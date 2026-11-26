-Χαίρετε, τώρα εγώ δεν θέλω να ασχολούμαι συνέχεια με το ίδιο θέμα, γιατί δεν επιθυμώ να με λένε εμμονικό, αλλά το Σοφάκι της Παιδείας δεν μ’ αφήνει ν’ αγιάσω κιόλας. Με πήρανε λοιπόν χθες το μεσημέρι οι πηγές (όχι μια) να μου πουν ότι η Ζαχαράκη πριν αρχίσει το Υπουργικό Συμβούλιο παραπονέθηκε στον Μητσοτάκη ότι, μετά το Πρώτο Θέμα, της επιτέθηκε και η Καθημερινή που χθες είχε πρωτοσέλιδο τις ελλείψεις καθηγητών στα σχολεία. Θέμα για το οποίο είμαι απολύτως βέβαιος πως ούτε γι’ αυτό έχει κάποια ευθύνη η υπουργός Παιδείας. Το ξέσπασμα της Drama Queen συνεχίστηκε και στο Υπουργικό που μας κατονόμασε –μέσω του ρεπορτάζ μας– για στοχοποίηση στο πρόσωπό της. Καιρό είχα να ακούσω για το «Πρώτο Θέμα» και μάλιστα σε υπουργικό συμβούλιο, από την εποχή του Τσίπρα και του Πολάκη. Κάποιος μου είπε (από το ίδιο Υπουργικό Συμβούλιο) ότι διέγνωσε μάλιστα και υπαινιγμούς τύπου ότι μας βάζουν οι εσωκομματικοί αντίπαλοί της, ήτοι ο Μάκης Βορίδης άραγε; Τέλος πάντων, μίλησαν και άλλοι υπουργοί όπως ο Λιβάνιος που είπε αληθώς ότι γίνονται προσπάθειες αλλά δεν φτάνουν τα λεφτά στους δήμους, μίλησε και ο Δήμας (δεν νομίζω ότι ασχολείται κανείς μαζί του, ούτως ή άλλως). Μίλησε και ο Φλωρίδης που ήταν συγκαταβατικός και υποστηρικτικός με την υπουργό, αλλά βέβαια ζήτησε να αναφερθούν επιχειρήματα προς δημόσια υποστήριξη της κυβέρνησης. Καλά έκανε, τώρα αν τα πήρε τα σωστά επιχειρήματα και επείσθη τον παρακαλούμε να μας τα πει και εμάς. Λοιπόν αρκετά ασχολήθηκα με το θέμα και το Σοφάκι, αφού τα έχουν κάνει όλα καλά στα σχολεία και εμείς τους στοχοποιούμε, ας περιμένουν να δουν το αποτέλεσμα από μόνοι τους. Έτσι είναι, αν έτσι νομίζετε, το έλεγε και ο Λουίτζι Πιραντέλλο…

Ο Λιάκος και το τέλος του δράματος

Το πρέσινγκ στον Χατζηγιαννάκη

Η παρουσίαση Πιερρ-Πετραλιά

Τα στοιχεία για τις συγκοινωνίες

«Καμπανάκι» του ΣΦΕΕ στο Μαξίμου για τα καινοτόμα φάρμακα

Τράπεζα Χανίων

Αλλαγή στη σύνθεση του FTSE-25: Η Aegean Air βγαίνει, η StarBulk μπαίνει

FBI και… «φιδέμποροι»

Οι 21 μεγάλοι του «d»

Γιατί η Αθήνα πέφτει περισσότερο από την υπόλοιπη Ευρώπη

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Οι αγοραπωλησίες ακινήτων και οι προβλέψεις

Ολλανδική επένδυση με τουρκικό «χρώμα»

Η Κίνα έβαλε και τους δύο στο ίδιο καρνέ

Θα πληρώνουν τα γιοτ και για το πέρασμα;

Το πρώτο καράβι και το στοίχημα της κυβέρνησης

Δύο τενόροι και ένας ελεγκτής

Ακριβό ρεύμα, ακριβό χρήμα, φθηνό νόμισμα

Το bitcoin κάτω από το μισό του

-Τη χθεσινήτοδεν την είδε σε real time, καθώς ήταν σε εξέλιξη και η συνεδρίαση του Υπουργικού. Μου λένε πάντως ότι, καθώς το κόστος του να φύγει εκτός κυβέρνησης σε αυτή τη φάση είναι μεγαλύτερο από το να μείνει. Πηγή μου, που είδε προσεκτικά τη συνέντευξη, μου ανέφερε ότι ναι μεν δεν ενθουσίασε, αλλά δεν έκανε και κανένα μεγάλο λάθος, όπως κάποιες άλλες ψυχές που έσκαψαν τον λάκκο μόνοι τους. Βεβαίως, το να βγει στον ΣΚΑΪ ήταν, αν και υπήρχε επικοινωνιακός συντονισμός των δύο πλευρών τις τελευταίες μέρες.-Ένα στοιχείο που σώζει τονπάντως είναι και η, την οποία η κυβέρνηση έχει βρει ως αντιστάθμισμα και θέτει αλλεπάλληλα ερωτήματα. Μπορεί ο αρχηγόςνα λέει ότι είναι ένας έντιμος άνθρωπος και επαγγελματίας, ο οποίος δεν είναι νταραβεριτζής, από την άλλη όμως πολλοί δυσκολεύονται να απαντήσουν πώς ένας δικηγόρος -που ήταν ενδιάμεσα δήμαρχος και βουλευτής- κατέληξε μετά τονα γίνεται κατασκευαστής, να παίρνει μια σειρά δημοσίων έργων και να σαρώνει διαγωνισμούς δήμων, ειδικά της, όπου έχει και πολιτική δραστηριοποίηση. Μην έχετε αμφιβολία,και σήμερα και αύριο και όσο χρειαστεί.-Στο χθεσινό Υπουργικό μου λένε ότι έγινε μια αναλυτική παρουσίαση, εβδομάδα εβδομάδα, από τονγια τις πληρωμές που γίνονται και θα γίνονται σε πολλές ομάδες πολιτών. Το επιχείρημα είναι σημαντικό, καθώς είναι και η. Αυτό το powerpoint Πετραλιά πάντως πρέπει λογικά να μοιραστεί στους υπουργούς και τους βουλευτές για να έχουν στοιχεία προς υπεράσπιση του κυβερνητικού έργου.-Ένα από τα θέματα που συζητήθηκαν χθες στο Υπουργικό ήταν η πρόοδος που έγινε τους τελευταίους μήνες στις, ως προς τις χρονοαποστάσεις και τα διαθέσιμα δρομολόγια. Ο αρμόδιος υπουργόςπαρουσίασε τηντο πρώτο ενδεκάμηνο του 2026. Στις προτεραιότητες περιλαμβάνονται η, η ανανέωση συρμών του Μετρό, ηκαι η ενίσχυση της ασφάλειας μέσω του σχεδίου. Από τις αρχές Δεκεμβρίου αυξάνονται οι. Στη Θεσσαλονίκη προχωρά η επέκταση του Μετρό προς Καλαμαριά και η καθιέρωση ενιαίου εισιτηρίου.-Ένα ηχηρό μήνυμα προς την κυβέρνηση στέλνουνπου δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, με επιστολή τους προς τον, την οποία κοινοποιούν στους υπουργούς Οικονομικών, Υγείας, Ανάπτυξης και στον υπουργό Επικρατείαςέχουν τελικά οι Έλληνες ασθενείς; Και η απάντηση που δίνουν δεν είναι καθόλου καθησυχαστική. Όπως επισημαίνουν,, ενώ η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες με τις χαμηλότερες τιμές πρωτότυπων φαρμάκων και τις υψηλότερες υποχρεωτικές επιστροφές. Οι φαρμακευτικές κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για, ζητώντας αλλαγή του μοντέλου τουκαι ένα σταθερότερο επενδυτικό περιβάλλον. Μάλιστα, επικαλούνται τα οικονομικά οφέλη της κλινικής έρευνας, υποστηρίζοντας ότι. Το μήνυμα που θέλουν να στείλουν στην κυβέρνηση είναι ότι η φαρμακευτική καινοτομία δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται μόνο ως δημοσιονομικό κόστος.-Όπως συνήθως συμβαίνει στους διαγωνισμούς για την πώληση εταιρειών, όλα τα βλέμματα στρέφονται στους. Στην περίπτωση τηςτα πράγματα δεν έχουν ακόμη αποκρυσταλλωθεί για να έχουμε σαφή εικόνα των ενδιαφερομένων, ωστόσο η στήλη εντοπίζεικαι δείχνει να έχει αρκετές πιθανότητες να επικρατήσει, εφόσον τελικά προχωρήσει στην υποβολή προσφοράς. Είπαμε, ακόμη δεν έχουν αποκρυσταλλωθεί τα πράγματα.-Όλα δείχνουν ότι ηοδεύει προς τον δείκτη-βιτρίνα του Χρηματιστηρίου της Αθήναςμε πρώτη υποψήφια προς αποχώρηση την. Αν τελικώς πραγματοποιηθούν αλλαγές, αυτές θα ανακοινωθούν-Επειδή στην πιάτσα κυκλοφορούν διάφοροιπου βλέπουν έρευνες και ανακρίσεις στην αγορά, να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Στην Ελλάδα ήρθε πράγματι. Η επίσκεψη έγινε λόγω της, που πραγματοποιήθηκε στιςμε αντικείμενο την αντιμετώπιση του διεθνούς οργανωμένου εγκλήματος. Την πληροφορία έδωσε ο επιτετραμμένος της Πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα, ο οποίος χαρακτήρισε το workshop στο οποίο συμμετείχαν Έλληνες δικαστές και εισαγγελείς, εκπρόσωποι της Βουλής, της Ελληνικής Αστυνομίας και άλλων υπηρεσιών της ελληνικής κυβέρνησης, καθώς και στελέχη του FBI και του αμερικανικού Department of Justice,. Για την ιστορία, η συγκεκριμένη πρωτοβουλία είχε ξεκινήσει τον, όταν ο υπουργός Δικαιοσύνηςκαι ο υφυπουργόςείχαν συναντηθεί με τον υποδιοικητή του FBI, με αντικείμενο την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ του υπουργείου και του FBI.-Η νέα έκδοση του, βαθμολογεί, με βάση τη ρευστότητα, την κερδοφορία και τη φερεγγυότητα. Ο τίτλος της έκθεσης είναι πολύ ήπιος και διακριτικός, αφού το, σχεδόν όπως το 2023. Μια προσεκτικότερη ανάγνωση της έκθεσης όμως αποκαλύπτει μερικά ενδιαφέροντα στοιχεία. Στον πάτο της κατάταξης, βρίσκονται. ΟιΑυτές οι 21 πραγματοποιούν, δηλαδή. Όλες μαζί βγάζουνΟι τόκοι που πρέπει να πληρώνουν ανέρχονται σεΈχουν, υποχρεώσειςτα ίδια κεφάλαια και ζημιές προ φόρων €195 εκατ. Οι 18 έχουν θετικό EBITDA αλλά αρνητικό συνολικό αποτέλεσμα, ενώ οι 9 δεν μπορούν να καλύψουν ούτε τους τόκους. Ονόματα η μελέτη δεν δίνει.. Ένα σκαλί πιο πάνω, στο «c», το πρόβλημα έχει άλλο μέγεθος. Εκεί βρίσκονταιμε το 48% του τζίρου του δείγματος (€91,8 δισ.), τοκαι το, αλλά μόλις το. Το καθαρό χρέος τους είναι. Στην κορυφή του καταλόγου αναδεικνύονταιοι οποίες δίνουν το. Αυτές χρωστούνΗ ανάλυση αναδεικνύει μια λεπτομέρεια για τον τουρισμό. Τα καταλύματα και η εστίαση, με, εμφανίζονται ταυτόχρονα στην πρώτη πεντάδα του. Όσοι αξίζουν δάνειο δεν χρειάζονται δανεισμό. Όσοι έχουν δανειακές υποχρεώσεις, δουλεύουν για τους τόκους.-Σαφώς χειρότερη εικόνα από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές αγορές παρουσιάζει το, με τις ρευστοποιήσεις να αποκτούν μεγαλύτερη ένταση και την εγχώρια αγορά να αποσυνδέεται από τις σχετικά ηπιότερες διακυμάνσεις των βασικών ευρωπαϊκών δεικτών. Η έντονηαποδίδεται όχι μόνο στη διεθνή αβεβαιότητα για την, αλλά και σε εσωτερικούς παράγοντες, όπως η κατοχύρωση κερδών, η απομόχλευση χαρτοφυλακίων και η ενεργοποίηση πρόσθετων πωλήσεων μετά την απώλεια τεχνικών στηρίξεων. Έτσι, ενώ η Ευρώπη εμφανίζει επιλεκτικές πιέσεις, η ελληνική αγορά βρίσκεται αντιμέτωπη με, με τιςνα πρωταγωνιστούν στην πτώση. Παράλληλα, στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές αγορές οι τοποθετήσεις σε καταναλωτικά αγαθά, λιανεμπόριο και αμυντικότερους κλάδους προσφέρουν μερική προστασία.-Πρόσθετη πίεση στοάσκησε η, καθώς η απότομη υποχώρηση των τιμών έχει προκαλέσει σοβαρούς κλυδωνισμούς σε χαρτοφυλάκια που διατηρούν θέσεις με. Ηεπιτάχυνε τις πωλήσεις, μετατρέποντας τη διόρθωση των προηγούμενων συνεδριάσεων σε. Οι απαιτήσεις πρόσθετων εξασφαλίσεων έχουν αυξηθεί, ιδιαίτερα σε θέσεις που συνδέονται με τραπεζικές μετοχές και τίτλους της υψηλής κεφαλαιοποίησης. Όταν η αξία των εξασφαλίσεων υποχωρεί κάτω από τα προβλεπόμενα όρια, οι επενδυτές καλούνται να καταθέσουν πρόσθετα κεφάλαια ή να περιορίσουν την έκθεσή τους. Εφόσον δεν ανταποκριθούν, μπορεί να ακολουθήσουν. Έτσι δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος πτώσης. Οι χαμηλότερες τιμές ενεργοποιούν νέες απαιτήσεις κάλυψης, οι οποίες οδηγούν σε πρόσθετες πωλήσεις, πιέζοντας ακόμη περισσότερο τις αποτιμήσεις. Η ένταση του φαινομένου αποτυπώνεται στον, με τον Γενικό Δείκτη να υποχωρεί στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων τεσσάρων μηνών. Το ανησυχητικό στοιχείο είναι ότι οι πωλήσεις δεν υπαγορεύονται αποκλειστικά από την αξιολόγηση των θεμελιωδών μεγεθών των εταιρειών, αλλά και από την ανάγκη περιορισμού της μόχλευσης. Πρώτο ζητούμενο είναι πλέον η, ώστε να αποκατασταθεί η ισορροπία προσφοράς και ζήτησης και να δημιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις για τη σταθεροποίηση της αγοράς.-Όσον αφορά τη συνεδρίαση, δύο ημέρες κράτησε το αντίβαρο του Γενικού Δείκτη. Τη Δευτέρα ηέκλεισε στακαι την Τρίτη στα, τη στιγμή που ο Γενικός Δείκτης έχανεκαι έπεφτε σε χαμηλό 4μήνου. Χθες, με την αγορά να χάνει, η μετοχή της Coca Cola έμεινε θετική μέχρι τις 3 το μεσημέρι περίπου. Έκλεισε σταΑπό το κλείσιμο της 16/11 η μετοχή έχει χάσει περίπουενώ ο Γενικός Δείκτης. Στα χρηματιστηριακά γραφεία μιλούσαν όλη τη μέρα για τα margin calls που αναφέραμε παραπάνω. Δέκα λεπτά του ευρώ είναι υποχώρηση, αλλά όχι ήττα. Η μετοχή έχει άλλωστε περάσει και χειρότερα. Στιςκαι παρέσυρε τον δείκτη σε πτώση. Αφορμή, δημοσίευμα ρωσικής εφημερίδας ότι ηζήτησε να αναλάβει τη διαχείριση των θυγατρικών. Ηπροειδοποιεί ότι η. Τα ταμειακά διαθέσιμα εκεί ξεπερνούν τοΗ εταιρεία δηλώνει ότι δεν έχει λάβει καμία ενημέρωση από τη ρωσική κυβέρνηση και επιμένει να υπενθυμίζει τηναλλά και την αναβάθμιση της ετήσιας πρόβλεψης. Από τη Δευτέρα η μετοχή διαπραγματεύεται και στο. Αύριο, κλείνει ηΤημπαίνουν στο ταμπλό. Η. Στη χθεσινή τιμή, η κεφαλαιοποίηση περνά τα-Πριν από μια βδομάδα, την, η μετοχή τηςσε μία μόνο συνεδρίαση. Την ίδια ακριβώς εβδομάδα, οι Έλληνες αποταμιευτές εμπιστεύθηκαν σε μερίδια, σχεδόν τα διπλά από τον φετινό εβδομαδιαίο μέσο όρο τωνΤο Ενεργητικό των Α/Κ υποχώρησε παρ’ όλα αυτά στα, σύμφωνα με την εβδομαδιαία ανάλυση τουμε στοιχεία της. Μια απλή πράξη αφαίρεσης δείχνει ότι οι αποτιμήσεις έσβησαν περίπου. Η μέση απόδοση της αγοράς ήταν αρνητική. Το ρεκόρ του 1999 απομακρύνθηκε. Μία εβδομάδα νωρίτερα η απόσταση από ταήτανΤώρα είναι περίπουΗ ζημιά είχε συγκεκριμένη αιτία. Τα, τα, Μετοχικά Ελλάδας, Αναπτυγμένων Αγορών. Στην Αθήνα ο Γενικός Δείκτης βρέθηκε σε χαμηλό ενός μήνα την ημέρα που ο. Όλοι πλέον στην αγορά είχαν προεξοφλήσει αύξηση του κόστους χρήματος. Το φρέσκο χρήμα που μπήκε στα Αμοιβαία Κεφάλαια διάβασε τα νέα και διάλεξε πλευρά. Τα, και ανέβασαν το μερίδιό τους στο. Τα Μετοχικά Ελλάδας πήρανκαι εκροές είχαν μόνο. Κανείς δεν έφυγε, αλλά ελάχιστοι αγόρασαν μετοχές στην πτώση. Από την αρχή του έτους, το ενεργητικό είναι αυξημένοΟι εισροές φτάνουν τα. Η πτωτική πορεία των χρηματιστηρίων δεν βοηθά την αγορά των Αμοιβαίων, η αλήθεια όμως είναι ότι ο μεριδιούχος του 2026 δεν πανικοβάλλεται. Απλώς, δεν δείχνει διάθεση να αναλάβει ρίσκο.-Ο πρόεδρος της Επιτροπής Μεσιτών Αστικών Συμβάσεωνμιλώντας σε συνέδριο για το Real Estate, υποστήριξε ότι οι. Με μέτρο τιςπου κατέγραψε η, την τελευταία διαθέσιμη επίσημη ετήσια μέτρηση, αυτό σημαίνει περίπου. Το παράδοξο είναι ότι στο μεταξύ έτρεξε το πρόγραμμαμε το οποίοαγόρασαν το δικό τους σπίτι πληρώνοντας δόση στεγαστικού μικρότερη από το ενοίκιο. Τα επίσημα φορολογικά στοιχεία ωστόσο δεν δείχνουν πτώση. Στο πρώτο 6μηνο, ηέναν χρόνο νωρίτερα. Οι εισπράξεις όμως υποχώρησαν σχεδόνκαι έπεσαν ξανά τον Μάιο. Στο πρώτο 6μηνο άλλαξαν χέρια. Οι τιμές των ακινήτων συνεχίζουν να ανεβαίνουν μεσύμφωνα με την ΤτΕ, πάνω στο. Ενδιαφέρον υπάρχει, αφού οι αναζητήσεις στο, αλλά οι συναλλαγές δεν φτάνουν στον συμβολαιογράφο. Ο προϋπολογισμός του 2027 προβλέπει πάντως, έναντιπου είχαν προϋπολογιστεί για φέτος. Θα έλεγε κανείς ότι η κυβέρνηση επενδύει και στη βιασύνη των αγοραστών ακινήτων από τρίτες χώρες, πριν ο φόρος μεταβίβασης σχεδόν πενταπλασιαστεί γι’ αυτούς. Αν και δεν είναι λίγοι αυτοί στην αγορά που πιστεύουν ότι τελικά η κυβέρνηση θα κάνει πίσω σ’ αυτή την φορολογική επιβάρυνση η οποία μεταξύ άλλων πλήττει οικογένειες ομογενών από την Αμερική, τον Καναδά, την Αυστραλία που θα ήθελαν τα παιδιά τους να ξαναβρούν τις ρίζες τους στην Ελλάδα.-Μια νέα εταιρεία με έδρα στηνσυστάθηκε χθες και παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς αποτελεί. Πρόκειται για την εταιρείαπου όπως δηλώνει και η επωνυμία της έχει σκοπό την αγοραπωλησία και διαχείριση ακινήτων, την παροχή επενδυτικών συμβουλών, τις ξενοδοχειακές υπηρεσίες, τα καταλύματα διακοπών, την πώληση οικοπέδων και την κατασκευή κτηρίων για κατοικίες και μη. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε, διαιρούμενο σε, και το έχει βάλει εξ ολοκλήρου η ολλανδική εταιρεία asset management. Το ενδιαφέρον ωστόσο, εντοπίζεται στο πρόσωπο που αναλαμβάνει τη διοίκηση και εκπροσώπησή της και το οποίο είναι η, κόρη του βαθύπλουτου επιχειρηματίαμε ισχυρότατη παρουσία σε διάφορα πεδία της αγοράς. Ηείναι παντρεμένη από τομε τον Έλληνα επιχειρηματία, της οικογένειας που ελέγχει τη βιομηχανία πλαστικών συσκευασιών. Ο Αντάν Πολάτ έχει εκφράσει κατά καιρούς την πρόθεσή του για επενδύσεις στην Ελλάδα στον τομέα της πράσινης ενέργειας και του εμπορίου. Τώρα, εάν και κατά πόσο βρίσκεται πίσω από την κίνηση της ολλανδικής εταιρείας -που ποντάρει στο εγχώριο real estate- δεν είναι γνωστό.-Η τελευταία φορά που ηπαρήγγειλεήταν το. Ηπαρέλαβε το τελευταίο της νεότευκτο VLCC το. Τώρα, για την επιστροφή τους στα μεγάλα δεξαμενόπλοια, οι δύο οίκοι κατέληξαν στην ίδια κινεζική γιάρδα, τη. Η σύμπτωση έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον από την αριθμητική. Στην Κορέα, οι τελευταίες δουλειές που αναφέρθηκαν για VLCC έγιναν στα. Για τη Thenamaris, η κουβέντα στον Πειραιά ήταν περί ταΤο πόσο συγκρίσιμα είναι τα δύο νούμερα θέλει να δεις τις προδιαγραφές και τους όρους των συμβολαίων. Το πού μπήκαν οι υπογραφές το ξέρουμε ήδη. Κι. Στον Πειραιά συζητούν αν ταείναι πολλά για ένα VLCC. Στηέχουν ήδη γράψει δύο από τα πιο γνωστά ελληνικά ονόματα στη σελίδα του-Η κυβέρνηση ανακοίνωσεκαι στο yachting η πρώτη ερώτηση είναι πρακτική., χωρίς να αγκυροβολήσει ή να αποβιβάσει επιβάτες; Για τους επαγγελματίες του κλάδου, άλλο η απλή διέλευση και άλλο η επίσκεψη που συνεπάγεται χρήση υποδομών ή υπηρεσιών. Η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος είναι κοινός στόχος. Ο κλάδος του yachting ζητάκαι απαντήσεις σε δύο ερωτήματα. Ποια υπηρεσία ή ποια συγκεκριμένη δράση προστασίας θα χρηματοδοτεί το τέλος; Και με ποια κριτήρια θα υπολογίζεται, ώστε η επιβάρυνση να είναι αναλογική για ένακαι για μια; Στον λογαριασμό υπάρχει ήδη το, που προβλέπεται στο άρθρο 13 του ν. 4211/2013, όπως ισχύει. Το καταβάλλουν τα ιδιωτικά και επαγγελματικά σκάφη αναψυχής και τα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοιαγια την παρουσία τους στα ελληνικά χωρικά ύδατα, ανεξαρτήτως σημαίας. Το ποσό εξαρτάται από το μήκος του σκάφους και τους μήνες παραμονής. Πώς θα συνυπολογιστεί αυτή η επιβάρυνση στον σχεδιασμό του νέου τέλους; Και υπάρχει κι ο δεύτερος φάκελος, αυτός των. Ηέχει ήδη καταθέσει τις προτάσεις της στα υπουργεία Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος. Στις επισημάνσεις της επικαλείται την εμπειρία της νότιας Γαλλίας και της Ιταλίας, όπου, κατά την εκτίμηση που παραθέτει, μετά τη θέσπιση ελεγχόμενων αγκυροβολίων οι. Το αίτημα προς τα δύο υπουργεία είναι να εξετάσουν μαζί το τέλος στα θαλάσσια πάρκα και τη ρύθμιση για τα αγκυροβόλια. Για μια επιχείρηση του yachting, οι δύο ρυθμίσεις καταλήγουν στον ίδιο λογαριασμό. Και εκεί θα φανεί αν ο σχεδιασμός υπηρετεί την προστασία της θάλασσας με κόστος που μπορεί να αντέξει ο κλάδος.-Μια ενδιαφέρουσα πρόταση με πολιτικές προεκτάσεις κατατέθηκε στομε τίτλο. Να καταρτιστεί μέχρι τοσυγκεκριμένο σχέδιο για ένα, με προσδιορισμένο χρηματοδοτικό σχήμα. Στο τραπέζι μπήκαν επίσης: η κινητοποίησηκαι η. Πρόκειται για ένα στοίχημα με σαφές πολιτικό αποτύπωμα, καθώς συνδυάζει την αναγέννηση της ελληνικής ναυπηγικής βιομηχανίας, τη νησιωτικότητα και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Και επειδή το, μια συμφωνία για τη ναυπήγηση ακτοπλοϊκού πλοίου επί ελληνικού εδάφους θα μπορούσε να αποτελέσει ισχυρό επικοινωνιακό χαρτί για την κυβέρνηση. Από τις εξαγγελίες, βέβαια, μέχρι την τοποθέτηση της τρόπιδας μεσολαβούν αρκετά ναυτικά μίλια…-Οθα είναικαι οθα έχει φτάσει ταόταν θα ανέβουν μαζί στη σκηνή. Το μεγάλο ραντεβού τους είναι στο, Ημέρα των Ερωτευμένων, για μία μόνο βραδιά και χωρίς άλλη στάση στην ευρύτερη Κίνα. Η ημερομηνία δεν συμπίπτει μόνο με τον Άγιο Βαλεντίνο, αλλά και με την. Τα εισιτήρια αυτής της μοναδικής συναυλίας κοστίζουν. Η γενική πώληση αρχίζει στις, ενώαγοράζουν μόνο τα μέλητου προγράμματος Πιστότητας. Υπάρχει και, με δύο εισιτήρια, διανυκτέρευση και δείπνο. Διοργανωτής δεν είναι μια όπερα ή ένα φεστιβάλ κάποιου καλλιτεχνικού φορέα. Το μεγάλο γεγονός οργανώνει η, μία από τις. Η εκδήλωση αποτελεί συμβατική τους υποχρέωση. Οιυποχρεώνουν τους 6 αδειούχους να επενδύσουν περίπου: συνέδρια, θεάματα, αθλητισμό, πολιτισμό. Στις, ο επικεφαλής της κυβέρνησηςαποκάλυψε ότι σε, και θα κληθεί ένας ανεξάρτητος ελεγκτής για να το επαληθεύσει. Βέβαια τακι αυτή ήταν ηπαρά το γεγονός ότι οι επισκέπτες αυξήθηκαν. Περίπουεπισκέφθηκαν τα καζίνο αλλά ήταν από αυτούς που παίζουν λιγότερα.χαρακτήρισε ο Αυστραλός υπουργός Οικονομικώντα στοιχεία Οκτωβρίου για τον. Ο, με στόχο της κεντρικής τράπεζας το. Για τον γενικό δείκτη η αγορά περίμενε. Η ανατομία της ακρίβειας δείχνει το, μετά τη λήξη των κρατικών επιδοτήσεων. Τα. Η στέγαση κοστίζεικαι οι μεταφορές. Η κεντρική τράπεζαέχει ήδη αυξήσει το. Συνεδριάζει ξανά στιςαλλά η αγορά δεν περιμένει νέα αύξηση. Ο λόγος κρύβεται στα μεγέθη της ανεργίας που βρίσκεται στοενώ στη χώρα συζητείται το ενδεχόμενο. Οι μειώσεις επιτοκίων, πάντως, απομακρύνονται. Ο Τσάλμερς είχε δηλώσει το 2025 ότι τα χειρότερα του πληθωρισμού είναι «οριστικά πίσω μας». Χθες αρνήθηκε να παραδεχθεί ότι έκανε λάθος. Όλα αυτά απεικονίζονται στην ισοτιμία τουτο οποίο αντί να ενισχυθεί με την αύξηση των επιτοκίων,. Φαίνεται πως μέτρησε περισσότερο η βουτιά του χαλκού και το κακό επενδυτικό κλίμα στην Ασία. Ο, η, ηκαι οστο μεσημεριανό διάλειμμα. Αιτίες, το ξεφούσκωμα του ράλι της τεχνητής νοημοσύνης και οι πληροφορίες για τους νέους δασμούς που επιβάλλει ηγια την-Τουποχώρησε χθες, με. Το. Στο ίδιο διάστημα έγιναν. Η αφορμή ήρθε από τη. Ο, μετά από δομικό πληθωρισμό υψηλότερο των προβλέψεων και τιςτου. Οανέβηκε στο 3,3% και οι δασμοί αφορούν, με. Τη Δευτέρα το bitcoin είχε εκτιναχθεί, με την επιστροφή του. Τα κέρδη εξανεμίστηκαν μέσα σε δύο ημέρες. Η πραγματική αιτία είναι βαθύτερη. Τα, πάνω από το προηγούμενο ρεκόρ των. Οι εκροές συνεχίζονται. Τα ταμεία που έφεραν το ράλι βγάζουν τώρα το χρήμα. Το, του Οκτωβρίου 2025, απέχει 54%. Από τα 87.500 δολάρια της αρχής του έτους. Ομε -24% πριν από τη χθεσινή βουτιά, οδεύει να γίνειαπό τον. Οπεριμένει νέα δοκιμή των. Το bitcoin παρουσιάστηκε στις αγορές ως καταφύγιο απέναντι στο σύστημα. Πέφτει όμως μαζί με το σύστημα και με μόχλευση.