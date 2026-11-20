-Χαίρετε, διαβάζω το πλέον ενδιαφέρον θέμα της χθεσινής ημέρας που ασφαλώς μας έρχεται από την Κίνα, για τη «νέα Γιάλτα» του Τραμπ με τον Σι και τον Πούτιν. Πολλές οι αναγνώσεις, περισσότερες οι αναλύσεις - σίγουρα οι Κινέζοι και οι Ρώσοι δεν έχασαν. Όσον αφορά τη «νέα Γιάλτα» που ξεκίνησε εδώ και κανένα δύο μήνες από το Μαξίμου με τους «απέναντι», ένεκα εκλογών, προς… Νέα Μενεμένη το κόβω να εξελίσσεται από αυτά που βλέπω, διαβάζω και ακούω. Είπαμε ότι ενίοτε συμβαίνει να πηγαίνεις για μαλλί και να βγαίνεις κουρεμένος, ειδικά όταν το κάνεις με όλους και κατ’ εξακολούθηση. Δικό τους θέμα.

Παιχνίδια με τα ονόματα ΝΔ-Σαμαρά

Η κόρη Ορφανού και ο πρώην του ΠΑΣΟΚ

Ο Πάνας και το ΠΑΣΟΚ

Οι μάχες της Χαλκιδικής (αναμνήσεις)

Οδυσσέας για περιφερειάρχης;

Βακάκης

Το Κατάρ μπαίνει στην αύξηση της Eurobank με 200-300 εκατ.

Η αγορά σταθμίζει το deal της Eurobank

Jumbo – Επιστροφή κεφαλαίου 359,8 εκατ. λέι από τη ρουμανική θυγατρική

Ελέω... Πούτιν η Japan Tobacco βγάζει φέτος ζημίες

Περιμένοντας το ΣτΕ για το project των 9 υπουργείων στην πρώην ΠΥΡΚΑΛ

Πυρηνικά data centers στο πέλαγος, με ελληνικό επώνυμο

Μέτρα για τους Finfluencers

Το μυστικό της ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ τελικά ήταν στο ράφι

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ μετά τα αποτελέσματα εννεαμήνου

Τα λιμάνια γεμίζουν, αλλά ποιος θα πληρώσει τον λογαριασμό;

Το μέρισμα των 3,50 δολαρίων από μια εταιρεία με μόλις δύο πλοία

Οι εφοπλιστές αγοράζουν χρόνο και οι τράπεζες μετρούν τα κέρδη

Ως την Τετάρτη διαπραγματεύεται μόνον το 36% των μετοχών της DotSoft

Οι ελεγκτές στο παλιό «Χρηματιστήριο»

Η Ιαπωνία βρήκε τη δική της θέση στην αγορά Τεχνητής Νοημοσύνης

Το μυρμήγκι που γράφει ιστορία

Οι Αμερικανοί φορτηγατζήδες χρεοκοπούν, οι Έλληνες ζητούν ενισχύσεις

-Μιας και δεν βλέπω ιδιαίτερη δραστηριότητα σήμερα από την κυβέρνηση, συνεχίζω λίγο τηνενόψει εκλογών. Με δεδομένο ότι οι εκλογές ακόμα αργούν, ηδεν βιάζεται να ανακοινώσει συνολικά τα ονόματα στα ψηφοδέλτιά της. Αυτό αφήνει άλλωστε ανοιχτό το περιθώριο να βρεθούν και άλλα πρόσωπα που μπορεί να τα δυναμώσουν. Υπάρχει όμως και ένας ακόμη λόγος: αν η ΝΔ ανακοίνωνε αυτή τη στιγμή το σύνολο των ψηφοδελτίων ή έστω τοθα δημιουργούσε αρκετέςκαι θα απελευθέρωνε δυσαρεστημένους προς τη μεριά, ο οποίος άλλο που δεν θέλει.-Πολλά ονόματα ακούγονται για τα, ο οποίος ξεκινά περιοδεία από σήμερα, όπως σας έγραψα και χθες. Το πιο φρέσκο είναι τηςπου συζητείται για τηνκαι είναι κόρη του πρώην υπουργού της ΝΔ, ο οποίος ήταν χρόνια παρών στα πολιτικά πράγματα της πόλης. Αυτό άλλωστε είναι «μοντέλο» για τον Σαμαρά: βάζει μπροστά ταπου θα είναι στα ψηφοδέλτια, «κλειδώνοντας» και τους γονείς. Το ίδιο πάει να γίνει και στημε τον, γιο του πρώην βουλευτή της ΝΔ. Ο Σαμαράς θα κάνει αρκετά ραντεβού στομε ανθρώπους στην πόλη, ενώ ακούγεται έντονα και το όνομα του πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚγια τη Β΄ Θεσσαλονίκης.. Με τη φράση αυτή οσχολίασε σε πρόσωπο του περιβάλλοντός του την κίνηση παραίτησής του. Ήταν το τέλος μιας τοξικής διαδρομής στη σχέση του με τον(πώς και έγινε;). Ο Πάνας ήταν υποψήφιος βουλευτής Χαλκιδικής και το 2012 και το 2015 αλλά πρωτοεξελέγη το 2019, αφού είχαν αποσυρθεί οκαι ο. Με τονπέρασαν ένα διάστημα… μήνα του μέλιτος, ορίστηκε μάλιστα το 2021 εκπρόσωπος Τύπου. Ωστόσο δεν πολυκαίρισε στη θέση αυτή και στην πορεία οι σχέσεις τους μπήκαν στον πάγο. Ο Πάνας ανέπτυξε εξαιρετικά φιλικές σχέσεις με τον, ο οποίος την επαύριο των Eυρωεκλογών του 2024 είχε θέσειμε επιστολή του προς την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ. Μια κίνηση που υποστήριξε δημοσίως ο Απόστολος Πάνας. Ο Ανδρουλάκης σήκωσε το γάντι. Ο Πάνας, όπως και άλλα πρωτοκλασάτα στελέχη (κ.ά.), στήριξε. Μετά την επανεκλογή Ανδρουλάκη στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, το χάσμα με τους υποστηρικτές Δούκα μεγάλωνε. Ο Κωνσταντινόπουλος παραιτήθηκε από βουλευτής ιδιωτεύοντας, χωρίς να αποκαλύπτει τι θα πράξει στο μέλλον. Ο Απόστολος Πάνας δεν έκρυβε την ενόχλησή του για το γεγονός ότι δεν αξιοποιήθηκε εσωκομματικά (δεν ορίστηκε τομεάρχης, για παράδειγμα) ενώ η ηγεσία φαινόταν να τον έχει ξεγραμμένο. Μια δήλωσή του τον περασμένο Σεπτέμβριο -για την ανάγκη συνεννόησης των όμορων δυνάμεων και ότι η- εξόργισε τηκαθώς θεωρήθηκε ότι κλείνει το μάτι στον. Σήμερα, όλοι στο ΠΑΣΟΚ προεξοφλούν ότι ηκαι όσα προηγήθηκαν τον οδηγούν στην ΕΛ.Α.Σ. και επαναλαμβάνουν την ανησυχία τους για ένα ευρύτερο σχέδιο. Ο Απόστολος Πάνας προφανώς δεν αποφάσισε εν θερμώ. Όλο το προηγούμενο διάστημα έκανεενώ οι πληροφορίες που είχε έλεγαν ότι είναι «κομμένος» από τη Χ. Τρικούπη. Το γεγονός ότι το ΠΑΣΟΚ ετοιμάζει ως υποψήφιο στην περιφέρειά του τον πρώην υφυπουργό, αλλά και την προερχόμενη από τον ΣΥΡΙΖΑ(αδελφή του Σωκράτη Μάλαμα) που πήγε στους Δημοκράτες τουκαι παραιτήθηκε και από εκεί, ενίσχυσαν την πεποίθησή του.-Μιας και είμαι σταπάντως, διάβασα το όνομα της επιλαχούσας υποψήφιας βουλευτήπου θα πάρει την έδρα του Πάνα και θυμήθηκα μια (όχι και τόσο) παλιά ιστορία που σας είχα διηγηθεί το. Με αφορμή την «εμφάνιση» τουσε μια ομάδα εργασίας του ΠΑΣΟΚ, αν και αρχικά δεν είχε ανακοινωθεί το όνομά του, η κυρία Κατσαρού -που είχε διατελέσει επί ΓΑΠ βουλευτής του ΠΑΣΟΚ για μια διετία στον νομό- είχε επιχειρήσει να απευθυνθεί στον τότε γραμματέα του κόμματοςκαι να του πει τι πράγματα είναι αυτά. Γράφαμε τότε: «Μεγάλο Σάββατο, λοιπόν, η πρώην βουλευτής του νομού Άννα Κατσαρού πήρε τηλέφωνο τον γραμματέα του ΠΑΣΟΚ Ανδρέα Σπυρόπουλο, ο οποίος αφού ενοχλήθηκε για τη μέρα του τηλεφωνήματος, είπε ότι ο Πάχτας “κλαιγόταν” στο ΠΑΣΟΚ για να μπει κάπου και στο τέλος “σιγά και τη θέση”. “Μας είπε ότι δικαιώθηκε σε όλα”, απάντησε ο κομματικός γραμματέας στα παράπονα της πρώην βουλευτή για τον βίο και την πολιτεία Πάχτα, κάτι που δείχνει ότι στο ΠΑΣΟΚ δεν ψάχτηκαν και ιδιαίτερα». Τώρα, η Κατσαρού θα είναι η βουλευτής και ο Πάχτας λογικά ο, οπότε θα περάσουμε ωραία.-Μια που είμαι στα Πασοκικά, να σας πω για τονότι οι ΠΑΣΟΚοι πρώην σύντροφοί του, αφού θεωρούσαν ότι θα πάει στον Τσίπρα, τώρα έχουν περίπου ως δεδομένο ότι θα επιδιώξει να κατέβει ωςμε ευρύτερη στήριξη. Στηπροεξοφλούν ότι θα είναι στην, καθώς εκλεγόταν ανελλιπώς από το 2009 έως το 2026 που παραιτήθηκε, βουλευτής Αρκαδίας. Εγώ σας λέω πάντως μην εκπλαγείτε αν η περιφέρεια είναι μεγαλύτερη και συγκεκριμένα η. Ο Κωνσταντινόπουλος πάντως, από την παραίτησή του και μετά έχει χαθεί από προσώπου γης και δεν ασχολείται με οτιδήποτε πολιτικό, αλλά μόνο με τις επιχειρήσεις του. Μάλιστα πρόσφατα ο πρόεδρος της Βουλήςτου παραπονέθηκε:. Ο Κωνσταντινόπουλος, που προφανώς δεν θέλει να δώσει αφορμή για σενάρια, αποφεύγει όπως τον... Ανδρουλάκη, κάθε κίνηση που θα μπορούσε να παρεξηγηθεί. Και αυτό παρότι, όπως μαθαίνω, έχει δεχθεί-Με τονδεν έτυχε να γνωριζόμαστε, αλλά αυτό φυσικά δεν έχει καμία σημασία. Ειλικρινά, χθες έλαβα πολλά μηνύματα από κόσμο που ξέρει μόνο τοκαι τις δραστηριότητές του, οι οποίοι ρωτούσαν για την(μαθαίνουμε ότι ευτυχώς πάει καλά). Και αυτό βέβαια γιατί τον άνθρωπο τον χτύπησε η μοίρα στον γιο του, πάλι από τροχαίο. Ειλικρινώς,-Να περάσουμε τώρα σταξεκινώντας με τηνπου ανακοίνωσε ηπροκειμένου να καταβάλει μέρος του τιμήματος για την εξαγορά της. Αυτό που τράβηξε την προσοχή της αγοράς από την πρώτη στιγμή, ήταν ότι η αύξηση θα πραγματοποιηθεί με. Ειπώθηκε μάλιστα επισήμως ότι τοστηρίζει την εξαγορά, θα ψηφίσει «ναι» στην επικείμενη Γενική Συνέλευση για την αύξηση αλλά ταυτόχρονα δεν ανέλαβε δέσμευση πως θα συμμετάσχει. Η αγορά αντιμετώπισε τον τρόπο που διενεργείται η ΑΜΚ με κάποιο σκεπτικισμό, επειδή ο αποκλεισμός των παλαιών μετόχων δεν συνάδει με το αφήγημα της τράπεζας, ότι οθέλει να διατηρήσει την επένδυσή του στην Eurobank (που ήδη μετράει 14 χρόνια και «βαδίζει» στο 15ο έτος) επειδή μερίσματα και υπεραξίες του εξασφαλίζουν αποδόσεις που δεν θα πετύχει εύκολα σε άλλες επενδύσεις. Βέβαια το μέγεθος της αύξησης είναι μικρό και εφόσον δεν συμμετάσχει τοθα μειωθεί περίπου κατά, που δεν είναι κάτι σημαντικό. Οι πληροφορίες της στήλης είναι πως το πιθανότερο είναι ο Γουάτσα να μη συμμετάσχει, τουλάχιστον ουσιαστικά γιατί μπορεί να πάρει κάτι λίγες μετοχές για να καθησυχάσει τους επενδυτές - όπως έπραξε οστην, ο οποίος αφού πούλησε σημαντικό πακέτο, αγόρασε λίγες μετοχές για να γίνει γνωστό και αμέσως μετά από τοκατηφόρισε προς το. Οι πληροφορίες λοιπόν για τη Eurobank είναι ότι γίνονται συζητήσεις να συμμετάσχει ως, με το fund που συμμετέχει τοτης οικογένειας και. Μάλιστα οι πληροφορίες είναι ότι απόπου είναι το ύψος της αύξησης,θα καλύψουν ένα ποσό μεταξύ. Μια τέτοια εξέλιξη αν επιβεβαιωθεί θα διευκόλυνε πολύ την επιτυχημένη ολοκλήρωση της αύξησης και φυσικά προϋποθέτει ότι θα έχει προηγηθεί συζήτηση και έγκριση από τον Γουάτσα. Επιπλέον να σημειώσω πως οι Καταριανοί έχουν δυναμική επενδυτική δραστηριότητα στη χώρα μας, καλές σχέσεις με τις πολιτικές δυνάμεις και φυσικά-Στο επίκεντρο των συναλλαγών τουβρίσκεται η, με τη μετοχή να καταγράφει έντονες διακυμάνσεις το τελευταίο διήμερο, στον απόηχο της ανακοίνωσης για την εξαγορά της βουλγαρικήςκαι της σχεδιαζόμενης. Η τράπεζα εξελίσσεται σε έναν από τους βασικούς ρυθμιστές της πορείας της εγχώριας αγοράς, καθώς οι επενδυτές σταθμίζουν τα σημαντικά στρατηγικά οφέλη της συμφωνίας με τις βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις της χρηματοδότησής της. Ενδεικτική του κλίματος είναι η εικόνα των δύο τελευταίων συνεδριάσεων. Την Τετάρτη η Eurobank κατέγραψε ισχυρές, κλείνοντας στα, καθώς η αγορά αντέδρασε στην προοπτική έκδοσης νέων μετοχών και στην ενδεχόμενη επίδραση που θα έχει η κεφαλαιακή ενίσχυση στους υφιστάμενους μετόχους. Η εικόνα αντιστράφηκε την Πέμπτη, όταν ο τίτλος, κλείνοντας στα. Οι έντονες εναλλαγές αποτυπώνουν την προσπάθεια της αγοράς να αποτιμήσει μια συναλλαγή που αναμένεται να αλλάξει ουσιαστικά το μέγεθος και τη γεωγραφική διάρθρωση του ομίλου. Η χρηματοδότηση της εξαγοράς αποτελεί το βασικό σημείο προβληματισμού για τους επενδυτές. Η Eurobank σχεδιάζει αύξηση κεφαλαίου 750 εκατ. ευρώ μέσω, ενώ θα αξιοποιήσει και περίπου. Η σχετική εξουσιοδότηση θα τεθεί στην. Από την άλλη πλευρά, οι προσδοκώμενες, οι οποίες αναμένεται να αναπτυχθούν πλήρως έως το, ενισχύουν το επενδυτικό αφήγημα της συναλλαγής. Επιπλέον, η διοίκηση επιδιώκει να διατηρήσει αμετάβλητη την. Στην εξίσωση προστίθεται και η επικείμενη, με την καταβολή να ξεκινά στις. Με τόσες εταιρικές εξελίξεις να συμπίπτουν χρονικά, η Eurobank έχει αποκτήσει ιδιαίτερο βάρος στη διαμόρφωση της βραχυπρόθεσμης τάσης.-Στις, ηαποφάσισε τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου της ρουμανικής θυγατρικής της,, κατά, με σκοπό την επιστροφή μέρους των εισφορών στους εταίρους, ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους. Σύμφωνα με την εταιρική απόφαση που επικαλείται το, η ονομαστική αξία κάθε εταιρικού μεριδίου μειώθηκε από, με αποτέλεσμα το εταιρικό κεφάλαιο να διαμορφωθεί σε. Το 2025, οι πωλήσεις της Jumbo στη Ρουμανία αυξήθηκαν κατά, ενώ το καθαρό περιθώριο κέρδους υποχώρησε κατά 2,6 ποσοστιαίες μονάδες, στο. Η εταιρεία απασχόλησε κατά μέσο όρο, 48 περισσότερους από το 2024. Στις, εγκαινίασε στηνστη χώρα, όπου λειτουργεί και το ηλεκτρονικό κατάστημα-Ηαποενοποίησε, βάσει του, τις, μετά την υπαγωγή τους σεμε προεδρικά διατάγματα τον Νοέμβριο. Σύμφωνα με την παρουσίαση προς τους επενδυτές την Πέμπτη, ο όμιλος διατηρεί τη νομική κυριότητα των εταιρειών και παραμένει στη ρωσική αγορά. Η αποενοποίηση αναμένεται να οδηγήσει σε διαγραφή στοιχείων ενεργητικού ύψουςκαι υποχρεώσεων ύψουςαπό τον ενοποιημένο ισολογισμό, σε μείωση των ενοποιημένων ταμειακών διαθεσίμων κατάκαι σε. Ως αποτέλεσμα, η Japan Tobacco αναθεώρησε την πρόβλεψή της για τη χρήση 2026 και πλέον αναμένει. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί ένδειξη ότι ένα ανάλογο σενάριο για τηνπαραμένει πιθανό, με αβέβαιη έκβαση.-Εν αναμονή της απόφασης του, μετά τη συζήτηση της προσφυγής στις, βρίσκεται το σχέδιο για τοστην έκταση της. Η δικαστική ετυμηγορία θα είναι κρίσιμη και για την τύχη της επένδυσης, η οποία, ανεξάρτητα από την έκβαση της υπόθεσης, φαίνεται ότι θα έχει δύσκολο δρόμο μπροστά της, καθώς οι αντιδράσεις για την έκταση της προβλεπόμενης δόμησης, την κυκλοφοριακή επιβάρυνση και την αξιοποίηση του ελεύθερου χώρου εντείνονται. Ήδη, κάτοικοι, επιστημονικοί φορείς, περιβαλλοντικές οργανώσεις και εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης ενισχύουν τις κινητοποιήσεις τους, με επόμενο σταθμό την. Στο επίκεντρο βρίσκεται ο σχεδιασμός τηςκαι άλλων δημόσιων υπηρεσιών στην έκταση των περίπου, μέσω. «Η σχεδιαζόμενη δημιουργία του “Κυβερνητικού Πάρκου ‘Ανδρέας Λεντάκης’” στην έκταση της πρώην ΠΥΡΚΑΛ με τη σχεδιαζόμενη δόμηση και κτίρια ύψους τουλάχιστονθέτει κρίσιμα ερωτήματα για τον δημόσιο χώρο, το πράσινο, τις μετακινήσεις, τις υποδομές, την οικονομία και την ποιότητα ζωής των κατοίκων», όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά. Οι φορείς και οι κάτοικοι που αμφισβητούν τον σχεδιασμόγια το συνολικό οικονομικό κόστος, την ένταση της δόμησης, την κυκλοφοριακή επιβάρυνση και την έκταση του πραγματικά διαθέσιμου πρασίνου. Η αξιοποίηση της έκτασης συνδέεται με την ανάγκη αντιμετώπισης της αστικής θερμικής επιβάρυνσης, την ενίσχυση της βιώσιμης κινητικότητας και την εξασφάλιση ελεύθερων χώρων για τους κατοίκους. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκεται η εναλλακτική πρόταση για τη δημιουργία ενός, ένας σχεδιασμός που, όπως αναφέρουν, ούτως ή άλλως προβλεπόταν για την περιοχή από το μέχρι πρόσφατα ισχύον θεσμικό πλαίσιο εδώ και δεκαετίες.-Ούτε 5 ούτε 10 αλλά«σήκωσε» στις αρχές Νοεμβρίου η, σε έναν γύρο χρηματοδότησης seed, με επικεφαλής την. Μαζί της, οικαι το. Διευθύνων σύμβουλος της Atomarine και συνιδρυτής είναι ο, απόφοιτος του, με. Στην Αθήνα, το επώνυμο είναι γνωστό και από αλλού, αφού ο πατέρας του είναι οικονομικός διευθυντής σε έναν από τους πολύ μεγάλους ξενοδοχειακούς ομίλους της χώρας. Συνιδρυτής και τεχνικός διευθυντής, είναι ο, διδάκτωρ πυρηνικής μηχανικής του MIT. Το σχέδιό τους προβλέπει. Αυτά τα πλωτά data center θα ναυπηγούνται, θα ρυμουλκούνται και θα αγκυροβολούν ανοιχτά, σε συστοιχίες έως. Το ρεύμα θα το δίνει ένα πλοίο δεμένο δίπλα και την ψύξη το θαλασσινό νερό. Το επιχείρημα είναι ότι στη στεριά η σύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο θέλει χρόνο και οι τοπικές κοινωνίες αντιδρούν. Υπάρχουν ωστόσο ορισμένες ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες. Το. Η εταιρεία ξεκινά μεκαι το πρώτο πιλοτικό θα λειτουργεί με, τοποθετείται στο. Κανένας μικρός αρθρωτός αντιδραστήρας δεν έχει ακόμη εμπορική άδεια και η Atomarine δεν έχει επιλέξει τύπο. Η Atomarine δεν θα είναι μόνη της στη θάλασσα. Ηάντλησε φέτοςγια πλωτά data centers με κυματική ενέργεια, η, ενώ ησχεδιάζει πιλοτικό. Με ταη Atomarine θα προσλάβει μηχανικούς και θα χρηματοδοτήσει την εκπόνηση των σχεδίων. Το πρώτο καράβι θέλει άλλο ταμείο αλλά στην οικογένεια φαίνεται πως ξέρουν καλά από προϋπολογισμούς.-Να τερματίσει το χάος του διαδικτύου με τουςεπιδιώκει ημε τοπου υπέγραψε η πρόεδροςμε τοκαι υιοθετεί ένα πλαίσιο συστηματικής συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών για την, ιδίως στο σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον. Στο πλαίσιο αυτό προετοιμάσθηκε σε συνεργασία με το ΣΕΕ και προστέθηκεπου αφορά ειδικά στους finfluencers και το οποίο εξειδικεύει τους κανόνες δεοντολογίας που διέπουν τις επικοινωνίες και τη διαφήμιση χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών. Το πλαίσιο, σε συνδυασμό με τονγια να εντοπίζει μη αδειοδοτημένη παροχή επενδυτικών υπηρεσιών από διάφορες εταιρίες είναι δύο σοβαρές προσπάθειες να συμμαζευτεί η κατάσταση.-Το «μυστικό» που ανέβαζε σταθερά τη μετοχή τηςτις τελευταίες μέρες αποκαλύφθηκε χθες. Για την ακρίβεια, βρισκόταν έναν μήνα τώρα στα ιταλικά σούπερ μάρκετ. Ηλάνσαρε το, στην Ιταλία, στις, με την ένδειξηχωρίς να αναφέρει το όνομα του παραγωγού. Το όνομα αποκαλύφθηκε χθες. Το γιαούρτι το φτιάχνει η, σε. Για την Danone η κίνηση αυτή σηματοδοτεί την είσοδο στην κατηγορία του φημισμένου, στην Ιταλία, με γάλα αποκλειστικά από ελληνικές φάρμες. Στο ιταλικό λανσάρισμα, το ονόμασε, επειδή ο ιδρυτής της,, ήταν Θεσσαλονικιός. Έναν αιώνα μετά, ο όμιλος αγοράζει γιαούρτι από τον Έβρο. Η αγορά δεν περίμενε την ανακοίνωση. Στα μέσα Οκτωβρίου η μετοχή ήταν στα. Χθες έφτασε τα, με την αποτίμηση κοντά στα. Άνοδος. Όλες οι εξαγωγές της εταιρείας στο πρώτο εξάμηνο ήταν. Η παραγωγή για λογαριασμό τρίτου γεμίζει τις γραμμές, αλλά το περιθώριο κέρδους το ορίζει ο πελάτης.-Θετικό μομέντουμ επικρατεί στη μετοχή της, η οποία επιχειρεί να εδραιωθεί πάνω από τα, επίπεδο που ανέκτησε στις. Ακολούθησε μικρή διόρθωση 0,51%, στα 42,80 ευρώ, την Τετάρτη, πριν από την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων, ενώ χθες έκλεισε στα. Το εννεάμηνο επιβεβαίωσε την ισχυρή δυναμική του ομίλου, μεκαι. Καθοριστική ήταν η συνεισφορά των, που αντιπροσωπεύουν πλέον το, ενώ το συνολικό. Οι επιδόσεις ενισχύουν τις θετικές εκτιμήσεις των αναλυτών με τηνα αναβαθμίζει την, διατηρώντας σύστασηκαι προβλέποντας περαιτέρω αύξηση της κερδοφορίας. Παράλληλα, ηδιατηρεί σύστασηκαι, προαναγγέλλοντας ανοδική αναθεώρηση των προβλέψεών της μετά το ισχυρό εννεάμηνο. Η απόσταση από τις αποτιμήσεις των αναλυτών διατηρεί στο προσκήνιο τη μετοχή, με την αγορά να αξιολογεί πλέον τον ρυθμό με τον οποίο τα μεγάλα έργα θα μετατρέπονται σε πρόσθετη κερδοφορία.-Ηεπενδύει δισεκατομμύρια σε νέα πλοία, ηφέρνει ολοένα περισσότερους επισκέπτες και ηαναζητεί τρόπους να ανανεώσει έναν γερασμένο στόλο. Υπάρχει όμως μια ενδιαφέρουσα αντίφαση. Τα πλοία του αύριο ετοιμάζονται, αλλά πολλάπαραμένουν στο χθες. Οι μεγάλοι ακτοπλοϊκοί όμιλοι γνωρίζουν ότι η ανανέωση του στόλου απαιτεί τεράστια κεφάλαια. Οι εταιρείες κρουαζιέρας ζητούν καλύτερες υποδομές, περισσότερες θέσεις πρόσδεσης και αξιόπιστες υπηρεσίες. Οι, από την πλευρά τους, έχουν αποδείξει ότι μπορούν να κινητοποιούν διεθνή χρηματοδότηση για επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων. Το επιχειρηματικό ερώτημα είναι γιατί αυτή η επενδυτική δυναμική δεν μεταφέρεται με την ίδια ταχύτητα και στα λιμάνια.συνθέτουν μια αγορά με σημαντικές προοπτικές εσόδων. Το επόμενο μεγάλο ναυτιλιακό deal ελληνικών συμφερόντων μπορεί να αφορά την. Με μία ουσιαστική διαφορά. Στα πλοία οι Έλληνες εφοπλιστές γνωρίζουν άριστα το παιχνίδι. Στα λιμάνια θα πρέπει να υπολογίσουν και τον χρόνο που χρειάζονται οι-Έναδεν περνά απαρατήρητο στη Wall Street, ιδιαίτερα όταν προέρχεται από μια ναυτιλιακή εταιρεία με. Η εισηγμένη στον, συμφερόντων, θα προχωρήσει στη διανομή του στις, προσφέροντας στους μετόχους τη δυνατότητα να επιλέξουν μεταξύ. Η κίνηση έχει ιδιαίτερο επιχειρηματικό ενδιαφέρον. Από τη μία, η εταιρεία επιστρέφει αξία στους μετόχους της και, από την άλλη, η δυνατότητα καταβολής σε μετοχές μπορεί να περιορίσει τις ταμειακές εκροές, αν και ενδέχεται να προκαλέσει αραίωση των υφιστάμενων συμμετοχών. Το ενδιαφέρον μεγαλώνει καθώς η AI OKTO έχει ήδη συμφωνήσει την πώληση του, επίσης συμφερόντων, ανοίγοντας τη συζήτηση για την επόμενη ημέρα του στόλου της. Το ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι ο Παναγιωτίδης, ενώ παράλληλα η AI OKTO προχωρά σε μεγάλη διανομή προς τους μετόχους. Το ουσιαστικό ερώτημα είναι εάν πρόκειται για μια μεμονωμένη επιστροφή κεφαλαίων ή για μέρος μιας ευρύτερης αναδιάταξης των επενδύσεων. Διότι, με τη χρηματιστηριακή παρουσία στον Nasdaq να αποτελεί σημαντικό επιχειρηματικό εργαλείο, οι επόμενες κινήσεις θα δείξουν εάν η AI OKTO σχεδιάζει νέες τοποθετήσεις στη ναυτιλία ή επιλέγει να δώσει προτεραιότητα στις αποδόσεις των μετόχων της.-Μια ενδιαφέρουσα αλλαγή συντελείται στη, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Οι παραδοσιακές τραπεζικές χρηματοδοτήσεις εξακολουθούν να έχουν ισχυρή παρουσία, αλλά όλο και περισσότερες ναυτιλιακές εταιρείες εξετάζουν εναλλακτικές λύσεις, από συμφωνίεςμέχρι χρηματοδοτήσεις μέσω. Το ζητούμενο δεν είναι μόνο το επιτόκιο. Είναι η δυνατότητα να εξασφαλίζουν ρευστότητα χωρίς να δεσμεύουν υπερβολικά ίδια κεφάλαια, την ώρα που οι τιμές των νεότευκτων παραμένουν υψηλές. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η, η οποία έχει εξασφαλίσει, μέσω ιαπωνικών και κινεζικών σχημάτων leasing, καλύπτοντας κατά μέσο όρο το. Το ενδιαφέρον είναι ότι οι Έλληνες πλοιοκτήτες μπορούν πλέον να διαπραγματεύονται με περισσότερους χρηματοδότες, ενώ οι ελληνικές τράπεζες διεκδικούν μεγαλύτερο κομμάτι της πίτας. Και όποιος εξασφαλίζει σήμερα ευνοϊκή χρηματοδότηση, αποκτά πλεονέκτημα για την επόμενη επενδυτική του κίνηση. Στη ναυτιλία, άλλωστε, όπως λένε οι παλιοί παίκτες δεν αρκεί να γνωρίζεις πότε να αγοράσεις ένα πλοίο. Πρέπει να γνωρίζεις και-Όποιος δει σήμερα τη, από, δεν βλέπει βουτιά. Η μετοχή διαπραγματεύεται από σήμερα, χωρίς το δικαίωμα στη. Τααλλά φυσικά η αποτίμηση μένει ίδια, στα. Ταθα ξεκινήσουν να διαπραγματεύονται την. Αυτό σημαίνει ότι από σήμερα μέχρι την Τετάρτη, θα αλλάζει χέρια μόνο το. Τοαπέκτησε τον Ιούνιο το. Η γενική συνέλευση τηςενέκρινε τηκαι εξουσιοδότησε το διοικητικό συμβούλιο για, που κατά δημοσιεύματα μπορεί να φτάσει τα, με στόχο εξαγορές.-Αυτό το Σαββατοκύριακο, οι Θεσσαλονικείς θα έχουν την ευκαιρία να μπουν στα γραφεία μιας, χωρίς να είναι πελάτες ή υποψήφιοι για εργασία. Ηανοίγει στις, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα, το κτίριο της. Είναι ένα από τα. Το ίδιο το κτίριο έχει ενδιαφέρον για όσους παρακολουθούν τις αγορές. Είναι το διατηρητέο, που η πόλη το αποκαλεί ιστορικό. Οι ελεγκτές τηςεγκαταστάθηκαν εκεί τον Σεπτέμβριο του 2025 και δημιούργησαν ένα. Πίσω από την ξενάγηση τρέχει ένας ιδιότυπος ανταγωνισμός για πτυχιούχους. Η EY βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη από το 1996. Πέρυσι είχε δηλώσει πάνω από, αύξηση, με το. Δίπλα, στην παλιά αποθήκη της ΠΑΕΓΑ στο λιμάνι, ηεγκαινίασε τον Σεπτέμβριο τοτης, με πάνω από. Το αποτύπωμα περνά και από τα έργα που έχει αναλάβει. Η EY ήταν χρηματοοικονομικός σύμβουλος της, στο, που υπογράφηκε τον Οκτώβριο του 2023. Το Open House είναι, στην ουσία,-Ησχεδιάζει τα τσιπ της τεχνητής νοημοσύνης. Ητα κατασκευάζει. Αλλά τα μηχανήματα με τα οποία φτιάχνονται τα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης, τα πουλάει η. Σε μεγάλο βαθμό. Κι αυτό φαίνεται από τα στοιχεία που ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών στο Τόκιο. Οιαυξήθηκαν. Έφτασαν τα. Είναι το υψηλότερο μηνιαίο ποσό εξαγωγών από το, από τότε δηλαδή που ξεκίνησε η καταγραφή συγκρίσιμων στοιχείων. Ο Οκτώβριος ήταν ο. Οι εξαγωγές. Προς τις ΗΠΑ οι συνολικές αποστολές αυξήθηκανκαι προς την Κίνα. Με απλά λόγια, όσο οι Αμερικανοί, οι Κορεάτες και οι Ταϊβανέζοι χτίζουν εργοστάσια τσιπ και data centers, κάποιος πρέπει να τα εξοπλίζει, να τους προμηθεύει τις μηχανές. Η Ιαπωνία εισπράττει από κάθε νέο εργοστάσιο, όποιος κι αν κερδίσει τελικά την κούρσα. Τα νούμερα λένε και μιαν άλλη αλήθεια. Οι, στα, επίσης ρεκόρ, αφού το πετρέλαιο ήταν πανάκριβο, λόγω Μέσης Ανατολής. Συνολικά, η χώρα έγραψε. Μέρος της ανόδου των εξαγωγών οφείλεται επίσης σε υψηλότερες τιμές, αφού οι εταιρείες μετακυλίουν το κόστος τους.-Το, η«σήκωσε»από τους πρώτους επενδυτές της. Την Τετάρτη σήκωσε. Πούλησεκαι μαζί μετο σύνολο φτάνει ταΕίναι η, μεγαλύτερη και από τα. Η αποτίμηση στην τιμή διάθεσης ήταν περίπου. Χθες είχαμε στη, μια, στην πρώτη μέρα διαπραγμάτευσης. Έχει ιδιαίτερη σημασία, η διαδρομή της, μεγαλύτερη και από τα χρηματιστηριακά ρεκόρ της. Η ANT αποτιμήθηκεκαι. Η Anthropic είναι επίσης η. Μέχρι χθες, ο επενδυτής αγόραζε τεχνητή νοημοσύνη μέσω. Στη μακροοικονομική πλευρά, σημασία έχει η. Δύο εισαγωγές σε 5 μήνες,, απορρόφησαν πάνω από. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι ταόταν η μετοχή μπει στους δείκτες, με πρώτο σταθμό τον. Για να αγοράσουν, θα πουλήσουν κάτι άλλο. Η, εξάλλου, είναι μόλις. Υπάρχει προηγούμενο. Όταν η SpaceX μπήκε στον, οι πρώτοι αγοραστές πούλησαν στα παθητικά κεφάλαια και η μετοχή έχασε περίπου. Τα ρεκόρ της ANT είναι δεδομένα.-Τοέγραψε ότι φέτος στις ΗΠΑ, έχουν κηρύξει πτώχευση. Είναι η, με περισσότερες από. Το 2021 και το 2022 ήταν κάτω από 100. Οι περισσότερες από αυτές είναι μικρές εταιρείες με έως. Είναι το αντίστοιχο του δικού μας ιδιοκτήτη φορτηγού δημόσιας χρήσης. Ο βασικός ένοχος, γι’ αυτή την επιδημία πτωχεύσεων είναι το. Αυτή την εβδομάδα κοστίζει, δηλαδή. Είναι φθηνότερο από τα περίπου, αλλά ακριβότερο. Ένα αμερικανικό φορτηγό καίει καύσιμο σχεδόν, όταν ο ναύλος στην ελεύθερη αγορά είναι. Πάνω από το, φεύγει στην αντλία. Οι ναύλοι είναι περίπου. Ανέβηκαν όμως επειδή φεύγουν φορτηγά από την αγορά, όχι επειδή αυξήθηκαν τα φορτία.δηλώνουν ίδια ή χαμηλότερα έσοδα και σχεδόν τοδεν ξέρει αν θα υπάρχει σε. Στο πρόβλημα των καυσίμων προστίθενται τα ακριβότερα ασφάλιστρα που ανεβαίνουν ακόμη και με μία κλήση για ταχύτητα αλλά και ο ακριβότερος δανεισμός. Σ’ αυτή τη συγκυρία, οι. Στην Ελλάδα η ίδια πίεση έχει άλλη διαχείριση. Το Δημόσιο επιδοτεί το, με κόστος. Ηζήτησε στιςπρόσθετα μέτρα και χρηματοδότηση για νέα φορτηγά. Ο. Στην Αμερική το ακριβό ντίζελ το πληρώνει ο μικρός μεταφορέας. Στην Ελλάδα, προς το παρόν, ο προϋπολογισμός.