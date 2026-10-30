-Χαίρετε, τα μάτια όλων είναι ακόμα στραμμένα στην Ισπανία που συνεχίζει να μετράει τα θύματα από τη νέα σιδηροδρομική τραγωδία. Η δραματική αυτή εξέλιξη φυσικά δεν θα περάσει και πολιτικά απαρατήρητη γιατί σχεδόν συμπίπτει με τις εκλογές της 29ης Νοεμβρίου όπου θεωρητικά ο σοσιαλιστής πρωθυπουργός Σάντσεθ θα κουνήσει μαντήλι στην εξουσία. Απορώ, με δύο πολύνεκρες τραγωδίες πανομοιότυπες σε εννιά μήνες, πώς και δεν έχει παραιτηθεί ακόμα. Την ίδια ώρα η παγκόσμια κοινότητα προετοιμάζεται για τη μεγάλη Τρίτη των ενδιάμεσων εκλογών στην Αμερική που θα κρίνουν πολλά. Κυρίως το πολεμικό σκηνικό του Ιράν αλλά και εκείνο της Ουκρανίας. Σύμφωνα με τις αναλύσεις, τις εκτιμήσεις και τις δημοσκοπήσεις οι Ρεπουμπλικάνοι θα χάσουν σίγουρα τη Βουλή των Αντιπροσώπων και πιθανώς και τη Γερουσία. Από εκεί και στο εξής αν συμβεί το σενάριο της διπλής ήττας, θα μιλάμε για άλλη εικόνα και άλλη κατάσταση, καθώς ο Τραμπ θα δυσκολευτεί πολύ. Στα δικά μας τώρα, όπως διαβάζετε ο Μητσοτάκης βρίσκεται στην Αμερική, χθες ήταν ιδιαίτερα αιχμηρός στην ομιλία του στον ΟΗΕ για το τουρκολιβυκό. Επόμενο είναι άλλωστε τόσο, γιατί του δόθηκε η ευκαιρία να το κάνει από διεθνές βήμα, αλλά και γιατί έχουμε εκλογές και σ’ όλα οι τόνοι θα είναι ανεβασμένοι.

Το ραντεβού και η διαπραγμάτευση για την Pizza Fan

Η παράπλευρη απώλεια της Bread Factory

Τον Δεκέμβριο το βιβλίο της Ντόρας

Γιατί φεύγει νωρίς η Λαγκάρντ

Το γεφύρι της Άρτας με το αεροδρόμιο Χίου

Οι δημοσκόποι, ο Κασιδιάρης και ο Δουδωνής

Οι τρεις κυρίες και ο μπασκετμπολίστας του Αλέξη

70 ελληνικές επιχειρήσεις υπέγραψαν 120 συμβάσεις με τη γαλλική Naval Group

Οι νέες δουλειές από Σουηδία και Δανία

Τι κρίνει την πώληση της ΔΕΛΤΑ - Διοικητικές αλλαγές στη Vivartia

Τα τρία road shows του Χρηματιστηρίου

Περιμένοντας τον ΟΤΕ

Εντείνονται οι διεργασίες για τις στοιχηματικές στη Βραζιλία

Τα αποτελέσματα της Aldemar Resorts

Από το sell off στην αντεπίθεση

Roller coaster οι τραπεζικές μετοχές

Πώς ο Κούστας συνδυάζει υψηλά μερίσματα, επενδύσεις δισ. και ισχυρή ρευστότητα

Βύρων Βασιλειάδης: Τα 35 πλοία και το στοίχημα της επόμενης ημέρας

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ο Μητροπολίτης Χίου και η «καυτή πατάτα»

Γεράκια και περιστέρια στην κούρσα πριν καν φύγει η Λαγκάρντ

Ο Κέβιν Γουόρς αλλάζει τους κανόνες

Η πλουσιότερη εταιρεία του κόσμου δανείζεται για 40 χρόνια

-Πίσω στακαι ακούω διάφορα σχετικά με την τύχη της, είναι καλό το μερίδιο αγοράς, πιέζεται και η κυβέρνηση γιατί είναι. Την άλλη Τρίτη θα γίνει έναμε τη συμμετοχή της πολιτείας, εκπροσώπων των εργαζομένων και εκπροσώπου της διοίκησης της εταιρείας, εν μέσω σεναρίων για την εμπλοκή επενδυτή που δεν μοιάζει να είναι άλλος από τοντης εταιρίας. Μαθαίνω ότι ο πληρεξούσιος δικηγόρος του Αντάραέχει πάρει τις αναγκαίες υπογραφές και εξουσιοδοτήσεις, προκειμένου να διαμορφωθεί μια κατάσταση οιονεί λειτουργίας της επιχείρησης, ώστε να κατοχυρωθούν τακαι να σχεδιαστεί ένα, καθώς ο Αντάρας αυτή την περίοδο σπάει πέτρες στη φυλακή. Από τη μεριά της η υπουργός Εργασίαςπαρακολουθεί το θέμα και έχει επιφορτίσει τον γενικό γραμματέα Εργασίαςνα κάνει όλες τις επαφές και να είναι παρών και στο ραντεβού της άλλης Τρίτης, προκειμένου και οι εργαζόμενοι να δουν φως στην άκρη του τούνελ.-Να ξεχωρίσει η ήρα από το στάρι δεν είναι πάντα εύκολη υπόθεση και στην περίπτωση των φούρνωνκαι τα όσα αποκαλύφθηκαν προφανώς είναι αρκετά δύσκολο. Ωστόσο, είναι κάτι που πρέπει να γίνει -όπως και στην περίπτωση τηςγιατί δεν είναι όλες οι περιπτώσεις ίδιες και υπάρχουν οι εργαζόμενοι που δεν έχουν ευθύνες για το σκάνδαλο. Στην περίπτωση του Χωριάτικου βρέθηκαν σε δίνη και ταόπως και ηκαθώςπροκαλώντας έμφραγμα στη λειτουργία της επιχείρησης αφού διακόπηκε ο εφοδιασμός, δεν μπορούν να πληρωθούν οι προμηθευτές, τα ενοίκια και φυσικά οι περίπου. Πρόκειται για παράπλευρη απώλεια καθώς Bread Factory και Κουλουράδες είχαν αγοραστεί πριν από την αποκάλυψη του σκανδάλου από τονπου δραστηριοποιείται στον κλάδο των τροφίμων στη χώρα μας από το 2017 και ανήκει στον Ινδό επιχειρηματία. Πρόκειται για όμιλο με, παρουσία σεπου απασχολεί συνολικά, ενώ στην Ελλάδα έχει άλλες πέντε εταιρείες (Κρητών Άρτος, Olympic Food κ.ά.). Είναι σημαντικό ότι η. Το δίκτυο της Bread Factory κτίστηκε μέσα στο 2026 από. Δημιουργήθηκε δηλαδή εκ του μηδενός και το μοναδικό που τη συνδέει με το Χωριάτικο είναι το σήμα Bread Factory, το οποίο αγοράστηκε οριστικά και αμετάκλητα. Επιπλέον τα 8 καταστήματα Bread Factory και η εταιρία “Κουλουράδες” έχουν κάνει σε, έχουν ήδη αποδώσει στο Δημόσιο, κάθε μήνα Δημόσιο και e-ΕΦΚΑ εισπράττουνκαι έχουν καταβάλει μικτές αποδοχές ύψους. Η Switz την πληρώνει λόγω της σύγχυσης που δημιούργησε η κοινή εμπορική επωνυμία, ενώ, ούτε υπάρχει περιουσία που προήλθε από τα αδικήματα. Ας επικρατήσει λοιπόν η λογική ναώστε να μπορέσει η επιχείρηση να λειτουργήσει χωρίς προβλήματα.-Στην, πέρα από τα εκλογικά, συζητείται πότε θα βγει τοπου θα έχει τη μορφή αυτοβιογραφίας και μάλλον εκεί μπορεί να απαντά και στο ερώτημα αν θα είναι ξανά υποψήφια με σταυρό στα(δεν θα είναι, όπως πάμε). Εγώ να σας πω ότι το βιβλίο που θα βγει από τιςδεν έχει οριστικά κλείσει, θα κλείσει όμως και θα εκδοθεί στις. Εκείνη την περίοδο θα γίνει και η παρουσίαση, της οποίας το πάνελ είναι ακόμα υπό συζήτηση, αν και η Ντόρα έχει κάνει προτάσεις σε ορισμένα πρόσωπα. Είναι βέβαιον ότιπαντοιοτρόπως.-Διάβασα αρκετά δημοσιεύματα στον ξένο Τύπο ως προς το γιατίαπό τη θέση της στην, καθώς πολλοί σκέφτονται και λογικά ότι θα μπορούσε να διεκδικήσει τη γαλλική Προεδρία. Η ίδια η Λαγκάρντ όμως έχει ξεκόψει αυτό το σενάριο και θα μείνει σε αυτό που έχει πει. Όπως μου εξήγησε πηγή μου, που δεν κάνει λάθος σε αυτά, η Ευρωπαία κεντρική τραπεζίτης θέλει να εξυπηρετήσει τοννα προτείνει νέο Κεντρικό Τραπεζίτη, προκειμένου να μην αφήσει αυτή την επιλογή στη. Γενικώς οι Γάλλοι είναι σε μια πρεμούρα ενόψει των εκλογών, βλέποντας ότι τα άκρα σαρώνουν και το Κέντρο ζορίζεται, εξ ου και θέλουν να κλείσουν όσο περισσότερες εκκρεμότητες μπορούν. Μια βασική εκκρεμότητα είναι και ο, γι’ αυτό και θα γίνουν, μια στο τέλος Νοεμβρίου και η τακτική μετά τα μέσα Δεκεμβρίου μπας και βρουν μια άκρη οι Ευρωπαίοι (που χλωμό το βλέπω).-Σε γεφύρι της Άρτας εξελίσσεται τοπου πρόσφατα έγινε πανελληνίως γνωστό από τα νερά που έβαλε σε μια μέρα που έβρεχε πολύ. Μετά από έρευνα που έγινε, βρέθηκε η αιτία (δεν είχε καθαριστεί μια υδρορροή σωστά), αλλά τώρα το πρόβλημα είναι μεγαλύτερο, καθώς το αεροδρόμιο, καθώς θα γίνουνΑποτέλεσμα, το νησί να μένει επί ξύλου κρεμάμενο, μόνο με την ακτοπλοϊκή διασύνδεση μέσα στον χειμώνα. Μ’ αυτά και μ’ αυτά, ο βουλευτής του νησιούέστειλε επιστολή στον αντιπρόεδροζητώντας άμεση και παρέμβαση όλων των συναρμόδιων υπουργείων, Υποδομών, Ναυτιλίας και Υγείας, ώστε να υπάρξει. Αυτό που λέει στην επιστολή του ο Μηταράκης είναι ότι δεν μπορεί η κυβέρνηση να επιτρέψει ένα έργο που ξεπάγωσε και έτρεξε επί ημερών τηςνα γυρίσει μπούμερανγκ στο κόμμα, ενόψει των εκλογών μάλιστα.-Άνοιξε μια κουβέντα ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚανήμερα της 28ης Οκτωβρίου κατά πόσο οι δημοσκόποι πρέπει να μετρούν και να αποτυπώνουν στις μετρήσεις τους ένα, λέγοντας ότι ο Κασιδιάρης έχει βγει πρακτικά εκτός νόμου για όσοπου του επιβλήθηκε από το δικαστήριο. Διάφοροι δημοσκόποι πνέουν μένεα εναντίον του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, κυρίως γιατί εμφανίζεται να τους ζητά να παραστήσουν τονκαι να κόψουν από μόνοι τους έναν πολιτικό σχηματισμό.: οι έρευνες μετρούν τηπου είναι κόμμα ιδρυθέν από ανεξάρτητους βουλευτές. Ασχέτως αν αυτοί πρόσκεινται στον Κασιδιάρη, κατέθεσαν καταστατικό στον Άρειο Πάγο και υπάρχουν πολίτες που στις έρευνες απαντούν αυτό το κόμμα στην πρόθεση ψήφου. Υπάρχουν επίσης πολίτες που απαντούν, όμως οι ερευνητές έχουν αποφασίσεικαι τη βάζουν στο. Καλά είναι όλα αυτά, αλλά επειδή μάτια έχουμε και βλέπουμε, ο χώρος που μίλησε ο Κασιδιάρης στη Θεσσαλονίκη ήταν τίγκα από άνδρες τριαντάρηδες. Όπως ακριβώς βρίσκουν στην πρόθεση ψήφου υπέρ του όλοι οι δημοσκόποι.-Οι δυο κυρίες είχαν ήδη αρχίσει να παίρνουν θέση για τηκαι όταν μπήκε σφήνα μία κυρία ακόμη, το παιχνίδι άρχισε να γίνεται όλο και πιο άγριο και απαιτητικό - τουλάχιστον στα σχέδιά τους. Ο λόγος για το, το οποίο ξεκίνησε να γεμίζει αρχικά από τις δυο δραστήριες -της νέας φουρνιάς- τομεάρχισσες, τις λαλίστατες στα τηλεοπτικά πάνελ και όχι μόνο,. Έλα όμως που προς τη Δυτική Αθήνα προσανατολίζεται εκ νέου και ημετά την πρόσφατη ένταξή της στο κόμμα Τσίπρα. Η σφήνα των πρώην υπουργών του Τσίπρα δεν πολυαρέσει στα νέα και άφθαρτα στελέχη που καταλαβαίνουν ότι ανεβαίνουν αναπόδραστα πίστα στον ανταγωνισμό. Και υπάρχει και κάτι άλλο που ανεβάζει στη Δυτική Αθήνα τον πήχη του ανταγωνισμού: το πολύ πιθανό ενδεχόμενο να κατέβει και ο δημοφιλής κύριος από τον χώρο του μπάσκετ,, ο οποίος έχει αφήσει εποχή, ειδικά στην περιοχή. Στέλεχος της ΕΛΑΣ σπεύδει να προλάβει τον πόλεμο των υποψηφίων, υποστηρίζοντας ότι. Ως γνωστόν πάντως η εξασφάλιση των εδρών δεν έχει να κάνει μόνο με το δόγμα του τύπου οι καλύτεροι κερδίζουν, αλλά και με τα ποσοστά που καταφέρνει να γράψει το κόμμα πανελλαδικά και στην κάθε εκλογική περιφέρεια. Και η...-Ελληνικό χρώμα έχει σήμερα Παρασκευή η, όπου πραγματοποιείται η τελετή παράδοσης και ύψωσης της γαλανόλευκης στη. Και μπορεί τα φώτα να πέφτουν στο νέο απόκτημα του Πολεμικού Ναυτικού, όμως πίσω από τις εντυπωσιακές εικόνες υπάρχει και. Αυτή των ελληνικών εταιρειών που μπήκαν στην, εξασφαλίζοντας συμβόλαια και πρόσβαση στη διεθνή ναυπηγική αγορά. Για να μιλήσουμε με αριθμούς, σύμφωνα με τα στοιχεία της Naval Group, έχουν υπογραφεί. Στο γαλλικό μπλοκάκι ξεχωρίζουν μεταξύ άλλων τα, που κατασκευάζουν προεξοπλισμένα τμήματα του κύτους, ημε τις τορπιλοθύρες, ημε τις κονσόλες, ημε τον εξοπλισμό συστημάτων, ημε τους ηλεκτρικούς πίνακες και ημε τα ταχύπλοα RHIB. Στο παιχνίδι βρίσκονται ακόμη ηκαι η, ενώ νέες παραγγελίες έχουν εξασφαλίσει Mevaco και Akmon. Και. Η ελληνική συμμετοχή στις τρεις πρώτες φρεγάτες εκτιμάται μεταξύ, αλλά το μεγάλο στοίχημα παίζεται στην, που ήδη κατασκευάζεται στα ίδια ναυπηγεία της Λοριάν. Εκεί οι προσδοκίες είναι μεγαλύτερες, με τον πήχη να έχει τοποθετηθεί στο-Το ενδιαφέρον, πάντως, είναι ότι οι δουλειές δεν σταματούν στις ελληνικές φρεγάτες. Ηέχει εξασφαλίσει νέα παραγγελία από τη, με τις εργασίες του πρώτου πλοίου να έχουν ήδη ξεκινήσει. Παράλληλα, βρίσκεται σε συζητήσεις με τη, έχοντας υπογράψει και συμφωνίες βιομηχανικής συνεργασίας με δανέζικες επιχειρήσεις. Με, η Naval Group δημιουργεί νέες προοπτικές και για τους Έλληνες προμηθευτές της. Βεβαίως, κάθε χώρα διεκδικεί τη δική της βιομηχανική συμμετοχή, αλλά οι ελληνικές εταιρείες έχουν ήδη αποκτήσει. Και το μεγάλο στοίχημα είναι οι ελληνικές υπογραφές να ταξιδέψουν πλέον και σε φρεγάτες που προορίζονται για τρίτες χώρες.-Και από τα πολιτικά περνάμε στα νέα της αγοράς, ξεκινώντας από τις εξελίξεις που έχουμε στον όμιλο της. Αυτήν την περίοδο η βασική προτεραιότητα τουείναι η ολοκλήρωση και τυπικά τηςκαι συγκεκριμένα τηςστην καναδική εταιρεία. Η μεταβίβαση της Evergood, που ελέγχει τις αλυσίδεςκατά το προσεχές διάστημα, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρνει καικαθώς την εστίαση θα ακολουθήσει και ο νυν CEO της Vivartiaο οποίος διαθέτει σχετική εμπειρία, δεδομένου ότι προέρχεται από τον κλάδο των εστιατορίων για τον οποίο ήταν υπεύθυνος παλαιότερα. Το CVC μόλις ξεμπλέξει με την Evergood θα περάσει τη σκυτάλη στην. Το κρίσιμο στοιχείο για την πώληση είναι οι, καθώς η ΔΕΛΤΑ το 2025 επέστρεψε σε, έναντι κερδών. Ως γνωστόν ενδιαφέρον για την απόκτηση της ΔΕΛΤΑ έχουν εκδηλώσει ηκαι οι-Ηανοίγει την ερχόμενη Δευτέρα τον χορό, στο. Ο Νοέμβριος είναι ο μήνας της επίθεσης εξωστρέφειας που κλιμακώνεται από τη μικρή κεφαλαιοποίηση προς τους «μεγάλους» του Λονδίνου. Στοσυμμετέχουν: Alpha Trust Andromeda, AS Company, Biokarpet, Δάιος Πλαστικά, Elton, European Innovation Solutions, Λανακάμ, Quality & Reliability, Revoil, Softweb, Trek Development, Unibios, Verallis και Y/KNOT Invest. Προβλέπονται μόνο κατ' ιδίαν συναντήσεις, με αναλυτές και θεσμικούς, χωρίς ομιλίες. Στιςακολουθεί η. Πέρυσι το αντίστοιχο συνέδριο είχε αναδείξει. Η 3η πράξη του έργου παίζεται στο, στο. Το 2025, είχαν παρουσιαστείκαι περίπου. Ο Πρωθυπουργός είχε τότε κάνει μια ενδιαφέρουσα συζήτηση με την. Φέτος, αναμένονται, μεταξύ άλλων. Η αγορά μας από τις, θεωρείται επισήμως, η κεφαλαιοποίησή της οδεύει ολοταχώς προς τακαι οι δημόσιες προσφορές του 2026 έχουν αντλήσει. Όμως αυτό το ανοδικό ράλι δεν έφτασε παντού. Η άνοδος δεν έχει διαχυθεί στο σύνολο της αγοράς. Η αναβάθμιση έφερε. Οι υπόλοιπες. Στα 200 δισ. κεφαλαιοποίησης, η μικρή κεφαλαιοποίηση ζητά απλώς να τη δουν. Οι ξένοι, όταν αγοράζουν δείκτες, δεν θυμούνται τα ονόματα των εισηγμένων.-Ταπου ανακοινώνει σήμερα ο, είναι τα πρώτα υπό το σήμα. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα δείξουν αυτό που η αγορά ήδη τιμολογεί. Έναν ισχυρό όμιλο που κερδίζει σταθερά έδαφος αλλά δεν εντυπωσιάζει με την κερδοφορία του. Εφόσον επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες, τοκαι ταενώ ο κύκλος εργασιών κινείται οριακά στο, με τη διεθνή χονδρική μηδενικού περιθωρίου να συρρικνώνεται σκόπιμα και να βαραίνει τη γραμμή των συνολικών εσόδων. Τα κέρδη προ φόρων εκτιμώνται στα. Οι υπηρεσίες κινητής αυξήθηκαν, με επιβράδυνση παρά το εποχικά ισχυρό τρίμηνο περιαγωγής. Το περιθώριο ανεβαίνει κυρίως επειδή έφυγαν τα έσοδα χωρίς κέρδος. Η σταθερή τηλεφωνία στη λιανική φαίνεται στάσιμη στα, παρά τιςκαι διείσδυση. Ο τομέας που εντυπωσιάζει με δυναμική ανάπτυξη είναι τοΤην ίδια ώρα οι επενδύσεις συνεχίζονται με πρώτο στόχο τα. Ηανέβασε στη Βόννη τον στόχο εξοικονόμησης λόγω Τεχνητής Νοημοσύνης, στο. Οι μέτοχοι δεν παραπονιούνται., συνεχείς επαναγορές (), αναβάθμιση από. Η μετοχή στα, με στόχους-Ο δικαστής του Ανώτατου Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου της Βραζιλίας, όρισε, προκειμένου να εξεταστούν ζητήματα σχετικά με την. Στο επίκεντρο βρίσκεται το προσωρινό νομοθετικό μέτρο που εξέδωσε ο πρόεδροςκαι το οποίο απαγορεύει τη λειτουργία, προσφορά, διαμεσολάβηση και διαφήμιση στοιχηματικών υπηρεσιών στη χώρα. Οι κλαδικές ενώσειςζητούν την αναστολή του, υποστηρίζοντας ότι είναι αντισυνταγματικό. Αντίθετα, ηζητά την πλήρη διατήρηση της απαγόρευσης, επικαλούμενη την αρμοδιότητα της ομοσπονδιακής κυβέρνησης να καθορίζει τις επιτρεπόμενες μορφές παιχνιδιών. Ο Fux επικαλέστηκε την ανάγκη επείγουσας εξέτασης λόγω των προθεσμιών του μέτρου, των οικονομικών επιπτώσεων στο βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο και σε άλλους κλάδους, καθώς και της ανάγκης διασφάλισης της ασφάλειας δικαίου. Είχε αποφύγει παρεμβάσεις κατά την προεκλογική περίοδο,. Στην ακρόαση έχουν κληθεί, μεταξύ των οποίων κυβερνητικές αρχές, ενώσεις του κλάδου, εκπρόσωποι βιομηχανίας και μέσων ενημέρωσης, η ποδοσφαιρική ομοσπονδία και μεγάλοι σύλλογοι, όπως Flamengo, Fluminense, Botafogo, São Paulo και Corinthians. Η συζήτηση θα τροφοδοτήσει και άλλες εκκρεμείς υποθέσεις για τη ρύθμιση της αγοράς. Για την, η εξέλιξη δημιουργεί ένα συγκεκριμένο ορόσημο για την παρακολούθηση του. Η ακρόαση, ωστόσο,. Το κρίσιμο θα είναι εάν ακολουθήσει δικαστική παρέμβαση που θα αναστείλει ή θα περιορίσει το μέτρο, ενδεχομένως διαφοροποιώντας τη μεταχείριση του αθλητικού στοιχήματος από εκείνη των διαδικτυακών καζίνο.-Σεόσον αφορά τις οικονομικές επιδόσεις του 2026 προσβλέπει ο όμιλος, ο οποίος κατέγραψε πέρυσι. Τα αποτελέσματα του 2025 για τον όμιλο με τις ξενοδοχειακές μονάδες 5*, δυναμικότητας, στη Δ. Πελοπόννησο (Aldemar Olympian Village, Aldemar Royal Olympian, συνεδριακό κέντρο Aldemar Olympian Village Conference Centre και κέντρο θαλασσοθεραπείας Royal Olympian Spa & Thalasso) παραπέμπουν σετης προηγούμενης χρήσης. Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (), μειώθηκαν σε κέρδη ύψουςέναντι των κερδώντης προηγούμενης χρήσης παρουσιάζοντας. «Η διαφορά αυτή οφείλεται κυρίως στην πώληση του ξενοδοχείου της μητρικής εταιρείας κατά την προηγούμενη χρήση», όπως αναφέρεται στη σχετική έκθεση της διοίκησης. Τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σεπου οφείλεται κυρίως στην πώληση του ξενοδοχείου της μητρικής.-Ισχυρή αντίδραση καταγράφει το, με τοννα επιστρέφει πάνω από το ψυχολογικό όριο των, ανακτώντας μέρος των σημαντικών απωλειών που προκάλεσε η διόρθωση του Οκτωβρίου. Με, ο δείκτης έκλεισε την Πέμπτη στις, επιβεβαιώνοντας την προσπάθεια αποκατάστασης της επενδυτικής εμπιστοσύνης. Παρά την ανάκαμψη, ο Οκτώβριος παραμένει αρνητικός, με τον ΓΔ να υποχωρεί κατά, ενώ απομένει η σημερινή συνεδρίαση για την ολοκλήρωσή του. Ωστόσο, η απόδοση από τις αρχές του 2026 διατηρείται στο εντυπωσιακό, αποτυπώνοντας τη δυναμική που έχει αναπτύξει η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά. Η φετινή χρονιά ξεκίνησε με ισχυρή ανοδική ορμή, ως συνέχεια της εξαιρετικής επίδοσης του 2025. Παρά τις επιμέρους αναταράξεις, η αγορά συνέχισε να ενισχύεται, στηριζόμενη στα εταιρικά αποτελέσματα και στις θετικές προσδοκίες των ξένων επενδυτών. Από τον Απρίλιο έως τον Αύγουστο, ο Γενικός Δείκτης συμπλήρωσε, προτού φτάσει στις 30 Σεπτεμβρίου στο. Ακολούθησε η έντονη διόρθωση του Οκτωβρίου, με τον δείκτη να υποχωρεί έως τιςκαι τις απώλειες να ξεπερνούν προσωρινά το. Η τριήμερη ανάκαμψη, με πρωταγωνιστή τον, επαναφέρει στο προσκήνιο το ενδεχόμενο σταθεροποίησης. Κρίσιμο ζητούμενο είναι πλέον η, ώστε η ανοδική αντίδραση να αποκτήσει διάρκεια και να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για περαιτέρω ανάκτηση του χαμένου εδάφους.-Ένας από τους ευμετάβλητους μήνες της τελευταίας πενταετίας αποδεικνύεται ο φετινός, με τον κλάδο να περνά από ένα κύμα ισχυρών ρευστοποιήσεων σε μια προσπάθεια ανάκτησης των απωλειών του. Ο, που είχε κλείσει τον Σεπτέμβριο στις, υποχώρησε στις, καταγράφοντας. Η πτώση αυτή ήταν αισθητά μεγαλύτερη από εκείνη του Γενικού Δείκτη, επιβεβαιώνοντας ότι οι τράπεζες βρέθηκαν στο επίκεντρο των πιέσεων. Ιδιαίτερα βαρύ ήταν το, καθώς ο κλαδικός δείκτης έχασε σωρευτικά, με τις τέσσερις συστημικές τράπεζες να δέχονται ισχυρές εντολές πώλησης. Οι ρευστοποιήσεις συνδέθηκαν με την κατοχύρωση των σημαντικών κερδών των προηγούμενων μηνών, την επιδείνωση του διεθνούς επενδυτικού κλίματος, τις ανησυχίες για την ενεργειακή κρίση και την άνοδο των αποδόσεων των ομολόγων. Ωστόσο, η εικόνα άρχισε να αλλάζει εντός της τρέχουσας εβδομάδας. Ο τραπεζικός δείκτης ενισχύθηκε κατά, ανακτώντας τις. Έτσι, οι μηνιαίες απώλειες περιορίστηκαν σε περίπου. Το επόμενο κρίσιμο τεστ αφορά τα, που αναμένεται να καθορίσουν κατά πόσο η ανάκαμψη μπορεί να αποκτήσει διάρκεια.-Μεκαι αναβάθμιση των προοπτικών της, οέχει δύο σημαντικούς λόγους να είναι ικανοποιημένος. Το ΔΣ ενέκρινε, με τις δύο διανομές να έχουν καταβληθεί στις. Την ίδια ώρα, η Moody’s αναθεώρησε από, διατηρώντας την εταιρική πιστοληπτική αξιολόγηση στοκαι αναβαθμίζοντας τις μη εξασφαλισμένες ομολογίες της από. Οι αριθμοί εξηγούν την απόφαση του οίκου αξιολόγησης. Στις 30 Ιουνίου η Danaos διέθετεαπό μακροχρόνιες ναυλώσεις, με μέση εναπομένουσα διάρκεια, και. Τα καθαρά κέρδη του πρώτου εξαμήνου έφτασαν τασε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Το ενδιαφέρον είναι ότι οι σημαντικές επιστροφές κεφαλαίων στους μετόχουςτης εταιρείας. Από το 2022 η Danaos έχει προχωρήσει σε, που περιλαμβάνει παραγγελίες. Ο εν ενεργεία στόλος της αριθμεί, στο νερό και υπό ναυπήγηση, και. Αυτή είναι η κλίμακα της εισόδου τουστην ποντοπόρο ναυτιλία, με τηκαι τηννα αναπτύσσουν έναν στόλο από δεξαμενόπλοια και containerships. Το ενδιαφέρον, όμως, δεν περιορίζεται στον αριθμό των πλοίων. Βρίσκεται στον τρόπο με τον οποίο ο επιχειρηματίας οργανώνει την επόμενη ημέρα. Ηανεβάζει σημαντικά το μέγεθος των επενδύσεων και τις απαιτήσεις της διαχείρισης. Την ίδια στιγμή, ηδείχνει ότι ο Β.Β. δίνει βάρος και σε όσα συμβαίνουν μετά την παραλαβή ενός πλοίου ήτοι στην. Έχει σημασία ότι ο Βασιλειάδης δεν κληρονόμησε έναν ναυτιλιακό στόλο ούτε ακολούθησε μια πολυετή πορεία σταδιακής επέκτασης. Προερχόμενος από τον κλάδο των περιβαλλοντικών υπηρεσιών, επέλεξε να δημιουργήσει μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα μια σημαντική παρουσία στην ποντοπόρο. Για τον Βύρωνα Βασιλειάδη, που μέσα σε 16 μήνες κατάφερε να αποκτήσει ισχυρό αποτύπωμα στην αγορά των νεότευκτων, η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να, κινητοποίηση της ναυτιλιακής κοινότητας και παρέμβαση του Μητροπολίτη συνθέτουν ένα ευρύ μέτωπο διεκδίκησης στη, με αφορμή το. Και ενώ οι φορείς του νησιού αναζητούν λύσεις, η κυβέρνηση καλείται να πάρει αποφάσεις για ένα ζήτημα που αποδεικνύεται πολύ πιο σύνθετο από την απλή προσθήκη ακτοπλοϊκών δρομολογίων. Στην πρώτη γραμμή βρίσκεται τοπου επεξεργάστηκε τρία κοστολογημένα σενάρια.. Μέσα σε αυτή την κινητοποίηση ξεχώρισε και η παρέμβαση του. Ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου, παρουσία του γενικού γραμματέα Ναυτιλίας και Λιμένων, μετέφερε συγκεκριμένα αιτήματα, επικαλούμενος και τις επαφές του με ναυτιλιακούς παράγοντες. Χαρακτήρισε το ζήτημα εθνικό. Το θέμα είναι βέβαια ότι τοκαι... απλώς του πέταξαν την καυτή πατάτα. Μάλιστα, ο υπουργός και με το δίκιο του εξέφρασε τον προβληματισμό του για τον, επισημαίνοντας ότι το υπουργείο Ναυτιλίας καλείται να αντιμετωπίσει τις συνέπειες ενός προβλήματος που δεν εμπίπτει άμεσα στις αρμοδιότητές του.-Ηενημέρωσε χθες το Διοικητικό Συμβούλιο τηςκαι τονότι αποχωρεί στις, 9 μήνες πριν από τη λήξη της θητείας της (). Η ίδια ανέβασε βίντεο μιλώντας για «μια ΕΚΤ έτοιμη για το μέλλον». Ο Κόστα δήλωσε ότι. Όλοι βιάζονται, γιατί οι γαλλικές προεδρικές εκλογές του Απριλίου, είναι πολύ πιθανό να φέρουν τη. Οθέλουν να κλειδώσουν τον διάδοχο προτού αλλάξει ο ένοικος του Ελιζέ.. Ο Ολλανδός(κεντρικός τραπεζίτης 2011–2025, πρώην πρόεδρος του Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας) που έχει τη στήριξη του πρωθυπουργούκαι θεωρείται «πραγματιστής γεράκι». Ο Ισπανός(Τράπεζα Ισπανίας 2018–2024, σήμερα γενικός διευθυντής της BIS) έχει μια σπάνια ιδιότητα, υποστηρίζεται όχι μόνο από τον Πρωθυπουργό Σάντσεθ αλλά και από τον, πρόεδρο του Λαϊκού Κόμματος και αρχηγός της αντιπολίτευσης. Σε μια δημοσκόπηση του Bloomberg, μεταξύ οικονομολόγων, τον. Ένα ακόμη επιχείρημα υπέρ του ντε Κος είναι ότι, ενώ η αντιπροεδρία πήγε ήδη στον Κροάτηπου κι αυτός θεωρείται «γεράκι». Το παρασκήνιο όμως κρύβει κι ένα. Αποχώρησε από την Κεντρική Τράπεζα της Γαλλίας τον Ιούνιο, 16 μήνες νωρίτερα, προεδρεύει ήδη στο Δ.Σ. τηςαπό το 2022 και είναι ο μόνος από τα πρόσφατα μέλη του Δ.Σ. που έζησε το Μάαστριχτ του 1991 από μέσα. Επιπλέον διαθέτει ισχυρές γερμανικές διασυνδέσεις. Η ανεξάρτητη «δεξαμενή σκέψης», τον χαρακτηρίζει. Ο Βιλερουά ντε Γκαλό έχει ωστόσο ένα σοβαρό μειονέκτημα, είναι Γάλλος. Μετά τον Τρισέ και τη Λαγκάρντ, θα ήταν ο, όταν οι περισσότερες χώρες δεν είχαν ποτέ κανέναν. Το Παρίσι, σύμφωνα με το Reuters, προτιμά να στηρίξει τον Ολλανδό Κνοτ με αντάλλαγμα τη(οφεύγει τον Μάιο, ητον Ιανουάριο για το ΔΝΤ). Το 2019 η Λαγκάρντ δεν ήταν σε καμία λίστα. Οι αδιέξοδοι συμβιβασμοί έχουν συνήθως γαλλική προφορά.-Ηκράτησε την Τετάρτη τα. Οι δύο διαφωνούντες ήταν η(που ο Λευκός Οίκος αγωνίζεται να απομακρύνει) και ηπου ζητούσαν νέα αύξηση του κόστους χρήματος, έναν μήνα μετά την αύξηση του Σεπτεμβρίου και 6 μέρες πριν τις ενδιάμεσες εκλογές. Η είδηση όμως δεν ήταν τα επιτόκια. Οανακοίνωσε ότι από το, μία από τις, αλλά θα αφιερώνεται στην εκπόνηση. Το. Ο Αμερικανός Κεντρικός Τραπεζίτης το χαρακτήρισε «κάτι περισσότερο από μια διοικητική λεπτομέρεια». Ο τρόπος που κατανέμει τον χρόνο της η επιτροπή επηρεάζει την ποιότητα των αποφάσεών της. Η κίνηση είναι συνεπής με το προφίλ του. Επικυρώθηκε στις, και από την πρώτη του συνεδρίαση στιςσυνέστησε(ισολογισμός, πλαίσιο πληθωρισμού, επικοινωνία, δεδομένα, παραγωγικότητα), συντόμευσε τις ανακοινώσεις και τις συνεντεύξεις Τύπου ενώ. Οι εισηγήσεις της ομάδας για τονφτάνουν στην FOMC στις αρχές του 2027. Αυτό είναι ένα θέμα για το οποίο χρειάζεται σκέψη και διαβούλευση, μια συνεδρίαση χωρίς αγορές να κρέμονται από κάθε λέξη. Πριν από 20 χρόνια, το 2006, οείχε επεκτείνει τη συνεδρίαση του Οκτωβρίου σε διήμερη, αποκλειστικά για ζητήματα επικοινωνίας. Το 2007, διπλασίασε τις διήμερες συνεδριάσεις «για βαθύτερη συζήτηση». Η ΕΚΤ από το 2015 διαχωρίζει τιςαπό τις «μη νομισματικές» του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Γουόρς απλώς το κάνει ρητά και μειώνει τις αποφάσεις. Η στάση αυτή έχει φυσικά και συνέπειες. Οεκτιμά ότι η πρώτη, δημιουργώντας. Η Fed μπορεί πάντα να κινηθεί εκτάκτως, αλλά. Λιγότερες αποφάσεις σημαίνει βαρύτερες συνέπειες σε κάθε απόφαση. Η επόμενη είναι στις, με τις αγορές να τιμολογούν αύξηση. Το ερώτημα είναι αν οι αγορές αντέχουν τη σιωπή.-Στην τηλεδιάσκεψη παρουσίασης των αποτελεσμάτων, την Τετάρτη το βράδυ, η CFO της, ρωτήθηκε από τηνπώς θα χρηματοδοτήσει την επέκταση. Η Χουντ απάντησε πως η εταιρεία έχει, συμπεριλαμβανομένων των αγορών χρέους, «που δεν έχουμε αξιοποιήσει ακόμη». Η λέξη «ακόμη» ήταν το κλειδί κι αυτό επιβεβαιώθηκε μόλις 12 ώρες αργότερα. Χθες το πρωί, η Microsoft βγήκε στην αγορά με, μέσω. Αυτή ήταν η, όταν είχε αντλήσει 17 δισ. Για τη 40ετία οι αρχικές ενδείξεις μιλούσαν γιαπάνω από το επιτόκιο των αμερικανικών ομολόγων. Η Microsoft είναι η τελευταία από τουςπου καταφεύγει στις αγορές χρέους.είχαν εκδώσει περίπου, έναντι. Ηκατέχει το ρεκόρ μεμονωμένης έκδοσης (), ηεξέδωσε τον Φεβρουάριο, η. Ηεκτιμά ότι οι συνολικές κεφαλαιουχικές δαπάνες αυτής της πεντάδας φτάνουν στα. Το κόστος ανεβαίνει, τα spreads στις διετίες και τις 4ετίες έχουν ανέβει από. Η Microsoft, ωστόσο, είναι ο μόνος της παρέας με. Όταν ακόμη και η πλουσιότερη εταιρεία του κόσμου δανείζεται για 40 χρόνια, αποδεικνύεται ότι η