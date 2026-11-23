-Χαίρετε, σήμερα θα ξεκινήσω από το δικό μας ρεπορτάζ στη χθεσινή εφημερίδα του Πρώτου Θέματος για την κατάσταση που επικρατεί στα κτήρια και τις εγκαταστάσεις των δημόσιων σχολείων (μπορείτε να το διαβάσετε και στο protothema.gr). Νομίζω ότι δεν χρειάζονται και πολλά, ούτε ερωτήματα, ούτε και περαιτέρω ανάλυση ή εμβάθυνση. Άλλωστε, οι φωτογραφίες και τα βίντεο μιλάνε από μόνα τους, «ο κόσμος το ’χει τούμπανο και αυτοί κρυφό καμάρι», που λένε. Από την Αθήνα μέχρι την Αλεξανδρούπολη η πλειοψηφία των δημόσιων σχολικών κτηρίων προκαλεί θλίψη και οργή. Και οι δικαιολογίες μιας κυβέρνησης εφτά ετών -κανονικής, όπως είναι αυτή εδώ- ούτε υπάρχουν ούτε και χρειάζονται. Άκουσα πολλά γι’ αυτό το ρεπορτάζ, το οποίο μόλις άρχισε, γιατί οι εικόνες ντροπής, τα σπασμένα, διαλυμένα και βρώμικα κτήρια είναι χιλιάδες και εικάζω ότι όσο ο κόσμος τα βλέπει τόσο θα προσθέτει… τις εμπειρίες του από το σχολείο που πάει το παιδί του. Ρώτησα, για παράδειγμα, γιατί δεν εντάχθηκαν εξαρχής οι ανακαινίσεις των σχολείων στο «θείο δώρο» του Ταμείου Ανάκαμψης των 36 δισ. ευρώ, που προέκυψε για τη χώρα την περίοδο της πανδημίας. Πήρα μια απάντηση του τύπου ότι «δεν ήταν επιλέξιμη δαπάνη» από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Άλλος αρμόδιος μου είπε ότι φταίει η Κεραμέως ως υπουργός Παιδείας (τότε) που δεν επέμεινε, άλλος κυβερνητικός παράγων μου είπε ότι «τα είχε βάλει μέσα τα σχολεία η Κεραμέως αλλά δεν τα ήθελε ο Σκυλακάκης γιατί δεν υπήρχε περίπτωση να τελειώσουν στο χρονικό όριο που έθετε η Ευρωπαϊκή Ένωση». Αυτό, το ότι δεν θα τελείωναν τώρα, ας πούμε, που ήταν το χρονικό όριο του «Ελλάδα 2.0», αληθές είναι γιατί σίγουρα θα ήταν δύσκολο να ανακαινιστούν 12.000 κτήρια. Εντάξει, στο κάτω κάτω ας ενέτασσαν στο Ταμείο Ανάκαμψης τα χειρότερα χρέπια που τα βλέπεις και ντρέπεσαι για τη χώρα σου. Όπως αντιλαμβάνεστε, πρόκειται για κάποιες αστείες δικαιολογίες που δύσκολα στέκουν ακόμα και όταν τις λένε μεταξύ τους, ούτε και πείθουν ακόμα και τους πιο φανατικούς υποστηρικτές της κυβέρνησης. Αν με ρωτάτε γιατί δεν λες τίποτα για το αν φταίνε γι’ αυτήν την ολιγωρία στο Μαξίμου, απαντώ: αυτονόητα, στο τέλος της ημέρας για όλα έχει την ευθύνη το κεντρικό σύστημα. Και για τα καλά και για τα στραβά. Δηλαδή, αλήθεια τώρα, δεν βρέθηκε κάποιος κυβερνητικός αξιωματούχος να εξηγήσει στους Ευρωπαίους εταίρους ότι στους σοβάδες που πέφτουν στα σχολεία δεν κρεμιούνται διαδραστικοί πίνακες που χρηματοδότησε το Ταμείο Ανάκαμψης με 150 εκατ. ευρώ; Ούτε να πάρει δέκα φωτογραφίες από τις τουρκικές τουαλέτες στα σχολεία να τις δείξει σε κάποιον Ευρωπαίο, πείθοντάς τον ότι η Ελλάδα στο θέμα αυτό είναι μία τριτοκοσμική χώρα; Ας έδιναν, στην τελική, ως δωρεά λίγα εκατομμύρια από όσα δισ. ευρώ πήραν οι δέκα μεγαλύτερες εταιρείες της χώρας τζάμπα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Θέλετε να ρίξουμε μια ματιά ποιοι πήραν τα περισσότερα ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και για ποιους «αναπτυξιακούς» σκοπούς;

Ας κάνουν κάτι έστω τώρα…

Δήμαρχοι-συντελεστές

Ο Προϋπολογισμός, το Υπουργικό και ο σταυρός

Ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός

Ο Χατζηδάκης και το «φθηνό» του σήμερα

Σαμαράς-Καραμανλής

Μπακογιάννης μόνο για δήμαρχος

Οι τράπεζες αναζητούν νέα γενιά επενδυτών – Roadshows σε ΗΠΑ, Ασία και Ευρώπη

Τράπεζα Πειραιώς: Οι προοπτικές του 2027

Τι δείχνουν τα 9μηνα

Πρεμιέρα της ΜΕΤΚΑ με τη Wall Street κλειστή

Η Vodafone αποχαιρετά τα έξυπνα ψυγεία

Άνοδος 9,7% στις ταξιδιωτικές εισπράξεις το εννεάμηνο 2026

Οι εργολάβοι, ο λογαριασμός των νέων έργων και η πρόταση Χαρδαλιά για το κυκλοφοριακό

Μετοχικές αναδιατάξεις στον Αστέρα

ΟΛΠ: +6,3% η διακίνηση containers τον Οκτώβριο

Στα €5,2 δισ. το ανεκτέλεστο της Cenergy

Ένας μήνας -6%

Η εξαγορά της evoke κάνει το 2027 έτος-ορόσημο για την Bally’s Intralot

Κοντά στα χαμηλά έτους η Titan, ενώ η Citi επιμένει

Ελληνική κίνηση στο LNG bunkering

Γιατί η ΤΕΝ ανοίγει δεύτερη χρηματιστηριακή πόρτα αυτή τη φορά στην Ασία

Κύπρος και Έλληνες εφοπλιστές σε στρατηγική συμμαχία με αμοιβαία κέρδη

Δύσκολες μέρες για το Bitcoin

Στη Γερμανία, σβήνουν τους φούρνους

-Κάπου στον δρόμο λοιπόν της διακυβέρνησης, το φθινόπωρο του 2023 ξεκίνησε το«Μαριέττα Γιαννάκου» με επιδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό και με χορηγίες από τις(όλο μαζί περί τα), με αποτέλεσμα να έχουν ανακαινιστεί μόλις το, περίπου. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται περαιτέρω ανάλυση, ούτε και σηκώνει κουβέντα. Η θητεία δεν τελείωσε, οι υπουργοί (περιλαμβανομένης της αρμόδιας κυρίας) κάνουν προεκλογικές βόλτες και παίρνουν τηλέφωνα τα media για όμορφα παραπολιτικά σχόλια και ουδείς έως σήμερα γνωρίζει γιατί πρέπει να ξαναψηφίσει την κυβέρνηση, εκτός από το αυτονόητο «γιατί οι αντίπαλοι τουείναι παιδική χαρά». Ας κάτσουν λοιπόν κάτω να δουλέψουν και να τρέξουν τις ανακαινίσεις ξεκινώντας από τα πιο διαλυμένα σχολεία, εύκολο είναι, αν δεν τα ξέρει η κυρία Ζαχαράκη θα της τα δείξουμε εμείς. Όταν γράφεις τα καλά -και είναι πολλά όσα έγιναν και γίνονται- πρέπει να γράφεις και τα στραβά, όσα δεν γίνονται και αφορούν τον απλό πολίτη.-Και αφού πιάσαμε τα στραβά, να επισημάνω και κάτι ακόμα. Διάβασα χθες στο προσωπικό σημείωμα τουτην αναφορά του ότι το κράτος, δηλαδή η κυβέρνηση, δεν πρόκειται να κάνει τίποτα στουςπου δεν θα εγκρίνουν ή θα ζητήσουν οι δήμοι. Όποιος ζει στην Ελλάδα ξέρει ότι οι περισσότεροι δήμαρχοι είναικαι εν γένει στην εξυπηρέτηση συμφερόντων της μικρής κοινωνίας στην οποία ζουν και εκλέγονται. Αλήθεια τώρα, ποιος εμπιστεύεται θέματα περιβάλλοντος και πολεοδομίας στον εκάστοτε δήμαρχο και τα μικρά ή μεγάλα τοπικά συμφέροντά του; Νομίζω ότι οι συντελεστές δόμησης είναι, ειδικά σε μια χώρα που έχει παράδοση στην καταστροφή του περιβάλλοντος. Θέλετε παραδείγματα;-Ομεσοβδόμαδα συγκαλεί το, το προτελευταίο της χρονιάς, με στόχο να δείξει ότι μπορεί να πλησιάζουμε στο τέλος του έτους και γενικά να μπαίνουμε στην τελική ευθεία για τις κάλπες, όμως η δουλειά συνεχίζεται, τα νομοσχέδια μπαίνουν κ.λπ. κ.λπ. Για να μην κοροϊδευόμαστε και μεταξύ μας βέβαια, οι περισσότεροι το έχουν ήδη ρίξει στηκαι οργανώνονται ενόψει της κάλπης όπως μπορούν, καθώς από τον Ιανουάριο και μετά ξεκινά η μάχη της πίτας που σε χρονιά εκλογών είναι σκληρή και αδυσώπητη. Επίσης, όλοι οι σοβαροί παίκτες κάνουν μετρήσεις για να δουν τι παίζεται, από ποια θέση ξεκινούν αυτοί και οι αντίπαλοί τους. Γενικώς, οι μεγάλες σφαγές θα γίνουν στα, στακαι μετά στην. Όλοι περιμένουν φυσικά να δουν και ποια θα είναι η, την οποία ο Μητσοτάκης δεν θέλει να κάψει, αλλά είναι προφανές ότι οι παραδόσεις των τελευταίων ετών θα τηρηθούν στο ακέραιο.-Μπορεί στα καθ’ ημάς να ακούγεται μάλλον μακρινό, όμως για τονη μάχη τουείναι εξαιρετικά σημαντική, ώστε η χώρα μας να μη χάσει πόρους από τα. Είναι προφανές ότι οι ευρωπαϊκές φιλοδοξίες θα «κουρευτούν» και ήδη η συμβιβαστική πρόταση που φέρνει στο τραπέζι ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου,, περιλαμβάνει σημαντικό «ψαλίδι», αλλά για τους Βόρειους που πληρώνουν ακόμα δεν είναι αρκετό. Στο τέλος της εβδομάδας θα γίνει ξανά, αλλά όπως σας έχω γράψει η μεγάλη μάχη θα δοθεί τον Δεκέμβριο, οπότε η Τακτική Σύνοδος των Βρυξελλών θα κρατήσει πολύ και μπορεί να φτάσει και μέσα στο Σαββατοκύριακο, οπότε θα έχουμε μπλέξιμο. Οι Γερμανοί και οι φίλοι τους δεν θέλουν να πληρώνουν μόνο αυτοί και όλοι θέλουν να τελειώνουν πριν από το γύρισμα του χρόνου, καθώς μετά οδεν θα μπορεί να πάρει καμία σοβαρή απόφαση και μπορεί να μπλέξουν με τηαπό τον Μάιο και μετά.-Στηβρέθηκε το Σάββατο ο, όντας κεντρικός ομιλητής στην εκδήλωση μνήμης για τον. Η ομιλία είχε προσωπικές αναμνήσεις, καθώς οι δυο τους γνωρίζονταν από τα χρόνια τηςκαι είχαν συνυπηρετήσει δυόμισι χρόνια στην Ευρωβουλή. Είχε όμως και μια πολιτική αιχμή. Μιλώντας για τη στάση του Βαρβιτσιώτη στη συνταγματική αναθεώρηση του 2001, ο αντιπρόεδρος υπογράμμισε ότι έβαζε πάνω απ’ όλα τους θεσμούς και το εθνικό συμφέρον. Και από εκεί πέρασε στο σήμερα, στη σημερινή Βουλή, όπου, όπως είπε, τα πράγματα γίνονται, με περισσότερη τοξικότητα και εχθροπάθεια. «Είναι τελείως διαφορετικό να έχει κανείς ξεκάθαρες απόψεις από το να γίνεται λαϊκιστής και να συμβάλλει σε έναν εμφύλιο πετροπόλεμο ο οποίος βλάπτει την πατρίδα μας», ανέφερε. Όπως αντιλαμβάνεστε, ο αντιπρόεδρος -με μια σειρά κινήσεων--Με τοννα έχει ανοίξει βηματισμό και να κάνει περιοδείες, το ενδιαφέρον πολλών μετατοπίζεται στο τι θα κάνει ο, ο οποίος συνεχίζει τις βόλτες σε χωριά ανά την Ελλάδα. Στο στρατόπεδο των σαμαρικών υπάρχει μιαπου θέλει τον πρώην πρωθυπουργό να, απλά να μη βγαίνει μπροστά να το βροντοφωνάξει. Με άλλα λόγια, λένε ότι θα κάνει τα πάντα στην κατεύθυνση της στήριξης, εκτός από το να βγει να το πει. Ομολογουμένως, αν δει κανείς την ανθρωπογεωγραφία των στελεχών που εμφανίστηκαν στις βόλτες του Σαμαρά, θα δει πολλά πρόσωπα που ανάγονται απευθείας στην εποχή Καραμανλή. Από την άλλη, τοεκτιμά ότι ο Καραμανλής θα περιοριστεί στηπου γι’ αυτούς είναι λειτουργική, από τη στιγμή που η σχέση με τον Μητσοτάκη δεν πηγαίνει πιο πέρα από το σημερινό σημείο.-Παρά τα περί του αντιθέτου σενάρια, ο σχεδιασμός τουδεν αλλάζει, ασχέτως του τι θα πράξει ηκαι του τι θα πει στην παρουσίαση του βιβλίου της σε λίγες μέρες στο. Ο πρώην δήμαρχος πάει για να πάρει τη, εξ ου και οι κινήσεις του είναι αποκλειστικά στο πεδίο της αυτοδιοίκησης και της Αθήνας, χωρίς δεύτερες σκέψεις.-Σε αγώνα προσέλκυσης νέων επενδυτών έχουν αποδυθεί οι, επιδιώκοντας να διευρύνουν τη μετοχική τους βάση και να ενισχύσουν τη διεθνή επενδυτική παρουσία τους, σε μια περίοδο κατά την οποία ηδημιουργεί νέες προοπτικές. Το στοίχημα είναι η προσέλκυση μιας νέας γενιάς επενδυτών, η οποία θα συμβάλει στη διατήρηση της δυναμικής και των υψηλών αποτιμήσεων των τραπεζικών μετοχών στο Χρηματιστήριο. Άλλωστε, οι επενδυτές που τοποθετήθηκαν εγκαίρως στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα έχουν πλέον καταγράψει σημαντικές υπεραξίες και προχωρούν σε ρευστοποιήσεις, δημιουργώντας χώρο για την είσοδο νέων κεφαλαίων. Οι προσδοκίες για, σε συνδυασμό με τα νέα επενδυτικά stories που οικοδομούν οι τράπεζες μέσω εξαγορών, διεθνούς επέκτασης και εισόδου σε νέες αγορές, αποτελούν ισχυρά κίνητρα για την προσέλκυση μακροπρόθεσμων επενδυτικών κεφαλαίων. Ηέχει ήδη ξεκινήσει τις επαφές της με επενδυτές, καθώς προετοιμάζειστο πλαίσιο της εξαγοράς της. Και όλα αυτά επιπλέον των συζητήσεων που διεξάγονται για τη συμμετοχή τουστην αύξηση. Ηβρέθηκε στη, πραγματοποιώντας σειρά συναντήσεων με επενδυτές, στο πλαίσιο της προετοιμασίας του νέου τριετούς business plan της. Αντίστοιχα, η, μετά τις επαφές με περίπουστο συνέδριο της, ετοιμάζεται να μεταφέρει αυτή την εβδομάδα το επενδυτικό της μήνυμα στην. Το ενδιαφέρον από μεγάλα, μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια με έδρα τηείναι ιδιαίτερα έντονο, ενώ έχουν προγραμματιστεί συναντήσεις με περίπου, οι περισσότεροι από τους οποίους δεν έχουν ακόμη μετοχική παρουσία στο ελληνικό τραπεζικό story. Το επόμενο μεγάλο ραντεβού έχει προγραμματιστεί για την, όπου οι ελληνικές τράπεζες θα συμμετάσχουν στο, επιδιώκοντας να διευρύνουν περαιτέρω τον κύκλο των διεθνών επενδυτών τους.-Στην τηλεδιάσκεψη τηςμε τους αναλυτές και τον CFO του ομίλου συζητήθηκαν -μεταξύ άλλων- οι. Η διοίκηση εκτιμά πλέον, έναντι περίπου 10% που είχε αναφέρει στο γ΄ τρίμηνο,καιστο τέλος του έτους, έναντι προηγούμενης εκτίμησης για άνω του 13,5%. Οι εκτιμήσεις της διοίκησης για ταυποδηλώνουνέναντι της δημοσιευμένης πρόβλεψης, εν μέρει λόγω υψηλότερης παραδοχής για τα επιτόκια. Η διοίκηση αναμένει να δημιουργήσει πρόσθετο κεφαλαιακό απόθεμα, τηρώντας την υφιστάμενη δέσμευση για το ονομαστικό ποσό τωνκαι διατηρώντας τον μακροπρόθεσμο στόχο. Αυτό δημιουργεί περιθώριο για-Οδεύοντας προς το τέλος των δημοσιεύσεων, τοδείχνει ισχυρή αύξηση της κερδοφορίας, με τανα εξηγούν το μεγαλύτερο μέρος της βελτίωσης εκτός τραπεζών. Για τιςπου έχουν ανακοινώσει μεγέθη, τα, από €6,55 δισ. Για τις εμποροβιομηχανικές εταιρείες οι. Το περιθώριο EBITDA διευρύνθηκε έτσι στο. Η αύξηση των κερδών εκτός χρηματοοικονομικού κλάδου είναι εντυπωσιακή. Χωρίς τράπεζες, επενδυτικές και ασφαλιστικές εταιρείες, ταΗ επίδοση των διυλιστηρίων αλλάζει αισθητά την εικόνα. Χωρίς τηοι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά, το EBITDA κατάκαι τα καθαρά κέρδη κατά. Το περιθώριο EBITDA έμεινε σχεδόν σταθερό, στο. Τα διυλιστήρια εξηγούν περίπου τα. Στο τέλος της ερχόμενης εβδομάδας η προσθήκη τηςαναμένεται να ενισχύσει τα μεγέθη καθώς οι συγκλίνουσες εκτιμήσεις της αγοράς αναμένουν-Η, με αποτίμηση περίπου, επιστρέφει στο ταμπλό του Χρηματιστηρίου της Αθήνας την. Ηκαι την Παρασκευή θα κλείσει στις, τρεις ώρες νωρίτερα. Η επιτυχία τηςαποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία λόγω της δύσκολης διεθνούς χρηματιστηριακής συγκυρίας. Σε περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας και επιφυλακτικότητας απέναντι στις νέες εκδόσεις, ηκατάφερε να προσελκύσει σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική ανάδειξης της αυτοτελούς αξίας της METKA και τον ευρύτερο επιχειρηματικό σχεδιασμό του. Σε δωδεκάμηνη βάση έως τον Ιούνιο του 2026, τοκατέγραψε, ενώ διαθέτεικαι σημαντική τεχνογνωσία σε μεγάλα έργα υποδομών. Το ενημερωτικό προβλέπει, με διαχειριστή τη-Ηφαίνεται πως ακολουθεί τη στρατηγική της μητρικής της και ξεκαθαρίζει το χαρτοφυλάκιο των συμμετοχών της. Διασταυρωμένες πληροφορίες αναφέρουν ότι συμφώνησε για τη. Η ολοκλήρωση της συμφωνίας θα χρειαστεί τουλάχιστον ακόμη έναν μήνα, το τίμημα δεν έχει γίνει γνωστό και το μέγεθος της συναλλαγής φαίνεται μικρό. Μεγαλύτερη σημασία όμως φαίνεται πως έχει η ιστορία αυτής της απόφασης. Ηξεκίνησε το. Εξαγοράστηκε τοκαι ήταν η πρώτη startup που αγόρασε η Vodafone στην Ελλάδα. Η Innovus σχεδιάζειγια διαχείριση στόλων, εντοπισμό εξοπλισμού και παρακολούθηση επαγγελματικών ψυγείων αναψυκτικών και παγωτών. Στη χρήση που έληξε τον Μάρτιο του 2024 ο, μετά τη διακοπή μιας συνεργασίας. Ο αγοραστής έρχεται από έναν άλλον κόσμο. Ηείναι ο βραχίονας τηλεματικής του ομίλου ασφαλείαςπου ανήκει στην. Ξεκίνησε παρακολουθώντας τα θωρακισμένα οχήματα των χρηματαποστολών και δηλώνει πάνω από. Η συμφωνία έχει τη δική της λογική. Ένας πάροχος τηλεπικοινωνιών κερδίζει από την κάρτα SIM μέσα στη συσκευή, όχι από την κατασκευή της. Μια εταιρεία ασφαλείας κερδίζει από αυτό που παρακολουθεί. Η Vodafone κρατά τη συνδεσιμότητα και στρέφει τις δραστηριότητές της σε. Η Vodafone έχει χαράξει τη στρατηγική της. Τον Ιούνιο υπέγραψε, όπου θα εισφέρει τη. Η μητρική έχει ήδη πουλήσει τις δραστηριότητές της στην Ισπανία και στην Ιταλία. Οι τηλεπικοινωνίες πέρασαν μια δεκαετία αγοράζοντας ό,τι είχε καλώδιο ή αισθητήρα. Σήμερα ανακαλύπτουν ότι το σήμα τους είναι υπεραρκετό.-Το ότι τοθα αποτελέσει την τέταρτη κατά σειρά χρονιά με θετικό σερί υψηλών επιδόσεων για τονείναι πλέον δεδομένο και σε αυτό αναφέρθηκε το περασμένο Σάββατο και ο ίδιος ο πρωθυπουργός,, ο οποίος επισκέφτηκε την έκθεση. Οι, αυξήθηκαν σχεδόνέναντι τωντου εννεαμήνου του 2025 με βάση τα στοιχεία τηςπου θα ανακοινώσει σήμερα τα επιμέρους στοιχεία του ταξιδιωτικού ισοζυγίου. Ισχυρή άνοδο, της τάξης του, κατέγραψαν οι ταξιδιωτικές εισπράξεις την περίοδο, καθώς ανήλθαν σεέναντιτην αντίστοιχη περίοδο του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για το ισοζύγιο πληρωμών. Από την άλλη, οι τουριστικοί φορείς και ο ίδιος ο, βλέποντας και τα μηνύματα του 2027, εμφανίζονται τώρα πιο συγκρατημένοι:, ανέφερε η, πρόεδρος του, από το βήμα της γενικής συνέλευσης τουστη ΧΕΝΙΑ το περασμένο Σάββατο. «Η. Οι επιδόσεις διαφέρουν από αγορά σε αγορά και από προορισμό σε προορισμό. Οιενώ τα πρώτα μηνύματα για το 2027 χρειάζονται προσεκτική ανάγνωση. Γεωπολιτικές εξελίξεις, ακρίβεια, ενεργειακό κόστος και εντεινόμενος διεθνής ανταγωνισμός δημιουργούν ένα ολοένα και πιο. Σε αυτές τις συνθήκες, η ανταγωνιστικότητα του ελληνικού τουρισμού χρειάζεται διαρκή προσπάθεια για να διατηρηθεί, ενώ οι νέες επιβαρύνσεις στις επιχειρήσεις πρέπει να εξετάζονται με γνώμονα την ανταγωνιστικότητα και την ουσιαστική ανταποδοτικότητά τους. Η πρόσφατα εξαγγελθείσαείναι χαρακτηριστικό αρνητικό παράδειγμα. Χρειαζόμαστε, που θα επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να επενδύουν, να αναβαθμίζονται και να παραμένουν ανταγωνιστικές. Ιδιαίτερα για τις μικρές και οικογενειακές επιχειρήσεις, το αυξημένο λειτουργικό κόστος περιορίζει τα περιθώρια επενδύσεων και αναβάθμισης».-Τις προτάσεις τους για τηνετοιμάζονται να ξεδιπλώσουν αύριο, Τρίτη, οι ισχυροί της κατασκευαστικής αγοράς, σε μια περίοδο που τοεξελίσσεται σε μεγάλο πονοκέφαλο για την κυβέρνηση. Την πρωτοβουλία για το άνοιγμα του διαλόγου έχει αναλάβει η, ο φορέας που συσπειρώνει τους μεγάλους αυτοκινητοδρόμους της χώρας, με τα μέλη του να διαχειρίζονται ένακαι να απασχολούν περισσότερους από. Στις τάξεις του συμμετέχουν η, η, η, η, η, ο, ο, η, ηκαι ο. Πρόκειται, δηλαδή, για τους πρωταγωνιστές της αγοράς των παραχωρήσεων, πίσω από τους οποίους βρίσκονται οι μεγαλύτεροι κατασκευαστικοί όμιλοι της χώρας, από τηκαι τηνμέχρι τηνκαι τη. Στο επίκεντρο θα βρεθούν οι πολυσυζητημένες, που παραμένουν εδώ και χρόνια στα χαρτιά, την ώρα που ο αυτοκινητόδρομος εμφανίζει ολοένα και εντονότερα σημάδια κορεσμού. Ξεχωριστή θέση στη συζήτηση έχει η, που θα εξασφαλίσει μία επιπλέον σύνδεση της Αττικής Οδού με την εθνική οδό, αλλά και ο, που φιλοδοξεί να εκτρέψει σημαντικό μέρος της βαριάς κυκλοφορίας εκτός του αστικού ιστού, δίνοντας ανάσα στη μεγάλη πληγή του. Στο μέτωπο των νοτίων προαστίων, κρίσιμη θεωρείται η, ενόψει και των αυξημένων κυκλοφοριακών φόρτων που αναμένεται να προκαλέσει η ανάπτυξη του. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν επίσης οι παρεμβάσεις που θα μπορούσαν να βελτιώσουν τη ροή της κυκλοφορίας στην ίδια την Αττική Οδό,. Πλάτη στην προσπάθεια βάζει και το, το οποίο επιδιώκει να κρατήσει ψηλά στην επικαιρότητα το κυκλοφοριακό χάος της πρωτεύουσας, καλοβλέποντας την ανάληψη πρωτοβουλιών από τον περιφερειάρχη Αττικής,. Ο τελευταίος, μετά τις εξαγγελίες του στο πρόσφατο συνέδριο του ΤΕΕ για τις υποδομές, επανήλθε την Παρασκευή, στην επετειακή εκδήλωση για τα, προαναγγέλλοντας για τις επόμενες εβδομάδες την παρουσίαση ολοκληρωμένης πρότασης για τη, που θα συντονίζει τις παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο και τις δημόσιες συγκοινωνίες. Μάλιστα, ξεκαθάρισε ότι η, ανοίγοντας επί της ουσίας και τη συζήτηση για την ανακατανομή αρμοδιοτήτων. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΤΕΕ,, έχει περιγράψει με δραματικούς τόνους τις διαστάσεις που κινδυνεύει να προσλάβει το κυκλοφοριακό με τη λειτουργία της μεγάλης επένδυσης στο Ελληνικό, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι, εάν δεν δοθούν λύσεις, η πρόσβαση στην περιοχή θα είναι εφικτή μόνο με. Το πιο ενδιαφέρον σκέλος της αυριανής συζήτησης, ωστόσο, είναι το. Οι κατασκευαστές βάζουν στο τραπέζι εναλλακτικά μοντέλα χρηματοδότησης που εφαρμόζονται και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, από τημέχρι τηνμε αντάλλαγμα την ανάληψη πρόσθετων επενδύσεων από τους παραχωρησιούχους αλλά και άλλα. Η λογική είναι να αξιοποιηθούν οιπου βρίσκονται ήδη σε λειτουργία για την κατασκευή νέων έργων, περιορίζοντας την άμεση επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού. Στο προσκήνιο επανέρχεται και ο θεσμός των, που νομοθετήθηκε με μεγάλες προσδοκίες αλλά παραμένει ουσιαστικά, με την κυβέρνηση να τον έχει επί της ουσίας αποκλείσει.-Σημαντικές αναδιατάξεις έχουμε, όπως μαθαίνω, στο, που διαχειρίζεται το εμβληματικό ξενοδοχειακό συγκρότημα, ιδιοκτησίας του εφοπλιστή. Συγκεκριμένα, προωθείται μιαστο πλαίσιο της οποίας ηθα απορροφήσει την (κυπριακή) μητρική της. Η Pelio είναι η μοναδική μέτοχος της Αστήρ Παλάς ενώ δική της μέτοχος είναι η επίσης κυπριακή, όλες βέβαια συμφερόντων του. Όπως αναφέρεται στα σχετικά έγγραφα, η διασυνοριακή συγχώνευση τελεί προς το συμφέρον των συγχωνευόμενων εταιρειών και του ομίλουστο οποίο ανήκουν, έτσι ώστε να προκύψει ένα εταιρικό σχήμα που θα υλοποιεί τα επενδυτικά σχέδια, λαμβάνοντας υπόψη την αξία των περιουσιακών στοιχείων των συγχωνευόμενων εταιρειών. Η συγκέντρωση της περιουσίας και των υποχρεώσεων σε ένα νομικό πρόσωπο εκτιμάται ότι θα οδηγήσει σε. Στο πλαίσιο αυτό, σημειώνεται ότι το, διαιρούμενο σε, ενώ της Pelio Enterprises Limited Company, διαιρούμενο σε ισάριθμες μετοχές του 1 ευρώ. Τώρα, βάσει έκθεσης αποτίμησης της, η αναπροσαρμοσμένη συνολική καθαρή αξία της απορροφώμενης (Pelio) ανέρχεται σε, ενώ διευκρινίζεται ότι σε αυτό το ποσό περιλαμβάνεται η συμμετοχή της στην Αστήρ, λογιστικής αξίας, «η οποία εξαιρείται ρητώς του αντικειμένου της αποτίμησης δεδομένου ότι οι αντίστοιχες μετοχές δεν θα ανταλλαγούν αλλά θα ακυρωθούν λόγω σύγχυσης κατά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης». Κατά συνέπεια, όπως αναφέρεται, η, οι δε μετοχές θα μεταβιβαστούν στην Αστήρ και θα καταστούν ίδιες μετοχές. Μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης το μετοχικό της κεφάλαιο θα ανέλθει σε, διαιρούμενο σε, οι οποίες θα αναληφθούν από τη μοναδική μέτοχο της Pelio, την Calcis Enterprises Limited Company. Αυτή θα είναι η μέτοχος και των δύο συγχωνευόμενων εταιρειών, και η οποία θα λάβει για κάθε μία μετοχή της απορροφώμενης αξίας 1 ευρώ,. Μετά την ολοκλήρωση αυτής της πολύπλοκης διαδικασίας η(δια της έκδοσης νέων μετοχών στο πλαίσιο ΑΜΚ) και η Αστήρ Παλάς θα αποκτήσει απευθείας τις(με τις υφιστάμενες θυγατρικές τηςκαιαμετάβλητες), ενώ η Pelio Enterprises Limited παύει να υφίσταται. Ακόμη, υπάρχει ειδική δήλωση προς τους εργαζομένους του ομίλου ότι αυτή η διαδικασία-Ηαυξήθηκε τον Οκτώβριο κατά, στις, σύμφωνα με τα στοιχεία της. Ο Οκτώβριος ενίσχυσε τη σωρευτική επίδοση του δεκαμήνου, με τη διακίνηση να φτάνει τα, αυξημένη κατάέναντι του αντίστοιχου διαστήματος του 2025, από. Τα καλά νέα για το λιμάνι του Πειραιά είναι ότι μετά από τον Ιούλιο και το αρνητικό ξεκίνημα του 2026 η κίνηση των εμπορευματοκιβωτίων κάθε μήνα στους προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ είναι-Τοαυξήθηκε στα, με στήριξη από, αξίας, είναι τοκαι προβλέπεται να ολοκληρωθεί το. Η πιστοποίηση σταδιευρύνει την πρόσβαση της εταιρείας σε μεγάλα ευρωπαϊκά έργα υποβρύχιων και υπόγειων διασυνδέσεων. Τοξεπέρασε τα, με σημαντική ανάθεση τον, αξίας περίπου-Αύριο, ηανακοινώνει. Έναν μήνα πριν, στις, στο, η διοίκηση της Fourlis πραγματοποίησε το πρώτοτης ιστορίας της. Ανέβασε τον πήχη τουΥποσχέθηκε επίσης ότι θα μειώσει το. Με απλή αριθμητική, η διοίκηση υποσχέθηκε. Η χρηματιστηριακή αγορά δεν ανταποκρίθηκε. Την Παρασκευή η μετοχή έκλεισε στα, μεΕίναι το, με. Η βάση των αμφιβολιών βρίσκεται στη, όπου ο εξορθολογισμός του δικτύου θα αφαιρέσει περίπου. Αμφισβητείται επίσης και ο ρυθμός βελτίωσης των μεγεθών αφού έως τις 19 Οκτωβρίου οι, ενώ ο ετήσιος στόχος προϋποθέτει. Τα αυριανά αποτελέσματα πρέπει να γεφυρώσουν τη διαφορά. Ο δεύτερος μεγαλύτερος μέτοχος είναι η, η οποία διατηρείκαι προς το παρόν γράφει, ενώ δηλώνει ότι δεν στοχεύει στην καταστατική πλειοψηφία. Αύριο, οι αριθμοί που θα ανακοινωθούν έχουν τη δική τους σημασία.-Η συνολική εικόνα τηςμετά ταείναι αυτή ενός ομίλου με ισχυρή λειτουργική δυναμική, σημαντικές στρατηγικές προοπτικές, αλλά και αυξημένες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις. Η μετοχή έχει υποχωρήσει στο, γεγονός που υποδηλώνει ότι η αγορά δεν αξιολογεί αποκλειστικά τη βελτίωση των λειτουργικών επιδόσεων, αλλά λαμβάνει υπόψη και τους κινδύνους που παραμένουν. Η επικείμενηαποτελεί ίσως τον παράγοντα «κλειδί» για τη μελλοντική πορεία της Bally’s Intralot. Η διοίκηση επιβεβαίωσε ότι η συναλλαγή προχωρά σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, αναμένει την, με στόχο την. Το σημαντικότερο οικονομικό στοιχείο είναι οιπου έχουν ήδη ανακοινωθεί. Το μέγεθος αυτό υποδηλώνει τις δυνατότητες εξοικονόμησης κόστους και βελτίωσης της λειτουργικής αποδοτικότητας. Η στρατηγική της διοίκησης βασίζεται στην εφαρμογή του επιχειρηματικού μοντέλου που ήδη εφαρμόζεται στη. Η Bally’s Intralot θεωρεί ότι η εμπειρία της στη διαχείριση πελατών, στη συγκράτηση των δαπανών marketing και στην ανάπτυξη ψηφιακών προϊόντων μπορεί να αξιοποιηθεί σε μεγαλύτερη κλίμακα μέσω της evoke. Επιπλέον, η εξαγορά. Ωστόσο, η εξαγορά δεν αντιμετωπίζεται απαραίτητα ως εξασφαλισμένη δημιουργία αξίας. Η επιτυχία θα εξαρτηθεί από την, τη διατήρηση της πελατειακής βάσης και την ομαλή ενσωμάτωση των λειτουργιών. Τοαναμένεται να είναι καθοριστικό έτος. Η evoke μπορεί να μετατρέψει την Bally’s Intralot σε ισχυρότερο διεθνή ψηφιακό όμιλο, αλλά ταυτόχρονα αυξάνει τις απαιτήσεις εκτέλεσης και διαχείρισης του-Σε κρίσιμο τεχνικό σημείο βρίσκεται η μετοχή της, η οποία υποχώρησε στα, καταγράφονταςκαι πλησιάζοντας επικίνδυνα το. Προέρχεται από ένα, με τις σωρευτικές απώλειες να ξεπερνούν το, εντείνοντας τον προβληματισμό για τη βραχυπρόθεσμη τάση. Η πίεση αποκτά ενδιαφέρον καθώς έρχεται σε αντίθεση με την αξιολόγηση της. Η αμερικανική τράπεζα διατηρεί, βλέποντας. Στην ανάλυσή της η Citi ποντάρει στην αύξηση των πωλήσεων της Titan, στις εξαγορές και στο ενισχυμένο πρόγραμμα εξοικονόμησης κόστους, με στόχο. Εκτιμά μάλιστα. Το στοίχημα είναι πλέον η διατήρηση των. Ενδεχόμενη διάσπαση θα επιβαρύνει περαιτέρω την τεχνική εικόνα, ενώ η Citi υπενθυμίζει ότι η αγορά εξακολουθεί να διαθέτει σημαντικές προσδοκίες για τον όμιλο.-Μαθαίνω για ένα. Ο λόγος για την, πίσω από την οποία βρίσκονται άνθρωποι που γνωρίζουν καλά τόσο το αντικείμενο όσο και τη ναυτιλιακή αγορά. Η εταιρεία έχει ήδη συνάψει τις. Το πρώτο πλοίο ανεφοδιασμού της θα δραστηριοποιείται στην, με στόχο να εξυπηρετείπου εκτελούν δρομολόγια από την Ασία προς τη νοτιοανατολική Μεσόγειο. Όσο για το λιμάνι, που θα αποτελέσει τη βάση του πλοίου, σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, έχει ήδη επιλεγεί. Η κίνηση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ηαποκτούν ολοένα μεγαλύτερη σημασία για τη ναυτιλία.-Από τη, οσχεδιάζει να απλώσει τη χρηματιστηριακή παρουσία τηςσε δύο ηπείρους και δύο διαφορετικές ζώνες ώρας. Η, έπειτα από, εξετάζει τη, διατηρώντας τοως βασική χρηματιστηριακή της έδρα. Το ενδιαφέρον είναι ότι, εφόσον προχωρήσει η κίνηση, η μετοχή θα μπορεί να διαπραγματεύεται σε δύο διαφορετικές χρηματιστηριακές «βάρδιες». Με βάση τα σημερινά ωράρια, η κανονική διαπραγμάτευση στις δύο αγορές καλύπτει συνολικά, με ενδιάμεσες διακοπές. Όχι ακριβώς 24ωρη λειτουργία, αλλά ένα σημαντικά διευρυμένο παράθυρο πρόσβασης για τους επενδυτές. Γιατί, όμως, ο Τσάκος κοιτάζει προς την Ασία; Ηαποτελεί διεθνές ναυτιλιακό και χρηματοοικονομικό κέντρο, με επενδυτικά κεφάλαια που γνωρίζουν τις θαλάσσιες μεταφορές και την ενέργεια. Μια δεύτερη εισαγωγή θα μπορούσε να, να ενισχύσει τη ρευστότητα της μετοχής και να προσφέρει περισσότερες επιλογές για μελλοντική άντληση κεφαλαίων.. Η εταιρεία εμφανίζεικαι συνεχίζει το επενδυτικό της πρόγραμμα στον στόλο. Ο πρόεδρος και COO,, υπενθύμισε τη διαδρομή από το. Τώρα,, στο τραπέζι βρίσκεται η Σιγκαπούρη.-Η σχέση τηςείναι μια, με ισχυρά οικονομικά θεμέλια και μετρήσιμα οφέλη και για τις δύο πλευρές. Οι Έλληνες εφοπλιστές συνέβαλαν καθοριστικά στην ανάπτυξη τουκαι η Λευκωσία τούς προσφέρει ένα ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον, ναυτιλιακή τεχνογνωσία και πρόσβαση σε ένα οργανωμένο δίκτυο υπηρεσιών. Αυτήν τη σχέση επιδιώκει να ενισχύσει περαιτέρω η κυβέρνηση του. Η εκδήλωση της περασμένης Τετάρτης στη, με την υφυπουργό Ναυτιλίας,, είχε σαφές επιχειρηματικό περιεχόμενο. Τι κερδίζει η Κύπρος;, έσοδα από ναυτιλιακές δραστηριότητες, νέες επενδύσεις και θέσεις εργασίας στη διαχείριση πλοίων, στις ασφάλειες και στις υποστηρικτικές υπηρεσίες. Τι κερδίζουν οι Έλληνες πλοιοκτήτες;και μια κυβέρνηση που επιδιώκει να προσαρμόζει τη ναυτιλιακή πολιτική της στις πραγματικές ανάγκες των επιχειρήσεων. Υπάρχει όμως και το. Μέσω της συνεργασίας, ενισχύεται η δυνατότητα κοινής παρέμβασης στις Βρυξέλλες για την ανταγωνιστικότητα και την πράσινη μετάβαση. Στο παρασκήνιο, λοιπόν, δεν βρίσκεται μια νέα προσέγγιση, αλλά η αναβάθμιση μιας δοκιμασμένης συμμαχίας. Η Κύπρος κερδίζει ναυτιλιακή ισχύ και οικονομική δραστηριότητα. Η ελληνική πλοιοκτησία αποκτά ισχυρότερο επιχειρηματικό και πολιτικό στήριγμα. Και οι δύο πλευρές έχουν κάθε λόγο να επενδύσουν περισσότερο σε αυτήν τη σχέση.-Τα ξημερώματα του Σαββάτου, το, χαμηλό από τον Σεπτέμβριο του 2024 και. Την Κυριακή το μεσημέρι, διαπραγματευόταν λίγο κάτω από τα, το απόγευμα κέρδισε. Η συνολική αξία των κρυπτονομισμάτων έχει υποχωρήσει στα. Η αφορμή ήρθε από τη Wall Street. Την Παρασκευή ο, στη χειρότερη εβδομάδα του δείκτη από τον Μάρτιο του 2020. Μέσα σε 24 ώρες, τα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων προχώρησαν σε(στοιχεία). Περίπου. Το μεγάλο ερώτημα είναι ποιος πουλάει τα bitcoin του. Ταήταν ο μεγάλος αγοραστής τα τελευταία 2 χρόνια και τώρα εμφανίζουν. Τοέχασε, ρεκόρ από την έναρξή του. Οιγνωστοποίησαν μέσα στον μήνα πωλήσεις περίπου, για να χρηματοδοτήσουνκαι να εξοφλήσουν χρέη. Η. Κατέχει περίπου, άρα σταμετράΗ μετοχή της Strategy έχασε περίπου. 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Τα θύματα αυτής της κατάστασης είναι πολλά. Η ισπανικήκαι η αυστριακή. Δύο Γερμανοί προμηθευτές, οι, σταμάτησαν να παραδίδουν ρεύμα. Ηπροβλέπει, αν το αέριο ανέβει κι άλλο και έρθει κρύο. Στην, στις, η, ρεκόρ έτους, λίγο πάνω από τη γερμανική της ίδιας ημέρας, στα. Ο