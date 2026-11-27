-Χαίρετε
, το θέμα της ημέρας από χθες είναι το νέο «χτύπημα», μετά τον ΟΠΕΚΕΠΕ
, της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας
αυτή τη φορά για τα Σπιτάκια Ανακύκλωσης της εταιρείας ΤΕΧΑΝ
. Μέχρι χθες δεν γνωρίζαμε το κατηγορητήριο για τους τέσσερις συλληφθέντες, πιθανότατα θα το μάθουμε σήμερα. Έως τότε, δεν μπορούν να γίνουν κρίσεις και να βγουν ασφαλή συμπεράσματα για την υπόθεση. Επισημαίνω, ως οφείλω
, την ουσία της δηλώσεως ενός εκ των κατηγορουμένων, του Γιάννη Κουρτάκη,
περί «έωλων κατηγοριών οι οποίες σύντομα θα καταπέσουν»
. Η κυβέρνηση πάντως, ακριβώς όπως και στην περίπτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, πιάστηκε χθες εντελώς αιφνιδιασμένη
. Όπως αντιλαμβάνεστε, η υπόθεση έχει ιδιαίτερο πολιτικό ενδιαφέρον,
διότι είμαστε πλέον σε κανονική προεκλογική περίοδο.
Έχει συνέχεια;
-Το ερώτημα λοιπόν που τίθεται από εδώ και στο εξής -και ενώ αναμένεται σήμερα η εξέλιξη της χθεσινής υπόθεσης- είναι αν το όλο θέμα «Σπιτάκια Ανακύκλωσης», κόστους περί των 250 εκατ. ευρώ,
θα έχει συνέχεια. Αν δηλαδή θα εμπλακούν περιφερειάρχες, δήμαρχοι, ακόμα και ένα δυο υπουργοί που έβαλαν υπογραφές
. Στην πλειοψηφία τους δεξιών αποχρώσεων νυν και πρώην, καθώς και ένας-δυο πασόκοι. Μπαίνουμε άραγε σε αχαρτογράφητα νερά;
Ραντεβού τον Δεκέμβριο
-Μέχρι και πολύ αργά χθες το βράδυ εξελισσόταν η συζήτηση για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό στις Βρυξέλλες
, με δεδομένο όμως ότι η σύνοδος ήταν άτυπη, δεν αναμενόταν να έχουμε αποφάσεις. Αυτό που οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα επιδιώξουν, όσο δύσκολο κι αν είναι με δεδομένη την ασυνεννοησία μεταξύ των δύο πλευρών, είναι να βρεθεί κοινός τόπος στη σύνοδο κορυφής του Δεκεμβρίου
. Ακόμα κι αν αυτό απαιτήσει περισσότερο χρόνο και χρειαστεί να μείνουν οι ηγέτες στις Βρυξέλλες το Σαββατοκύριακο
, πράγμα που -όπως είναι γνωστό- απεχθάνονται, γι’ αυτό και εσχάτως έχουν μειώσει τη διάρκεια των συνόδων κορυφής από διήμερο σε μονοήμερο. Αν πάντως δεν τα καταφέρουν μέσα στον Δεκέμβριο θα μπλέξουμε πάρα πολύ άσχημα, καθώς ο Μακρόν
έχει προειδοποιήσει σε όλους τους τόνους ότι έχει περιθώριο για να συνάψει μία συμφωνία μέχρι το τέλος του χρόνου
, καθώς μετά η Γαλλία μπαίνει σε προεκλογική περίοδο και η εκκρεμότητα θα μετατεθεί στον διάδοχό του.
Το μπέρδεμα με τον προϋπολογισμό
--Στα δικά μας, είθισται η συζήτηση για τον προϋπολογισμό
να ξεκινά στη Βουλή με την παρουσία του υπουργού Οικονομικών και του πρωθυπουργού. Στις 11 Δεκεμβρίου
λοιπόν, που έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει η συζήτηση, λογικά θα είναι παρών ο Μητσοτάκης
, ενώ παγίως παρών είναι και ο αρμόδιος υπουργός Πιερρακάκης
. Έτσι όπως έγιναν τα πράγματα, δύο μέρες μετά τον ελληνικό προϋπολογισμό, στις 17 Δεκεμβρίου ο Μητσοτάκης θα ξαναπάρει την ανηφόρα για τις Βρυξέλλες
και αυτή τη φορά θα χρειαστεί έξτρα πουκάμισα. Είναι προφανές ότι μεταξύ των 27 τα ρήγματα είναι πολύ βαθιά
και δύσκολο να γεφυρωθούν μέσα σε ούτε έναν μήνα.
Από 10-15 εκατ. έως και 50 εκατ. ο έκτακτος φόρος της Βουλγαρίας για τον όμιλο της Eurobank
-Η ΕΚΤ
δεν έχει ενθουσιαστεί καθόλου με την ιδέα της βουλγαρικής κυβέρνησης να προτείνει έκτακτο φόρο 33% επί των κερδών των Τραπεζών
. Ο φόρος αναμένεται να επιβληθεί εφάπαξ το 2027
και να υπολογιστεί επί των υπερκερδών σε σχέση με την περίοδο αναφοράς 2020–2025
. Μετά από αίτημα του βουλγαρικού υπουργείου Οικονομικών η Φρανκφούρτη εξέδωσε σχετική γνωμοδότηση και προειδοποίησε ότι ένας έκτακτος φόρος μπορεί να γυρίσει μπούμερανγκ: λιγότερα δάνεια, ασθενέστερα κεφαλαιακά αποθέματα και τελικά ακριβότερη χρηματοδότηση
για επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Με άλλα λόγια, αυτό που θα εισπράξει το κράτος από τη μία τσέπη μπορεί να το πληρώσουν οι πελάτες από την άλλη, με υψηλότερα επιτόκια, χαμηλότερες αποδόσεις καταθέσεων ή αυστηρότερα κριτήρια χορηγήσεων. Επειδή ο κανονικός εταιρικός φόρος στη Βουλγαρία είναι 10%
, η ΕΚΤ ζήτησε από το υπουργείο Οικονομικών να ξεκαθαρίσει πώς ακριβώς θα λειτουργήσει η πρόσθετη επιβάρυνση, καθώς ο λογαριασμός θα μπορούσε να φτάσει συνολικά έως και το 43%
. Το ζήτημα αφορά άμεσα την Eurobank
καθώς έχει θυγατρική στη Βουλγαρία, την Postbank
, ενώ έχει υπογράψει και συμφωνία για την εξαγορά της Fibank
. Σύμφωνα με τον CEO Φ. Καραβία
η Eurobank δεν έχει ιδιαίτερο λόγο να ανησυχεί καθώς έχει μετρήσει τον λογαριασμό και όπως είπε μιλώντας στους αναλυτές για τα αποτελέσματα 9μήνου, υπολογίζει την πρόσθετη επιβάρυνση σε μόλις 10-15 εκατ. ευρώ
. Αντίθετη άποψη από τον CEO της Eurobank έχει το τμήμα ανάλυσης της Τράπεζας Πειραιώς
, το οποίο εκτιμά πως η η συνολική επιβάρυνση της Eurobank για την PostBank και τη Fibank ανέρχεται σε περίπου 50 εκατ. ευρώ
με σχετικά περιορισμένη επίπτωση, της τάξης του 3%
. Η πρόταση για την επιβολή του φόρου εκκρεμεί για έγκριση.
Τα «φρέσκα κουλούρια» της ΜΕΤΚΑ και οι σορτάκηδες του Λονδίνου
-Κοσμοσυρροή χθες στο χρηματιστήριο της λεωφόρου Αθηνών (Euronext Athens
) κατά την πρεμιέρα της μετοχής της ΜΕΤΚΑ
, με τον Ευάγγελο Μυτιληναίο
να μην κρύβει τη συγκίνησή του για την επιστροφή της θυγατρικής του στο ταμπλό. Τριάντα χρόνια μετά την εξαγορά της ΜΕΤΚΑ, «πάμε για φρέσκα κουλούρια»
, όπως είπε, με ταμείο που θα φτάσει τα 500 εκατ. ευρώ
και δυνατότητα τουλάχιστον τριπλάσιας μόχλευσης. Η κατασκευαστική θα κινηθεί πιο επιθετικά, με τη Metlen
να στηρίζει αλλά όχι να «καπελώνει» τη διοίκησή της. Ο Μυτιληναίος είχε προβλέψει σχεδόν με ακρίβεια και την αναλογία Ελλήνων και ξένων επενδυτών (70%-30% έναντι του τελικού 68%-32%
), καθώς, όπως είπε, οι Έλληνες γνωρίζουν τη ΜΕΤΚΑ και έχουν βγάλει λεφτά από αυτήν. Δεν παρέλειψε, βέβαια, να στείλει μήνυμα στους γνωστούς του «φίλους» από το Λονδίνο που σορτάρουν εκ νέου τη Metlen
. «Όσα ξέρει ο νοικοκύρης δεν τα ξέρει ο κόσμος όλος», είπε, προειδοποιώντας ότι τα εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια που, κατά τον ίδιο, έχασαν στον πρώτο γύρο θα είναι peanuts μπροστά σε όσα θα χάσουν με τα αποτελέσματα του 2026
. Κρατήστε το τελευταίο.
Ο Μυτιληναίος και οι πολιτικές ανατροπές του 2027
-Ο Μυτιληναίος
, όμως, έκανε και μια ενδιαφέρουσα πολιτική πρόβλεψη. Εκτίμησε ότι η αναντιστοιχία μεταξύ της βούλησης των Ευρωπαίων πολιτών και των αποφάσεων των κυβερνήσεών τους θα οδηγήσει στην ανατροπή πολλών κυβερνήσεων το 2027
. Επικαλέστηκε μάλιστα την εικόνα που αποκομίζει ο ίδιος κυκλοφορώντας στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Έθεσε δε το υποθετικό δίλημμα ενός δημοψηφίσματος: συνέχιση της στήριξης της Ουκρανίας
με δισεκατομμύρια και όπλα ή μείωση της τιμής της βενζίνης κατά 30%
; Κατά την εκτίμησή του, το 99%
θα επέλεγε το δεύτερο. «Αλλά αυτό δεν λαμβάνεται υπόψη από τους ηγέτες. Γι’ αυτό οι περισσότεροι θα πάνε τώρα σπίτι τους», είπε. Καταλόγισε επίσης στην Κομισιόν
δισταγμό να λάβει μέτρα για το κόστος του ρεύματος στα νοικοκυριά, παρά τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει για τις επιχειρήσεις.
Τίτλοι τέλους για την ΕΧΑΕ
-Ιδρύθηκε το 1876
. Άρχισε επίσημα συναλλαγές το 1880
. Έγινε Ανώνυμος Εταιρία το 1995
. Εισήχθη ως ΕΧΑΕ
το 2000
. Ιδιωτικοποιήθηκε το 2003
. Εξαγοράστηκε από το Euronext
το 2025
. Και φτάσαμε στο 2026
όπου πέφτουν οι τίτλοι τέλους. Από την εισηγμένη ΕΧΑΕ έχουν αποσχιστεί σε τρίτη εταιρία όλες οι δραστηριότητες και οι άδειες που είχε η ΕΧΑΕ. Η εισηγμένη holding ΕΧΑΕ έχει μείνει πλέον χωρίς αντικείμενο και θα συγχωνευτεί με κάποια εταιρία του Euronext
. Όσοι ιδιώτες έχουν ακόμη μετοχές της ΕΧΑΕ θα τις ανταλλάξουν με μετοχές Euronext (με αναλογία 1 Euronext προς 17 ΕΧΑΕ
) και με αυτόν τον τρόπο η ΕΧΑΕ αποχαιρετά τη διαπραγμάτευση στο χρηματιστήριο της Αθήνας και την αγορά στο εξής θα διαχειρίζεται μια μη εισηγμένη εταιρία του Euronext. Για τους εργαζόμενους στην ΕΧΑΕ δεν νομίζω να έχει ειπωθεί κάτι επισήμως, αλλά το πιθανότερο, δυστυχώς, είναι το Euronext να τους διώξει για να συμπιέσει (και άλλο) τα λειτουργικά κόστη.
Οι ναυτιλιακές αλλάζουν τις ισορροπίες στο ΧΑ
-Ιδιαίτερη σημασία για τη σύνθεση και τη διεθνή φυσιογνωμία του Χρηματιστηρίου Αθηνών
έχει η ένταξη δύο ναυτιλιακών εταιρειών στους δείκτες υψηλής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης, στο πλαίσιο της εξαμηνιαίας αναθεώρησης της Euronext Athens και του FTSE Russell
. Όπως είχαμε προαναγγείλει στο χθεσινό dark room, η Star Bulk εισέρχεται στον FTSE 25
, αντικαθιστώντας την Aegean Airlines
, η οποία μεταφέρεται στον FTSE Mid Cap
. Στον τελευταίο προστίθεται και η Safe Bulkers
, ενισχύοντας την παρουσία της ποντοπόρου ναυτιλίας στους βασικούς δείκτες αναφοράς της ελληνικής αγοράς. Η εξέλιξη αποκτά πρόσθετη βαρύτητα καθώς και οι δύο ναυτιλιακές εντάσσονται παράλληλα στον Γενικό Δείκτη
, διευρύνοντας την κλαδική εκπροσώπηση μιας αγοράς που παραδοσιακά χαρακτηρίζεται από την ισχυρή παρουσία τραπεζών, ενέργειας και κατασκευών. Από επενδυτική σκοπιά, η αναδιάρθρωση ενδέχεται να προκαλέσει ανακατανομές κεφαλαίων από θεσμικά χαρτοφυλάκια και παθητικά επενδυτικά προϊόντα
που παρακολουθούν τους συγκεκριμένους δείκτες, δημιουργώντας πρόσθετο συναλλακτικό ενδιαφέρον. Με συντελεστές ελεύθερης διασποράς 83% για τη Star Bulk και 76% για τη Safe Bulkers
, οι δύο μετοχές αποκτούν μεγαλύτερη προβολή στην επενδυτική κοινότητα. Το πρώτο ουσιαστικό τεστ θα έρθει με την εφαρμογή των αλλαγών στις 21 Δεκεμβρίου
, όταν θα πραγματοποιηθούν οι σχετικές αναπροσαρμογές χαρτοφυλακίων.
Σύμβαση για αυξήσεις 11% στους εργαζόμενους στον κλάδο των τσιμέντων
-Μισθολογικές αυξήσεις 11% και πρόσθετες κοινωνικές παροχές
για τους εργαζόμενους στον κλάδο των τσιμέντων προβλέπει η νέα κλαδική συλλογική Σύμβαση Εργασίας για τα έτη 2025 - 2026
. Η Σύμβαση που υπογράφηκε αποτελεί μία επιτυχία για τους εργαζόμενους, αλλά και μία επιβεβαίωση του συναινετικού κλίματος και της επιτυχούς διαπραγμάτευσης, που πιστώνονται τόσο ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Σπύρος Θεοδωρόπουλος
, όσο και ο πρόεδρος της πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργατών, Τεχνιτών και Υπαλλήλων Τσιμέντων Απόστολος Σταθόπουλος
. Η συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών είναι αποτέλεσμα μίας γενικότερης προσπάθειας της Ομοσπονδίας και των πρωτοβάθμιων σωματείων, μέσα από τις διαπραγματεύσεις με την Ένωση Τσιμεντοβιομηχανιών,
που κατέληξαν στην υπογραφή της Σύμβασης με τον πρόεδρο του ΣΕΒ Σπ. Θεοδωρόπουλο.
Το μήνυμα του Λασκαρίδη από την Κίνα
-Πίσω από την είδηση της παραλαβής του νεότευκτου δεξαμενόπλοιου «BATH»
από τη Laskaridis Tankers
, συμφερόντων του Αθανάσιου Λασκαρίδη
, υπάρχει μια ευρύτερη επιχειρηματική ανάγνωση. Σε μια περίοδο κατά την οποία η διεθνής ναυτιλία βρίσκεται αντιμέτωπη με γεωπολιτικές ανατροπές, περιβαλλοντικές απαιτήσεις και αβεβαιότητα για τα καύσιμα του μέλλοντος, ο Έλληνας εφοπλιστής συνεχίζει να επενδύει στην ανανέωση του στόλου του
. Και μάλιστα σε πλοία με εμπορική ευελιξία, ικανά να εξυπηρετούν διαφορετικές αγορές φορτίων. Είναι χαρακτηριστικό της επιχειρηματικής φιλοσοφίας μιας σχολής Ελλήνων εφοπλιστών που προτιμούν να μιλούν με επενδύσεις παρά με δημόσιες εξαγγελίες. Χωρίς τυμπανοκρουσίες, αλλά με κινήσεις που ενισχύουν τη θέση της ελληνόκτητης ναυτιλίας στον διεθνή ανταγωνισμό.
Ο Γιάννης Κούστας και η πολυτέλεια της αναμονής
-Υπάρχει ένας άγραφος κανόνας στη ναυτιλία: όσο λιγότερο ανάγκη έχεις να κάνεις μια συμφωνία, τόσο καλύτερους όρους μπορείς να εξασφαλίσεις. Ο Γιάννης Κούστας
φαίνεται να τον εφαρμόζει στην περίπτωση της Danaos
. Με καθαρά κέρδη 176,2 εκατ. δολαρίων στο τρίτο τρίμηνο
, τα υψηλότερα από το 2022, και εξασφαλισμένα μελλοντικά έσοδα από ναυλώσεις ύψους 5 δισ. δολαρίων
, ο Έλληνας εφοπλιστής δεν βιάζεται να προχωρήσει στην αυτόνομη εισαγωγή του κλάδου ξηρού φορτίου στο χρηματιστήριο του Όσλο
. Και έχει τους λόγους του. Τα κέρδη από τα 11 capesizes
της εταιρείας σχεδόν πενταπλασιάστηκαν μέσα σε έναν χρόνο, ενώ η συμμετοχή της Danaos στη Star Bulk
, με ποσοστό 5,2%
, απέφερε κέρδη 32,7 εκατ. δολαρίων
. Για τους μετόχους, πάντως, η αναμονή είναι μάλλον ευχάριστη υπόθεση, καθώς η εταιρεία ανακοίνωσε μέρισμα-ρεκόρ 6 δολαρίων ανά μετοχή
. Όσο για την προοπτική πλήρους επαναλειτουργίας της Ερυθράς Θάλασσας
, που προβληματίζει την αγορά των containerships, η Danaos έχει φροντίσει να θωρακίσει μεγάλο μέρος των εσόδων της με μακροχρόνιες ναυλώσεις έως το 2030
.
Οι Έλληνες παραγγέλνουν, οι Ευρωπαίοι συσκέπτονται
-Ενώ στις Βρυξέλλες συνεχίζονται οι συζητήσεις για την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής ναυτιλίας, οι Έλληνες εφοπλιστές ψηφίζουν με τα κεφάλαιά τους
. Περισσότερες από μία στις πέντε παραγγελίες νεότευκτων πλοίων
που έχουν τοποθετηθεί διεθνώς μέσα στο 2026
προέρχονται από ελληνικά συμφέροντα. Και αυτό σε μια περίοδο έντονης, παγκοσμίως, αβεβαιότητας και τεχνολογικών αλλαγών. Το παράδοξο είναι ότι η Ευρώπη διαθέτει στην Ελλάδα μία από τις ισχυρότερες ναυτιλιακές επιχειρηματικές κοινότητες διεθνώς, αλλά εξακολουθεί να αναζητεί τη συνταγή για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της. Εδώ υπάρχει και μια πρόκληση για την ελληνική κυβέρνηση. Να μετατρέψει την ισχύ του ελληνόκτητου στόλου σε μεγαλύτερο οικονομικό και διπλωματικό κεφάλαιο για τη χώρα
. Διότι άλλο πράγμα είναι να διαθέτεις μια παγκόσμια ναυτιλιακή υπερδύναμη και άλλο να αξιοποιείς πολιτικά και οικονομικά αυτό το πλεονέκτημα.
Η SouthBridge στην Be.Brokers της οικογένειας Μπράβου
-Η SouthBridge Advisors
εισέρχεται επενδυτικά στην Be.Brokers της οικογένειας Μπράβου
. Αυτό προκύπτει από τη σύσταση χθες μιας νέας εταιρείας με την επωνυμία Agency Holdings
, με έδρα στην οδό Μητροπόλεως, σκοπό τις «υπηρεσίες χρηματοπιστωτικών ελεγχουσών εταιρειών» και με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 16.800.000 ευρώ
. Τώρα, το κεφάλαιο αντιπροσωπεύει εισφορές σε είδος και συγκεκριμένα 532.100 μετοχές (ποσοστό 79,73%)
της Be.Brokers, που με βάση σχετική έκθεση αποτίμησης η αξία τους ανέρχεται σε αυτό το ποσό. Ο Ιωάννης Μπράβος-Παπαδημητρίου
εισέφερε 466.964 μετοχές (ποσοστό 66,97%) αξίας 14.112.000 ευρώ
, ενώ η Δέσποινα Μπράβου-Παπαδημητρίου 85.136 μετοχές (12,76%) αξίας 2.688.000 ευρώ
. Έτσι οι δύο τους είναι οι μοναδικοί μέτοχοι της νέας εταιρείας με ποσοστά 84% και 16%
αντίστοιχα. Στο καταστατικό, όμως, γίνεται λόγος για συμμετοχή του SouthBridge Europe Mezzanine II SICAR
που θα καλύψει ομολογιακό δάνειο έκδοσης της Be.Brokers. Στο πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο Πρόεδρος είναι ο Ιωάννης Μπράβος-Παπαδημητρίου και μέλη η Δέσποινα Μπράβου-Παπαδημητρίου και ο Γεώργιος Μαυρίδης
, ως εκπρόσωπος του επενδυτή. Το SouthBridge Europe Mezzanine II SICAR -με έδρα στο Λουξεμβούργο- είναι ένα επενδυτικό ταμείο με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (EIF)
, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD)
και της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΑΤΕ)
, το οποίο ιδρύθηκε το 2021
με συνολικά κεφάλαια ύψους 174 εκατ. ευρώ
. Έκτοτε έχει κάνει κάποιες ενδιαφέρουσες επενδυτικές τοποθετήσεις. Η οικογένεια Μπράβου δραστηριοποιείται από το 1956
στον ασφαλιστικό χώρο όταν ο Ιωάννης Μπράβος
ανέλαβε την εκπροσώπηση της ιταλικής RAS
στην Ελλάδα που στη συνέχεια ανέπτυξε ο Φωκίων Μπράβος
, ο οποίος συνέδεσε το όνομά του με πλήθος εταιρειών, μεταξύ των οποίων της Αδριατικής Ασφαλιστικής
(μέρος της σημερινής Allianz
) και της International Hellas
που μετεξελίχθηκε στην International Life
. Το 2016
η οικογένεια Μπράβου ίδρυσε την Be.Brokers Α.Ε.
που δραστηριοποιείται στην αγορά διαμεσολάβησης ασφαλίσεων και αναπτύσσεται ως B2B insurance marketplace
αφού απευθύνεται σε επαγγελματίες ασφαλιστές. Ίσως δεν είναι τυχαίο ότι χθες υπήρξαν πληροφορίες πως η Be.Brokers προχωρά σε νέα στρατηγική συνεργασία στον χώρο της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης
καθώς φέρεται να αποκτά τον έλεγχο της All safe μέσω συγχώνευσης
, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία της στην αγορά.
Δώδεκα μονάδες σε 9 χρόνια
-Ο αριθμός ακούστηκε χθες στο Μουσείο Ακρόπολης
, στην εκδήλωση «Οι συγκοινωνίες αλλάζουν»
. Ο στόχος είναι από 28% σήμερα να αυξηθεί στο 40% έως το 2035
. Τόσο θέλει ο διευθύνων σύμβουλος του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου Γιάννης Παπαχρήστου
να ανέβει το μερίδιο των μέσων μαζικής μεταφοράς στις μετακινήσεις της Αττικής. Δώδεκα μονάδες σε 9 χρόνια, περίπου 1,3 τον χρόνο
. Ο ίδιος χαρακτήρισε τον στόχο «φιλόδοξο». Για να επιτευχθεί ο στόχος θα χρησιμοποιηθούν 4 υλικά: καλύτερη εμπειρία επιβάτη, νέα ψηφιακά εργαλεία, καλύτερα οχήματα, περισσότεροι οδηγοί
. Το τελευταίο εξακολουθεί να είναι το πιο αδύνατο σημείο. Οι αστικές συγκοινωνίες πέρασαν πάνω από 12 χρόνια χωρίς προσλήψεις
. Από το 2020 πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 1.300
. Στην ΟΣΥ
οι οδηγοί αυξήθηκαν από 2.400 στις αρχές του 2025 σε 2.800 στο τέλος του
, δηλαδή κατά 16,7%
. Φέτος προστέθηκαν πάνω από 300 ακόμη
. Για να μείνουν στο τιμόνι, η νέα συλλογική σύμβαση προβλέπει αυξήσεις αποδοχών και μηνιαίο επίδομα 150 ευρώ
για τους ενεργούς οδηγούς. Στη διοίκηση μπήκαν δείκτες απόδοσης, τακτικά «business reviews», αξιολόγηση και κίνητρα για το προσωπικό. Η κρίσιμη λεπτομέρεια βρίσκεται στο γεγονός ότι συνδέθηκε ο στόχος των 12 μονάδων με οικονομικά βιώσιμες εταιρείες
που θα περιορίζουν σταδιακά την εξάρτησή τους από τις κρατικές επιδοτήσεις.
Το κυκλοφοριακό της πρωτεύουσας
-Μιας και το κυκλοφοριακό της Αθήνας
βρίσκεται ψηλά στην επικαιρότητα, αξίζει να σταθεί κανείς στα στοιχεία που παρουσιάστηκαν χθες στο Μουσείο της Ακρόπολης
. Σχεδόν 3 στα 4 οχήματα του διαθέσιμου στόλου της ΟΣΥ είναι πλέον καινούργια
, ενώ έπονται και άλλα, 130 περισσότεροι οδηγοί
βρίσκονται στο τιμόνι σε σχέση με τον Ιανουάριο, ενώ τα δρομολόγια των λεωφορείων αυξήθηκαν κατά 4,4%
σε σχέση με πέρυσι. Στα αξιοσημείωτα του σχεδιασμού για το 2027
, η μείωση των χρόνων αναμονής κάτω από τα 10’
στις βασικές λεωφορειακές γραμμές και οι διελεύσεις συρμού του Ηλεκτρικού κάθε πέντε λεπτά
. Εξελίξεις που θα εκτιμήσουν δεόντως όσοι μετακινούνται καθημερινά στην πρωτεύουσα. Γιατί, στο τέλος της ημέρας, η αξιοπιστία των συγκοινωνιών κρίνεται στη στάση και στην αποβάθρα.
Φοβού τον Μασκ και δώρα φέροντα
-Ο Ελον Μασκ
ανακοίνωσε τα ξημερώματα της Πέμπτης ότι κάθε παιδί στις ΗΠΑ θα πάρει δύο μετοχές SpaceX
, μία από την εταιρεία και μία από τον ίδιο. Με το κλείσιμο της Τετάρτης στα $127,44
, το πακέτο αποτιμάται σε περίπου $17,8 δισ.
, σχεδόν τριπλάσιο από τα $6,25 δισ. του ζεύγους Dell
. Η ευγενική ανακοίνωση έχει και ψιλά γράμματα. Η επίσημη ανακοίνωση της SpaceX
δεν γράφει «κάθε παιδί», αλλά κάθε «ενεργό» κωδικό στο Trump Account
. Ο Λευκός Οίκος μετρούσε σχεδόν 70 εκατ. λογαριασμούς
τον Οκτώβριο. Περισσότεροι από 60 εκατ. λογαριασμοί
άνοιξαν αυτόματα και περιμένουν γονέα ή κηδεμόνα να τους διεκδικήσει. Πόσοι είναι ενεργοί, δεν έχει ανακοινωθεί. Σημαντική λεπτομέρεια, η μετοχή της εταιρείας είναι νέας έκδοσης
. Περίπου 70 εκατ. τίτλοι σε σύνολο 13,58 δισ.
σημαίνουν απομείωση συμμετοχής (dilution) 0,5%
για όλους τους μετόχους. Η μεταβίβαση θα γίνει τον Δεκέμβριο
, τον μήνα που στις 8 λήγει το lockup για έως 797,6 εκατ. μετοχές παλαιών επενδυτών
. Η μετοχή του Μασκ έρχεται τον Ιούνιο του 2027
, όταν λήγει το δικό του lockup. Για τον ίδιο, 70 εκατ. τεμάχια
είναι περίπου το 1,1% των 6,4 δισ. μετοχών του
. Όλα αυτά συμβαίνουν τώρα που η SPCX
υποχώρησε ενδοσυνεδριακά έως τα $112,93
, καθώς το κόστος ασφάλισης του χρέους της έπιασε ρεκόρ, πριν κλείσει +1,3%
(όταν ανακοινώθηκε η έγκριση της FCC για έως 1 εκατ. δορυφόρους-data centers
). Η τιμή της SpaceX διατηρείται κάτω από τα $135 της εισαγωγής
και 43,5% χαμηλότερα από το υψηλό των $225,64
. Οι ελεύθερες ταμειακές ροές στο 9μηνο
καταγράφονται αρνητικές κατά $35 δισ.
Ο Μασκ ζήτησε από τους παραλήπτες να κρατήσουν τις μετοχές. Οι μετοχές είναι δώρο προς τη νέα γενιά. Απλά το μισό δώρο το κερνούν όλοι οι μέτοχοι.
Ο Ισπανός θα προεδρεύει αλλά ο Γερμανός θα εισηγείται
-Η είδηση της χθεσινής μέρας είναι ο Πάμπλο Ερνάντεθ ντε Κος
. Το παρασκήνιο της Φρανκφούρτης γράφτηκε στις Βρυξέλλες και είναι το πακέτο που τον συνοδεύει. Μέσα στους επόμενους περίπου έξι μήνες
, θα αλλάξουν 3 από τις 6 συνολικά θέσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
. Το Παρίσι μαζί με το Βερολίνο είχαν μοιράσει αυτές τις θέσεις προτού ακόμη συνεδριάσουν οι ηγέτες. Η Ίζαμπελ Σνάμπελ
φεύγει τον Ιανουάριο για την Ουάσιγκτον, στο ΔΝΤ
. Τη θέση της, με αρμοδιότητα τις πράξεις αγοράς, θα πάρει η Γαλλίδα Λοράνς Μπουν
, στέλεχος της Santander
και πρώην υπουργός. Η Κριστίν Λαγκάρντ αποχωρεί στις 7 Φεβρουαρίου
. Ο Φίλιπ Λέιν
ολοκληρώνει τη θητεία του στις 31 Μαΐου
και θα τον διαδεχθεί ο Γερμανός Μάρκους Μπρουνερμάιερ
. Το Βερολίνο δεν διεκδίκησε την προεδρία. Πήρε τη θέση του επικεφαλής οικονομολόγου
, εκείνου που φέρνει στο τραπέζι την εισήγηση για τα επιτόκια. Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ
δεν ήταν καν στην αίθουσα - είχε τα δικά του θέματα να διευθετήσει. Εμπιστεύθηκε την ψήφο του στον Εμανουέλ Μακρόν
. Ο Κυριάκος Πιερρακάκης
έτρεξε τη διαδικασία άψογα, ως πρόεδρος του Eurogroup
. Ζήτησε υποψηφιότητες έως τις 6 Νοεμβρίου
και έλαβε δύο με τους οποίους είχε συναντήσεις. Ο ηττημένος, ο Ολλανδός Κλάας Κνοτ
είναι ο κεντρικός τραπεζίτης που εναντιώθηκε στις αγορές ομολόγων του Μάριο Ντράγκι
. Ισπανικά δημοσιεύματα αναφέρουν ότι η Χάγη τον προορίζει πλέον για τον ESM
, όπου η θητεία του Πιερ Γκραμένια
λήγει τον Νοέμβριο του 2027
. Ο ESM εξακολουθεί να είναι ο μεγαλύτερος πιστωτής της Ελλάδας. Τυπικά, απομένουν οι γνώμες του Ευρωκοινοβουλίου και του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ στη Σύνοδο της 17ης Δεκεμβρίου
. Στη Φρανκφούρτη, ο πρόεδρος ανακοινώνει τα επιτόκια. Την εισήγηση θα τη γράφει άλλος.
Ο κεντρικός τραπεζίτης δεν μιλάει. Οι άλλοι όμως;
-Ο Κέβιν Γουόρς
ανέλαβε τη Fed
τον Μάιο με μια δέσμευση. Η κεντρική τράπεζα θα σταματήσει να δίνει εκτιμήσεις «forward guidance»,
δηλαδή δεν θα προαναγγέλλονται οι κινήσεις των επιτοκίων. «Δεν προδικάζω συνεδριάσεις», επαναλαμβάνει διαρκώς. Κι όμως, λιγότερο από δύο εβδομάδες πριν από τη συνεδρίαση της 8ης-9ης Δεκεμβρίου
, οι αγορές έχουν ήδη προεξοφλήσει το αποτέλεσμα. Περιμένουν με σιγουριά αύξηση των επιτοκίων του δολαρίου κατά ¼ της ποσοστιαίας μονάδας
, από το σημερινό 3,75%-4,00%
. Δεν είναι κάτι που είπε ο πρόεδρος της FED
. Στις αγορές μίλησαν οι υπόλοιποι. Στις 17 Νοεμβρίου
, ο Τζον Γουίλιαμς
δήλωσε ότι δεν χρειάζεται «δραματική» κίνηση. Στις 18 Νοεμβρίου
, ο διοικητής Κρίστοφερ Γουόλερ
είπε στο CNBC
ότι μάλλον απαιτείται αύξηση μισής μονάδας
, για να «σοκάρει» την αγορά. Την ίδια ημέρα η Μέρι Ντέιλι
του Σαν Φρανσίσκο ζήτησε προσεκτικά βήματα. Όπως επισημαίνει το CNBC, αυτές οι δημόσιες τοποθετήσεις αξιωματούχων είναι πολύ περισσότερες και στοχευμένες ακόμη και από τις αρχές του 2025. Το ίδιο λέει και η Bank of America
που πιστεύει ότι η σιωπή του προέδρου ίσως σπρώχνει τα άλλα μέλη να μιλούν περισσότερο. Ο οικονομολόγος Ίθαν Χάρις
ήταν πιο κυνικός λέγοντας ότι η καθοδήγηση δεν καταργήθηκε, μετακόμισε από τον πρόεδρο στην επιτροπή
. Όλες αυτές οι δηλώσεις των αξιωματούχων άφησαν στη Fed ελάχιστα περιθώρια για εκπλήξεις και αποκλίσεις από αυτό που περιμένει η αγορά. Η Επιτροπή Ανοικτών Αγορών της FED
είναι ήδη διχασμένη. Τον Σεπτέμβριο αύξησε τα επιτόκια για πρώτη φορά από το 2023, τον Οκτώβριο έκανε παύση με δύο μέλη να ζητούν νέα αύξηση. Η οριστική απόφαση θα ανακοινωθεί στις 9 Δεκεμβρίου, στις 21:00 ώρα Ελλάδας
. Όταν 12 φωνές αντικαθιστούν μία, η αγορά δεν παίρνει λιγότερη καθοδήγηση. Παίρνει περισσότερο θόρυβο.
Έφυγε η γυναίκα με το πρώτο rebranding της μόδας
-Την περασμένη Τρίτη, πέθανε σε ηλικία 87 ετών
, στο Βερολίνο
, η Vera von Lehndorff,
ένα από τα πρώτα διάσημα σούπερ μόντελ στην ιστορία της μόδας
. Η Vera von Lehndorff πήγε στη Νέα Υόρκη το 1961
αλλά δεν κατάφερε να κλείσει ούτε μία δουλειά. Επέστρεψε λίγους μήνες αργότερα ως Veruschka
, με ρωσικό υποκοριστικό που απέπνεε πολύ μυστήριο. «Ακουγόταν εξωτικό και λαμπερό», εξήγησε χρόνια αργότερα. Το προϊόν όμως ήταν το ίδιο. Η Vera von Lehndorff γεννήθηκε κόμισσα το 1939 στο Κένιγκσμπεργκ
, το σημερινό Καλίνινγκραντ
. Ο πατέρας της εκτελέστηκε το 1944
για τη συμμετοχή του στη συνωμοσία κατά του Χίτλερ και η οικογένεια κλείστηκε σε στρατόπεδα εργασίας. Το κτήμα Στάινορτ
, που ανήκε στους Λέντορφ επί αιώνες, βρίσκεται σήμερα σε πολωνικό έδαφος. Η όμορφη Vera ξεκίνησε την καριέρα της κατέχοντας τίτλο αλλά και χωρίς περιουσία. Το κεφάλαιό της ήταν το ύψος της, πάνω από 1,80
, και ένα όνομα. Η αμερικανική Vogue
της έδωσε 11 εξώφυλλα
. Πέντε λεπτά στο «Blow-Up» του Αντονιόνι, το 1966
, την έκαναν γνωστή έξω από τη μόδα. Ο Ρίτσαρντ Άβεντον
την αποκάλεσε ωραιότερη γυναίκα του κόσμου. Στην κορύφωσή της φέρεται να αμειβόταν έως 10.000 δολάρια την ημέρα
. Στη δεκαετία του '60, έλεγε, τα μοντέλα δεν έπαιρναν εκατομμύρια ούτε ήταν διάσημα σαν ηθοποιοί, όπως τα κορίτσια του '80. Το 1975
αποχώρησε από τη μόδα, ύστερα από διαφωνία με τη νέα διευθύντρια της Vogue, Γκρέις Μιραμπέλα
. Το 2006
εμφανίστηκε στην ταινία «Casino Royale»
. Το 2010
, στα 71
της, περπάτησε ξανά σε πασαρέλα στο Παρίσι. Η Vera von Lehndorff είναι μια περίπτωση επιχειρηματία που επινόησε και καθιέρωσε το δικό της brand αλλά τα εκατομμύρια τα εισέπραξαν οι επόμενες.