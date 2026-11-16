-Χαίρετε, πριν πάμε στα καθημερινά δεν μπορώ παρά να σχολιάσω την άκρως ενδιαφέρουσα κινητικότητα της κυβέρνησης σε «θέματα νομιμότητας» από αυτά που τα γνωρίζει όλη η Ελλάδα εδώ και χρόνια, τα χωριάτικα, τους αχυρανθρώπους, τις ακραίες δημόσιες συμπεριφορές στα social media, στους δρόμους, του τύπου «...απ’ αυτό και δέρνω» γιατί ξέρω φίλους, κολλητούς, αδέρφια και ξαδέρφια, με τη γνωστή φράση «καλώς την κι ας άργησε». Την κυβέρνηση εννοώ. Ευλόγως λοιπόν η κοινή γνώμη, ο κόσμος όντας καχύποπτος ρωτάει, καλά τώρα τα θυμηθήκανε που έρχονται εκλογές, αλλά φυσικά, πάντα υπάρχει και η απάντηση κάλιο αργά παρά ποτέ, για να το ρίξουμε στα λαϊκά γνωμικά πρωί πρωί. Τέλος πάντων να σας πω ότι ο Χρυσοχοΐδης έχει κι άλλα τέτοια project, όπως άκουσα και διάβασα και ο Πιτσιλής ετοιμάζει υπό τον Πιερρακάκη μια σειρά από ενδιαφέροντα μέτρα γι’ αυτό το χάλι με τις εικονικές εταιρείες και τους αχυρανθρώπους. Μένει να δούμε βεβαίως όλα όσα πηγαίνουν στη Δικαιοσύνη, στους εισαγγελείς, τι απογίνονται γιατί σήμερα η αίσθηση που υπάρχει είναι ότι και να τους βρουν οι Αρχές καθαρίζουν στα δικαστήρια. Να… μην ξεχάσω να πω επίσης ότι για όλα όσα γίνονται και από τον Χρυσοχοΐδη είναι, είτε κατόπιν πλήρους ενημέρωσης του Μητσοτάκη, είτε και κατόπιν εντολής του.

Και εκλογές πότε με το καλό;

Συντελεστές δόμησης (τέλος ιστορίας)

Αγρότες SOS και διπλή πληρωμή

Γιατί η αντιπολίτευση κατέβασε τους τόνους

Nova TV και συζητήσεις…

Ξανάρχισαν τις διαπραγματεύσεις μεταξύ Cepal και Intrum

Διπλή εξαγορά της Eurobank στη Βουλγαρία

Το Εθνικό Επενδυτικό Ταμείο μπαίνει στα data centers -Παίρνει ποσοστό στην Data4 Greece

Miracolo: Πάρκινγκ στην Αράχωβα!

Από τον Αστέρα στη Μύκονο

Διπλή αποκοπή μερισμάτων στο Χρηματιστήριο

Η Εθνική και τα «ειδικά μερίσματα»

Οι εκκρεμότητες της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ

Ικτίνος: Η καλύτερη συνεδρίαση του τελευταίου εξαμήνου ελέω Θάσου

Τα 91 τάνκερ, το ταμείο της Costamare και τα 703 εκατ. της Φράγκου

Η Τραυλού και ο τερματικός σταθμός στη Γαλλία

Άλλος γράφει κέρδος, άλλος ναύλους

Τα δερμάτινα μπουφάν των πολυδισεκατομμυριούχων

Νέα εταιρεία από τον Γ. Δασκαλαντωνάκη

Το Κατάρ εγκαταστάθηκε στο Ψυχικό

Το χρήμα θα γίνει ακόμη πιο ακριβό (και ακριβοθώρητο)

Αύριο η Nvidia, μεθαύριο η Anthropic

Δύσκολες νύχτες για τα κρυπτονομίσματα

-Μιας λοιπόν και όλα αυτά γίνονται έστω και τώρα, γιατί πάμε σε κάλπες, το ερώτημα που συζητά η πιάτσα είναι. Αυτό δεν είναι κάτι εντελώς απροσδιόριστο όπως καταλαβαίνετε,που είναι την πρώτη εβδομάδα του Μαΐου. Μου λένε ότι για την ώρα(στο μυαλό του Κ.Μ) αλλά αυτά βεβαίως αλλάζουν. Η πολιτική σκέψη είναι σχετικά απλή, θα μπειγιατί μετά από ένα μήνα παίρνουμε και τηνκαι ο κόσμος θα το ξανασκεφτεί να... παίξει με το συναίσθημα του τύπου «τιμωρώ την πρώτη Κυριακή αλλά ψηφίζω τη δεύτερη». Τι να σας πω, όλα έχουν λογική, άσε που το καλοκαίρι ψηφίζουν λιγότεροι νέοι που δουλεύουν ή διακοπάρουν στα νησιά.-Το μεσημέριθα πάνεπου βγήκαν τις προάλλες στο αντάρτικο και έστειλανγια την υπόθεση με τουςκαι τα επιπλέον τετραγωνικά από τις ζώνες υποδοχής που αποφάσισε να ξεπαγώσει τομετά από. Τώρα, γιατί χρειάστηκε να γίνει αυτόκαι να δοθεί η αίσθηση ότι η κυβέρνηση πάει να εξυπηρετήσει κάποιον δεν το ξέρω, ας το δουν οι αρμόδιοι. Πάντως, από το τέλος της προηγούμενης εβδομάδας στο παρασκήνιο ο Μητσοτάκης ζητά να χαμηλώσουν οι τόνοι, προκειμένου να γίνεικαι το θέμα να λήξει ήρεμα-ήρεμα, καθώς δεν θα γίνει τίποτα το ιδιαίτερο στο τέλος. Παρών θα είναι στο ραντεβού και ο αντιπρόεδροςπου εκλέγεται στα Βόρεια, αλλά και οπου είναι ο αρμόδιος, αν και ομολογουμένως τον χειρισμό τον έχουν κάνει περισσότερο η υφυπουργός Χωροταξίας Μαριλένα Σούκουλη και ο νέος ΓΓ του υπουργείου Βαγγέλης Κυριαζόπουλος.-Είναι γνωστό ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να κάνει έναν, για να αποφευχθεί το περσινό «τράκο», που οδήγησε σεδυόμιση μηνών, αφού δεν λειτουργεί ηκαλά για αιτήσεις ώστε μετά την υποβολή τους να πληρωθούν. Αρχικά, τοκαι ηέχουν δώσει αρκετέςγια τις αιτήσεις και στοθα πληρωθεί μια «βαριά»σε όσους έχουν κάνει την αίτηση, ενώ. Χθες πάντως, ο Σχοινάς και ο Πιτσιλής ανακοίνωσαν και κάτι ακόμα σημαντικό: όσοι δεν κάνουν αίτηση αυτές τις μέρες, γιατί δεν κατέστη εφικτό,, κάνοντας τις αιτήσεις ως το τέλος Νοεμβρίου. Κοινώς, όσοι δεν μπόρεσαν να κάνουν αίτηση ως τώρα, θα έχουν μιακαι θα πληρωθούν. Οι διευκολύνσεις όμως δεν σταματούν εδώ, καθώς ηδεν θέλει να κάνει εκλογές με απλήρωτους αγρότες. Αντιλαμβάνομαι ότι, από τη στιγμή που η ΑΑΔΕ και το Αγροτικής Ανάπτυξης θα έχουν στα χέρια τους την πλατφόρμα για τις αιτήσεις, θα μπορούν να ανοίξουν. Εφόσον ο Μητσοτάκης κάνει εκλογές μετά το Πάσχα, είναι πολύ πιθανό οι αγρότες να πληρωθούν, μαζί με τοπου ισχύει ήδη από την 1η Νοεμβρίου.-Αν εξαιρέσει κανείς τους ηρωισμούς τουπου δεν πήγε στην ενημέρωση του Γεραπετρίτη και την προαναγγελίαότι δεν θα πάει και αυτός την Τρίτη, αν ο Γεραπετρίτης δεν τους δώσει τη γαλλική ρηματική διακοίνωση, οι υπόλοιποι αρχηγοίτο Σάββατο και άκουσαν αναλυτική ενημέρωση, σε σχέση με τις κορώνες που ακούστηκαν την προηγούμενη εβδομάδα. Και αυτό γιατί ο Γεραπετρίτης ενημέρωσε άπαντες με απλά λόγια ότι, χωρίς να παρεμβαίνουν στη διμερή διαφορά με την Τουρκία και ξεκαθαρίζοντας ότι ενημερώνουν, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ζητούν άδεια για το έργο το καλωδίου. Τούτου λεχθέντος και με πρώτο τον, όλοι άρχισαν να αλλάζουν ρητορική, αποφεύγοντας τα «τσάμικα» και τις «κορώνες» για εθνικές ήττες κ.λπ. Κάπως έτσι, το έργο θα συνεχιστεί χωρίς ιδιαίτερα υψηλούς τόνους (και μιντιακό ενδιαφέρον) και τα ξαναλέμε του χρόνου, λογικά μετά τις εκλογές μας, όταν θα έχουν τελειώσει οι βυθομετρικές έρευνες και θα περάσουμε στο σκέλος της πόντισης του καλωδίου.-Μαθαίνω ότι συνεχίζονται οι συζητήσεις για τηκατόπιν της εξέλιξης να πάρει οτο χρυσό πακέτο του. Η Nova είναι ένα στημένο έτοιμο σύστημα, μία πλατφόρμα με περίπουκαι το ευρωπαϊκό μπάσκετ μέχρι το 2028 όπως επίσης και το αγγλικό ποδόσφαιρο. Τώρα που υπάρχει άγριος ανταγωνισμός βέβαια,, ακούω. Η αλήθεια είναι ότι αν το πάρει κι αυτό ο Sport FM του ιδιοκτήτη του ΣΚΑΙ ενδυναμώνεται παρά πολύ γι’ αυτό και μου λένε ότι μιλάνε μαζί τους (με τον Νίκο Σταθόπουλο) και από την Per Capita των καναλαρχών, αλλά δεν έχει προχωρήσει καμμιά συμφωνία με μία από τις δύο πλευρές. Να προσθέσω ένα στοιχείο που έμαθα από media shop ότι για κάποιο λόγο το πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίουη οποία αναμένεται να διορθωθεί βέβαια εντός του μηνός. Όμως γενικά αναμένεται πτωτική πορεία στα έσοδα φέτος αλλά και του χρόνου που παραδοσιακά πέφτουν λόγω εκλογικής χρονιάς. Αντιλαμβάνεστε ότι όλα αυτά συνδέονται.-Πάμε τώρα στα νέα της αγοράς όπου έχουμε φρέσκιες ειδήσεις. Συγκεκριμένακαι μάλιστα αυτή τη φορά(έτσι μου λένε, αλλά το deal δεν είναι ούτε εύκολο, ούτε απλό) οι διαδικασίες. Οι συζητήσεις είχαν ξεκινήσει και στο πρόσφατο παρελθόν, διεξάγονταν και στο εξωτερικό αλλά είχαν διακοπεί οριστικά, κατά την τότε φημολογία. Οι συνθήκες όμως στην αγορά άλλαξαν και ημεταξύ των δυο servicers δεν είναι άσχετη με. Οι μεγάλες εταιρείες αρχίζουν και πείθονται ότι, καθώς το υπόλοιπο είναι εξαιρετικά επισφαλές και η ανάκτηση αν δεν είναι πολύ δύσκολη και περίπλοκη είναι τουλάχιστον υπό συζήτηση. Τα έσοδα περιορίζονται και φαίνεται πως δεν επαρκούν πλέον για όλους. Σύμφωνα με τους πίνακες τηςστην αγορά. Οι μεγαλύτερες επιχείρησαν να επεκταθούν, πέρα από τις τραπεζικές απαιτήσεις. Ωστόσο, και εκεί οι δουλειές είναι περιορισμένες, οι ανακτήσεις δύσκολες και οι προμήθειες μικρές. Πιθανόν η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με την Cepal Hellas σχετίζεται και με το εκτεταμένο πρόγραμμα μείωσης προσωπικού που εκτελεί αυτήν την περίοδο η. Η εταιρεία δημιουργήθηκε τον Οκτώβριο του 2019, με τηκαι αποτελεί χρυσοφόρο κομμάτι του σουηδικού ομίλου σε μια περίοδο δυσκολιών για τη μαμά εταιρεία. Η, με μετόχους το. Η επικείμενη συνένωση δείχνει ότι η αγορά περνά σε: λιγότεροι παίκτες, μεγαλύτερα σχήματα και σκληρότερος αγώνας για την κερδοφορία.-Εκπλήξεις φαίνεται ότι ετοιμάζει ημε τις κυοφορούμενες επενδυτικές κινήσεις της. Δεν γνωρίζω αν και η ζωηράδα που παρουσιάζει η μετοχή της Eurobank στις τελευταίες χρηματιστηριακές συνεδριάσεις συνδέεται με τις συγκεκριμένες εκπλήξεις, αλλά αν όλα πάνε καλά -όπως φαίνεται ως τώρα- η Eurobank, με τις φήμες να θέλουν να αποκτά. Γενικά η Eurobank ψάχνεται πολύ, ειδικά για την αγορά της Βουλγαρίας και κατά καιρούς έχει εξετάσει τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρίες κ.ά. Υπενθυμίζεται ότι τοτης Eurobank στο εννεάμηνο 2026που συνολικά συνεισέφεραν τα 555 εκατ. στα 1,20 δισ. που ανακοίνωσε η τράπεζα. Μετά την εξαγορά της, ητης Eurobank. Η θυγατρική της στη Βουλγαρία είχε επίσης άνοδο κερδοφορίας το εννεάμηνο και συνεισέφερεΩστόσο, συνολικά η επίδοση του εξωτερικού με το 45,9% των καθαρών κερδών, ήταναπό αυτήν του εννεαμήνουόπου το εξωτερικό αντιπροσώπευε. Οπότε προφανώς η στρατηγική που έχει επιλέξει ο CEOείναι να επαναλάβει την στρατηγική που έκανε στην Κύπρο, ενισχύοντας την παρουσία της Eurobank στη Βουλγαρική αγορά, την οποία γνωρίζει καλά λόγω της παρουσίας του ομίλου, ενώ με τηνεξέλιπε και ο-Είναι θετικό ότιαρχίζει πλέον να παίρνει μπροστά και να τοποθετεί κεφάλαια σε επενδύσειςκαι μάλιστα με γρήγορους ρυθμούς. Μετά την πρώτη επένδυση, που ανακοινώθηκε την περασμένη εβδομάδα, έρχεται ήδη η, αυτή τη φορά στον χώρο των. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, το(HIIF), με επικεφαλής τον, μπαίνει ως μειοψηφικός μέτοχος στην, την ελληνική, που αναπτύσσει ένα μεγάλο συγκρότημα data centers στην. Η επιλογή έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς η Data4 έχει καταφέρει να κινηθείαπό άλλους παίκτες της ελληνικής αγοράς. Το μυστικό βρίσκεται στο. Αντί να κατασκευάζει ένα data center και στη συνέχεια να αναζητεί πελάτες,από μεγάλους τεχνολογικούς ομίλους και αναπτύσσει τις εγκαταστάσεις. Κάπως έτσι, μέσα σε ιδιαίτερα σύντομο χρονικό διάστημα, ολοκλήρωσε το πρώτο της κέντρο δεδομένων,, το οποίο βρίσκεται ήδη σε δοκιμαστική λειτουργία και αναμένεται να εγκαινιαστεί επισήμως μέσα στο επόμενο δίμηνο. Και εδώ υπάρχει μια ακόμη ενδιαφέρουσα πληροφορία. Η συγκεκριμένη εγκατάσταση! Η αμερικανική εταιρεία, που μόλις την περασμένη εβδομάδα αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία των ψηφιακών υπηρεσιών της διεθνώς,, το οποίο, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, αναμένεται να είναι πλήρως λειτουργικό προς τα τέλη του 2027. Ωστόσο, το αρχικό επενδυτικό σχέδιο που είχε ανακοινώσει το 2020, προβλέποντας την κατασκευή, έχει στην πορεία. Έτσι, πέρα από τη συνεργασία με τη Data4, η Microsoft φέρεται να έχει μισθώσει σχετική υποδομή, συμπληρώνοντας με εγκαταστάσεις τρίτων τα τρία κέντρα δεδομένων που προβλέπει ο σχεδιασμός της για τη νέα περιοχή cloud στην Αθήνα. Επιστρέφοντας στη Data4, οι Γάλλοι δεν σταματούν στο πρώτο κέντρο. Ήδη, αντίστοιχης ισχύος, ενώ στα σχέδια. Και εδώ η συμμετοχή του Εθνικού Επενδυτικού Ταμείου εκτιμάται ότι μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο, ενισχύοντας τη χρηματοδότηση της επόμενης φάσης ενός επενδυτικού προγράμματος εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ.-Είναι τοπικής εμβέλειας είδηση, αλλά με ευρύτερη σημασία γιατί όσοι έχουν περάσει από τηνγνωρίζουν ότι αντιμετωπίζει, αλλά καιόσον αφορά τητων οχημάτων. Αυτό προφανώς σκέφτηκαν και εκείνοι που προχώρησαν την περασμένη Παρασκευή στη. Βασική δραστηριότητα της εταιρείας είναι οιεπιβατικών αυτοκινήτων. Από εκεί και πέρα όμως, στις δευτερεύουσες δραστηριότητες υπάρχει ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς. Από εκμετάλλευση υποδομών επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων και λιανικό εμπόριο ειδών παντοπωλείου μέχρι ταβέρνες, ψαροταβέρνες και ψησταριές με ζωντανή μουσική. Και από εκμίσθωση και διαχείριση ακινήτων μέχρι μπαρ, χορευτικό κέντρο, κέτερινγκ, καλλιτεχνικές εκδηλώσεις και… υπηρεσίες γυμναστηρίου και μασάζ. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας(έχει καταβληθεί σε μετρητά) διαιρούμενο σε 10.000 μετοχές των 100 ευρώ. Μέτοχοι είναιη «» που έβαλε 510.000 ευρώ (ποσοστό 51%) και εκπροσωπείται από τονκαι ηπου κατέβαλε 490.000 ευρώ (ποσοστό 49%) και εκπροσωπείται από τον. Στο πρώτο Δ.Σ. της “Agora Arachova” συμμετέχουν η, ως Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος καθώς και οι Μιχαήλ Νιώτης και Κωνσταντίνος Τραμπάκουλος ως μέλη.-Ανακατατάξεις υπήρξαν, όπως μαθαίνω, στα… υψηλά δώματα της. Συγκεκριμένα, σε σχετικό πρακτικό του Δ.Σ. της Αστήρ Παλάς Βουλιαγμένης της 30ης Οκτωβρίου, αναφέρεται ότι ο Γενικός Διευθυντής του ξενοδοχείου Four Seasons Astir Palace Hotel Athens, κ., έχει ανακοινώσει την, με ισχύ από. Περαιτέρω τονίζεται ότι στο πλαίσιο των καθηκόντων του και δυνάμει ομόφωνης απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, που αποτυπώθηκε σε συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, «είχε λάβει ρητές εντολές εκπροσώπησης της Εταιρείας για τους σκοπούς κίνησης των τραπεζικών λογαριασμών & webbanking που τηρούνται από την Εταιρεία για λογαριασμό της Four Seasons όπως και αναφορικά με ορισμένες υπηρεσίες σχετικά με τη λειτουργία και τη διαχείριση του Ξενοδοχειακού Συγκροτήματος κατά τα οριζόμενα στην υφιστάμενη Σύμβαση Διαχείρισης Ξενοδοχείου (Hotel Management Agreement)». Έτσι, λόγω αποχώρησης, το Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα «κάθε είδους, της Εταιρείας, ως είχε ληφθεί από τον κ. Maxime Pierre Jean Regad», καθώς και την υπογραφή πράξης μερικής ανάκλησης του πληρεξουσίου ως προς τον παραπάνω από τον Δημήτριο Λαμπρόπουλο -Αντιπρόεδρο και Οικονομικό Διευθυντή της εταιρείας. Ο Maxime Regad,διορίστηκε Hotel Manager στο Four Seasons Astir Palace Hotel Athens από τον. Η αποχώρησή του από το εμβληματικό συγκρότημα οφείλεται στο γεγονός ότι από αυτό το μήνα αναλαμβάνει, το οποίο άνοιξε τις πύλες του κατά τη φετινή σεζόν.σημαντικέςξεκινά η εβδομάδα στο, καθώς σήμερα οι μετοχές τηςκαι τηςδιαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα είσπραξης μερίσματος. Η Εθνική προχωρά στη διανομήσυνολικού ύψους, με το μικτό ποσό να διαμορφώνεταικαι το καθαρό στα 0,2475 ευρώ. Η καταβολή θα ξεκινήσει στις 20 Νοεμβρίου. Ητης ΕΤΕ έκλεισε την Παρασκευή στα 17,44 ευρώ, καταγράφονταςτην περασμένη εβδομάδα και. Όσον αφορά την, η έκτακτη χρηματική διανομή ανέρχεται σε(0,95 ευρώ καθαρά), με συνολικό ποσό. Η μετοχή έκλεισε την Παρασκευή στα 27,70 ευρώ, με οριακή, ενώ παραμένειαπό την αρχή του έτους. Η είσοδος τηςστην Ελλάδα προκάλεσε πιέσεις, μεστις 12 Νοεμβρίου. Αντίβαρο αποτελεί ητης Jumbo κατά-Η αγορά στο μεταξύ συζητά ήδη. Την Παρασκευή η μετοχή έκλεισε στα €17,44 με, 3η στο ταμπλό, με. Η διοίκηση ανακοίνωσε ότι από τις 4 έως τις 11 Νοεμβρίου αγόρασε 150.000 ίδιες μετοχές, προς €16,66 κατά μέσο όρο και €2,5 εκατ. συνολικά.. Η Εθνική έχει 20.401.115 τίτλους,αξίας περίπου €356 εκατ. σε τρέχουσες τιμές, τους οποίους προτίθεται να ακυρώσει. Το μυστικό κρύβεται στην κεφαλαιακή της θέση. Ο, και μάλιστα αφού έχει αφαιρεθεί πρόβλεψη για. Το πλεόνασμα φτάνει περίπου τις 450 μονάδες βάσης,κατά τη διοίκηση. Στην παρουσίαση του 9μήνου, ταεμφανίζονται στη λίστα των επιλογών, δίπλα στις εξαγορές και στην αγορά ενήμερων δανείων. Αν ο δείκτης υποχωρήσειαποδεσμεύονται 100–150 μονάδες βάσης. Οι αναλυτές υπολογίζουν €450–670 εκατ., ή €0,50–0,75 ανά μετοχή.και θα αρκεί η γνωστοποίηση της μερισματικής πολιτικής. Η άρση καλύπτει τα κέρδη του 2026, χρονιά στην οποία η Εθνική έχει ήδηστο εννεάμηνο, έναντι. Το μόνο «όχι» στο έκτακτο μέρισμα μπορεί να το πει ένας καλός στόχος εξαγοράς.-Ηήταν η μοναδική ελληνική αλλαγή στην αναθεώρηση τουγια τις μικρές κεφαλαιοποιήσεις. Η ΕΛΧΑ. Η αναδιάρθρωση των χαρτοφυλακίων θα ολοκληρωθεί στο κλείσιμο της 30ής Νοεμβρίου,. Μεσολαβούν 2 εβδομάδες δηλαδή, για να τοποθετηθούν όσοι ακολουθούν τον δείκτη. Την Παρασκευή, η μετοχή έκλεισε, στο χαμηλό της ημέρας, η εταιρεία ήταν από τους τίτλους που υπέφεραν από συστηματικές πωλήσεις στη συνεδρίαση. Ηδιαμορφώθηκε στακαι. Η πραγματική εκκρεμότητα της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ εντοπίζεται στον περασμένο. Τότε, η εταιρεία, διαθέτοντας 59.523.810 νέες μετοχές, με υπερκάλυψη 2,74 φορές.. Όσοι πήραν χαρτί στην αύξηση γράφουν. στα χαρτιά. Τα θεμελιώδη μεγέθη δεν δικαιολογούν τις απώλειες. Στο πρώτο εξάμηνο ο κύκλος εργασιών έφτασεκαι το προσαρμοσμένο EBITDA τα €143,3 εκατ. (+6,6%), με καθαρό δανεισμό €547,9 εκατ. πριν εισρεύσουν τα κεφάλαια της αύξησης. Αυτά, περίπου €237 εκατ. καθαρά, προορίζονται για. Ζητούμενο για τη μετοχή. Η διοίκηση την τοποθετούσε, μετά την αύξηση,, δηλαδή περίπου €460 εκατ. σε τρέχουσες τιμές. Σε μια τόσο «ρηχή» μετοχή, η παθητική ζήτηση της 30ής Νοεμβρίου μπορεί να μετρήσει περισσότερο απ' όσο δείχνει το μέγεθος του δείκτη.-Επιστροφή στις παρυφές των 0,3 ευρώ πραγματοποίησε ηγια πρώτη φορά από τα τέλη Σεπτεμβρίου, με τη μετοχή νατην περασμένη Παρασκευή. Πρόκειται για την καλύτερη ημερήσια επίδοση του τελευταίου εξαμήνου, μετά το +11,15% της 13ης Μαΐου. Αυξημένη ήταν και η συναλλακτική δραστηριότητα, με τζίρο 101,7 χιλ. ευρώ και όγκο 348,4 χιλ. τεμαχίων, μεγέθη αισθητά υψηλότερα από τα συνήθη επίπεδα της μετοχής.της ανοδικής αντίδρασης ήταν η. Η συναλλαγή αναμένεται να ενισχύσει τη ρευστότητα και να βελτιώσει τη χρηματοοικονομική θέση της εταιρείας, δίνοντας μια σημαντική ανάσα σε έναν όμιλο που αντιμετωπίζει πιέσεις τα τελευταία χρόνια.-Στην αγορά μεταχειρισμένων πλοίων, ο αριθμός που ξεχωρίζει είναι. Τόσααγόρασανστο δεκάμηνο του 2026,. Άλλα τόσα πλοία αγόρασαν οι Έλληνες. Εκεί, όμως,. Ο ίδιος ελληνικός αριθμός, δύο πολύ διαφορετικές ισορροπίες. Στο ξηρό φορτίο, οέχει λόγους να κοιτάζει με ικανοποίηση το εννεάμηνο. Ηυπερτριπλασίασε τα καθαρά κέρδη της στα 96,3 εκατ. δολάρια, ενώ στο τρίτο τρίμηνοσε ετήσια βάση. Η διοίκηση ανέβασε το μέρισμα στα 9 σεντς ανά μετοχή και έχει οκτώ νεότευκτα υπό παραγγελία. Στηντου, τα καθαρά κέρδη εννεαμήνου ήταν 31,7 εκατ. δολάρια και η συνολική ρευστότητα 358,2 εκατ. δολάρια. Η κίνηση με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον βρίσκεται στη χρηματοδότηση. Η εταιρεία έχει εξασφαλίσειπου μεταθέτουν λήξεις από το 2029 στο 2031–2032. Με την ολοκλήρωση της αναχρηματοδότησης, τα πλοία χωρίς τραπεζικές εξασφαλίσεις αναμένεται να αυξηθούν από τρία σε έντεκα. Αυτό της δίνει μεγαλύτερη ευχέρεια να κινηθεί όταν βρει την τιμή που θέλει. Η, από την πλευρά της, έχει ήδη γράψει την επιταγή. Ηπροχώρησε σε, ενώ τα συμβολαιοποιημένα μελλοντικά έσοδά της έφταναν τα 5 δισ. δολάρια με βάση τα στοιχεία του Οκτωβρίου. Την ίδια στιγμή, η τριμηνιαία διανομή έμεινε στα 6 σεντς ανά μερίδιο.-Ηπροσθέτει έξι πλοία στο ναυπηγικό πρόγραμμα τηςκαι ανεβάζει το Genesis Projectμεταφοράς αυτοκινήτων και φορτηγών. Δύο έχουν ήδη παραδοθεί και οκτώ είναι υπό παραγγελία. Ο όμιλος διαχειρίζεται σήμερα, οπότε το μέγεθος του προγράμματος δείχνει πόσο βάρος δίνει στην ανανέωση του στόλου. Το δεύτερο νεότευκτο, που παραδόθηκε από τη, μπορεί να λειτουργεί, δίνοντας στη Neptune ευελιξία στην επιλογή καυσίμου. Η δεύτερη επένδυση είναι στη στεριά.η Neptune σχεδιάζει. Εκεί βρίσκεται το επιχειρηματικό ενδιαφέρον της διπλής κίνησης. Με τα νεότευκτα η Τραυλού ενισχύει την παρουσία της στη θαλάσσια μεταφορά οχημάτων. Με τον τερματικό διεκδικεί μεγαλύτερο μερίδιο από τις υπηρεσίες που χρειάζεται ο ίδιος πελάτης μόλις τα αυτοκίνητα βγουν από το πλοίο.-Στα ναυτιλιακά του Nasdaq, οι ελληνικών συμφερόντων εταιρείεςβρήκαν δύο διαφορετικούς τρόπους να προσελκύσουν το ενδιαφέρον. Η πρώτη συμφερόντων τουσυμφώνησε να πουλήσει το παλαιότερο πλοίο της, το Pyxis Karteria, για 37 εκατ. δολάρια,της εκτιμώμενης λογιστικής του αξίας. Με την παράδοση περιμένει να γράψει κέρδος 21 εκατ. δολαρίων και, αφού εξοφλήσει το δάνειο και πληρώσει τα έξοδα, να βάλει στο ταμείο 25,9 εκατ. Καθόλου άσχημο αντίο για ένα πλοίο που, κατά την εταιρεία,Στη, τουο αριθμός που τραβάει το μάτι είναισε δυνητικούς μικτούς ναύλους, μαζί με τις προαιρέσεις παράτασης, για δύο τάνκερ που θα παραδοθούν το 2028 και το 2029. Η λεπτομέρεια όμως βρίσκεται στους όρους της συμφωνίας με τη συνδεδεμένη. Αν η Rubico σηκώσει χρήματα με νέο δανεισμό ή έκδοση μετοχών πριν κλείσει η συναλλαγή, όλα τα καθαρά έσοδα θα πάνε στην πληρωμή του τιμήματος. Και μέρος του λογαριασμού μπορεί να εξοφληθεί με μετατρέψιμες προνομιούχες μετοχές. Οι ναυλωτές έχουν βρεθεί. Οι μέτοχοι έχουν ακόμη λόγο να κοιτάζουν πώς θα πληρωθεί ο λογαριασμός.-Το ερώτημα της Κυριακής στο «X» ήταν σοβαρό, δημοφιλές και ενδυματολογικό.. Η ανάρτηση για το μπουφάν τουμάζεψε 522.000 προβολές σε 2 ώρες. Για τοντης Nvidia, η απάντηση είναι γνωστή. Φορά Tom Ford και ένα αντίστοιχο κομμάτι κοστίζει περίπου $9.000. Στις 17 Ιουλίου, ένα μπουφάν που είχε φορέσει και είχε υπογράψει ο ίδιος, πουλήθηκεΗ εκτίμηση ήταν $40.000–60.000. Το τίμημα,της τιμής καταστήματος, πήγε σε μη κερδοσκοπικό οργανισμό που χρηματοδοτεί υποτροφίες τεχνολογίας. Τέσσερις μήνες αργότερα, το μπουφάν αξίζει περισσότερης προσοχής από ποτέ. Το Forbes δημοσίευσε αφιέρωμα, με το μαύρο δερμάτινο πρώτο στη λίστα. Για τον Έλον Μασκ, η απάντηση είναι λιγότερο καθαρή. Το, το μοντέλο της δικής του εταιρείας, αποφάνθηκε ότι το μπουφάν με τον γούνινο γιακά είναι AllSaints, αξίας $1.600–1.800. Το Gizmodo, όμως, είχε ταυτοποιήσει το μπουφάν της εμφάνισης στο DealBook ως Belstaff Black Mustang, των $1.695. Στο διαδίκτυο οι απομιμήσεις πωλούνται από $129. Σημασία έχει ότι. Η υπογραφή πάνω του, το έκανε διαμέρισμα. Στη Silicon Valley η στολή λειτουργεί ως. Τα λογότυπα, όπως έδειξε η περασμένη εβδομάδα, αντέχουν περισσότερο από τους ιδρυτές.-Μια νέα εταιρεία ίδρυσε την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου ο, της γνωστής οικογένειας ξενοδόχων, που εδώ και χρόνια έχει τραβήξει ξεχωριστή πορεία στην τουριστική αγορά. Η νέα εταιρεία έχει την επωνυμία, εδρεύει επί της λεωφόρου Κηφισίας και στο σκοπό της περιλαμβάνονται οι δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών, οι ξενοδοχειακές υπηρεσίες (ξενοδοχεία ύπνου, Πολυτελείας και Α’ Κατηγορίας με εστιατόριο), υπηρεσίες επενδύσεων (σε μετοχές, χρεόγραφα, ακίνητα κ.λπ.), κομμωτηρίου και καλλωπιστηρίου γυναικών, μασάζ, σάουνας και ατμόλουτρων, καθώς και αθλητικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεταικαι έχει καταβληθεί σε μετρητά από τηντην οποία εκπροσωπεί ο Γιάννης Δασκαλαντωνάκης. Ο ίδιος είναι Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος στο Δ.Σ., με Αναπληρωτή Πρόεδρο τον Μιχαήλ Φραγκούλη και μέλος τον Δημήτριο Βαλέργα.-Ηαπέκτησε νέα στέγη στο Παλαιό Ψυχικό, στην οδό 25ης Μαρτίου. Τα εγκαίνια έκανε την Παρασκευή ο υπουργός Επικρατείας για τις Εξωτερικές Υποθέσεις, με οικοδεσπότη τον πρέσβηκαι η κυβέρνηση εκπροσωπήθηκε επισήμως από τον αντιπρόεδροο οποίος στάθηκε ειδικά στις συνεργασίες αρχών και επενδυτικών κεφαλαίων του Κατάρ τις οποίες χαρακτήρισε «σημαντική ψήφο εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία». Την ίδια ημέρα, ο αντιπρόεδρος μιλούσε στην ετήσια συνάντηση του, παρουσιάζοντας ευκαιρίες σε ενέργεια, μεταφορές, ψηφιακές υποδομές, τεχνητή νοημοσύνη και αμυντική τεχνολογία. Λίγες μέρες νωρίτερα, 5 Νοεμβρίου ανακοινώθηκε ο, με ατζέντα που περιλαμβάνει εμπόριο, επενδύσεις, άμυνα, τεχνολογία και ελευθερία ναυσιπλοΐας, ως συνέχεια της επίσκεψης του εμίρη στην Αθήνα τον Απρίλιο. Ηκοιτάζει ακίνητα, ψηφιακή οικονομία και υποδομές LNG, μεταξύ αυτών και την πλωτή μονάδα της Αλεξανδρούπολης. Ηχτίζει στόλο περίπου 200 πλοίων LNG.-Οι αγορές δεν αναρωτιούνται πλέονθα δώσει το σύνθημα, ανεβάζοντας πάλι τα επιτόκια τον Δεκέμβριο. Η συζήτηση γίνεται. Η καμπύλη των προθεσμιακών αποδόσεων, όπως την αποτυπώνει το. Θεωρητικά προβλέπει λίγο πάνω από μία στις 9 Δεκεμβρίου, σχεδόν δύο έως τα τέλη Ιανουαρίου, δυόμισι έως τον Μάρτιο. Το τεκμαρτό επιτόκιο ανεβαίνει. Σήμερα το εύρος των επιτοκίων του δολαρίου κυμαίνεται ανάμεσα στο 3,75%–4%. Αν το δολάριο ανεβάσει τα επιτόκια, οι υπόλοιπες κεντρικές τράπεζες και πρώτη ητην πολιτική τους. Στην Αμερική, αφορμή δίνει οτου Οκτωβρίου με +0,4% σε μηνιαία βάση έναντι πρόβλεψης 0,3%, και +0,3% ο δομικός έναντι 0,2%. Η, εκτινάχθηκε στο, με τη μεγαλύτερη ημερήσια άνοδο των τελευταίων 19 μηνών.. Το παρασκήνιο, καταγράφηκε στις επίσημες δηλώσεις μπροστά σε μικρόφωνα και κάμερες. Οείπε από το Λονδίνο ότι στο τραπέζι του Δεκεμβρίου πρέπει να μπει αύξηση μισής ποσοστιαίας μονάδας, γιατί «Hiking only 25 basis points would put our credibility at risk» (μια αύξηση κατά ¼ της μονάδας, θα έθετε σε κίνδυνο την αξιοπιστία της Fed). Οτης Νέας Υόρκης χαρακτήρισε τον πληθωρισμό πολύ υψηλό και προανήγγειλε νέες κινήσεις. Ητου Ντάλας διακρίνει την ανάγκη για δύο ακόμη αυξήσεις.κινήθηκαν στην ίδια γραμμή μέσα σε ένα τετραήμερο. Στη συνεδρίαση του Οκτωβρίου, όταν η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Ανοικτών Αγορών άφησε τα επιτόκια αμετάβλητα, ηείχαν ζητήσει αύξηση. Τώρα η διαφωνίαη Χάμακ θέλει μικρά, σταθερά βήματα, ο Γουόλερ μιλά για άλμα. Η αγορά δίνει 88,5% πιθανότητες στις 25 μονάδες και 11,5% στις 50. Ηπεριμένει τρεις διαδοχικές αυξήσεις στις αρχές του 2027. Η, πριν από τα στοιχεία, έβλεπε μία αύξηση τον Δεκέμβριο και όχι κύκλο.κρίνεται αυτή την εβδομάδα σε, με απόσταση 24 ωρών.. Τα αποτελέσματα τριμήνου βγαίνουν μετά το κλείσιμο της Wall Street, γύρω στις 23:20 ώρα Ελλάδας και θα είναι. Την τηλεδιάσκεψη θα διευθύνει η, οικονομική διευθύντρια από το 2013 και πλέον. Τον πήχη των προσδοκιών έχει θέσει η ίδια η εταιρεία,χωρίς πωλήσεις τσιπ για κέντρα δεδομένων στην Κίνα.περιμένουν περίπουκαι προσαρμοσμένα κέρδη $2,48 ανά μετοχή, από $1,30 πέρυσι. Το πραγματικό τεστ, όμως, είναιπου έχει δώσει η ίδια η Κρες από τον Αύγουστο.Η νέα πλατφόρμα Vera Rubin θα έφτανε το 20% των εσόδων από κέντρα δεδομένων.Η ζήτηση των μεγάλων πελατών θα επιταχυνόταν ξανά στο 4ο τρίμηνο.Το μικτό περιθώριο, από 75% στο δεύτερο τρίμηνο, θα έπιανε πάτο στο 71%–72% λόγω της ακρίβειας στις μνήμες. Αν οποιοδήποτε από τα τρία, η αγορά θα το χρεώσει. Η μετοχή έκλεισε την Παρασκευή στα. Τηνέρχεται η. Η τιμολόγηση γίνεται στις 18 Νοεμβρίου και η διαπραγμάτευση ξεκινά την επομένη στον Nasdaq, με σύμβολο ANT. Προσφέρονται 825 εκατ. μετοχές στα $70–78, δηλαδή $57,8–64,4 δισ., με αναδόχους τις Goldman Sachs και Morgan Stanley.στις υφιστάμενες μετοχές και το $1,4 τρισ. σε πλήρως απομειωμένη βάση.. Οι Financial Times γράφουν ότι οι τράπεζες εξετάζουν τιμή πάνω από το εύρος. Έως 20% προορίζεται για ιδιώτες. Παράλληλα με τη δημόσια εγγραφή, 7 εταιρείες αγοράζουν μετοχές $26 δισ. στην ίδια τιμή. Είναι οιπου βάζουν από $10 δισ. Οι μετοχές αυτές δεν έχουν δικαίωμα ψήφου, αλλά ούτε και δέσμευση διακράτησης.. Ο πελάτης έχει υπογράψει να επενδύσει $900 δισ.-Τοσυμπλήρωσε την Κυριακή. Την προηγούμενη Κυριακή είχε κλείσει στα. Χθες τα ξημερώματα, άγγιξεστην ασιατική συνεδρίαση, χαμηλό από τις 14 Ιουλίου. Κατά τη διάρκεια της Κυριακής επανήλθε πάνω από τα $65.000, με εβδομαδιαίες απώλειες περίπου 13%. Τουποχώρησε έως τα. Σε ένα 24ωρο, από τις οποίες. Η. Η τεχνική ανάλυση βλέπει ότι πρώτα χάθηκε ο κινητός μέσος 200 ημερών, κοντά στα $73.000, ενώ το Σάββατο έπεσε ο μέσος 200 εβδομάδων, στα $67.922.Το παρασκήνιο, δεν διαδραματίζεται στα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων αλλά στη. Τα, που η αγορά θεωρούσε ότι θα λειτουργούν ως μόνιμος αγοραστής τελευταίας καταφυγής, μετρούν, $1,91 δισ. από τις 5 Νοεμβρίου. Σχεδόν τα ¾ έφυγαν από ένα ταμείο, το. Για το σύνολο του 2026 το ισοζύγιο ροών έχει γυρίσει αρνητικό. Ο δεύτερος μεγάλος αγοραστής, ητου, κρατά 850.364 bitcoin που της κόστισαν $64,16 δισ., δηλαδή $75.456 το ένα. Γύρω στα $65.000 η λογιστική ζημιά πλησιάζει τα $9 δισ. Στο κλείσιμο της 30ής Νοεμβρίου, η μετοχή βγαίνει από τους δείκτες, και τα παθητικά κεφάλαια θα πουλήσουν από $1,5 δισ. έως $2,8 δισ. Κατά το, 14 εισηγμένες έχουν ήδη πουλήσει ή μεταφέρει 108.247 bitcoin φέτος, κυρίως miners που ξεπληρώνουν χρέη. Απέναντι σε όλα αυτά, στέκεται το κόστος του χρήματος. Η αγορά δίνει 88,5% πιθανότητα για αύξηση 25 μ.β. από τη Fed στις 9 Δεκεμβρίου και 11,5% για 50 μ.β. Επιπλέον, υπάρχει και μια δημόσια εγγραφή που διψά για ρευστό, τοσυνδέειέως $64,4 δισ., με ζήτηση περίπου 6πλάσια των διαθέσιμων μετοχών. Όταν ο αγοραστής της τελευταίας καταφυγής χρειάζεται ο ίδιος αγοραστή, στην επενδυτική στρατηγική κυριαρχεί ο