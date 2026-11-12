-Χαίρετε, ξεκινάω με μια υπόθεση διαφθοράς που μας απασχόλησε πριν λίγες εβδομάδες, τις δωροδοκίες και τα «στημένα παιχνίδια» του μπάσκετ, για τα οποία προφυλακίστηκαν άνθρωποι. Διαβάζω σχετικά δημοσιεύματα και αναρτήσεις για το πότε κι αν θα ανοίξουν τα κινητά τηλέφωνα των προφυλακισμένων. Φυσιολογικά πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα ανοίξουν και μέσα σ’ αυτά υπάρχουν φήμες ότι βρίσκονται ή πρόκειται να «ανασυρθούν» από τις αρμόδιες υπηρεσίες ηλεκτρονικού εγκλήματος «καυτά μηνύματα» για δωροδοκίες, συναλλαγές, ρουσφέτια πολιτικών κ.λπ. Μια πηγή μου, από εκείνες που σπανίως πέφτουν έξω, μου είπε ότι μέσα σ’ αυτά τα μηνύματα υπάρχουν όντως στοιχεία απόπειρας δωροδοκίας, αλλά όχι από αυτούς που νομίζει όλος ο κόσμος ότι πιθανόν την έκαναν. Με διαβεβαιώνει μάλιστα ότι θα υπάρξουν εκπλήξεις που δεν φαντάζεται κανείς. Εγώ ούτε κινητά βλέπω (και ανοίγω), ούτε καν μπάσκετ παρακολουθώ, ούτε και γνωρίζω κάποιους εξ αυτών, αλλά η πηγή μου ξαναλέω ότι είναι σοβαρή. Οπότε όταν θα ανοίξουν τα κινητά θα δούμε τι ακριβώς συμβαίνει και ποιους αφορά.

Υπόθεση Τσαβδαρίδη

Η ενημέρωση των αρχηγών

Οι δήμαρχοι στα κάγκελα, οι βουλευτές «στα καρφιά»

Οι περιπέτειες της Αττάλειας

Νέα παράταση για τους αγρότες

Εκλογές one-off

Helleniq Energy: Κρυφοκοιτά το διυλιστήριο της Lukoil στο Πλοέστι της Ρουμανίας

Κέρδη τριμήνου όσο τα κέρδη μιας -κανονικής- χρονιάς

Παρασκηνιακός πόλεμος για το deal της Τρ. Πειραιώς με την Oakhill

Όταν ο οφειλέτης έχει αποβιώσει, αλλά ο servicer τον κυνηγά

Γενναιόδωρη εθελουσία της Allwyn

Έρχονται τα «καμικάζι drones»

Ο Στουρνάρας κάνει μάθημα στην τάξη του Μιλέι

Οι τράπεζες οδηγούν το ράλι στο ΧΑ

Η Τράπεζα Κύπρου πολιορκεί ξανά τα 11 ευρώ

Δέκα τρισ. δολάρια σε μια αίθουσα της Αθήνας

Οι Greeks αγοράζουν… τον εαυτό τους

Τι βλέπει ο Νικόλας Μαρτίνος που δεν βλέπουν οι άλλοι και βάζει 1,6 δισ. στο τραπέζι

Γιατί ο αριθμός 560 που απειλεί το ράλι των ναύλων

Ελληνικές ατζέντες για Τούρκους επιχειρηματίες

Το βραχιόλι των 430 δισεκατομμυρίων

Το βραχιόλι όμως εξηγεί μόνο ¼ της καταστροφής

Το παιδικό δωμάτιο ως οικονομικός δείκτης

-Η(βγήκε στο Mega) είναι πραγματικά ενοχλητική γιατί ένας υπουργός δεν μπορεί με διάφορανα προσπαθεί να βολέψει μέλος της οικογένειάς του. Τα υπόλοιπα είναι… να ’χαμε να λέγαμε και οτο κατάλαβε από χθες το πρωί., πολιτικοί είστε, όλα μετράνε.-Από χθες είναι σε εξέλιξη έναςτουμε τους, προκειμένου να τους καλέσει να τον δουν το Σάββατο ή και κάποια άλλη μέρα, αν δεν τους εξυπηρετεί το πρόγραμμά τους, ώστε να τους ενημερώσει για τους. Απ’ ό,τι κατάλαβα χθες, άπαντες θα πάνε το Σάββατο, πλην τουπου θα βρίσκεται εκτός και θα πάει την Τρίτη από το ΥΠΕΞ. Το κρίσιμο είναι ότι οσκοπεύει να τους κοινοποιήσει το περιεχόμενο τηςτων Γάλλων προς την Τουρκία, αλλάκαι να την καταστήσει αντικείμενο πολιτικο-δημοσιογραφικού κουτσομπολιού. Σε αυτό θα κριθεί και ηβεβαίως, αν και δεν έχω φοβερές προσδοκίες. Να πω απλά ότι εκτός κύκλου ενημέρωσης μένουν μη κοινοβουλευτικά κόμματα, όπως η ΕΛΑΣ τουκαι η Ελπίδα της-Το θέμα τωνεξελίσσεται σε δαμόκλειο σπάθη για την κυβέρνηση, καθώς οι δήμαρχοι των Βορείων Προαστίων αντιδρούν με διάφορους τρόπους. Χθες έστειλαν επιστολή στονζητώνταςπου δίνει στους δήμους τους επιπλέον τετραγωνικά προς δόμηση. Παράλληλα, ετοιμάζουν μεγάλη εκδήλωση στο τέλος του μήνα, ενώ. Το πρόβλημα της ΝΔ είναι το εξής: ταείναι από τις περιοχές που παίρνει μεγάλα ποσοστά και οι περισσότεροι δήμαρχοι είναι του κλίματός της, αλλά παράλληλα και φίλοι πολλών υπουργών και πρωτοκλασάτων στελεχών. Κάπως έτσι, χθες που έγινετουεμφανίστηκε στη συνεδρίαση και μίλησε η βουλευτής της ΝΔπου δεν είναι υπουργός και έχει άλλη ελευθερία να διαφωνήσει με το σχέδιο. Πολλοί πάντως διερωτώνται τι εξυπηρετεί την κυβέρνηση να διατηρεί στη διαβούλευση ένα σχέδιο πουσε προεκλογικό χρόνο, για να λυθεί μια εκκρεμότητα που ανάγεται στα χρόνια του Στέφανου Μάνου.-Μιας και είμαι στα του Περιβάλλοντος, να σας πω ότι οείναι στηντης Τουρκίας, όπου γίνεται ηγια το περιβάλλον. Η εκπροσώπηση της ΕΕ είναι μάλλον χαμηλόβαθμη, με ελάχιστους ηγέτες παρόντες πλην της VDL, ενώ επεισοδιακή ήταν η εμφάνιση του Κύπριου προέδρουπου, όπως είδατε, δεν υποδέχθηκε ογια να μην τον αναγνωρίσει. Να σας πω πως έμαθα ότι οταξίδεψε στην Αττάλεια με charter της Aegean μέσω Ρόδου και δεν πήγε μέσω Κωνσταντινούπολης, όπως άλλοι ηγέτες, ενώαπό τηνπου τους έβαλε η Ελλάδα για να υπερβούν την προοπτική μπλόκου από μέρους της Τουρκίας.-Σεεξελίσσεται για την κυβέρνηση η υπόθεση τωνγια τους αγρότες. Ηγια υποβολή αιτήσεων πέρασε, το Αγροτικής Ανάπτυξης με την ΑΑΔΕ συνεννοήθηκαν και έδωσανγια τιςτου μήνα. Στόχος είναι να γίνει η πρώτη πληρωμή τέλος Νοεμβρίου, αλλά όσο υπάρχουν δυσκολίες τόσο αυξάνεται και ο κίνδυνος νέου γύρου έντασης με τους αγρότες, αν και γενικά-Κρατήστε τη δήλωση που έκανε χθες ο υπουργός Ανάπτυξης, καθώς συνδέεται στενά και με τον. Είπε, κοινώς, ότι, υπάρχει μία Κυριακή και ότι θα αποφασίσουν οι πολίτες. Οδεν το είπε τυχαία, άλλωστε ήταν επικεφαλής του στρατηγικού σχεδιασμού της ΝΔ τοστην πρώτη μεγάλη εκλογική νίκη, συνεπώς όσο πιο μακριά πάμε, τόσο πιο εύκολο για τοννα θέσει σκληρά διλήμματα καιπου ανησυχεί αρκετούς εντός της ΝΔ και θα μπορούσε να επιφέρει πλήγμα στη. Και ος έχει πει το σχετικό, όμως όσο πάμε πιο κοντά προς τις εκλογές προφανώς θα το επαναφέρει.-Καιξεκινώντας από το διυλιστήριο τηςστο Πλοέστι της Ρουμανίας το οποίο φαίνεται πως κρυφοκοιτά η διοίκηση της. Είναι μια μονάδα χαμηλής δυναμικότητας με ικανότητα διύλισηςβαρελιών αργού ημερησίως, σχεδόν τοτης ονομαστικής δυναμικότητας του διυλιστηρίου Ασπροπύργου. Τοείναι σύνθετο διυλιστήριο μετατροπής, με καταλυτική πυρόλυση FCC και μονάδα οπτανθρακοποίησης (coking). Αυτές οι μονάδες επιτρέπουν την αναβάθμιση βαριών κλασμάτων σε ελαφρύτερα προϊόντα μεγαλύτερης αξίας και είναι ανάλογου βαθμού συνθετότητας με το διυλιστήριο Ασπροπύργου. Η λειτουργία της μονάδας του είχε διακοπεί τον Οκτώβριογια συντήρηση και δεν είχε επανεκκινήσει λόγω κυρώσεων. Παράλληλα, ανακοινώθηκε προσφυγή σε διαδικασία αφερεγγυότητας με στόχο την προστασία του περιουσιακού στοιχείου και την επαναλειτουργία του. Το διυλιστήριο στο διεθνές χαρτοφυλάκιο τηςπου βρίσκεται σε διαδικασία πώλησης υπό την πίεση των αμερικανικών κυρώσεων. Παράλληλα η εταιρεία έχει δίκτυο περίπουπρατηρίων καυσίμων στη Ρουμανία. Η διερεύνηση παραμένει προκαταρκτική, με αβέβαιη έκβαση λόγω των γεωπολιτικών συνθηκών και των κυρώσεων.-Με την ευκαιρία που πιάσαμε τηνα αναφέρω πως σήμερα μετά το κλείσιμο της αγοράς ο όμιλος ανακοινώνει αποτελέσματα τρίτου τριμήνου, και το μόνο ερώτημα είναι πόσο μεγάλο θα είναι το ρεκόρ. Η πιο συντηρητική εκτίμηση δίνει λειτουργικά κέρδηκαι η πιο αισιόδοξη, με μέσο όροκαι καθαρά κέρδηΓια να υπάρχει ένα μέτρο σύγκρισης, ολόκληρο τοέκλεισε με EBITDAκαι καθαράΟ όμιλος βγάζει σε τρεις μήνες ό,τι έβγαζε σε δώδεκα. Το περιθώριο κέρδους ανεβαίνει μέχρι και ταδολάρια το βαρέλι απόπέρυσι καιστο δεύτερο τρίμηνο. Το προηγούμενο ρεκόρ ήταντο. Οι περιορισμένες εξαγωγές από τον Κόλπο εκτόξευσαν τα περιθώρια σε ντίζελ και καύσιμα αεροπορίας, ενώ τα διυλιστήρια του ομίλου δούλευαν σε πλήρη δυναμικότητα. Ηχρηματοδότησε την ελληνική αγορά με σημαντικές εκπτώσεις στα καύσιμα. Η σκυτάλη των εκπλήξεων περνά στηπου θα ανακοινώσει αποτελέσματα 9μήνου στιςκαι την επομένη θα παρουσιάσει τητης. Οι αναλυτές εκτιμούν ότιθα περιοριστούν στο 4ο τρίμηνο του έτους. Ταόμως θεωρούνται ήδη δεδομένα.-Φημολογείται στην αγορά ότι μαίνεταιμεταξύ τηςκαι του ανταγωνισμού στον κλάδο της ιδιωτικής υγείας για την εξαγορά του. Όπως έχουμε αναφέρει και παλαιότερα, η συμφωνίακαιέχει υπογραφεί και βρίσκεται προς έγκριση στην. Η συμφωνία έχει ενοχλήσει (κυρίως τους ανταγωνιστές του) με αποτέλεσμα να αναζητούνται λύσεις ακόμη και μέσω όσων παρέχουν στις Βρυξέλλες. Ωστόσο, οι εκτιμήσεις στην αγορά είναι ότι δεν πρόκειται να σταματήσει το deal καθώς η αγορά της ιδιωτικής υγείας διαθέτει αρκετούς παίκτες, ακόμη και ισχυρότερους από το νέο σχήμα που πάει να δημιουργήσει η. Επιπλέον ησυνήθως ανταποκρίνεται σε ταχείς ρυθμούς στα ζητήματα που εξετάζει.-Εταιρεία διαχείρισης προχώρησε σε, με στόχο την αναγκαστική κατάσχεση ακινήτου, μόνο που: ο οφειλέτης είχε αποβιώσει., επιχείρημα που, ωστόσο, δεν έπεισε το δικαστήριο. Και αυτό γιατί η διαδικασία έπρεπε εξαρχής να έχει στραφεί κατά του νόμιμου κληρονόμου καιΤο δικαστήριο έκρινε ότι η άγνοια του θανάτου δεν ασκεί έννομη επιρροή, ενώ η ακυρότητα επέρχεται χωρίς να χρειάζεται να αποδειχθεί δικονομική βλάβη.Η επιταγή προς εκτέλεση ακυρώθηκε και μαζί της συμπαρασύρθηκε αυτομάτως και η διαδικασία της κατάσχεσης. Στην προσπάθεια των ανακτήσεων οι servicers πρέπει να ελέγχουν όχι μόνο πόσα χρωστάει ο οφειλέτης, αλλά και αν βρίσκεται ακόμη εν ζωή. Γιατίκαι δεν μπορεί να προχωρήσει εναντίον αποβιώσαντος, όσο κι αν το σύστημα δεν έχει ενημερωθεί εγκαίρως. Και κάπως έτσι, μια διαδικασία που βάδιζε προς τον τερματισμό επέστρεψε στη γραμμή εκκίνησης.-Ηπροχωρεί σε ένα γενναιόδωρο πρόγραμμαγια επιλεγμένες ομάδες του προσωπικού της. Το πρόγραμμα είναι κλιμακωτό και φθάνει μέχρι και την καταβολή. Εκτός από τη χρηματική αποζημίωση περιλαμβάνονται και ειδικές προβλέψεις για ΑΜΕΑ ή εργαζόμενους που υποστηρίζουν συγγενείς ΑΜΕΑ, ενώ παρέχεται και πλήρηςγια διάστημα δυο ετών.-Τον περασμένο Ιούλιο η αμερικανική κυβέρνηση ενέκρινε την πώληση προς την Ελλάδα των περιφερόμενων πυρομαχικών, γνωστών και ως. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα προηγμένο σύστημα της αμερικανικής. Έναν μήνα αργότερα ακολούθησε η ανακοίνωση συγκρότησης της κοινοπραξίας, μεταξύ τηςκαι της ελληνικής εταιρείας. Το πλάνο προβλέπει τη δημιουργία νέας βιομηχανικής μονάδας στην Ελλάδα για την κατασκευή και συναρμολόγηση μη επανδρωμένων αεροσκαφών (UAS), περιφερόμενων πυρομαχικών και συστημάτων αντιμετώπισης drones (counter-UAS). Χθες Τετάρτη 11 Νοεμβρίου, έγινε το επόμενο βήμα με τη σύσταση της εταιρείας «A.E.», με έδρα στην Αθήνα και με σκοπό που περιλαμβάνει «την πώληση Αυτόνομων Συστημάτων (Autonomous Systems - AxS), συμπεριλαμβανομένων Συστημάτων Μη Επανδρωμένων Εναέριων Οχημάτων (Uncrewed Aerial Vehicles Systems - UAVs), Συστημάτων Περιπλανώμενων Πυρομαχικών (Loitering Munition Systems) και Συστημάτων Αντιμετώπισης Μη Επανδρωμένων Εναέριων Οχημάτων (Counter Uncrewed Aerial Systems – CUAS)». Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σεεκ των οποίων τιςέβαλε η, Inc., που εδρεύει στο Delaware, και τιςΣτο πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχουν ο(επικεφαλής της) ως Πρόεδρος, η, ως Αντιπρόεδρος, ο, ως Διευθύνων Σύμβουλος και οως μέλος. Να σημειώσω ότι ηθεωρείται, αποτελώντας έναν από τους μεγαλύτερους παγκόσμιους προμηθευτές τακτικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Κάνει τζίρο της τάξης τωνδολ., ενώ είναι εισηγμένη στον Nasdaq με κεφαλαιοποίηση-Την ερχόμενη Δευτέρα, ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδοςθα βρίσκεται στο. Η κεντρική τράπεζα της Αργεντινής (BCRA) τον κάλεσε στο συνέδριό της «Jornadas Monetarias y Bancarias», που γίνεταιΝοεμβρίου στο Palacio Libertad με θέμα «Ανάπτυξη, Παραγωγικότητα και Πληθωρισμός». Ενδιαφέρον παρουσιάζει το πάνελ στο οποίο θα μιλήσει ο διοικητής. Οκάθεται δίπλα στον υπουργό Οικονομίαςκαι τον γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής. Το θέμα προκαλεί: «Η επίλυση μιας κρίσης δημόσιου χρέους, μαθήματα από την Ελλάδα για οικονομίες σε μετασχηματισμό». Η χώρα μας, που επί μια δεκαετία ήταν το παράδειγμα προς αποφυγή,. Μπροστά σε ένα ακροατήριο που ξέρει από χρεοκοπίες. Το συνέδριο θα ανοίξει ο διοικητής της BCRAκαι θα το κλείσει ο ίδιος ο πρόεδρος της Αργεντινής, ο άνθρωπος που είχε υποσχεθεί να καταργήσει την κεντρική τράπεζα η οποία τώρα φιλοξενεί τους κεντρικούς τραπεζίτες. Στους ομιλητές ο Αλμπέρτο Μουσαλέμ της Fed του Σεντ Λούις, ο αντιπρόεδρος της κεντρικής τράπεζας της Χιλής, ο πρώην διοικητής της αυστραλιανής, στέλεχος της Norges Bank και, μέσω βίντεο, ο νομπελίστας. Οι Αργεντινοί έχουν πολλούς λόγους να αναζητούν δασκάλους και υποδείγματα. Ο πληθωρισμός τους έτρεχε τον Σεπτέμβριο μετον μήνα (τον χρόνο). Στη Φρανκφούρτη τοείναι στόχος για τον χρόνο. Στο Μπουένος Άιρες τοείναι επιτυχία για τον μήνα.-Στην πρώτη γραμμή της χρηματιστηριακής ανάκαμψης βρίσκονται οι, οι οποίες έχουν αναλάβει τον ρόλο της «ατμομηχανής» του Χρηματιστηρίου Αθηνών, οδηγώντας την αγορά σε ένα ισχυρό ανοδικό σερί. Το τελευταίο τριήμερο οέχει ενισχυθεί κατά, με τον τραπεζικό δείκτη να υπεραποδίδει αισθητά καταγράφοντας κέρδη. Η μεταστροφή του κλίματος είναι εντυπωσιακή, καθώς μόλις πριν από μία εβδομάδα οέδινε μάχη για να διατηρήσει το ψυχολογικό όριο των. Πλέον, όχι μόνο έχει απομακρυνθεί από την κρίσιμη αυτή ζώνη, αλλά βρίσκεται ξανά σε απόσταση αναπνοής από τις φετινές κορυφές του. Με το χθεσινό κλείσιμο στιςμονάδες, ο δείκτης απέχειμονάδες ή περίπουαπό το υψηλό έτους των. Η υπέρβαση αυτού του επιπέδου θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για ακόμη υψηλότερες αποτιμήσεις, καθώς τα αμέσως επόμενα επίπεδα αναφοράς εντοπίζονται, στα μέσα Νοεμβρίου του. Η εικόνα αποτυπώνει την επιστροφή του αγοραστικού ενδιαφέροντος στον τραπεζικό κλάδο, ο οποίος εξακολουθεί να καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την κατεύθυνση της εγχώριας αγοράς.-Μία ανάσα από τα επίπεδα ρεκόρ τωνβρίσκεται η, επιχειρώντας ακόμη μία φορά να κατακτήσει ένα επίπεδο που παραμένει απρόσιτο, παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες των τελευταίων μηνών. Το τελευταίο τριήμερο η μετοχή έχει ενισχυθεί κατά, ανεβαίνοντας από ταστακαι πλησιάζοντας ξανά το ιστορικό υψηλό των, που σημειώθηκε στιςΣεπτεμβρίου. ΣτιςΑυγούστου η μετοχή είχε φτάσει ενδοσυνεδριακά στα, ενώ το τριήμεροΣεπτεμβρίου έωςΟκτωβρίου κινήθηκε πάνω από τα, καταγράφοντας στιςΣεπτεμβρίου το ιστορικό της ρεκόρ. Ακολούθησαν δύο ακόμη απόπειρες στις αρχές Νοεμβρίου, με τη μετοχή να αγγίζει ταστιςΝοεμβρίου και ταστιςΝοεμβρίου, χωρίς να καταφέρει να διασπάσει το φράγμα των. Χθες επέστρεψε στα, επιβεβαιώνοντας ότι οι αγοραστές εξακολουθούν να δοκιμάζουν τη συγκεκριμένη περιοχή. Η επανειλημμένη προσέγγιση των ιστορικών υψηλών αναδεικνύει τη σημασία της ζώνης των, η οποία λειτουργεί ως. Το επόμενο στοίχημα για τηνείναι επομένως διπλό, να ξεπεράσει για πρώτη φορά τακαι να διατηρηθεί πάνω από αυτό το επίπεδο, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της.-Στην Αθήνα πραγματοποιείται ηη Ετήσια Συνάντηση του, με οικοδεσπότη το(πρώην Υπερταμείο σήμερα ΕθΑΤ). Στο IFSWF ανήκουνμε περιουσιακά στοιχεία άνω τωνΣτην πρωτεύουσα έχουν έρθει τουλάχιστονστελέχη τους, αρκετοί πρόεδροι και διευθύνοντες σύμβουλοι, από Κίνα, Κατάρ, Εμιράτα, Σιγκαπούρη, Νότια Κορέα, Αζερμπαϊτζάν και Αφρική. Είναι ενδιαφέρον ότι το ΕθΑΤ μπήκε στο φόρουμ ως παρατηρητής τοκαι έγινε πλήρες μέλος το, αφού αξιολογήθηκε με τις «Αρχές του Σαντιάγο». Έναν χρόνο αργότερα, στη συνάντηση του Ομάν, ο πρόεδρος του ΕθΑΤ,, παρουσίασε την υποψηφιότητα της Αθήνας και την κέρδισε. Η ετήσια συνάντηση είναι κατά βάση ένα κλειστό φόρουμ των μελών, με φετινό θέμα «Sovereign Capital in a Contested World» («Τα κρατικά κεφάλαια σε έναν κόσμο ανταγωνισμών») με πολλή γεωπολιτική, τεχνητή νοημοσύνη, διαχείριση κινδύνων, ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία. Στους ομιλητές περιλαμβάνονται οι επικεφαλής τηςκαι της, οτηςκαι στελέχη του ΔΝΤ. Στο περιθώριο των συζητήσεων υπάρχουν. Ο CEOκαι οκάνουν κατ' ιδίαν συναντήσεις με ξένα ταμεία, με ατζέντα ενέργεια, υποδομές, ψηφιακή οικονομία και τεχνητή νοημοσύνη.-Δεν είναι μόνο τα πλοία που μπαίνουν στο αγοραστικό στόχαστρο των Ελλήνων εφοπλιστών. Τελευταία αγοράζουν και τις ίδιες τους τις μετοχές στη Wall Street. Και τα ποσά μόνο αμελητέα δεν είναι. Ο, μέσω της TEN, ενέκρινεέωςδολαρίων, οέχει προχωρήσει σε σημαντικές αγορές μέσω της, οέχει διαθέσειδολάρια μέσω της, ενώ ηέχει επαναγοράσει μετοχικές μονάδες αξίας άνω τωνδολαρίων μέσω της. Στον κατάλογο προστέθηκε και ητης, με νέο πρόγραμμαδολαρίων. Οι κινήσεις αυτές δείχνουν ότι αρκετοί Έλληνες πλοιοκτήτες θεωρούν πως η χρηματιστηριακή αξία των εταιρειών τους δεν αποτυπώνει πλήρως την πραγματική αξία των στόλων και των δραστηριοτήτων τους. Αντί λοιπόν να διαθέτουν όλα τα κεφάλαια σε νέες ναυπηγήσεις,. Με τον τρόπο αυτόν μπορούν να περιορίσουν τον αριθμό των μετοχών σε κυκλοφορία, να ενισχύσουν την αξία που αναλογεί σε κάθε μετοχή και να στείλουν μήνυμα εμπιστοσύνης στους επενδυτές.που θα πιάσουν δουλειά το. Και συνολικά πάνω απόδολάρια σε νέες ναυπηγήσεις μέσα σε λίγους μήνες. Οτηςδεν κάνει απλώς ανανέωση στόλου. Κάνει μια μεγάλη τοποθέτηση κεφαλαίων σε μια περίοδο που κανείς δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα πώς θα είναι ο ενεργειακός χάρτης σε τέσσερα χρόνια. Το πιο ενδιαφέρον, όμως, δεν είναι η επιστροφή του σταέπειτα από οκτώ χρόνια. Είναι ότι ταυτόχρονα παραγγέλνει δεξαμενόπλοια, πλοία μεταφοράς αμμωνίας και containerships. Δηλαδή επενδύει τόσο στην παραδοσιακή ενέργεια όσο και στα εναλλακτικά καύσιμα και στο παγκόσμιο εμπόριο. Παράλληλα,, μετατρέποντας μέρος της αξίας του υφιστάμενου στόλου σε κεφάλαια για την επόμενη γενιά. Η κίνηση έχει και μια δεύτερη ανάγνωση. Με τα ναυπηγεία να έχουν γεμάτα βιβλία παραγγελιών, η εξασφάλιση θέσεων για παραδόσεις τομπορεί να αποδειχθεί εξίσου σημαντική με την ίδια την επιλογή των πλοίων. Ο Μαρτίνος ουσιαστικά αγοράζει από τώρα παραγωγική δυναμικότητα για μια αγορά που ακόμη διαμορφώνεται., λοιπόν, δεν είναι αν πιστεύει στο LNG, στο πετρέλαιο ή στα εμπορευματοκιβώτια. Είναι αν προετοιμάζεται για μια περίοδο κατά την οποία οι σημερινοί νικητές της ναυτιλίας δεν θα είναι απαραίτητα και οι αυριανοί.-Ένας αριθμός αρχίζει να προβληματίζει τη ναυτιλιακή αγορά. Ο. Τόσα πλοία θα μπορούσαν να βρεθούν να ανταγωνίζονται-διεκδικούν για φορτία μέσα σε λίγες εβδομάδες, εάν ομαλοποιηθεί η διέλευση από το Στενό του Ορμούζ. Και όταν περισσότερα πλοία διεκδικούν τα ίδια φορτία,. Διεθνείς οικονομικοί αναλυτές προειδοποιούν ότι η σημερινή εντυπωσιακή κερδοφορία στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στις μεγαλύτερες θαλάσσιες διαδρομές που έχουν επιβάλει οι γεωπολιτικές αναταράξεις. Υπολογίζει ότι περίπουπλοία απασχολούνται εξαιτίας αυτών των μεγαλύτερων ταξιδιών. Εάν οι διαδρομές συντομεύσουν, θα χρειάζονται λιγότερα πλοία για τη μεταφορά των ίδιων φορτίων. Ενδεικτικό της εκρηκτικής ανόδου των ναύλων είναι ότι ο δείκτης, που μετρά τα ημερήσια έσοδα των πλοίων σε βασικούς κλάδους της ναυτιλίας, έφτασε τον Οκτώβριο ταδολάρια, σχεδόν πέντε φορές πάνω από τη μακροχρόνια διάμεση τιμή τωνδολαρίων. Μια απόσταση που δείχνει πόσο ψηλά έχει φτάσει η αγορά, αλλά και πόσο μεγάλη θα μπορούσε να είναι μια ενδεχόμενη διόρθωση Στα μεγάλα δεξαμενόπλοια VLCC, οι παραγγελίες νέων πλοίων αντιστοιχούν ήδη στοτου υπάρχοντος στόλου. Μάλιστα, σε ένα ιδιαίτερα δυσμενές σενάριο, η αξία ενός VLCC δεκαετίας θα μπορούσε να μειωθεί έως και. Και μέχρι τοαναμένονται συνολικάνεότευκτα πλοία. Οι έμπειροι πλοιοκτήτες γνωρίζουν ότι οι ναυτιλιακοί κύκλοι μπορούν να αλλάξουν απότομα. Το ερώτημα δεν είναι αν θα έρθει η διόρθωση, αλλά-Να πουλάςστον μεγαλύτερο πάροχο κινητής τηλεφωνίας της Τουρκίας θέλει θάρρος και επιχειρηματικό θράσος. Ητο κατάφερε μέσα σεμήνες. Τοίδρυσε στην Κωνσταντινούπολη τη θυγατρική, με αποκλειστική διανομή των ημερολογίων και σημειωματάριων του ιταλικού ομίλου Castelli. Δύο χρόνια μετά, στο πελατολόγιο της Θεοφύλακτος βρίσκονται ηκαι η αλυσίδαενώ η θυγατρική γύρισε σε κερδοφορία παρά τον πληθωρισμό και την υποτίμηση της τουρκικής λίρας. Στην Αθήνα, τηδιοικεί πλέον η δεύτερη γενιά. η οποία ανέβασε τον τζίρο πάνω από τα, με άνοδο +στην πενταετία.-Όσοι ασχολούνται με το lifestyle των υπερπλουσίων, επιμένουν να αγνοούν τον παράνομο δεσμό τουτηςαλλά έχουν «κολλήσει» με το περίφημο βραχιόλι. Το διαδίκτυο έχει γεμίσει με φωτογραφίες και λεπτομέρειες (προβολές μόνο στο Χ) στον καρπό της, το Snowflake της Van Cleef & Arpels, δεμένο με κίτρινο χρυσό, διαμάντια και τιμή καταλόγου. Όλοι υποθέτουν ότι είναι δώρο του Χουάνγκ στη Χουάνγκ. Ουδείς μπορεί να αποδείξει ούτε ότι το κόσμημα είναι αυτό ούτε ότι το πλήρωσε εκείνος. Υπάρχει μόνο ο δικός της ισχυρισμός, όπως μεταφέρεται, ότι ο επικεφαλής τηςγιόρταζε τα γενέθλιά της, με δείπνα και δώρα. Αυτό που επιβεβαιώνεται ωστόσο είναι ότι ο ιδρυτής τηςπαραδέχθηκε γραπτώς την απιστία του, χωρίς να κατονομάσει κανέναν. Οι αμερικανικές υπηρεσίες, σύμφωνα με τους New York Times, θεωρούν ότι το στέλεχος τηςείναι πράκτορας του Πεκίνου και η εταιρεία αυτή είναι πελάτης της. Η Κίνα μιλά για «συκοφαντίες». Το ΔΣ ανέθεσε την έρευνα στον πρώην εισαγγελέα Τζουν Κιμ και τη Wachtell Lipton. Η μετοχή έχασε περίπουκεφαλαιοποίησης σε δύο συνεδριάσεις. Ο ίδιος ο, μεμετοχές, είναι φτωχότερος κατάπερίπου. Ο«βλέπει»πιθανότητα αποπομπής και εκτιμά ότι χωρίς τον, ηαξίζειλιγότερο. Στις 17 Νοεμβρίου ανακοινώνονται τατης NVIDIA. Για την επομένη,Νοεμβρίου, τρεις Ρεπουμπλικανοί πρόεδροι επιτροπών έχουν ζητήσει κλειστή ενημέρωση από τον ίδιο. Μεαγοράζεις πάνω από 1 εκατομμύριο Snowflake βραχιόλια. Το ακριβότερο κόσμημα της υπόθεσης δεν πουλήθηκε στη βιτρίνα,-Ηέχει χάσει περίπουαπό το ρεκόρ της 6ης Οκτωβρίου. Από τασταπροχθές το βράδυ, σχεδόν -σεεβδομάδες. Έπεσε στην 3η θέση, πίσω από Apple και Microsoft. Η εύκολη ανάγνωση τα χρεώνει όλα στοτου. Η πραγματικότητα όμως ίσως είναι διαφορετική. Το παραστράτημα του CEO -όπως είπαμε και παραπάνω- κόστισε σε δύο συνεδριάσεις και περίπουΤα υπόλοιπαείχαν χαθεί προτού ξεσπάσει η ιστορία με τους κατασκόπους. Μόνο την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου, η μετοχή βούλιαξε -και έσβησεσε μία ημέρα, όσα περίπου κόστισε συνολικά το σκάνδαλο. Αιτία, φυσικά το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών. Οι νίκες των Δημοκρατικών ξύπνησαν τον φόβο για φρένο στα, σε μια αγορά που ήδη ρωτούσε πότε θα αποδώσουν οι επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη. Πριν από το σκάνδαλο η μετοχή διαπραγματευόταν γύρω στιςφορές τα αναμενόμενα κέρδη, φθηνότερα από τον S&P 500. Το The Information γράφει ότι το ειδύλλιο των Χουάνγκ, διευκόλυνε αποστολές τσιπ τουλάχιστονπρος την Κίνα - περίπουτεμάχια. Το Reuters δεν μπόρεσε να το επαληθεύσει. Το FBI εξετάζει αν ο Χουάνγκ υπήρξε στόχος ξένης υπηρεσίας. Οζητά αυστηρότερους ελέγχους εξαγωγών, ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστήςζητά την παραίτησή του. Ο ιδρυτής κατέχει περίπουκαι δεν ελέγχει την πλειοψηφία των ψήφων.-Στην Αμερική,ενήλικοι κάτω τωνετών ζούσαν μέχρι πέρυσι με τους γονείς τους. Είναι, πάνω και από την κορύφωση της πανδημίας. Αντιστοιχεί σεστους. Τοδεν ξεπερνούσαν ταΤα στοιχεία τα επεξεργάστηκε η, ο ιστότοπος ακινήτων του ομίλου, από την έρευνα πληθυσμού της αμερικανικής Υπηρεσίας Απογραφής. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η ταυτότητα αυτών των νέων ανθρώπων, τα κοινωνικά τους χαρακτηριστικά. Περίπου τοόσων είναιετών και μένουν στο πατρικό, δεν είναι άνεργο, έχει απασχόληση. Ένας στους τρεις ηλικίαςέχει πτυχίο. Στις ηλικίεςμένει στο πατρικό το, απότο. Το πρόβλημα επικεντρώνεται στηνκαι όχι στην απασχόληση. Η μέση ζητούμενη τιμή κατοικίας είναι, +πάνω από το. Το μέσο ενοίκιο είναι, αυξημένο +. Από την αγορά λείπουν περίπουκατοικίες. Ο τυπικός αγοραστής πρώτης κατοικίας είναι πλέονετών. Ηυπολογίζει ότι, με τα ποσοστά των αρχών του, θα έμεναν στο πατρικόλιγότεροι νέοι. Αυτά είναι νοικοκυριά που δεν σχηματίστηκαν, δεν νοίκιασαν, δεν αγόρασαν, δεν επίπλωσαν. Εμείς εδώ στην Ελλάδα έχουμε διαφορετικά στοιχεία να επιδείξουμε. Σύμφωνα με τη, οι νέοι στην Ελλάδα φεύγουν από το πατρικό σταέτη, έναντιστην ΕΕ. Ψηλότερα βρίσκεται η Κροατία, στα. Η Φινλανδία είναι στα. Εκεί το λένε κρίση στέγης. Εδώ το λέγαμε «παράδοση» και «ισχυροί οικογενειακοί δεσμοί»,