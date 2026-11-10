Οι εγγυήσεις του Μαντωνανάκη -Δύο ενδιαφέρουσες αποφάσεις του Δ.Σ. της «Ήλιος Α.Ε.», μητρικής εταιρείας του Ομίλου Μαντωνανάκη, μαθαίνω ότι ελήφθησαν πριν λίγες ημέρες. Αυτές… παραδόξως δεν αφορούν το Grand Resort Lagonissi για το οποίο υπάρχει η… θρυλική, πολυετής κόντρα με το Δημόσιο και τις τράπεζες. Όπως αναφέρεται σχετικά, σε εκτέλεση απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της «Ήλιος» στις 19 Οκτωβρίου χορηγήθηκε ειδική άδεια για τη διατήρηση της παρασχεθείσας εκ μέρους της εγγύησης προς την «Sunrise II NPL Finance DAC», ως ειδική διάδοχο της Τράπεζας Πειραιώς, υπέρ της εταιρείας «ΜΑΗΟ Ξενοδοχειακή και Τουριστική Α.Ε.». Η εγγύηση αφορά οφειλή που θα προκύψει και θα αναγνωριστεί έπειτα από την υπογραφή σύμβασης αναγνώρισης οφειλής και ανανέωσης ενοχής «από το Δάνειο στο πλαίσιο του από 30/12/2009 Προγράμματος Έκδοσης Κοινού Ομολογιακού Δανείου ποσού 2.000.000 ευρώ με Συμβάσεις Διοργάνωσης, Διαχείρισης και Εκπροσώπησης του Ομολογιακού Δανείου και Κάλυψης και Πρωτογενούς Διάθεσης Ομολογιών που αρχικά είχε χορηγηθεί στην εταιρεία «ΜΑΗΟ» από την Τράπεζα Πειραιώς για το χρονικό διάστημα μέχρι την πλήρη εξόφλησή της ανωτέρω οφειλής». Μάλιστα εξουσιοδότησε «τον Παντελεήμωνα Μαντωνανάκη όπως υπογράψει για λογαριασμό της Εταιρείας (με την ιδιότητα της εγγυήτριας) με την εταιρεία διαχείρισης με την επωνυμία «Intrum Hellas Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις», ενεργούσας με την ιδιότητα του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων και ως διαχειρίστρια των απαιτήσεων της «Sunrise II NPL Finance DAC», τη Σύμβαση αναγνώρισης οφειλής και ανανέωσης ενοχής από το Δάνειο». Να προσθέσω ότι η «ΜΑΗΟ Ξενοδοχειακή και Τουριστική Α.Ε.» είναι αυτή που διαχειρίζεται το μεγάλο συγκρότημα Hotel & Village Resort “Kalimera Kriti”, στο Σίσι Αγίου Νικολάου. Η δεύτερη αντίστοιχη απόφαση της «Ήλιος» (σε εκτέλεση απόφασης της Γ.Σ. στις 20 Οκτωβρίου), αφορά τη χορήγηση ειδικής άδειας για τη διατήρηση της παρασχεθείσας εγγύησης υπέρ της «Κρέτα Ανώνυμος Εταιρεία Τουριστικών Επιχειρήσεων» ξανά προς την «Sunrise II NPL Finance DAC», ως ειδική διάδοχο της Τράπεζας Πειραιώς «και επί της οφειλής που θα προκύψει και θα αναγνωριστεί από την υπογραφή του Ιδιωτικού Συμφωνητικού Αναγνώρισης και Ρύθμισης Οφειλής της υπ’ αριθ. 495141/10.06.2004 Σύμβασης Ανοιχτού Αλληλόχρεου Λογαριασμού ποσού 715.206,18 ευρώ». Πρόκειται για το τουριστικό γραφείο Creta Travel Bureau (με παρουσία στην αγορά από το 1957). Και σε αυτή την περίπτωση εξουσιοδοτήθηκε ο Παντελής Μαντωνανάκης να υπογράψει τις σχετικές συμβάσεις με την Intrum. Το «Dunkelflaute» στη Γερμανία και στην Ελλάδα -Στη Γερμανία έχουν μια λέξη για τις μέρες χωρίς ήλιο και χωρίς άνεμο. Dunkelflaute. Χθες ήταν μία από αυτές. Η τιμή ρεύματος επόμενης ημέρας έφτασε τα 345,64 ευρώ/MWh. Ήταν το υψηλότερο επίπεδο από τον Δεκέμβριο του 2024 ενώ κάποια στιγμή, στη βραδινή αιχμή, ανέβηκε πάνω από 600 ευρώ. Οι ανεμογεννήτριες σταμάτησαν, τα φωτοβολταϊκά κοιμήθηκαν και οι μονάδες φυσικού αερίου ανέλαβαν το φορτίο. Στην Ελλάδα, δεν είχαμε Dunkelflaute. Κι όμως, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας, για χθες Δευτέρα 9 Νοεμβρίου, η μέση τιμή στην Αγορά Επόμενης Ημέρας διαμορφώθηκε στα 349,98 ευρώ ανά μεγαβατώρα, λίγο πιο ακριβά από τη Γερμανία. Πρόκειται για την υψηλότερη ημερήσια μέση τιμή που έχει καταγραφεί από τις αρχές του 2026, με την ανώτατη ωριαία τιμή να φτάνει τα 547,74 ευρώ. Παντού στην Ευρώπη, την τιμή ηλεκτρικού ρεύματος τελικά τη διαμορφώνει η ακριβότερη μονάδα που χρειάζεται για να καλυφθεί η ζήτηση. Όταν λείπουν οι ΑΠΕ, αυτή η μονάδα είναι το φυσικό αέριο. Το αέριο κοστίζει το ίδιο στο Αμβούργο και στη Ρεβυθούσα, περίπου 87 ευρώ/MWh σήμερα, διπλάσιο από πέρυσι. Οι ευρωπαϊκές αγορές είναι συνδεδεμένες σαν αλυσίδα. Όταν η Κεντρική Ευρώπη αγοράζει ακριβά, η Ουγγαρία (373 ευρώ), η Κροατία (371) και η Βουλγαρία (371,61) πουλούν προς τον Βορρά. Το φθηνό βαλκανικό ρεύμα που στηρίζει τα ελληνικά βράδια, εξαφανίζεται και η Ελλάδα που είναι καθαρός εξαγωγέας (6,1 TWh στο οκτάμηνο) μετατρέπεται σε αγοραστή που πληρώνει ακριβά. Υπάρχει και μια ακόμη ελληνική ιδιαιτερότητα. Στη Γερμανία, ο καταναλωτής έχει ετήσιο σταθερό συμβόλαιο και τη σημερινή τιμή τη διαβάζει στις εφημερίδες. Στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ρυθμιστικής Αρχής, μόλις το 31,63% των οικιακών μετρητών είχε σταθερό τιμολόγιο, ενώ το 51,79% παρέμενε στα πράσινα που ανατιμολογούνται κάθε μήνα με βάση ακριβώς αυτή τη χονδρική. Στην Ελλάδα, δεν χρειάζεται να έρθει Dunkelflaute για να πληρώνουμε ακριβό ρεύμα. Ο Χάρης Βαφειάς και το deal 255 εκατ. δολαρίων με οικογενειακό αποτύπωμα -Μια ενδιαφέρουσα επιχειρηματική κίνηση έκανε ο Χάρης Βαφειάς, με την εισηγμένη στο Nasdaq StealthGas να συμφωνεί στην αγορά τεσσάρων LPG carriers, έναντι 254,59 εκατ. δολαρίων, από εταιρείες συνδεδεμένες με την οικογένειά του. Ουσιαστικά, πλοία μεταφέρονται από ιδιωτικά οικογενειακά συμφέροντα στη χρηματιστηριακή εταιρεία, ενισχύοντας κατά 35% τη μεταφορική της ικανότητα και ανεβάζοντας τον στόλο στα 29 πλοία. Η κίνηση δείχνει ότι ο Βαφειάς επιλέγει να ενισχύσει την εισηγμένη, αξιοποιώντας τη ρευστότητά της, που ξεπερνά τα 270 εκατ. δολάρια. Το ενδιαφέρον βρίσκεται και στους όρους. Προβλέπεται δυνατότητα αναβολής πληρωμής έως έναν χρόνο, χωρίς τόκο. Επειδή, όμως, πρόκειται για συναλλαγή μεταξύ συνδεδεμένων μερών, απαιτείται έγκριση των μετόχων, παρά το πράσινο φως των ανεξάρτητων συμβούλων. Το στοίχημα πλέον είναι αν η μεταφορά των πλοίων θα δημιουργήσει αντίστοιχη αξία για όλους τους μετόχους. Οι Έλληνες εφοπλιστές έχουν παραγγείλει 1.021 πλοία -Το χρήμα συνεχίζει να ρέει προς τα ναυπηγεία της Ασίας και οι τελευταίες δέκα ημέρες δείχνουν ότι οι Έλληνες εφοπλιστές δεν έχουν διάθεση να πατήσουν φρένο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Xclusiv Shipbrokers, οι Greeks έχουν πλέον 1.021 πλοία υπό παραγγελία, ενώ οι νέες επενδυτικές κινήσεις αποκαλύπτουν διαφορετικές στρατηγικές και μεγάλα στοιχήματα για την επόμενη πενταετία. Ο Βύρων Βασιλειάδης συνεχίζει με ταχύτητα που τραβάει την προσοχή της αγοράς. Ενεργοποίησε δύο επιπλέον παραγγελίες υπερδεξαμενόπλοιων VLCC στα κινεζικά ναυπηγεία Hengli, ανεβάζοντας το συνολικό ναυπηγικό του πρόγραμμα στα 34 πλοία, αξίας άνω των 2 δισ. δολαρίων, μέσα σε μόλις 16 μήνες. Στο ξηρό φορτίο, ο Θανάσης Φειδάκης ακολουθεί διαφορετική τακτική. Η Globus Maritime παρέλαβε από την Ιαπωνία το πέμπτο νεότευκτο Ultramax, το Glbs Thalia, ανεβάζοντας τον στόλο της στα 11 πλοία, συνολικής χωρητικότητας 808.622 dwt. Εδώ το παιχνίδι δεν είναι η εντυπωσιακή αύξηση του αριθμού των πλοίων, αλλά η ηλικία, η κατανάλωση καυσίμων και η ανταγωνιστικότητα του στόλου. Και η Αγγελική Φράγκου, όμως, έδωσε το δικό της στίγμα. Η Navios Maritime Partners προχώρησε σε επενδύσεις 703,2 εκατ. δολαρίων για επτά νεότευκτα πλοία, έχοντας παράλληλα εξασφαλισμένα μελλοντικά έσοδα περίπου 5 δισ. δολαρίων. Η διαφορά εδώ είναι ότι οι νέες επενδύσεις συνοδεύονται από ένα σημαντικό χαρτοφυλάκιο συμβολαιοποιημένων εσόδων. Και υπάρχει και το μέτωπο του LNG, όπου οι νέες παραγγελίες ελληνικών συμφερόντων ξεπερνούν το 1,5 δισ. δολάρια, με την Alpha Gas της Άννας Αγγελικούση να συγκαταλέγεται στους ομίλους που ενισχύουν την παρουσία τους. Το ενδιαφέρον είναι ότι όλοι αγοράζουν πλοία, αλλά όχι με την ίδια λογική. Άλλοι επενδύουν στην ανάπτυξη, άλλοι στην ανανέωση και άλλοι στα μακροχρόνια έσοδα. Το μόνο βέβαιο είναι ότι οι ελληνικές υπογραφές εξακολουθούν να έχουν μεγάλη αξία στα ασιατικά ναυπηγεία. Το αν θα αποδειχθούν εξίσου πολύτιμες όταν τα πλοία βγουν στη θάλασσα, θα το κρίνουν οι ναύλοι της επόμενης δεκαετίας. Το Μαξίμου, τα 300 εκατομμύρια και οι ακτοπλόοι που περιμένουν στο ακουστικό -Ένας λογαριασμός 300 εκατ. ευρώ βρίσκεται αυτές τις ημέρες μεταξύ υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Μεγάρου Μαξίμου και υπουργείου Οικονομικών. Και δεν πρόκειται για κάποιο νέο εξοπλιστικό πρόγραμμα, αλλά για τα καύσιμα της ακτοπλοΐας. Το Ναυτιλίας έχει εισηγηθεί να καλυφθεί από το κράτος έως το 70% της πρόσθετης επιβάρυνσης των 300 εκατ. ευρώ που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες. Το ποσοστό δεν είναι τυχαίο αφού αυτό είναι το επιτρεπτό όριο από την ΕΕ για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, χωρίς να θεωρηθεί κρατική επιχορήγηση. Μόνο που άλλο η εισήγηση και άλλο να βρεθούν τα χρήματα. Στην ακτοπλοϊκή αγορά, πάντως, οι υπολογισμοί έχουν ήδη αρχίσει και το μήνυμα προς την κυβέρνηση είναι σαφές, Χωρίς στήριξη, τα χειμερινά δρομολόγια δύσκολα θα μείνουν ανεπηρέαστα. Η Χίος, με το αεροδρόμιό της να κλείνει για έργα, και η Σαντορίνη, που ζητά καλύτερες συνδέσεις, δείχνουν πόσο εύκολα ένα οικονομικό πρόβλημα μπορεί να μετατραπεί σε πολιτικό πονοκέφαλο. Η Attica Group έδωσε ήδη παράταση ενός μήνα στα δρομολόγια προς Χίο και Μυτιλήνη, αλλά το μεγάλο ερώτημα παραμένει ποιος θα πληρώσει τη συνέχεια. Γιατί στο Μαξίμου γνωρίζουν ότι οι αυξήσεις στα εισιτήρια έχουν πολιτικό κόστος, αλλά και τα πλοία που μένουν δεμένα δεν περνούν απαρατήρητα. Μένει να δούμε ποιος θα βάλει την υπογραφή στην επιταγή.