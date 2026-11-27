Έχει συνέχεια;

Ραντεβού τον Δεκέμβριο

Το μπέρδεμα με τον προϋπολογισμό

Από 10-15 εκατ. έως και 50 εκατ. ο έκτακτος φόρος της Βουλγαρίας για τον όμιλο της Eurobank

Τα «φρέσκα κουλούρια» της ΜΕΤΚΑ και οι σορτάκηδες του Λονδίνου

Ο Μυτιληναίος και οι πολιτικές ανατροπές του 2027

Τίτλοι τέλους για την ΕΧΑΕ

Οι ναυτιλιακές αλλάζουν τις ισορροπίες στο ΧΑ

Σύμβαση για αυξήσεις 11% στους εργαζόμενους στον κλάδο των τσιμέντων

Το μήνυμα του Λασκαρίδη από την Κίνα

Ο Γιάννης Κούστας και η πολυτέλεια της αναμονής

Οι Έλληνες παραγγέλνουν, οι Ευρωπαίοι συσκέπτονται

Η SouthBridge στην Be.Brokers της οικογένειας Μπράβου

Δώδεκα μονάδες σε 9 χρόνια

Το κυκλοφοριακό της πρωτεύουσας

Φοβού τον Μασκ και δώρα φέροντα

Ο Ισπανός θα προεδρεύει αλλά ο Γερμανός θα εισηγείται

Ο κεντρικός τραπεζίτης δεν μιλάει. Οι άλλοι όμως;

Έφυγε η γυναίκα με το πρώτο rebranding της μόδας

, το θέμα της ημέρας από χθες είναι το νέο «χτύπημα», μετά τον, τηςαυτή τη φορά για τα. Μέχρι χθες δεν γνωρίζαμε το κατηγορητήριο για τους τέσσερις συλληφθέντες, πιθανότατα θα το μάθουμε σήμερα. Έως τότε, δεν μπορούν να γίνουν κρίσεις και να βγουν ασφαλή συμπεράσματα για την υπόθεση., την ουσία της δηλώσεως ενός εκ των κατηγορουμένων, τουπερί. Η κυβέρνηση πάντως, ακριβώς όπως και στην περίπτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, πιάστηκε χθες εντελώς. Όπως αντιλαμβάνεστε,διότι είμαστε πλέον σε κανονική προεκλογική περίοδο.-Το ερώτημα λοιπόν που τίθεται από εδώ και στο εξής -και ενώ αναμένεται σήμερα η εξέλιξη της χθεσινής υπόθεσης- είναι αν το όλο θέμαθα έχει συνέχεια. Αν δηλαδή θα εμπλακούν. Στην πλειοψηφία τους δεξιών αποχρώσεων νυν και πρώην, καθώς και ένας-δυο πασόκοι. Μπαίνουμε άραγε σε αχαρτογράφητα νερά;-Μέχρι και πολύ αργά χθες το βράδυ εξελισσόταν η συζήτηση για τον, με δεδομένο όμως ότι η σύνοδος ήταν άτυπη, δεν αναμενόταν να έχουμε αποφάσεις. Αυτό που οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα επιδιώξουν, όσο δύσκολο κι αν είναι με δεδομένη την ασυνεννοησία μεταξύ των δύο πλευρών, είναι να βρεθεί κοινός τόπος στη. Ακόμα κι αν αυτό απαιτήσει περισσότερο χρόνο και, πράγμα που -όπως είναι γνωστό- απεχθάνονται, γι’ αυτό και εσχάτως έχουν μειώσει τη διάρκεια των συνόδων κορυφής από διήμερο σε μονοήμερο. Αν πάντως δεν τα καταφέρουν μέσα στον Δεκέμβριο θα μπλέξουμε πάρα πολύ άσχημα, καθώς οέχει προειδοποιήσει σε όλους τους τόνους ότι έχει περιθώριο για να συνάψει μία συμφωνία, καθώς μετά η Γαλλία μπαίνει σε προεκλογική περίοδο και η εκκρεμότητα θα μετατεθεί στον διάδοχό του.--Στα δικά μας, είθισται ηνα ξεκινά στη Βουλή με την παρουσία του υπουργού Οικονομικών και του πρωθυπουργού. Στιςλοιπόν, που έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει η συζήτηση, λογικά θα είναι παρών ο, ενώ παγίως παρών είναι και ο αρμόδιος υπουργός. Έτσι όπως έγιναν τα πράγματα, δύο μέρες μετά τον ελληνικό προϋπολογισμό, στις 17 Δεκεμβρίου ο Μητσοτάκηςκαι αυτή τη φορά θα χρειαστεί έξτρα πουκάμισα. Είναι προφανές ότικαι δύσκολο να γεφυρωθούν μέσα σε ούτε έναν μήνα.-Ηδεν έχει ενθουσιαστεί καθόλου με την ιδέα της βουλγαρικής κυβέρνησης να προτείνει. Ο φόρος αναμένεται να επιβληθεί εφάπαξ τοκαι να υπολογιστεί επί των υπερκερδών σε σχέση με την περίοδο αναφοράς. Μετά από αίτημα του βουλγαρικού υπουργείου Οικονομικών η Φρανκφούρτη εξέδωσε σχετική γνωμοδότηση και προειδοποίησε ότι ένας έκτακτος φόρος μπορεί να γυρίσει μπούμερανγκ:για επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Με άλλα λόγια, αυτό που θα εισπράξει το κράτος από τη μία τσέπη μπορεί να το πληρώσουν οι πελάτες από την άλλη, με υψηλότερα επιτόκια, χαμηλότερες αποδόσεις καταθέσεων ή αυστηρότερα κριτήρια χορηγήσεων. Επειδή ο κανονικός εταιρικός φόρος στη Βουλγαρία είναι, η ΕΚΤ ζήτησε από το υπουργείο Οικονομικών να ξεκαθαρίσει πώς ακριβώς θα λειτουργήσει η πρόσθετη επιβάρυνση, καθώς ο λογαριασμός θα μπορούσε να φτάσει συνολικά. Το ζήτημα αφορά άμεσα τηνκαθώς έχει θυγατρική στη Βουλγαρία, την, ενώ έχει υπογράψει και συμφωνία για την εξαγορά της. Σύμφωνα με τον CEOη Eurobank δεν έχει ιδιαίτερο λόγο να ανησυχεί καθώς έχει μετρήσει τον λογαριασμό και όπως είπε μιλώντας στους αναλυτές για τα αποτελέσματα 9μήνου, υπολογίζει την πρόσθετη επιβάρυνση σε μόλις. Αντίθετη άποψη από τον CEO της Eurobank έχει το τμήμα ανάλυσης της, το οποίο εκτιμά πως η η συνολική επιβάρυνση της Eurobank για την PostBank και τη Fibank ανέρχεται σε περίπουμε σχετικά περιορισμένη επίπτωση, της τάξης του. Η πρόταση για την επιβολή του φόρου εκκρεμεί για έγκριση.-Κοσμοσυρροή χθες στο χρηματιστήριο της λεωφόρου Αθηνών () κατά την πρεμιέρα της μετοχής της, με τοννα μην κρύβει τη συγκίνησή του για την επιστροφή της θυγατρικής του στο ταμπλό. Τριάντα χρόνια μετά την εξαγορά της ΜΕΤΚΑ,, όπως είπε, με ταμείο που θα φτάσει τακαι δυνατότητα τουλάχιστον τριπλάσιας μόχλευσης. Η κατασκευαστική θα κινηθεί πιο επιθετικά, με τηνα στηρίζει αλλά όχι να «καπελώνει» τη διοίκησή της. Ο Μυτιληναίος είχε προβλέψει σχεδόν με ακρίβεια και την αναλογία Ελλήνων και ξένων επενδυτών (), καθώς, όπως είπε, οι Έλληνες γνωρίζουν τη ΜΕΤΚΑ και έχουν βγάλει λεφτά από αυτήν. Δεν παρέλειψε, βέβαια, να στείλει μήνυμα στους γνωστούς του. «Όσα ξέρει ο νοικοκύρης δεν τα ξέρει ο κόσμος όλος», είπε, προειδοποιώντας ότι τα εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια που, κατά τον ίδιο, έχασαν στον πρώτο γύρο θα είναι peanuts μπροστά σε όσα θα χάσουν με τα αποτελέσματα του. Κρατήστε το τελευταίο.-Ο, όμως, έκανε και μια ενδιαφέρουσα πολιτική πρόβλεψη. Εκτίμησε ότι η αναντιστοιχία μεταξύ της βούλησης των Ευρωπαίων πολιτών και των αποφάσεων των κυβερνήσεών τους θα οδηγήσει στην. Επικαλέστηκε μάλιστα την εικόνα που αποκομίζει ο ίδιος κυκλοφορώντας στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Έθεσε δε το υποθετικό δίλημμα ενός δημοψηφίσματος: συνέχιση της στήριξης τηςμε δισεκατομμύρια και όπλα ή; Κατά την εκτίμησή του, τοθα επέλεγε το δεύτερο. «Αλλά αυτό δεν λαμβάνεται υπόψη από τους ηγέτες. Γι’ αυτό οι περισσότεροι θα πάνε τώρα σπίτι τους», είπε. Καταλόγισε επίσης στηνδισταγμό να λάβει μέτρα για το κόστος του ρεύματος στα νοικοκυριά, παρά τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει για τις επιχειρήσεις.-Ιδρύθηκε το. Άρχισε επίσημα συναλλαγές το. Έγινε Ανώνυμος Εταιρία το. Εισήχθη ωςτο. Ιδιωτικοποιήθηκε το. Εξαγοράστηκε από τοτο. Και φτάσαμε στοόπου πέφτουν οι τίτλοι τέλους. Από την εισηγμένη ΕΧΑΕ έχουν αποσχιστεί σε τρίτη εταιρία όλες οι δραστηριότητες και οι άδειες που είχε η ΕΧΑΕ. Η εισηγμένη holding ΕΧΑΕ έχει μείνει πλέον χωρίς αντικείμενο και. Όσοι ιδιώτες έχουν ακόμη μετοχές της ΕΧΑΕ θα τις ανταλλάξουν με μετοχές Euronext () και με αυτόν τον τρόπο η ΕΧΑΕ αποχαιρετά τη διαπραγμάτευση στο χρηματιστήριο της Αθήνας και την αγορά στο εξής θα διαχειρίζεται μια μη εισηγμένη εταιρία του Euronext. Για τους εργαζόμενους στην ΕΧΑΕ δεν νομίζω να έχει ειπωθεί κάτι επισήμως, αλλά το πιθανότερο, δυστυχώς, είναι το Euronext να τους διώξει για να συμπιέσει (και άλλο) τα λειτουργικά κόστη.-Ιδιαίτερη σημασία για τη σύνθεση και τη διεθνή φυσιογνωμία τουέχει η ένταξη δύο ναυτιλιακών εταιρειών στους δείκτες υψηλής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης, στο πλαίσιο της εξαμηνιαίας αναθεώρησης της. Όπως είχαμε προαναγγείλει στο χθεσινό dark room, η, αντικαθιστώντας την, η οποία μεταφέρεται στον. Στον τελευταίο προστίθεται και η, ενισχύοντας την παρουσία της ποντοπόρου ναυτιλίας στους βασικούς δείκτες αναφοράς της ελληνικής αγοράς. Η εξέλιξη αποκτά πρόσθετη βαρύτητα καθώς και οι δύο ναυτιλιακές εντάσσονται παράλληλα στον, διευρύνοντας την κλαδική εκπροσώπηση μιας αγοράς που παραδοσιακά χαρακτηρίζεται από την ισχυρή παρουσία τραπεζών, ενέργειας και κατασκευών. Από επενδυτική σκοπιά, η αναδιάρθρωση ενδέχεται να προκαλέσειπου παρακολουθούν τους συγκεκριμένους δείκτες, δημιουργώντας πρόσθετο συναλλακτικό ενδιαφέρον. Με συντελεστές ελεύθερης διασποράς, οι δύο μετοχές αποκτούν μεγαλύτερη προβολή στην επενδυτική κοινότητα. Το πρώτο ουσιαστικό τεστ θα έρθει με την εφαρμογή των αλλαγών στις, όταν θα πραγματοποιηθούν οι σχετικές αναπροσαρμογές χαρτοφυλακίων.για τους εργαζόμενους στον κλάδο των τσιμέντων προβλέπει η νέα. Η Σύμβαση που υπογράφηκε αποτελεί μία επιτυχία για τους εργαζόμενους, αλλά και μία επιβεβαίωση του συναινετικού κλίματος και της επιτυχούς διαπραγμάτευσης, που πιστώνονται τόσο ο πρόεδρος του, όσο και ο πρόεδρος της πανελλήνιας. Η συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών είναι αποτέλεσμα μίας γενικότερης προσπάθειας της Ομοσπονδίας και των πρωτοβάθμιων σωματείων, μέσα από τιςπου κατέληξαν στην υπογραφή της Σύμβασης με τον-Πίσω από την είδηση της παραλαβής του νεότευκτου δεξαμενόπλοιουαπό τη, συμφερόντων του, υπάρχει μια ευρύτερη επιχειρηματική ανάγνωση. Σε μια περίοδο κατά την οποία η διεθνής ναυτιλία βρίσκεται αντιμέτωπη με γεωπολιτικές ανατροπές, περιβαλλοντικές απαιτήσεις και αβεβαιότητα για τα καύσιμα του μέλλοντος, ο Έλληνας εφοπλιστής συνεχίζει να. Και μάλιστα σε πλοία με εμπορική ευελιξία, ικανά να εξυπηρετούν διαφορετικές αγορές φορτίων. Είναι χαρακτηριστικό της επιχειρηματικής φιλοσοφίας μιας σχολής Ελλήνων εφοπλιστών που προτιμούν να μιλούν με επενδύσεις παρά με δημόσιες εξαγγελίες. Χωρίς τυμπανοκρουσίες, αλλά με κινήσεις που ενισχύουν τη θέση της ελληνόκτητης ναυτιλίας στον διεθνή ανταγωνισμό.-Υπάρχει ένας άγραφος κανόνας στη ναυτιλία: όσο λιγότερο ανάγκη έχεις να κάνεις μια συμφωνία, τόσο καλύτερους όρους μπορείς να εξασφαλίσεις. Οφαίνεται να τον εφαρμόζει στην περίπτωση της. Με, τα υψηλότερα από το 2022, και, ο Έλληνας εφοπλιστής δεν βιάζεται να προχωρήσει στην αυτόνομη εισαγωγή του κλάδου ξηρού φορτίου στο χρηματιστήριο του. Και έχει τους λόγους του. Τα κέρδη από τατης εταιρείας σχεδόν πενταπλασιάστηκαν μέσα σε έναν χρόνο, ενώ η συμμετοχή της Danaos στη, με ποσοστό, απέφερε κέρδη. Για τους μετόχους, πάντως, η αναμονή είναι μάλλον ευχάριστη υπόθεση, καθώς η εταιρεία ανακοίνωσε. Όσο για την προοπτική πλήρους επαναλειτουργίας της, που προβληματίζει την αγορά των containerships, η Danaos έχει φροντίσει να θωρακίσει μεγάλο μέρος των εσόδων της με-Ενώ στις Βρυξέλλες συνεχίζονται οι συζητήσεις για την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής ναυτιλίας, οι Έλληνες εφοπλιστές ψηφίζουν με ταπου έχουν τοποθετηθεί διεθνώς μέσα στοπροέρχονται από ελληνικά συμφέροντα. Και αυτό σε μια περίοδο έντονης, παγκοσμίως, αβεβαιότητας και τεχνολογικών αλλαγών. Το παράδοξο είναι ότι η Ευρώπη διαθέτει στην Ελλάδα μία από τις ισχυρότερες ναυτιλιακές επιχειρηματικές κοινότητες διεθνώς, αλλά εξακολουθεί να αναζητεί τη συνταγή για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της. Εδώ υπάρχει και μια πρόκληση για την ελληνική κυβέρνηση. Να μετατρέψει την ισχύ του ελληνόκτητου στόλου σε. Διότι άλλο πράγμα είναι να διαθέτεις μια παγκόσμια ναυτιλιακή υπερδύναμη και άλλο να αξιοποιείς πολιτικά και οικονομικά αυτό το πλεονέκτημα.-Ηεισέρχεται επενδυτικά στην. Αυτό προκύπτει από τη σύσταση χθες μιας νέας εταιρείας με την επωνυμία, με έδρα στην οδό Μητροπόλεως, σκοπό τις «υπηρεσίες χρηματοπιστωτικών ελεγχουσών εταιρειών» και με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο. Τώρα, το κεφάλαιο αντιπροσωπεύει εισφορές σε είδος και συγκεκριμένατης Be.Brokers, που με βάση σχετική έκθεση αποτίμησης η αξία τους ανέρχεται σε αυτό το ποσό. Οεισέφερε, ενώ η. Έτσι οι δύο τους είναι οι μοναδικοί μέτοχοι της νέας εταιρείας με ποσοστάαντίστοιχα. Στο καταστατικό, όμως, γίνεται λόγος για συμμετοχή τουπου θα καλύψει ομολογιακό δάνειο έκδοσης της Be.Brokers. Στο πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο Πρόεδρος είναι ο Ιωάννης Μπράβος-Παπαδημητρίου και μέλη η Δέσποινα Μπράβου-Παπαδημητρίου και ο, ως εκπρόσωπος του επενδυτή. Το SouthBridge Europe Mezzanine II SICAR -με έδρα στο Λουξεμβούργο- είναι ένα επενδυτικό ταμείο με την υποστήριξη του, τηςκαι της, το οποίο ιδρύθηκε τομε συνολικά κεφάλαια ύψους. Έκτοτε έχει κάνει κάποιες ενδιαφέρουσες επενδυτικές τοποθετήσεις. Η οικογένεια Μπράβου δραστηριοποιείται από τοστον ασφαλιστικό χώρο όταν οανέλαβε την εκπροσώπηση της ιταλικήςστην Ελλάδα που στη συνέχεια ανέπτυξε ο, ο οποίος συνέδεσε το όνομά του με πλήθος εταιρειών, μεταξύ των οποίων της(μέρος της σημερινής) και τηςπου μετεξελίχθηκε στην. Τοη οικογένεια Μπράβου ίδρυσε τηνπου δραστηριοποιείται στην αγορά διαμεσολάβησης ασφαλίσεων και αναπτύσσεται ωςαφού απευθύνεται σε επαγγελματίες ασφαλιστές. Ίσως δεν είναι τυχαίο ότι χθες υπήρξαν πληροφορίες πως η Be.Brokers προχωρά σεκαθώς φέρεται να αποκτά τον έλεγχο της, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία της στην αγορά.-Ο αριθμός ακούστηκε χθες στο, στην εκδήλωση. Ο στόχος είναι. Τόσο θέλει ο διευθύνων σύμβουλος τουνα ανέβει το μερίδιο των μέσων μαζικής μεταφοράς στις μετακινήσεις της Αττικής. Δώδεκα μονάδες σε 9 χρόνια, περίπου. Ο ίδιος χαρακτήρισε τον στόχο «φιλόδοξο». Για να επιτευχθεί ο στόχος θα χρησιμοποιηθούν 4 υλικά:. Το τελευταίο εξακολουθεί να είναι το πιο αδύνατο σημείο. Οι αστικές συγκοινωνίες πέρασαν πάνω από. Από το 2020 πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από. Στηνοι οδηγοί αυξήθηκαν από, δηλαδή κατά. Φέτος προστέθηκαν πάνω από. Για να μείνουν στο τιμόνι, η νέα συλλογική σύμβαση προβλέπειγια τους ενεργούς οδηγούς. Στη διοίκηση μπήκαν δείκτες απόδοσης, τακτικά «business reviews», αξιολόγηση και κίνητρα για το προσωπικό. Η κρίσιμη λεπτομέρεια βρίσκεται στο γεγονός ότι συνδέθηκε ο στόχος των 12 μονάδων μεπου θα περιορίζουν σταδιακά την εξάρτησή τους από τις κρατικές επιδοτήσεις.-Μιας και τοβρίσκεται ψηλά στην επικαιρότητα, αξίζει να σταθεί κανείς στα στοιχεία που παρουσιάστηκαν χθες στο. Σχεδόν, ενώ έπονται και άλλα,βρίσκονται στο τιμόνι σε σχέση με τον Ιανουάριο, ενώ τα δρομολόγια των λεωφορείων αυξήθηκαν κατάσε σχέση με πέρυσι. Στα αξιοσημείωτα του σχεδιασμού για το, ηστις βασικές λεωφορειακές γραμμές και οι. Εξελίξεις που θα εκτιμήσουν δεόντως όσοι μετακινούνται καθημερινά στην πρωτεύουσα. Γιατί, στο τέλος της ημέρας, η αξιοπιστία των συγκοινωνιών κρίνεται στη στάση και στην αποβάθρα.-Οανακοίνωσε τα ξημερώματα της Πέμπτης ότι, μία από την εταιρεία και μία από τον ίδιο. Με το κλείσιμο της Τετάρτης στα, το πακέτο αποτιμάται σε περίπου, σχεδόν τριπλάσιο από τα. Η ευγενική ανακοίνωση έχει και ψιλά γράμματα. Η επίσημη ανακοίνωση τηςδεν γράφει «κάθε παιδί», αλλά κάθε. Ο Λευκός Οίκος μετρούσε σχεδόντον Οκτώβριο. Περισσότεροι απόάνοιξαν αυτόματα και περιμένουν γονέα ή κηδεμόνα να τους διεκδικήσει. Πόσοι είναι ενεργοί, δεν έχει ανακοινωθεί. Σημαντική λεπτομέρεια, η μετοχή της εταιρείας είναι. Περίπουσημαίνουνγια όλους τους μετόχους. Η μεταβίβαση θα γίνει τον, τον μήνα που στις. Η μετοχή του Μασκ έρχεται τον, όταν λήγει το δικό του lockup. Για τον ίδιο,είναι περίπου το. Όλα αυτά συμβαίνουν τώρα που ηυποχώρησε ενδοσυνεδριακά έως τα, καθώς το κόστος ασφάλισης του χρέους της έπιασε ρεκόρ, πριν κλείσει(όταν ανακοινώθηκε η έγκριση της). Η τιμή της SpaceX διατηρείται κάτω από τακαι. Οικαταγράφονται αρνητικές κατάΟ Μασκ ζήτησε από τους παραλήπτες να κρατήσουν τις μετοχές. Οι μετοχές είναι δώρο προς τη νέα γενιά. Απλά το μισό δώρο το κερνούν όλοι οι μέτοχοι.-Η είδηση της χθεσινής μέρας είναι ο. Το παρασκήνιο της Φρανκφούρτης γράφτηκε στις Βρυξέλλες και είναι το πακέτο που τον συνοδεύει. Μέσα στους επόμενους περίπου έξι, θα αλλάξουν. Το Παρίσι μαζί με το Βερολίνο είχαν μοιράσει αυτές τις θέσεις προτού ακόμη συνεδριάσουν οι ηγέτες. Ηφεύγει τον Ιανουάριο για την Ουάσιγκτον, στο. Τη θέση της, με αρμοδιότητα τις πράξεις αγοράς, θα πάρει η Γαλλίδα, στέλεχος τηςκαι πρώην υπουργός. Η. Οολοκληρώνει τη θητεία του στιςκαι θα τον διαδεχθεί ο Γερμανός. Το Βερολίνο δεν διεκδίκησε την προεδρία. Πήρε τη θέση του, εκείνου που φέρνει στο τραπέζι την εισήγηση για τα επιτόκια. Ο Ισπανός πρωθυπουργόςδεν ήταν καν στην αίθουσα - είχε τα δικά του θέματα να διευθετήσει. Εμπιστεύθηκε την ψήφο του στον. Οέτρεξε τη διαδικασία άψογα, ως πρόεδρος του. Ζήτησε υποψηφιότητες έως τιςκαι έλαβε δύο με τους οποίους είχε συναντήσεις. Ο ηττημένος, ο Ολλανδόςείναι ο κεντρικός τραπεζίτης που εναντιώθηκε στις αγορές ομολόγων του. Ισπανικά δημοσιεύματα αναφέρουν ότι η Χάγη τον προορίζει πλέον για τον, όπου η θητεία τουλήγει τον. Ο ESM εξακολουθεί να είναι ο μεγαλύτερος πιστωτής της Ελλάδας. Τυπικά, απομένουν οι γνώμες του Ευρωκοινοβουλίου και του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ στη. Στη Φρανκφούρτη, ο πρόεδρος ανακοινώνει τα επιτόκια. Την εισήγηση θα τη γράφει άλλος.-Οανέλαβε τητον Μάιο με μια δέσμευση. Η κεντρική τράπεζα θα σταματήσει να δίνει εκτιμήσειςδηλαδή δεν θα προαναγγέλλονται οι κινήσεις των επιτοκίων. «Δεν προδικάζω συνεδριάσεις», επαναλαμβάνει διαρκώς. Κι όμως, λιγότερο από δύο εβδομάδες πριν από τη, οι αγορές έχουν ήδη προεξοφλήσει το αποτέλεσμα. Περιμένουν με σιγουριά, από το σημερινό. Δεν είναι κάτι που είπε ο πρόεδρος της. Στις αγορές μίλησαν οι υπόλοιποι. Στις, οδήλωσε ότι δεν χρειάζεται «δραματική» κίνηση. Στις, ο διοικητήςείπε στοότι μάλλον απαιτείται, για να «σοκάρει» την αγορά. Την ίδια ημέρα ητου Σαν Φρανσίσκο ζήτησε προσεκτικά βήματα. Όπως επισημαίνει το CNBC, αυτές οι δημόσιες τοποθετήσεις αξιωματούχων είναι πολύ περισσότερες και στοχευμένες ακόμη και από τις αρχές του 2025. Το ίδιο λέει και ηπου πιστεύει ότι η σιωπή του προέδρου ίσως σπρώχνει τα άλλα μέλη να μιλούν περισσότερο. Ο οικονομολόγοςήταν πιο κυνικός λέγοντας ότι. Όλες αυτές οι δηλώσεις των αξιωματούχων άφησαν στη Fed ελάχιστα περιθώρια για εκπλήξεις και αποκλίσεις από αυτό που περιμένει η αγορά. Ηείναι ήδη διχασμένη. Τον Σεπτέμβριο αύξησε τα επιτόκια για πρώτη φορά από το 2023, τον Οκτώβριο έκανε παύση με δύο μέλη να ζητούν νέα αύξηση. Η οριστική απόφαση θα ανακοινωθεί στις. Όταν 12 φωνές αντικαθιστούν μία, η αγορά δεν παίρνει λιγότερη καθοδήγηση. Παίρνει περισσότερο θόρυβο.-Την περασμένη Τρίτη, πέθανε σε ηλικία, στο, ηένα από τα. Η Vera von Lehndorff πήγε στηαλλά δεν κατάφερε να κλείσει ούτε μία δουλειά. Επέστρεψε λίγους μήνες αργότερα ως, με ρωσικό υποκοριστικό που απέπνεε πολύ μυστήριο. «Ακουγόταν εξωτικό και λαμπερό», εξήγησε χρόνια αργότερα. Το προϊόν όμως ήταν το ίδιο. Η Vera von Lehndorff γεννήθηκε κόμισσα το, το σημερινό. Ο πατέρας της εκτελέστηκε τογια τη συμμετοχή του στη συνωμοσία κατά του Χίτλερ και η οικογένεια κλείστηκε σε στρατόπεδα εργασίας. Το κτήμα, που ανήκε στους Λέντορφ επί αιώνες, βρίσκεται σήμερα σε πολωνικό έδαφος. Η όμορφη Vera ξεκίνησε την καριέρα της κατέχοντας τίτλο αλλά και χωρίς περιουσία. Το κεφάλαιό της ήταν το ύψος της, πάνω από, και ένα όνομα. Η αμερικανικήτης έδωσε. Πέντε λεπτά στο, την έκαναν γνωστή έξω από τη μόδα. Οτην αποκάλεσε ωραιότερη γυναίκα του κόσμου. Στην κορύφωσή της φέρεται να αμειβόταν έως. Στη δεκαετία του '60, έλεγε, τα μοντέλα δεν έπαιρναν εκατομμύρια ούτε ήταν διάσημα σαν ηθοποιοί, όπως τα κορίτσια του '80. Τοαποχώρησε από τη μόδα, ύστερα από διαφωνία με τη νέα διευθύντρια της Vogue,. Τοεμφανίστηκε στην ταινία. Το, στατης, περπάτησε ξανά σε πασαρέλα στο Παρίσι. Η Vera von Lehndorff είναι μια περίπτωση επιχειρηματία που επινόησε και καθιέρωσε το δικό της brand αλλά τα εκατομμύρια τα εισέπραξαν οι επόμενες.