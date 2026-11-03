-Χαίρετε, με τα μάτια στραμμένα στην Αμερική βρίσκεται σήμερα όλος ο κόσμος, στις ενδιάμεσες εκλογές που προβλέπονται εξαιρετικά δύσκολες για τον Τραμπ και την κυβέρνησή του. Η ώρα έφτασε, οπότε οι προβλέψεις είναι πως ενδεχομένως θα έχουμε να πούμε αρκετά περισσότερα αύριο και μετά βεβαιότατα μεθαύριο. Σήμερα έχει… κι άλλο ντέρμπι στην Ευρώπη και όχι μόνο γιατί ενδιαφέρει και άλλες χώρες και άλλους παίκτες, γίνεται στη Γενεύη ο διαγωνισμός για το πακέτο της UEFA, Champions League, Europa και Conference για την ερχόμενη τετραετία. Είπαμε στην Ελλάδα ενδιαφέρονται η Per Capita (κανάλια) και ο Sport FM του Αλαφούζου που τώρα στήνει την πλατφόρμα του. Ενδεχομένως να μπουν στα δικαιώματα με προσφορές που δεν αφορούν μόνο την Ελλάδα και μεγάλες διεθνείς πλατφόρμες, όπως η Disney ή το Netflix. Ακούμε για τρομερά ποσά, αλλά ας περιμένουμε να δούμε τι θα δώσουν. Ο νικητής ή οι νικητές, γιατί υπάρχουν πέντε διαφορετικά πακέτα με αγώνες Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, μπορούν και να μεταπωλήσουν μέρος του πακέτου και φυσικά να το χρησιμοποιήσουν στις πλατφόρμες τους ή στα ελεύθερα κανάλια. Λεφτά υπάρχουν…

Α’ Αθήνας Δημοσκόπηση

Ούτε στο ΥΠΕΞ γραμμένη η ΜΚΟ

Ο χαλβάς στο Υπουργικό

Αλλαγές στο κόμμα

Ο Αλέξης με το Golf

Νέα εταιρεία από τον Θ. Βαρβιτσιώτη

Διεργασίες, αναδιαρθρώσεις και επεκτάσεις στην αγορά της μπύρας

Η μικρή Βεργίνα (των 111 εκατ. ευρώ) κατεβαίνει στην Αθήνα

Ο Κ. Νεμπής στο τιμόνι του ΟΤΕ ως το 2030

Τα μεγάλα σχέδια των Κινέζων για το λιμάνι του Πειραιά

Ενίσχυσε τα μερίδια αγοράς η Revoil

Οι ναυλώσεις της Y/KNOT

Η ΒΙΟΤΕΡ παλεύει να επιστρέψει στο ταμπλό

Διυλιστήρια: Η χειρότερη συνεδρίαση εδώ και μήνες δεν σβήνει τα εντυπωσιακά κέρδη

Επιστροφή πάνω από τα 6 ευρώ για τη Lamda Development

Οι συμβάσεις, τα βαπόρια και το Βόρειο Αιγαίο

Ένα σχολείο στην Αλεξανδρούπολη με τη ναυτιλία στο πλευρό του - Η κίνηση του Propeller Πειραιά

Τα τεράστια κόστη της υγείας και η ψήφος των Αμερικανών

Τζίρος 75 εκατ. δολ από ιστό δέρματος ανθρώπων που αποβίωσαν

Η ήττα της Pepsi

-Την έρευνα τηςχθες τη διαβάσατε, μικροδιαφορές είδα, πάντως βρήκα από πηγή μου μια εξίσου πρόσφατη έρευνα για τηνγια τον Οκτώβριο με επιμέρους ενδιαφέροντα στοιχεία και σας παρουσιάζω τα βασικά ευρήματα. Λοιπόν ησε εκτίμηση βρίσκεται στο, ο, ο Νίκος μας στο, μετά είναι το ΚΚΕ 8,2%, η Ζωίτσα στο 6,3% και έπειτα πετάγονται οι Κασιδιάρηδες (Συμμαχία Ελλήνων) με 4,9%, ο Βελόπουλος με 4,8%, ο Βαρούφας με 4,4%, η Αφροδιτούλα με 3,8%, η Νίκη στο 3,1% και η Μαρία Καρυστιανού με 3% στο όριο. Οι άλλοι όπως π.χ. ο ΣΥΡΙΖΑ δεν εμφανίζεται πουθενά, για να καταλάβετε η Νέα Αριστερά είναι… πιο ψηλά από το πρώην κυβερνών κόμμα (κατ’ όνομα) και εμφανίζεται με μόλις 1,5%. Επαναλαμβάνω ότι μιλάμε για Α’ Αθήνας, δηλαδή κυριλέ περιοχή, άρα καταλαβαίνετε στις λαϊκές περιοχές και στη βόρειο Ελλάδα τι θα γίνει με τους ακροδεξιούς. Σημειώστε ότι η εταιρεία ερευνών είναι από τις πλέον αξιόπιστες. Ως πιο ουσιαστική αντιπολίτευση βγάζει την(έλα, ρε Νικόλααα) με, αλλά ο Αλέξης μας ρίχνει στ’ αυτιά στον Νίκο στην ερώτηση «με ποιον πολιτικό ταυτίζεστε». Στην ίδια ερώτηση βέβαια ο. Σημειώνεται και σ’ αυτή την έρευνα ότι τοαλλά υπάρχει και το. Μακάρι για τη ΝΔ να την αξιολογήσει θετικά ακόμα και το 35% της κοινής γνώμης στην υπόλοιπη Ελλάδα. Θα πάει για περίπατο στις κάλπες. Στην έρευνα καταγράφεται και η σειρά προτίμησης των βουλευτών της Α’ Αθήνας όπου (σε αυτή τη δημοσκόπηση) ο(για την ακρίβεια) και είναι μια κατηγορία από μόνος του και έπονται οκαι ο, οκαι τέλος η, αφού ηστην πρώτη περιφέρεια.-Έχουν σηκωθεί και οι πέτρες με την, ο οποίοςκαι τα έκανε μπουζούκια και σουίτες στα ξενοδοχεία, αλλά παράλληλα έχουν ξεκινήσει να ψάχνονται και οι κρατικοί φορείς. Στο καταστατικό της η εν λόγω ΜΚΟ εμφανιζόταν να είναι εγγεγραμμένη σταπου είναι για τους διεθνείς εράνους, όμως η έρευνα των ανθρώπων κατέδειξε κάτι ακόμα πιο ενδιαφέρον: η, η υπηρεσία, στην οποία φαίνεται ότι είχε εγγραφεί η εν λόγω ΜΚΟ,, συνεπώς δεν ήταν γραμμένη πουθενά και άρα προφανώς το σύστημα δεν την έβλεπε για να την ελέγξει. Με άλλα λόγια, ο εν λόγω έλεγε ότι έχει εγγραφεί σε κάποιο μητρώο του ΥΠΕΞ, όμως η εν λόγω υπηρεσία είχε κλείσει εδώ και χρόνια., είπε οon camera, ειδικά μια παραίνεση προς τους υπουργούς. Και βεβαίως έγινε παρουσίαση για τις προτεραιότητες κάθε υπουργείου το επόμενο διάστημα, όμως ας μην υπάρχουν ψευδαισθήσεις, οι υπουργοί θα κοιτάξουν και τον σταυρό και τη δουλειά τους. Μου λένε ότι ο Μητσοτάκης έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί η υπόθεση είναι πονεμένη, ενώ το Υπουργικό ανέλαβε να γλυκάνει μεο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησηςπου είχε γενέθλια, με τον Μητσοτάκη να διερωτάται αν παχαίνει. Μια χαρά…-Μιας και είμαστε στα της κυβέρνησης, οσυγκάλεσε χθες και τηνπου εκτιμώ ότι μια που την είδαμε μια που δεν θα την ξαναδούμε στον δρόμο προς τις εκλογές. Είναι ένα όργανο που προέκυψε από το συνέδριο όμως, οπότε γιατί όχι; Σε αυτή τη συζήτηση και ο γραμματέας της ΝΔπαρουσίασε κάποιες σκέψεις για αλλαγή στον τρόπο λειτουργίας των κομματικών οργάνων, με αιχμή τιςτου κόμματος μόνο με τα αιρετά από το συνέδριο μέλη, π.χ. μια φορά τον μήνα. Ο στόχος να γνωμοδοτεί προς την κυβέρνηση και να προτείνει πολιτικές κινήσεις, αλλά στην πραγματικότητα είναι και-Στα… άγια χώματα τηςπήγε χθες ο Αλέξης μας, αν και στον νομό το ενδιαφέρον πλέον είναι στα δεξιά,, αμάν χριστιανέ μου, τέλειωνε και τους έχει φάει η αγωνία… που λέει ο λόγος. Από τον νομό απουσίαζε οπου άπαντες περίμεναν να δουν, καθώς θεωρείται πολύ κοντά στην, αλλά έχει και έναν προσωπικό δίαυλο με τον. Το πιο νόστιμο της εμφάνισης του Τσίπρα πάντως ήταν ότι πήγε με ένα, αφήνοντας προφανώς στην Αθήνα τα κανονικά αυτοκίνητα της συνοδείας του, για να φανεί πιο κοντά στον κόσμο που ζορίζεται - όχι σαν τον, τον οποίο κατονόμασε, για να θυμηθούμε και λίγο την παλιά φιλία με τον-Στηπροχώρησε χθες Δευτέρα 2 Νοεμβρίου ο γνωστός επιχειρηματίας του χώρου της επικοινωνίας και των δημοσίων σχέσεων(συνιδρυτής της). Η νέα εταιρεία έχει την επωνυμία, εδρεύει στην Αθήνα και στον σκοπό της περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η παροχή επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών διαχείρισης, οι υπηρεσίες αξιοποίησης περιουσίας νομικών προσώπων, αποτίμησης επιχειρήσεων πριν από συγχωνεύσεις ή εξαγορές, υπηρεσίες διαμεσολάβησης για την εξαγωγή αγαθών, υπηρεσίες μελετών, οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας κ.ά. Ο Βαρβιτσιώτης θα πάρει και την. Το, διαιρούμενο σε 2.500 μετοχές των 10 ευρώ εκάστη και το έχει βάλει ο ίδιος, ο οποίος ανέλαβε και τη διοίκηση της εταιρείας. Υποθέτω λοιπόν ότι, πρώτον, ο Θωμάς μάλλον έγειρε οριστικά προς τηνκαι μάλιστα στον ίδιο ή και ευρύτερο χώρο με τη V&O και, δεύτερον, έτσι αφήνει πίσω τις σκέψεις για την-Ηέχει μπροστά της ένααπό την αποζημίωση των 111 εκατ. ευρώ που επιδικάστηκε υπέρ της Ζυθοποιίας Μακεδονίας Θράκης: την αναδιοργάνωση των ευρωπαϊκών δραστηριοτήτων της. Το σχέδιο περνά πλέον στα χέρια του νέου διευθύνοντος συμβούλου του ομίλου,, ο οποίος αναλαμβάνει να το υλοποιήσει: από 23 εταιρείες λειτουργίας,, από την 1η Ιανουαρίου. Στην τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές, ο οικονομικός διευθυντής της Heineken,, εξήγησε τι έδειξαν τα πιλοτικά σχήματα που προηγήθηκαν. «Αρχίσαμε να μαθαίνουμε ο ένας από τον άλλον πώς να βελτιώνουμε την επαφή με τους πελάτες, να επιταχύνουμε την καινοτομία και να αξιοποιούμε συνέργειες στις προμήθειες, στη διαφήμιση και στις εμπορικές ενεργοποιήσεις», είπε. Η εμπειρία αυτή, πρόσθεσε, έπεισε τη διοίκηση ότι οι μεγαλύτερες μονάδες που συνεργάζονται στενά αποτελούν τη σωστή κατεύθυνση για την Ευρώπη. Για την, η αναδιοργάνωση έρχεται ενώ βρίσκεται ήδη σε διοικητική μετάβαση. Η εταιρεία έχει ενταχθεί στο, το οποίο καλύπτει εννέα αγορές, μεταξύ των οποίων η Ελλάδα, η Βουλγαρία, η Ρουμανία και η Τσεχία. Επικεφαλής του G9 είναι ο, ο οποίος έχει αναλάβει εκ νέου προσωρινά τη διοίκηση της Αθηναϊκής μετά την αιφνίδια αποχώρηση του Σεμπάστιαν Σάντσεθ, που τον είχε διαδεχθεί στην ελληνική θυγατρική. Στην τηλεδιάσκεψη της Heineken δεν ανακοινώθηκαν ειδικότερες αλλαγές για την Αθηναϊκή. Ο ανταγωνισμός, πάντως, την ίδια ώρα χαμογελά, όπως φάνηκε από τη διοίκηση της, που ελέγχει την Ολυμπιακή Ζυθοποιία, που εμφανίστηκε ιδιαίτερα ικανοποιημένη από το λανσάρισμα τηςστη Βρετανία. Στην τηλεδιάσκεψη για τα αποτελέσματα τρίτου τριμήνου, ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου,μίλησε για «πολύ καλό λανσάρισμα» το καλοκαίρι και είπε ότι η Carlsberg θα επεκτείνει τη διανομή της, βλέποντας σημαντικές προοπτικές για την μπίρα στην κατηγορία των διεθνών σημάτων. Ηδεν εξάγεται από την Ελλάδα: παράγεται και συσκευάζεται στη Βρετανία από την. Η διάθεσή της ξεκίνησε από τα καταστήματα Tesco και Booker τον Μάρτιο και επεκτάθηκε ευρύτερα στη βρετανική αγορά από τον Σεπτέμβριο. Ηποντάρει στην αναγνωρισιμότητα που έχει αποκτήσει η Mythos στους Βρετανούς ταξιδιώτες στην Ελλάδα, μεταφέροντας μια μπίρα των διακοπών τους στα ράφια της εγχώριας αγοράς τους.-Στο μεταξύδίνει αύριο ραντεβού με τον Τύπο, ηπου παράγει την μπύραΗ συνάντηση γίνεται δύο εβδομάδες μετά την απόφαση του Πρωτοδικείου του Άμστερνταμ που της επιδίκασεαπό τη Heineken N.V. και την Αθηναϊκή Ζυθοποιία. Τα €43 εκατ. ως αποζημίωση και €68 εκατ. τόκοι για τις καταχρηστικές πρακτικές της περιόδου 1998–2014. Ο CEO, με νομικούς και μικροζυθοποιούς δίπλα του, θα εξηγήσει γιατί αυτή η συγκεκριμένη απόφαση αφορά κάθε ελληνική επιχείρηση που ανταγωνίζεται πολυεθνική. Το «κλειδί» της υπόθεσης βρίσκεται στην. Το ολλανδικό δικαστήριο έκρινε ότι μητρική και ελληνική θυγατρική αποτελούν ενιαία οικονομική οντότητα και ευθύνονται από κοινού. Έτσι η απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού (πρόστιμο €31,5 εκατ., Δεκ. 2015) μετατράπηκε σε αποζημίωση εκδικάσιμη στην έδρα του ομίλου, με τους τόκους να ξεπερνούν το κεφάλαιο. Η προσφυγή είχε κατατεθεί το 2017. Όλη αυτή η διαδρομή κράτησε 9 χρόνια. Η Heineken χαρακτήρισε την απαίτηση μη ρεαλιστική, αμφισβητώντας τις παραδοχές για πωλήσεις και κερδοφορία σε «υποθετικό σενάριο» και θα εφεσιβάλει την απόφαση. Επομένως, το ερώτημα για την αίθουσα είναι το χρονοδιάγραμμα. Αν η Heineken ασκήσει έφεση, το αργότερο έως, τα €111 εκατ. παραμένουν λογιστικό μέγεθος και όχι ρευστότητα. Βέβαια οι τόκοι συνεχίζουν να τρέχουν, προς όφελος της ΖΜΘ, αν η απόφαση επικυρωθεί. Για τις μικροζυθοποιίες που θα παρακολουθούν τη συνέντευξη, το μήνυμα είναι ότι το δίκαιο του ανταγωνισμού έχει πλέον τιμή,-Δεν μπορεί να ισχυριστεί κανείς ότι η πρόθεση για ανανέωση της θητείας τουως επικεφαλής τουήταν μη… αναμενόμενη είδηση. Ωστόσο, η ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να προτείνει, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, την επανεκλογή του Κ. Νεμπή, ως Προέδρου του Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου γιαστην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων του 2027, έδωσε την αφορμή για να διατυπωθούν ορισμένα θετικά σχόλια για τα πεπραγμένα του. Εν ολίγοις, του αναγνωρίζεται ότι, παρά το γεγονός ότι παρέλαβε τη σκυτάλη από έναν επιτυχημένο μάνατζερ όπως ο Μ. Τσαμάζ και μάλιστα σε μια εποχή γεμάτη προκλήσεις για τον κλάδο,, σε μια πορεία που γενικά χαρακτηρίζεται ως εξαιρετική καικαι αυτό επιβεβαιώθηκε και από τα πρόσφατα οικονομικά αποτελέσματα.-Τοτης αύξησης στη διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων στους προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ τουτο τρίτο τρίμηνο του 2026 ήταν η είδηση. Το σημαντικότερο, όμως, βρίσκεται σε όσα σχεδιάζουν οι Κινέζοι για την επόμενη ημέρα του μεγαλύτερου ελληνικού λιμανιού. Ηεντάσσει επισήμως τον Πειραιά στους τέσσερις λιμενικούς κόμβους του διεθνούς δικτύου της στους οποίους δίνει προτεραιότητα για την ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων. Οιπου διακινήθηκαν μέσα σε τρεις μήνες δείχνουν ότι. Ωστόσο, η αύξηση μόλις 1,7% στο εννεάμηνο υπενθυμίζει ότι η ανάκαμψη χρειάζεται διάρκεια για να αποκτήσει σταθερά χαρακτηριστικά. Το ουσιαστικό είναι ότι η COSCO δεν περιορίζεται στη διαχείριση περισσότερων φορτίων. Θέλει περισσότερες ναυτιλιακές γραμμές, συχνότερες προσεγγίσεις πλοίων και ισχυρότερη σύνδεση του Πειραιά με το παγκόσμιο δίκτυό της. Αυτό σημαίνει διεκδίκηση μεγαλύτερου μεριδίου από τις εμπορευματικές ροές της Μεσογείου, ιδιαίτερα εφόσον αποκατασταθεί η κανονικότητα στη Διώρυγα του Σουέζ. Υπάρχει, όμως, και μια δεύτερη ανάγνωση. Όσο περισσότερο ενσωματώνεται ο Πειραιάς στον κινεζικό σχεδιασμό,, σε μια περίοδο έντονου ανταγωνισμού για τον έλεγχο των διεθνών εφοδιαστικών αλυσίδων. Το ερώτημα είναι αν θα μετατραπεί η αύξηση των φορτίων σε μεγαλύτερη οικονομική δραστηριότητα για την Ελλάδα. Χωρίς αποτελεσματικές σιδηροδρομικές συνδέσεις, σύγχρονες υποδομές logistics και πρόσβαση στις αγορές της Κεντρικής Ευρώπης, μέρος της δυναμικής θα παραμείνει αναξιοποίητο.. Το ερώτημα είναι εάν η Ελλάδα θα αξιοποιήσει αυτή τη δυναμική, ώστε το λιμάνι να εξελιχθεί από μεγάλο διαμετακομιστικό σταθμό σε ολοκληρωμένο ευρωπαϊκό κόμβο εμπορίου και εφοδιαστικής-Ηενίσχυσε τα μερίδια αγοράς της στο εννεάμηνο του 2026,σε μια υποχωρούσα αγορά καυσίμων. Στιςοι πωλήσεις της αυξήθηκαν κατά 7,98%, έναντι πτώσης της αγοράς κατά 1,18%, με το μερίδιό της να διαμορφώνεται σε 7,05% από 6,50%, ενώ στοοι όγκοι ενισχύθηκαν κατά 10,96%, έναντι υποχώρησης της αγοράς κατά 1,85%, ανεβάζοντας το μερίδιο σε 10,45% από 9,20%.η Revoil πέτυχε αύξηση πωλήσεων, έναντι μείωσης της αγοράς κατά 1,57%, διευρύνοντας το μερίδιό της σε 9% από 8,05%. Στο πετρέλαιο θέρμανσης οι πωλήσεις μειώθηκαν κατά 10,94%, ηπιότερα από την πτώση της αγοράς κατά 16,79%, ενώ στο σύνολο των λευκών καυσίμων οι όγκοι αυξήθηκαν κατά 6,34%, έναντι υποχώρησης της αγοράς κατά 3,23%. Η εικόνα επιβεβαιώνει τηνμε την τελική επίδραση στην κερδοφορία να εξαρτάται από τα περιθώρια εμπορίας, το κόστος διανομής και τις ανάγκες κεφαλαίου κίνησης. Επίσης η εταιρία κατέγραψε υπερδιπλασιασμό των πωλήσεων ηλιακών θερμοσιφώνων στο εννεάμηνο του 2026, με τις πωληθείσες μονάδες να ανέρχονται σε 7.027 από 3.370 την αντίστοιχη περίοδο του 2025, αυξημένες κατάή 3.657 τεμάχια. Η ισχυρή αύξηση των όγκων αποτελεί-Η διοίκηση τηςπροφανώς ενόψει και του χθεσινού Small Cap Conference της Euronext Athens ανακοίνωσε τη ναύλωση του δεξαμενόπλοιουσε όμιλο εμπορίας πετρελαιοειδών. Η συμφωνία προβλέπει ημερήσιο έσοδογια 1,5–2,5 μήνες. Η πρώτη ναύλωση του ίδιου πλοίου, που ολοκληρώθηκε στις 29/10 μετά από 96 ημέρες, είχε αποδώσει $4,32 εκατ., δηλαδή $45.000 την ημέρα. Στη νέα ναύλωση, το πλοίο θα αποφέρειανάλογα με τη διάρκεια. Η Y/KNOT είχε πληρώσει $44,1 εκατ. για ένα Aframax 105.599 dwt ναυπήγησης Hyundai 2009. Το ενημερωτικό της εταιρείας, έδινε μέσο TCE Aframax 2026 στα $93.936/ημέρα, με λειτουργικό κόστος $8.000–8.300. Με άλλα λόγια,, με τα ναύλα στον Θεό εξαιτίας της γεωπολιτικής έντασης και των μακρύτερων διαδρομών. Από τις 27 Οκτωβρίου, η μετοχή της Y/KNOT περιλαμβάνεται στον Γενικό Δείκτη του Euronext Athens, λόγω της απορρόφησης της Ευρώπη Holdings από την CrediaBank.-Δεκαεπτά μήνες μετά την αναστολή διαπραγμάτευσης (2 Ιουνίου 2025), ηεπιχειρεί το τελευταίο βήμα πριν ζητήσει την επιστροφή της στο ταμπλό. Το πληροφοριακό δελτίο της αύξησης κεφαλαίου έωςδημοσιεύθηκε και θα εκδοθούν 5.186.049 νέες μετοχές στην τιμή €0,38565. Προφανώς η άσκηση των δικαιωμάτων από τις 9 έως τις 30 Νοεμβρίου, θα γίνει εξωχρηματιστηριακά με τεχνική υποστήριξη Euroxx. Ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι το €1,4 εκατ. από τα €2 εκατ. έχει ήδη κατατεθεί ως έναντι από τηνη οποία είναι ήδη μέτοχος της ΒΙΟΤΕΡ με 4,87%. Η βασική μέτοχος και διευθύνουσα σύμβουλος κυρίαπαραχώρησε τα δικαιώματά της. Αυτό σημαίνει ότι η TRIALFAM ανεβαίνει στοκαι γίνεται ο μεγαλύτερος μέτοχος. Το ποσοστό της ιδίας της κυρίας Κατσαρού, περιορίζεται στο 10,67% και η διασπορά υπολογίζεται στο 60,68%.(μείωση ονομαστικής τιμής μετοχής από €4,16 σε €0,30) για συμψηφισμό ζημιών. Το καλοκαίρι (31 Ιουλίου) υπεγράφη συμφωνία εξυγίανσης με Alpha Bank, Cepal, Intrum και doValue, με διαγραφές και μεταβίβαση αστικών ακινήτων μέσω 3 θυγατρικών ειδικού σκοπού. Η αίτηση επικύρωσης κατατέθηκε στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών τον Αύγουστο και. Κατά συνέπεια, η εταιρεία θεωρεί ότι πλέον η καθαρή της θέση στις 30/9 είναι περίπου €15,6 εκατ. (όμιλος) από αρνητική και δεν υπάρχει πλέον λόγος για αναστολή διαπραγμάτευσης. Από τα €2 εκατ., της αύξησης κεφαλαίου, περίπου €600 χιλ. πάνε στην υλοποίηση της εξυγίανσης και €1,3 εκατ. σε κεφάλαιο κίνησης.-Ισχυρές πιέσεις δέχθηκαν χθες οι μετοχές των διυλιστηρίων, καθώς η βουτιά άνω του 6% στις τιμές του πετρελαίου πυροδότησε συντονισμένες ρευστοποιήσεις. Ηυποχώρησε κατάκαι ηκατά, καταγράφοντας τις μεγαλύτερες ημερήσιες απώλειές τους από τον Μάρτιο του 2026 και τον Απρίλιο του 2025, αντίστοιχα. Η απότομη διόρθωση αντανακλά την επιφυλακτικότητα των επενδυτών απέναντι στην αποκλιμάκωση των τιμών του αργού. Ωστόσο, η μακροπρόθεσμη χρηματιστηριακή εικόνα παραμένει ιδιαίτερα ισχυρή, καθώς από τις αρχές του έτους η Motor Oil σημειώνει εντυπωσιακή άνοδο, ενώ η HELLENiQ ENERGY καταγράφει ακόμη υψηλότερα κέρδη, της τάξης του-Ηανέκτησε για δεύτερη φορά μέσα σε έναν μήνα το ψυχολογικό όριο των 6 ευρώ, καταγράφοντας χθες άνοδο 2,2% και κλείνοντας στα. Η μετοχή απομακρύνθηκε από το χαμηλό έτους των 5,85 ευρώ, ωστόσο εξακολουθεί να εμφανίζει απώλειες 15% από τις αρχές του 2026. Το επενδυτικό ενδιαφέρον στρέφεται στα αποτελέσματα εννεαμήνου, που ανακοινώνονται την Τετάρτη, μετά το κλείσιμο της αγοράς. Θα ακολουθήσει στις 5 Νοεμβρίου τηλεδιάσκεψη για τα αποτελέσματα, η οποία θα είναι και η τελευταία με τονστο «τιμόνι», πριν αναλάβει ητην 1η Ιανουαρίου 2027.-Οι ακτοπλοϊκές συμβάσεις σπανίως διαβάζονται πέρα από τους άμεσα ενδιαφερομένους. Όμως οιπεριέχουν στοιχεία που έχουν τη δική τους πολιτική σημασία, ιδίως για τους αιρετούς των νησιών, που γνωρίζουν πόσο συχνά μια συζήτηση με κατοίκους καταλήγει στα δρομολόγια. Τοσυνεχίζει τη σύνδεση Αγίου Ευστρατίου–Λήμνου με επτά δρομολόγια εβδομαδιαίως. Η νέα σύμβαση άρχισε την 1η Νοεμβρίου με ανώτατο χρονικό όριο ισχύος την 31η Οκτωβρίου 2027. Για τον Άγιο Ευστράτιο, η διατήρηση αυτής της συχνότητας αφορά έναν σταθερό δεσμό με τη Λήμνο και τις καθημερινές ανάγκες των κατοίκων. Η δεύτερη συμφωνία αφορά τοκαι ένα εβδομαδιαίο δρομολόγιο από την Καβάλα προς Λήμνο, Μυτιλήνη, Χίο, Βαθύ Σάμου και Άγιο Κήρυκο, με επιστροφή. Μια διαδρομή που συνδέει διαφορετικές νησιωτικές περιοχές με τη βόρεια Ελλάδα και έχει ενδιαφέρον για μετακινήσεις, επισκέψεις και επαγγελματικές υποχρεώσεις. Η πρόβλεψη που αξίζει περισσότερη προσοχή βρίσκεται στην. Για δεκατρείς εβδομάδες, από τις 31 Μαΐου έως τις 29 Αυγούστου 2027, προβλέπεται προσέγγιση. Πρόκειται για συγκεκριμένη θερινή προσθήκη, με σαφείς ημερομηνίες και χωρίς επιπλέον συμβατική αμοιβή. Σε επίπεδο τοπικής πολιτικής, τέτοιες αποφάσεις έχουν: επιτρέπουν στους εκπροσώπους κάθε περιοχής να μιλήσουν για κάτι απολύτως συγκεκριμένο.-Ένα λιμάνι που αποκτά μεγαλύτερη σημασία, τόσο γεωπολιτική όσο και γεωστρατηγική χρειάζεται και μια νέα γενιά που να μπορεί να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες γύρω του. Στην, η αναδοχή τουαπό τοέρχεται να συνδέσει αυτές τις δύο πλευρές. Τις προοπτικές της πόλης και το επαγγελματικό μέλλον των μαθητών της. Η πρωτοβουλία έχει ενδιαφέρον επειδή μεταφέρει τη συζήτηση για την ανάπτυξη μέσα στη σχολική αίθουσα. Το λιμάνι αποτελεί ένα άμεσο σημείο επαφής με τις μεταφορές, το εμπόριο και τη ναυτιλιακή δραστηριότητα. Από εκεί, όμως,σε ολόκληρη τη ναυτιλία, στα πλοία, στις εταιρείες και στα πολλά διαφορετικά επαγγέλματα που στηρίζουν τη λειτουργία τους. Η συνεργασία προβλέπει καθοδήγηση από επαγγελματίες, εκπαιδευτικές επισκέψεις, ευκαιρίες κατάρτισης, ενίσχυση εξοπλισμού και, όπου είναι εφικτό, υποτροφίες. Πρόκειται γιανα περάσει από τη γενική ενημέρωση σε μια συνειδητή επαγγελματική επιλογή. Για το Propeller Πειραιά, η κίνηση σηματοδοτεί μια πιο σταθερή παρουσία στην ακριτική πόλη και μια δέσμευση της ναυτιλιακής κοινότητας απέναντι στους νέους της.με την τοπική εκπαιδευτική κοινότητα και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για συστηματικότερη σύνδεση του σχολείου με τον κλάδο.-Από το 2000, ο δείκτης τιμών ιατρικής περίθαλψης στις ΗΠΑ έχει ανέβει, περισσότερο από τη στέγαση (+127%), τα τρόφιμα (+112%) αλλά και τον γενικό Δείκτη Τιμών Καταναλωτή ΔΤΚ (+99%). Σ’ αυτό το τέταρτο του αιώνα, ο Αμερικανός ψηφοφόρος είδε κάθε βασική δαπάνη του, να αυξάνεται ταχύτερα από τον μέσο όρο αλλά οι υπηρεσίες υγείας ακρίβυναν περισσότερο και γρηγορότερα από όλες τις άλλες δαπάνες.Σύμφωνα με στοιχεία της(πρ. Kaiser Family Foundation, ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός οργανισμός έρευνας και ενημέρωσης για την πολιτική υγείας στις ΗΠΑ, με έδρα το Σαν Φρανσίσκο), το 28% των ενηλίκων παρέλειψε ή ανέβαλε μια αναγκαία περίθαλψη τους τελευταίους 12 μήνες, λόγω κόστους. Στους ασφαλισμένους 18–64 ετών το ποσοστό είναι 30% και περίπου 1 στους 4 δυσκολεύτηκε να πληρώσει ιατρικούς λογαριασμούς. Το 15% δηλώνει ότι η υγεία του χειροτέρεψε επειδή ανέβαλε την επίσκεψη. Έξι στους δέκα ανησυχούν «πολύ» ή «κάπως» για το αν θα μπορούν να ανταποκριθούν στα κόστη υγειονομικής περίθαλψης, το 63% ακόμη και μεταξύ των ασφαλισμένων κάτω των 65. Με τη λήξη των ενισχυμένων φοροαπαλλαγών τουστο τέλος του 2025, το μέσο ασφάλιστρο πήγε από $497 σε $625 τον μήνα, ενώ ο μέσος ασφαλισμένος πληρώνει πλέον από την τσέπη του $178 αντί $113. Οι ασφαλιστικές οριστικοποίησαν για το 2027 νέα αύξηση +13% που ήταν η δεύτερη συνεχόμενη και διψήφια. Στην εργοδοτική ασφάλιση οι εργαζόμενοι πληρώνουν σχεδόν 10% περισσότερο ενώ η μέση απαλλαγή ατομικού συμβολαίου έφτασε τα $1.886. Η φαρμακευτική δαπάνη ανέβηκε 12,7% στα $915 δισ. το 2025 και αγγίζει φέτος το $1 τρισ., με τα GLP-1 να απορροφούν το 14%. Όλα αυτά χωρίς αριθμούς αλλά με λόγια σημαίνουν ότι περίπουλένε ότι το κόστος υγείας θα επηρεάσει την εκλογική τους συμπεριφορά. Στην έρευναη υγεία είναι κορυφαίο ζήτημα για το 69%, πίσω μόνο από την οικονομία και το κόστος ζωής. Ο Λευκός Οίκος απαντά με τις συμφωνίεςγια τα φάρμακα που κατά την εκτίμησή του οδηγεί σε εξοικονόμηση $1 δισ. Πριν από 16 χρόνια, στις εκλογές του 2010, η Ουάσιγκτον έχασε τη Βουλή εξαιτίας ενός νόμου για την υγεία.-Ηχρησιμοποιεί πλέον καιαπό αποβιώσαντες δότες για την. Ιστοί από τις ΗΠΑ μεταφέρονται στη Νότια Κορέα, όπου επεξεργάζονται και γίνονται προϊόντα που πωλούνται για θεραπείες ανάπλασης του δέρματος. Οι ετήσιες πωλήσεις αυτής της κατηγορίας στη νοτιοκορεατική αγορά αναμένεται να φτάσουν τα. Ο δότης προσφέρει χωρίς αμοιβή, αλλά στη συνέχεια η προσφορά του αποκτά εμπορική αξία. Το κρίσιμο ερώτημα είναι εάν ο ίδιος ή η οικογένειά του γνωρίζουν ότι ο ιστός μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αισθητικές θεραπείες και ότι γύρω από τη διαχείρισή του αναπτύσσεται μια κερδοφόρα δραστηριότητα. Προφανώς, η συλλογή, η επεξεργασία και η διάθεση κοστίζουν. Αυτό, όμως, δεν απαλλάσσει κανέναν από την υποχρέωση να εξηγεί καθαρά τις πιθανές χρήσεις. Η περιγραφή ενός σκευάσματος ωςμπορεί να βοηθά τις πωλήσεις, αλλά δεν απαντά στο ερώτημα της-Στον πόλεμο των αναψυκτικών, υπάρχουν ήττες που κοστίζουν σε πωλήσεις και. Η μετακίνηση τηςστις ΗΠΑ από τηνστηνανήκει μάλλον στη δεύτερη κατηγορία. Διότι η αλυσίδα κάποτε ανήκε στην PepsiCo. Και όταν ο πρώην δικός σου σερβίρει τον μεγάλο αντίπαλο, το πρόβλημα αποκτά και οικογενειακή διάσταση. Οι εκτιμήσεις για περίπουετήσιων πωλήσεων δίνουν το οικονομικό μέγεθος. Το επικοινωνιακό, όμως, δεν χωράει τόσο εύκολα στο Excel. Κάθε γεύμα είναι μια μικρή διαφήμιση πάνω στον δίσκο. Και τώρα αυτή τη θέση θα την καταλαμβάνει η Coca-Cola. Το δυσάρεστο για την Pepsi είναι: εάν αλλάζει στρατόπεδο ένας τόσο παλιός συνεργάτης, πόσοι ακόμη «σίγουροι» πελάτες είναι τελικά διαθέσιμοι; Βεβαίως, κανείς δεν έχασε μια ολόκληρη αγορά επειδή άλλαξε ένα συμβόλαιο. Ούτε η Pepsi θα εξαφανιστεί από τα ψυγεία. Ωστόσο, η συγκεκριμένη ιστορία υπενθυμίζει κάτι που οι μεγάλες διοικήσεις προτιμούν να ξεχνούν: