-Χαίρετε, σήμερα θα ξεκινήσω από το δικό μας ρεπορτάζ στη χθεσινή εφημερίδα του Πρώτου Θέματος για την κατάσταση που επικρατεί στα κτήρια και τις εγκαταστάσεις των δημόσιων σχολείων (μπορείτε να το διαβάσετε και στο protothema.gr). Νομίζω ότι δεν χρειάζονται και πολλά, ούτε ερωτήματα, ούτε και περαιτέρω ανάλυση ή εμβάθυνση. Άλλωστε, οι φωτογραφίες και τα βίντεο μιλάνε από μόνα τους, «ο κόσμος το ’χει τούμπανο και αυτοί κρυφό καμάρι», που λένε. Από την Αθήνα μέχρι την Αλεξανδρούπολη η πλειοψηφία των δημόσιων σχολικών κτηρίων προκαλεί θλίψη και οργή. Και οι δικαιολογίες μιας κυβέρνησης εφτά ετών -κανονικής, όπως είναι αυτή εδώ- ούτε υπάρχουν ούτε και χρειάζονται. Άκουσα πολλά γι’ αυτό το ρεπορτάζ, το οποίο μόλις άρχισε, γιατί οι εικόνες ντροπής, τα σπασμένα, διαλυμένα και βρώμικα κτήρια είναι χιλιάδες και εικάζω ότι όσο ο κόσμος τα βλέπει τόσο θα προσθέτει… τις εμπειρίες του από το σχολείο που πάει το παιδί του. Ρώτησα, για παράδειγμα, γιατί δεν εντάχθηκαν εξαρχής οι ανακαινίσεις των σχολείων στο «θείο δώρο» του Ταμείου Ανάκαμψης των 36 δισ. ευρώ, που προέκυψε για τη χώρα την περίοδο της πανδημίας. Πήρα μια απάντηση του τύπου ότι «δεν ήταν επιλέξιμη δαπάνη» από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Άλλος αρμόδιος μου είπε ότι φταίει η Κεραμέως ως υπουργός Παιδείας (τότε) που δεν επέμεινε, άλλος κυβερνητικός παράγων μου είπε ότι «τα είχε βάλει μέσα τα σχολεία η Κεραμέως αλλά δεν τα ήθελε ο Σκυλακάκης γιατί δεν υπήρχε περίπτωση να τελειώσουν στο χρονικό όριο που έθετε η Ευρωπαϊκή Ένωση». Αυτό, το ότι δεν θα τελείωναν τώρα, ας πούμε, που ήταν το χρονικό όριο του «Ελλάδα 2.0», αληθές είναι γιατί σίγουρα θα ήταν δύσκολο να ανακαινιστούν 12.000 κτήρια. Εντάξει, στο κάτω κάτω ας ενέτασσαν στο Ταμείο Ανάκαμψης τα χειρότερα χρέπια που τα βλέπεις και ντρέπεσαι για τη χώρα σου. Όπως αντιλαμβάνεστε, πρόκειται για κάποιες αστείες δικαιολογίες που δύσκολα στέκουν ακόμα και όταν τις λένε μεταξύ τους, ούτε και πείθουν ακόμα και τους πιο φανατικούς υποστηρικτές της κυβέρνησης. Αν με ρωτάτε γιατί δεν λες τίποτα για το αν φταίνε γι’ αυτήν την ολιγωρία στο Μαξίμου, απαντώ: αυτονόητα, στο τέλος της ημέρας για όλα έχει την ευθύνη το κεντρικό σύστημα. Και για τα καλά και για τα στραβά. Δηλαδή, αλήθεια τώρα, δεν βρέθηκε κάποιος κυβερνητικός αξιωματούχος να εξηγήσει στους Ευρωπαίους εταίρους ότι στους σοβάδες που πέφτουν στα σχολεία δεν κρεμιούνται διαδραστικοί πίνακες που χρηματοδότησε το Ταμείο Ανάκαμψης με 150 εκατ. ευρώ; Ούτε να πάρει δέκα φωτογραφίες από τις τουρκικές τουαλέτες στα σχολεία να τις δείξει σε κάποιον Ευρωπαίο, πείθοντάς τον ότι η Ελλάδα στο θέμα αυτό είναι μία τριτοκοσμική χώρα; Ας έδιναν, στην τελική, ως δωρεά λίγα εκατομμύρια από όσα δισ. ευρώ πήραν οι δέκα μεγαλύτερες εταιρείες της χώρας τζάμπα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Θέλετε να ρίξουμε μια ματιά ποιοι πήραν τα περισσότερα ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και για ποιους «αναπτυξιακούς» σκοπούς;
Ας κάνουν κάτι έστω τώρα…
-Κάπου στον δρόμο λοιπόν της διακυβέρνησης, το φθινόπωρο του 2023 ξεκίνησε το πρόγραμμα ανακαίνισης
«Μαριέττα Γιαννάκου» με επιδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό και με χορηγίες από τις τέσσερις μεγάλες τράπεζες
(όλο μαζί περί τα 600 εκατ. ευρώ
), με αποτέλεσμα να έχουν ανακαινιστεί μόλις το 5% των σχολικών κτηρίων
, περίπου 650 από τα 12.500
. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται περαιτέρω ανάλυση, ούτε και σηκώνει κουβέντα. Η θητεία δεν τελείωσε, οι υπουργοί (περιλαμβανομένης της αρμόδιας κυρίας Ζαχαράκη
) κάνουν προεκλογικές βόλτες και παίρνουν τηλέφωνα τα media για όμορφα παραπολιτικά σχόλια και ουδείς έως σήμερα γνωρίζει γιατί πρέπει να ξαναψηφίσει την κυβέρνηση, εκτός από το αυτονόητο «γιατί οι αντίπαλοι του Μητσοτάκη
είναι παιδική χαρά». Ας κάτσουν λοιπόν κάτω να δουλέψουν και να τρέξουν τις ανακαινίσεις ξεκινώντας από τα πιο διαλυμένα σχολεία, εύκολο είναι, αν δεν τα ξέρει η κυρία Ζαχαράκη θα της τα δείξουμε εμείς. Όταν γράφεις τα καλά -και είναι πολλά όσα έγιναν και γίνονται- πρέπει να γράφεις και τα στραβά, όσα δεν γίνονται και αφορούν τον απλό πολίτη. Αυτό κάνουμε, το αυτονόητο.
Δήμαρχοι-συντελεστές
-Και αφού πιάσαμε τα στραβά, να επισημάνω και κάτι ακόμα. Διάβασα χθες στο προσωπικό σημείωμα του Μητσοτάκη
την αναφορά του ότι το κράτος, δηλαδή η κυβέρνηση, δεν πρόκειται να κάνει τίποτα στους συντελεστές δόμησης
που δεν θα εγκρίνουν ή θα ζητήσουν οι δήμοι. Όποιος ζει στην Ελλάδα ξέρει ότι οι περισσότεροι δήμαρχοι είναι επιρρεπείς ειδικά στο τοπικό ρουσφέτι
και εν γένει στην εξυπηρέτηση συμφερόντων της μικρής κοινωνίας στην οποία ζουν και εκλέγονται. Αλήθεια τώρα, ποιος εμπιστεύεται θέματα περιβάλλοντος και πολεοδομίας στον εκάστοτε δήμαρχο και τα μικρά ή μεγάλα τοπικά συμφέροντά του; Νομίζω ότι οι συντελεστές δόμησης είναι αυστηρά δουλειά του κράτους
, ειδικά σε μια χώρα που έχει παράδοση στην καταστροφή του περιβάλλοντος. Θέλετε παραδείγματα;
Ο Προϋπολογισμός, το Υπουργικό και ο σταυρός
-Ο Μητσοτάκης
μεσοβδόμαδα συγκαλεί το Υπουργικό
, το προτελευταίο της χρονιάς, με στόχο να δείξει ότι μπορεί να πλησιάζουμε στο τέλος του έτους και γενικά να μπαίνουμε στην τελική ευθεία για τις κάλπες, όμως η δουλειά συνεχίζεται, τα νομοσχέδια μπαίνουν κ.λπ. κ.λπ. Για να μην κοροϊδευόμαστε και μεταξύ μας βέβαια, οι περισσότεροι το έχουν ήδη ρίξει στη μάχη του σταυρού
και οργανώνονται ενόψει της κάλπης όπως μπορούν, καθώς από τον Ιανουάριο και μετά ξεκινά η μάχη της πίτας που σε χρονιά εκλογών είναι σκληρή και αδυσώπητη. Επίσης, όλοι οι σοβαροί παίκτες κάνουν μετρήσεις για να δουν τι παίζεται, από ποια θέση ξεκινούν αυτοί και οι αντίπαλοί τους. Γενικώς, οι μεγάλες σφαγές θα γίνουν στα Βόρεια
, στα Νότια
και μετά στην Α΄ Αθηνών
. Όλοι περιμένουν φυσικά να δουν και ποια θα είναι η (δεδομένη) έκπληξη του προϋπολογισμού
, την οποία ο Μητσοτάκης δεν θέλει να κάψει, αλλά είναι προφανές ότι οι παραδόσεις των τελευταίων ετών θα τηρηθούν στο ακέραιο.
Ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός
-Μπορεί στα καθ’ ημάς να ακούγεται μάλλον μακρινό, όμως για τον Μητσοτάκη
η μάχη του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού για τα έτη 2028-2034
είναι εξαιρετικά σημαντική, ώστε η χώρα μας να μη χάσει πόρους από τα Ταμεία Συνοχής και την ΚΑΠ
. Είναι προφανές ότι οι ευρωπαϊκές φιλοδοξίες θα «κουρευτούν» και ήδη η συμβιβαστική πρόταση που φέρνει στο τραπέζι ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα
, περιλαμβάνει σημαντικό «ψαλίδι», αλλά για τους Βόρειους που πληρώνουν ακόμα δεν είναι αρκετό. Στο τέλος της εβδομάδας θα γίνει ξανά έκτακτη Σύνοδος Κορυφής
, αλλά όπως σας έχω γράψει η μεγάλη μάχη θα δοθεί τον Δεκέμβριο, οπότε η Τακτική Σύνοδος των Βρυξελλών θα κρατήσει πολύ και μπορεί να φτάσει και μέσα στο Σαββατοκύριακο, οπότε θα έχουμε μπλέξιμο. Οι Γερμανοί και οι φίλοι τους δεν θέλουν να πληρώνουν μόνο αυτοί και όλοι θέλουν να τελειώνουν πριν από το γύρισμα του χρόνου, καθώς μετά ο Μακρόν
δεν θα μπορεί να πάρει καμία σοβαρή απόφαση και μπορεί να μπλέξουν με τη Λεπέν
από τον Μάιο και μετά.
Ο Χατζηδάκης και το «φθηνό» του σήμερα
-Στη Σπάρτη
βρέθηκε το Σάββατο ο Κωστής Χατζηδάκης
, όντας κεντρικός ομιλητής στην εκδήλωση μνήμης για τον Γιάννη Βαρβιτσιώτη
. Η ομιλία είχε προσωπικές αναμνήσεις, καθώς οι δυο τους γνωρίζονταν από τα χρόνια της ΔΑΠ και της ΟΝΝΕΔ
και είχαν συνυπηρετήσει δυόμισι χρόνια στην Ευρωβουλή. Είχε όμως και μια πολιτική αιχμή. Μιλώντας για τη στάση του Βαρβιτσιώτη στη συνταγματική αναθεώρηση του 2001, ο αντιπρόεδρος υπογράμμισε ότι έβαζε πάνω απ’ όλα τους θεσμούς και το εθνικό συμφέρον. Και από εκεί πέρασε στο σήμερα, στη σημερινή Βουλή, όπου, όπως είπε, τα πράγματα γίνονται «ολοένα και περισσότερο φθηνά»
, με περισσότερη τοξικότητα και εχθροπάθεια. «Είναι τελείως διαφορετικό να έχει κανείς ξεκάθαρες απόψεις από το να γίνεται λαϊκιστής και να συμβάλλει σε έναν εμφύλιο πετροπόλεμο ο οποίος βλάπτει την πατρίδα μας», ανέφερε. Όπως αντιλαμβάνεστε, ο αντιπρόεδρος -με μια σειρά κινήσεων- χτίζει προφίλ
.
Σαμαράς-Καραμανλής
-Με τον Αντώνη Σαμαρά
να έχει ανοίξει βηματισμό και να κάνει περιοδείες, το ενδιαφέρον πολλών μετατοπίζεται στο τι θα κάνει ο Καραμανλής (Ραφήνα)
, ο οποίος συνεχίζει τις βόλτες σε χωριά ανά την Ελλάδα. Στο στρατόπεδο των σαμαρικών υπάρχει μια άποψη
που θέλει τον πρώην πρωθυπουργό να σιγοντάρει κανονικά το εγχείρημα
, απλά να μη βγαίνει μπροστά να το βροντοφωνάξει. Με άλλα λόγια, λένε ότι θα κάνει τα πάντα στην κατεύθυνση της στήριξης, εκτός από το να βγει να το πει. Ομολογουμένως, αν δει κανείς την ανθρωπογεωγραφία των στελεχών που εμφανίστηκαν στις βόλτες του Σαμαρά, θα δει πολλά πρόσωπα που ανάγονται απευθείας στην εποχή Καραμανλή. Από την άλλη, το Μαξίμου
εκτιμά ότι ο Καραμανλής θα περιοριστεί στη γραμμή της ουδετερότητας
που γι’ αυτούς είναι λειτουργική, από τη στιγμή που η σχέση με τον Μητσοτάκη δεν πηγαίνει πιο πέρα από το σημερινό σημείο.
Μπακογιάννης μόνο για δήμαρχος
-Παρά τα περί του αντιθέτου σενάρια, ο σχεδιασμός του Κώστα Μπακογιάννη
δεν αλλάζει, ασχέτως του τι θα πράξει η Ντόρα
και του τι θα πει στην παρουσίαση του βιβλίου της σε λίγες μέρες στο Μέγαρο Μουσικής
. Ο πρώην δήμαρχος πάει για να πάρει τη ρεβάνς από τον Χάρη Δούκα το 2028
, εξ ου και οι κινήσεις του είναι αποκλειστικά στο πεδίο της αυτοδιοίκησης και της Αθήνας, χωρίς δεύτερες σκέψεις.
Οι τράπεζες αναζητούν νέα γενιά επενδυτών – Roadshows σε ΗΠΑ, Ασία και Ευρώπη
-Σε αγώνα προσέλκυσης νέων επενδυτών έχουν αποδυθεί οι ελληνικές τράπεζες
, επιδιώκοντας να διευρύνουν τη μετοχική τους βάση και να ενισχύσουν τη διεθνή επενδυτική παρουσία τους, σε μια περίοδο κατά την οποία η αναβάθμιση της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς
δημιουργεί νέες προοπτικές. Το στοίχημα είναι η προσέλκυση μιας νέας γενιάς επενδυτών, η οποία θα συμβάλει στη διατήρηση της δυναμικής και των υψηλών αποτιμήσεων των τραπεζικών μετοχών στο Χρηματιστήριο. Άλλωστε, οι επενδυτές που τοποθετήθηκαν εγκαίρως στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα έχουν πλέον καταγράψει σημαντικές υπεραξίες και προχωρούν σε ρευστοποιήσεις, δημιουργώντας χώρο για την είσοδο νέων κεφαλαίων. Οι προσδοκίες για υψηλές αποδόσεις και μερίσματα
, σε συνδυασμό με τα νέα επενδυτικά stories που οικοδομούν οι τράπεζες μέσω εξαγορών, διεθνούς επέκτασης και εισόδου σε νέες αγορές, αποτελούν ισχυρά κίνητρα για την προσέλκυση μακροπρόθεσμων επενδυτικών κεφαλαίων. Η Eurobank
έχει ήδη ξεκινήσει τις επαφές της με επενδυτές, καθώς προετοιμάζει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 750 εκατ. ευρώ
στο πλαίσιο της εξαγοράς της Fibank στη Βουλγαρία
. Και όλα αυτά επιπλέον των συζητήσεων που διεξάγονται για τη συμμετοχή του fund Κατάρ και Κυριακού ως cornerstone investor
στην αύξηση. Η Alpha Bank
βρέθηκε στη Δυτική Ακτή των ΗΠΑ
, πραγματοποιώντας σειρά συναντήσεων με επενδυτές, στο πλαίσιο της προετοιμασίας του νέου τριετούς business plan της. Αντίστοιχα, η Τρ. Πειραιώς
, μετά τις επαφές με περίπου 50 διεθνή επενδυτικά σχήματα
στο συνέδριο της UBS στο Λονδίνο
, ετοιμάζεται να μεταφέρει αυτή την εβδομάδα το επενδυτικό της μήνυμα στην Ασία
. Το ενδιαφέρον από μεγάλα, μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια με έδρα τη Σιγκαπούρη και το Χονγκ Κονγκ
είναι ιδιαίτερα έντονο, ενώ έχουν προγραμματιστεί συναντήσεις με περίπου 20 επενδυτές
, οι περισσότεροι από τους οποίους δεν έχουν ακόμη μετοχική παρουσία στο ελληνικό τραπεζικό story. Το επόμενο μεγάλο ραντεβού έχει προγραμματιστεί για την 1η Δεκεμβρίου στο Λονδίνο
, όπου οι ελληνικές τράπεζες θα συμμετάσχουν στο Morgan Stanley & Euronext Athens Greek Investment Conference
, επιδιώκοντας να διευρύνουν περαιτέρω τον κύκλο των διεθνών επενδυτών τους.
Τράπεζα Πειραιώς: Οι προοπτικές του 2027
-Στην τηλεδιάσκεψη της Τράπεζας Πειραιώς
με τους αναλυτές και τον CFO του ομίλου συζητήθηκαν -μεταξύ άλλων- οι προοπτικές για το 2027
. Η διοίκηση εκτιμά πλέον αύξηση των κερδών ανά μετοχή άνω του 15%
, έναντι περίπου 10% που είχε αναφέρει στο γ΄ τρίμηνο, απόδοση επί της ενσώματης λογιστικής αξίας (RoTBV) κοντά στο 17%
και δείκτη CET1 άνω του 14%
στο τέλος του έτους, έναντι προηγούμενης εκτίμησης για άνω του 13,5%. Οι εκτιμήσεις της διοίκησης για τα καθαρά έσοδα από τόκους (NII)
υποδηλώνουν περιθώριο ανόδου περίπου 2-4%
έναντι της δημοσιευμένης πρόβλεψης, εν μέρει λόγω υψηλότερης παραδοχής για τα επιτόκια. Η διοίκηση αναμένει να δημιουργήσει πρόσθετο κεφαλαιακό απόθεμα, τηρώντας την υφιστάμενη δέσμευση για το ονομαστικό ποσό των διανομών σε μετρητά
και διατηρώντας τον μακροπρόθεσμο στόχο CET1 κοντά στο 13%
. Αυτό δημιουργεί περιθώριο για μελλοντικές επαναγορές ιδίων μετοχών ή επιλεκτικές εξαγορές και συγχωνεύσεις
.
Τι δείχνουν τα 9μηνα
-Οδεύοντας προς το τέλος των δημοσιεύσεων, το εννεάμηνο του 2026
δείχνει ισχυρή αύξηση της κερδοφορίας, με τα διυλιστήρια
να εξηγούν το μεγαλύτερο μέρος της βελτίωσης εκτός τραπεζών. Για τις 37 εταιρείες
που έχουν ανακοινώσει μεγέθη, τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 33,9% στα €8,77 δισ.
, από €6,55 δισ. Για τις εμποροβιομηχανικές εταιρείες οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 22,6% και το EBITDA κατά 42,4%
. Το περιθώριο EBITDA διευρύνθηκε έτσι στο «αφύσικο» 23,7% από 20,4%
. Η αύξηση των κερδών εκτός χρηματοοικονομικού κλάδου είναι εντυπωσιακή. Χωρίς τράπεζες, επενδυτικές και ασφαλιστικές εταιρείες, τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 71,2% στα €4,47 δισ.
Η επίδοση των διυλιστηρίων αλλάζει αισθητά την εικόνα. Χωρίς τη Helleniq Energy
οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 15,4%
, το EBITDA κατά 16,0%
και τα καθαρά κέρδη κατά 14,2%
. Το περιθώριο EBITDA έμεινε σχεδόν σταθερό, στο 25,9% από 25,7%
. Τα διυλιστήρια εξηγούν περίπου τα δύο τρίτα της συνολικής αύξησης του EBITDA
. Στο τέλος της ερχόμενης εβδομάδας η προσθήκη της Motor Oil
αναμένεται να ενισχύσει τα μεγέθη καθώς οι συγκλίνουσες εκτιμήσεις της αγοράς αναμένουν λειτουργικά κέρδη γ΄ τριμήνου 869 εκατ. ευρώ (+123%) και καθαρά κέρδη 627 εκατ. ευρώ (+110%)
.
Πρεμιέρα της ΜΕΤΚΑ με τη Wall Street κλειστή
-Η ΜΕΤΚΑ
, με αποτίμηση περίπου 1,2 δισ. ευρώ
, επιστρέφει στο ταμπλό του Χρηματιστηρίου της Αθήνας την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου, Ημέρα των Ευχαριστιών
. Η Wall Street θα είναι κλειστή
και την Παρασκευή θα κλείσει στις 20:00 ώρα Ελλάδος
, τρεις ώρες νωρίτερα. Η επιτυχία της δημόσιας εγγραφής
αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία λόγω της δύσκολης διεθνούς χρηματιστηριακής συγκυρίας. Σε περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας και επιφυλακτικότητας απέναντι στις νέες εκδόσεις, η METKA
κατάφερε να προσελκύσει σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική ανάδειξης της αυτοτελούς αξίας της METKA και τον ευρύτερο επιχειρηματικό σχεδιασμό του Ευάγγελου Μυτιληναίου
. Σε δωδεκάμηνη βάση έως τον Ιούνιο του 2026, το METKA Group
κατέγραψε έσοδα €869 εκατ. και EBITDA €158 εκατ.
, ενώ διαθέτει κατασκευαστικό ανεκτέλεστο περίπου €2,1 δισ.
και σημαντική τεχνογνωσία σε μεγάλα έργα υποδομών. Το ενημερωτικό προβλέπει πράξεις σταθεροποίησης της τιμής για 30 ημέρες, έως τις 26 Δεκεμβρίου
, με διαχειριστή τη Euroxx
.
Η Vodafone αποχαιρετά τα έξυπνα ψυγεία
-Η Vodafone Ελλάδας
φαίνεται πως ακολουθεί τη στρατηγική της μητρικής της και ξεκαθαρίζει το χαρτοφυλάκιο των συμμετοχών της. Διασταυρωμένες πληροφορίες αναφέρουν ότι συμφώνησε για τη μεταβίβαση της Vodafone Innovus στην G4S Telematix
. Η ολοκλήρωση της συμφωνίας θα χρειαστεί τουλάχιστον ακόμη έναν μήνα, το τίμημα δεν έχει γίνει γνωστό και το μέγεθος της συναλλαγής φαίνεται μικρό. Μεγαλύτερη σημασία όμως φαίνεται πως έχει η ιστορία αυτής της απόφασης. Η Innovus
ξεκίνησε το 2004 ως Zelitron
. Εξαγοράστηκε το 2012
και ήταν η πρώτη startup που αγόρασε η Vodafone στην Ελλάδα. Η Innovus σχεδιάζει συσκευές τηλεμετρίας και λογισμικό
για διαχείριση στόλων, εντοπισμό εξοπλισμού και παρακολούθηση επαγγελματικών ψυγείων αναψυκτικών και παγωτών. Στη χρήση που έληξε τον Μάρτιο του 2024 ο τζίρος της έπεσε στα €2,85 εκατ., από €5,97 εκατ.
, μετά τη διακοπή μιας συνεργασίας. Ο αγοραστής έρχεται από έναν άλλον κόσμο. Η G4S Telematix
είναι ο βραχίονας τηλεματικής του ομίλου ασφαλείας G4S
που ανήκει στην Allied Universal
. Ξεκίνησε παρακολουθώντας τα θωρακισμένα οχήματα των χρηματαποστολών και δηλώνει πάνω από 11.000 εγκατεστημένα συστήματα στην Ευρώπη
. Η συμφωνία έχει τη δική της λογική. Ένας πάροχος τηλεπικοινωνιών κερδίζει από την κάρτα SIM μέσα στη συσκευή, όχι από την κατασκευή της. Μια εταιρεία ασφαλείας κερδίζει από αυτό που παρακολουθεί. Η Vodafone κρατά τη συνδεσιμότητα και στρέφει τις δραστηριότητές της σε υπηρεσίες cloud, κυβερνοασφάλεια και τεχνητή νοημοσύνη
. Η Vodafone έχει χαράξει τη στρατηγική της. Τον Ιούνιο υπέγραψε μη δεσμευτικό πλαίσιο με τη ΔΕΗ για κοινή εταιρεία οπτικών ινών 50-50
, όπου θα εισφέρει τη Fiber2All
. Η μητρική έχει ήδη πουλήσει τις δραστηριότητές της στην Ισπανία και στην Ιταλία. Οι τηλεπικοινωνίες πέρασαν μια δεκαετία αγοράζοντας ό,τι είχε καλώδιο ή αισθητήρα. Σήμερα ανακαλύπτουν ότι το σήμα τους είναι υπεραρκετό.
Άνοδος 9,7% στις ταξιδιωτικές εισπράξεις το εννεάμηνο 2026
-Το ότι το 2026
θα αποτελέσει την τέταρτη κατά σειρά χρονιά με θετικό σερί υψηλών επιδόσεων για τον τουρισμό
είναι πλέον δεδομένο και σε αυτό αναφέρθηκε το περασμένο Σάββατο και ο ίδιος ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης
, ο οποίος επισκέφτηκε την έκθεση ΧΕΝΙΑ
. Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις του εννεαμήνου, στα 21,95 δισ. ευρώ
, αυξήθηκαν σχεδόν 10% ή επιπλέον 2 δισ. ευρώ
έναντι των 20,02 δισ. ευρώ
του εννεαμήνου του 2025 με βάση τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος
που θα ανακοινώσει σήμερα τα επιμέρους στοιχεία του ταξιδιωτικού ισοζυγίου. Ισχυρή άνοδο, της τάξης του 9,7%
, κατέγραψαν οι ταξιδιωτικές εισπράξεις την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2026
, καθώς ανήλθαν σε 21,95 δισ. ευρώ (21.958,1 εκατ. ευρώ)
έναντι 20,02 δισ. ευρώ (20.024,3 εκατ. ευρώ)
την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για το ισοζύγιο πληρωμών. Από την άλλη, οι τουριστικοί φορείς και ο ίδιος ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων
, βλέποντας και τα μηνύματα του 2027, εμφανίζονται τώρα πιο συγκρατημένοι: «Οι υψηλές επιδόσεις δεν αποτυπώνουν ολόκληρη την εικόνα»
, ανέφερε η Αγάπη Σμπώκου
, πρόεδρος του ΣΕΤΕ
, από το βήμα της γενικής συνέλευσης του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος
στη ΧΕΝΙΑ το περασμένο Σάββατο. «Η μέση δαπάνη ανά επισκέπτη παραμένει ουσιαστικά σταθερή
. Οι επιδόσεις διαφέρουν από αγορά σε αγορά και από προορισμό σε προορισμό. Οι προκρατήσεις παρουσιάζουν σημάδια στασιμότητας,
ενώ τα πρώτα μηνύματα για το 2027 χρειάζονται προσεκτική ανάγνωση. Γεωπολιτικές εξελίξεις, ακρίβεια, ενεργειακό κόστος και εντεινόμενος διεθνής ανταγωνισμός δημιουργούν ένα ολοένα και πιο απαιτητικό περιβάλλον
. Σε αυτές τις συνθήκες, η ανταγωνιστικότητα του ελληνικού τουρισμού χρειάζεται διαρκή προσπάθεια για να διατηρηθεί, ενώ οι νέες επιβαρύνσεις στις επιχειρήσεις πρέπει να εξετάζονται με γνώμονα την ανταγωνιστικότητα και την ουσιαστική ανταποδοτικότητά τους. Η πρόσφατα εξαγγελθείσα αύξηση του τέλους παρεπιδημούντων
είναι χαρακτηριστικό αρνητικό παράδειγμα. Χρειαζόμαστε σταθερούς και προβλέψιμους κανόνες
, που θα επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να επενδύουν, να αναβαθμίζονται και να παραμένουν ανταγωνιστικές. Ιδιαίτερα για τις μικρές και οικογενειακές επιχειρήσεις, το αυξημένο λειτουργικό κόστος περιορίζει τα περιθώρια επενδύσεων και αναβάθμισης».
Οι εργολάβοι, ο λογαριασμός των νέων έργων και η πρόταση Χαρδαλιά για το κυκλοφοριακό
-Τις προτάσεις τους για την επόμενη γενιά μεγάλων οδικών έργων
ετοιμάζονται να ξεδιπλώσουν αύριο, Τρίτη, οι ισχυροί της κατασκευαστικής αγοράς, σε μια περίοδο που το κυκλοφοριακό της Αττικής
εξελίσσεται σε μεγάλο πονοκέφαλο για την κυβέρνηση. Την πρωτοβουλία για το άνοιγμα του διαλόγου έχει αναλάβει η HELLASTRON
, ο φορέας που συσπειρώνει τους μεγάλους αυτοκινητοδρόμους της χώρας, με τα μέλη του να διαχειρίζονται ένα οδικό δίκτυο 2.159 χιλιομέτρων
και να απασχολούν περισσότερους από 5.400 εργαζομένους
. Στις τάξεις του συμμετέχουν η Νέα Αττική Οδός
, η Νέα Εγνατία Οδός
, η Ολυμπία Οδός
, η Νέα Οδός
, η Κεντρική Οδός
, ο Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου
, ο Μορέας
, η γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου
, η υποθαλάσσια ζεύξη Ακτίου – Πρέβεζας
και ο Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης (ΒΟΑΚ)
. Πρόκειται, δηλαδή, για τους πρωταγωνιστές της αγοράς των παραχωρήσεων, πίσω από τους οποίους βρίσκονται οι μεγαλύτεροι κατασκευαστικοί όμιλοι της χώρας, από τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
και την AKTOR
μέχρι την ΑΒΑΞ
και τη ΜΕΤΚΑ
. Στο επίκεντρο θα βρεθούν οι πολυσυζητημένες επεκτάσεις της Αττικής Οδού
, που παραμένουν εδώ και χρόνια στα χαρτιά, την ώρα που ο αυτοκινητόδρομος εμφανίζει ολοένα και εντονότερα σημάδια κορεσμού. Ξεχωριστή θέση στη συζήτηση έχει η επέκταση της λεωφόρου Κύμης
, που θα εξασφαλίσει μία επιπλέον σύνδεση της Αττικής Οδού με την εθνική οδό, αλλά και ο αυτοκινητόδρομος Ελευσίνα-Οινόφυτα
, που φιλοδοξεί να εκτρέψει σημαντικό μέρος της βαριάς κυκλοφορίας εκτός του αστικού ιστού, δίνοντας ανάσα στη μεγάλη πληγή του Κηφισού
. Στο μέτωπο των νοτίων προαστίων, κρίσιμη θεωρείται η αναβάθμιση της λεωφόρου Βουλιαγμένης
, ενόψει και των αυξημένων κυκλοφοριακών φόρτων που αναμένεται να προκαλέσει η ανάπτυξη του Ελληνικού
. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν επίσης οι παρεμβάσεις που θα μπορούσαν να βελτιώσουν τη ροή της κυκλοφορίας στην ίδια την Αττική Οδό, χωρίς να χρειαστεί να περιμένουμε χρόνια για την κατασκευή νέων υποδομών
. Πλάτη στην προσπάθεια βάζει και το ΤΕΕ
, το οποίο επιδιώκει να κρατήσει ψηλά στην επικαιρότητα το κυκλοφοριακό χάος της πρωτεύουσας, καλοβλέποντας την ανάληψη πρωτοβουλιών από τον περιφερειάρχη Αττικής, Νίκο Χαρδαλιά
. Ο τελευταίος, μετά τις εξαγγελίες του στο πρόσφατο συνέδριο του ΤΕΕ για τις υποδομές, επανήλθε την Παρασκευή, στην επετειακή εκδήλωση για τα 50 χρόνια του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων
, προαναγγέλλοντας για τις επόμενες εβδομάδες την παρουσίαση ολοκληρωμένης πρότασης για τη δημιουργία ενιαίου μητροπολιτικού φορέα
, που θα συντονίζει τις παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο και τις δημόσιες συγκοινωνίες. Μάλιστα, ξεκαθάρισε ότι η Περιφέρεια είναι έτοιμη να αναλάβει την ευθύνη αυτού του συντονισμού
, ανοίγοντας επί της ουσίας και τη συζήτηση για την ανακατανομή αρμοδιοτήτων. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΤΕΕ, Γιώργος Στασινός
, έχει περιγράψει με δραματικούς τόνους τις διαστάσεις που κινδυνεύει να προσλάβει το κυκλοφοριακό με τη λειτουργία της μεγάλης επένδυσης στο Ελληνικό, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι, εάν δεν δοθούν λύσεις, η πρόσβαση στην περιοχή θα είναι εφικτή μόνο με «ιπτάμενα» αυτοκίνητα
. Το πιο ενδιαφέρον σκέλος της αυριανής συζήτησης, ωστόσο, είναι το χρηματοδοτικό
. Οι κατασκευαστές βάζουν στο τραπέζι εναλλακτικά μοντέλα χρηματοδότησης που εφαρμόζονται και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, από τη συνεπένδυση Δημοσίου και ιδιωτών
μέχρι την παράταση της διάρκειας υφιστάμενων συμβάσεων παραχώρησης
με αντάλλαγμα την ανάληψη πρόσθετων επενδύσεων από τους παραχωρησιούχους αλλά και άλλα. Η λογική είναι να αξιοποιηθούν οι χρηματοροές των αυτοκινητοδρόμων
που βρίσκονται ήδη σε λειτουργία για την κατασκευή νέων έργων, περιορίζοντας την άμεση επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού. Στο προσκήνιο επανέρχεται και ο θεσμός των Πρότυπων Προτάσεων
, που νομοθετήθηκε με μεγάλες προσδοκίες αλλά παραμένει ουσιαστικά αναξιοποίητος
, με την κυβέρνηση να τον έχει επί της ουσίας αποκλείσει.
Μετοχικές αναδιατάξεις στον Αστέρα
-Σημαντικές αναδιατάξεις έχουμε, όπως μαθαίνω, στο μετοχικό καθεστώς και τη δομή της Αστήρ Παλάς Βουλιαγμένης
, που διαχειρίζεται το εμβληματικό ξενοδοχειακό συγκρότημα, ιδιοκτησίας του εφοπλιστή Γιώργου Προκοπίου
. Συγκεκριμένα, προωθείται μια αντίστροφη διασυνοριακή συγχώνευση
στο πλαίσιο της οποίας η Αστήρ Παλάς
θα απορροφήσει την (κυπριακή) μητρική της Pelio Enterprises Limited Company
. Η Pelio είναι η μοναδική μέτοχος της Αστήρ Παλάς ενώ δική της μέτοχος είναι η επίσης κυπριακή Calcis Enterprises Limited Company
, όλες βέβαια συμφερόντων του Γ. Προκοπίου
. Όπως αναφέρεται στα σχετικά έγγραφα, η διασυνοριακή συγχώνευση τελεί προς το συμφέρον των συγχωνευόμενων εταιρειών και του ομίλου Apollo Investments Hold Co Group
στο οποίο ανήκουν, έτσι ώστε να προκύψει ένα εταιρικό σχήμα που θα υλοποιεί τα επενδυτικά σχέδια, λαμβάνοντας υπόψη την αξία των περιουσιακών στοιχείων των συγχωνευόμενων εταιρειών. Η συγκέντρωση της περιουσίας και των υποχρεώσεων σε ένα νομικό πρόσωπο εκτιμάται ότι θα οδηγήσει σε απλοποίηση της εταιρικής δομής, οικονομίες κλίμακος και νομική ευελιξία
. Στο πλαίσιο αυτό, σημειώνεται ότι το μετοχικό κεφάλαιο της Αστήρ Παλάς είναι 24.390.000 ευρώ
, διαιρούμενο σε 8.130.000 κοινές ονομαστικές μετοχές των 3 ευρώ
, ενώ της Pelio Enterprises Limited Company 10.000 ευρώ
, διαιρούμενο σε ισάριθμες μετοχές του 1 ευρώ. Τώρα, βάσει έκθεσης αποτίμησης της 7ης Αυγούστου 2026
, η αναπροσαρμοσμένη συνολική καθαρή αξία της απορροφώμενης (Pelio) ανέρχεται σε 474.101.916 ευρώ
, ενώ διευκρινίζεται ότι σε αυτό το ποσό περιλαμβάνεται η συμμετοχή της στην Αστήρ, λογιστικής αξίας 811.903.000 ευρώ
, «η οποία εξαιρείται ρητώς του αντικειμένου της αποτίμησης δεδομένου ότι οι αντίστοιχες μετοχές δεν θα ανταλλαγούν αλλά θα ακυρωθούν λόγω σύγχυσης κατά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης». Κατά συνέπεια, όπως αναφέρεται, η αξία της εισφερόμενης προς την απορροφώσα περιουσίας είναι αρνητική και ανέρχεται σε -337.801.084 ευρώ
, οι δε μετοχές θα μεταβιβαστούν στην Αστήρ και θα καταστούν ίδιες μετοχές. Μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης το μετοχικό της κεφάλαιο θα ανέλθει σε 26.759.241 ευρώ
, διαιρούμενο σε 8.919.747 κοινές ονομαστικές μετοχές των 3 ευρώ
, οι οποίες θα αναληφθούν από τη μοναδική μέτοχο της Pelio, την Calcis Enterprises Limited Company. Αυτή θα είναι η μέτοχος και των δύο συγχωνευόμενων εταιρειών, και η οποία θα λάβει για κάθε μία μετοχή της απορροφώμενης αξίας 1 ευρώ, 891,97 μετοχές της απορροφώσας αξίας 3 ευρώ εκάστη
. Μετά την ολοκλήρωση αυτής της πολύπλοκης διαδικασίας η Calcis Enterprises Limited Company θα καταστεί απευθείας μέτοχος της Αστήρ Παλάς
(δια της έκδοσης νέων μετοχών στο πλαίσιο ΑΜΚ) και η Αστήρ Παλάς θα αποκτήσει απευθείας τις Apollo Investments HoldCo, Astir Beach και Apollo Επενδύσεις Α.Ε.
(με τις υφιστάμενες θυγατρικές της Astir Services and Development
και Αστήρ Μαρίνα Βουλιαγμένης
αμετάβλητες), ενώ η Pelio Enterprises Limited παύει να υφίσταται. Ακόμη, υπάρχει ειδική δήλωση προς τους εργαζομένους του ομίλου ότι αυτή η διαδικασία δεν θα επιφέρει καμία μεταβολή στις συνθήκες εργασίας, τις αμοιβές κ.λπ.
ΟΛΠ: +6,3% η διακίνηση containers τον Οκτώβριο
-Η διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων στους προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ του Πειραιά
αυξήθηκε τον Οκτώβριο κατά 6,3% σε ετήσια βάση
, στις 330,8 χιλ. TEU από 311,2 χιλ. TEU
, σύμφωνα με τα στοιχεία της COSCO Shipping Ports
. Ο Οκτώβριος ενίσχυσε τη σωρευτική επίδοση του δεκαμήνου, με τη διακίνηση να φτάνει τα 3,42 εκατ. TEU
, αυξημένη κατά 2,1%
έναντι του αντίστοιχου διαστήματος του 2025, από 3,34 εκατ. TEU
. Τα καλά νέα για το λιμάνι του Πειραιά είναι ότι μετά από τον Ιούλιο και το αρνητικό ξεκίνημα του 2026 η κίνηση των εμπορευματοκιβωτίων κάθε μήνα στους προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ είναι υψηλότερη σε σχέση με πέρυσι.
Στα €5,2 δισ. το ανεκτέλεστο της Cenergy
-Το ανεκτέλεστο του τομέα Καλωδίων της Cenergy
αυξήθηκε στα €5,2 δισ. από €3,4 δισ. στο τέλος του 2025
, με στήριξη από δύο αναθέσεις του ΑΔΜΗΕ συνολικής αξίας €2,7 δισ.
Η διασύνδεση Κόρινθος–Κως
, αξίας €1,5 δισ.
, είναι το πρώτο έργο HVDC της Hellenic Cables
και προβλέπεται να ολοκληρωθεί το 2030
. Η πιστοποίηση στα 525 kV
διευρύνει την πρόσβαση της εταιρείας σε μεγάλα ευρωπαϊκά έργα υποβρύχιων και υπόγειων διασυνδέσεων. Το ανεκτέλεστο της Σωληνουργείας Κορίνθου
ξεπέρασε τα €650 εκατ.
, με σημαντική ανάθεση τον αγωγό Rovuma LNG
, αξίας περίπου $250 εκατ.
Ένας μήνας -6%
-Αύριο, η Fourlis
ανακοινώνει αποτελέσματα 9μήνου
. Έναν μήνα πριν, στις 20 Οκτωβρίου
, στο Ίδρυμα Γουλανδρή
, η διοίκηση της Fourlis πραγματοποίησε το πρώτο Investor Day
της ιστορίας της. Ανέβασε τον πήχη του 2029 στα €785-800 εκατ. πωλήσεις από €645 εκατ. φέτος
, EBIT €40-45 εκατ. από €15-17 εκατ.
, προσαρμοσμένα EBITDA €47-52 εκατ. από €24-26 εκατ.
Υποσχέθηκε επίσης ότι θα μειώσει το καθαρό χρέος στα €45-50 εκατ., από €93 εκατ. στο τέλος του 2025
. Με απλή αριθμητική, η διοίκηση υποσχέθηκε λειτουργικά κέρδη επί 2,6 φορές σε 3 χρόνια
. Η χρηματιστηριακή αγορά δεν ανταποκρίθηκε. Την Παρασκευή η μετοχή έκλεισε στα €3,70
, με πτώση 1,33% και κεφαλαιοποίηση €192,9 εκατ.
Είναι το χαμηλό 52 εβδομάδων
, με απώλειες 6,3% στον μήνα
. Η βάση των αμφιβολιών βρίσκεται στη Ρουμανία
, όπου ο εξορθολογισμός του δικτύου θα αφαιρέσει περίπου €11 εκατ. πωλήσεων
. Αμφισβητείται επίσης και ο ρυθμός βελτίωσης των μεγεθών αφού έως τις 19 Οκτωβρίου οι πωλήσεις έτρεχαν με +7% (οι συγκρίσιμες με +3%)
, ενώ ο ετήσιος στόχος προϋποθέτει +8,6%
. Τα αυριανά αποτελέσματα πρέπει να γεφυρώσουν τη διαφορά. Ο δεύτερος μεγαλύτερος μέτοχος είναι η Quest του Θεόδωρου Φέσσα
, η οποία διατηρεί ποσοστό κοντά στο 13%
και προς το παρόν γράφει ζημιές -€3 εκατ. από την αποτίμησή του
, ενώ δηλώνει ότι δεν στοχεύει στην καταστατική πλειοψηφία. Αύριο, οι αριθμοί που θα ανακοινωθούν έχουν τη δική τους σημασία.
Η εξαγορά της evoke κάνει το 2027 έτος-ορόσημο για την Bally’s Intralot
-Η συνολική εικόνα της Bally’s Intralot
μετά τα αποτελέσματα εννεαμήνου
είναι αυτή ενός ομίλου με ισχυρή λειτουργική δυναμική, σημαντικές στρατηγικές προοπτικές, αλλά και αυξημένες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις. Η μετοχή έχει υποχωρήσει στο 1,065 ευρώ και σε χαμηλό δύο μηνών
, γεγονός που υποδηλώνει ότι η αγορά δεν αξιολογεί αποκλειστικά τη βελτίωση των λειτουργικών επιδόσεων, αλλά λαμβάνει υπόψη και τους κινδύνους που παραμένουν. Η επικείμενη ολοκλήρωση της εξαγοράς της evoke
αποτελεί ίσως τον παράγοντα «κλειδί» για τη μελλοντική πορεία της Bally’s Intralot. Η διοίκηση επιβεβαίωσε ότι η συναλλαγή προχωρά σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, αναμένει την ακρόαση στο δικαστήριο του Γιβραλτάρ έως το τέλος του 2026
, με στόχο την ολοκλήρωση τον Ιανουάριο του 2027
. Το σημαντικότερο οικονομικό στοιχείο είναι οι συνέργειες περίπου 180 εκατ. στερλινών
που έχουν ήδη ανακοινωθεί. Το μέγεθος αυτό υποδηλώνει τις δυνατότητες εξοικονόμησης κόστους και βελτίωσης της λειτουργικής αποδοτικότητας. Η στρατηγική της διοίκησης βασίζεται στην εφαρμογή του επιχειρηματικού μοντέλου που ήδη εφαρμόζεται στη βρετανική αγορά
. Η Bally’s Intralot θεωρεί ότι η εμπειρία της στη διαχείριση πελατών, στη συγκράτηση των δαπανών marketing και στην ανάπτυξη ψηφιακών προϊόντων μπορεί να αξιοποιηθεί σε μεγαλύτερη κλίμακα μέσω της evoke. Επιπλέον, η εξαγορά επιταχύνει κατά περίπου πέντε χρόνια τον στόχο διεθνούς επέκτασης του ομίλου
. Ωστόσο, η εξαγορά δεν αντιμετωπίζεται απαραίτητα ως εξασφαλισμένη δημιουργία αξίας. Η επιτυχία θα εξαρτηθεί από την πραγματική υλοποίηση των συνεργειών
, τη διατήρηση της πελατειακής βάσης και την ομαλή ενσωμάτωση των λειτουργιών. Το 2027
αναμένεται να είναι καθοριστικό έτος. Η evoke μπορεί να μετατρέψει την Bally’s Intralot σε ισχυρότερο διεθνή ψηφιακό όμιλο, αλλά ταυτόχρονα αυξάνει τις απαιτήσεις εκτέλεσης και διαχείρισης του ήδη υψηλού δανεισμού
.
Κοντά στα χαμηλά έτους η Titan, ενώ η Citi επιμένει
-Σε κρίσιμο τεχνικό σημείο βρίσκεται η μετοχή της Titan
, η οποία υποχώρησε στα 43,98 ευρώ
, καταγράφοντας χαμηλό οκταμήνου
και πλησιάζοντας επικίνδυνα το χαμηλό έτους των 43,50 ευρώ
. Προέρχεται από ένα αρνητικό σερί 7x8
, με τις σωρευτικές απώλειες να ξεπερνούν το 6,5%
, εντείνοντας τον προβληματισμό για τη βραχυπρόθεσμη τάση. Η πίεση αποκτά ενδιαφέρον καθώς έρχεται σε αντίθεση με την αξιολόγηση της Citi
. Η αμερικανική τράπεζα διατηρεί σύσταση buy και τιμή-στόχο τα 65 ευρώ
, βλέποντας περιθώριο ανόδου περίπου 48%
. Στην ανάλυσή της η Citi ποντάρει στην αύξηση των πωλήσεων της Titan, στις εξαγορές και στο ενισχυμένο πρόγραμμα εξοικονόμησης κόστους, με στόχο 150 εκατ. ευρώ έως το 2029
. Εκτιμά μάλιστα ισχυρότερη ανάκαμψη των περιθωρίων το 2027
. Το στοίχημα είναι πλέον η διατήρηση των 43,50 ευρώ
. Ενδεχόμενη διάσπαση θα επιβαρύνει περαιτέρω την τεχνική εικόνα, ενώ η Citi υπενθυμίζει ότι η αγορά εξακολουθεί να διαθέτει σημαντικές προσδοκίες για τον όμιλο.
Ελληνική κίνηση στο LNG bunkering
-Μαθαίνω για ένα αμιγώς ελληνικό εγχείρημα στον χώρο του ανεφοδιασμού πλοίων με υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG)
. Ο λόγος για την Paralos Maritime Energy
, πίσω από την οποία βρίσκονται άνθρωποι που γνωρίζουν καλά τόσο το αντικείμενο όσο και τη ναυτιλιακή αγορά. Η εταιρεία έχει ήδη συνάψει τις πρώτες συμφωνίες πώλησης LNG
. Το πρώτο πλοίο ανεφοδιασμού της θα δραστηριοποιείται στην ευρύτερη περιοχή του Αιγαίου
, με στόχο να εξυπηρετεί πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και πλοία Ro-Ro
που εκτελούν δρομολόγια από την Ασία προς τη νοτιοανατολική Μεσόγειο. Όσο για το λιμάνι, που θα αποτελέσει τη βάση του πλοίου, σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, έχει ήδη επιλεγεί. Η κίνηση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η διαθεσιμότητα LNG και η πρόσβαση σε υποδομές ανεφοδιασμού
αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη σημασία για τη ναυτιλία.
Γιατί η ΤΕΝ ανοίγει δεύτερη χρηματιστηριακή πόρτα αυτή τη φορά στην Ασία
-Από τη Wall Street στη Σιγκαπούρη
, ο Νίκος Τσάκος
σχεδιάζει να απλώσει τη χρηματιστηριακή παρουσία της TEN
σε δύο ηπείρους και δύο διαφορετικές ζώνες ώρας. Η Tsakos Energy Navigation
, έπειτα από 24 χρόνια στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης
, εξετάζει τη δεύτερη εισαγωγή των κοινών μετοχών της στην κύρια αγορά της Σιγκαπούρης
, διατηρώντας το NYSE
ως βασική χρηματιστηριακή της έδρα. Το ενδιαφέρον είναι ότι, εφόσον προχωρήσει η κίνηση, η μετοχή θα μπορεί να διαπραγματεύεται σε δύο διαφορετικές χρηματιστηριακές «βάρδιες». Με βάση τα σημερινά ωράρια, η κανονική διαπραγμάτευση στις δύο αγορές καλύπτει συνολικά 13,5 ώρες ημερησίως
, με ενδιάμεσες διακοπές. Όχι ακριβώς 24ωρη λειτουργία, αλλά ένα σημαντικά διευρυμένο παράθυρο πρόσβασης για τους επενδυτές. Γιατί, όμως, ο Τσάκος κοιτάζει προς την Ασία; Η Σιγκαπούρη
αποτελεί διεθνές ναυτιλιακό και χρηματοοικονομικό κέντρο, με επενδυτικά κεφάλαια που γνωρίζουν τις θαλάσσιες μεταφορές και την ενέργεια. Μια δεύτερη εισαγωγή θα μπορούσε να διευρύνει την επενδυτική βάση της TEN
, να ενισχύσει τη ρευστότητα της μετοχής και να προσφέρει περισσότερες επιλογές για μελλοντική άντληση κεφαλαίων. Η χρονική συγκυρία έχει τη σημασία της
. Η εταιρεία εμφανίζει αυξημένα έσοδα, ισχυρά ταμειακά διαθέσιμα
και συνεχίζει το επενδυτικό της πρόγραμμα στον στόλο. Ο πρόεδρος και COO, Γιώργος Σαρόγλου
, υπενθύμισε τη διαδρομή από το Όσλο το 1993 στη Νέα Υόρκη το 2002
. Τώρα, 33 χρόνια μετά
, στο τραπέζι βρίσκεται η Σιγκαπούρη.
Κύπρος και Έλληνες εφοπλιστές σε στρατηγική συμμαχία με αμοιβαία κέρδη
-Η σχέση της Κύπρου με την ελληνική πλοιοκτησία
είναι μια στρατηγική συμμαχία δεκαετιών
, με ισχυρά οικονομικά θεμέλια και μετρήσιμα οφέλη και για τις δύο πλευρές. Οι Έλληνες εφοπλιστές συνέβαλαν καθοριστικά στην ανάπτυξη του κυπριακού νηολογίου
και η Λευκωσία τούς προσφέρει ένα ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον, ναυτιλιακή τεχνογνωσία και πρόσβαση σε ένα οργανωμένο δίκτυο υπηρεσιών. Αυτήν τη σχέση επιδιώκει να ενισχύσει περαιτέρω η κυβέρνηση του Νίκου Χριστοδουλίδη
. Η εκδήλωση της περασμένης Τετάρτης στη «Μεγάλη Βρετανία»
, με την υφυπουργό Ναυτιλίας, Μαρίνα Χατζημανώλη
, είχε σαφές επιχειρηματικό περιεχόμενο. Τι κερδίζει η Κύπρος; Περισσότερα ελληνόκτητα πλοία στο νηολόγιό της
, έσοδα από ναυτιλιακές δραστηριότητες, νέες επενδύσεις και θέσεις εργασίας στη διαχείριση πλοίων, στις ασφάλειες και στις υποστηρικτικές υπηρεσίες. Τι κερδίζουν οι Έλληνες πλοιοκτήτες; Πρόσβαση σε ανταγωνιστικό νηολόγιο, εξειδικευμένες υπηρεσίες, θεσμική υποστήριξη
και μια κυβέρνηση που επιδιώκει να προσαρμόζει τη ναυτιλιακή πολιτική της στις πραγματικές ανάγκες των επιχειρήσεων. Υπάρχει όμως και το γεωπολιτικό μέρισμα
. Μέσω της συνεργασίας Ελλάδας, Κύπρου, Μάλτας και Ιταλίας
, ενισχύεται η δυνατότητα κοινής παρέμβασης στις Βρυξέλλες για την ανταγωνιστικότητα και την πράσινη μετάβαση. Στο παρασκήνιο, λοιπόν, δεν βρίσκεται μια νέα προσέγγιση, αλλά η αναβάθμιση μιας δοκιμασμένης συμμαχίας. Η Κύπρος κερδίζει ναυτιλιακή ισχύ και οικονομική δραστηριότητα. Η ελληνική πλοιοκτησία αποκτά ισχυρότερο επιχειρηματικό και πολιτικό στήριγμα. Και οι δύο πλευρές έχουν κάθε λόγο να επενδύσουν περισσότερο σε αυτήν τη σχέση.
Δύσκολες μέρες για το Bitcoin
-Τα ξημερώματα του Σαββάτου, το Bitcoin άγγιξε τα $55.106
, χαμηλό από τον Σεπτέμβριο του 2024 και -56% χαμηλότερα από το ρεκόρ των $126.198 του Οκτωβρίου 2025
. Την Κυριακή το μεσημέρι, διαπραγματευόταν λίγο κάτω από τα $60.000
, το απόγευμα κέρδισε 1.000 δολάρια
. Η συνολική αξία των κρυπτονομισμάτων έχει υποχωρήσει στα $2,04 τρισ., από $4,27 τρισ. στην κορυφή
. Η αφορμή ήρθε από τη Wall Street. Την Παρασκευή ο Nasdaq έχασε -5,28% και η Nvidia -14%
, στη χειρότερη εβδομάδα του δείκτη από τον Μάρτιο του 2020. Μέσα σε 24 ώρες, τα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων προχώρησαν σε αναγκαστικές ρευστοποιήσεις μοχλευμένων θέσεων ύψους $2,4–2,7 δισ.
(στοιχεία CoinGlass
). Περίπου 9 στα 10 δολάρια των ρευστοποιήσεων αφορούσαν στοιχήματα ανόδου
. Το μεγάλο ερώτημα είναι ποιος πουλάει τα bitcoin του. Τα αμερικανικά spot Bitcoin ETF
ήταν ο μεγάλος αγοραστής τα τελευταία 2 χρόνια και τώρα εμφανίζουν εκροές $1,25 δισ. την εβδομάδα και $3,47 δισ. τον Νοέμβριο
. Το IBIT της BlackRock
έχασε $541,1 εκατ. την Πέμπτη
, ρεκόρ από την έναρξή του. Οι «εξορυκτές» MARA και Riot
γνωστοποίησαν μέσα στον μήνα πωλήσεις περίπου 28.000 bitcoin
, για να χρηματοδοτήσουν κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης
και να εξοφλήσουν χρέη. Η Strategy του Μάικλ Σέιλορ δεν πούλησε
. Κατέχει περίπου 848.500 bitcoin με μέση τιμή κτήσης $75.446
, άρα στα $61.000
μετρά λογιστική ζημία κοντά στα $12 δισ.
Η μετοχή της Strategy έχασε περίπου -30% σε μία εβδομάδα
. Οι προβλέψεις για το μέλλον προσδιορίζονται από 2 αριθμούς. Το κόστος εξόρυξης ενός bitcoin
εκτιμάται από $62.862 (CryptoQuant) έως $86.000 (JPMorgan)
. Και στις δύο περιπτώσεις είναι πάνω από την τρέχουσα τιμή. Το μέσο κόστος κτήσης όλων των κατόχων είναι $53.700
, λιγότερο από 3% κάτω από το χαμηλό του Σαββάτου
. Οι «εξορυκτές» πούλησαν bitcoin για να χτίσουν υποδομές τεχνητής νοημοσύνης. Η τεχνητή νοημοσύνη έριξε το bitcoin. Στις αγορές, η πόρτα της εισόδου είναι και πόρτα της εξόδου.
Στη Γερμανία, σβήνουν τους φούρνους
-Ο Uwe Reinecke
είναι διευθυντής του γερμανικού χαλυβουργείου της ιταλικής Feralpi
. Λαμβάνει 2 φορές τη μέρα
ένα μήνυμα με τις τιμές ρεύματος της επομένης. Με βάση αυτά τα 2 μηνύματα, αποφασίζει αν το εργοστάσιο θα δουλέψει την επόμενη μέρα. Σύμφωνα με το Bloomberg
, φέτος το φθινόπωρο έχει σταματήσει την παραγωγή επανειλημμένα
, παρά το γεγονός ότι έχει πολλές παραγγελίες στο συρτάρι. Τα συμβόλαια ηλεκτρικής ενέργειας
, για καθέναν από τους επόμενους 3 μήνες, στη Γερμανία διαπραγματεύονται γύρω στα €200 ανά μεγαβατώρα
, διπλάσια από τον περσινό χειμώνα και στο υψηλότερο επίπεδο από το 2022
. Απέχουν βέβαια πολύ από την κορυφή των €650
εκείνης της χρονιάς. Η τιμή επόμενης ημέρας στη Γερμανία έκλεισε πάνω από €300
, τρεις φορές σε δύο εβδομάδες. Στις 10 Νοεμβρίου έφτασε τα €357,56
, υψηλό έτους, με αέρα και ήλιο εκτός παραγωγής. Η αιτία εντοπίζεται στην τιμή του φυσικού αερίου η οποία τριπλασιάστηκε σε έναν χρόνο
λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Οι μονάδες αερίου ορίζουν την τιμή όταν οι ΑΠΕ δεν επαρκούν. Τα θύματα αυτής της κατάστασης είναι πολλά. Η ισπανική Acerinox έχασε €16 εκατ. σε ένα τρίμηνο
και η αυστριακή Verbund €120 εκατ. στο εννεάμηνο
. Δύο Γερμανοί προμηθευτές, οι Grüüün και Stromee
, σταμάτησαν να παραδίδουν ρεύμα. Η BB Energy Trading
προβλέπει μηνιαία συμβόλαια έως €300
, αν το αέριο ανέβει κι άλλο και έρθει κρύο. Στην Ελλάδα
, στις 9 Νοεμβρίου
, η χονδρική τιμή είχε φτάσει τα €349,98
, ρεκόρ έτους, λίγο πάνω από τη γερμανική της ίδιας ημέρας, στα €345,64
. Ο μέσος όρος Οκτωβρίου ήταν €189,40
.