Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Η Rolls-Royce προχωρά σε νέα μεγάλη επένδυση ύψους 300 εκατ. λιρών (περίπου 398 εκατ. δολάρια) στη Βρετανία, με στόχο την αναβάθμιση και επέκταση των παραγωγικών και μηχανολογικών της εγκαταστάσεων στους τομείς της πολιτικής αεροδιαστημικής και της άμυνας.

Η κίνηση αποτελεί μέρος της ευρύτερης στρατηγικής της εταιρείας για την ενίσχυση της βιομηχανικής της βάσης στη χώρα, την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας και τη στήριξη θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης.

Νέες εγκαταστάσεις στο Ντέρμπι και ενίσχυση της παραγωγής

Το μεγαλύτερο μέρος της επένδυσης θα κατευθυνθεί στο Ντέρμπι, όπου βρίσκονται οι βασικές δραστηριότητες της Rolls-Royce στον τομέα των κινητήρων πολιτικής αεροπορίας.

Η εταιρεία σχεδιάζει να διαθέσει περισσότερα από 140 εκατ. λίρες για τη δημιουργία νέων εγκαταστάσεων μηχανολογίας και παραγωγής, ενισχύοντας τις δυνατότητές της στην ανάπτυξη και κατασκευή προηγμένων συστημάτων για την αεροπορική βιομηχανία.

Παράλληλα, πάνω από 150 εκατ. λίρες θα επενδυθούν σε μονάδες της εταιρείας σε περιοχές όπως το Μπρίστολ, το Ίντσινναν, το Ρόδεραμ και το Άνστι, με έμφαση στην επέκταση των δραστηριοτήτων που συνδέονται με τον αμυντικό τομέα.

Οι επενδύσεις αυτές αναμένεται να ενισχύσουν την παραγωγική ικανότητα της Rolls-Royce και να βελτιώσουν τις υποδομές που υποστηρίζουν κρίσιμες τεχνολογίες για την αεροδιαστημική βιομηχανία.

Στήριξη της βρετανικής βιομηχανικής βάσης

Η επένδυση της Rolls-Royce εντάσσεται σε μια περίοδο αυξημένης ζήτησης για τεχνολογίες αεροπορίας και άμυνας, καθώς οι εταιρείες του κλάδου επιδιώκουν να αυξήσουν την παραγωγή τους και να ανταποκριθούν στις νέες ανάγκες της αγοράς.

Η βρετανική κυβέρνηση υπογράμμισε τη σημασία της επένδυσης για την εγχώρια βιομηχανική ανάπτυξη, επισημαίνοντας ότι θα στηρίξει θέσεις εργασίας υψηλής ειδίκευσης και θα ενισχύσει την παρουσία της χώρας σε στρατηγικούς τεχνολογικούς κλάδους.

Η Rolls-Royce έχει ήδη επενδύσει πάνω από 3 δισ. λίρες στη Βρετανία από το 2023, ενώ μόνο το 2025 οι δαπάνες της προς προμηθευτές με έδρα τη χώρα ξεπέρασαν τα 2,8 δισ. λίρες.

Ισχυρή άνοδος κερδοφορίας

Η νέα επένδυση πραγματοποιείται σε μια περίοδο σημαντικής βελτίωσης των οικονομικών επιδόσεων της εταιρείας.

Η Rolls-Royce ανακοίνωσε πρόσφατα αύξηση 46% στα βασικά λειτουργικά κέρδη, τα οποία διαμορφώθηκαν στα 2,5 δισ. λίρες για το πρώτο εξάμηνο του έτους.

Η άνοδος αποδίδεται κυρίως στην ισχυρή ζήτηση στους τομείς της αεροδιαστημικής και της άμυνας, καθώς και στη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας της εταιρείας.

Με τη νέα επένδυση, η Rolls-Royce επιχειρεί να ενισχύσει τη θέση της σε μια αγορά όπου η τεχνολογική και παραγωγική ικανότητα αποκτά ολοένα μεγαλύτερη στρατηγική σημασία, επενδύοντας παράλληλα στο ανθρώπινο δυναμικό και στις βιομηχανικές υποδομές της Βρετανίας.

Διαβάστε ακόμη

Κανελλάκης, Πίττας, Παππάς, Βαφειάς: Τι πρέπει να αλλάξει για να επιστρέψουν τα ελληνικά πλοία στην ελληνική σημαία

Bloomberg: Ομόλογα και δημόσιο χρέος «στοιχειώνουν» την Ευρώπη – Νο1 κίνδυνος η μετάδοση

Τέλος τα μετρητά στις παραδόσεις δεμάτων με courier – Υποχρεωτικές οι ηλεκτρονικές πληρωμές

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ