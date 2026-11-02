-Χαίρετε, καλό μήνα, πλησιάζουμε πλέον σιγά σιγά προς τις γιορτές με σχετική ηρεμία στα εσωτερικά μας, αν και οι Τούρκοι συστηματικά, μεθοδικά σηκώνουν τόνους και δημιουργούν μια διαφορετική ατμόσφαιρα από εκείνη που έχουμε συνηθίσει τα τελευταία τρία χρόνια. Αύριο ξημερώνει μεγάλη ημέρα για την Αμερική -και επομένως για τον κόσμο όλο- αφού οι ενδιάμεσες εκλογές θα χαράξουν πιθανότατα νέα πορεία στα μείζονα θέματα που απασχολούν την παγκόσμια κοινότητα σήμερα, τους πολέμους στο Ιράν και στην Ουκρανία, τις σχέσεις με την Κίνα, τις εμπορικές πολιτικές. Θα εξαρτηθεί τι και πόσο θα χάσει ο Τραμπ, το ένα ή και τα δυο Νομοθετικά Σώματα και με τι διαφορές εδρών, πάντως αν δεν πέφτουν έξω οι δημοσκοπήσεις, την Τετάρτη θα μιλάμε για μια διαφορετική εικόνα στην πολιτική σκηνή των ΗΠΑ. Μια ευρεία ήττα του Τραμπ δεν σημαίνει αυτομάτως ότι θα κάνει πίσω και στα μεγάλα διεθνή θέματα, αλλά σαφώς θα είναι πολύ πιο αδύναμος, ασταθής, απρόβλεπτος και άρα πιο επικίνδυνος. Συνδυάστε το με τις εξελίξεις στο Ισραήλ και φυσικά με την Τουρκία και εύκολα θα βγάλετε το συμπέρασμα ότι κι εμείς ως χώρα μπαίνουμε γεωπολιτικά σε ακόμα πιο αχαρτογράφητα νερά. Αυτό όλο, δηλαδή η πολιτική αστάθεια, σύμφωνα με την κοινή λογική βοηθάει τον Μητσοτάκη ως το μοναδικό σταθερό σημείο αναφοράς διακυβέρνησης. Μπορεί και να μιλάμε όμως για θεωρίες γιατί μέχρι τις εκλογές μεσολαβούν τουλάχιστον 6-8 μήνες, μια στραβή ας πούμε στις υποκλοπές ή από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μπορεί και να φτάνει. Κι επειδή αναφέρθηκα προηγουμένως στις ενδιάμεσες εκλογές, η τελευταία εικόνα από την (νόμιμη και ομοσπονδιακά ρυθμιζόμενη) αγορά προβλέψεων Kalshi δίνει προβάδισμα στους Δημοκρατικούς για τον έλεγχο της Γερουσίας μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του 2026. Συγκεκριμένα οι Δημοκρατικοί έχουν 66% πιθανότητα να αποκτήσουν τον έλεγχο. Οι Ρεπουμπλικάνοι διαθέτουν την πλειοψηφία με 53–47, επομένως οι Δημοκρατικοί χρειάζονται μια ανατροπή τεσσάρων εδρών για να αποκτήσουν τον έλεγχο. Την Τετάρτη, στις 8 το πρωί ώρα Ελλάδος κλείνουν οι τελευταίες κάλπες στις Αλεούτιες νήσους της Αλάσκας.
Αντιπολίτευση και αντισυστημισμός
-Απέναντι λοιπόν στην -έστω και με τη φθορά μιας επταετούς διακυβέρνησης- Νέα Δημοκρατία
οι πολίτες θα έχουν να διαλέξουν περισσότερο ένα κόμμα που «διαμαρτύρεται» και αντιπολιτεύεται καλύτερα παρά μια εναλλακτική λύση που έχει τη δυναμική και την προοπτική να κυβερνήσει, ειδικά με τα δημοσκοπικά ποσοστά που βλέπουμε, 28%-30% έναντι 13%-16%
της ΕΛΑΣ και του ΠΑΣΟΚ. Άρα αυτό που δείχνει να έχει περισσότερη σημασία είναι ποιο κόμμα, ποιος πολιτικός θα εκφράσει περισσότερο τη διαμαρτυρία και τον αντισυστημισμό και εδώ αρχίζουν τα προβλήματα και για τον Τσίπρα
και για τον Ανδρουλάκη
. Ο πρώτος μοιάζει ακόμα να ψάχνεται μεταξύ του παλαιού και του νέου του προφίλ, του σκληρού που καταγγέλλει τα πάντα όπως κατά την κυβερνητική θητεία του και του «νέου Αλέξη» που είναι πιο διαλλακτικός, θα έλεγα πιο στρογγυλός σε όλα κυρίως έναντι των ισχυρών, ολιγαρχών, επιχειρηματιών κ.λπ. Μάλλον απ’ ό,τι καταλαβαίνω πάνε για αλλαγή τακτικής και στρατηγικής
που τηρήθηκε έως σήμερα του τύπου «όλοι φίλοι και όλα καλά» γιατί αυτό το κάνει με μεγάλη επιτυχία ο Μητσοτάκης που μπορεί κιόλας λόγω φύσης και θέσης. Δηλαδή κάπου νομίζω ότι ο Τσίπρας σκέφτεται το θρυλικό τραγούδι του Μηλιώκα «γιατί κάποτε θα μας πούνε και…» και σωστά κάνει. Για τον Ανδρουλάκη δεν νομίζω ότι υπάρχουν στρατηγικές και τακτικές, άλλωστε στο ΠΑΣΟΚ
σήμερα υπάρχουν διαφορετικές ατζέντες των βασικών παικτών και όλοι αναμένουν τις εκλογές για να δουν την επόμενη ημέρα. Όμως ο αντισυστημισμός
και η ακραία διαμαρτυρία είναι το «απέναντι» του Μητσοτάκη και μεγάλη μερίδα του κόσμου αναζητεί τον κατάλληλο άνθρωπο που θα πετάει πέτρες σε αυτό το «καθεστώς». Εκεί βρίσκει χώρο και επελαύνει ο Κασιδιάρης
, ας μη γελιόμαστε, στα μάτια του νεαρού ψηφοφόρου ο Κασιδιάρης δεν είναι ναζί (μπορεί και να μην τον θυμούνται) αλλά «antisystem» και εκεί χάνουν από αυτόν από λίγο όλοι οι ακραίοι, Σαμαράς, Βελόπουλος, Καρυστιανού, Ζωή, Λατινοπούλου.
Η αόρατη (για το σύστημα) ΜΚΟ
-Στα της επικαιρότητας, η υπόθεση με τη ΜΚΟ στη Θεσσαλονίκη
έχει προκαλέσει το κοινό αίσθημα, κυρίως γιατί οι επικεφαλής φέρονται να παντελόνιαζαν τα χρήματα
που προορίζονταν για άρρωστα παιδιά και έκαναν παιχνίδι και μεγάλη ζωή. Έψαξα να δω τι δήλωναν στις κρατικές αρχές και αν κανείς είχε ασχοληθεί στα σοβαρά μαζί τους. Αρμόδια πηγή μου επεσήμανε ότι πρόκειται για φιλανθρωπικό σωματείο και άρα εμπίπτει στη ρυθμιστική αρμοδιότητα του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας
και εποπτεύεται από τον οικείο δήμο. Πάντως, στο Μητρώο που λειτουργεί από το 2021 στο ΥΠΕΣ
δεν είχαν εγγραφεί, δεν είχαν πιστοποιηθεί και άρα δεν είχαν επιχορηγηθεί. Όμως, είχαν εγγραφεί στο Μητρώο ΜΚΟ του υπουργείου Εξωτερικών
βάσει των προβλέψεων του καταστατικού τους, καθώς αναφέρονταν σε εράνους, σε τοποθέτηση κυτίων συλλογής χρημάτων και η δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος όπου θα πωλούνται αγαθά και προϊόντα που φέρουν το λογότυπο του Σωματείου κ.λπ. Πρακτικά όμως ήταν μια ΜΚΟ αόρατη, κάτω από τα ραντάρ
, με ορκωτούς μεν λογιστές, αλλά με απλές εγγραφές εσόδων-εξόδων. Γενικώς, άνθρωποι που ξέρουν την πιάτσα αναγνωρίζουν ότι πλην μερικών σοβαρών ιδρυμάτων, υπάρχει μεγάλο ποσοστό ανομίας ακόμα στην κατηγορία των ΜΚΟ ή των ΑΜΚΕ (όπως είναι η εταιρική μορφή), οπότε μέχρι τις εκλογές ίσως ο Χρυσοχοΐδης
έχει κι άλλη δουλειά να κάνει…
Ραντεβού στο ελληνικό FBI
-Μιας και λέμε για τις μεγάλες υποθέσεις διαφθοράς που συζητούνται ιδιαίτερα (όχι ότι δεν υπάρχουν και μεγαλύτερες έτσι;), η κυβέρνηση αποδίδει μεγάλη σημασία στην ατζέντα νομιμότητας
, επισημαίνοντας ότι με τις δικές της ενέργειες έχει δρομολογήσει κινήσεις κάθαρσης. Γι’ αυτό δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι ο Μητσοτάκης
σχεδιάζει να βρεθεί αύριο Τρίτη σε ειδική εκδήλωση για τα 2 χρόνια λειτουργίας του ελληνικού FBI
που διαδραμάτισε καταλυτικής σημασίας ρόλο για τις μεγάλες υποθέσεις, όπου βεβαίως θα βρεθεί και με τον Χρυσοχοΐδη
που έχει την πολιτική εποπτεία αυτής της, εκ των πραγμάτων, ήδη επιτυχημένης υπηρεσίας.
Οι 4 προτεραιότητες και το νέο τεστ για τους υπουργούς
-Μπορεί να πλησιάζουμε προς τις εκλογές, αλλά στο Μ.Μ
δεν θέλουν να φαίνεται ότι κατεβάζουν ταχύτητα οι υπουργοί λόγω της προεκλογικής περιόδου και να δοθεί η εικόνα ότι κατέβηκαν τα μολύβια. Γι’ αυτό και ο Μητσοτάκης
ζήτησε από κάθε υπουργείο να προσδιορίσει τις τέσσερις βασικές προτεραιότητές του έως το πρώτο εξάμηνο του 2027
, με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και παραδοτέα. Ο Χατζηδάκης
και ο Σκέρτσος
συγκέντρωσαν τις προτάσεις, τις αξιολόγησαν και ξεχώρισαν 16 κεντρικές κυβερνητικές προτεραιότητες
. Σήμερα ο αντιπρόεδρος και ο υπουργός Επικρατείας θα κάνουν την εισαγωγή στη σχετική συζήτηση, αλλά το κυρίως βάρος θα πέσει στους ίδιους τους υπουργούς, που θα παρουσιάσουν ο καθένας τις τέσσερις προτεραιότητες του χαρτοφυλακίου του. Εδώ είναι και το κρίσιμο: η διαδικασία δεν έχει μόνο στόχο να κρατήσει αναμμένες τις μηχανές της κυβέρνησης μέχρι τις κάλπες, αντιθέτως είναι ένα ακόμα τεστ αξιολόγησης των υπουργών
από τον Μητσοτάκη. Διότι θα κριθούν και γι’ αυτά που θα παρουσιάσουν, αλλά και τα αποτελέσματα που θα φέρουν.
Aρθρο 23 - Αλήθειες και υπερβολές
-Παρακολούθησα με μεγάλο ενδιαφέρον την ιστορία γύρω από το περίφημο άρθρο 23
στο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών για τους servicers
. Διάβασα πολλά δεξιά και αριστερά, ρώτησα και κάνα δυο εξειδικευμένους δικηγόρους που, εκτός από το ότι ξέρουν το θέμα, δεν έχουν και πολιτικές ατζέντες. Πάμε λοιπόν να δούμε τι συμβαίνει. Δεδομένο πρώτο: το άρθρο 23 δεν έδινε το ελεύθερο στους servicers να βγάζουν μόνοι τους εκτελεστό τίτλο
, αφού αφορούσε αποκλειστικά συμφωνίες που είχαν και την υπογραφή των οφειλετών. Δεδομένο δεύτερο: το δικαίωμα των πολιτών να προσφύγουν στη Δικαιοσύνη (και ειδικά η ανακοπή) δεν καταργείτο σε καμία περίπτωση.
Αυτό που επιδίωκε το άρθρο 23 ήταν η επιτάχυνση μιας αργής διαδικασίας
που όλοι συνομολογούν ότι είναι σχεδόν ατέρμονη. Καθώς, όμως, το οικονομικό επιτελείο δεν ήθελε να το ρισκάρει πολιτικά σε ένα νομοσχέδιο που κατά κοινή ομολογία ενδυναμώνει σημαντικά τους δανειολήπτες, η επίμαχη διάταξη τελικά αποσύρθηκε
. Τώρα που το άρθρο 23 απεσύρθη, η αντιπολίτευση θα κληθεί να τοποθετηθεί για το σύνολο του νομοσχεδίου, χωρίς να έχει τη δικαιολογία. Και το ερώτημα είναι:
θα συναινέσει σε ένα νομοσχέδιο που καταφανώς ενισχύει τη θέση των οφειλετών ή όχι;
Περιοδεία στα λημέρια του Σαμαρά
-Μιας και είμαι στα νέα της κυβέρνησης, να σας πω ότι μετά από καιρό ο Μητσοτάκης
σχεδιάζει να κάνει περιοδεία στη γειτονιά του Σαμαρά
, στη Μεσσηνία
, λογικά την ερχόμενη Πέμπτη και με την αφορμή του ετήσιου συνεδρίου της ΚΕΔΕ
. Στους συνεργάτες του θα το φιξάρει οριστικά σήμερα, καθώς επέστρεψε από τις ΗΠΑ. Βεβαίως, η επίσκεψη δεν θα είναι αποκομμένη από έργα που τρέχουν ή δρομολογούνται, όπως η σύγχρονη μονάδα λυματολάσπης, αλλά και το Παλαί Ντε Σπορ
, για το οποίο έχουν συμφωνήσει η Περιφέρεια Πελοποννήσου και ο δήμος Καλαμάτας. Γενικώς, με αφορμή το συνέδριο της ΚΕΔΕ θα βρεθούν στην Καλαμάτα πάνω από 15 υπουργοί και υφυπουργοί
.
Τράπεζα Πειραιώς: Τα 123 εκατ. των κόκκινων δανείων και το μυστήριο με τις προβλέψεις των 55 εκατ.
-Ένα μικρό ερωτηματικό άφησε η παρουσίαση των αποτελεσμάτων τρίτου τριμήνου της Τράπεζας Πειραιώς
. Στο επίκεντρο είναι κόκκινα δάνεια ύψους 123 εκατ. ευρώ
, τα οποία, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η τράπεζα, έχουν είτε ταξινομηθεί ως διακρατούμενα προς πώληση (held for sale) είτε έχουν ήδη πωληθεί. Στο συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο αναφέρθηκε ο CFO Θεόδωρος Γναρδέλης
, χωρίς ωστόσο να αποσαφηνίσει πλήρως τον λόγο για τον οποίο η Πειραιώς προχώρησε στη λήψη προβλέψεων ύψους 55 εκατ. ευρώ
που συνδέονται με τα συγκεκριμένα δάνεια. Το ποσό των προβλέψεων αντιστοιχεί περίπου στο 45% της συνολικής ονομαστικής αξίας του χαρτοφυλακίου
, ένα ποσοστό που δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για την ποιότητα των συγκεκριμένων απαιτήσεων και τον βαθμό ανάκτησής τους. Εφόσον οι προβλέψεις αφορούν αποκλειστικά τα συγκεκριμένα δάνεια, η αναλογία αυτή παραπέμπει σε ένα ιδιαίτερα επιβαρυμένο χαρτοφυλάκιο
, με σημαντικά περιορισμένες προσδοκίες ανάκτησης. Δεν αποκλείεται, βεβαίως, στις προβλέψεις να περιλαμβάνονται και άλλες απαιτήσεις, πέραν των 123 εκατ. ευρώ, κάτι που θα μπορούσε να διαφοροποιήσει την ερμηνεία των αριθμών. Με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες, δεν φαίνεται οι συγκεκριμένες προβλέψεις να συνδέονται με μηχανισμό step-up δανείων
. Ωστόσο, το ακριβές περιεχόμενο και η σύνθεση της επιβάρυνσης παραμένουν μέχρι στιγμής ασαφή
, αφήνοντας ένα κενό στην εικόνα που παρουσιάστηκε στους αναλυτές. Σε κάθε περίπτωση, η ουσία για την Τράπεζα Πειραιώς είναι ότι, ακόμη και με το συγκεκριμένο κόστος, κατάφερε να περιορίσει περαιτέρω το απόθεμα των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της. Τα κόκκινα δάνεια διαμορφώθηκαν στα 927 εκατ. ευρώ
, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 2% του συνολικού χαρτοφυλακίου
, έναντι 1,011 δισ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο. Η εξέλιξη αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία αν ληφθεί υπόψη ότι το δεύτερο τρίμηνο του 2026 τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα της τράπεζας είχαν παρουσιάσει αύξηση κατά 81 εκατ. ευρώ και είχαν διαμορφωθεί στα 1.011 εκατ. ευρώ.
Οι εξαγορές των τραπεζών αρχίζουν να αποδίδουν
-Οι εναλλακτικές πηγές εσόδων
εξελίσσονται σε έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες ανάπτυξης για τις ελληνικές τράπεζες, καθώς οι επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια αρχίζουν πλέον να αποδίδουν καρπούς. Η στρατηγική διαφοροποίησης των δραστηριοτήτων θα αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα το 2027
. Η Eurobank
αποτελεί παράδειγμα αυτής της μετάβασης, καθώς το 45,9% των προσαρμοσμένων καθαρών κερδών
της στο εννεάμηνο του 2026 προήλθε από τις δραστηριότητες εκτός Ελλάδας, με τα σχετικά κέρδη να διαμορφώνονται σε 555 εκατ. ευρώ
. Η Κύπρος και στη συνέχεια η Βουλγαρία αποτελούν τους βασικούς πυλώνες αυτής της επίδοσης. Παράλληλα, υπάρχει και η ενσωμάτωση της Eurolife
, που θα αποτυπωθεί στα αποτελέσματα του τέταρτου τριμήνου, ενισχύοντας περαιτέρω την εικόνα. Στην Τράπεζα Πειραιώς
, η εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής
αποτελεί μία από τις σημαντικότερες κινήσεις διεύρυνσης των δραστηριοτήτων της. Ήδη η ασφαλιστική δραστηριότητα συνεισφέρει ουσιαστικά στην αύξηση των εσόδων από υπηρεσίες, τα οποία στο εννεάμηνο του 2026 ανήλθαν σε 679 εκατ. ευρώ
, καταγράφοντας ετήσια αύξηση 39%
. Η πλήρης αξιοποίηση των συνεργειών με το τραπεζικό δίκτυο και η ανάπτυξη του bancassurance αναμένεται να αποτελέσουν σημαντικούς παράγοντες ενίσχυσης των επαναλαμβανόμενων εσόδων της τράπεζας. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση της Alpha Bank
, καθώς οι επενδύσεις και οι εξαγορές της αναμένεται να ενισχύσουν με μετρήσιμο τρόπο τα κέρδη ανά μετοχή το 2027. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, η AstroBank
αναμένεται να ενισχύσει κατά 5%
τα κέρδη ανά μετοχή της Alpha Bank, η Altius Universal Life
κατά 2%
, η AXIA
κατά 1,4%
και η Alpha Trust
κατά 1%
, ενώ θετική επίδραση αναμένεται και από τη Flexin
. Οι εκτιμήσεις αυτές αναδεικνύουν την αυξανόμενη συνεισφορά των νέων δραστηριοτήτων στην κερδοφορία της τράπεζας και τη δυναμική που μπορεί να αποκτήσει το διευρυμένο επιχειρηματικό της μοντέλο κατά την επόμενη χρονιά.
Οι γαμπροί της ΕΥΔΑΠ και η έκπληξη της ΕΚΤΕΡ
-Η είσοδος της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στην ΕΥΔΑΠ με ποσοστό άνω του 12%
προ μηνών ανακάτεψε την τράπουλα στη μετοχική σύνθεση της εταιρείας και έφερε στο προσκήνιο τη μάχη για την εκπροσώπηση της μειοψηφίας στο διοικητικό συμβούλιο. Η έκπληξη, ωστόσο, στην έκτακτη γενική συνέλευση της Παρασκευής ήταν η εμφάνιση της ΕΚΤΕΡ
, η οποία, έχοντας αποκτήσει τις προηγούμενες εβδομάδες περίπου 56.000 μετοχές
, πρότεινε τη δική της εκπρόσωπο. Οι μέτοχοι της μειοψηφίας επέλεξαν τον Γιάννη Αληγιζάκη
, πρόεδρο της ΕΛΙΝΟΙΛ
, που προτάθηκε από την πλευρά της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, και τη Θεοδοσία Μπαντουβά
, την υποψηφιότητα της οποίας στήριξε η ΕΚΤΕΡ. Η συμμετοχή της τελευταίας αντιστοιχεί σε μόλις 0,05% του μετοχικού κεφαλαίου
, ωστόσο η εκλογή εκπροσώπου της στο ΔΣ δίνει στην κίνησή της μεγαλύτερο ενδιαφέρον από αυτό που φανερώνει το ποσοστό της. Η επιλογή της Θ. Μπαντουβά φέρνει στο προσκήνιο και τη διαδρομή της THALIS E.S.
, εταιρείας περιβαλλοντικών υπηρεσιών που συνίδρυσε μαζί με τον σύζυγό της, Βασίλη Παπαζήση
, που δεν είναι πια στη ζωή και στην οποία κατείχε ανώτατη διοικητική θέση. Η THALIS πέρασε στον όμιλο της Motor Oil
πριν δύο χρόνια ενώ πρόσφατα ανακοινώθηκε συμφωνία για τη μεταβίβαση του 75% της εταιρείας στην Aktor
. Η αλληλουχία αυτή δεν τεκμηριώνει από μόνη της σύνδεση ανάμεσα στην ΕΚΤΕΡ και την Aktor. Είναι, ωστόσο, ένα στοιχείο που τροφοδοτεί συζητήσεις στην αγορά, καθώς η ΕΚΤΕΡ εμφανίστηκε αιφνιδιαστικά στη μετοχική σύνθεση της ΕΥΔΑΠ και διεκδίκησε εκπροσώπηση στο Δ.Σ. Στελέχη της εταιρείας διαβεβαίωναν χθες τη στήλη ότι η ΕΚΤΕΡ κινείται για ίδιο λογαριασμό και δεν εκπροσωπεί τρίτο επενδυτή
. Η εταιρεία -όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές- βλέπει την ΕΥΔΑΠ ως επενδυτική και στρατηγική τοποθέτηση, με το ενδιαφέρον να συνδέεται και με τα έργα ύδρευσης και αποχέτευσης στα οποία ήδη συμμετέχει, στο Πικέρμι
και στον Μαραθώνα,
αλλά και σε αυτά που προγραμματίζονται. Το αρχικό πλάνο προέβλεπε διάθεση έως 1,5 εκατ. ευρώ
για αγορές μετοχών μέσα στον Οκτώβριο. Οι αγορές λένε οι πληροφορίες, φρέναραν όταν ανέβηκε η τιμή, χωρίς όμως να αποκλείεται η συνέχισή τους. Το ερώτημα που μένει ανοιχτό επομένως είναι αν η παρουσία της ΕΚΤΕΡ θα περιοριστεί στη σημερινή της θέση ή αν θα ενισχύσει περαιτέρω την παρουσία της στην ΕΥΔΑΠ.
Η πώληση της ACS και το δικαίωμα της Quest
-Η Quest Συμμετοχών
άσκησε το δικαίωμά της και επαναγοράζει έναντι 37 εκατ. ευρώ τις 66.000 μετοχές (20%)
που είχε πουλήσει στην GLS
τον Οκτώβριο του 2024, τότε έναντι 74 εκατ.
Η συναλλαγή για την αγορά των 66.000 μετοχών θα ολοκληρωθεί στο τέλος Νοεμβρίου
. Με την προϊστορία που έχουν Quest και GLS στη συγκεκριμένη διαπραγμάτευση, είναι καλύτερα να περιμένουμε ως το τέλος του μήνα για να δούμε τότε πώς θα κλείσει η συμφωνία.
Η αναβάθμιση των λιμανιών Ελευσίνας και Λαυρίου και τα 40 εκατ. στην ΤτΕ
-Όσο οι μεγάλοι διαγωνισμοί των λιμανιών καθυστερούν, το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο (ΕθΑΤ)
υποχρεωτικά αλλάζει ρόλο, από πωλητής γίνεται επενδυτής. Σύμφωνα με πληροφορίες καταρτίζεται, σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο Ναυτιλίας
, ολοκληρωμένο σχέδιο αναβάθμισης των λιμανιών που παραμένουν στο χαρτοφυλάκιό του. Η χρηματοδότηση του σχεδίου θα γίνει από τον «Ειδικό Λογαριασμό Ανάπτυξης Λιμενικών Υποδομών»
. Ο λογαριασμός συστάθηκε στο πρώην ΤΑΙΠΕΔ με το άρθρο 36 του ν. 5131/2024, τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος
και πιστώνεται με το 50% του τιμήματος κάθε σύμβασης αξιοποίησης λιμένα
. Από τις τελευταίες παραχωρήσεις, έχει ήδη συγκεντρώσει πάνω από €40 εκατ.
Ο λογαριασμός αυτός δεν έχει ακόμη ενεργοποιηθεί. Τα έργα του Σχεδίου αφορούν υποδομές, εκσυγχρονισμό μηχανημάτων και εργαλεία διαχείρισης, δηλαδή ό,τι βελτιώνει την καθημερινή συναλλαγή με το λιμάνι. Παράλληλα, προωθούνται διοικητικές πρωτοβουλίες ώστε οι Οργανισμοί Λιμένων να υιοθετήσουν πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης. Στην ερώτηση αν στον σχεδιασμό περιλαμβάνονται η Ελευσίνα
και το Λαύριο
, η απάντηση ήταν κατηγορηματική: «Ναι. Πάντα περιλαμβάνονταν». Η διευκρίνιση έχει σημασία, γιατί αυτά τα δύο λιμάνια έχουν γίνει συνώνυμα της αναμονής και της υπομονής. Ο διαγωνισμός υποπαραχώρησης των 800 στρεμμάτων στη Βλύχα
που είχε προαναγγελθεί για το 1ο τρίμηνο του 2026, με αμερικανικό ενδιαφέρον και υποψήφιο σχήμα ONEX–AKTOR
, μετατίθεται πλέον για το απώτερο μέλλον. Στην Ακτή Μιαούλη, αποδίδουν την καθυστέρηση και στα 23 ναυάγια του κόλπου
τα οποία οι επενδυτές ζητούν να απομακρυνθούν, πριν την προκήρυξη. Η πώληση του 51% του Οργανισμού Λιμένος Λαυρίου
, με 5 δεσμευτικές προσφορές από τον Ιούνιο του 2025, παραμένει κολλημένη στο ΣτΕ
μετά τις προσφυγές Olympic Marine
και Jet Plan
. Για να το πούμε απλά, το Δημόσιο πουλά λιμάνια, για να χρηματοδοτήσει τα λιμάνια που δεν μπορεί να πουλήσει.
+9% τα έσοδα για τον ΟΤΕ στην τηλεόραση
-Ο ΟΤΕ
στην τηλεόραση αύξησε τα έσοδα κατά 9%
προσθέτοντας 9.000 συνδρομητές
και ξεπερνώντας τους 800.000
, με ετήσια αύξηση της βάσης κατά 6%
. Η διοίκηση ανέφερε στην τηλεδιάσκεψη των αποτελεσμάτων ότι έχει εξασφαλίσει τη μεγάλη πλειονότητα των βασικών αθλητικών δικαιωμάτων και του περιεχομένου πριν από την έναρξη της σεζόν. Επίσης ο ΟΤΕ έχει διευρύνει τις διεθνείς συνεργασίες προσθέτοντας την Disney
μαζί με τη Netflix
. Η υφιστάμενη συνεργασία με τη Nova
για τον διαμοιρασμό αθλητικού περιεχομένου έχει ακόμη έναν χρόνο διάρκειας. Ακόμα επισημάνθηκε ότι η διείσδυση της νόμιμης συνδρομητικής τηλεόρασης στην Ελλάδα παραμένει σχετικά χαμηλή, περίπου 35, έναντι 50%-60%
στην υπόλοιπη Ευρώπη.
«The Ilisian»: Οι επενδύσεις ολοκληρώθηκαν, τα αποτελέσματα βελτιώνονται
-Σημαντικά βελτιωμένα αποτελέσματα
αναμένονται το 2026 για την Ιονική Ξενοδοχειακή Α.Ε.
ιδιοκτήτρια του εμβληματικού ακινήτου της λ. Βασιλίσσης Σοφίας όπου δημιουργείται σταδιακά ο νέος προορισμός «The Ilisian»
, αρχής γενομένης από το ξενοδοχείο αλλά και σταδιακά και τις «επώνυμες» κατοικίες και τις λοιπές δραστηριότητες σε συνέχεια της μεγάλης επένδυσης συνολικού ύψους άνω των 380 εκατ. ευρώ
. Η επαναλειτουργία του ξενοδοχείου από τον Απρίλιο του 2026 υπό το εμπορικό σήμα Conrad Athens του ομίλου Hilton
—έπειτα από εκτεταμένες εργασίες ανακαίνισης και αναβάθμισης— σε συνδυασμό με τη σταδιακή ανάπτυξη των υπόλοιπων δραστηριοτήτων του συγκροτήματος The Ilisian «αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας κατά την τρέχουσα χρήση», όπως διαπιστώνει η διοίκηση των ομίλων ENSOFI-Olayan
στην έκθεσή της για τα αποτελέσματα του 2025 που δημοσιεύτηκε τώρα στο ΓΕΜΗ. Σημειώνεται ότι στο τέλος του 2025 τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας ήταν μειωμένα στα 16,63 εκατ. ευρώ
, υποχωρώντας κάτω από το ήμισυ του μετοχικού της κεφαλαίου. Ωστόσο, «οι μέτοχοι, κατά τη γενική συνέλευση του Ιουνίου 2026, αποφάσισαν τη μη λήψη οποιουδήποτε μέτρου σχετικά, καθώς η μείωση των ιδίων κεφαλαίων είναι ολωσδιόλου παροδική, οφειλόμενη αποκλειστικά και μόνο στην εν εξελίξει αναδιαμόρφωση του ακινήτου. Όταν δε αυτή ολοκληρωθεί, η εταιρεία αναμένεται να επαναλειτουργήσει το ακίνητό της ως ξενοδοχείο συνιδιοκτησίας και, ευρύτερα, ως νέο προορισμό για την πόλη και να καταστεί εκ νέου κερδοφόρα. Επιπλέον, και σε κάθε περίπτωση, οι μέτοχοι επιβεβαιώνουν ότι η εταιρεία απολαύει της συνεχιζόμενης υποστήριξής τους, ενώ δεν υπάρχει οποιαδήποτε αβεβαιότητα αναφορικά με την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της εταιρείας και τη συνέχιση της επιχειρηματικής της δραστηριότητας». Σε σχέση με τις οικονομικές επιδόσεις του 2025
λόγω ακριβώς των εργασιών ανάπλασης αυτές ήταν ζημιογόνες με τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους να διαμορφώνονται σε ζημίες 11,85 εκατ. ευρώ
έναντι ζημιών ύψους 9,32 εκατ. ευρώ, ενώ οι ζημίες προ φόρων, χρηματοοικονομικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 7,48 εκατ. ευρώ
έναντι 5,65 εκατ. ευρώ το 2024. Το 2025 οι επιμέρους δραστηριότητες του προορισμού που τέθηκαν σε λειτουργία ήταν μόνο η ιδιωτική λέσχη μελών House of NYNN
, υπό τη διαχείριση της ΝΥΝΝ Μ.Α.Ε. που ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2025, ενώ τον Δεκέμβριο του 2025 ξεκίνησε τη λειτουργία του το εστιατόριο Onuki
. Στις σημαντικές κινήσεις της εφετινής χρονιάς είναι και η επιστροφή της Alpha Bank
στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μετά από μία δεκαετία: Η Ιονική Ξενοδοχειακή Α.Ε. πέρασε το 2016 από την Alpha Bank στο σχήμα των ομίλων ΤΕΜΕΣ (νυν ENSOFI)-Olayan-Dogus
, στο πλαίσιο της αποεπένδυσης της τράπεζας, ενώ στη συνέχεια αποχώρησε από το σχήμα και η τουρκική Dogus
αφήνοντας μόνο το επενδυτικό δίδυμο των ομίλων Κωνσταντακόπουλου-Olayan
. Τον Μάιο του 2026 αποφασίστηκε αύξηση κεφαλαίου της Ιονική Ξενοδοχειακή Α.Ε. που καλύφθηκε από την Alpha Bank και συνολικά εισφέρθηκαν κεφάλαια 7,97 εκατ. ευρώ
, με αποτέλεσμα η συμμετοχή της τράπεζας μέσω προνομιούχων μετοχών να ανέλθει σε 10%
.
Νέα εταιρεία από τον Κωνσταντακόπουλο
-Κι από το Ilisian περνάω στον μέτοχο Αχιλλέα Κωνσταντακόπουλο
ο οποίος προχώρησε την Παρασκευή στη σύσταση μιας νέας εταιρείας Holding. Πρόκειται για την «Conach Μονοπρόσωπη Α.Ε.»
με έδρα επί της οδού Ζεφύρου στο Π. Φάληρο. Σκοπός της εταιρείας είναι: 1.
Η συμμετοχή με οποιονδήποτε τρόπο σε ελληνικές ή αλλοδαπές εταιρείες και επιχειρήσεις οιασδήποτε μορφής που έχουν συσταθεί ή θα συσταθούν ανεξαρτήτως του εταιρικού σκοπού τους, περιλαμβανομένης της συμμετοχής σε ελληνικές ή αλλοδαπές εταιρείες, κοινοπραξίες, ενώσεις προσώπων ή επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής με κάθε δραστηριότητα. 2.
Η αγορά, πώληση, μεταπώληση, απόκτηση, μεταβίβαση, εκμίσθωση, μίσθωση, υπεκμίσθωση, ανταλλαγή και εν γένει κτήση, διάθεση και εκμετάλλευση πάσης φύσεως ακινήτων. 3.
Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο έχει οριστεί σε 18.000.000 ευρώ
, διαιρούμενο σε ισάριθμες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ εκάστης. Ο μόνος ιδρυτής - μέτοχος, Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος, κατέβαλε 2.121.427,70 ευρώ σε μετρητά
και παράλληλα, ανέλαβε να εισφέρει στην εταιρεία δυνάμει ανταλλαγής τίτλων συνολικά 4.980.500 μετοχές
(οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 100% του κεφαλαίου
) της κυπριακής εταιρείας «Sonand Holdings Limited»
, η αξία των οποίων αποτιμήθηκε σε 15.878.572,30 ευρώ
. Στα περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού της εν λόγω εταιρείας περιλαμβάνεται γεωτεμάχιο επιφάνειας 4.461,88 τ.μ.
επί της Λεωφόρου Αθηνών - Σουνίου, στη θέση «Άγιος Δημήτριος» στην παραλιακή περιοχή Βουλιαγμένης, εντός του οποίου έχουν ανεγερθεί τρία ανεξάρτητα κτήρια, συνολικής επιφάνειας 573,57 τ.μ.
Η συνολική αξία του κονδυλίου «Επενδύσεις σε ακίνητα» αποτιμήθηκε την 30.09.2026 στο ποσό των 18.050.000 ευρώ
και μαζί με το ταμείο (μετρητά 1,04 εκατ. ευρώ) το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων (ενεργητικού) της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 19.143.108,34 ευρώ
. Τώρα, στο πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της νεοσυσταθείσας Conach Μ.Α.Ε.
συμμετέχουν ο Ηρακλής - Παναγιώτης Στουπάθης
, ως Πρόεδρος και ως μέλη ο Δημήτριος Φρυδάς
και η Ειρήνη Φράγκου
.
«Χτύπημα» από την Brook Lane Capital
-Μια ακόμη επενδυτική κίνηση επί ελληνικού εδάφους έγινε από την Brook Lane Capital
, υπό την καθοδήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Aziz Francis
. Πρόκειται για τη νέα εταιρεία που συστάθηκε την περασμένη Παρασκευή με την επωνυμία «Somers Hospitality Investments 1 Μονοπρόσωπη Α.Ε.»
(προφανώς θα ακολουθήσει και η 2 ή και η 3), με έδρα επί της Καραγεώργη Σερβίας στο κέντρο της Αθήνας. Η κύρια δραστηριότητα αφορά ξενοδοχειακές υπηρεσίες και παρόμοιες υπηρεσίες παροχής καταλύματος και πέραν αυτού διαχείριση ακίνητης περιουσίας, ενοικίαση λεωφορείων και πούλμαν, δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών, υπηρεσίες θαλάσσιων και ακτοπλοϊκών μεταφορών επιβατών με κρουαζιερόπλοια κ.λπ. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 8 εκατ. ευρώ
, διαιρούμενο σε ισάριθμες μετοχές του ενός ευρώ, ενώ μοναδική μέτοχος που κατέβαλε και τα λεφτά είναι η κυπριακή εταιρεία «Somers Enterprises Ltd»
. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο το αποτελούν ο Aziz Francis
, ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος καθώς και οι Βασίλειος-Ιωάννης Κουκουλάκης
και Ανδρέας Κούκος
, ως μέλη. Η Brook Lane Capital ξεκίνησε τις επενδύσεις στο εγχώριο real estate από το 2017
, αναπτύσσοντας συνεργασίες τόσο με τη Noval Property ΑΕΕΑΠ
στον τομέα των επαγγελματικών ακινήτων στο Μαρούσι, όσο και με τη Lamda Development
, με στόχο την ανάπτυξη πύργου μεικτής χρήσης (40 ορόφων)
στο βόρειο τμήμα της έκτασης του Ελληνικού. Το fund έχει αποκτήσει και σημαντικά ακίνητα στην Αττική, όπως το South Polis Mall
, γραφεία στο Χαλάνδρι και ξενοδοχεία σε Αττική και Κω. Ο Aziz Francis
, CEO και Ιδρυτής της Brook Lane Capital, έχει επισημάνει ότι η Ελλάδα ως επενδυτικός προορισμός ανταγωνίζεται στα ίσια την Ισπανία, την Ιταλία και την Πορτογαλία, τονίζοντας ότι διαθέτει εκπληκτικά χαρακτηριστικά.
2 ευρώ για τα μικροδέματα
-Από χθες σε ισχύ η νέα επιβάρυνση 2 ευρώ για τα μικροδέματα εκτός ΕΕ,
ο οποίος προστίθεται στα 3 ευρώ
που είναι σε ισχύ από τον Ιούλιο. Ο φόρος ισχύει σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ο μονόδρομος των εξαγορών και συγχωνεύσεων τραπεζών στην Ευρώπη
-Στην Αθήνα, οι τραπεζικές μετοχές
αντέδρασαν στο υποτιμητικό παιχνίδι της προηγούμενης εβδομάδας, χωρίς όμως να μπορούν να σηκώσουν την υπόλοιπη αγορά που έχει σοβαρούς λόγους να φοβάται. Τα αποτελέσματα που ανακοινώνουν οι ελληνικές τράπεζες δικαιολογούν απόλυτα τις σημερινές αποτιμήσεις τους αλλά δεν προσφέρουν αφήγημα περαιτέρω ανόδου. Μια ανάλυση της ING
ήρθε να περιγράψει και να προσφέρει ένα λογικό σενάριο. Η ING μέτρησε ότι οι τραπεζικές εξαγορές στην Ευρώπη έφτασαν τα €53 δισ.
από την αρχή του έτους, δηλαδή ήδη περισσότερα από ολόκληρο το 2025 ενώ συμφωνίες ύψους επιπλέον €39 δισ.
βρίσκονται σε εκκρεμότητα. Η ING αποδεικνύει, με στοιχεία της ΕΚΤ
, ότι οι συγκεντρωμένες αγορές έχουν υψηλότερα επιτοκιακά περιθώρια και χαμηλότερο κόστος κινδύνου. Η Ελλάδα, με 4 ομίλους να ελέγχουν περίπου το 91% δανείων και καταθέσεων
, είναι το πιο συγκεντρωμένο σύστημα της ευρωζώνης, δηλαδή η απόδειξη της θεωρίας. Το παιχνίδι των τραπεζικών κερδών της επόμενης περιόδου θα επικεντρωθεί στις προμήθειες, τη διαχείριση περιουσίας και τις ασφαλιστικές υπηρεσίες
, με τον «Δανέζικο Συμβιβασμό»
να ελαφρύνει το κεφαλαιακό κόστος. Είναι κάτι που έχουμε δει στην Αθήνα με την Piraeus και την Εθνική Ασφαλιστική
, την Eurobank με τη Eurolife (€813 εκατ.)
, την Alpha με την AstroBank, την AXIA και την Alpha Trust
. Το παιχνίδι των εξαγορών και συγχωνεύσεων ξεκίνησε στην Ευρώπη αλλά αυτή τη φορά το κίνητρο είναι διαφορετικό. Εξαγορές και συγχωνεύσεις τραπεζών δεν γίνονται πλέον για την εξυγίανση χαρτοφυλακίων αλλά για να δημιουργηθεί κλίμακα εργασιών, περισσότερες καταθέσεις και προμήθειες
. Τα πάγια κόστη της τεχνολογίας, της Τεχνητής Νοημοσύνης και της συμμόρφωσης καθιστούν το «μικρό» μέγεθος ακριβό και ασύμφορο, ακόμη και όταν είναι κερδοφόρο.
Το ράλι της Coca-Cola HBC με το βλέμμα στα ιστορικά υψηλά
-Ισχυρή ανοδική δυναμική ανέπτυξε την προηγούμενη εβδομάδα η Coca-Cola HBC
, με τη μετοχή να επιστρέφει πάνω από τα 56 ευρώ
για πρώτη φορά από τις αρχές Αυγούστου. Με αυτό τον τρόπο, πλησίασε εκ νέου το ιστορικό υψηλό των 60 ευρώ
, το οποίο είχε αγγίξει ενδοσυνεδριακά τον περασμένο Ιούλιο, χωρίς ωστόσο να το έχει κατακτήσει ποτέ σε επίπεδο κλεισίματος. Η πολυτιμότερη εισηγμένη του ΧΑ κατέγραψε άλμα 2,94% την Παρασκευή
, ενώ η χρηματιστηριακή της αξία ξεπέρασε εκ νέου τα 20 δισ. ευρώ
. Πρόσθετο ενδιαφέρον δημιούργησε η νέα συνεργασία της Coca-Cola Τρία Έψιλον με τη Frigoglass
, η οποία θα αναλάβει από το 2027 την παροχή τεχνικών υπηρεσιών για τον επαγγελματικό εξοπλισμό της εταιρείας στην Ελλάδα, μέσω της πλατφόρμας BevServ
. Το deal λειτούργησε ως καταλύτης για τη Frigoglass, η οποία πραγματοποίησε διήμερο άλμα σχεδόν 25%
με μέσο ημερήσιο τζίρο άνω των 200.000 ευρώ στις τελευταίες δύο συνεδριάσεις, επιστρέφοντας στις παρυφές του 0,4 ευρώ και σε υψηλό έξι μηνών. Για την Coca-Cola HBC, επόμενο ορόσημο αποτελεί η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων εννεαμήνου την ερχόμενη Τετάρτη 4 Νοεμβρίου
. Οι επιδόσεις και οι προοπτικές που θα παρουσιαστούν αναμένεται να κρίνουν εάν η μετοχή μπορεί να διατηρήσει την ανοδική της ορμή και να προσεγγίσει την περιοχή των 60 ευρώ.
Τετραήμερο άλμα για τον ΑΔΜΗΕ
-Τέσσερις διαδοχικές ανοδικές συνεδριάσεις έχει συμπληρώσει η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών
, με τη σωρευτική άνοδο να αγγίζει το +7,8%
. Η μετοχή επανήλθε στην περιοχή των 4,5 ευρώ
, στρέφοντας πλέον το βλέμμα στα ιστορικά υψηλά των 4,9 ευρώ
, που είχε καταγράψει τον περασμένο Ιούνιο. Η ενίσχυση του αγοραστικού ενδιαφέροντος αποτυπώθηκε στη συνεδρίαση της Παρασκευής, καθώς η αξία των συναλλαγών ξεπέρασε τα 2 εκατ. ευρώ
, με όγκο άνω των 450.000 μετοχών
. Καταλύτης της ανόδου αποτέλεσε η νέα έκθεση της Ambrosia Capital
, η οποία αύξησε την τιμή στόχο στα 6,2 ευρώ
, από 6 ευρώ προηγουμένως, διατηρώντας τη σύσταση buy
. Στο επίκεντρο της θετικής αξιολόγησης βρίσκεται το επενδυτικό πρόγραμμα των 9 δισ. ευρώ για την περίοδο 2027-2036
, που περιλαμβάνει 110 έργα
, με αιχμή τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις των νησιών. Η χρηματιστηριακή προβλέπει EBITDA 872 εκατ. ευρώ το 2030
, από 398 εκατ. ευρώ το 2026, αναδεικνύοντας τις προοπτικές ανάπτυξης, αλλά και τις αυξημένες χρηματοδοτικές απαιτήσεις.
Το έξυπνο χρήμα μυρίζει πετρέλαιο
-Στη Wall Street
ανακάλυψαν, την περασμένη εβδομάδα, ότι η τεχνητή νοημοσύνη
έχει και πραγματικό λογαριασμό. Και όσο οι τεχνολογικές μετοχές έτρωγαν ξύλο, τα τάνκερ μετρούσαν κέρδη
. Διότι το μέλλον μπορεί να υπόσχεται αλγορίθμους, αλλά το παρόν εξακολουθεί να πληρώνει ναύλους. Scorpio και Frontline κέρδισαν από 7% στην εβδομάδα
, ενώ η ελληνόκτητη Okeanis Eco Tankers
ακολούθησε με 6%
. Καθόλου άσχημα για έναν κλάδο που δεν χρειάζεται να εξηγήσει στους επενδυτές πότε θα αποδώσουν οι υποσχέσεις του: του αρκεί να τους δείξει τις τιμές στη spot αγορά
. Το ενδιαφέρον, βεβαίως, βρίσκεται στη λεπτομέρεια που χαλάει την ωραία φωτογραφία. Δεν ανεβαίνει συλλήβδην «η ναυτιλία». Τα containerships και οι μεταφορείς αερίου έχασαν έδαφος
, ενώ το ξηρό φορτίο μόλις που κράτησε θετικό πρόσημο. Το ίδιο πετρέλαιο που φουσκώνει ορισμένες ναυτιλιακές αποτιμήσεις απειλεί να ξεφουσκώσει διεθνή κυβερνητικά αφηγήματα περί ακρίβειας υπό έλεγχο.
Ραφήνα: Το master plan και το μποτιλιάρισμα
-Στη Ραφήνα
το master plan
υπόσχεται περισσότερο… λιμάνι, αλλά το πρόβλημα παραμένει πώς φτάνει κανείς μέχρι το πλοίο.
Η κυβέρνηση προωθεί τον σχεδιασμό με έναν κρίσιμο όρο στην περιβαλλοντική εισήγηση. Οι υποδομές που θα εξυπηρετούν περισσότερα πλοία, αυτοκίνητα και επιβάτες προϋποθέτουν την ολοκλήρωση τουλάχιστον μίας μεγάλης σύνδεσης είτε της επέκτασης της Αττικής Οδού
είτε του σιδηροδρόμου
. Για μια πόλη που ήδη ασφυκτιά, αυτή είναι η λεπτομέρεια που μετράει περισσότερο από τις μακέτες.
Από τα διαθέσιμα στοιχεία δεν προκύπτει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα παρεμβάσεων στο λιμάνι που να εγγυάται ανακούφιση. Τα έργα προστασίας από τον κυματισμό
μπορούν να προχωρήσουν ανεξάρτητα από τις νέες προσβάσεις, ενώ προβλέπεται κυκλοφοριακή μελέτη κατά την αδειοδότηση των επιμέρους έργων. Αυτό, όμως, δεν αποτελεί από μόνο του σχέδιο αντιμετώπισης της θερινής συμφόρησης. Εκεί βρίσκεται και το πολιτικό στοίχημα. Η κυβέρνηση καλείται να εξηγήσει πώς θα λειτουργήσει καλύτερα το σημερινό λιμάνι
μέχρι να αποκτήσει τις υποδομές του αυριανού. Και το master plan, όσο φιλόδοξο κι αν είναι, δεν ρυθμίζει την κυκλοφορία.
Το «ελάτε στη Χίο» του Τσάκου στους Αμερικανούς
-Πρόσκληση με χιώτικη υπογραφή και υπερατλαντικό προορισμό απηύθυνε ο Νίκος Τσάκος
από το βήμα του ετήσιου συνεδρίου της NAMEPA
, της Βορειοαμερικανικής Ένωσης Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος. Και το κάλεσμά του στους Αμερικανούς είχε συγκεκριμένο περιεχόμενο. Στείλτε δοκίμους στη Χίο
, για μαθήματα στη ναυτική ακαδημία της εταιρείας και εκπαίδευση στα πλοία της. Το ενδιαφέρον είναι ότι ο ίδιος έβαλε στο τραπέζι και τον τρόπο. Ένα διεθνές πρόγραμμα εκπαιδευτικών ανταλλαγών ή υποτροφιών
, που θα φέρνει τους νέους ναυτικούς των δύο χωρών πιο κοντά. Με τους Αμερικανούς να αποκτούν ευκαιρίες για διεθνείς πλόες και τους Έλληνες πρόσβαση στην αμερικανική ναυτική εμπειρία. Ο Τσάκος, μάλιστα, κάλεσε τους παρευρισκομένους να συμβάλουν στη διαμόρφωση του προγράμματος, δηλώνοντας έτοιμος να φιλοξενήσει την πρωτοβουλία και να προχωρήσει στην έναρξη της υποτροφίας. Κοινώς, η πρόσκληση στάλθηκε και η Χίος
δηλώνει έτοιμη. Μένει να φανεί ποιοι στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού θα απαντήσουν.
Η Γερμανία κρυώνει, η Ελλάδα πληρώνει
-Η Γερμανία
για δεκαετίες, αγόραζε φθηνό ρωσικό αέριο και πουλούσε ακριβή βιομηχανία. Σήμερα, αντιμετωπίζει σοβαρή ενεργειακή κρίση
, στα €315/MWh
(τιμή Πέμπτης 29/10, υψηλό από το 2024) ενώ το ετήσιο συμβόλαιο 2027 έκλεισε την Παρασκευή στα €163,37
, επίπεδο που είχε να δει από το 2023. Αυτό με απλά λόγια σημαίνει ότι το συμβόλαιο για το 2027 αντιστοιχεί σε 16,3 λεπτά/kWh
, συν περίπου 22 λεπτά φόροι, τέλη δικτύου και εισφορές, δηλαδή κοντά στα 38 λεπτά για το γερμανικό νοικοκυριό
. Φυσικά η αιτία του κακού βρίσκεται στο φυσικό αέριο
. Το TTF
πέρασε τα €100/MWh στις 28/10
για πρώτη φορά από τον Δεκέμβριο του 2022 και έκλεισε την εβδομάδα στα €103,19
, από ~€32 πριν από τον πόλεμο με το Ιράν. Οι γερμανικές αποθήκες είναι γεμάτες μόλις κατά 61,7%
, το χαμηλότερο απόθεμα για την εποχή από το 2011, όταν ο στόχος για 1η Νοεμβρίου ήταν 70%. Ο ευρωπαϊκός μέσος όρος 74,6%. Η Ιταλία ήδη κατηγορεί το Βερολίνο ότι, καθυστερώντας το γέμισμα, ανέβασε την τιμή για όλους. Η Ελλάδα δεν είναι θεατής. Η Τιμή Εκκαθάρισης του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας
εκτινάχθηκε στα €287,75/MWh για την Παρασκευή 30/10 (+20,5% σε μία ημέρα)
, αφού στις 20/10 είχε αγγίξει τα €247,82 (υψηλό από το 2023) με ωριαίες αιχμές έως €406
. Ο Οκτώβριος, έκλεισε με μέση χονδρική €197,07/MWh
, από €156,31 τον Σεπτέμβριο (+26%
), και πάνω από διπλάσια έναντι Ιουνίου. Στη Γερμανία, ο φόρος και τα τέλη αντιστοιχούν στο 58% του λογαριασμού
. Στην Ελλάδα, η τιμή χονδρικής περνά σχεδόν ατόφια στο τιμολόγιο, γι’ αυτό και το σταθερό των 11,5 λεπτών που έτρεχε η ΔΕΗ έως χθες
, φάνταζε ξαφνικά ευκαιρία. Ενώ το ελληνικό LNG
έρχεται κυρίως από τον Ατλαντικό, όχι από το Κατάρ, την τιμή του την ορίζει το Άμστερνταμ, όχι η Ρεβυθούσα.
Ο τοίχος των χρεών
-Όταν μια επιχείρηση δανείζεται με ομόλογο ή τραπεζικό δάνειο, κάποια στιγμή το χρέος «λήγει» και πρέπει είτε να εξοφληθεί είτε να αντικατασταθεί με νέο. Αν πολλές εταιρείες πρέπει να το κάνουν την ίδια περίοδο, οι αγορές μιλούν για τον «τοίχο λήξεων»
. Στην Αμερική, αυτός ο τοίχος έχει πλέον ύψος $1,9 τρισεκατομμυρίων
. Τόσα χρωστούν, με λήξη μέσα στην επόμενη 5ετία, οι εταιρείες χαμηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης, τα λεγόμενα «junk»
, δηλαδή οι δανειολήπτες που οι οίκοι αξιολόγησης θεωρούν πιο επισφαλείς. Πριν από 5 χρόνια, το ίδιο μέγεθος ήταν $1,4–1,5 τρισ. Από τα $1,9 τρισ., περίπου $438 δισ. λήγουν έως το τέλος του 2028
. Τα χρέη που λήγουν μέσα στη διετία, αυξήθηκαν +31% μέσα σε έναν χρόνο
. Στο βάθος, περιμένουν επιπλέον $1,6 τρισ. λήξεων
των «καλών» εταιρειών, επενδυτικής διαβάθμισης, έως το 2031. Το πρόβλημα δεν είναι οι λήξεις καθαυτές
. Οι επιχειρήσεις συνήθως ανακυκλώνουν το χρέος τους. Το πρόβλημα είναι η τιμή
. Το μέσο επιτόκιο με το οποίο δανείζεται σήμερα μια αμερικανική εταιρεία «junk» έχει φτάσει στο 8%
δηλαδή 1,5 μονάδα πάνω από πέρυσι. Η Fed
δεν δείχνει διάθεση μείωσης των επιτοκίων της. Δάνεια που συμφωνήθηκαν το 2020–21 με επιτόκιο 4–5%
, τώρα θα αντικατασταθούν με 8%
. Για μια εταιρεία με $1 δισ. χρέος, αυτό σημαίνει €30–40 εκατ. περισσότερους τόκους κάθε χρόνο
, χρήματα που δεν θα πάνε σε επενδύσεις, προσλήψεις ή μερίσματα. Στην Ελλάδα
ο τοίχος είναι χαμηλότερος αλλά υπαρκτός. Τα εταιρικά ομόλογα του Euronext Athens
έχουν μέση διάρκεια μόλις 2,8 έτη
και μέσο κουπόνι 3,4%
, γιατί εκδόθηκαν στην εποχή των χαμηλών επιτοκίων. Το 2027
λήγουν τα €500 εκατ. της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
και της Lamda (€320 εκατ. με 3,4%)
. Αυτό το επιτόκιο, δεν υπάρχει πια.
Το Bitcoin υποχώρησε σε χαμηλό 6 εβδομάδων μετά το «ριφιφί» στην Binance
-Χάκερ αφαίρεσαν κρυπτονομίσματα αξίας $6,3 δισ. από την Binance
, το μεγαλύτερο ανταλλακτήριο παγκοσμίως, σε επίθεση που ενδέχεται να αποτελεί τη μεγαλύτερη χρηματοοικονομική κλοπή στην ιστορία. Η Binance ανέστειλε τις αναλήψεις
, διαβεβαιώνοντας ότι θα καλύψει πλήρως τις απώλειες από εταιρικά κεφάλαια. Ανακοίνωσε ότι έχει δεσμεύσει εσωτερικά περίπου $6,34 δισ.
και αναμένει επανέναρξη των αναλήψεων εντός 48 ωρών
. Μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί περίπου $3 δισ. από τα κλεμμένα περιουσιακά στοιχεία
, ενώ εκδότες ψηφιακών νομισμάτων έχουν προχωρήσει σε δεσμεύσεις κεφαλαίων. Η είδηση προκάλεσε αναταράξεις στην αγορά: το Bitcoin
υποχώρησε σε χαμηλό έξι εβδομάδων, στα $76.368
, το Ether
έχασε περισσότερο από 3%
, ενώ το BNB
κατέγραψε πτώση 5,3%
. Αναλυτές προειδοποιούν ότι η επίθεση μπορεί να περιορίσει περαιτέρω τη διάθεση ανάληψης κινδύνου και να επαναφέρει στο προσκήνιο την ασφάλεια φύλαξης ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων
στα κεντρικά ανταλλακτήρια.