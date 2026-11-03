-Χαίρετε, με τα μάτια στραμμένα στην Αμερική βρίσκεται σήμερα όλος ο κόσμος, στις ενδιάμεσες εκλογές που προβλέπονται εξαιρετικά δύσκολες για τον Τραμπ και την κυβέρνησή του. Η ώρα έφτασε, οπότε οι προβλέψεις είναι πως ενδεχομένως θα έχουμε να πούμε αρκετά περισσότερα αύριο και μετά βεβαιότατα μεθαύριο. Σήμερα έχει… κι άλλο ντέρμπι στην Ευρώπη και όχι μόνο γιατί ενδιαφέρει και άλλες χώρες και άλλους παίκτες, γίνεται στη Γενεύη ο διαγωνισμός για το πακέτο της UEFA, Champions League, Europa και Conference για την ερχόμενη τετραετία. Είπαμε στην Ελλάδα ενδιαφέρονται η Per Capita (κανάλια) και ο Sport FM του Αλαφούζου που τώρα στήνει την πλατφόρμα του. Ενδεχομένως να μπουν στα δικαιώματα με προσφορές που δεν αφορούν μόνο την Ελλάδα και μεγάλες διεθνείς πλατφόρμες, όπως η Disney ή το Netflix. Ακούμε για τρομερά ποσά, αλλά ας περιμένουμε να δούμε τι θα δώσουν. Ο νικητής ή οι νικητές, γιατί υπάρχουν πέντε διαφορετικά πακέτα με αγώνες Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, μπορούν και να μεταπωλήσουν μέρος του πακέτου και φυσικά να το χρησιμοποιήσουν στις πλατφόρμες τους ή στα ελεύθερα κανάλια. Λεφτά υπάρχουν…
Α’ Αθήνας Δημοσκόπηση
-Την έρευνα της Alco
χθες τη διαβάσατε, μικροδιαφορές είδα, πάντως βρήκα από πηγή μου μια εξίσου πρόσφατη έρευνα για την Α’ Αθήνας
για τον Οκτώβριο με επιμέρους ενδιαφέροντα στοιχεία και σας παρουσιάζω τα βασικά ευρήματα. Λοιπόν η ΝΔ
σε εκτίμηση βρίσκεται στο 31,2%
, ο Τσίπρας στο 17,1%
, ο Νίκος μας στο 8,6%
, μετά είναι το ΚΚΕ 8,2%, η Ζωίτσα στο 6,3% και έπειτα πετάγονται οι Κασιδιάρηδες (Συμμαχία Ελλήνων) με 4,9%, ο Βελόπουλος με 4,8%, ο Βαρούφας με 4,4%, η Αφροδιτούλα με 3,8%, η Νίκη στο 3,1% και η Μαρία Καρυστιανού με 3% στο όριο. Οι άλλοι όπως π.χ. ο ΣΥΡΙΖΑ δεν εμφανίζεται πουθενά, για να καταλάβετε η Νέα Αριστερά είναι… πιο ψηλά από το πρώην κυβερνών κόμμα (κατ’ όνομα) και εμφανίζεται με μόλις 1,5%. Επαναλαμβάνω ότι μιλάμε για Α’ Αθήνας, δηλαδή κυριλέ περιοχή, άρα καταλαβαίνετε στις λαϊκές περιοχές και στη βόρειο Ελλάδα τι θα γίνει με τους ακροδεξιούς. Σημειώστε ότι η εταιρεία ερευνών είναι από τις πλέον αξιόπιστες. Ως πιο ουσιαστική αντιπολίτευση βγάζει την ΠΑΣΟΚΑΡΑ
(έλα, ρε Νικόλααα) με 16,4% έναντι 12,7% του Τσίπρα
, αλλά ο Αλέξης μας ρίχνει στ’ αυτιά στον Νίκο στην ερώτηση «με ποιον πολιτικό ταυτίζεστε». Στην ίδια ερώτηση βέβαια ο Μητσοτάκης βρίσκεται στο 28,3%
. Σημειώνεται και σ’ αυτή την έρευνα ότι το 60,8% αξιολογεί αρνητικά την κυβέρνηση
αλλά υπάρχει και το 38,9% που την κρίνει θετικά
. Μακάρι για τη ΝΔ να την αξιολογήσει θετικά ακόμα και το 35% της κοινής γνώμης στην υπόλοιπη Ελλάδα. Θα πάει για περίπατο στις κάλπες. Στην έρευνα καταγράφεται και η σειρά προτίμησης των βουλευτών της Α’ Αθήνας όπου (σε αυτή τη δημοσκόπηση) ο Πιερρακάκης αγγίζει το 80%
(για την ακρίβεια 79,8%
) και είναι μια κατηγορία από μόνος του και έπονται ο Κικίλιας
και ο Συρίγος
, ο Πλεύρης
και τέλος η Όλγα Κεφαλογιάννη
, αφού η ΝΔ λογικά θα εκλέξει πέντε
στην πρώτη περιφέρεια.
Ούτε στο ΥΠΕΞ γραμμένη η ΜΚΟ
-Έχουν σηκωθεί και οι πέτρες με την υπόθεση της ΜΚΟ του Φιρινίδη
, ο οποίος υποσχόταν οικονομική βοήθεια σε οικογένειες με άρρωστα παιδιά
και τα έκανε μπουζούκια και σουίτες στα ξενοδοχεία, αλλά παράλληλα έχουν ξεκινήσει να ψάχνονται και οι κρατικοί φορείς. Στο καταστατικό της η εν λόγω ΜΚΟ εμφανιζόταν να είναι εγγεγραμμένη στα μητρώα του ΥΠΕΞ
που είναι για τους διεθνείς εράνους, όμως η έρευνα των ανθρώπων κατέδειξε κάτι ακόμα πιο ενδιαφέρον: η ΥΔΑΣ
, η υπηρεσία, στην οποία φαίνεται ότι είχε εγγραφεί η εν λόγω ΜΚΟ, έχει κλείσει εδώ και χρόνια
, συνεπώς δεν ήταν γραμμένη πουθενά και άρα προφανώς το σύστημα δεν την έβλεπε για να την ελέγξει. Με άλλα λόγια, ο εν λόγω έλεγε ότι έχει εγγραφεί σε κάποιο μητρώο του ΥΠΕΞ, όμως η εν λόγω υπηρεσία είχε κλείσει εδώ και χρόνια.
Ο χαλβάς στο Υπουργικό
-Ήταν λίγο ξενέρωτο το χθεσινό υπουργικό
, είπε ο Μητσοτάκης
on camera, ειδικά μια παραίνεση προς τους υπουργούς να μην ασχολούνται τόσο με τον σταυρό όσο με τη δουλειά τους στα υπουργεία
. Και βεβαίως έγινε παρουσίαση για τις προτεραιότητες κάθε υπουργείου το επόμενο διάστημα, όμως ας μην υπάρχουν ψευδαισθήσεις, οι υπουργοί θα κοιτάξουν και τον σταυρό και τη δουλειά τους. Μου λένε ότι ο Μητσοτάκης έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον να κλείσουν οι εκκρεμότητες που αφορούν στα τρένα
, γιατί η υπόθεση είναι πονεμένη, ενώ το Υπουργικό ανέλαβε να γλυκάνει με χαλβά
ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου
που είχε γενέθλια, με τον Μητσοτάκη να διερωτάται αν παχαίνει. Μια χαρά…
Αλλαγές στο κόμμα
-Μιας και είμαστε στα της κυβέρνησης, ο Μητσοτάκης
συγκάλεσε χθες και την Εκτελεστική Γραμματεία της ΝΔ
που εκτιμώ ότι μια που την είδαμε μια που δεν θα την ξαναδούμε στον δρόμο προς τις εκλογές. Είναι ένα όργανο που προέκυψε από το συνέδριο όμως, οπότε γιατί όχι; Σε αυτή τη συζήτηση και ο γραμματέας της ΝΔ Κυρανάκης
παρουσίασε κάποιες σκέψεις για αλλαγή στον τρόπο λειτουργίας των κομματικών οργάνων, με αιχμή τις πιο τακτικές συνεδριάσεις της Πολιτικής Επιτροπής
του κόμματος μόνο με τα αιρετά από το συνέδριο μέλη, π.χ. μια φορά τον μήνα. Ο στόχος να γνωμοδοτεί προς την κυβέρνηση και να προτείνει πολιτικές κινήσεις, αλλά στην πραγματικότητα είναι και ένας τρόπος να ενεργοποιήσεις όλα τα στελέχη σχετικά άκοπα.
Ο Αλέξης με το Golf
-Στα… άγια χώματα της Μεσσηνίας
πήγε χθες ο Αλέξης μας, αν και στον νομό το ενδιαφέρον πλέον είναι στα δεξιά, ρίχνει τα ζάρια ο Αντώνης για το κόμμα
, αμάν χριστιανέ μου, τέλειωνε και τους έχει φάει η αγωνία… που λέει ο λόγος. Από τον νομό απουσίαζε ο Αλέξης Χαρίτσης
που άπαντες περίμεναν να δουν, καθώς θεωρείται πολύ κοντά στην ΕΛΑΣ
, αλλά έχει και έναν προσωπικό δίαυλο με τον Ανδρουλάκη
. Το πιο νόστιμο της εμφάνισης του Τσίπρα πάντως ήταν ότι πήγε με ένα παλιό VW Golf, άνω της δεκαετίας
, αφήνοντας προφανώς στην Αθήνα τα κανονικά αυτοκίνητα της συνοδείας του, για να φανεί πιο κοντά στον κόσμο που ζορίζεται - όχι σαν τον Μητσοτάκη
, τον οποίο κατονόμασε «αρχιερέα της διαπλοκής»
, για να θυμηθούμε και λίγο την παλιά φιλία με τον Καραμανλή
.
Νέα εταιρεία από τον Θ. Βαρβιτσιώτη
-Στη σύσταση μιας νέας εταιρείας
προχώρησε χθες Δευτέρα 2 Νοεμβρίου ο γνωστός επιχειρηματίας του χώρου της επικοινωνίας και των δημοσίων σχέσεων Θωμάς Βαρβιτσιώτης
(συνιδρυτής της V+O Group
). Η νέα εταιρεία έχει την επωνυμία Alveo Capital Advisors Μ.Α.Ε.
, εδρεύει στην Αθήνα και στον σκοπό της περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η παροχή επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών διαχείρισης, οι υπηρεσίες αξιοποίησης περιουσίας νομικών προσώπων, αποτίμησης επιχειρήσεων πριν από συγχωνεύσεις ή εξαγορές, υπηρεσίες διαμεσολάβησης για την εξαγωγή αγαθών, υπηρεσίες μελετών, οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας κ.ά. Ο Βαρβιτσιώτης θα πάρει και την εκπροσώπηση διεθνών επενδυτικών οίκων για την Ελλάδα
. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 25.000 ευρώ
, διαιρούμενο σε 2.500 μετοχές των 10 ευρώ εκάστη και το έχει βάλει ο ίδιος, ο οποίος ανέλαβε και τη διοίκηση της εταιρείας. Υποθέτω λοιπόν ότι, πρώτον, ο Θωμάς μάλλον έγειρε οριστικά προς την επιχειρηματικότητα
και μάλιστα στον ίδιο ή και ευρύτερο χώρο με τη V&O και, δεύτερον, έτσι αφήνει πίσω τις σκέψεις για την πολιτική
.
Διεργασίες, αναδιαρθρώσεις και επεκτάσεις στην αγορά της μπύρας
-Η Heineken
έχει μπροστά της ένα μεγαλύτερο στοίχημα
από την αποζημίωση των 111 εκατ. ευρώ που επιδικάστηκε υπέρ της Ζυθοποιίας Μακεδονίας Θράκης: την αναδιοργάνωση των ευρωπαϊκών δραστηριοτήτων της. Το σχέδιο περνά πλέον στα χέρια του νέου διευθύνοντος συμβούλου του ομίλου, Ραφαέλ Ολιβέιρα
, ο οποίος αναλαμβάνει να το υλοποιήσει: από 23 εταιρείες λειτουργίας, η Heineken περνά σε οκτώ μεγαλύτερες μονάδες που θα καλύπτουν περισσότερες αγορές
, από την 1η Ιανουαρίου. Στην τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές, ο οικονομικός διευθυντής της Heineken, Χάρολντ φαν ντεν Μπρουκ
, εξήγησε τι έδειξαν τα πιλοτικά σχήματα που προηγήθηκαν. «Αρχίσαμε να μαθαίνουμε ο ένας από τον άλλον πώς να βελτιώνουμε την επαφή με τους πελάτες, να επιταχύνουμε την καινοτομία και να αξιοποιούμε συνέργειες στις προμήθειες, στη διαφήμιση και στις εμπορικές ενεργοποιήσεις», είπε. Η εμπειρία αυτή, πρόσθεσε, έπεισε τη διοίκηση ότι οι μεγαλύτερες μονάδες που συνεργάζονται στενά αποτελούν τη σωστή κατεύθυνση για την Ευρώπη. Για την Αθηναϊκή Ζυθοποιία
, η αναδιοργάνωση έρχεται ενώ βρίσκεται ήδη σε διοικητική μετάβαση. Η εταιρεία έχει ενταχθεί στο G9 Europe
, το οποίο καλύπτει εννέα αγορές, μεταξύ των οποίων η Ελλάδα, η Βουλγαρία, η Ρουμανία και η Τσεχία. Επικεφαλής του G9 είναι ο Αλέξανδρος Δανιηλίδης
, ο οποίος έχει αναλάβει εκ νέου προσωρινά τη διοίκηση της Αθηναϊκής μετά την αιφνίδια αποχώρηση του Σεμπάστιαν Σάντσεθ, που τον είχε διαδεχθεί στην ελληνική θυγατρική. Στην τηλεδιάσκεψη της Heineken δεν ανακοινώθηκαν ειδικότερες αλλαγές για την Αθηναϊκή. Ο ανταγωνισμός, πάντως, την ίδια ώρα χαμογελά, όπως φάνηκε από τη διοίκηση της Carlsberg
, που ελέγχει την Ολυμπιακή Ζυθοποιία, που εμφανίστηκε ιδιαίτερα ικανοποιημένη από το λανσάρισμα της Mythos
στη Βρετανία. Στην τηλεδιάσκεψη για τα αποτελέσματα τρίτου τριμήνου, ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, Γιάκομπ Άρουπ-Άντερσεν,
μίλησε για «πολύ καλό λανσάρισμα» το καλοκαίρι και είπε ότι η Carlsberg θα επεκτείνει τη διανομή της, βλέποντας σημαντικές προοπτικές για την μπίρα στην κατηγορία των διεθνών σημάτων. Η Mythos
δεν εξάγεται από την Ελλάδα: παράγεται και συσκευάζεται στη Βρετανία από την Carlsberg Britvic
. Η διάθεσή της ξεκίνησε από τα καταστήματα Tesco και Booker τον Μάρτιο και επεκτάθηκε ευρύτερα στη βρετανική αγορά από τον Σεπτέμβριο. Η Carlsberg
ποντάρει στην αναγνωρισιμότητα που έχει αποκτήσει η Mythos στους Βρετανούς ταξιδιώτες στην Ελλάδα, μεταφέροντας μια μπίρα των διακοπών τους στα ράφια της εγχώριας αγοράς τους.
Η μικρή Βεργίνα (των 111 εκατ. ευρώ) κατεβαίνει στην Αθήνα
-Στο μεταξύ σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας
δίνει αύριο ραντεβού με τον Τύπο, η Ζυθοποιία Μακεδονίας Θράκης
που παράγει την μπύρα «Βεργίνα».
Η συνάντηση γίνεται δύο εβδομάδες μετά την απόφαση του Πρωτοδικείου του Άμστερνταμ που της επιδίκασε €111 εκατ.
από τη Heineken N.V. και την Αθηναϊκή Ζυθοποιία. Τα €43 εκατ. ως αποζημίωση και €68 εκατ. τόκοι για τις καταχρηστικές πρακτικές της περιόδου 1998–2014. Ο CEO Δημήτρης Πολιτόπουλος
, με νομικούς και μικροζυθοποιούς δίπλα του, θα εξηγήσει γιατί αυτή η συγκεκριμένη απόφαση αφορά κάθε ελληνική επιχείρηση που ανταγωνίζεται πολυεθνική. Το «κλειδί» της υπόθεσης βρίσκεται στην ενδιάμεση απόφαση του Οκτωβρίου 2024
. Το ολλανδικό δικαστήριο έκρινε ότι μητρική και ελληνική θυγατρική αποτελούν ενιαία οικονομική οντότητα και ευθύνονται από κοινού. Έτσι η απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού (πρόστιμο €31,5 εκατ., Δεκ. 2015) μετατράπηκε σε αποζημίωση εκδικάσιμη στην έδρα του ομίλου, με τους τόκους να ξεπερνούν το κεφάλαιο. Η προσφυγή είχε κατατεθεί το 2017. Όλη αυτή η διαδρομή κράτησε 9 χρόνια. Η Heineken χαρακτήρισε την απαίτηση μη ρεαλιστική, αμφισβητώντας τις παραδοχές για πωλήσεις και κερδοφορία σε «υποθετικό σενάριο» και θα εφεσιβάλει την απόφαση. Επομένως, το ερώτημα για την αίθουσα είναι το χρονοδιάγραμμα. Αν η Heineken ασκήσει έφεση, το αργότερο έως 21 Ιανουαρίου 2027
, τα €111 εκατ. παραμένουν λογιστικό μέγεθος και όχι ρευστότητα. Βέβαια οι τόκοι συνεχίζουν να τρέχουν, προς όφελος της ΖΜΘ, αν η απόφαση επικυρωθεί. Για τις μικροζυθοποιίες που θα παρακολουθούν τη συνέντευξη, το μήνυμα είναι ότι το δίκαιο του ανταγωνισμού έχει πλέον τιμή, 2,6 φορές το πρόστιμο.
Ο Κ. Νεμπής στο τιμόνι του ΟΤΕ ως το 2030
-Δεν μπορεί να ισχυριστεί κανείς ότι η πρόθεση για ανανέωση της θητείας του Κώστα Νεμπή
ως επικεφαλής του ΟΤΕ
ήταν μη… αναμενόμενη είδηση. Ωστόσο, η ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να προτείνει, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, την επανεκλογή του Κ. Νεμπή, ως Προέδρου του Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου για τριετή θητεία
στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων του 2027, έδωσε την αφορμή για να διατυπωθούν ορισμένα θετικά σχόλια για τα πεπραγμένα του. Εν ολίγοις, του αναγνωρίζεται ότι, παρά το γεγονός ότι παρέλαβε τη σκυτάλη από έναν επιτυχημένο μάνατζερ όπως ο Μ. Τσαμάζ και μάλιστα σε μια εποχή γεμάτη προκλήσεις για τον κλάδο, ο όμιλος έκανε πολλά βήματα μπροστά μαζί του
, σε μια πορεία που γενικά χαρακτηρίζεται ως εξαιρετική και «εκ των έσω»
και αυτό επιβεβαιώθηκε και από τα πρόσφατα οικονομικά αποτελέσματα.
Τα μεγάλα σχέδια των Κινέζων για το λιμάνι του Πειραιά
-Το 11,4%
της αύξησης στη διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων στους προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ του Πειραιά
το τρίτο τρίμηνο του 2026 ήταν η είδηση. Το σημαντικότερο, όμως, βρίσκεται σε όσα σχεδιάζουν οι Κινέζοι για την επόμενη ημέρα του μεγαλύτερου ελληνικού λιμανιού. Η COSCO Shipping Ports
εντάσσει επισήμως τον Πειραιά στους τέσσερις λιμενικούς κόμβους του διεθνούς δικτύου της στους οποίους δίνει προτεραιότητα για την ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων. Οι 1,09 εκατ. TEUs
που διακινήθηκαν μέσα σε τρεις μήνες δείχνουν ότι ο Πειραιάς ανακτά εμπορική δυναμική
. Ωστόσο, η αύξηση μόλις 1,7% στο εννεάμηνο υπενθυμίζει ότι η ανάκαμψη χρειάζεται διάρκεια για να αποκτήσει σταθερά χαρακτηριστικά. Το ουσιαστικό είναι ότι η COSCO δεν περιορίζεται στη διαχείριση περισσότερων φορτίων. Θέλει περισσότερες ναυτιλιακές γραμμές, συχνότερες προσεγγίσεις πλοίων και ισχυρότερη σύνδεση του Πειραιά με το παγκόσμιο δίκτυό της. Αυτό σημαίνει διεκδίκηση μεγαλύτερου μεριδίου από τις εμπορευματικές ροές της Μεσογείου, ιδιαίτερα εφόσον αποκατασταθεί η κανονικότητα στη Διώρυγα του Σουέζ. Υπάρχει, όμως, και μια δεύτερη ανάγνωση. Όσο περισσότερο ενσωματώνεται ο Πειραιάς στον κινεζικό σχεδιασμό, τόσο μεγαλύτερη σημασία αποκτά η γεωπολιτική του διάσταση
, σε μια περίοδο έντονου ανταγωνισμού για τον έλεγχο των διεθνών εφοδιαστικών αλυσίδων. Το ερώτημα είναι αν θα μετατραπεί η αύξηση των φορτίων σε μεγαλύτερη οικονομική δραστηριότητα για την Ελλάδα. Χωρίς αποτελεσματικές σιδηροδρομικές συνδέσεις, σύγχρονες υποδομές logistics και πρόσβαση στις αγορές της Κεντρικής Ευρώπης, μέρος της δυναμικής θα παραμείνει αναξιοποίητο. Οι Κινέζοι δείχνουν ότι υπολογίζουν στον Πειραιά
. Το ερώτημα είναι εάν η Ελλάδα θα αξιοποιήσει αυτή τη δυναμική, ώστε το λιμάνι να εξελιχθεί από μεγάλο διαμετακομιστικό σταθμό σε ολοκληρωμένο ευρωπαϊκό κόμβο εμπορίου και εφοδιαστικής
Ενίσχυσε τα μερίδια αγοράς η Revoil
-Η Revoil
ενίσχυσε τα μερίδια αγοράς της στο εννεάμηνο του 2026, καταγράφοντας αύξηση όγκων πωλήσεων
σε μια υποχωρούσα αγορά καυσίμων. Στις βενζίνες
οι πωλήσεις της αυξήθηκαν κατά 7,98%, έναντι πτώσης της αγοράς κατά 1,18%, με το μερίδιό της να διαμορφώνεται σε 7,05% από 6,50%, ενώ στο πετρέλαιο κίνησης
οι όγκοι ενισχύθηκαν κατά 10,96%, έναντι υποχώρησης της αγοράς κατά 1,85%, ανεβάζοντας το μερίδιο σε 10,45% από 9,20%. Συνολικά στα καύσιμα κίνησης,
η Revoil πέτυχε αύξηση πωλήσεων 9,95%
, έναντι μείωσης της αγοράς κατά 1,57%, διευρύνοντας το μερίδιό της σε 9% από 8,05%. Στο πετρέλαιο θέρμανσης οι πωλήσεις μειώθηκαν κατά 10,94%, ηπιότερα από την πτώση της αγοράς κατά 16,79%, ενώ στο σύνολο των λευκών καυσίμων οι όγκοι αυξήθηκαν κατά 6,34%, έναντι υποχώρησης της αγοράς κατά 3,23%. Η εικόνα επιβεβαιώνει την ενίσχυση της εμπορικής θέσης της εταιρείας,
με την τελική επίδραση στην κερδοφορία να εξαρτάται από τα περιθώρια εμπορίας, το κόστος διανομής και τις ανάγκες κεφαλαίου κίνησης. Επίσης η εταιρία κατέγραψε υπερδιπλασιασμό των πωλήσεων ηλιακών θερμοσιφώνων στο εννεάμηνο του 2026, με τις πωληθείσες μονάδες να ανέρχονται σε 7.027 από 3.370 την αντίστοιχη περίοδο του 2025, αυξημένες κατά 108,5%
ή 3.657 τεμάχια. Η ισχυρή αύξηση των όγκων αποτελεί θετική ένδειξη για τη διεύρυνση της δραστηριότητας πέραν των καυσίμων.
Οι ναυλώσεις της Y/KNOT
-Η διοίκηση της Y/KNOT
προφανώς ενόψει και του χθεσινού Small Cap Conference της Euronext Athens ανακοίνωσε τη ναύλωση του δεξαμενόπλοιου Amethyst
σε όμιλο εμπορίας πετρελαιοειδών. Η συμφωνία προβλέπει ημερήσιο έσοδο $175.000
για 1,5–2,5 μήνες. Η πρώτη ναύλωση του ίδιου πλοίου, που ολοκληρώθηκε στις 29/10 μετά από 96 ημέρες, είχε αποδώσει $4,32 εκατ., δηλαδή $45.000 την ημέρα. Στη νέα ναύλωση, το πλοίο θα αποφέρει $7,9–13,1 εκατ.
ανάλογα με τη διάρκεια. Η Y/KNOT είχε πληρώσει $44,1 εκατ. για ένα Aframax 105.599 dwt ναυπήγησης Hyundai 2009. Το ενημερωτικό της εταιρείας, έδινε μέσο TCE Aframax 2026 στα $93.936/ημέρα, με λειτουργικό κόστος $8.000–8.300. Με άλλα λόγια, τα $175.000 είναι σχεδόν διπλάσια του μέσου όρου μιας ήδη εξαιρετικής χρονιάς
, με τα ναύλα στον Θεό εξαιτίας της γεωπολιτικής έντασης και των μακρύτερων διαδρομών. Από τις 27 Οκτωβρίου, η μετοχή της Y/KNOT περιλαμβάνεται στον Γενικό Δείκτη του Euronext Athens, λόγω της απορρόφησης της Ευρώπη Holdings από την CrediaBank.
Η ΒΙΟΤΕΡ παλεύει να επιστρέψει στο ταμπλό
-Δεκαεπτά μήνες μετά την αναστολή διαπραγμάτευσης (2 Ιουνίου 2025), η ΒΙΟΤΕΡ
επιχειρεί το τελευταίο βήμα πριν ζητήσει την επιστροφή της στο ταμπλό. Το πληροφοριακό δελτίο της αύξησης κεφαλαίου έως €2 εκατ.
δημοσιεύθηκε και θα εκδοθούν 5.186.049 νέες μετοχές στην τιμή €0,38565. Προφανώς η άσκηση των δικαιωμάτων από τις 9 έως τις 30 Νοεμβρίου, θα γίνει εξωχρηματιστηριακά με τεχνική υποστήριξη Euroxx. Ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι το €1,4 εκατ. από τα €2 εκατ. έχει ήδη κατατεθεί ως έναντι από την TRIALFAM Α.Ε.
η οποία είναι ήδη μέτοχος της ΒΙΟΤΕΡ με 4,87%. Η βασική μέτοχος και διευθύνουσα σύμβουλος κυρία Αντωνία Κατσαρού
παραχώρησε τα δικαιώματά της. Αυτό σημαίνει ότι η TRIALFAM ανεβαίνει στο 19,71%
και γίνεται ο μεγαλύτερος μέτοχος. Το ποσοστό της ιδίας της κυρίας Κατσαρού, περιορίζεται στο 10,67% και η διασπορά υπολογίζεται στο 60,68%. Προηγήθηκε μείωση κεφαλαίου κατά €67,86 εκατ.
(μείωση ονομαστικής τιμής μετοχής από €4,16 σε €0,30) για συμψηφισμό ζημιών. Το καλοκαίρι (31 Ιουλίου) υπεγράφη συμφωνία εξυγίανσης με Alpha Bank, Cepal, Intrum και doValue, με διαγραφές και μεταβίβαση αστικών ακινήτων μέσω 3 θυγατρικών ειδικού σκοπού. Η αίτηση επικύρωσης κατατέθηκε στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών τον Αύγουστο και η απόφαση εκκρεμεί
. Κατά συνέπεια, η εταιρεία θεωρεί ότι πλέον η καθαρή της θέση στις 30/9 είναι περίπου €15,6 εκατ. (όμιλος) από αρνητική και δεν υπάρχει πλέον λόγος για αναστολή διαπραγμάτευσης. Από τα €2 εκατ., της αύξησης κεφαλαίου, περίπου €600 χιλ. πάνε στην υλοποίηση της εξυγίανσης και €1,3 εκατ. σε κεφάλαιο κίνησης.
Διυλιστήρια: Η χειρότερη συνεδρίαση εδώ και μήνες δεν σβήνει τα εντυπωσιακά κέρδη
-Ισχυρές πιέσεις δέχθηκαν χθες οι μετοχές των διυλιστηρίων, καθώς η βουτιά άνω του 6% στις τιμές του πετρελαίου πυροδότησε συντονισμένες ρευστοποιήσεις. Η Motor Oil
υποχώρησε κατά 5,80%
και η HELLENiQ ENERGY
κατά 5,86%
, καταγράφοντας τις μεγαλύτερες ημερήσιες απώλειές τους από τον Μάρτιο του 2026 και τον Απρίλιο του 2025, αντίστοιχα. Η απότομη διόρθωση αντανακλά την επιφυλακτικότητα των επενδυτών απέναντι στην αποκλιμάκωση των τιμών του αργού. Ωστόσο, η μακροπρόθεσμη χρηματιστηριακή εικόνα παραμένει ιδιαίτερα ισχυρή, καθώς από τις αρχές του έτους η Motor Oil σημειώνει εντυπωσιακή άνοδο 101,75%
, ενώ η HELLENiQ ENERGY καταγράφει ακόμη υψηλότερα κέρδη, της τάξης του 103,8%
.
Επιστροφή πάνω από τα 6 ευρώ για τη Lamda Development
-Η Lamda Development
ανέκτησε για δεύτερη φορά μέσα σε έναν μήνα το ψυχολογικό όριο των 6 ευρώ, καταγράφοντας χθες άνοδο 2,2% και κλείνοντας στα 6,05 ευρώ
. Η μετοχή απομακρύνθηκε από το χαμηλό έτους των 5,85 ευρώ, ωστόσο εξακολουθεί να εμφανίζει απώλειες 15% από τις αρχές του 2026. Το επενδυτικό ενδιαφέρον στρέφεται στα αποτελέσματα εννεαμήνου, που ανακοινώνονται την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου
, μετά το κλείσιμο της αγοράς. Θα ακολουθήσει στις 5 Νοεμβρίου τηλεδιάσκεψη για τα αποτελέσματα, η οποία θα είναι και η τελευταία με τον Οδυσσέα Αθανασίου
στο «τιμόνι», πριν αναλάβει η Εύη Κωστάκη
την 1η Ιανουαρίου 2027.
Οι συμβάσεις, τα βαπόρια και το Βόρειο Αιγαίο
-Οι ακτοπλοϊκές συμβάσεις σπανίως διαβάζονται πέρα από τους άμεσα ενδιαφερομένους. Όμως οι δύο συμφωνίες για το Βόρειο Αιγαίο
περιέχουν στοιχεία που έχουν τη δική τους πολιτική σημασία, ιδίως για τους αιρετούς των νησιών, που γνωρίζουν πόσο συχνά μια συζήτηση με κατοίκους καταλήγει στα δρομολόγια. Το ΑΙΟΛΙΣ
συνεχίζει τη σύνδεση Αγίου Ευστρατίου–Λήμνου με επτά δρομολόγια εβδομαδιαίως. Η νέα σύμβαση άρχισε την 1η Νοεμβρίου με ανώτατο χρονικό όριο ισχύος την 31η Οκτωβρίου 2027. Για τον Άγιο Ευστράτιο, η διατήρηση αυτής της συχνότητας αφορά έναν σταθερό δεσμό με τη Λήμνο και τις καθημερινές ανάγκες των κατοίκων. Η δεύτερη συμφωνία αφορά το Blue Star Mykonos
και ένα εβδομαδιαίο δρομολόγιο από την Καβάλα προς Λήμνο, Μυτιλήνη, Χίο, Βαθύ Σάμου και Άγιο Κήρυκο, με επιστροφή. Μια διαδρομή που συνδέει διαφορετικές νησιωτικές περιοχές με τη βόρεια Ελλάδα και έχει ενδιαφέρον για μετακινήσεις, επισκέψεις και επαγγελματικές υποχρεώσεις. Η πρόβλεψη που αξίζει περισσότερη προσοχή βρίσκεται στην Πάτμο
. Για δεκατρείς εβδομάδες, από τις 31 Μαΐου έως τις 29 Αυγούστου 2027, προβλέπεται προσέγγιση χωρίς πρόσθετο μίσθωμα
. Πρόκειται για συγκεκριμένη θερινή προσθήκη, με σαφείς ημερομηνίες και χωρίς επιπλέον συμβατική αμοιβή. Σε επίπεδο τοπικής πολιτικής, τέτοιες αποφάσεις έχουν ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό
: επιτρέπουν στους εκπροσώπους κάθε περιοχής να μιλήσουν για κάτι απολύτως συγκεκριμένο.
Ένα σχολείο στην Αλεξανδρούπολη με τη ναυτιλία στο πλευρό του - Η κίνηση του Propeller Πειραιά
-Ένα λιμάνι που αποκτά μεγαλύτερη σημασία, τόσο γεωπολιτική όσο και γεωστρατηγική χρειάζεται και μια νέα γενιά που να μπορεί να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες γύρω του. Στην Αλεξανδρούπολη
, η αναδοχή του 4ου Πρότυπου Επαγγελματικού Λυκείου
από το Propeller Club Πειραιά
έρχεται να συνδέσει αυτές τις δύο πλευρές. Τις προοπτικές της πόλης και το επαγγελματικό μέλλον των μαθητών της. Η πρωτοβουλία έχει ενδιαφέρον επειδή μεταφέρει τη συζήτηση για την ανάπτυξη μέσα στη σχολική αίθουσα. Το λιμάνι αποτελεί ένα άμεσο σημείο επαφής με τις μεταφορές, το εμπόριο και τη ναυτιλιακή δραστηριότητα. Από εκεί, όμως, ο ορίζοντας ανοίγει
σε ολόκληρη τη ναυτιλία, στα πλοία, στις εταιρείες και στα πολλά διαφορετικά επαγγέλματα που στηρίζουν τη λειτουργία τους. Η συνεργασία προβλέπει καθοδήγηση από επαγγελματίες, εκπαιδευτικές επισκέψεις, ευκαιρίες κατάρτισης, ενίσχυση εξοπλισμού και, όπου είναι εφικτό, υποτροφίες. Πρόκειται για εργαλεία που μπορούν να βοηθήσουν έναν μαθητή
να περάσει από τη γενική ενημέρωση σε μια συνειδητή επαγγελματική επιλογή. Για το Propeller Πειραιά, η κίνηση σηματοδοτεί μια πιο σταθερή παρουσία στην ακριτική πόλη και μια δέσμευση της ναυτιλιακής κοινότητας απέναντι στους νέους της. Η αναδοχή δίνει συνέχεια σε μια σχέση τριών ετών
με την τοπική εκπαιδευτική κοινότητα και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για συστηματικότερη σύνδεση του σχολείου με τον κλάδο.
Τα τεράστια κόστη της υγείας και η ψήφος των Αμερικανών
-Από το 2000, ο δείκτης τιμών ιατρικής περίθαλψης στις ΗΠΑ έχει ανέβει +132%
, περισσότερο από τη στέγαση (+127%), τα τρόφιμα (+112%) αλλά και τον γενικό Δείκτη Τιμών Καταναλωτή ΔΤΚ (+99%). Σ’ αυτό το τέταρτο του αιώνα, ο Αμερικανός ψηφοφόρος είδε κάθε βασική δαπάνη του, να αυξάνεται ταχύτερα από τον μέσο όρο αλλά οι υπηρεσίες υγείας ακρίβυναν περισσότερο και γρηγορότερα από όλες τις άλλες δαπάνες. Σήμερα, στις ενδιάμεσες εκλογές, ο λογαριασμός αυτός είναι πολιτικό μέγεθος.
Σύμφωνα με στοιχεία της KFF
(πρ. Kaiser Family Foundation, ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός οργανισμός έρευνας και ενημέρωσης για την πολιτική υγείας στις ΗΠΑ, με έδρα το Σαν Φρανσίσκο), το 28% των ενηλίκων παρέλειψε ή ανέβαλε μια αναγκαία περίθαλψη τους τελευταίους 12 μήνες, λόγω κόστους. Στους ασφαλισμένους 18–64 ετών το ποσοστό είναι 30% και περίπου 1 στους 4 δυσκολεύτηκε να πληρώσει ιατρικούς λογαριασμούς. Το 15% δηλώνει ότι η υγεία του χειροτέρεψε επειδή ανέβαλε την επίσκεψη. Έξι στους δέκα ανησυχούν «πολύ» ή «κάπως» για το αν θα μπορούν να ανταποκριθούν στα κόστη υγειονομικής περίθαλψης, το 63% ακόμη και μεταξύ των ασφαλισμένων κάτω των 65. Με τη λήξη των ενισχυμένων φοροαπαλλαγών του Obamacare
στο τέλος του 2025, το μέσο ασφάλιστρο πήγε από $497 σε $625 τον μήνα, ενώ ο μέσος ασφαλισμένος πληρώνει πλέον από την τσέπη του $178 αντί $113. Οι ασφαλιστικές οριστικοποίησαν για το 2027 νέα αύξηση +13% που ήταν η δεύτερη συνεχόμενη και διψήφια. Στην εργοδοτική ασφάλιση οι εργαζόμενοι πληρώνουν σχεδόν 10% περισσότερο ενώ η μέση απαλλαγή ατομικού συμβολαίου έφτασε τα $1.886. Η φαρμακευτική δαπάνη ανέβηκε 12,7% στα $915 δισ. το 2025 και αγγίζει φέτος το $1 τρισ., με τα GLP-1 να απορροφούν το 14%. Όλα αυτά χωρίς αριθμούς αλλά με λόγια σημαίνουν ότι περίπου 9 στους 10 ψηφοφόρους
λένε ότι το κόστος υγείας θα επηρεάσει την εκλογική τους συμπεριφορά. Στην έρευνα AP-NORC
η υγεία είναι κορυφαίο ζήτημα για το 69%, πίσω μόνο από την οικονομία και το κόστος ζωής. Ο Λευκός Οίκος απαντά με τις συμφωνίες «Most Favored Nation»
για τα φάρμακα που κατά την εκτίμησή του οδηγεί σε εξοικονόμηση $1 δισ. Πριν από 16 χρόνια, στις εκλογές του 2010, η Ουάσιγκτον έχασε τη Βουλή εξαιτίας ενός νόμου για την υγεία. Το 2026 κινδυνεύει να τη χάσει εξαιτίας της λήξης των επιδοτήσεων αυτού του ίδιου νόμου
.
Τζίρος 75 εκατ. δολ από ιστό δέρματος ανθρώπων που αποβίωσαν
-Η βιομηχανία ομορφιάς
χρησιμοποιεί πλέον και ανθρώπινο δερματικό ιστό
από αποβιώσαντες δότες για την παραγωγή ενέσιμων σκευασμάτων αισθητικής
. Ιστοί από τις ΗΠΑ μεταφέρονται στη Νότια Κορέα, όπου επεξεργάζονται και γίνονται προϊόντα που πωλούνται για θεραπείες ανάπλασης του δέρματος. Οι ετήσιες πωλήσεις αυτής της κατηγορίας στη νοτιοκορεατική αγορά αναμένεται να φτάσουν τα 75 εκατ. δολάρια
. Ο δότης προσφέρει χωρίς αμοιβή, αλλά στη συνέχεια η προσφορά του αποκτά εμπορική αξία. Το κρίσιμο ερώτημα είναι εάν ο ίδιος ή η οικογένειά του γνωρίζουν ότι ο ιστός μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αισθητικές θεραπείες και ότι γύρω από τη διαχείρισή του αναπτύσσεται μια κερδοφόρα δραστηριότητα. Προφανώς, η συλλογή, η επεξεργασία και η διάθεση κοστίζουν. Αυτό, όμως, δεν απαλλάσσει κανέναν από την υποχρέωση να εξηγεί καθαρά τις πιθανές χρήσεις. Η περιγραφή ενός σκευάσματος ως «φίλτρου αγάπης για τα κύτταρα»
μπορεί να βοηθά τις πωλήσεις, αλλά δεν απαντά στο ερώτημα της ενημερωμένης συναίνεσης
.
Η ήττα της Pepsi
-Στον πόλεμο των αναψυκτικών, υπάρχουν ήττες που κοστίζουν σε πωλήσεις και ήττες που χρειάζονται… χωνευτικό
. Η μετακίνηση της KFC
στις ΗΠΑ από την Pepsi
στην Coca-Cola
ανήκει μάλλον στη δεύτερη κατηγορία. Διότι η αλυσίδα κάποτε ανήκε στην PepsiCo. Και όταν ο πρώην δικός σου σερβίρει τον μεγάλο αντίπαλο, το πρόβλημα αποκτά και οικογενειακή διάσταση. Οι εκτιμήσεις για περίπου 500 εκατ. δολάρια
ετήσιων πωλήσεων δίνουν το οικονομικό μέγεθος. Το επικοινωνιακό, όμως, δεν χωράει τόσο εύκολα στο Excel. Κάθε γεύμα είναι μια μικρή διαφήμιση πάνω στον δίσκο. Και τώρα αυτή τη θέση θα την καταλαμβάνει η Coca-Cola. Το δυσάρεστο για την Pepsi είναι το ερώτημα που αφήνει πίσω της η αποχώρηση
: εάν αλλάζει στρατόπεδο ένας τόσο παλιός συνεργάτης, πόσοι ακόμη «σίγουροι» πελάτες είναι τελικά διαθέσιμοι; Βεβαίως, κανείς δεν έχασε μια ολόκληρη αγορά επειδή άλλαξε ένα συμβόλαιο. Ούτε η Pepsi θα εξαφανιστεί από τα ψυγεία. Ωστόσο, η συγκεκριμένη ιστορία υπενθυμίζει κάτι που οι μεγάλες διοικήσεις προτιμούν να ξεχνούν: η πίστη του πελάτη έχει ημερομηνία ανανέωσης
.