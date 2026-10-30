-Χαίρετε, τα μάτια όλων είναι ακόμα στραμμένα στην Ισπανία που συνεχίζει να μετράει τα θύματα από τη νέα σιδηροδρομική τραγωδία. Η δραματική αυτή εξέλιξη φυσικά δεν θα περάσει και πολιτικά απαρατήρητη γιατί σχεδόν συμπίπτει με τις εκλογές της 29ης Νοεμβρίου όπου θεωρητικά ο σοσιαλιστής πρωθυπουργός Σάντσεθ θα κουνήσει μαντήλι στην εξουσία. Απορώ, με δύο πολύνεκρες τραγωδίες πανομοιότυπες σε εννιά μήνες, πώς και δεν έχει παραιτηθεί ακόμα. Την ίδια ώρα η παγκόσμια κοινότητα προετοιμάζεται για τη μεγάλη Τρίτη των ενδιάμεσων εκλογών στην Αμερική που θα κρίνουν πολλά. Κυρίως το πολεμικό σκηνικό του Ιράν αλλά και εκείνο της Ουκρανίας. Σύμφωνα με τις αναλύσεις, τις εκτιμήσεις και τις δημοσκοπήσεις οι Ρεπουμπλικάνοι θα χάσουν σίγουρα τη Βουλή των Αντιπροσώπων και πιθανώς και τη Γερουσία. Από εκεί και στο εξής αν συμβεί το σενάριο της διπλής ήττας, θα μιλάμε για άλλη εικόνα και άλλη κατάσταση, καθώς ο Τραμπ θα δυσκολευτεί πολύ. Στα δικά μας τώρα, όπως διαβάζετε ο Μητσοτάκης βρίσκεται στην Αμερική, χθες ήταν ιδιαίτερα αιχμηρός στην ομιλία του στον ΟΗΕ για το τουρκολιβυκό. Επόμενο είναι άλλωστε τόσο, γιατί του δόθηκε η ευκαιρία να το κάνει από διεθνές βήμα, αλλά και γιατί έχουμε εκλογές και σ’ όλα οι τόνοι θα είναι ανεβασμένοι.
Το ραντεβού και η διαπραγμάτευση για την Pizza Fan
-Πίσω στα σκάνδαλα φοροδιαφυγής
και ακούω διάφορα σχετικά με την τύχη της Pizza Fan
, είναι καλό το μερίδιο αγοράς, πιέζεται και η κυβέρνηση γιατί είναι 2.500 εργαζόμενοι
. Την άλλη Τρίτη θα γίνει ένα ραντεβού στο υπουργείο Εργασίας
με τη συμμετοχή της πολιτείας, εκπροσώπων των εργαζομένων και εκπροσώπου της διοίκησης της εταιρείας, εν μέσω σεναρίων για την εμπλοκή επενδυτή που δεν μοιάζει να είναι άλλος από τον Βλάσση Γεωργάτο
της εταιρίας «Γρηγόρης»
. Μαθαίνω ότι ο πληρεξούσιος δικηγόρος του Αντάρα Μιχάλης Μαρκουλάκος
έχει πάρει τις αναγκαίες υπογραφές και εξουσιοδοτήσεις, προκειμένου να διαμορφωθεί μια κατάσταση οιονεί λειτουργίας της επιχείρησης, ώστε να κατοχυρωθούν τα δεδουλευμένα των εργαζόμενων
και να σχεδιαστεί ένα εξάμηνο πλάνο μεταβίβασης σε νέο επενδυτή
, καθώς ο Αντάρας αυτή την περίοδο σπάει πέτρες στη φυλακή. Από τη μεριά της η υπουργός Εργασίας Κεραμέως
παρακολουθεί το θέμα και έχει επιφορτίσει τον γενικό γραμματέα Εργασίας Νίκο Μηλαπίδη
να κάνει όλες τις επαφές και να είναι παρών και στο ραντεβού της άλλης Τρίτης, προκειμένου και οι εργαζόμενοι να δουν φως στην άκρη του τούνελ.
Η παράπλευρη απώλεια της Bread Factory
-Να ξεχωρίσει η ήρα από το στάρι δεν είναι πάντα εύκολη υπόθεση και στην περίπτωση των φούρνων Χωριάτικο
και τα όσα αποκαλύφθηκαν προφανώς είναι αρκετά δύσκολο. Ωστόσο, είναι κάτι που πρέπει να γίνει -όπως και στην περίπτωση της Pizza Fan-
γιατί δεν είναι όλες οι περιπτώσεις ίδιες και υπάρχουν οι εργαζόμενοι που δεν έχουν ευθύνες για το σκάνδαλο. Στην περίπτωση του Χωριάτικου βρέθηκαν σε δίνη και τα οκτώ καταστήματα της Bread Factory
όπως και η “Κουλουράδες Γενική Προμηθευτική Μονάδα ΑΕ”
καθώς δεσμεύτηκαν οι τραπεζικοί λογαριασμοί τους
προκαλώντας έμφραγμα στη λειτουργία της επιχείρησης αφού διακόπηκε ο εφοδιασμός, δεν μπορούν να πληρωθούν οι προμηθευτές, τα ενοίκια και φυσικά οι περίπου 1.000 εργαζόμενοι
. Πρόκειται για παράπλευρη απώλεια καθώς Bread Factory και Κουλουράδες είχαν αγοραστεί πριν από την αποκάλυψη του σκανδάλου από τον όμιλο Switz
που δραστηριοποιείται στον κλάδο των τροφίμων στη χώρα μας από το 2017 και ανήκει στον Ινδό επιχειρηματία Taizoon Fakhruddin Khorakiwala
. Πρόκειται για όμιλο με τζίρο 700 εκατ. δολάρια
, παρουσία σε 11 χώρες
που απασχολεί συνολικά 5.000 εργαζόμενους
, ενώ στην Ελλάδα έχει άλλες πέντε εταιρείες (Κρητών Άρτος, Olympic Food κ.ά.). Είναι σημαντικό ότι η Switz δεν αγόρασε τις εταιρείες του Α. Γιαννακόπουλου, αλλά μόνον τα εμπορικά σήματα, τα πάγια περιουσιακά στοιχεία και ανέλαβε το προσωπικό
. Το δίκτυο της Bread Factory κτίστηκε μέσα στο 2026 από νέες εταιρείες, νέα διοίκηση και νέα κεφάλαια
. Δημιουργήθηκε δηλαδή εκ του μηδενός και το μοναδικό που τη συνδέει με το Χωριάτικο είναι το σήμα Bread Factory, το οποίο αγοράστηκε οριστικά και αμετάκλητα. Επιπλέον τα 8 καταστήματα Bread Factory και η εταιρία “Κουλουράδες” έχουν κάνει σε 7 μήνες τζίρο 12 εκατ. ευρώ
, έχουν ήδη αποδώσει στο Δημόσιο 650.000 ευρώ φόρους και εισφορές
, κάθε μήνα Δημόσιο και e-ΕΦΚΑ εισπράττουν 200.000 ευρώ
και έχουν καταβάλει μικτές αποδοχές ύψους 1,3 εκατ. ευρώ
. Η Switz την πληρώνει λόγω της σύγχυσης που δημιούργησε η κοινή εμπορική επωνυμία, ενώ ιδιοκτησία και διοίκηση δεν είναι ελεγχόμενα πρόσωπα
, ούτε υπάρχει περιουσία που προήλθε από τα αδικήματα. Ας επικρατήσει λοιπόν η λογική να ανακληθεί η δέσμευση των λογαριασμών
ώστε να μπορέσει η επιχείρηση να λειτουργήσει χωρίς προβλήματα.
Τον Δεκέμβριο το βιβλίο της Ντόρας
-Στην πολιτική πιάτσα
, πέρα από τα εκλογικά, συζητείται πότε θα βγει το βιβλίο της Ντόρας
που θα έχει τη μορφή αυτοβιογραφίας και μάλλον εκεί μπορεί να απαντά και στο ερώτημα αν θα είναι ξανά υποψήφια με σταυρό στα Χανιά
(δεν θα είναι, όπως πάμε). Εγώ να σας πω ότι το βιβλίο που θα βγει από τις εκδόσεις Πατάκη
δεν έχει οριστικά κλείσει, θα κλείσει όμως και θα εκδοθεί στις αρχές Δεκεμβρίου
. Εκείνη την περίοδο θα γίνει και η παρουσίαση, της οποίας το πάνελ είναι ακόμα υπό συζήτηση, αν και η Ντόρα έχει κάνει προτάσεις σε ορισμένα πρόσωπα. Είναι βέβαιον ότι το βιβλίο θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον
παντοιοτρόπως.
Γιατί φεύγει νωρίς η Λαγκάρντ
-Διάβασα αρκετά δημοσιεύματα στον ξένο Τύπο ως προς το γιατί αποχωρεί πρόωρα η Κριστίν Λαγκάρντ
από τη θέση της στην ΕΚΤ
, καθώς πολλοί σκέφτονται και λογικά ότι θα μπορούσε να διεκδικήσει τη γαλλική Προεδρία. Η ίδια η Λαγκάρντ όμως έχει ξεκόψει αυτό το σενάριο και θα μείνει σε αυτό που έχει πει. Όπως μου εξήγησε πηγή μου, που δεν κάνει λάθος σε αυτά, η Ευρωπαία κεντρική τραπεζίτης θέλει να εξυπηρετήσει τον Μακρόν
να προτείνει νέο Κεντρικό Τραπεζίτη πριν από τις προεδρικές εκλογές της άνοιξης
, προκειμένου να μην αφήσει αυτή την επιλογή στη Λε Πεν
. Γενικώς οι Γάλλοι είναι σε μια πρεμούρα ενόψει των εκλογών, βλέποντας ότι τα άκρα σαρώνουν και το Κέντρο ζορίζεται, εξ ου και θέλουν να κλείσουν όσο περισσότερες εκκρεμότητες μπορούν. Μια βασική εκκρεμότητα είναι και ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός
, γι’ αυτό και θα γίνουν δύο Σύνοδοι Κορυφής στην Ε.Ε. ως το τέλος του έτους
, μια στο τέλος Νοεμβρίου και η τακτική μετά τα μέσα Δεκεμβρίου μπας και βρουν μια άκρη οι Ευρωπαίοι (που χλωμό το βλέπω).
Το γεφύρι της Άρτας με το αεροδρόμιο Χίου
-Σε γεφύρι της Άρτας εξελίσσεται το αεροδρόμιο της Χίου
που πρόσφατα έγινε πανελληνίως γνωστό από τα νερά που έβαλε σε μια μέρα που έβρεχε πολύ. Μετά από έρευνα που έγινε, βρέθηκε η αιτία (δεν είχε καθαριστεί μια υδρορροή σωστά), αλλά τώρα το πρόβλημα είναι μεγαλύτερο, καθώς το αεροδρόμιο θα κλείσει από τα μέσα Νοεμβρίου ως τα μέσα Μαρτίου
, καθώς θα γίνουν έργα αντικατάστασης του αεροδιαδρόμου.
Αποτέλεσμα, το νησί να μένει επί ξύλου κρεμάμενο, μόνο με την ακτοπλοϊκή διασύνδεση μέσα στον χειμώνα. Μ’ αυτά και μ’ αυτά, ο βουλευτής του νησιού Νότης Μηταράκης
έστειλε επιστολή στον αντιπρόεδρο Χατζηδάκη
ζητώντας άμεση και παρέμβαση όλων των συναρμόδιων υπουργείων, Υποδομών, Ναυτιλίας και Υγείας, ώστε να υπάρξει έγκαιρος σχεδιασμός, ενίσχυση των εναλλακτικών ακτοπλοϊκών συνδέσεων και ουσιαστική μέριμνα για τους κατοίκους του νησιού
. Αυτό που λέει στην επιστολή του ο Μηταράκης είναι ότι δεν μπορεί η κυβέρνηση να επιτρέψει ένα έργο που ξεπάγωσε και έτρεξε επί ημερών της ΝΔ
να γυρίσει μπούμερανγκ στο κόμμα, ενόψει των εκλογών μάλιστα.
Οι δημοσκόποι, ο Κασιδιάρης και ο Δουδωνής
-Άνοιξε μια κουβέντα ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτης Δουδωνής
ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου κατά πόσο οι δημοσκόποι πρέπει να μετρούν και να αποτυπώνουν στις μετρήσεις τους ένα «κόμμα Κασιδιάρη»
, λέγοντας ότι ο Κασιδιάρης έχει βγει πρακτικά εκτός νόμου για όσο διαρκεί η ποινή
που του επιβλήθηκε από το δικαστήριο. Διάφοροι δημοσκόποι πνέουν μένεα εναντίον του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, κυρίως γιατί εμφανίζεται να τους ζητά να παραστήσουν τον Άρειο Πάγο
και να κόψουν από μόνοι τους έναν πολιτικό σχηματισμό. Η δημοσκοπική μου πηγή επίσης μου επέστησε την προσοχή στο εξής
: οι έρευνες μετρούν τη «Συμμαχία Ελλήνων»
που είναι κόμμα ιδρυθέν από ανεξάρτητους βουλευτές. Ασχέτως αν αυτοί πρόσκεινται στον Κασιδιάρη, κατέθεσαν καταστατικό στον Άρειο Πάγο και υπάρχουν πολίτες που στις έρευνες απαντούν αυτό το κόμμα στην πρόθεση ψήφου. Υπάρχουν επίσης πολίτες που απαντούν «Κασιδιάρης»
, όμως οι ερευνητές έχουν αποφασίσει να μην αθροίζουν την απάντηση αυτή στο ποσοστό της Συμμαχίας Ελλήνων
και τη βάζουν στο «Άλλο Κόμμα»
. Καλά είναι όλα αυτά, αλλά επειδή μάτια έχουμε και βλέπουμε, ο χώρος που μίλησε ο Κασιδιάρης στη Θεσσαλονίκη ήταν τίγκα από άνδρες τριαντάρηδες. Όπως ακριβώς βρίσκουν στην πρόθεση ψήφου υπέρ του όλοι οι δημοσκόποι.
Οι τρεις κυρίες και ο μπασκετμπολίστας του Αλέξη
-Οι δυο κυρίες είχαν ήδη αρχίσει να παίρνουν θέση για τη σκληρή μάχη στα Δυτικά προάστια
και όταν μπήκε σφήνα μία κυρία ακόμη, το παιχνίδι άρχισε να γίνεται όλο και πιο άγριο και απαιτητικό - τουλάχιστον στα σχέδιά τους. Ο λόγος για το ψηφοδέλτιο της ΕΛΑΣ του Τσίπρα στη Δυτική Αθήνα
, το οποίο ξεκίνησε να γεμίζει αρχικά από τις δυο δραστήριες -της νέας φουρνιάς- τομεάρχισσες, τις λαλίστατες στα τηλεοπτικά πάνελ και όχι μόνο, Μαριζέτα Αντωνοπούλου και Άννα Παπαδοπούλου
. Έλα όμως που προς τη Δυτική Αθήνα προσανατολίζεται εκ νέου και η Έφη Αχτσιόγλου
μετά την πρόσφατη ένταξή της στο κόμμα Τσίπρα. Η σφήνα των πρώην υπουργών του Τσίπρα δεν πολυαρέσει στα νέα και άφθαρτα στελέχη που καταλαβαίνουν ότι ανεβαίνουν αναπόδραστα πίστα στον ανταγωνισμό. Και υπάρχει και κάτι άλλο που ανεβάζει στη Δυτική Αθήνα τον πήχη του ανταγωνισμού: το πολύ πιθανό ενδεχόμενο να κατέβει και ο δημοφιλής κύριος από τον χώρο του μπάσκετ, Άγγελος Κορωνιός
, ο οποίος έχει αφήσει εποχή, ειδικά στην περιοχή. Στέλεχος της ΕΛΑΣ σπεύδει να προλάβει τον πόλεμο των υποψηφίων, υποστηρίζοντας ότι “τα ψηφοδέλτια, δεν έχουν ακόμη κλείσει και άρα κανείς και καμιά δεν πρέπει να θεωρεί σίγουρη την κάθοδο στη μία ή την άλλη εκλογική περιφέρεια”
. Ως γνωστόν πάντως η εξασφάλιση των εδρών δεν έχει να κάνει μόνο με το δόγμα του τύπου οι καλύτεροι κερδίζουν, αλλά και με τα ποσοστά που καταφέρνει να γράψει το κόμμα πανελλαδικά και στην κάθε εκλογική περιφέρεια. Και η ΕΛΑΣ το τελευταίο διάστημα δείχνει ότι φρενάρει
...
70 ελληνικές επιχειρήσεις υπέγραψαν 120 συμβάσεις με τη γαλλική Naval Group
-Ελληνικό χρώμα έχει σήμερα Παρασκευή η Λοριάν της Γαλλίας
, όπου πραγματοποιείται η τελετή παράδοσης και ύψωσης της γαλανόλευκης στη δεύτερη ελληνική Belharra, τη φρεγάτα «Νέαρχος»
. Και μπορεί τα φώτα να πέφτουν στο νέο απόκτημα του Πολεμικού Ναυτικού, όμως πίσω από τις εντυπωσιακές εικόνες υπάρχει και μια άλλη ιστορία, με ιδιαίτερο επιχειρηματικό ενδιαφέρον
. Αυτή των ελληνικών εταιρειών που μπήκαν στην εφοδιαστική αλυσίδα της γαλλικής Naval Group
, εξασφαλίζοντας συμβόλαια και πρόσβαση στη διεθνή ναυπηγική αγορά. Για να μιλήσουμε με αριθμούς, σύμφωνα με τα στοιχεία της Naval Group, έχουν υπογραφεί περισσότερες από 120 συμβάσεις με περίπου 70 ελληνικές επιχειρήσεις
. Στο γαλλικό μπλοκάκι ξεχωρίζουν μεταξύ άλλων τα Ναυπηγεία Σαλαμίνας
, που κατασκευάζουν προεξοπλισμένα τμήματα του κύτους, η METLEN
με τις τορπιλοθύρες, η Akmon
με τις κονσόλες, η Mevaco
με τον εξοπλισμό συστημάτων, η Kafkas
με τους ηλεκτρικούς πίνακες και η Viking Norsafe Hellas
με τα ταχύπλοα RHIB. Στο παιχνίδι βρίσκονται ακόμη η Mallionda
και η Marita Hellas
, ενώ νέες παραγγελίες έχουν εξασφαλίσει Mevaco και Akmon. Και εδώ βρίσκεται το ζουμί
. Η ελληνική συμμετοχή στις τρεις πρώτες φρεγάτες εκτιμάται μεταξύ 8% και 12%
, αλλά το μεγάλο στοίχημα παίζεται στην τέταρτη Belharra, τη «Θεμιστοκλής»
, που ήδη κατασκευάζεται στα ίδια ναυπηγεία της Λοριάν. Εκεί οι προσδοκίες είναι μεγαλύτερες, με τον πήχη να έχει τοποθετηθεί στο 25% της εγχώριας συμμετοχής
.
Οι νέες δουλειές από Σουηδία και Δανία
-Το ενδιαφέρον, πάντως, είναι ότι οι δουλειές δεν σταματούν στις ελληνικές φρεγάτες. Η Naval Group
έχει εξασφαλίσει νέα παραγγελία από τη Σουηδία για τέσσερις FDI, αξίας 4,3 δισ. ευρώ
, με τις εργασίες του πρώτου πλοίου να έχουν ήδη ξεκινήσει. Παράλληλα, βρίσκεται σε συζητήσεις με τη Δανία για νέο πρόγραμμα φρεγατών
, έχοντας υπογράψει και συμφωνίες βιομηχανικής συνεργασίας με δανέζικες επιχειρήσεις. Με 13 φρεγάτες FDI στο βιβλίο παραγγελιών της
, η Naval Group δημιουργεί νέες προοπτικές και για τους Έλληνες προμηθευτές της. Βεβαίως, κάθε χώρα διεκδικεί τη δική της βιομηχανική συμμετοχή, αλλά οι ελληνικές εταιρείες έχουν ήδη αποκτήσει τεχνογνωσία και θέση στην παραγωγική αλυσίδα
. Και το μεγάλο στοίχημα είναι οι ελληνικές υπογραφές να ταξιδέψουν πλέον και σε φρεγάτες που προορίζονται για τρίτες χώρες.
Τι κρίνει την πώληση της ΔΕΛΤΑ - Διοικητικές αλλαγές στη Vivartia
-Και από τα πολιτικά περνάμε στα νέα της αγοράς, ξεκινώντας από τις εξελίξεις που έχουμε στον όμιλο της Vivartia
. Αυτήν την περίοδο η βασική προτεραιότητα του CVC
είναι η ολοκλήρωση και τυπικά της πώλησης του κλάδου της εστίασης
και συγκεκριμένα της Evergood
στην καναδική εταιρεία Recipe Unlimited Corporation του ομίλου Fairfax
. Η μεταβίβαση της Evergood, που ελέγχει τις αλυσίδες Goody's Burger House, Everest, Flocafé, La Pasteria και Jackaroo
κατά το προσεχές διάστημα, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρνει και διοικητικές αλλαγές στη Vivartia
καθώς την εστίαση θα ακολουθήσει και ο νυν CEO της Vivartia Θαν. Παπανικολάου
ο οποίος διαθέτει σχετική εμπειρία, δεδομένου ότι προέρχεται από τον κλάδο των εστιατορίων για τον οποίο ήταν υπεύθυνος παλαιότερα. Το CVC μόλις ξεμπλέξει με την Evergood θα περάσει τη σκυτάλη στην πώληση της ΔΕΛΤΑ που εκτιμάται ότι θα γίνει το 2027
. Το κρίσιμο στοιχείο για την πώληση είναι οι οικονομικές επιδόσεις της ΔΕΛΤΑ κατά τη φετινή χρονιά
, καθώς η ΔΕΛΤΑ το 2025 επέστρεψε σε ζημιές μετά από φόρους ύψους 2,6 εκατ. ευρώ
, έναντι κερδών 700.000 ευρώ το 2024
. Ως γνωστόν ενδιαφέρον για την απόκτηση της ΔΕΛΤΑ έχουν εκδηλώσει η ΜΕΒΓΑΛ
και οι αδελφοί Σαράντη της Όλυμπος
.
Τα τρία road shows του Χρηματιστηρίου
-Η Euronext Athens
ανοίγει την ερχόμενη Δευτέρα τον χορό, στο Divani Caravel
. Ο Νοέμβριος είναι ο μήνας της επίθεσης εξωστρέφειας που κλιμακώνεται από τη μικρή κεφαλαιοποίηση προς τους «μεγάλους» του Λονδίνου. Στο Small Cap Conference 2026
συμμετέχουν 14 εισηγμένες
: Alpha Trust Andromeda, AS Company, Biokarpet, Δάιος Πλαστικά, Elton, European Innovation Solutions, Λανακάμ, Quality & Reliability, Revoil, Softweb, Trek Development, Unibios, Verallis και Y/KNOT Invest. Προβλέπονται μόνο κατ' ιδίαν συναντήσεις, με αναλυτές και θεσμικούς, χωρίς ομιλίες. Στις 10 Νοεμβρίου
ακολουθεί η μεσαία κεφαλαιοποίηση
. Πέρυσι το αντίστοιχο συνέδριο είχε αναδείξει 18 εταιρείες, 47 στελέχη και 141 αναλυτές σε 547 συναντήσεις
. Η 3η πράξη του έργου παίζεται στο Λονδίνο, 30 Νοεμβρίου–1 Δεκεμβρίου
, στο 5ο Morgan Stanley & Euronext Athens Greek Investment Conference
. Το 2025, είχαν παρουσιαστεί 42 εισηγμένες μεγάλης και μεσαίας κεφαλαιοποίησης
και περίπου 100 funds με υπό διαχείριση κεφάλαια 30 τρισ. δολαρίων
. Ο Πρωθυπουργός είχε τότε κάνει μια ενδιαφέρουσα συζήτηση με την Κλερ Γούντμαν της Morgan Stanley
. Φέτος, αναμένονται ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΔΕΗ, ΔΑΑ, Εθνική, Jumbo, Lamda, Metlen, Motor Oil, Sarantis, Theon, Viohalco, ΑΚΤΩΡ
, μεταξύ άλλων. Η αγορά μας από τις 21 Σεπτεμβρίου
, θεωρείται επισήμως «ανεπτυγμένη» σύμφωνα με τον FTSE Russell
, η κεφαλαιοποίησή της οδεύει ολοταχώς προς τα €200 δισ. (σήμερα 193,5)
και οι δημόσιες προσφορές του 2026 έχουν αντλήσει 7,2 δισ. ευρώ
. Όμως αυτό το ανοδικό ράλι δεν έφτασε παντού. Η άνοδος δεν έχει διαχυθεί στο σύνολο της αγοράς. Η αναβάθμιση έφερε παθητικά κεφάλαια στις 25 μεγάλες εισηγμένες
. Οι υπόλοιπες 140 εισηγμένες περιμένουν ακόμη
. Στα 200 δισ. κεφαλαιοποίησης, η μικρή κεφαλαιοποίηση ζητά απλώς να τη δουν. Οι ξένοι, όταν αγοράζουν δείκτες, δεν θυμούνται τα ονόματα των εισηγμένων.
Περιμένοντας τον ΟΤΕ
-Τα αποτελέσματα 3ου τριμήνου
που ανακοινώνει σήμερα ο ΟΤΕ
, είναι τα πρώτα υπό το σήμα Telekom
. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα δείξουν αυτό που η αγορά ήδη τιμολογεί. Έναν ισχυρό όμιλο που κερδίζει σταθερά έδαφος αλλά δεν εντυπωσιάζει με την κερδοφορία του. Εφόσον επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες, το προσαρμοσμένο EBITDA μετά μισθώσεων αυξάνεται περίπου +3%
και τα καθαρά κέρδη +2,7%
ενώ ο κύκλος εργασιών κινείται οριακά στο +1%
, με τη διεθνή χονδρική μηδενικού περιθωρίου να συρρικνώνεται σκόπιμα και να βαραίνει τη γραμμή των συνολικών εσόδων. Τα κέρδη προ φόρων εκτιμώνται στα 220 εκατ., μόλις +0,5%
. Οι υπηρεσίες κινητής αυξήθηκαν +2,1% στα €296 εκατ.
, με επιβράδυνση παρά το εποχικά ισχυρό τρίμηνο περιαγωγής. Το περιθώριο ανεβαίνει κυρίως επειδή έφυγαν τα έσοδα χωρίς κέρδος. Η σταθερή τηλεφωνία στη λιανική φαίνεται στάσιμη στα 230 εκατ. (-0,8%)
, παρά τις 2,2 εκατ. διαθέσιμες γραμμές FTTH
και διείσδυση 41,7% στο β' τρίμηνο
. Ο τομέας που εντυπωσιάζει με δυναμική ανάπτυξη είναι το ICT, +19,4% στα 116 εκατ.
Την ίδια ώρα οι επενδύσεις συνεχίζονται με πρώτο στόχο τα 2,4 εκατ. νοικοκυριά στις οπτικές ίνες (FTTH) ως το τέλος του έτους
. Η Deutsche Telekom (56,5% του μετοχικού κεφαλαίου)
ανέβασε στη Βόννη τον στόχο εξοικονόμησης λόγω Τεχνητής Νοημοσύνης, στο 1,1 δισ. για το 2027 σε επίπεδο ομίλου
. Οι μέτοχοι δεν παραπονιούνται. Ελεύθερες ταμειακές ροές 750 εκατ. για το 2026 από 530 πέρυσι, μέρισμα 0,90 ευρώ (+21,7%)
, συνεχείς επαναγορές (434.271 μετοχές για 8,4 εκατ. μόλις στις 19/10
), αναβάθμιση από S&P σε A-
. Η μετοχή στα 19 ευρώ, 14% φθηνότερα από τους Ευρωπαίους ομοειδείς
, με στόχους 21,2–22,5
.
Εντείνονται οι διεργασίες για τις στοιχηματικές στη Βραζιλία
-Ο δικαστής του Ανώτατου Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου της Βραζιλίας Luiz Fux
, όρισε δημόσια ακρόαση για τις 3 Νοεμβρίου, στις 10:00 τοπική ώρα
, προκειμένου να εξεταστούν ζητήματα σχετικά με την απαγόρευση των στοιχηματικών δραστηριοτήτων
. Στο επίκεντρο βρίσκεται το προσωρινό νομοθετικό μέτρο που εξέδωσε ο πρόεδρος Lula
και το οποίο απαγορεύει τη λειτουργία, προσφορά, διαμεσολάβηση και διαφήμιση στοιχηματικών υπηρεσιών στη χώρα. Οι κλαδικές ενώσεις ANJL και IBJR
ζητούν την αναστολή του, υποστηρίζοντας ότι είναι αντισυνταγματικό. Αντίθετα, η Γενική Εισαγγελία της Ένωσης
ζητά την πλήρη διατήρηση της απαγόρευσης, επικαλούμενη την αρμοδιότητα της ομοσπονδιακής κυβέρνησης να καθορίζει τις επιτρεπόμενες μορφές παιχνιδιών. Ο Fux επικαλέστηκε την ανάγκη επείγουσας εξέτασης λόγω των προθεσμιών του μέτρου, των οικονομικών επιπτώσεων στο βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο και σε άλλους κλάδους, καθώς και της ανάγκης διασφάλισης της ασφάλειας δικαίου. Είχε αποφύγει παρεμβάσεις κατά την προεκλογική περίοδο, ώστε να μην εκληφθούν ως ανάμειξη στην πολιτική διαδικασία
. Στην ακρόαση έχουν κληθεί 26 φορείς
, μεταξύ των οποίων κυβερνητικές αρχές, ενώσεις του κλάδου, εκπρόσωποι βιομηχανίας και μέσων ενημέρωσης, η ποδοσφαιρική ομοσπονδία και μεγάλοι σύλλογοι, όπως Flamengo, Fluminense, Botafogo, São Paulo και Corinthians. Η συζήτηση θα τροφοδοτήσει και άλλες εκκρεμείς υποθέσεις για τη ρύθμιση της αγοράς. Για την Allwyn/Betano
, η εξέλιξη δημιουργεί ένα συγκεκριμένο ορόσημο για την παρακολούθηση του ρυθμιστικού κινδύνου
. Η ακρόαση, ωστόσο, δεν αποτελεί απόφαση αναστολής της απαγόρευσης ούτε συνεπάγεται επανέναρξη δραστηριοτήτων
. Το κρίσιμο θα είναι εάν ακολουθήσει δικαστική παρέμβαση που θα αναστείλει ή θα περιορίσει το μέτρο, ενδεχομένως διαφοροποιώντας τη μεταχείριση του αθλητικού στοιχήματος από εκείνη των διαδικτυακών καζίνο.
Τα αποτελέσματα της Aldemar Resorts
-Σε σταθερά αποτελέσματα
όσον αφορά τις οικονομικές επιδόσεις του 2026 προσβλέπει ο όμιλος Aldemar Resorts
, ο οποίος κατέγραψε πέρυσι μείωση στον τζίρο και ζημιές μετά την πώληση των ξενοδοχείων στην Κρήτη
. Τα αποτελέσματα του 2025 για τον όμιλο με τις ξενοδοχειακές μονάδες 5*, δυναμικότητας 682 δωματίων και 1.374 κλινών
, στη Δ. Πελοπόννησο (Aldemar Olympian Village, Aldemar Royal Olympian, συνεδριακό κέντρο Aldemar Olympian Village Conference Centre και κέντρο θαλασσοθεραπείας Royal Olympian Spa & Thalasso) παραπέμπουν σε μείωση του κύκλου εργασιών κατά 38% στα 19,83 εκατ. ευρώ έναντι 31,96 εκατ. ευρώ
της προηγούμενης χρήσης. Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA
), μειώθηκαν σε κέρδη ύψους 3,07 εκατ. ευρώ
έναντι των κερδών 35,4 εκατ. ευρώ
της προηγούμενης χρήσης παρουσιάζοντας μείωση κατά 91,32%
. «Η διαφορά αυτή οφείλεται κυρίως στην πώληση του ξενοδοχείου της μητρικής εταιρείας κατά την προηγούμενη χρήση», όπως αναφέρεται στη σχετική έκθεση της διοίκησης Αγγελόπουλου
. Τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε ζημιές 2,95 εκατ. ευρώ έναντι κερδών ποσού 23,85 εκατ. ευρώ
που οφείλεται κυρίως στην πώληση του ξενοδοχείου της μητρικής.
Από το sell off στην αντεπίθεση
-Ισχυρή αντίδραση καταγράφει το Χρηματιστήριο Αθηνών
, με τον Γενικό Δείκτη
να επιστρέφει πάνω από το ψυχολογικό όριο των 2.600 μονάδων
, ανακτώντας μέρος των σημαντικών απωλειών που προκάλεσε η διόρθωση του Οκτωβρίου. Με τρεις διαδοχικές ανοδικές συνεδριάσεις και σωρευτικά κέρδη 3,66%
, ο δείκτης έκλεισε την Πέμπτη στις 2.623,03 μονάδες
, επιβεβαιώνοντας την προσπάθεια αποκατάστασης της επενδυτικής εμπιστοσύνης. Παρά την ανάκαμψη, ο Οκτώβριος παραμένει αρνητικός, με τον ΓΔ να υποχωρεί κατά 4,21% σε μηνιαία βάση
, ενώ απομένει η σημερινή συνεδρίαση για την ολοκλήρωσή του. Ωστόσο, η απόδοση από τις αρχές του 2026 διατηρείται στο εντυπωσιακό +23,69%
, αποτυπώνοντας τη δυναμική που έχει αναπτύξει η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά. Η φετινή χρονιά ξεκίνησε με ισχυρή ανοδική ορμή, ως συνέχεια της εξαιρετικής επίδοσης του 2025. Παρά τις επιμέρους αναταράξεις, η αγορά συνέχισε να ενισχύεται, στηριζόμενη στα εταιρικά αποτελέσματα και στις θετικές προσδοκίες των ξένων επενδυτών. Από τον Απρίλιο έως τον Αύγουστο, ο Γενικός Δείκτης συμπλήρωσε πέντε συνεχόμενους ανοδικούς μήνες
, προτού φτάσει στις 30 Σεπτεμβρίου στο υψηλό 17ετίας των 2.745,54 μονάδων
. Ακολούθησε η έντονη διόρθωση του Οκτωβρίου, με τον δείκτη να υποχωρεί έως τις 2.513,95 μονάδες στις 23 του μήνα
και τις απώλειες να ξεπερνούν προσωρινά το -7,5%
. Η τριήμερη ανάκαμψη, με πρωταγωνιστή τον τραπεζικό κλάδο
, επαναφέρει στο προσκήνιο το ενδεχόμενο σταθεροποίησης. Κρίσιμο ζητούμενο είναι πλέον η διατήρηση των 2.600 μονάδων
, ώστε η ανοδική αντίδραση να αποκτήσει διάρκεια και να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για περαιτέρω ανάκτηση του χαμένου εδάφους.
Roller coaster οι τραπεζικές μετοχές
-Ένας από τους ευμετάβλητους μήνες της τελευταίας πενταετίας αποδεικνύεται ο φετινός Οκτώβριος για τις τραπεζικές μετοχές του Χρηματιστηρίου Αθηνών
, με τον κλάδο να περνά από ένα κύμα ισχυρών ρευστοποιήσεων σε μια προσπάθεια ανάκτησης των απωλειών του. Ο τραπεζικός δείκτης
, που είχε κλείσει τον Σεπτέμβριο στις 3.345,13 μονάδες
, υποχώρησε στις 2.832,50 μονάδες στις 23 Οκτωβρίου
, καταγράφοντας μηνιαίες απώλειες 15,32%
. Η πτώση αυτή ήταν αισθητά μεγαλύτερη από εκείνη του Γενικού Δείκτη, επιβεβαιώνοντας ότι οι τράπεζες βρέθηκαν στο επίκεντρο των πιέσεων. Ιδιαίτερα βαρύ ήταν το διήμερο 22-23 Οκτωβρίου
, καθώς ο κλαδικός δείκτης έχασε σωρευτικά 8,7%
, με τις τέσσερις συστημικές τράπεζες να δέχονται ισχυρές εντολές πώλησης. Οι ρευστοποιήσεις συνδέθηκαν με την κατοχύρωση των σημαντικών κερδών των προηγούμενων μηνών, την επιδείνωση του διεθνούς επενδυτικού κλίματος, τις ανησυχίες για την ενεργειακή κρίση και την άνοδο των αποδόσεων των ομολόγων. Ωστόσο, η εικόνα άρχισε να αλλάζει εντός της τρέχουσας εβδομάδας. Ο τραπεζικός δείκτης ενισχύθηκε κατά 3,19% τη Δευτέρα, 1,99% την Τρίτη και 3,04% την Πέμπτη
, ανακτώντας τις 3.000 μονάδες
. Έτσι, οι μηνιαίες απώλειες περιορίστηκαν σε περίπου 8,2%
. Το επόμενο κρίσιμο τεστ αφορά τα αποτελέσματα εννεαμήνου των τραπεζών
, που αναμένεται να καθορίσουν κατά πόσο η ανάκαμψη μπορεί να αποκτήσει διάρκεια.
Πώς ο Κούστας συνδυάζει υψηλά μερίσματα, επενδύσεις δισ. και ισχυρή ρευστότητα
-Με συνολική διανομή 6 δολαρίων ανά μετοχή
και αναβάθμιση των προοπτικών της Danaos Corporation από τη Moody’s
, ο Γιάννης Κούστας
έχει δύο σημαντικούς λόγους να είναι ικανοποιημένος. Το ΔΣ ενέκρινε τακτικό τριμηνιαίο μέρισμα ενός δολαρίου ανά μετοχή και έκτακτο ειδικό μέρισμα 5 δολαρίων
, με τις δύο διανομές να έχουν καταβληθεί στις 22 Οκτωβρίου
. Την ίδια ώρα, η Moody’s αναθεώρησε από σταθερό σε θετικό το outlook της Danaos
, διατηρώντας την εταιρική πιστοληπτική αξιολόγηση στο Ba1
και αναβαθμίζοντας τις μη εξασφαλισμένες ομολογίες της από Ba2 σε Ba1
. Οι αριθμοί εξηγούν την απόφαση του οίκου αξιολόγησης. Στις 30 Ιουνίου η Danaos διέθετε συμβασιοποιημένα έσοδα 4,6 δισ. δολαρίων
από μακροχρόνιες ναυλώσεις, με μέση εναπομένουσα διάρκεια 4,7 ετών
, και ταμειακά διαθέσιμα περίπου 1 δισ. δολαρίων
. Τα καθαρά κέρδη του πρώτου εξαμήνου έφτασαν τα 292,2 εκατ. δολάρια, αυξημένα κατά 18,7%
σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Το ενδιαφέρον είναι ότι οι σημαντικές επιστροφές κεφαλαίων στους μετόχους δεν ανακόπτουν την επενδυτική δραστηριότητα
της εταιρείας. Από το 2022 η Danaos έχει προχωρήσει σε ναυπηγικό πρόγραμμα αξίας περίπου 3,2 δισ. δολαρίων
, που περιλαμβάνει παραγγελίες 37 containerships και τεσσάρων Newcastlemax bulk carriers
. Ο εν ενεργεία στόλος της αριθμεί 77 containerships και 11 bulk carriers
.
Βύρων Βασιλειάδης: Τα 35 πλοία και το στοίχημα της επόμενης ημέρας
-35 πλοία
, στο νερό και υπό ναυπήγηση, και επενδύσεις που ξεπερνούν τα 2 δισ. δολάρια μέσα σε μόλις 16 μήνες
. Αυτή είναι η κλίμακα της εισόδου του Βύρωνα Βασιλειάδη
στην ποντοπόρο ναυτιλία, με τη Venergy Maritime
και την OceanV
να αναπτύσσουν έναν στόλο από δεξαμενόπλοια και containerships. Το ενδιαφέρον, όμως, δεν περιορίζεται στον αριθμό των πλοίων. Βρίσκεται στον τρόπο με τον οποίο ο επιχειρηματίας οργανώνει την επόμενη ημέρα. Η είσοδος στην αγορά των VLCC
ανεβάζει σημαντικά το μέγεθος των επενδύσεων και τις απαιτήσεις της διαχείρισης. Την ίδια στιγμή, η συνεργασία με την ελληνική DeepSea Technologies για την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης
δείχνει ότι ο Β.Β. δίνει βάρος και σε όσα συμβαίνουν μετά την παραλαβή ενός πλοίου ήτοι στην κατανάλωση καυσίμων, στην απόδοση των μηχανών και στον καθημερινό έλεγχο του λειτουργικού κόστους
. Έχει σημασία ότι ο Βασιλειάδης δεν κληρονόμησε έναν ναυτιλιακό στόλο ούτε ακολούθησε μια πολυετή πορεία σταδιακής επέκτασης. Προερχόμενος από τον κλάδο των περιβαλλοντικών υπηρεσιών, επέλεξε να δημιουργήσει μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα μια σημαντική παρουσία στην ποντοπόρο. Για τον Βύρωνα Βασιλειάδη, που μέσα σε 16 μήνες κατάφερε να αποκτήσει ισχυρό αποτύπωμα στην αγορά των νεότευκτων, η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να συμβαδίσει η επιχειρησιακή οργάνωση με τον ρυθμό των επενδύσεων
.
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ο Μητροπολίτης Χίου και η «καυτή πατάτα»
-Τρεις κοστολογημένες προτάσεις
, κινητοποίηση της ναυτιλιακής κοινότητας και παρέμβαση του Μητροπολίτη συνθέτουν ένα ευρύ μέτωπο διεκδίκησης στη Χίο
, με αφορμή το τετράμηνο κλείσιμο του αεροδρομίου «Όμηρος»
. Και ενώ οι φορείς του νησιού αναζητούν λύσεις, η κυβέρνηση καλείται να πάρει αποφάσεις για ένα ζήτημα που αποδεικνύεται πολύ πιο σύνθετο από την απλή προσθήκη ακτοπλοϊκών δρομολογίων. Στην πρώτη γραμμή βρίσκεται το Πανεπιστήμιο Αιγαίου
που επεξεργάστηκε τρία κοστολογημένα σενάρια. Καθημερινή σύνδεση Πειραιά–Χίου, ταχύπλοο προς τα Μεστά και συνδυασμένη μετακίνηση μέσω Μυτιλήνης
. Μέσα σε αυτή την κινητοποίηση ξεχώρισε και η παρέμβαση του Μητροπολίτη Χίου Μάρκου
. Ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου, παρουσία του γενικού γραμματέα Ναυτιλίας και Λιμένων Εμμανουήλ Κουτουλάκη
, μετέφερε συγκεκριμένα αιτήματα, επικαλούμενος και τις επαφές του με ναυτιλιακούς παράγοντες. Χαρακτήρισε το ζήτημα εθνικό. Το θέμα είναι βέβαια ότι το υπουργείο Ναυτιλίας δεν έχει καμία ανάμειξη στο θέμα του αεροδρομίου
και... απλώς του πέταξαν την καυτή πατάτα. Μάλιστα, ο υπουργός και με το δίκιο του εξέφρασε τον προβληματισμό του για τον συντονισμό των αρμόδιων φορέων και τον προγραμματισμό των εργασιών στο αεροδρόμιο
, επισημαίνοντας ότι το υπουργείο Ναυτιλίας καλείται να αντιμετωπίσει τις συνέπειες ενός προβλήματος που δεν εμπίπτει άμεσα στις αρμοδιότητές του. Καλά θα πάει αυτό
.
Γεράκια και περιστέρια στην κούρσα πριν καν φύγει η Λαγκάρντ
-Η Κριστίν Λαγκάρντ
ενημέρωσε χθες το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ
και τον Αντόνιο Κόστα
ότι αποχωρεί στις 7 Φεβρουαρίου 2027
, 9 μήνες πριν από τη λήξη της θητείας της (31 Οκτωβρίου 2027
). Η ίδια ανέβασε βίντεο μιλώντας για «μια ΕΚΤ έτοιμη για το μέλλον». Ο Κόστα δήλωσε ότι η διαδικασία διαδοχής ξεκινά αμέσως
. Όλοι βιάζονται, γιατί οι γαλλικές προεδρικές εκλογές του Απριλίου, είναι πολύ πιθανό να φέρουν τη Μαρίν Λεπέν
. Ο Μακρόν και ο Μερτς
θέλουν να κλειδώσουν τον διάδοχο προτού αλλάξει ο ένοικος του Ελιζέ. Δύο ονόματα κυριαρχούν
. Ο Ολλανδός Κλάας Κνοτ
(κεντρικός τραπεζίτης 2011–2025, πρώην πρόεδρος του Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας) που έχει τη στήριξη του πρωθυπουργού Ρομπ Γέτεν
και θεωρείται «πραγματιστής γεράκι». Ο Ισπανός Πάμπλο Ερνάντεθ ντε Κος
(Τράπεζα Ισπανίας 2018–2024, σήμερα γενικός διευθυντής της BIS) έχει μια σπάνια ιδιότητα, υποστηρίζεται όχι μόνο από τον Πρωθυπουργό Σάντσεθ αλλά και από τον Αλμπέρτο Νούνιες Φεϊχό
, πρόεδρο του Λαϊκού Κόμματος και αρχηγός της αντιπολίτευσης. Σε μια δημοσκόπηση του Bloomberg, μεταξύ οικονομολόγων, τον Hernández de Cos προτιμούν 12 έναντι 9 τον Κνοτ
. Ένα ακόμη επιχείρημα υπέρ του ντε Κος είναι ότι η Ισπανία δεν έχει δώσει ποτέ πρόεδρο ΕΚΤ
, ενώ η αντιπροεδρία πήγε ήδη στον Κροάτη Βούιτσιτς
που κι αυτός θεωρείται «γεράκι». Το παρασκήνιο όμως κρύβει κι ένα τρίτο «μυστικό» όνομα, τον Φρανσουά Βιλερουά ντε Γκαλό
. Αποχώρησε από την Κεντρική Τράπεζα της Γαλλίας τον Ιούνιο, 16 μήνες νωρίτερα, προεδρεύει ήδη στο Δ.Σ. της BIS
από το 2022 και είναι ο μόνος από τα πρόσφατα μέλη του Δ.Σ. που έζησε το Μάαστριχτ του 1991 από μέσα. Επιπλέον διαθέτει ισχυρές γερμανικές διασυνδέσεις. Η ανεξάρτητη «δεξαμενή σκέψης» OMFIF
, τον χαρακτηρίζει «ασφαλή επιλογή» σε περίπτωση αδιεξόδου Κνοτ–Ντε Κος
. Ο Βιλερουά ντε Γκαλό έχει ωστόσο ένα σοβαρό μειονέκτημα, είναι Γάλλος. Μετά τον Τρισέ και τη Λαγκάρντ, θα ήταν ο 3ος Γάλλος πρόεδρος της ΕΚΤ, σε 28 χρόνια ευρώ
, όταν οι περισσότερες χώρες δεν είχαν ποτέ κανέναν. Το Παρίσι, σύμφωνα με το Reuters, προτιμά να στηρίξει τον Ολλανδό Κνοτ με αντάλλαγμα τη θέση του επικεφαλής οικονομολόγου
(ο Φίλιπ Λέιν
φεύγει τον Μάιο, η Σνάμπελ
τον Ιανουάριο για το ΔΝΤ). Το 2019 η Λαγκάρντ δεν ήταν σε καμία λίστα. Οι αδιέξοδοι συμβιβασμοί έχουν συνήθως γαλλική προφορά.
Ο Κέβιν Γουόρς αλλάζει τους κανόνες
-Η Fed
κράτησε την Τετάρτη τα επιτόκια στο 3,75%–4,00%, με ψήφους 10–2
. Οι δύο διαφωνούντες ήταν η Λίζα Κουκ
(που ο Λευκός Οίκος αγωνίζεται να απομακρύνει) και η Μπεθ Χάμακ
που ζητούσαν νέα αύξηση του κόστους χρήματος, έναν μήνα μετά την αύξηση του Σεπτεμβρίου και 6 μέρες πριν τις ενδιάμεσες εκλογές. Η είδηση όμως δεν ήταν τα επιτόκια. Ο Κέβιν Γουόρς
ανακοίνωσε ότι από το φθινόπωρο του 2027
, μία από τις 8 συνεδριάσεις της FOMC δεν θα ψηφίζει επιτόκια ούτε θα εκδίδει ανακοίνωση
, αλλά θα αφιερώνεται στην εκπόνηση «ευρείας στρατηγικής νομισματικής πολιτικής»
. Το 2028 οι στρατηγικές συνεδριάσεις γίνονται δύο και οι αποφάσεις επιτοκίων έξι
. Ο Αμερικανός Κεντρικός Τραπεζίτης το χαρακτήρισε «κάτι περισσότερο από μια διοικητική λεπτομέρεια». Ο τρόπος που κατανέμει τον χρόνο της η επιτροπή επηρεάζει την ποιότητα των αποφάσεών της. Η κίνηση είναι συνεπής με το προφίλ του. Επικυρώθηκε στις 13 Μαΐου με 54–45
, και από την πρώτη του συνεδρίαση στις 17 Ιουνίου
συνέστησε 5 ομάδες εργασίας
(ισολογισμός, πλαίσιο πληθωρισμού, επικοινωνία, δεδομένα, παραγωγικότητα), συντόμευσε τις ανακοινώσεις και τις συνεντεύξεις Τύπου ενώ αρνείται συστηματικά και πεισματικά το forward guidance
. Οι εισηγήσεις της ομάδας για τον ισολογισμό των 6,8 τρισ. δολαρίων
φτάνουν στην FOMC στις αρχές του 2027. Αυτό είναι ένα θέμα για το οποίο χρειάζεται σκέψη και διαβούλευση, μια συνεδρίαση χωρίς αγορές να κρέμονται από κάθε λέξη. Πριν από 20 χρόνια, το 2006, ο Μπεν Μπερνάνκι
είχε επεκτείνει τη συνεδρίαση του Οκτωβρίου σε διήμερη, αποκλειστικά για ζητήματα επικοινωνίας. Το 2007, διπλασίασε τις διήμερες συνεδριάσεις «για βαθύτερη συζήτηση». Η ΕΚΤ από το 2015 διαχωρίζει τις 8 συνεδριάσεις νομισματικής πολιτικής
από τις «μη νομισματικές» του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Γουόρς απλώς το κάνει ρητά και μειώνει τις αποφάσεις. Η στάση αυτή έχει φυσικά και συνέπειες. Ο Ομέρ Σαρίφ (Inflation Insights)
εκτιμά ότι η πρώτη «άφωνη» συνεδρίαση θα είναι του Οκτωβρίου 2027
, δημιουργώντας κενό 12 εβδομάδων χωρίς απόφαση επιτοκίων
. Η Fed μπορεί πάντα να κινηθεί εκτάκτως, αλλά κάθε έκτακτη κίνηση διαβάζεται ως πανικός
. Λιγότερες αποφάσεις σημαίνει βαρύτερες συνέπειες σε κάθε απόφαση. Η επόμενη είναι στις 9 Δεκεμβρίου
, με τις αγορές να τιμολογούν αύξηση. Το ερώτημα είναι αν οι αγορές αντέχουν τη σιωπή.
Η πλουσιότερη εταιρεία του κόσμου δανείζεται για 40 χρόνια
-Στην τηλεδιάσκεψη παρουσίασης των αποτελεσμάτων, την Τετάρτη το βράδυ, η CFO της Microsoft Έιμι Χουντ
, ρωτήθηκε από την Bank of America
πώς θα χρηματοδοτήσει την επέκταση. Η Χουντ απάντησε πως η εταιρεία έχει «σημαντική ευελιξία»
, συμπεριλαμβανομένων των αγορών χρέους, «που δεν έχουμε αξιοποιήσει ακόμη». Η λέξη «ακόμη» ήταν το κλειδί κι αυτό επιβεβαιώθηκε μόλις 12 ώρες αργότερα. Χθες το πρωί, η Microsoft βγήκε στην αγορά με έκδοση τουλάχιστον 25 δισ. δολαρίων σε έως 10 σειρές, με λήξεις από 2 έως 40 χρόνια
, μέσω Wells Fargo, JPMorgan και UBS
. Αυτή ήταν η πρώτη προσφυγή της Microsoft στην αμερικανική αγορά “investment grade” από το 2017
, όταν είχε αντλήσει 17 δισ. Για τη 40ετία οι αρχικές ενδείξεις μιλούσαν για περιθώριο 135 μονάδων βάσης
πάνω από το επιτόκιο των αμερικανικών ομολόγων. Η Microsoft είναι η τελευταία από τους 5 hyperscalers
που καταφεύγει στις αγορές χρέους. Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft και Oracle
είχαν εκδώσει περίπου 220 δισ. ομόλογα έως τον Αύγουστο
, έναντι $121 δισ. σε ολόκληρο το 2025 και $40 δισ. το 2020
. Η Meta
κατέχει το ρεκόρ μεμονωμένης έκδοσης ($30 δισ., Οκτώβριος 2025
), η Alphabet
εξέδωσε τον Φεβρουάριο ομόλογο 100ετούς διάρκειας
, η Nvidia και η Amazon από 25 δισ. το καλοκαίρι
. Η S&P
εκτιμά ότι οι συνολικές κεφαλαιουχικές δαπάνες αυτής της πεντάδας φτάνουν στα 750 δισ. για το 2026, δηλαδή στο 38% του τζίρου τους
. Το κόστος ανεβαίνει, τα spreads στις διετίες και τις 4ετίες έχουν ανέβει από 30 σε 40 μονάδες βάσης
. Η Microsoft, ωστόσο, είναι ο μόνος της παρέας με ΑΑΑ
. Όταν ακόμη και η πλουσιότερη εταιρεία του κόσμου δανείζεται για 40 χρόνια, αποδεικνύεται ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει πάψει πλέον να θεωρείται επένδυση και έγινε υποχρέωση
.