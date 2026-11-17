-Χαίρετε, η φαεινή ιδέα της μεταφοράς συντελεστή δόμησης σε δήμους βορείων προαστίων έληξε ευτυχώς χθες έστω και διά της πλαγίας οδού, ήτοι «ας αποφασίζουν οι δήμαρχοι». Νομίζω ότι σε δεύτερο χρόνο θα πρέπει να μην αποφασίσουν… ούτε οι κλητήρες γιατί κάποιος θα βρεθεί να αρχίσει το πανηγύρι της καταστροφής όπου έχει απομείνει κάτι. Παρά ταύτα από τη χθεσινή συζήτηση των δημάρχων με τον Μητσοτάκη προέκυψε ότι οι Δήμοι Φιλοθέης, Ψυχικού, Παπάγου, Χολαργού δεν το συζητάνε (πάλι καλά), στην Κηφισιά, στο Χαλάνδρι, στην Πεύκη-Λυκόβρυση και στην Νέα Ιωνία το συζητάνε υπό προϋποθέσεις και στη Μεταμόρφωση το θέλουν πολύ. Εγώ νομίζω ότι γενικώς μεταφορά συντελεστή δόμησης, κακή συνήθεια της γαλάζιας παράταξης ιστορικά, δεν θα πρέπει να επιτραπεί ποτέ ξανά σε μια χώρα σαν την Ελλάδα. Πλην πολύ ειδικών περιπτώσεων τύπου έναν απομακρυσμένο τόπο που θέλουμε να τον αναπτύξουμε για λόγους εθνικούς ή κάτι παρόμοιο. Γιατί, ξαναλέω, δεν θα μείνει στο τέλος τίποτα όρθιο.

Τα μέλια του Δημάρχου Χαλανδρίου

Γκάλοπ

Μαίνεται ο πόλεμος κυβέρνησης-Δούκα

Το ΕΛΚ για τη ναυτιλία στο Καβούρι

Περί ναυτιλίας

Οι επαφές της Κεραμέως στην Ουάσιγκτον

Οι «αξέχαστες» που επιστρέφουν στο ΠΑΣΟΚ και η βελόνα

Data Center: Έτοιμο το Athens 4 στο Κορωπί της Digital Realty – Εγκαίνια τον Δεκέμβριο

Στα Data Centers και ο Καράτζης

Ο σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς και η αποστολή στα Εμιράτα

Τους ένωσαν οι business

Οι Τούρκοι και τα ελληνικά ακίνητα

Ο Mασκ, οι εφοπλιστές και τα ελληνικά τρένα

Νέα κίνηση A. Ταμβακάκη

Coca-Cola HBC: Πήρε πέντε στις έξι εγκρίσεις

Eurobank: Επιστροφή κοντά στα υψηλά έτους με «άρωμα» Βουλγαρίας

Με λιγότερο από 100.000 ευρώ η Εβροφάρμα έκανε ρεκόρ 25 ετών

«Doorstep» από την Πειραιώς

Κάτι κινείται στον βυθό του λιμανιού της Ραφήνας

Ο Ιγγλέσης χτίζει τη δική του ναυτιλιακή πλατφόρμα

Ο «Πράσινος Πατριάρχης», το λιμάνι του Ηρακλείου και μια συνεργασία με ουσία

Ποιος εισπράττει για το βραδινό ηλεκτρικό ρεύμα που καταναλώνουμε

Το τσιπ που νοικιάζεται και το λουκέτο της Ουάσιγκτον

Το πάρτι του δολαρίου και το κόστος της ενέργειας (μας)

-Πάντως, άνθρωπος που ήταν μέσα στη σύσκεψη μου μετέφερε και ένα ενδιαφέρον ενσταντανέ:που είναι της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς και παλαιότερα έβαζε τον ύμνο του ΕΑΜ σε μαθητικές παρελάσεις της 28ης Οκτωβρίου,γιατί επί ημερών του ικανοποιήθηκανκεντρικά αιτήματα που είχε: η αναθεώρηση του Γενικού Πολεοδομικού Κανονισμού, αλλά και η Πολεοδομική Μελέτη ένταξης περίπου 1.400 στρεμμάτων που εκκρεμούσε από τη δεκαετία του ’60. Τώρα θα μπορεί να κάνει παιχνίδι και με τους συντελεστές, μια χαρά ο δήμαρχος.-Οισυνεχίζουν να δείχνουν μιαστο πολιτικό σκηνικό, μοιάζουν περίπου ακούνητοι. Οφαίνεται να έκανε «πλατώ» στοκαι τοστο. Σύμφωνα με τη λογική των δημοσκόπων η βελόνα δεν κουνιέται γιατί ο κόσμοςκαι δύσκολα θα υπάρξουν εντυπωσιακές αλλαγές, πλην δεκαδικών στοιχείων. Όπως καταλαβαίνετε αν επαληθευτούν τα νούμερα αυτά στις κάλπες, ή θα έχουμεπαρά τα λεγόμενα του Νίκου μας, ή θα έχουμε. Όσον αφορά για τουςπολύ φοβάμαι ότι για να αρχίσουμε να το σκεφτόμαστε πρέπει πρώτα να δούμεείναι όλοι αυτοί στην κοινή γνώμη. Δηλαδή αδερφάκι μου, αν έχεις καιδημοτικότητα, τι να λέμε.-Σε νέα πίστα έχει περάσει ημετά τις «ομορφιές» που έγιναν στοστην Καλαμάτα, με φόντο τα όσα είπε ο Δούκας. Χθες, ο δήμαρχος Αθηναίων έστειλεζητώντας κυβερνητική παρέμβαση για τηπου έχουν επηρεαστεί από τον. Μαθαίνω ότι στο υπουργείο Υποδομών έκαναν… ανάσες, σαν ασκήσεις ηρεμίας, για να μην απαντήσουν σε υψηλά ντεσιμπέλ, αν και άμεσα βγήκε απάντηση από τηνότι, ώστε να πρέπει οι άνθρωποι να βγουν από τα σπίτια τους. Ο Δούκας μάλιστα κοινοποίησε την απάντηση(ΑΒΑΞ), για να πάρει μια μάλλον ήπια απάντηση και από τον υφυπουργό. Πάντως, για να λέμε και του στραβού το δίκιο, δεν ξέρω καμία κυβέρνηση και κανέναν ανάδοχο έργουκαι με τη βιωσιμότητα ενός ολόκληρου project για να μην δείξουν ότι υπάρχει πρόβλημα στατικότητας των κτιρίων.-Στην Αθήνα θα βρίσκονται Πέμπτη και Παρασκευήμε επικεφαλής τηγια να συζητήσουν για τ. Και πού καλύτερα από το να κάνουν το event από την Αθήνα και μάλιστα σε ξενοδοχείο, δίπλα στη θάλασσα. Στο κεντρικό πάνελ θα είναι ομε την πρόεδρο της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, ενώ τις εργασίες θα ανοίξουν ο αρμόδιος υπουργόςκαι ο υφυπουργός Εξωτερικών και γραμματέας Διεθνών Σχέσεων της Ν.Δ-Διαβάζω μετά μεγάλης προσοχής τηντα τελευταία χρόνια, από τον πόλεμο της Ουκρανίας και μετά, αλλά και έπειτα το Ιράν έως σήμερα. Άλλωστε, τις κυριολεκτικά απίθανεςτις διαβάζουμε και από εδώ (Τσαμόπουλος). Ωστόσο προσφάτως ακούω όλο και περισσότερους εφοπλιστές με τους οποίους συνομιλώ και θεωρώ αξιόπιστες πηγές ότιγιατί κάποια ώρα. «Σήμερα μπορεί να βγάλουμε και 500 χιλιάδες και ένα εκατομμύριο δολάρια την ημέρα, ωστόσο μπορεί σε ένα, μπορεί σε δυο χρόνια να επέλθει μια κάθετη πτώση της αγοράς, οπότε πρέπει να είμαστε έτοιμοι να ζούμε στις εταιρείες μας με το 10% των σημερινών κερδών αν δεν θέλουμε να μπαίνουμε μέσα», λέει η πηγή. Και εξηγεί γιατί πολλοί εξ αυτών φροντίζουν σήμερα, εξασφάλιση περιόδου χάριτος στην εξόφληση δανείων και άλλες τέτοιες προληπτικές κινήσεις. Ενδιαφέρουσα προσέγγιση.-Ηκαλείται να συμβάλει με την εμπειρία της. Στο πλαίσιο αυτό, ηπηγαίνει στην, στις 17 και 18 Νοεμβρίου, για συνέδριο που συνδιοργανώνουν, με επίκεντρο την τεχνητή νοημοσύνη και τις δημογραφικές αλλαγές. Η υπουργός Εργασίας θα παρουσιάσει, τδηην αναβάθμιση δεξιοτήτων και τις πρωτοβουλίες προστασίας των εργαζομένων, με παρεμβάσεις-Μόνο δάφνες δεν έστρωσαν χθες στηγια να υποδεχτούν τη- κάτι που δεν άρεσε και πολύ σε αρκετούς στο ΠΑΣΟΚ που θυμούνται ακόμη, σαν να μην πέρασε μια μέρα, τα όσα τους είχε σούρει η βουλευτής Β’ Πειραιά. Η Κασιμάτη, δεν είχε απλώς ασκήσει κριτική στο ΠΑΣΟΚ κατά τα μνημονιακά χρόνια, είχε κάνει και μια… θανατηφόρα ανάρτηση, η οποία συνεχίζει να εξοργίζει τους Παπανδρεϊκούς και όχι μόνον. Περνώντας λοιπόν η Κασιμάτη μετά από χρόνια -και τι χρόνια- την πόρτα της Χαριλάου Τρικούπη, όσοι Πασόκοι, δεν ήθελαν και δεν θέλουν να ξεχάσουν, περίμεναν, ένα συγγνώμη βρε αδερφέ! Αλλά η Νίνα, αρκέστηκε στο ομηρικό «νόστιμον ήμαρ» προς τον, ο οποίος καλωσόρισε τη μεταγραφή στη Β’ Πειραιά,. Θα υπάρξουν αντιδράσεις από Πασόκους που ακούνε Κασιμάτη και βγάζουν φλύκταινες; Το χέρι μου στη φωτιά δεν βάζω, διότι στο ΠΑΣΟΚ, αποφεύγοντας τα δημόσια καρφώματα μέχρι τις κάλπες. Έλα όμως, που δεν είναι μόνο η Κασιμάτη κόκκινο πανί στο «πράσινο» κόμμα. Είναι και ηαπό την Πέλλα, η οποία περιμένει τη σειρά της -όσο κι αν αργήσει-. Στο κόμμα Τσίπρα δεν πρόκειται να τρυπώσει, στο ΠΑΣΟΚ μπορεί. Και φαίνεται ότι ο Ανδρουλάκης και σε αυτήν την περίπτωση,με τις επιλογές του περί μεταγραφών. Η δε Τζάκρη που εκλέγεται από το 2004 και ως εκ τούτουθα βρει… στρωμένο το χαλί, όπως η Κασιμάτη. Πώς; Σημειώστε τι σκέφτηκαν: να βγει κάποιος στην Κεντρική Επιτροπή και να πει «περασμένα ξεχασμένα, εκλογές έχουμε, πανστρατιά θέλουμε»που οδήγησε τονπρο μηνών στην έξοδο από το ΠΑΣΟΚ. Ο Χάρης έφυγε, η Θεοδώρα- «τον ήπιαμε» με τον Τσίπρα»- ετοιμάζεται!-Και περνάμε στα νέα της αγοράς, επισημαίνοντας τηνκαθώς με ταχύτητα αλλάζει ο χάρτης των ψηφιακών υποδομών στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τονπου έχουν ήδη γίνει ή βρίσκονται σε εξέλιξη, με το συνολικό δυνητικό ενδιαφέρον. Χθες, όπως είχε γράψει η στήλη, ανακοινώθηκε η νέα επένδυση τουμέσω της οποίας το επενδυτικό ταμείο αποκτά συμμετοχήστην εταιρεία που αναπτύσσει το πρώτο κέντρο δεδομένων του. Μαθαίνω, μάλιστα, ότι και ηέχει έτοιμο το, το οποίο αναμένεται να εγκαινιαστεί επισήμως τον. Ταυτόχρονα με την αυξημένη κινητικότητα παραμένουν και οι σημαντικές προκλήσεις, κυρίως στην εξασφάλιση ηλεκτρικής ισχύος και στις συνδέσεις με το δίκτυο.-Σε ένα ακόμη «καυτό» πεδίο της αγοράς επεκτείνει την ήδη πολυσχιδή δραστηριότητά του ο. Χθες, έγινε ημε έδρα στο, στο σκοπό της οποίας περιλαμβάνεται καταρχήν «η σχεδίαση, ανάπτυξη, εγκατάσταση, λειτουργία, διαχείριση, συντήρηση, χρήση, αγορά, πώληση, μίσθωση, υπομίσθωση πάσης φύσεως κέντρων δεδομένων (Data Center) και κέντρων διαχείρισης και επεξεργασίας πληροφοριών και δεδομένων». Πέραν αυτού, «η παροχή υπηρεσιών επεξεργαστικής ισχύος, τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, και ιδίως υπηρεσιών επεξεργασίας δεδομένων, αποθήκευσης και φιλοξενίας δεδομένων και βάσεων δεδομένων, διάθεσης υπολογιστικής ισχύος και δικτυακών πόρων, ιστοφιλοξενίας και γενικότερα παροχής υποδομής τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών». Ακόμη, μεταξύ άλλων, η παροχή υπηρεσιών σε τρίτους υπολογιστικών πόρων καθώς και κρίσιμων υποδομών (κτιριακών εγκαταστάσεων, υποδομών παροχής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και φυσικής ασφαλείας) υπηρεσιών φιλοξενίας και λειτουργίας πληροφοριακών συστημάτων κ.α. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο είναικαι έχει καταβληθεί από την ιδρύτρια και. Στο Διοικητικό Συμβούλιο, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος αναλαμβάνει ο επικεφαλής του ομίλου, ο οποίος πλαισιώνεται από τον Εμμανουήλ Μιχαλάκη ως Αντιπρόεδρο και τον Στέφανο Βαρουχάκη ως μέλος.-Μπορεί ηνα βρίσκεται στο επίκεντρο γεωπολιτικών ανακατατάξεων ωστόσο ηεπιχειρεί την ανάπτυξή της στα. Ο άνθρωπος που έχει αναλάβει επικεφαλής της τράπεζας για τη Μέση Ανατολή με ευθύνη, με αιχμή τις διαδικασίες αδειοδότησης- πιθανότατα υποκαταστήματα και συντονίζει την προσπάθεια από τη βάση των ΗΑΕ είναι ο. Στέλεχος με εμπειρία άνω των 25 ετών στη διεθνή χρηματοοικονομική αγορά, με εξειδίκευση στις επενδύσεις, τη μακροοικονομική στρατηγική και την τεχνολογία. Είναι, εταιρείας που αναπτύσσει αναλυτικά εργαλεία και εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης για διεθνή hedge funds και θεσμικούς επενδυτές. Παράλληλα με το project της Μέσης Ανατολής, έχει αναλάβειστο γραφείογια τη. Είναι απόφοιτος του MIT Sloan, όπου απέκτησε MBA. Το εγχείρημα εντάσσεται στη στρατηγική εξωστρέφειας της τράπεζας και στις κατά καιρούς αναφορές της διοίκησής της για τις προοπτικές ανάπτυξης εργασιών στην. Εννοείται φυσικά πως οι εξελίξεις στο Ιράν και η ευρύτερη γεωπολιτική αβεβαιότητα έχουν προσθέσει νέες παραμέτρους στον σχεδιασμό που καθιστούν το εγχείρημα αρκετά σύνθετο.-Χθες ανακοινώθηκε πως η πολυσυζητημένη τα τελευταία χρόνιατουπροχωρά σε επένδυση αποκτώντας, της οποίας ιδρυτής είναι ο. O τελευταίος είναι στενός συνεργάτης τουκαι Τομεάρχης Τουρισμού της. Μάλιστα ο Κωνσταντινίδης υποστηρίζει τον Παναθηναϊκό και συχνά συνοδεύει τον Α. Τσίπρα στο γήπεδο.-Κάθε άλλο παρά τυχαία είναι ηπου ανακοινώθηκε από τονκαι έρχεται να επιβεβαιώσει τοαπό τη γείτονα στο. Η Ege Yapi λοιπόν αναπτύσσει«σε έναν από τους πλέον εδραιωμένους τουριστικούς προορισμούς της χώρας» όπως δηλώνουν οι επιτελείς της, οι οποίες. Ο τουρκικός όμιλος ανακοίνωσε τηπροκειμένου τα σπίτια να ενταχθούν. Aπό πλευράς της Wyndham η συγκεκριμένη κίνηση πραγματοποιείται στο πλαίσιο και τηςτου αμερικανικού ομίλου στην ελληνική αγορά και δη, σε ένα κομμάτι όπως αυτόπου παρουσιάζει σε αυτή τη συγκυρία μεγάλη ανάπτυξη. Το έργο στη Γερακινή έχει. Οι αγοραστές των κατοικιών, βάσει των σχετικών συμβάσεων, θα τις εκμισθώνουν στον διαχειριστή, ώστε να εντάσσονται σε, με δυνατότητα απόκτησης εισοδήματος. Σύμφωνα με τον, η επένδυση εντάσσεται στη στρατηγική διεθνούς επέκτασης της εταιρείας, συνδυάζοντας την ιδιοκτησία τουριστικών κατοικιών με επαγγελματικές υπηρεσίες φιλοξενίας. H Ege Yapı με παρουσίακαι δραστηριοποιείται σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων στη γείτονα με, εκ των οποίων οι ολοκληρωμένες αναπτύξεις αφορούν 1,6 εκατ. τ.μ.. Το έργο σηματοδοτεί. Πίσω από τις λεπτομέρειες, πρόκειται για ένα πρώτης τάξης «προϊόν» για τους ενδιαφερόμενους επενδυτές από την Τουρκία που τοποθετούν τα ελληνικά ακίνητα: Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (ΟΕΥ) Άγκυρας της Ελληνικής Πρεσβείας στην Τουρκία, ενώ οι Τούρκοι επενδυτές καταλαμβάνουν τημεταξύ των αιτούντωνγια τη χορήγηση αδειών διαμονής σε υπηκόους τρίτων χωρών,. Το ενδιαφέρον αφορά κυρίως κατοικίες και τουριστικά ακίνητα στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και τα Ιόνια νησιά. Πέρα από το real estate, φυσικά το ενδιαφέρον των Τούρκων επεκτείνεται σε έναστη χώρα μας για τουριστικές εγκαταστάσεις, μαρίνες (βλ. Χίο, Μυτιλήνη) λιμενικές υποδομές, αεροδρόμια και βιομηχανικές δραστηριότητες.-Την Κυριακή, οαναδημοσίευσε ανάρτησησυμπληρώνοντάς την με το σχόλιο «Το Starlink σώζει ζωές». Προφανώς ο Μασκ ήθελε να διαφημίσει το δικό του δίκτυο. Ταυτόχρονα όμως αναδείκνυε, ένα ελληνικό σύστημα που έστησαν ο, σήμερα γραμματέας της ΝΔ και ο ΓΓ Μεταφορών. Αρχικά πήραν, το σύστημα δορυφορικού εντοπισμού του φορέα και. Το αποτέλεσμα δείχνει τη θέση κάθε τρένουκαι ειδοποιεί το κέντρο ελέγχου τωνγια κίνδυνο σύγκρουσης. Η επίσημη παρουσίαση έγινε στις 10 Νοεμβρίου στο Παλαιό Αμαξοστάσιο του Πειραιά. Τον λογαριασμό, μεταξύ των οποίων οι εταιρείες Costamare, Star Bulk, Danaos,και Navios. Το ποσό που πλήρωσαν οι εφοπλιστές δεν ανακοινώθηκε. Ομίλησε γιακαι για λογική που παραπέμπει. Λίγες ημέρες μετά ήρθε και η ανάρτηση Mασκ. Η αλήθεια είναι ότι σ’ αυτή την περίπτωση, το Δημόσιο πραγματικά δούλεψε σαν startup, με κεφάλαια εφοπλιστών, δορυφόρους του Mασκ και τεχνολογία του Κτηματολογίου.-Σε μια νέα κίνηση προχώρησε. Συγκεκριμένα, συστάθηκε χθες η, με σκοπό τις υπηρεσίες εταιρειών χαρτοφυλακίου και χρηματοδοτικών φορέων. Το σημαντικό είναι το, τα οποία είναι ολοσχερώς καταβεβλημένα με μετρητά, διαιρούμενα σε ισάριθμες μετοχές του ενός ευρώ. Αυτό έχει καταβληθεί από τοπου εδρεύει στο Λουξεμβούργο, το οποίο έβαλε συνολικά εισφορές αξίας 7.262.500 ευρώ, που αντιστοιχούν σε 7.262.500 μετοχές (ποσοστό συμμετοχήςστην εταιρεία) καθώς και απόπου έβαλε 1.037.500 ευρώ, που αντιστοιχούν σε 1.037.500 μετοχές (ποσοστό συμμετοχήςστην εταιρεία). Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούν οως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, καθώς και οι Νικόλαος Χρυσανθόπουλος και Χαράλαμπος Σαββίδης, ως μέλη.-Ηανακοίνωσε χθες δύο σημαντικές ημερομηνίες. Στιςέχει πρεμιέρα στο, στιςολοκληρώνει την(CCBA). Όπως πάντα το «ζουμί» κρύβεται στις λεπτομέρειες. Η ολοκλήρωση του deal έχει έχει πάρειπου απαιτούνταν. Λείπει η. Η εταιρεία συμφώνησε με την The Coca-Cola Company και την οικογένεια Gutsche, να προχωρήσουν κανονικά,. Ηγίνεται μέτοχος. Παίρνει 21.027.676 νέες μετοχές, δηλαδή τοτου διευρυμένου κεφαλαίου. Με το χθεσινό κλείσιμο στην Αθήνα, στα €52,30, είναι. Μετά το κλείσιμο η. Οι τρεις μαζί φτάνουν τοΣτη Νότια Αφρική η ίδια είδηση διαβάζεται αλλιώς. Το Moneyweb θυμίζει ότι η έξοδος του αφρικανικού εμφιαλωτή στο ταμπλό, με καθυστερήσεις και διαπραγματεύσεις που ξεκινούσαν και σταματούσαν. Τελικά η CCBA φτάνει στο JSE. Η Coca Cola HBC. Οιπου εξυπηρετεί ο όμιλος αυξάνονται από. Οι νέες μετοχές θα διαπραγματεύονται από τις 30 Νοεμβρίου σε, εδώ από τις 10:15. Η εταιρεία που ξεκίνησε στηγίνεται ο. Έχει έδρα στην, κεντρική διαπραγμάτευση της μετοχής στοκαι ανάπτυξη στην. Στην Αθήνα μένουν η καταγωγή και ένα ticker,στο. Πάντως η μετοχή της Coca-Cola HBC, έπειτα από τις έντονες πιέσεις που είχε δεχθεί το προηγούμενο διάστημα εξαιτίας της αβεβαιότητας -που συνεχίζει να επικρατεί- γύρω από τις δραστηριότητές της στηπήρε χθες μια βαθιά ανάσα. Οι εξελίξεις στην Αφρική αναζωπύρωσαν το αγοραστικό ενδιαφέρον, οδηγώντας τη μετοχή σε κέρδηκαι εκ νέου πάνω από τα 52 ευρώ. Πρόκειται για τηντων τελευταίων, και συγκεκριμένα από τις 8 Απριλίου, όταν είχε καταγράψει άνοδο 4,11%.-Τις φετινές κορυφές της προσεγγίζει η, η οποία επέστρεψε σε θετικό έδαφος μετά το πτωτικό διάλειμμα της περασμένης Παρασκευής, μετρώντας. Η μετοχή έκλεισε στα 4,917 ευρώ, που ήταν και το υψηλό ημέρας,για πρώτη φορά από τα τέλη Σεπτεμβρίου, όταν είχε καταγράψει και το υψηλό έτους των 4,94 ευρώ. Πλέον, η απόσταση από τοέχει περιοριστεί αισθητά, με τη μετοχή να έχει να κλείσει πάνω από αυτό το επίπεδο. Στο επενδυτικό ενδιαφέρον προστίθενται και οι πληροφορίες τουγια πιθανή, που θα περιλαμβάνει τραπεζικό ίδρυμα και εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίων. Παράλληλα, πλησιάζει χρονικά η διανομή του(0,0599 ευρώ ανά μετοχή), με ημερομηνία αποκοπής την 23η Νοεμβρίου και έναρξη καταβολής στις 26 Νοεμβρίου, γεγονός το οποίο ενδεχομένως να φέρει βραχυπρόθεσμες πιέσεις στη μετοχή.-Πριν από έναν μήνα η μετοχή τηςδιαπραγματευόταν στα, με. Η αγορά αναρωτιόταν γιατί δεν ακολουθούσε την εντυπωσιακή κίνηση της ομοειδούς. Χθες η μετοχή άγγιξεκαι τελικά έκλεισε στα €4,4 (+6,52%) για. Για να εντοπίσει κανείς τα αμέσως υψηλότερα επίπεδα, πρέπει να ανατρέξει στον. Η άνοδος από τα χαμηλά του Οκτωβρίου φτάνει το 25% και η. Τα θεμελιώδη μεγέθη ήταν γνωστά ήδη από τον Σεπτέμβριο. Στο εξάμηνο οαυξήθηκε, στα €26,47 εκατ. Ταανέβηκαν, στα €4,83 εκατ., και τα, στα €2,61 εκατ. Οιέφτασαν τα €7,63 εκατ., περίπουτου εταιρικού τζίρου. Για το δεύτερο εξάμηνο η διοίκηση στοχεύει σε στραγγιστό γιαούρτι, αριάνι και κεφίρ.Είναι το πρώτο ελληνικό εξαγώγιμο προϊόν στημε εξαγωγές ύψους 152,57 εκατ. στερλινών στο 8μηνο και. Το μερίδιο της Ελλάδας στις ευρωπαϊκές εξαγωγές γιαουρτιού πήγεμε μέση τιμή περίπου 30% πάνω από τους ανταγωνιστές. Η αγορά περιμένει τώρα ισχυρή χρήση 2026. Αν το 2ο εξάμηνο απλώς επαναλάβει το πρώτο, η μετοχή παίζει περίπου 11,5 φορές τα κέρδη. Υπάρχει και η άλλη όψη. Ο χθεσινός όγκος ήταν 19.084 τεμάχια, δηλαδή συναλλαγές περίπου €83.113. Σε συνηθισμένη μέρα αλλάζουν χέρια μερικές εκατοντάδες μετοχές.-Μια νέα εταιρεία συνέστησε χθες η. Η επωνυμία της είναικαι έχει διακριτικό τίτλο. Σκοπός και αντικείμενο της εταιρείας είναι «η υπόδειξη και σύσταση ευκαιριών αξιοποίησης, αγοράς, πώλησης, μίσθωσης και εν γένει εκμετάλλευσης ακινήτων, καθώς και η διασύνδεση και παραπομπή φυσικών και νομικών προσώπων που ενδιαφέρονται για την απόκτηση, διάθεση, μίσθωση, εκμίσθωση, αξιοποίηση ή διαχείριση ακινήτων, προς ιδιοκτήτες, αγοραστές, πωλητές, εκμισθωτές, μισθωτές, επενδυτές και λοιπούς ενδιαφερόμενους», η παροχή υπηρεσιών μεσιτείας επί ακινήτων, η αντιπροσώπευση ημεδαπών και αλλοδαπών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ακίνητης περιουσίας καθώς και η παροχή συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών σχετικά με την αγορά, πώληση, μίσθωση, αξιοποίηση, εκμετάλλευση και διαχείριση ακινήτων. Η έδρα της εταιρείας είναι επί της, ενώτο οποίο έχει καταβληθεί από την Τράπεζα Πειραιώς. Στο πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχουν οιως Πρόεδρος, Δημήτριος Ραγιάς ως Διευθύνων Σύμβουλος και οι Γεώργιος Γεωργόπουλος, Σταμάτιος Μποβιάτσης και Λεωνίδας Χαμόδρακας, ως μέλη.-Στον βυθό τηςστρέφεται το ενδιαφέρον της διοίκησης του, με επικεφαλής τον. Το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ενέκρινε, κόστους 18.900 ευρώ πλέον ΦΠΑ, ενώ στοανατέθηκε τεχνική έκθεση αξίας 29.850 ευρώ. Στόχος είναι να εξεταστεί. Η ουσία, πάντως, βρίσκεται στην επόμενη ημέρα. Η Ραφήνα, βασική πύλη προς τις Κυκλάδες, χρειάζεται επαρκή λειτουργικά βάθη για την ασφαλή εξυπηρέτηση των πλοίων. Το στοίχημα για τη διοίκηση είναι. Γιατί τα λιμάνια δεν εκσυγχρονίζονται στα χαρτιά.-Ητων οικογενειακών ναυτιλιακών δραστηριοτήτων των Ιγγλέσηδων το 2025 δεν ήταν απλώς μια αλλαγή εταιρικής δομής. Έναν χρόνο μετά, οδείχνει ότι αξιοποιεί τηγια να δημιουργήσει. Με την παραγγελία, το ναυπηγικό πρόγραμμα φτάνειήτοι MR, aframax/LR2, suezmax και VLCC. Το επιχειρηματικό ενδιαφέρον βρίσκεται στη. Αντί να εξαρτάται από έναν μόνο κλάδο της αγοράς, η JHI αποκτά πρόσβαση σε διαφορετικά φορτία, εμπορικές διαδρομές και ναυλαγορές, περιορίζοντας την εξάρτησή της από τις διακυμάνσεις μιας κατηγορίας. Παράλληλα, η επιλογήδείχνει πού συγκεντρώνει τις ναυπηγικές της συνεργασίες. Το ουσιαστικό είναι ότι η JHI δεν προσθέτει απλώς χωρητικότητα. Χτίζει από την αρχή ένα επιχειρηματικό μοντέλο με περισσότερες πηγές εσόδων και μεγαλύτερη ευελιξία στις ναυλώσεις.-Μια συνεργασία με ενδιαφέρουσες επιχειρηματικές προεκτάσεις διαμορφώνεται στο, με πρωταγωνιστές τον. Αφορμή ήταν η εκδήλωση για, αλλά το ουσιαστικό θέμα βρίσκεται στη. Ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΛΗ,, αναδεικνύει την περιβαλλοντική προστασία ως παράμετρο της αναπτυξιακής στρατηγικής του λιμανιού. Και εδώ υπάρχει ένα σαφές επιχειρηματικό διακύβευμα. Τα λιμάνια που θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στις νέες περιβαλλοντικές απαιτήσεις θα αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην. Η συμμετοχή τουπροσθέτει την επιστημονική τεχνογνωσία που απαιτείται για την προστασία του παράκτιου μετώπου, ενώ η παρουσία τουπροσδίδει διεθνή θεσμική διάσταση στην πρωτοβουλία. Το ενδιαφέρον είναι ότι το Ηράκλειο επιχειρεί να συνδέσει τρεις διαφορετικούς κόσμους γύρω από μια κοινή αναπτυξιακή προτεραιότητα. Το επόμενο βήμα, εφόσον η συνεργασία αποκτήσει επιχειρησιακό περιεχόμενο, είναι να μετατραπεί σε συγκεκριμένα έργα, χρηματοδοτήσεις και νέες λιμενικές υπηρεσίες. Εκεί θα κριθεί και η πραγματική οικονομική της αξία. Γιατί η πράσινη μετάβαση των λιμανιών δεν αφορά μόνο την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και το ποιος θα κερδίσει μερίδιο από τη ναυτιλιακή δραστηριότητα των επόμενων δεκαετιών.-Μεγάλη συζήτηση ξεκίνησε πάλι για το. Παρά τις κραυγές και τις οιμωγές η αλήθεια είναι ότι η Ελλάδα στο ηλεκτρικό ρεύμα έχει. (στοιχεία 9μήνου),ενώ ηαπό τη βουλγαρική. Από την άλλη πλευρά υπάρχουν τα στοιχεία της. Τον Αύγουστο, η. Και οι δύο πλευρές λένε αλήθεια. Υπάρχει όμως μια βασική λεπτομέρεια. Ηαποθηκεύει για λίγες ώρες. Αγοράζει φθηνά το μεσημέρι, πουλά ακριβά το βράδυ.. Αν οι μπαταρίες ήταν στην Ελλάδα, το έσοδο θα το είχε κάποιος Έλληνας επιχειρηματίας αντί για Βούλγαρο. Η διαφορά όμως θα υπήρχε πάλι αλλά πιθανώς να ήταν μικρότερη. Το μέγεθος φαίνεται στα στοιχεία του υπουργείου. Έως τον Αύγουστο. Με τον ΣεπτέμβριοΓια τον καταναλωτή, η διαφορά είναι μικρότερη απ' όσο λέγεται. Οι δύο αγορές είναι συζευγμένες και οι βουλγαρικές μπαταρίες πουλούν ήδη το βράδυ και στην ελληνική. Η Ελλάδα, με, έχειαπό τη Βουλγαρία των 6 GW. Στη Βουλγαρίααπό τη μέση ημερήσια τον Αύγουστο του 2024 και. Όταν η διασύνδεση γεμίζει, αυτό. Το ερώτημα των μπαταριών δεν είναι τόσο πόσα θα πληρώσει ο Έλληνας καταναλωτής. Είναι-Οιεδώ και χρόνια να πωλούνται. Η απαγόρευση είχε όμως ένα. Μια κινεζική εταιρεία δεν μπορούσε να αγοράσει το τσιπ, μπορούσε ωστόσο. Το μηχάνημα έμενε σε ένακαι ο πελάτης. Κάτι σαν να μη σου πουλούν το αυτοκίνητο, αλλά να το οδηγείς με ενοικίαση. Χθες, το αμερικανικό. Ο νέος κανόνας απαιτείπροηγμένων τσιπ σε κέντρο δεδομένων που δίνει σε εταιρείες μεπρόσβαση πάνω από ένα όριο υπολογιστικής ισχύος. Οπουδήποτε στον κόσμο κι αν βρίσκεται το data center. Άδεια θα χρειάζονται πλέον. Στο στόχαστρο μπήκανκαι οι επόμενες γενιές. Η απόφαση είναι σημαντική και ανατρεπτική. Τι διακυβεύεται; Τρία πράγματα:Ο αγώνας ταχύτητας. Χωρίς νοικιασμένη ισχύ, οι κινεζικές εταιρείες θα εκπαιδεύουν τα μοντέλα τους πιο αργά ή με κατώτερα, δικά τους τσιπ.Τα έσοδα. Τα κέντρα δεδομένων της Νοτιοανατολικής Ασίας χάνουν πελάτες και η Nvidia πουλά σε αγοραστές που πρέπει πια να αποδεικνύουν ποιον εξυπηρετούν.Η διπλωματία. Η νέα ρύθμιση βγήκε την ώρα που ο Τραμπ αναχωρούσε για περιοδεία στην Ασία, με συνάντηση με τον Σι Τζινπίνγκ στην Κίνα. Η Ουάσιγκτον πηγαίνει στο τραπέζι των συζητήσεων με ένα ακόμη όπλο. Το. Όποιος στήνει data center με αμερικανικά τσιπ, φυσικά και στην Ελλάδα, θα πρέπει να ξέρει. Το τσιπ δεν ταξιδεύει. Τώρα πια δεν θα ταξιδεύει ούτε η ισχύς του.-Ηξεκίνησε την εβδομάδα, στο χαμηλότερο επίπεδο από τον. Στις 27 Ιανουαρίου ήταν στο 1,2041. Σε, το ευρώέναντι του δολαρίου. Βασική αιτία της διολίσθησης είναι. Ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ, την περασμένη Τρίτη, έστειλε το 2ετές ομόλογο 17 μονάδες βάσης πάνω, στο 4,74%, τη μεγαλύτερη ημερήσια κίνηση από τον Απρίλιο του 2025. Η δεκαετία ανέβηκε στο 5,15%, από 4,86% μία εβδομάδα νωρίτερα. Η. Το μεγάλο ερώτημα είναι τι θα κάνει η. Με τον πληθωρισμό της Ευρωζώνης, η αύξηση του Δεκεμβρίου θεωρείται σχεδόν βέβαιη. Όμως ητρέχει πιο γρήγορα και το ευρώ κουβαλάαυτή την εβδομάδα. Τον δύσκολο. Υπάρχει ένα παράδοξο σ΄αυτήν την ευεξία του δολαρίου. Έως πρόσφατα,. Τώρα το $. Από το τέλος Σεπτεμβρίου, οχάνει πάνω από -6%, ενώ ο ισοσταθμισμένος δείκτης (όπου κάθε μετοχή έχει το ίδιο βάρος, ανεξάρτητα από το μέγεθος της εταιρείας), κερδίζει πάνω από 6%. Το χρήμα δεν φεύγει από την Αμερική.. Αν αυτό διατηρηθεί, θα αποδειχθεί ότι η ισχύς της αμερικανικής οικονομίας δεν ήταν τόσο δεμένη με το ράλι της τεχνητής νοημοσύνης. Ηδιαφωνεί: θεωρεί ότι έναπαραμένει ο. Η πραγματική δοκιμασία δεν θα αργήσει. Σήμερα ανακοινώνει αποτελέσματα ηκαι αύριο δημοσιεύονται τα. Για την Ελλάδα, με πληθωρισμό 5,6% τον Οκτώβριο, το φθηνό ευρώ σημαίνει