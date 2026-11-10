-Χαίρετε
, λοιπόν με πήρε η (βασική) πηγή μου από το Μ.Μ χθες πρωί πρωί και μου είπε «τον αδίκησες τον Γιώργο (Γεραπετρίτη), δεν φώναζε σ’ αυτόν το Σάββατο ο πρόεδρος για το καλώδιο, αλλά σ’ άλλον»
. Όταν ρώτησα αν φώναζε για το καλώδιο γενικώς ο Μητσοτάκης μου είπε (η πηγή) όχι, γι’ άλλο θέμα ήταν οι φωνές και εκεί προσέθεσε «σταμάτα να είσαι περίεργος». Στη δημοσιογραφία βεβαίως η περιέργεια ΔΕΝ σκότωσε τη γάτα (αντιθέτως) αλλά εγώ είμαι υποχρεωμένος να σας μεταφέρω τι μου είπε η πηγή χθες
. Μήπως δεν κατάλαβα και… μπέρδεψα για παράδειγμα το «Εξωτερικών» με κάποιον που φώναζε ο Κ.Μ από το εξωτερικό… Τέλος πάντων, στο Μ.Μ λέγανε χθες ότι «με το καλώδιο πήγαν όλα ρολόι, δεν συνέβη κάτι έκτακτο…»
. Θα δούμε και τι θα πει άλλωστε και σήμερα ο Μητσοτάκης στο συνέδριό (μας) του travel.gr
στον Σρόιτερ.
ΑΑΔΕ-ΔΕΟΣ-Αθήνα
-Μου λένε ότι οι κομπίνες νυχτερινών μαγαζιών με αχυρανθρώπους που φόρτωναν χρέη και εξαφανίζονταν
δεν γίνονταν μόνο στη Θεσσαλονίκη, τώρα έρχεται η ώρα της Αθήνας
. Μου λένε ότι επίσης ότι επί του όλου θέματος χθες έγινε και ενημέρωση αναλυτική στον πρωθυπουργό
και τα εμπλεκόμενα ονόματα των Αθηνών είναι εξίσου σημαντικά.
Κυβερνητική «καλίμπρα» για τους συντελεστές δόμησης
-Ένα θέμα που συζητείται πολύ εκτός από την επικαιρότητα του καλωδίου είναι το σχέδιο που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση που προσθέτει επιπλέον τετραγωνικά δόμησης σε πολλούς δήμους και της Αττικής
, κυρίως στα Βόρεια Προάστια και στα Ανατολικά. Εφόσον το σχέδιο προχωρήσει, θα μπορούν να χτιστούν μεγαλύτερα και κατά περίπτωση ψηλότερα κτήρια εν σχέσει με τους σημερινούς συντελεστές, αν και η κυβέρνηση διαμηνύει εδώ και μέρες ότι τετραγωνικά μπορούν να μεταφερθούν μόνο εντός του ίδιου δήμου
π.χ. για ένα οικόπεδο 500 τ.μ. που μπορεί να δομηθεί μόνο κατά τα 200 τ.μ., ο ιδιοκτήτης να μπορεί να πουλήσει μέσω ψηφιακής τράπεζας γης τα άλλα 300 τ.μ. Η δημοσιοποίηση του σχεδίου έβγαλε κυρίως τους δημάρχους των βόρειων προαστίων της Αττικής στα κάγκελα, με αποτέλεσμα να αρχίσουν τα τηλέφωνα σε βουλευτές και υπουργούς
, ενώ πολλοί προαναγγέλλουν ακόμα και νομικές κινήσεις
. Άλλωστε ήταν οι δήμαρχοι του Βορείου Τομέα Αττικής που πρωτοστάτησαν στον αγώνα κατά του ΝΟΚ και κέρδισαν στο ΣτΕ, με αποτέλεσμα να προκύψουν οι αναπροσαρμογές. Πολλοί κυβερνητικοί αξιωματούχοι δεν κατάλαβαν γιατί έπρεπε να ανοίξει προεκλογικά το ζήτημα, ενώ ήδη από την περασμένη εβδομάδα ο εκπρόσωπος Μαρινάκης είχε ξεκινήσει να «κόβει» τη συζήτηση, περιγράφοντας μια παρέμβαση πολύ συγκεκριμένη που θα μπορούσε να γίνει εάν και εφόσον. Κάπως έτσι, ήρθε χθες ο Σταύρος Παπασταύρου να κάνει την κανονική κυβερνητική «καλίμπρα»
, για να μη βγουν εντελώς στα κάγκελα οι δήμαρχοι. Τόνισε σε ραδιοφωνική του συνέντευξη ότι οι σχετικές μελέτες είναι σε φάση δημόσιας διαβούλευσης, η οποία είναι ανοιχτή και μπορούν άπαντες να καταθέσουν τις προτάσεις τους, ενώ η κατάληξη της κουβέντας είναι ανοιχτή και μπορούν να γίνουν τροποποιήσεις. Κοινώς, οι όμορφες μελέτες μπορούν να μείνουν και στις καλένδες
.
Οι προτάσεις για τους newcomers
-Μια ηλικιακή ομάδα ψηφοφόρων που έχει μπει για τα καλά στα ραντάρ του Μ.Μ είναι οι περίπου 400.000 νέοι που έχουν γεννηθεί ως το 2010 και θα ψηφίσουν για πρώτη φορά στις εθνικές εκλογές της άνοιξης
. Σε αυτό το κοινό η ΝΔ εκτιμά ότι μπορεί να πάει καλύτερα σε σχέση με όσους είναι μεταξύ 25 και 35, οπότε χθες που ο πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ Ορφέας Γεωργίου είδε τον Μητσοτάκη στο Μαξίμου
έγινε σχετική συζήτηση για το πώς η ΝΔ μπορεί να τους προσεγγίσει. Πέρα από την καμπάνια μέσω social και των μηνυμάτων, κουβέντα έγινε και για πολιτικές προτάσεις. Για παράδειγμα, συζητήθηκε να υπάρξει κάποιου είδους κρατική μέριμνα για την κρυοσυντήρηση ωαρίων
που είναι ένα θέμα που απασχολεί χιλιάδες νέες γυναίκες. Τέτοια θα έχουμε πολλά τους επόμενους μήνες μέχρι τις εκλογές.
Ο Δένδιας, οι εφοπλιστές και τα κέρδη
-Ο Δένδιας χθες από τα εγκαίνια του νέου κτηρίου της Μοίρας Ικάρων
-δωρεά Πάνου Λασκαρίδη- επανέλαβε την παραίνεσή του προς τους εφοπλιστές να δώσουν το επόμενο διάστημα ένα ποσό γύρω στα 250 εκατομμύρια εν είδει πατριωτικής εισφοράς για τις ανάγκες των Ενόπλων Δυνάμεων
και μάλιστα έβαλε στην εξίσωση τα υπερκέρδη που πολλοί παρουσιάζουν λόγω του πολέμου στον Κόλπο ως ένα επιχείρημα υπέρ της συνεισφοράς τους για την Ελλάδα. Το θέμα έφτασε αρμοδίως στην Πρόεδρο της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών Μελίνα Τραυλού
η οποία είπε ότι περιμένει συγκεκριμένες προτάσεις από μεριάς του Πενταγώνου
πέρα από το γενικό «δώστε λεφτά», όπως άλλωστε έχει γίνει μέχρι σήμερα σε αρκετές άλλες χορηγίες που έχουν δοθεί για τις Ενοπλες Δυνάμεις τα τελευταία χρόνια.
Ο Μητσοτάκης, το railway.gov.gr και ο μετασχηματισμός του ΟΣΕ
-Στο Παλαιό Αμαξοστάσιο Πειραιά–Πελοποννήσου
θα βρεθεί σήμερα το απόγευμα ο Μητσοτάκης
για την παρουσίαση του railway.gov.gr
, της νέας ψηφιακής πλατφόρμας εποπτείας του σιδηροδρομικού δικτύου. Πρόκειται για ένα σύστημα ελληνικής καινοτομίας
, που υλοποιήθηκε μέσα σε λίγους μήνες με τη χορηγία 26 Ελλήνων εφοπλιστών και εντοπίζει τα τρένα με ακρίβεια λίγων εκατοστών βάσει τεχνολογίας αιχμής, ενεργοποιώντας αυτόματες ειδοποιήσεις για πιθανούς κινδύνους. Σε συνδυασμό με την ολοκλήρωση των έργων αποκατάστασης στη Θεσσαλία και τη λειτουργία τηλεδιοίκησης και σηματοδότησης
στον άξονα Αθήνα–Θεσσαλονίκη, η κυβέρνηση παρουσιάζει τα πρώτα βήματα ενός ευρύτερου μετασχηματισμού του ΟΣΕ.
Η Eurobank ετοιμάζει νέα εξαγορά
-Στα τραπεζικά επιτελεία των υπολοίπων συστημικών τραπεζών επικρατεί σχεδόν βεβαιότητα ότι η Eurobank ετοιμάζεται να προχωρήσει σε εξαγορά για να επεκτείνει τις δραστηριότητές της
. Η… πεποίθηση του ανταγωνισμού ότι η Eurobank προετοιμάζει κάποια εξαγορά
πυροδοτήθηκε από την πρόθεση της τράπεζας να διανείμει στους μετόχους της το 55% των κερδών του 2026 (διανομή 2027)
επειδή όπως είπε ο Φ. Καραβίας κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του τρίτου τριμήνου, η τράπεζα διατηρεί επαρκή ρευστότητα, προκειμένου να έχει τη δυνατότητα να αξιοποιήσει τυχόν ευκαιρίες εξαγορών και συγχωνεύσεων, εφόσον αυτές παρουσιαστούν. Ο ανταγωνισμός μετά την παραπάνω δήλωση έχει πειστεί πως είμαστε προ εξελίξεων και θεωρεί πιθανή μια εξαγορά στη Βουλγαρία
, η οποία θα εδραιώσει περαιτέρω την ήδη ισχυρή παρουσία της στη γειτονική χώρα. Άλλωστε, η διοίκηση της τράπεζας ποτέ δεν έκρυψε το ενδιαφέρον της για τη Βουλγαρία αν και περίμενε –ή εξακολουθεί να περιμένει– να περάσει κάποιο διάστημα από την υιοθέτηση του ευρώ
. Προφανώς δεν αποκλείεται και να αιφνιδιάσει
με κάποια άλλη επιλογή για το deal
που ετοιμάζει.
Επιδρομή στις διεθνείς αγορές από τις ελληνικές τράπεζες
-Με ένα μπαράζ επενδυτικών παρουσιάσεων (roadshows) σε Ευρώπη και Ασία
κινούνται οι ελληνικές τράπεζες ενόψει της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων της χρήσης. Πρόκειται για μια κινητικότητα που ξεπερνά τα καθιερωμένα συνέδρια του τέλους του έτους, καθώς για πρώτη φορά τα πιστωτικά ιδρύματα προγραμματίζουν τόσο πυκνό κύκλο συναντήσεων με διεθνείς αναλυτές και επενδυτές. Η συγκυρία δεν είναι τυχαία. Η υποχώρηση των τραπεζικών μετοχών, σε συνδυασμό με την αναβάθμιση της ελληνικής αγοράς στις ανεπτυγμένες
δημιουργεί ένα ανοιχτό παράθυρο για την προσέλκυση νέων επενδυτικών κεφαλαίων. Ένα παράθυρο που οι ελληνικές τράπεζες επιδιώκουν να αξιοποιήσουν, προβάλλοντας την ισχυρή κεφαλαιακή τους θέση, την ποιότητα των ισολογισμών τους και τις προοπτικές κερδοφορίας τους. Το πρώτο σημαντικό ραντεβού είναι στις 11 Νοεμβρίου, στο Λονδίνο, όπου πραγματοποιείται το συνέδριο της UBS
. Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, ορισμένες τράπεζες σχεδιάζουν να αξιοποιήσουν την παρουσία τους στη βρετανική πρωτεύουσα, πραγματοποιώντας παράλληλα δικές τους επενδυτικές παρουσιάσεις και συναντήσεις με funds και θεσμικούς επενδυτές. Η συνέχεια θα δοθεί στην Ασία, όπου η Τράπεζα Πειραιώς προγραμματίζει επενδυτική περιοδεία στο τέλος Νοεμβρίου
, επιδιώκοντας να διευρύνει την επαφή της με επενδυτικά χαρτοφυλάκια της περιοχής. Στην ανάγκη ενίσχυσης της διεθνούς επενδυτικής παρουσίας αναφέρθηκε και ο διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης, κατά την παρουσίαση του τριετούς επιχειρηματικού σχεδίου της τράπεζας, κάνοντας λόγο για roadshows στην Ασία, την Ευρώπη και τις ΗΠΑ. Στο ημερολόγιο των τραπεζών βρίσκεται, τέλος, και το διήμερο 30 Νοεμβρίου – 1 Δεκεμβρίου
, οπότε θα πραγματοποιηθεί στο Λονδίνο το συνέδριο «Morgan Stanley & Euronext Athens Greek Investment Conference 2026», με τη συμμετοχή των ελληνικών τραπεζών. Το ζητούμενο για τα πιστωτικά ιδρύματα είναι πλέον να μετατρέψουν το αυξημένο διεθνές ενδιαφέρον σε νέες επενδυτικές τοποθετήσεις, αξιοποιώντας τη συγκυρία και διευρύνοντας τη μετοχική τους βάση.