τους πτήση στο Κίτι Χοκ της Βόρειας Καρολίνας, το 1903.

Στον ιστότοπό της, η ίδια η Tesla επισημαίνει ότι το δοκιμαστικό μοντέλο «δεν έχει εγκριθεί για χρήση σε δημόσιους δρόμους».

Παρ’ όλα αυτά, η εντυπωσιακή επίδειξη έχει προκαλέσει ενθουσιασμό σε πολλούς εκπροσώπους του κλάδου.

«Όταν μια εταιρεία με την απήχηση της Tesla παρουσιάζει μπροστά σε εκατομμύρια θεατές την ιδέα ότι καθημερινοί άνθρωποι μπορούν να απογειώνονται από το έδαφος, διευρύνει τη συζήτηση και ο κλάδος ωφελείται από αυτή την περιέργεια», δήλωσε η Menton της Pivotal.

Έσπευσε, ωστόσο, να επισημάνει ότι η δική της εταιρεία δεν κατασκευάζει αυτοκίνητα.

«Κατασκευάζουμε αεροσκάφη, όχι ιπτάμενα αυτοκίνητα», ξεκαθάρισε.