-Χαίρετε, καλό μήνα, πλησιάζουμε πλέον σιγά σιγά προς τις γιορτές με σχετική ηρεμία στα εσωτερικά μας, αν και οι Τούρκοι συστηματικά, μεθοδικά σηκώνουν τόνους και δημιουργούν μια διαφορετική ατμόσφαιρα από εκείνη που έχουμε συνηθίσει τα τελευταία τρία χρόνια. Αύριο ξημερώνει μεγάλη ημέρα για την Αμερική -και επομένως για τον κόσμο όλο- αφού οι ενδιάμεσες εκλογές θα χαράξουν πιθανότατα νέα πορεία στα μείζονα θέματα που απασχολούν την παγκόσμια κοινότητα σήμερα, τους πολέμους στο Ιράν και στην Ουκρανία, τις σχέσεις με την Κίνα, τις εμπορικές πολιτικές. Θα εξαρτηθεί τι και πόσο θα χάσει ο Τραμπ, το ένα ή και τα δυο Νομοθετικά Σώματα και με τι διαφορές εδρών, πάντως αν δεν πέφτουν έξω οι δημοσκοπήσεις, την Τετάρτη θα μιλάμε για μια διαφορετική εικόνα στην πολιτική σκηνή των ΗΠΑ. Μια ευρεία ήττα του Τραμπ δεν σημαίνει αυτομάτως ότι θα κάνει πίσω και στα μεγάλα διεθνή θέματα, αλλά σαφώς θα είναι πολύ πιο αδύναμος, ασταθής, απρόβλεπτος και άρα πιο επικίνδυνος. Συνδυάστε το με τις εξελίξεις στο Ισραήλ και φυσικά με την Τουρκία και εύκολα θα βγάλετε το συμπέρασμα ότι κι εμείς ως χώρα μπαίνουμε γεωπολιτικά σε ακόμα πιο αχαρτογράφητα νερά. Αυτό όλο, δηλαδή η πολιτική αστάθεια, σύμφωνα με την κοινή λογική βοηθάει τον Μητσοτάκη ως το μοναδικό σταθερό σημείο αναφοράς διακυβέρνησης. Μπορεί και να μιλάμε όμως για θεωρίες γιατί μέχρι τις εκλογές μεσολαβούν τουλάχιστον 6-8 μήνες, μια στραβή ας πούμε στις υποκλοπές ή από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μπορεί και να φτάνει. Κι επειδή αναφέρθηκα προηγουμένως στις ενδιάμεσες εκλογές, η τελευταία εικόνα από την (νόμιμη και ομοσπονδιακά ρυθμιζόμενη) αγορά προβλέψεων Kalshi δίνει προβάδισμα στους Δημοκρατικούς για τον έλεγχο της Γερουσίας μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του 2026. Συγκεκριμένα οι Δημοκρατικοί έχουν 66% πιθανότητα να αποκτήσουν τον έλεγχο. Οι Ρεπουμπλικάνοι διαθέτουν την πλειοψηφία με 53–47, επομένως οι Δημοκρατικοί χρειάζονται μια ανατροπή τεσσάρων εδρών για να αποκτήσουν τον έλεγχο. Την Τετάρτη, στις 8 το πρωί ώρα Ελλάδος κλείνουν οι τελευταίες κάλπες στις Αλεούτιες νήσους της Αλάσκας.

Αντιπολίτευση και αντισυστημισμός

Η αόρατη (για το σύστημα) ΜΚΟ

Ραντεβού στο ελληνικό FBI

Οι 4 προτεραιότητες και το νέο τεστ για τους υπουργούς

Aρθρο 23 - Αλήθειες και υπερβολές

Περιοδεία στα λημέρια του Σαμαρά

Τράπεζα Πειραιώς: Τα 123 εκατ. των κόκκινων δανείων και το μυστήριο με τις προβλέψεις των 55 εκατ.

Οι εξαγορές των τραπεζών αρχίζουν να αποδίδουν

Οι γαμπροί της ΕΥΔΑΠ και η έκπληξη της ΕΚΤΕΡ

Η πώληση της ACS και το δικαίωμα της Quest

Η αναβάθμιση των λιμανιών Ελευσίνας και Λαυρίου και τα 40 εκατ. στην ΤτΕ

+9% τα έσοδα για τον ΟΤΕ στην τηλεόραση

«The Ilisian»: Οι επενδύσεις ολοκληρώθηκαν, τα αποτελέσματα βελτιώνονται

Νέα εταιρεία από τον Κωνσταντακόπουλο

«Χτύπημα» από την Brook Lane Capital

2 ευρώ για τα μικροδέματα

Ο μονόδρομος των εξαγορών και συγχωνεύσεων τραπεζών στην Ευρώπη

Το ράλι της Coca-Cola HBC με το βλέμμα στα ιστορικά υψηλά

Τετραήμερο άλμα για τον ΑΔΜΗΕ

Το έξυπνο χρήμα μυρίζει πετρέλαιο

Ραφήνα: Το master plan και το μποτιλιάρισμα

Το «ελάτε στη Χίο» του Τσάκου στους Αμερικανούς

Η Γερμανία κρυώνει, η Ελλάδα πληρώνει

Ο τοίχος των χρεών

Το Bitcoin υποχώρησε σε χαμηλό 6 εβδομάδων μετά το «ριφιφί» στην Binance

-Απέναντι λοιπόν στην -έστω και με τη φθορά μιας επταετούς διακυβέρνησης-οι πολίτες θα έχουν να διαλέξουν περισσότερο ένα κόμμα που «διαμαρτύρεται» και αντιπολιτεύεται καλύτερα παρά μια εναλλακτική λύση που έχει τη δυναμική και την προοπτική να κυβερνήσει, ειδικά με τα δημοσκοπικά ποσοστά που βλέπουμε,της ΕΛΑΣ και του ΠΑΣΟΚ. Άρα αυτό που δείχνει να έχει περισσότερη σημασία είναι ποιο κόμμα, ποιος πολιτικός θα εκφράσει περισσότερο τη διαμαρτυρία και τον αντισυστημισμό και εδώ αρχίζουν τα προβλήματα και για τονκαι για τον. Ο πρώτος μοιάζει ακόμα να ψάχνεται μεταξύ του παλαιού και του νέου του προφίλ, του σκληρού που καταγγέλλει τα πάντα όπως κατά την κυβερνητική θητεία του και του «νέου Αλέξη» που είναι πιο διαλλακτικός, θα έλεγα πιο στρογγυλός σε όλα κυρίως έναντι των ισχυρών, ολιγαρχών, επιχειρηματιών κ.λπ. Μάλλον απ’ ό,τι καταλαβαίνωπου τηρήθηκε έως σήμερα του τύπου «όλοι φίλοι και όλα καλά» γιατί αυτό το κάνει με μεγάλη επιτυχία ο Μητσοτάκης που μπορεί κιόλας λόγω φύσης και θέσης. Δηλαδή κάπου νομίζω ότι ο Τσίπρας σκέφτεται το θρυλικό τραγούδι του Μηλιώκα «γιατί κάποτε θα μας πούνε και…» και σωστά κάνει. Για τον Ανδρουλάκη δεν νομίζω ότι υπάρχουν στρατηγικές και τακτικές, άλλωστε στοσήμερα υπάρχουν διαφορετικές ατζέντες των βασικών παικτών και όλοι αναμένουν τις εκλογές για να δουν την επόμενη ημέρα. Όμως οκαι η ακραία διαμαρτυρία είναι το «απέναντι» του Μητσοτάκη και μεγάλη μερίδα του κόσμου αναζητεί τον κατάλληλο άνθρωπο που θα πετάει πέτρες σε αυτό το «καθεστώς». Εκεί βρίσκει χώρο και επελαύνει ο, ας μη γελιόμαστε, στα μάτια του νεαρού ψηφοφόρου ο Κασιδιάρης δεν είναι ναζί (μπορεί και να μην τον θυμούνται) αλλά «antisystem» και εκεί χάνουν από αυτόν από λίγο όλοι οι ακραίοι,-Στα της επικαιρότητας, η υπόθεση με τηέχει προκαλέσει το κοινό αίσθημα, κυρίως γιατίπου προορίζονταν για άρρωστα παιδιά και έκαναν παιχνίδι και μεγάλη ζωή. Έψαξα να δω τι δήλωναν στις κρατικές αρχές και αν κανείς είχε ασχοληθεί στα σοβαρά μαζί τους. Αρμόδια πηγή μου επεσήμανε ότι πρόκειται για φιλανθρωπικό σωματείο και άρα εμπίπτει στη ρυθμιστική αρμοδιότητα τουκαι εποπτεύεται από τον οικείο δήμο. Πάντως, στο Μητρώο που λειτουργεί από το 2021 στοδεν είχαν εγγραφεί, δεν είχαν πιστοποιηθεί και άρα δεν είχαν επιχορηγηθεί. Όμως, είχαν εγγραφεί στοβάσει των προβλέψεων του καταστατικού τους, καθώς αναφέρονταν σε εράνους, σε τοποθέτηση κυτίων συλλογής χρημάτων και η δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος όπου θα πωλούνται αγαθά και προϊόντα που φέρουν το λογότυπο του Σωματείου κ.λπ. Πρακτικά όμως ήταν μια, με ορκωτούς μεν λογιστές, αλλά με απλές εγγραφές εσόδων-εξόδων. Γενικώς, άνθρωποι που ξέρουν την πιάτσα αναγνωρίζουν ότι πλην μερικών σοβαρών ιδρυμάτων, υπάρχει μεγάλο ποσοστό ανομίας ακόμα στην κατηγορία των ΜΚΟ ή των ΑΜΚΕ (όπως είναι η εταιρική μορφή), οπότε μέχρι τις εκλογές ίσως οέχει κι άλλη δουλειά να κάνει…-Μιας και λέμε για τις μεγάλες υποθέσεις διαφθοράς που συζητούνται ιδιαίτερα (όχι ότι δεν υπάρχουν και μεγαλύτερες έτσι;), η κυβέρνηση αποδίδει μεγάλη σημασία στην, επισημαίνοντας ότι με τις δικές της ενέργειες έχει δρομολογήσει κινήσεις κάθαρσης. Γι’ αυτό δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι οσχεδιάζει να βρεθεί αύριο Τρίτη σε ειδική εκδήλωση για ταπου διαδραμάτισε καταλυτικής σημασίας ρόλο για τις μεγάλες υποθέσεις, όπου βεβαίως θα βρεθεί και με τονπου έχει την πολιτική εποπτεία αυτής της, εκ των πραγμάτων, ήδη επιτυχημένης υπηρεσίας.-Μπορεί να πλησιάζουμε προς τις εκλογές, αλλά στοδεν θέλουν να φαίνεται ότι κατεβάζουν ταχύτητα οι υπουργοί λόγω της προεκλογικής περιόδου και να δοθεί η εικόνα ότι κατέβηκαν τα μολύβια. Γι’ αυτό και οζήτησε από κάθε υπουργείο να προσδιορίσει τις, με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και παραδοτέα. Οκαι οσυγκέντρωσαν τις προτάσεις, τις αξιολόγησαν και ξεχώρισαν. Σήμερα ο αντιπρόεδρος και ο υπουργός Επικρατείας θα κάνουν την εισαγωγή στη σχετική συζήτηση, αλλά το κυρίως βάρος θα πέσει στους ίδιους τους υπουργούς, που θα παρουσιάσουν ο καθένας τις τέσσερις προτεραιότητες του χαρτοφυλακίου του. Εδώ είναι και το κρίσιμο: η διαδικασία δεν έχει μόνο στόχο να κρατήσει αναμμένες τις μηχανές της κυβέρνησης μέχρι τις κάλπες, αντιθέτως είναι ένα ακόμααπό τον Μητσοτάκη. Διότι θα κριθούν και γι’ αυτά που θα παρουσιάσουν, αλλά και τα αποτελέσματα που θα φέρουν.-Παρακολούθησα με μεγάλο ενδιαφέρον την ιστορία γύρω από το περίφημοστο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών για τους. Διάβασα πολλά δεξιά και αριστερά, ρώτησα και κάνα δυο εξειδικευμένους δικηγόρους που, εκτός από το ότι ξέρουν το θέμα, δεν έχουν και πολιτικές ατζέντες. Πάμε λοιπόν να δούμε τι συμβαίνει., αφού αφορούσε αποκλειστικά συμφωνίες που είχαν και την υπογραφή των οφειλετών.Αυτό που επιδίωκε το άρθρο 23 ήταν ηπου όλοι συνομολογούν ότι είναι σχεδόν ατέρμονη. Καθώς, όμως, το οικονομικό επιτελείο δεν ήθελε να το ρισκάρει πολιτικά σε ένα νομοσχέδιο που κατά κοινή ομολογία ενδυναμώνει σημαντικά τους δανειολήπτες,. Τώρα που το άρθρο 23 απεσύρθη, η αντιπολίτευση θα κληθεί να τοποθετηθεί για το σύνολο του νομοσχεδίου, χωρίς να έχει τη δικαιολογία. Καιθα συναινέσει σε ένα νομοσχέδιο που καταφανώς ενισχύει τη θέση των οφειλετών ή όχι;-Μιας και είμαι στα νέα της κυβέρνησης, να σας πω ότι μετά από καιρό οσχεδιάζει να κάνει περιοδεία στη γειτονιά του, στη, λογικά την ερχόμενη Πέμπτη και με την αφορμή του ετήσιου συνεδρίου της. Στους συνεργάτες του θα το φιξάρει οριστικά σήμερα, καθώς επέστρεψε από τις ΗΠΑ. Βεβαίως, η επίσκεψη δεν θα είναι αποκομμένη από έργα που τρέχουν ή δρομολογούνται, όπως η σύγχρονη μονάδα λυματολάσπης, αλλά και το, για το οποίο έχουν συμφωνήσει η Περιφέρεια Πελοποννήσου και ο δήμος Καλαμάτας. Γενικώς, με αφορμή το συνέδριο της ΚΕΔΕ θα βρεθούν στην Καλαμάτα-Ένα μικρό ερωτηματικό άφησε η παρουσίαση των αποτελεσμάτων τρίτου τριμήνου της. Στο επίκεντρο είναι, τα οποία, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η τράπεζα, έχουν είτε ταξινομηθεί ως διακρατούμενα προς πώληση (held for sale) είτε έχουν ήδη πωληθεί. Στο συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο αναφέρθηκε ο CFO, χωρίς ωστόσο να αποσαφηνίσει πλήρως τον λόγο για τον οποίο η Πειραιώς προχώρησε στη λήψηπου συνδέονται με τα συγκεκριμένα δάνεια. Το ποσό των προβλέψεων αντιστοιχεί περίπου στο, ένα ποσοστό που δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για την ποιότητα των συγκεκριμένων απαιτήσεων και τον βαθμό ανάκτησής τους. Εφόσον οι προβλέψεις αφορούν αποκλειστικά τα συγκεκριμένα δάνεια, η αναλογία αυτή παραπέμπει σε ένα, με σημαντικά περιορισμένες προσδοκίες ανάκτησης. Δεν αποκλείεται, βεβαίως, στις προβλέψεις να περιλαμβάνονται και άλλες απαιτήσεις, πέραν των 123 εκατ. ευρώ, κάτι που θα μπορούσε να διαφοροποιήσει την ερμηνεία των αριθμών. Με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες, δεν φαίνεται οι συγκεκριμένες προβλέψεις να συνδέονται με μηχανισμό. Ωστόσο, το ακριβές περιεχόμενο και η σύνθεση της επιβάρυνσης, αφήνοντας ένα κενό στην εικόνα που παρουσιάστηκε στους αναλυτές. Σε κάθε περίπτωση, η ουσία για την Τράπεζα Πειραιώς είναι ότι, ακόμη και με το συγκεκριμένο κόστος, κατάφερε να περιορίσει περαιτέρω το απόθεμα των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της. Τα κόκκινα δάνεια διαμορφώθηκαν στα, αντιπροσωπεύοντας περίπου το, έναντι 1,011 δισ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο. Η εξέλιξη αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία αν ληφθεί υπόψη ότι το δεύτερο τρίμηνο του 2026 τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα της τράπεζας είχαν παρουσιάσει αύξηση κατά 81 εκατ. ευρώ και είχαν διαμορφωθεί στα 1.011 εκατ. ευρώ.-Οιεξελίσσονται σε έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες ανάπτυξης για τις ελληνικές τράπεζες, καθώς οι επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια αρχίζουν πλέον να αποδίδουν καρπούς. Η στρατηγική διαφοροποίησης των δραστηριοτήτων θα αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα το. Ηαποτελεί παράδειγμα αυτής της μετάβασης, καθώς τοτης στο εννεάμηνο του 2026 προήλθε από τις δραστηριότητες εκτός Ελλάδας, με τα σχετικά κέρδη να διαμορφώνονται σε. Η Κύπρος και στη συνέχεια η Βουλγαρία αποτελούν τους βασικούς πυλώνες αυτής της επίδοσης. Παράλληλα, υπάρχει και η ενσωμάτωση της, που θα αποτυπωθεί στα αποτελέσματα του τέταρτου τριμήνου, ενισχύοντας περαιτέρω την εικόνα. Στην, η εξαγορά τηςαποτελεί μία από τις σημαντικότερες κινήσεις διεύρυνσης των δραστηριοτήτων της. Ήδη η ασφαλιστική δραστηριότητα συνεισφέρει ουσιαστικά στην αύξηση των εσόδων από υπηρεσίες, τα οποία στο εννεάμηνο του 2026 ανήλθαν σε, καταγράφοντας. Η πλήρης αξιοποίηση των συνεργειών με το τραπεζικό δίκτυο και η ανάπτυξη του bancassurance αναμένεται να αποτελέσουν σημαντικούς παράγοντες ενίσχυσης των επαναλαμβανόμενων εσόδων της τράπεζας. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση της, καθώς οι επενδύσεις και οι εξαγορές της αναμένεται να ενισχύσουν με μετρήσιμο τρόπο τα κέρδη ανά μετοχή το 2027. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, ηαναμένεται να ενισχύσει κατάτα κέρδη ανά μετοχή της Alpha Bank, ηκατά, ηκατάκαι ηκατά, ενώ θετική επίδραση αναμένεται και από τη. Οι εκτιμήσεις αυτές αναδεικνύουν την αυξανόμενη συνεισφορά των νέων δραστηριοτήτων στην κερδοφορία της τράπεζας και τη δυναμική που μπορεί να αποκτήσει το διευρυμένο επιχειρηματικό της μοντέλο κατά την επόμενη χρονιά.-Η είσοδος τηςπρο μηνών ανακάτεψε την τράπουλα στη μετοχική σύνθεση της εταιρείας και έφερε στο προσκήνιο τη μάχη για την εκπροσώπηση της μειοψηφίας στο διοικητικό συμβούλιο. Η έκπληξη, ωστόσο, στην έκτακτη γενική συνέλευση της Παρασκευής ήταν η εμφάνιση της, η οποία, έχοντας αποκτήσει τις προηγούμενες εβδομάδες περίπου, πρότεινε τη δική της εκπρόσωπο. Οι μέτοχοι της μειοψηφίας επέλεξαν τον, πρόεδρο της, που προτάθηκε από την πλευρά της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, και τη, την υποψηφιότητα της οποίας στήριξε η ΕΚΤΕΡ. Η συμμετοχή της τελευταίας αντιστοιχεί σε μόλις, ωστόσο η εκλογή εκπροσώπου της στο ΔΣ δίνει στην κίνησή της μεγαλύτερο ενδιαφέρον από αυτό που φανερώνει το ποσοστό της. Η επιλογή της Θ. Μπαντουβά φέρνει στο προσκήνιο και τη διαδρομή της, εταιρείας περιβαλλοντικών υπηρεσιών που συνίδρυσε μαζί με τον σύζυγό της,, που δεν είναι πια στη ζωή και στην οποία κατείχε ανώτατη διοικητική θέση. Η THALIS πέρασε στον όμιλο τηςπριν δύο χρόνια ενώ πρόσφατα ανακοινώθηκε συμφωνία για τη μεταβίβαση του. Η αλληλουχία αυτή δεν τεκμηριώνει από μόνη της σύνδεση ανάμεσα στην ΕΚΤΕΡ και την Aktor. Είναι, ωστόσο, ένα στοιχείο που τροφοδοτεί συζητήσεις στην αγορά, καθώς η ΕΚΤΕΡ εμφανίστηκε αιφνιδιαστικά στη μετοχική σύνθεση της ΕΥΔΑΠ και διεκδίκησε εκπροσώπηση στο Δ.Σ. Στελέχη της εταιρείας διαβεβαίωναν χθες τη στήλη ότι η. Η εταιρεία -όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές- βλέπει την ΕΥΔΑΠ ως επενδυτική και στρατηγική τοποθέτηση, με το ενδιαφέρον να συνδέεται και με τα έργα ύδρευσης και αποχέτευσης στα οποία ήδη συμμετέχει, στοκαι στοναλλά και σε αυτά που προγραμματίζονται. Το αρχικό πλάνο προέβλεπε διάθεση έωςγια αγορές μετοχών μέσα στον Οκτώβριο. Οι αγορές λένε οι πληροφορίες, φρέναραν όταν ανέβηκε η τιμή, χωρίς όμως να αποκλείεται η συνέχισή τους. Το ερώτημα που μένει ανοιχτό επομένως είναι αν η παρουσία της ΕΚΤΕΡ θα περιοριστεί στη σημερινή της θέση ή αν θα ενισχύσει περαιτέρω την παρουσία της στην ΕΥΔΑΠ.-Ηάσκησε το δικαίωμά της και επαναγοράζει έναντιπου είχε πουλήσει στηντον Οκτώβριο του 2024, τότε έναντιΗ συναλλαγή για την αγορά των 66.000 μετοχών θα ολοκληρωθεί στο. Με την προϊστορία που έχουν Quest και GLS στη συγκεκριμένη διαπραγμάτευση, είναι καλύτερα να περιμένουμε ως το τέλος του μήνα για να δούμε τότε πώς θα κλείσει η συμφωνία.-Όσο οι μεγάλοι διαγωνισμοί των λιμανιών καθυστερούν, τουποχρεωτικά αλλάζει ρόλο, από πωλητής γίνεται επενδυτής. Σύμφωνα με πληροφορίες καταρτίζεται, σε στενή συνεργασία με το, ολοκληρωμένο σχέδιο αναβάθμισης των λιμανιών που παραμένουν στο χαρτοφυλάκιό του. Η χρηματοδότηση του σχεδίου θα γίνει από τον. Ο λογαριασμός συστάθηκε στο πρώην ΤΑΙΠΕΔ με το άρθρο 36 του ν. 5131/2024, τηρείται στηνκαι πιστώνεται με το. Από τις τελευταίες παραχωρήσεις, έχει ήδη συγκεντρώσειΟ λογαριασμός αυτός δεν έχει ακόμη ενεργοποιηθεί. Τα έργα του Σχεδίου αφορούν υποδομές, εκσυγχρονισμό μηχανημάτων και εργαλεία διαχείρισης, δηλαδή ό,τι βελτιώνει την καθημερινή συναλλαγή με το λιμάνι. Παράλληλα, προωθούνται διοικητικές πρωτοβουλίες ώστε οι Οργανισμοί Λιμένων να υιοθετήσουν πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης. Στην ερώτηση αν στον σχεδιασμό περιλαμβάνονται ηκαι το, η απάντηση ήταν κατηγορηματική: «Ναι. Πάντα περιλαμβάνονταν». Η διευκρίνιση έχει σημασία, γιατί αυτά τα δύο λιμάνια έχουν γίνει συνώνυμα της αναμονής και της υπομονής. Ο διαγωνισμός υποπαραχώρησης τωνπου είχε προαναγγελθεί για το 1ο τρίμηνο του 2026, με αμερικανικό ενδιαφέρον και υποψήφιο σχήμα, μετατίθεται πλέον για το απώτερο μέλλον. Στην Ακτή Μιαούλη, αποδίδουν την καθυστέρηση και στατα οποία οι επενδυτές ζητούν να απομακρυνθούν, πριν την προκήρυξη. Η πώληση του, με 5 δεσμευτικές προσφορές από τον Ιούνιο του 2025, παραμένει κολλημένη στομετά τις προσφυγέςκαι. Για να το πούμε απλά,-Οστην τηλεόραση αύξησε ταπροσθέτονταςκαι ξεπερνώντας τους, με ετήσια αύξηση της βάσης κατά. Η διοίκηση ανέφερε στην τηλεδιάσκεψη των αποτελεσμάτων ότι έχει εξασφαλίσει τη μεγάλη πλειονότητα των βασικών αθλητικών δικαιωμάτων και του περιεχομένου πριν από την έναρξη της σεζόν. Επίσης ο ΟΤΕ έχει διευρύνει τις διεθνείς συνεργασίες προσθέτοντας τηνμαζί με τη. Η υφιστάμενη συνεργασία με τηγια τον διαμοιρασμό αθλητικού περιεχομένου έχει ακόμη έναν χρόνο διάρκειας. Ακόμα επισημάνθηκε ότι η διείσδυση της νόμιμης συνδρομητικής τηλεόρασης στην Ελλάδα παραμένει σχετικά χαμηλή, περίπου 35, έναντιστην υπόλοιπη Ευρώπη.αναμένονται το 2026 για τηνιδιοκτήτρια του εμβληματικού ακινήτου της λ. Βασιλίσσης Σοφίας όπου δημιουργείται σταδιακά ο νέος προορισμός, αρχής γενομένης από το ξενοδοχείο αλλά και σταδιακά και τις «επώνυμες» κατοικίες και τις λοιπές δραστηριότητες σε συνέχεια της μεγάλης επένδυσης συνολικού ύψους. Η επαναλειτουργία του ξενοδοχείου από τον Απρίλιο του 2026 υπό το εμπορικό σήμα—έπειτα από εκτεταμένες εργασίες ανακαίνισης και αναβάθμισης— σε συνδυασμό με τη σταδιακή ανάπτυξη των υπόλοιπων δραστηριοτήτων του συγκροτήματος The Ilisian «αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας κατά την τρέχουσα χρήση», όπως διαπιστώνει η διοίκηση των ομίλωνστην έκθεσή της για τα αποτελέσματα του 2025 που δημοσιεύτηκε τώρα στο ΓΕΜΗ. Σημειώνεται ότι στο τέλος του 2025 τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας ήταν μειωμένα στα, υποχωρώντας κάτω από το ήμισυ του μετοχικού της κεφαλαίου. Ωστόσο, «οι μέτοχοι, κατά τη γενική συνέλευση του Ιουνίου 2026, αποφάσισαν τη μη λήψη οποιουδήποτε μέτρου σχετικά, καθώς η μείωση των ιδίων κεφαλαίων είναι ολωσδιόλου παροδική, οφειλόμενη αποκλειστικά και μόνο στην εν εξελίξει αναδιαμόρφωση του ακινήτου. Όταν δε αυτή ολοκληρωθεί, η εταιρεία αναμένεται να επαναλειτουργήσει το ακίνητό της ως ξενοδοχείο συνιδιοκτησίας και, ευρύτερα, ως νέο προορισμό για την πόλη και να καταστεί εκ νέου κερδοφόρα. Επιπλέον, και σε κάθε περίπτωση, οι μέτοχοι επιβεβαιώνουν ότι η εταιρεία απολαύει της συνεχιζόμενης υποστήριξής τους, ενώ δεν υπάρχει οποιαδήποτε αβεβαιότητα αναφορικά με την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της εταιρείας και τη συνέχιση της επιχειρηματικής της δραστηριότητας». Σε σχέση με τιςλόγω ακριβώς των εργασιών ανάπλασης αυτές ήταν ζημιογόνες με τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους να διαμορφώνονται σεέναντι ζημιών ύψους 9,32 εκατ. ευρώ, ενώ οι ζημίες προ φόρων, χρηματοοικονομικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σεέναντι 5,65 εκατ. ευρώ το 2024. Το 2025 οι επιμέρους δραστηριότητες του προορισμού που τέθηκαν σε λειτουργία ήταν μόνο η ιδιωτική λέσχη μελών, υπό τη διαχείριση της ΝΥΝΝ Μ.Α.Ε. που ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2025, ενώ τον Δεκέμβριο του 2025 ξεκίνησε τη λειτουργία του το εστιατόριο. Στις σημαντικές κινήσεις της εφετινής χρονιάς είναι και η επιστροφή τηςστο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μετά από μία δεκαετία: Η Ιονική Ξενοδοχειακή Α.Ε. πέρασε το 2016 από την Alpha Bank στο σχήμα των ομίλων, στο πλαίσιο της αποεπένδυσης της τράπεζας, ενώ στη συνέχεια αποχώρησε από το σχήμα και ηαφήνοντας μόνο το επενδυτικό δίδυμο των ομίλων. Τον Μάιο του 2026 αποφασίστηκε αύξηση κεφαλαίου της Ιονική Ξενοδοχειακή Α.Ε. που καλύφθηκε από την Alpha Bank και συνολικά εισφέρθηκαν κεφάλαια, με αποτέλεσμα η συμμετοχή της τράπεζας μέσω προνομιούχων μετοχών να ανέλθει σε-Κι από το Ilisian περνάω στον μέτοχοο οποίος προχώρησε την Παρασκευή στη σύσταση μιας νέας εταιρείας Holding. Πρόκειται για τηνμε έδρα επί της οδού Ζεφύρου στο Π. Φάληρο.Η συμμετοχή με οποιονδήποτε τρόπο σε ελληνικές ή αλλοδαπές εταιρείες και επιχειρήσεις οιασδήποτε μορφής που έχουν συσταθεί ή θα συσταθούν ανεξαρτήτως του εταιρικού σκοπού τους, περιλαμβανομένης της συμμετοχής σε ελληνικές ή αλλοδαπές εταιρείες, κοινοπραξίες, ενώσεις προσώπων ή επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής με κάθε δραστηριότητα.Η αγορά, πώληση, μεταπώληση, απόκτηση, μεταβίβαση, εκμίσθωση, μίσθωση, υπεκμίσθωση, ανταλλαγή και εν γένει κτήση, διάθεση και εκμετάλλευση πάσης φύσεως ακινήτων.Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο έχει οριστεί σε, διαιρούμενο σε ισάριθμες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ εκάστης. Ο μόνος ιδρυτής - μέτοχος, Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος, κατέβαλεκαι παράλληλα, ανέλαβε να εισφέρει στην εταιρεία δυνάμει ανταλλαγής τίτλων συνολικά(οι οποίες αντιπροσωπεύουν το) της κυπριακής εταιρείας, η αξία των οποίων αποτιμήθηκε σε. Στα περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού της εν λόγω εταιρείας περιλαμβάνεται γεωτεμάχιο επιφάνειαςεπί της Λεωφόρου Αθηνών - Σουνίου, στη θέση «Άγιος Δημήτριος» στην παραλιακή περιοχή Βουλιαγμένης, εντός του οποίου έχουν ανεγερθεί τρία ανεξάρτητα κτήρια, συνολικής επιφάνειαςΗ συνολική αξία του κονδυλίου «Επενδύσεις σε ακίνητα» αποτιμήθηκε την 30.09.2026 στο ποσό τωνκαι μαζί με το ταμείο (μετρητά 1,04 εκατ. ευρώ) το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων (ενεργητικού) της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των. Τώρα, στο πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της νεοσυσταθείσαςσυμμετέχουν ο, ως Πρόεδρος και ως μέλη οκαι η-Μια ακόμη επενδυτική κίνηση επί ελληνικού εδάφους έγινε από την, υπό την καθοδήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου της. Πρόκειται για τη νέα εταιρεία που συστάθηκε την περασμένη Παρασκευή με την επωνυμία(προφανώς θα ακολουθήσει και η 2 ή και η 3), με έδρα επί της Καραγεώργη Σερβίας στο κέντρο της Αθήνας. Η κύρια δραστηριότητα αφορά ξενοδοχειακές υπηρεσίες και παρόμοιες υπηρεσίες παροχής καταλύματος και πέραν αυτού διαχείριση ακίνητης περιουσίας, ενοικίαση λεωφορείων και πούλμαν, δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών, υπηρεσίες θαλάσσιων και ακτοπλοϊκών μεταφορών επιβατών με κρουαζιερόπλοια κ.λπ. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε, διαιρούμενο σε ισάριθμες μετοχές του ενός ευρώ, ενώ μοναδική μέτοχος που κατέβαλε και τα λεφτά είναι η κυπριακή εταιρεία. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο το αποτελούν ο, ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος καθώς και οικαι, ως μέλη. Η Brook Lane Capital ξεκίνησε τις επενδύσεις στο εγχώριο real estate από το, αναπτύσσοντας συνεργασίες τόσο με τηστον τομέα των επαγγελματικών ακινήτων στο Μαρούσι, όσο και με τη, με στόχο την ανάπτυξηστο βόρειο τμήμα της έκτασης του Ελληνικού. Το fund έχει αποκτήσει και σημαντικά ακίνητα στην Αττική, όπως το, γραφεία στο Χαλάνδρι και ξενοδοχεία σε Αττική και Κω. Ο, CEO και Ιδρυτής της Brook Lane Capital, έχει επισημάνει ότι η Ελλάδα ως επενδυτικός προορισμός ανταγωνίζεται στα ίσια την Ισπανία, την Ιταλία και την Πορτογαλία, τονίζοντας ότι διαθέτει εκπληκτικά χαρακτηριστικά.-Από χθες σε ισχύ η νέαο οποίος προστίθεται σταπου είναι σε ισχύ από τον Ιούλιο. Ο φόρος ισχύει σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.-Στην Αθήνα, οιαντέδρασαν στο υποτιμητικό παιχνίδι της προηγούμενης εβδομάδας, χωρίς όμως να μπορούν να σηκώσουν την υπόλοιπη αγορά που έχει σοβαρούς λόγους να φοβάται. Τα αποτελέσματα που ανακοινώνουν οι ελληνικές τράπεζες δικαιολογούν απόλυτα τις σημερινές αποτιμήσεις τους αλλά δεν προσφέρουν αφήγημα περαιτέρω ανόδου. Μια ανάλυση τηςήρθε να περιγράψει και να προσφέρει ένα λογικό σενάριο. Η ING μέτρησε ότι οιαπό την αρχή του έτους, δηλαδή ήδη περισσότερα από ολόκληρο το 2025 ενώ συμφωνίες ύψουςβρίσκονται σε εκκρεμότητα. Η ING αποδεικνύει, με στοιχεία της, ότι οι συγκεντρωμένες αγορές έχουν υψηλότερα επιτοκιακά περιθώρια και χαμηλότερο κόστος κινδύνου. Η Ελλάδα, με, είναι το πιο συγκεντρωμένο σύστημα της ευρωζώνης, δηλαδή η απόδειξη της θεωρίας. Το παιχνίδι των τραπεζικών κερδών της επόμενης περιόδου θα επικεντρωθεί στις, με τοννα ελαφρύνει το κεφαλαιακό κόστος. Είναι κάτι που έχουμε δει στην Αθήνα με την, την, την. Το παιχνίδι των εξαγορών και συγχωνεύσεων ξεκίνησε στην Ευρώπη αλλά αυτή τη φορά το κίνητρο είναι διαφορετικό. Εξαγορές και συγχωνεύσεις τραπεζών δεν γίνονται πλέον για την εξυγίανση χαρτοφυλακίων αλλά για να δημιουργηθεί. Τα πάγια κόστη της τεχνολογίας, της Τεχνητής Νοημοσύνης και της συμμόρφωσης καθιστούν το «μικρό» μέγεθος ακριβό και ασύμφορο, ακόμη και όταν είναι κερδοφόρο.-Ισχυρή ανοδική δυναμική ανέπτυξε την προηγούμενη εβδομάδα η, με τη μετοχή να επιστρέφειγια πρώτη φορά από τις αρχές Αυγούστου. Με αυτό τον τρόπο, πλησίασε εκ νέου το, το οποίο είχε αγγίξει ενδοσυνεδριακά τον περασμένο Ιούλιο, χωρίς ωστόσο να το έχει κατακτήσει ποτέ σε επίπεδο κλεισίματος. Η πολυτιμότερη εισηγμένη του ΧΑ κατέγραψε, ενώ η χρηματιστηριακή της αξία ξεπέρασε εκ νέου τα. Πρόσθετο ενδιαφέρον δημιούργησε η νέα συνεργασία της, η οποία θα αναλάβει από το 2027 την παροχή τεχνικών υπηρεσιών για τον επαγγελματικό εξοπλισμό της εταιρείας στην Ελλάδα, μέσω της πλατφόρμας. Το deal λειτούργησε ως καταλύτης για τη Frigoglass, η οποία πραγματοποίησεμε μέσο ημερήσιο τζίρο άνω των 200.000 ευρώ στις τελευταίες δύο συνεδριάσεις, επιστρέφοντας στις παρυφές του 0,4 ευρώ και σε υψηλό έξι μηνών. Για την Coca-Cola HBC, επόμενο ορόσημο αποτελεί η ανακοίνωση των. Οι επιδόσεις και οι προοπτικές που θα παρουσιαστούν αναμένεται να κρίνουν εάν η μετοχή μπορεί να διατηρήσει την ανοδική της ορμή και να προσεγγίσει την περιοχή των 60 ευρώ.-Τέσσερις διαδοχικές ανοδικές συνεδριάσεις έχει συμπληρώσει η, με τη σωρευτική άνοδο να αγγίζει το. Η μετοχή επανήλθε στην περιοχή των, στρέφοντας πλέον το βλέμμα στα, που είχε καταγράψει τον περασμένο Ιούνιο. Η ενίσχυση του αγοραστικού ενδιαφέροντος αποτυπώθηκε στη συνεδρίαση της Παρασκευής, καθώς η αξία των συναλλαγών ξεπέρασε τα, με όγκο άνω των. Καταλύτης της ανόδου αποτέλεσε η νέα έκθεση της, η οποία αύξησε την, από 6 ευρώ προηγουμένως, διατηρώντας τη σύσταση. Στο επίκεντρο της θετικής αξιολόγησης βρίσκεται το, που περιλαμβάνει, με αιχμή τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις των νησιών. Η χρηματιστηριακή προβλέπει, από 398 εκατ. ευρώ το 2026, αναδεικνύοντας τις προοπτικές ανάπτυξης, αλλά και τις αυξημένες χρηματοδοτικές απαιτήσεις.-Στηανακάλυψαν, την περασμένη εβδομάδα, ότι ηέχει και πραγματικό λογαριασμό. Και όσο οι τεχνολογικές μετοχές έτρωγαν ξύλο, τα. Διότι το μέλλον μπορεί να υπόσχεται αλγορίθμους, αλλά το παρόν εξακολουθεί να πληρώνει ναύλους., ενώ η ελληνόκτητηακολούθησε με. Καθόλου άσχημα για έναν κλάδο που δεν χρειάζεται να εξηγήσει στους επενδυτές πότε θα αποδώσουν οι υποσχέσεις του:. Το ενδιαφέρον, βεβαίως, βρίσκεται στη λεπτομέρεια που χαλάει την ωραία φωτογραφία. Δεν ανεβαίνει συλλήβδην «η ναυτιλία». Τα, ενώ το ξηρό φορτίο μόλις που κράτησε θετικό πρόσημο. Το ίδιο πετρέλαιο που φουσκώνει ορισμένες ναυτιλιακές αποτιμήσεις απειλεί να ξεφουσκώσει διεθνή κυβερνητικά αφηγήματα περί ακρίβειας υπό έλεγχο.-Στητουπόσχεται περισσότερο… λιμάνι, αλλάΗ κυβέρνηση προωθεί τον σχεδιασμό με έναν κρίσιμο όρο στην περιβαλλοντική εισήγηση. Οι υποδομές που θα εξυπηρετούν περισσότερα πλοία, αυτοκίνητα και επιβάτες προϋποθέτουν την ολοκλήρωση τουλάχιστον μίας μεγάλης σύνδεσης είτε τηςείτε του. Για μια πόλη που ήδη ασφυκτιά, αυτή είναιΑπό τα διαθέσιμα στοιχεία δεν προκύπτει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα παρεμβάσεων στο λιμάνι που να εγγυάται ανακούφιση. Ταμπορούν να προχωρήσουν ανεξάρτητα από τις νέες προσβάσεις, ενώ προβλέπεται κυκλοφοριακή μελέτη κατά την αδειοδότηση των επιμέρους έργων. Αυτό, όμως, δεν αποτελεί από μόνο του σχέδιο αντιμετώπισης της θερινής συμφόρησης. Εκεί βρίσκεται και το πολιτικό στοίχημα.μέχρι να αποκτήσει τις υποδομές του αυριανού. Και το master plan, όσο φιλόδοξο κι αν είναι, δεν ρυθμίζει την κυκλοφορία.-Πρόσκληση με χιώτικη υπογραφή και υπερατλαντικό προορισμό απηύθυνε οαπό το βήμα του ετήσιου συνεδρίου της, της Βορειοαμερικανικής Ένωσης Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος. Και το κάλεσμά του στους Αμερικανούς είχε συγκεκριμένο περιεχόμενο., για μαθήματα στη ναυτική ακαδημία της εταιρείας και εκπαίδευση στα πλοία της. Το ενδιαφέρον είναι ότι ο ίδιος έβαλε στο τραπέζι και τον τρόπο. Ένα, που θα φέρνει τους νέους ναυτικούς των δύο χωρών πιο κοντά. Με τους Αμερικανούς να αποκτούν ευκαιρίες για διεθνείς πλόες και τους Έλληνες πρόσβαση στην αμερικανική ναυτική εμπειρία. Ο Τσάκος, μάλιστα, κάλεσε τους παρευρισκομένους να συμβάλουν στη διαμόρφωση του προγράμματος, δηλώνοντας έτοιμος να φιλοξενήσει την πρωτοβουλία και να προχωρήσει στην έναρξη της υποτροφίας. Κοινώς, η πρόσκληση στάλθηκε και ηδηλώνει έτοιμη. Μένει να φανεί ποιοι στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού θα απαντήσουν.-Ηγια δεκαετίες, αγόραζε φθηνό ρωσικό αέριο και πουλούσε ακριβή βιομηχανία. Σήμερα, αντιμετωπίζει, στα(τιμή Πέμπτης 29/10, υψηλό από το 2024) ενώ το ετήσιο συμβόλαιο 2027 έκλεισε την Παρασκευή στα, επίπεδο που είχε να δει από το 2023. Αυτό με απλά λόγια σημαίνει ότι το συμβόλαιο για το 2027 αντιστοιχεί σε, συν περίπου 22 λεπτά φόροι, τέλη δικτύου και εισφορές, δηλαδή κοντά στα. Φυσικά η αιτία του κακού βρίσκεται στο. Τοπέρασε ταγια πρώτη φορά από τον Δεκέμβριο του 2022 και έκλεισε την εβδομάδα στα, από ~€32 πριν από τον πόλεμο με το Ιράν. Οι γερμανικές αποθήκες είναι γεμάτες μόλις κατά, το χαμηλότερο απόθεμα για την εποχή από το 2011, όταν ο στόχος για 1η Νοεμβρίου ήταν 70%. Ο ευρωπαϊκός μέσος όρος 74,6%. Η Ιταλία ήδη κατηγορεί το Βερολίνο ότι, καθυστερώντας το γέμισμα, ανέβασε την τιμή για όλους. Η Ελλάδα δεν είναι θεατής. Ηεκτινάχθηκε στα, αφού στις 20/10 είχε αγγίξει τα €247,82 (υψηλό από το 2023) με ωριαίες αιχμές έως. Ο Οκτώβριος, έκλεισε με, από €156,31 τον Σεπτέμβριο (), και πάνω από διπλάσια έναντι Ιουνίου. Στη Γερμανία, ο φόρος και τα τέλη αντιστοιχούν στο. Στην Ελλάδα, η τιμή χονδρικής περνά σχεδόν ατόφια στο τιμολόγιο, γι’ αυτό και το, φάνταζε ξαφνικά ευκαιρία. Ενώ το ελληνικόέρχεται κυρίως από τον Ατλαντικό, όχι από το Κατάρ, την τιμή του την ορίζει το Άμστερνταμ, όχι η Ρεβυθούσα.-Όταν μια επιχείρηση δανείζεται με ομόλογο ή τραπεζικό δάνειο, κάποια στιγμή το χρέος «λήγει» και πρέπει είτε να εξοφληθεί είτε να αντικατασταθεί με νέο. Αν πολλές εταιρείες πρέπει να το κάνουν την ίδια περίοδο, οι αγορές μιλούν για τον. Στην Αμερική, αυτός ο τοίχος έχει πλέον ύψος. Τόσα χρωστούν, με λήξη μέσα στην επόμενη 5ετία, οι εταιρείες χαμηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης, τα λεγόμενα, δηλαδή οι δανειολήπτες που οι οίκοι αξιολόγησης θεωρούν πιο επισφαλείς. Πριν από 5 χρόνια, το ίδιο μέγεθος ήταν $1,4–1,5 τρισ. Από τα $1,9 τρισ., περίπου. Τα χρέη που λήγουν μέσα στη διετία, αυξήθηκαν. Στο βάθος, περιμένουν επιπλέοντων «καλών» εταιρειών, επενδυτικής διαβάθμισης, έως το 2031.. Οι επιχειρήσεις συνήθως ανακυκλώνουν το χρέος τους.. Το μέσο επιτόκιο με το οποίο δανείζεται σήμερα μια αμερικανική εταιρεία «junk» έχει φτάσει στοδηλαδή 1,5 μονάδα πάνω από πέρυσι. Ηδεν δείχνει διάθεση μείωσης των επιτοκίων της. Δάνεια που συμφωνήθηκαν το 2020–21 με επιτόκιο, τώρα θα αντικατασταθούν με. Για μια εταιρεία με $1 δισ. χρέος, αυτό σημαίνει, χρήματα που δεν θα πάνε σε επενδύσεις, προσλήψεις ή μερίσματα. Στηνο τοίχος είναι χαμηλότερος αλλά υπαρκτός. Τα εταιρικά ομόλογα τουέχουν μέση διάρκεια μόλιςκαι μέσο κουπόνι, γιατί εκδόθηκαν στην εποχή των χαμηλών επιτοκίων. Τολήγουν τακαι της. Αυτό το επιτόκιο, δεν υπάρχει πια.-Χάκερ αφαίρεσαν, το μεγαλύτερο ανταλλακτήριο παγκοσμίως, σε επίθεση που ενδέχεται να αποτελεί τη μεγαλύτερη χρηματοοικονομική κλοπή στην ιστορία. Η, διαβεβαιώνοντας ότι θα καλύψει πλήρως τις απώλειες από εταιρικά κεφάλαια. Ανακοίνωσε ότι έχει δεσμεύσει εσωτερικά περίπουκαι αναμένει. Μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί περίπου, ενώ εκδότες ψηφιακών νομισμάτων έχουν προχωρήσει σε δεσμεύσεις κεφαλαίων. Η είδηση προκάλεσε αναταράξεις στην αγορά: τουποχώρησε σε, τοέχασε περισσότερο από, ενώ τοκατέγραψε. Αναλυτές προειδοποιούν ότι η επίθεση μπορεί να περιορίσει περαιτέρω τη διάθεση ανάληψης κινδύνου και να επαναφέρει στο προσκήνιο τηνστα κεντρικά ανταλλακτήρια.