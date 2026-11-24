-Χαίρετε, το γεγονός ότι το μεγαλύτερο χρηματιστήριο του κόσμου συμπεριφέρεται κάτι σαν να τελείωσαν ξαφνικά οι δυο πόλεμοι γιατί επανήλθε στη θέση του ένας CEO μιας τεχνολογικής εταιρείας (ο σκανδαλιάρης Τζένσεν της Nvidia), κάτι μαρτυράει. Μάλλον το πράγμα… μπάζει από παντού και γι’ αυτό καλό θα είναι όσοι πιστοί και φανατικοί των αγορών να το προσέξουν. Δεν το βλέπω ούτε τους βλέπω καλά, ειδικά όταν θ’ αρχίσουν και οι ιστορίες που θα προκαλέσουν οι Δημοκρατικοί με τον έλεγχο και των δυο νομοθετικών σωμάτων στην Αμερική. Κατά τα λοιπά, στα δικά μας, μοιάζει πια η περίοδος από τη ΔΕΘ και μετά αρκετά «άνυδρη» από πλευράς νομοθετικού έργου της κυβέρνησης. Πολλά εγκαίνια, αρκετές εκδηλώσεις και… από τηγανίτα τίποτα που λέμε. Αναμένουμε με αγωνία να ακούσουμε τους επόμενους μήνες το «νέο κυβερνητικό όραμα» της τρίτης θητείας, το οποίο επεξεργάζονται ο Χατζηδάκης με τον Σκέρτσο και θα σας πούμε τι νομίζουμε.

Σχολεία…

Το ραντεβού με τους βουλευτές πριν τον Προϋπολογισμό

Λιάκος-Μαξίμου

Σαμαράς…

Λιγότερα κεφάλαια στον Πυλώνα 2-P2R για Alpha Bank και Τράπεζα Πειραιώς

Τράπεζα Πειραιώς: Γιατί κοστίζει 40 εκατ. ευρώ η πώληση χαρτοφυλακίου ακινήτων

Εθνική: Τρίτη στο ταμπλό, πρώτη σε κεφάλαια

Η σύσταση «Buy» για CrediaBank και οι υποσημειώσεις

Καραγιάννης-Καρατζόπουλος: Το «χρυσωρυχείο» συνεχίζει να μοιράζει εκατομμύρια

Η ΤΙΤΑΝ εξηγεί στους αναλυτές τις απώλειες και την αισιοδοξία της

Η Σωληνουργεία Κορίνθου, οι σωλήνες υδρογόνου και οι Κινέζοι

Σε χαμηλό τριών ετών η Lamda Development, κάτω από 1 δισ. η αποτίμηση

Στα θερμοκήπια η οικογένεια Σάκκαρη

Περιμένοντας τη στατιστική επιβεβαίωση για τον Nasdaq 100

Αποκαλυπτήρια για τη νέα NOVA ICT

Ο Βόσπορος μετράει ελληνικά πλοία

Το ναυτιλιακό κέντρο Πειραιάς/Αθήνα έχει στόλο αξίας 203 δισ. δολ. αλλά είναι 13ο διεθνώς

Το «εδώ και τώρα» των 114 εκατ. δολαρίων

Η... ειλικρίνεια και τα ανώτατα επίπεδα της κυβέρνησης των ΗΠΑ έσωσαν τον Χουάνγκ

Μια πειραματική πολυκατοικία χωρίς καλοριφέρ

-Υπήρξε χθες μια πρώτη αντίδραση της κυβέρνησης για την. Ο εκπρόσωποςέκανε μια ειλικρινή τοποθέτηση λέγοντας ότι, προσθέτοντας ότι «εμείς δεν ωραιοποιούμε καταστάσεις». Είπε βέβαια ότι ξεκίνησε μια προσπάθεια ανακαίνισης των σχολείων το 2024-25 με το πρόγραμμακαι προσέθεσε πως είχαμε επισημάνει και εμείς στην έρευνα ότι έχουν αναβαθμιστεί. Απομένουν ακόμα βέβαια άλλα, έτσι; Ήθελα όμως να σημειώσω ότι πλην του εκπροσώπου, ο οποίος φυσικά εκφράζει και επισήμως την κυβέρνηση, αρκετές πηγές -από τοκαι εκτός- μου σχολίασαν το θέμα. Δεν διέκρινα ανθρώπους που δεν αντιλαμβάνονται τονα πέφτουν σοβάδες, να πλημμυρίζουν σχολεία και να πηγαίνουν σε σπασμένες τούρκικες τουαλέτες τα παιδιά. Αντιθέτως,δεν υπήρξε από την αρμόδια υπουργό κυρίαστην έρευνα του Πρώτου Θέματος. Μήπως κάπου θεωρεί ότι διαχέονται οι ευθύνες της θλιβερής εικόνας γιατί η αρμοδιότητα είναι «σπασμένη» σε δήμους, το υπουργείο Εσωτερικών ή Υποδομών κ.λπ.; Ή μάλλον κρύβεται πίσω από αυτό; Πάντως δεν είμαστε οι μόνοι στους οποίους δεν απαντά η. Μόνο το πρώτο 20ήμερο του Νοεμβρίου κατατέθηκανδιαφόρων κομμάτων από όλες τις εκλογικές περιφέρειες της επικράτειας για περιστατικά πτώσης σοβάδων, τσιμέντων, διαρροές υδάτων κ.λπ. σε. Η κυρία Ζαχαράκη. Ούτε σ’ αυτές τις τελευταίες, ούτε σε πολλές άλλες προηγούμενες από την αρχή του έτους. Στις παλαιότερες ερωτήσεις υπάρχουν τυπικές απαντήσεις των άλλων υπουργείων και το θέμα γίνεται. Ρίχνουν τις ευθύνες στους δήμους, οι δήμοι λένε «εμείς δεν είχαμε λεφτά». Το δε υπουργείο Υποδομών δείχνει τις, η οποία με τη σειρά της λέει πως «ό,τι αναθέσεις έχουμε αναλάβει τις έχουμε φέρει εις πέρας». Για να δούμε λοιπόν τι θα κάνουν από εδώ και στο εξής, γιατί για την ώρα εν μέρει παίζουμε το-Αρκετά περιστατικά με βουλευτές και στελέχη τηςέχουν μαζευτεί το τελευταίο διάστημα, οπότε λογικά δεν θα αργήσει και η συνεδρίαση τηςπου εκκρεμεί από τον Σεπτέμβριο. Είναι προφανές ότι οι βουλευτές έχουν πέσει από τώρα με τα μούτρα στη, οπότε το ορόσημο του, που όλοι θα είναι στη Βουλή, είναι μάλλον βολικό για να γίνει συνεδρίαση. Ποια μέρα ακριβώς δεν ξέρω, πάντως οκαλείται να κάνει ακόμα μια δουλειά ζύμωσης με τους βουλευτές, ελάχιστοι εκ των οποίων απέστειλαν και προτάσεις στην Αντιπροεδρία ως προς το πρόγραμμα της ΝΔ.-Σήμερα στονθα μετρήσουν τον απόηχο της απόφασηςνα πάει στην Ευελπίδων και να καταθέσει. Ο ίδιος μίλησε για πολιτική του στοχοποίηση από την ώρα που έγινε υφυπουργός Εσωτερικών, ομολογουμένως όμως δεν έχει δώσει ιδιαίτερες λεπτομέρειες. Προετοιμάζεται να δώσει πάντως μια συνέντευξη και να απαντήσει εκτενέστερα, κάτι για το οποίο τον πιέζει και το Μαξίμου που αντιλαμβάνεται ότι έχει αναλάβει αυτό να κάνει τη δουλειά που θα έπρεπε να κάνει ο νεόκοπος υφυπουργός. Μου λέγανε ως και χθες το απόγευμα ότι, καθώς πέρασαν ήδη και δέκα μέρες από τις πρώτες αποκαλύψεις. Και άλλες φορές βέβαια η πρόθεση του Μαξίμου δεν μετουσιώθηκε σε πράξη, οπότε θα δούμε.-Ένα πράγμα που ο-λένε οι δικοί του- ότι κατάλαβε στην πρώτη περιοδεία που έκανε ως δυνάμει αρχηγός κόμματος είναι ότι υπάρχει μιασε πολλά σημεία της χώρας. Αντιλαμβάνεται όμως και ένα γενικό αίσθημα απαξίωσης της πολιτικής συλλήβδην και απροθυμίας συμμετοχής στα κοινά. Αυτό που ο Σαμαράς θα κάνει όλο και πιο συστηματικά, λένε οι ίδιοι, θα είναι να, δηλαδή να πάνε στις κάλπες, ό,τι και να ψηφίσουν, καθώς θεωρεί ότι η αυξημένη συμμετοχή θα πλήξει τη. Τώρα βέβαια εγώ άλλα ακούω από τους δημοσκόπους, ότι όσοι παραπάνω πάνε θα είναι οι. Να σας πω, μιας και λέμε για τον Σαμαρά, ότι ο… τον έχει ξεκινήσει κανονικά.-Περιόρισε τις απαιτήσεις της ησε ό,τι αφορά τα κεφαλαιακά αποθέματα του-για τηναφήνοντας αμετάβλητους τους δείκτες στις άλλες δύο συστημικές τράπεζες- όπου οι κεφαλαιακές απαιτήσεις είχαν μειωθεί σε προηγούμενες αποφάσεις του επόπτη. Η μείωση της απαίτησης αποτυπώνει τητων πιστωτικών ιδρυμάτων και τη θετική εξέλιξη στον κίνδυνο των πιστωτικών τους χαρτοφυλακίων. Ειδικότερα, η απαίτηση Πυλώνα 2 (Pillar 2 Requirement – P2R) για την Alpha Bank μειώνεται στοκαι για την Τράπεζα Πειραιώς υποχωρεί στο. Για τη Eurobank παραμένει στοκαι για την Εθνική Τράπεζα στο. Οι αποφάσεις ελήφθησαν στο πλαίσιο της ετήσιας, μέσω της οποίας η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αξιολογεί συνολικά το προφίλ κινδύνου κάθε πιστωτικού ιδρύματος, την κεφαλαιακή του επάρκεια και την ανθεκτικότητά του.-Ηαναμένεται να εγγράψειφέτος από την πώληση ακινήτων συνολικής αξίας. Η εύλογη απορία είναι «γιατί;», αφού οι τιμές των ακινήτων έχουν εκτοξευτεί και υπερβεί τα επίπεδα που είχαν το 2008. Το στοιχείο για την επιβάρυνση των 40 εκατ. περιλαμβάνεται σε ανάλυση της, η οποία καταγράφει όσα ανέφερε ο CFO της τράπεζας,, στους αναλυτές. Ειδικότερα, σύμφωνα με την έκθεση, η πώληση ακινήτων που προέρχονται από πλειστηριασμούς και ανακτήσεις εξασφαλίσεων, συνολικής αξίας 400 εκατ. ευρώ, κατά το, αναμένεται να επιβαρύνει τα αποτελέσματα χρήσης κατά περίπου 40 εκατ. ευρώ. Για το 2027, η διοίκηση έχει προϋπολογίσει, με την αντίστοιχη επιβάρυνση να εκτιμάται χαμηλότερα, στο. Το θετικό, πάντως –τουλάχιστον από την πλευρά του– είναι ότι η τράπεζα συνεχίζει να απομακρύνει ακίνητα από τον ισολογισμό της. Άλλωστε, για τον επόπτη η μείωση των ακινήτων που έχουν περιέλθει στην κατοχή της τράπεζας από πλειστηριασμούς και ανακτήσεις εξασφαλίσεων αποτελεί ζητούμενο, καθώς περιορίζει τακαι συμβάλλει στην εξυγίανση του ισολογισμού.-Ηέχει παγιωθεί στην τρίτη θέση τουαπό πλευράς κεφαλαιοποίησης, πίσω από την. Η απόσταση δεν είναι αμελητέα αφού η Eurobank αποτιμάται στα, περισσότερα από. Το παράδοξο είναι ότι η 3η του ταμπλό είναι η 1η στον δείκτη κεφαλαίων. Με βάση τις ανακοινώσεις 9μήνου, οπου είναι ο υψηλότερος μεταξύ των ελληνικών τραπεζών. Ομίλησε στους αναλυτές για πλεόνασμα περίπου. Η ίδια η τράπεζα αναδεικνύει το κόστος αυτής της πολυτέλειας, με τηνη οποία θα ήταν τουλάχιστον. Πάνω από τέσσερις μονάδες απόδοσης «κοιμούνται» στον ισολογισμό. Κινήσεις έχουν γίνει, αλλά είναι μικρές όταν συγκρίνονται με το μέγεθος του αποθέματος. Αποκτήθηκε τοκαι προχώρησε η συνεργασία με τηνγια εμπορικά ακίνητα αξίαςΣτις 20 Νοεμβρίου πληρώθηκε και. Επίσης, τρέχει πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχώνπου έχει υλοποιηθεί κατά περίπου. Τίποτε από αυτά δεν έχει αλλάξει μέχρι στιγμής τη. Στα χρηματιστηριακά γραφεία, όλοι περιμένουν λοιπόν την. Ο Π. Μυλωνάς είχε ζητήσει τον Ιούλιο «υπομονή», λέγοντας ότι όλα θα ανακοινωθούν στην ώρα τους. Τον Νοέμβριο άφησε ξανά ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων εξαγορών. Το κεφάλαιο που περιμένει δεν χάνεται, απλώς αποδίδει λιγότερο. Στις εποχές που ζούμε, το χρηματιστηριακό ταμπλό τιμολογεί αυτό που βλέπει, όχι αυτό που του υπόσχονται.-Πάνω από ταεπέστρεψε χθες η κεφαλαιοποίηση της, με τη μετοχή στα, ακριβώς την ημέρα που ηξεκίνησε κάλυψη με. Η μετοχή παραμένει. Η έκθεση της UBS, των, προβλέπει επαναλαμβανόμενα καθαρά κέρδη, με έκρηξη της απόδοσης ενσώματων ιδίων κεφαλαίων. Με τα κέρδη του 2028, η τράπεζα αποτιμάται σε. Το ενδιαφέρον εντοπίζεται στα θέματα που η UBS αποκλίνει από τις εκτιμήσεις της διοίκησης της Credia. Για το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο βλέπει, όταν η καθοδήγηση της τράπεζας μιλά για. Υπολογίζειενώ το πλάνο της τράπεζας δεν προβλέπει διανομή. Και προεξοφλεί με, έναντι 10,9%-11,6% για τις υπόλοιπες, λόγω κινδύνου εκτέλεσης. Προφανώς, το μεγάλο στοίχημα παίζεται στην. Με, στο μισό της ενσώματης λογιστικής αξίας, μεκαι καταθέσεις. Τα σενάρια της UBS ανεβάζουν τη μετοχή στοκαι την κατεβάζουν στο. Για κάθε μείωση του περιθωρίου κατά 0,10 ποσοστιαίες μονάδες, τα κέρδη του 2028 υποχωρούν. Ο στόχος της UBS είναι ο 2ος χαμηλότερος της αγοράς αφού ημιλά για, ηγιακαι η. Το περιθώριο ανόδου της μετοχήςείναι ίδιο με εκείνο της Τρ. Πειραιώς (), την οποία ο οίκος προεξοφλεί με χαμηλότερο κόστος κεφαλαίου. Βασικοί μέτοχοι παραμένουν τοκαι η. Αμφότεροι, σημειώνει η UBS, πωλούν.-Πραγματικόεξακολουθούν να αποτελούν οι παλιές ελληνικές ταινίες για τους ιδιοκτήτες των δικαιωμάτων τους. Οσυνεχίζει ακάθεκτος τις διανομές μερισμάτων, με τρεις ακόμη αποφάσεις από τα μέσα Σεπτεμβρίου μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου, ύψους. Έτσι, οι διανομές φτάνουν πλέον τις, μέσα σε λίγους μήνες! Και ο νέος ισολογισμός εξηγεί γιατί. Το 2025 ο, ενώ τα. Με άλλα λόγια, η εταιρεία εμφανίζει! Και όλα αυτά με. Η εταιρεία της οικογένειας Καραγιάννη, που διαχειρίζεται έναν κατάλογο με περισσότερες από έξι δεκαετίες ελληνικού κινηματογράφου, αποδεικνύει ότι οι παλιές καλές ταινίες μπορούν να αποφέρουν και σήμερα εντυπωσιακά κέρδη. Ειδικά όταν τα δικαιώματά τους έχουν αποκτηθεί εδώ και δεκαετίες!-Κάτω από ταέμεινε χθες η μετοχή του, με την κεφαλαιοποίηση στα, δηλαδή. Μεθαύριο Πέμπτη η διοίκηση του ομίλου έχει καλέσει τους αναλυτές σε, για να εξηγήσει με αριθμούς τόσο τις απώλειες όσο και την αισιοδοξία της. Οι απώλειες ξεκινούν από την Αμερική. Ηανακοίνωσε προσαρμοσμένα EBITDA τρίτου τριμήνου, με το περιθώριο στο. Αιτίες: ακριβότερη ενέργεια, αδύναμη αγορά κατοικίας, έντονες βροχές στη Φλόριντα και απρογραμμάτιστη διακοπή στο εργοστάσιο του Roanoke. Για το σύνολο του 2026 περιμένει πλέον. Σε επίπεδο ομίλου, το 9μηνο έδειξε. Σε συγκρίσιμη βάση, τα EBITDA υποχώρησαν. Στο τρίμηνο έπεσανΤα καθαρά κέρδη, ωστόσο, αυξήθηκανΗ απόσταση ανάμεσα στο +1,7% και στο +42% είναι από τις ερωτήσεις που θα ακουστούν στο τραπέζι. Από την άλλη πλευρά, η αισιοδοξία στηρίζεται σε 3 στοιχεία. Οι, έδωσαν περίπουκαι η διοίκηση τις βλέπει πάνω από. Η Titan America έχει ανακοινώσει. Και το πρόγραμμαστοχεύει σε. Οι καλεσμένοι στο πρωινό γεύμα έχουν ήδη πάρει θέση. Ηεπανέλαβε την Παρασκευή στόχο. Ηδίνει, η, ηκαι η. Και οι πέντε πάνω από τα €64. Το δυσμενές σενάριο της Citi, πάντως, βρίσκεται στα. Όταν οι αναλυτές βλέπουν €64 και η αγορά πληρώνει €44, κάποιος στο τραπέζι θα χρειαστεί δεύτερο καφέ.-Από την περασμένη Πέμπτη, η Κίνα έθεσε σε λειτουργία, στην περιοχή, τον. Συνολικάσυνδέουν τις μονάδες πράσινου υδρογόνου της περιοχής Ντάρχαν Μουμινγκάν με τις βιομηχανίες της πόλης. Το έργο ανήκει σε θυγατρική του κρατικού ομίλου. Τον ειδικό χάλυβα που είναι ανθεκτικός στηνέχει αναπτύξει η. Η «ψαθυροποίηση» είναι ιδιαίτερα σημαντική. Το άτομο του υδρογόνου είναι το μικρότερο που υπάρχει. Γι’ αυτό, υπό πίεση, εισχωρεί μέσα στο ίδιο το μέταλλο του σωλήνα μειώνοντας την ελαστικότητά του. Ο χάλυβας, αντί να «δουλεύει» και να παραμορφώνεται, ραγίζει απότομα, σαν γυαλί. Γι’ αυτό ένας κοινός αγωγός φυσικού αερίου δεν μπορεί να μεταφέρει καθαρό υδρογόνο χωρίς ειδικό χάλυβα ή πιστοποίηση. Λύση στο συγκεκριμένο πρόβλημα προσφέρει και η. Ο αριθμός που κάνει τον γύρο του κόσμου όσον αφορά τον αγωγό της Εσωτερικής Μογγολίας είναι η. Από 13 γουάν το κιλό σε περίπου 3. Τοδιευκρινίζει ότι αυτό ισχύει όταν ο αγωγός λειτουργήσει σε πλήρη δυναμικότητα, δηλαδή. Η σημερινή παραγωγική ικανότητα πράσινου υδρογόνου της Μπαοτού είναι. Η ετήσια μεταφορική δυναμικότητα του αγωγού είναι σχεδόντης περιοχής. Η Κίνα παρήγαγε, το 2025, πάνω από. Οι 7.800 τόνοι αντιστοιχούν στοαυτής της ποσότητας. Στην Ευρώπη, έχουν τεθεί σε λειτουργία την τελευταία διετία περίπου. Τα αρχικά σχέδια προέβλεπανΣτην Ελλάδα, ο, βρίσκεται στο στάδιο των μελετών και η ολοκλήρωση μιας συμφωνίας του ΔΕΣΦΑ με τη Σωληνουργεία Κορίνθου είναι πάρα πολύ πιθανή. Οι Κινέζοι έχτισαν πρώτα τον δρόμο και τώρα περιμένουν τα φορτηγά. Οι Ευρωπαίοι σχεδιάζουν ακόμη και τα δύο.-Στο στόχαστρο τηςβρίσκεται και η, με το fund να αυξάνει τη, προσθέτοντας έναν ακόμη παράγοντα πίεσης στη μετοχή. Η Lamda συνέχισε την καθοδική της πορεία, συμπληρώνοντας. Η μετοχή έκλεισε στα, ενώ ενδοσυνεδριακά υποχώρησε έως τα. Πρόκειται για τα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων τριών ετών, με το αμέσως προηγούμενο χαμηλότερο κλείσιμο να εντοπίζεται στακαι το επόμενο στα. Η παρατεταμένη πίεση έχει οδηγήσει πλέον τη χρηματιστηριακή αξία της Lamda-Διευρύνει την παλέτα των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων η. Ο-πατέρας της πρωταθλήτριας του τένις- με μακρά διαδρομή στην αγορά των τηλεοπτικών παραγωγών, αλλά και με ισχυρή παρουσία στον χώρο των συμβουλευτικών υπηρεσιών κάνει άνοιγμα και στα. Έτσι, χθες έγινε η σύσταση της εταιρείας, με έδρα στο Μαρούσι και με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο, διαιρούμενο σε 100 εταιρικά μερίδια των 30 ευρώ έκαστο. Σκοπός της εταιρείας είναι η καλλιέργεια κηπευτικών θερμοκηπίου, το λιανικό και χονδρικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών, χαρουπιών, σταφυλιών, ακατέργαστων ξηρών καρπών, βρώσιμων ριζών και βολβών με υψηλό περιεχόμενο σε άμυλο ή ινουλίνη για ανθρώπινη κατανάλωση, πατατών, σταφίδων, αβοκάντο, μάνγκο και άλλων, μέχρι και η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας. Οι μέτοχοι είναι δύο, ο(γιος του Κώστα Σάκκαρη) και ο, οι οποίοι κατέβαλαν από-Οτην περασμένη Παρασκευή κατέγραψε τη. Μόνο δύο από τις προηγούμενες δώδεκα περιπτώσεις,, ακολουθήθηκαν από νέα εβδομαδιαία υποχώρηση. Ο πρώτος στόχος για την ανάκαμψη της αγοράς επετεύχθη χθες και ενόψει τηςτο στατιστικό αναμένεται να επιβεβαιωθεί.-Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την. Σε ενημερωτική συνάντηση η οποία έχει προγραμματιστεί για τηνη διοίκηση αναμένεται να κάνει γνωστή τη νέα επωνυμία της εταιρείας. Στη διάρκεια της εκδήλωσης πρόκειται επίσης να παρουσιαστεί από τα στελέχη η διαδρομή της από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα, καθώς και τα, κάτι που η αγορά περιμένει με πολύ ενδιαφέρον. Η, τον περασμένο Ιούλιο μέσω της θυγατρικής της, με πωλητή τη NOVA, θεωρείται ένα από τα σημαντικά deals της χρονιάς για τον κλάδο της πληροφορικής στην Ελλάδα. Ένα… διπλό deal ουσιαστικά, με δεδομένο ότι ακολούθησε σχεδόν αμέσως η(συμφερόντων της) και της, μέσω του επενδυτικού της ταμείου(επικεφαλής ο). Βασικός μέτοχος είναι πάντα η, η οποία είχε ήδη τον έλεγχο του άλλου 50% πριν από τη συμφωνία του καλοκαιριού. Στο τιμόνι της νυν NOVA ICT, που ιδρύθηκε το 2023 και κατέγραψε ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης, παραμένει ο διευθύνων σύμβουλος-Έχετε αναρωτηθεί πόσηπερνά καθημερινά μπροστά από την Κωνσταντινούπολη, αλλά χωρίς ελληνική σημαία; Οέδωσε μια ενδιαφέρουσα διάσταση στο ζήτημα, μιλώντας στην εκδήλωση του. Αποκάλυψε ότι μόνο από τον στόλο της. Δηλαδή, κατά μέσο όρο, περισσότερα από ένα την ημέρα. Και μιλάμε για μία μόνο ναυτιλιακή εταιρεία ελληνικών συμφερόντων. Αν προστεθούν τα πλοία των υπόλοιπων ελληνικών ναυτιλιακών ομίλων που δραστηριοποιούνται στη Μαύρη Θάλασσα, η παρουσία του ελληνόκτητου στόλου σε ένα από τα σημαντικότερα στρατηγικά περάσματα του κόσμου αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Εδώ όμως βρίσκεται και το παράδοξο που ανέδειξε ο Τσάκος. Ενώ οι Έλληνες ελέγχουν περίπου, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε,. Και έθεσε το ζήτημα στην πραγματική του διάσταση. Γιατί τα πλοία ελληνικών συμφερόντων που περνούν από τον Βόσπορο να φέρουν σημαία Μάλτας ή Λιβερίας αντί για ελληνική; Η πρότασή του για ένα, δεν αφορά μόνο τη ναυτιλιακή επιχειρηματικότητα. Αφορά και το. Διότι άλλο να ελέγχουν οι Έλληνες τα πλοία που περνούν από τον Βόσπορο και άλλο να φαίνεται η Ελλάδα στη σημαία τους.-Η ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα έχει κάθε λόγο να ανοίξει σαμπάνιες. Από την, το ναυτιλιακό κέντροστην παγκόσμια κατάταξη των ναυτιλιακών κέντρων. Είκοσι δύο θέσεις πάνω σε δύο χρόνια. Αλλά ο αριθμός που αξίζει να κυκλώσουν στα υπουργικά γραφεία είναι άλλος. Ο στόλος που ελέγχεται από πλοιοκτήτες με έδρα στο ελληνικό ναυτιλιακό κέντρο αποτιμάται σε περίπου. Ο δεύτερος, το Τόκιο, είναι σταΚαι κάπου εδώ χαλάει λίγο η γιορτή. Πώς γίνεται ο πρώτος στην αξία στόλου να είναι 13ος συνολικά; Η έκθεση δίνει μια καλή ιδέα. Στο, δηλαδή στην πλοιοκτησία και τη διαχείριση στόλων, ο Πειραιάς/Αθήνα είναι. Όταν όμως στο ίδιο τραπέζι μπαίνουν η χρηματοδότηση, οι νομικές υπηρεσίες, η τεχνολογία και τα logistics, η κατάταξη αλλάζει. Εκεί αρχίζει η κουβέντα που αφορά και την κυβέρνηση.Και πόσες από τις δουλειές που ανοίγει, από τη χρηματοδότηση ενός νεότευκτου μέχρι την ανάπτυξη λογισμικού για τη διαχείρισή του, μπορούν να γίνουν εδώ; Υπάρχει ήδη πελατεία. Στον Πειραιά και την Αθήνα εδρεύουν. Και στον νέο δείκτη υιοθέτησης τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας, το ελληνικό κέντρο βγαίνει. Αυτές οι εταιρείες αγοράζουν τεχνολογία, χρειάζονται εξειδικευμένους ανθρώπους και έχουν την κλίμακα να στηρίξουν προμηθευτές. Στο μεταξύ, η έκθεση μετρά εδώ. Ένας ακόμη αριθμός για τα συναρμόδια υπουργεία, ειδικά όταν η συζήτηση φτάσει στις θέσεις εργασίας που μπορεί να δημιουργήσει η ναυτιλία στη στεριά.-Έλληνας πλοιοκτήτης όταν ρωτήθηκε για τη διόρθωση της ναυλαγοράς είπε:. Για τον λόγο αυτόν στα ναυτιλιακά, η έκφραση «το θέλω… χθες» έχει αποκτήσει τιμή. Ένα. Η ενδεικτική τιμή για παραγγελία ενός καινούργιου είναιΚάπου ανάμεσα στα δύο βρίσκεται ο λογαριασμός της αναμονής:. Με ημερήσιες αποδόσεις γύρω στις, καταλαβαίνει κανείς γιατί το να έχεις πλοίο σήμερα έχει άλλη τιμή. Μόνο που τα 243.000 δολάρια ήρθαν έπειτα από. Ο αγοραστής ξέρει πόσο κοστίζει το «τώρα». Πόσο θα κρατήσει, μένει να φανεί.-Έντεκα ημέρες επιβίωσε ηχωρίς τον ιδρυτή της. Χθες, τοστη θέση του επικεφαλής και CEO και ως μέλος του συμβουλίου. Μόλις 6 ημέρες πριν, ο πρόεδρος του ΔΣδήλωνε ότι δεν υπάρχει πρόθεση επαναφοράς. Η ανακοίνωση έχει δύο φράσεις-κλειδιά. Το Δ.Σ.και, αφού έλαβε πληροφόρηση από, θεωρεί ότι η επιστροφή του. Το προηγούμενο βράδυ ο Πρόεδροςείχε γράψει στοότι ελπίζει να τον επαναπροσλάβουν. Κάποιοι έβγαλαν πολλά λεφτά από την παλινόστηση του Χουάνγκ στον θρόνο της Nvidia. Στην πλατφόρμα στοιχηματισμού, η επιστροφή του τιμολογούνταν χθες το πρωί μόλις στο. Στο ξεκίνημα της χθεσινής συνεδρίασης, η. Είχε κλείσει την Παρασκευή στα, έχοντας χάσει περίπουαπό το ρεκόρ της 6ης Οκτωβρίου,. Με άνοδο 30% επιστρέφουν περίπου. Η ειρωνεία της ημέρας γράφτηκε λίγο νωρίτερα, όταν οπου θεωρούνταν φαβορί για τη διαδοχή, ανακοίνωσε ότι θα παραμείνει στη θέση του έως το, απορρίπτοντας την προσέγγιση των «κυνηγών κεφαλών» της Nvidia. Τελικά ο Χάρβεϊ Τζόουνς θα παραμείνει πρόεδρος και ησυνεχίζει ως CFO. Παραμένουν όμως και οι μεγάλες εκκρεμότητες. Ηερευνά, σύμφωνα με το Reuters, πιθανά. Η. Ο γενικός εισαγγελέας της Καλιφόρνιας έχει επιδώσει κλήτευση για τα chips που ενδεχομένως να έχουν καταλήξει στην Κίνα. Την ερχόμενη, οκαταθέτει κεκλεισμένων των θυρών σε. Ο Χουάνγκ επέστρεψε σε έντεκα ημέρες. Οι έρευνες δεν δουλεύουν με τέτοιες προθεσμίες.-Στη συνοικία, ο γαλλικός όμιλος ακινήτωνεγκαινίασε την περασμένη εβδομάδα το, την. Επτά όροφοι,, ένα ενδιαφέρον σχέδιο του αυστριακού γραφείουμε τη μέθοδο. Η θερμοκρασία υποτίθεται ότι διατηρείται συνεχώς στους. 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