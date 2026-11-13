-Χαίρετε, μετά από οκτώ σχεδόν χρόνια θα ήταν μάλλον υπερβολικό να ζητήσουμε τα ρέστα, επί της ουσίας, από τον Μητσοτάκη γιατί ένας υφυπουργός που διορίστηκε προ έτους έκανε οικογενειακά ρουσφέτια. Ομως στην πολιτική δεν υπάρχει μόνο η ουσία αλλά και το φαίνεσθαι και υπ’ αυτή την έννοια φαγώθηκε χθες το πρωί ο Τσαβδαρίδης. Το χειρότερο για μένα είναι ότι και αυτός πριν τα μαζέψει να σηκωθεί να φύγει έπρεπε να βγει και δημοσίως (προχθές το πρωί) και να πει την παπάτζα του προκειμένου να το κάνει χειρότερο. Ο Τσαβδαρίδης ήταν πάντως άλλη μία λάθος επιλογή κατόπιν εξίσου λανθασμένης εισήγησης που έγινε στον Μητσοτάκη από το περιβάλλον του. Το περιστατικό ήταν προδήλως παρακμιακό και έπρεπε να μην το είχαν σκεφτεί να τον κρατήσουν ούτε λεπτό. Όλα αυτά καλά δεν είναι και σωρεύονται στον «σκληρό δίσκο» της κοινής γνώμης, αλλά ξαναλέω δεν πιστεύω ότι υπάρχει απανταχού της γης πρωθυπουργός και επιτελείο που θα μπορούσε να φανταστεί, να ελέγξει και μετά να καλύψει τέτοιου είδους συμπεριφορές υπουργού. Η ζημιά πάντως έγινε.

Οι καραμπόλες του μικρού ανασχηματισμού

Οι αδικημένοι

Εγώ ειμί…

Δημοσκοπήσεις και… κυβερνήσεις με το κομπιουτεράκι

Μητσοτάκης καλεί δημάρχους των ΒΠ

Δεύτερη ονομαστική από Πιερρακάκη

Χατζηδάκης-Παπαθανάσης

Συμφωνία για σταδιακή μείωση της συνεργασίας Τρ. Πειραιώς με Ergo

Οι πωλήσεις του Πόλσον

Αποχώρησε η Skroutz, η Avis πήρε το τιμόνι του Cardom

Ο ζωηρός Χουάνγκ και ο διάδοχος

«Γρηγόρης» και στα… ακίνητα

Οι καλές ειδήσεις δεν φέρνουν καλές αποδόσεις

Data center: 20.000 ευρώ στην τοπική κοινωνία για κάθε MW

Ντέρμπι για την κορυφή του Χρηματιστηρίου;

Ο MSCI έφερε ράλι πενταμήνου για την ElvalHalcor

Δύο ελληνικοί όμιλοι που δεν χρειάζονται την Ελλάδα, αλλά επενδύουν σε αυτήν

Η Μαρία Αγγελικούση και η ελληνική σημαία

Η Ε.Ε. οι νέες κυρώσεις και ο ελληνικός όμιλος

Νέο άνοιγμα στα ακίνητα από τον Mr Tanweer

Οι ΗΠΑ ανεβάζουν το κόστος του χρήματος, η Ευρώπη ακολουθεί, τα crypto πληρώνουν το τίμημα

Η πιο έξυπνη και μακάβρια επιχειρηματική ιδέα

-Οαποφάσισε μέσα στο αεροπλάνο για την Ιρλανδία τις μικρές αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα, με βασική τη, όπου πλέον θα ασχολείται με τα σούπερ μάρκετ και τις λαϊκές που έχει και το σχετικό προφίλ. Απ’ ό,τι κατάλαβα, αυτή τη νέα διάταξη μεείχαν συζητήσει προ καιρού και ομε τον Μητσοτάκη, οπότε ο Μητσοτάκης αποφάσισε να υλοποιήσει την εισήγηση. Άλλωστε, ανάγκη για τη Βιομηχανία δεν υπήρχε ουσιαστική, καθώς ούτως ή άλλως τη δουλειά δεν την έκανε ο Τσαβδαρίδης. Τώρα, κρατήστε εσείς και την παράμετρο ότι. Ο μεν βγήκε δεύτερος το 2023, ο δε τέταρτος. Ωραία θα περάσουν στο υπουργείο…-Υπάρχει και η παράμετρος τωνως προς το κυβερνητικό σχήμα. Οβρήκε τον δρόμο ξανά για το Υγείας, οέχει ξαναγίνει κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, ενώ και οεπέστρεψε στο ΥΠΕΞ. Έμειναν όμως εκτός νυμφώνος οκαι οπου ήταν υπουργοί και τώρα που οι υποθέσεις τους αρχειοθετήθηκαν, δεν υπάρχει περιθώριο για να ξαναμπούν στο σχήμα. Εκτός και αν ανοίξει κάπως… θέση υπουργού που-Κατά τα λοιπά, χθες βγήκε μία ακόμηαπό την οποία καταλάβαμε – και δεν ήταν δύσκολο – ότι η δήλωση του εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ -πως οέχει τόση αξία, όση έχει ότι εγώ αγόρασα τους Financial Times. Ανάδελφος λοιπόν ο Νίκος μας ο οποίος απ’ ό,τι βλέπω κόλλησε πάλι τη βελόνα στο. Ξαναλέω ότι αν σκεφτεί κανείς ότι υπάρχει έναεκ του οποίου το 70% είναι ψηφοφόροι της το 2023, έχει να ελπίζει σε καλύτερο νούμερο από τοπου έχει και σήμερα.-Ας πάρουμε λοιπόν για λίγο τα κομπιουτεράκια να κάνουμε (πρωί πρωί) μερικές πράξεις και αναγωγές με δεδομένο ότι μόλις την Τρίτη οδήλωσε ότι «εγώ μόνο με το ΠΑΣΟΚ πάω να συγκυβερνήσω» και μόλις χθες ο Ανδρουλάκης ότι εγώ δεν πάω… παρά μόνο με τον εαυτό μου. Λοιπόν αν η, ο, το, ο Βελόπουλος 21 έδρες, το ΚΚΕ 20, η Ζωίτσα 16, το Μαράκι (Καρυστιανού) 14, οι Κασιδιάρηδες 12 και η Αφροδιτούλα 12. Ωραίος πολιτικός ζωολογικός κήπος, έτσι; Μη νομίζετε ότι η ΝΔ και να σκίσει στις εκλογές, ήτοι να πάρει, γίνεται κάτι φοβερό. Η ΝΔ θα πάεικαι όλοι οι άλλοι 1-2 έδρες λιγότερες από όσες υπολογίσαμε πιο πάνω. Κυβέρνηση πάντως δεν γίνεται, εκτός αν ο Μητσοτάκης που «δεν πηγαίνει με κόμματα από δεξιά του»… πηγαίνει με βουλευτές κομμάτων από δεξιά του. Υπάρχει βέβαια στο τραπέζι και το σενάριο, μας χαιρετάει ο Νίκος και γίνεται. Αντιστοίχως στο ίδιο σενάριο με παραλλαγές είναι ότι ο Νίκος κάνει την ανάγκη φιλοτιμία και καταπίνει το (μικρό) γεγονός ότι στις κάλπες ήρθε τρίτος και γίνεται κυβερνητικός εταίρος. Από το σπίτι του, καλύτερα είναι. Τώρα, κυβερνήσεις χωρίς το πρώτο κόμμα γίνονται; Έχουμε και λέμε, αν αθροίσουμε τον Τσίπρα με τον Ανδρουλάκη θα πάμε στις. Θέλετε και να ανοίξουν το ψυχιατρείο παίρνοντας μαζί και τη Ζωίτσα; Άντε να φτάσουν τις. Αντιστοίχως μία κυβέρνηση-κουρελού από τα Δεξιά δεν θα μπορούσε ποτέ να γίνει, γιατί όλοι μαζί δεν μαζεύουν ούτε. Ρώτησα για όλα αυτά τον δημοσκόπο μου (την πηγή μου έτσι, γιατί εμάς μας μετράνε οι αναγνώστες καθημερινώς) και μου απάντησε ότι «αυτή την ώρα ο κόσμος που ρωτάμεκαι μετά θα δει τι θα κάνει». Αυτά.-Για την υπόθεση με τουςσας ενημέρωσα αναλυτικά χθες. Σήμερα στιςοι δήμαρχοι της Αττικής θα μαζευτούν στα γραφεία τηςυπό τον πρόεδρο της ΠΕΔΑ, δήμαρχο Γαλατσίου. Το νέο που έχω να σας πω πάντως είναι ότι οιπου έστειλαν επιστολή στον Μητσοτάκη -δηλαδή οι δήμαρχοι Ψυχικού-Φιλοθέης, Κηφισιάς, Παπάγου-Χολαργού, Χαλανδρίου, Πεύκης-Λυκόβρυσης και Νέας Ιωνίας- έλαβαν, προκειμένου να τα πουν με τον Μητσοτάκη παρόντος του αντιπροέδρουπου εκλέγεται και στα Βόρεια.-Δεν είναι ό,τι πιο συνηθισμένο ένας υπουργός Οικονομικών να προκαλείγια ένα νομοσχέδιο το οποίο η αντιπολίτευση καταγγέλλει για αντιλαϊκό. Πολλώ δε μάλλον, είναι διπλά ασυνήθιστο αυτό να συμβαίνει για δεύτερη φορά σε διάστημα μιας εβδομάδας. Ωστόσο, οτο έκανε και αυτό. Επτά μέρες μετά τον προηγούμενο νόμο για τους, οι περισσότερες διατάξεις του οποίου ψηφίστηκαν με, ο ΥΠΟΙΚ άκουσε χθες ξανά στη Βουλή την αντιπολίτευση (και ιδίως το ΠΑΣΟΚ) να επικρίνει τα. Έτσι, ζήτησε να προκαλέσει ονομαστική ψηφοφορία επί των άρθρων, ώστε να καταγραφεί η ψήφος κάθε βουλευτή για τα. Όπως είπε ο Πιερρακάκης στο κλείσιμο της τοποθέτησής του, «η ώρα της συζήτησης παρέρχεται.». Αλήθεια, ποιο μέτρο δεν θα ψηφίσει η αντιπολίτευση;-Μιας και είπα για τονκαι επειδή θα υπάρξουν «ντουέτα» στον δρόμο προς τις κάλπες, βλέπω ενδιαφέρουσα την εκδήλωση που διοργανώνουν από κοινού τηνο Χατζηδάκης με τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικώνγια τις. Στις προηγούμενες τον Παπαθανάση τον «έπαιξε» δυνατά ο, απλώς πλέον οι προκλήσεις είναι πιο δύσκολες και η μάχη πιο σκληρή, οπότε οι συμμαχίες διευρύνονται.-Η εδραίωση των νέων συνεργασιών που ξεκινούν οι τράπεζες με ασφαλιστικές εταιρίες δεν είναι ούτε απλή ούτε εύκολη διαδικασία. Εκατοντάδες καταστήματα και υπάλληλοι χρειάζεται όχι μόνο να συντονιστούν, αλλά και να αποδώσουν στις πωλήσεις, ενώ χρειάζονται και νέα προϊόντα με κατάλληλες προσαρμογές. Το πρόβλημα αυτό έχουν να αντιμετωπίσουν ηκαι η. Για την πρώτη, ηοπότε θα απαιτηθεί χρόνος μέχρι να φανεί η πραγματική δυναμική του bancassurance και να αποδώσει καρπούς η νέα σύμπραξη. Σύμφωνα με πληροφορίες στην τράπεζα Πειραιώς, ούτε και το διαζύγιο με τηνκαι τηνπου έχει συνεργασία η τράπεζα θα είναι αυτόματο. Κατά τις ίδιες πηγές υπάρχει. Προφανώς κάτι ανάλογο θα έχει συμφωνηθεί και με την ΝΝ. Ο λόγος που επελέγη το μοντέλο της σταδιακής διακοπής της συνεργασίας ενδεχομένως συνδέεται και με τιςπου θα έπρεπε να καταβάλει η Τράπεζα Πειραιώς αν παραβίαζε τους όρους της συνεργασίας που έχει με τις δυο ασφαλιστικές.-Με την ευκαιρία, επειδή ο λόγος είναι για τηννα αναφερθώ στον μεγαλομέτοχο της τράπεζας, ο οποίος δεν υπάρχει αμφιβολία ότι έκανε... διακριτικά -για να το θέσω κομψά- πωλήσεις μετοχών της τράπεζας, καθώς. Πηγές από την Τράπεζα Πειραιώς αναφέρουν πως το θέμα ερευνήθηκε από τηνκαι, επειδή οι ενδιάμεσες πωλήσεις που έκανε ήταν μικρότερες τουπου απαιτεί η νομοθεσία. Συνεπώς, με ένα μαεστρικά προμελετημένο και συστηματικό τρόπο μείωσε τη θέση του. Τώρα εφόσον ο Πόλσον το επιθυμεί -όπως φαίνεται-χωρίς πάλι κανείς από την αγορά να πάρει χαμπάρι.-Μόνη της συνεχίζει πλέον ητο εγχείρημα του, της ψηφιακής πλατφόρμας πώλησης μεταχειρισμένων αυτοκινήτων που δημιούργησε το 2025 σε συνεργασία με τη. Η πλατφόρμα περνά σε νέα εταιρεία, η οποία, με την αξία της να αποτιμάται από την. Μια αποτίμηση που δείχνει ότι το εγχείρημα βρίσκεται ακόμη σε σχετικά πρώιμο στάδιο ανάπτυξης, παρά τις σημαντικές φιλοδοξίες με τις οποίες ξεκίνησε η συνεργασία των δύο ισχυρών ομίλων. Μάλιστα, το περασμένο καλοκαίρι ο διευθύνων σύμβουλος της Avis Greece,, περιέγραφε το Cardom ως βασικό κομμάτι της στρατηγικής επέκτασης της εταιρείας στην ψηφιακή αγορά μεταχειρισμένων. Έναν τομέα στον οποίο η Avis καταγράφει ήδη ισχυρή δυναμική, με. Η αλλαγή του εταιρικού σχήματος, επομένως, έχει ενδιαφέρον, καθώς η Avis επιλέγει να αναλάβει τονκαι την περαιτέρω ανάπτυξή της. Μένει να φανεί εάν η αυτονόμηση από τη Skroutz θα συνοδευτεί και από μια νέα, πιο επιθετική εμπορική στρατηγική.-Τηνμετά το πέρας της συνεδρίασης στην Wall Street θα ανακοινωθούν τα. Δεν είναι γνωστό ακόμα ποιο στέλεχος θα κάνει την παρουσίαση στην τηλεδιάσκεψη, καθώς από χθες έχουν υπάρξει αλλαγές στην κορυφή της διοικητικής πυραμίδας. Ηανοίγει μια περίοδο αβεβαιότητας για τη Nvidia, με επιπτώσεις που αναμένεται να επεκταθούν ευρύτερα. Η εταιρεία της Silicon Valley αποτελεί κεντρικό πυλώνα της ανάπτυξης τηςκαι συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες εισηγμένες επιχειρήσεις παγκοσμίως. Καθώς ελέγχει περίπου τοπου χρησιμοποιούνται στα μεγάλα έργα ΑΙ, τα οποία τροφοδοτούν την αμερικανική οικονομία. Ελάχιστα στελέχη της Silicon Valley, με πιθανές εξαιρέσεις τοντης Tesla και της SpaceX και τοντης Apple, έχουν ταυτιστεί τόσο στενά με τις εταιρείες τους όσο ο. Με, αποτελεί επίσης τον μεγαλύτερο μεμονωμένο μέτοχό της. Ο ιδιαίτερα συγκεντρωτικός τρόπος διοίκησής του είχε ως αποτέλεσμα-Ο, ως γνωστόν, δεν διαθέτει μόνο την επιτυχημένη αλυσίδα καφέ, αλλά μέσω τηςδιατηρεί επενδυτική παρουσία σε διάφορα πεδία της αγοράς. Από τα σκάφη και την Αίγλη του Ζαππείου μέχρι τους σταθμούς εξυπηρέτησης αυτοκινήτων, τον τουρισμό (με επίκεντρο την Πάρο) και την ακίνητη περιουσία. Από χθες Πέμπτη 12 Νοεμβρίου απέκτησε έναν ακόμη. Πρόκειται για την εταιρείαπου εδρεύει στον Άλιμο και έχει σκοπό την. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο έχει οριστεί σε(ολοσχερώς καταβεβλημένα κατά τη σύσταση με μετρητά) διαιρούμενο σε 30.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 10 ευρώ. Το κεφάλαιο το έβαλε η VG Holding που εκπροσωπείται από τον ίδιο τον Βλάση Γεωργάτο, ενώ τη διοίκηση της εταιρείας ανέλαβε ο-Η ομάδα Οικονομικών Αναλύσεων και Επενδυτικής Στρατηγικής τουεγκαινίασε χθες ένα νέο μηνιαίο εργαλείο που το ονόμασε. Καταγράφει τα εταιρικά γεγονότα τωνκαι κατόπιν τα «ζυγίζει» απέναντι στις αποδόσεις. Η πρώτη έκδοση, για το διάστημα 30 Σεπτεμβρίου–30 Οκτωβρίου, μέτρησε. Το εύρημα είναι πιο ενδιαφέρον από το ίδιο το εργαλείο.Στις ΗΠΑ καταγράφηκαν. Η μέση απόδοση ωστόσο ήτανενώ 27 από τις 50 μετοχές έκλεισαν τον μήνα χαμηλότερα. Η συσχέτιση ειδήσεων και τιμών ήταν μόλις στο. Στην Ευρωζώνη, οι 80 θετικές έναντι 8 αρνητικών, έφεραν μέση απόδοσηκαι συσχέτιση, πρακτικά μηδενική. Από την άλλη πλευρά, τα κακά νέα είχαν άμεσες επιπτώσεις. Οι 4 αμερικανικοί τίτλοι, με αρνητικό ισοζύγιο ειδήσεων (οι δύο της Alphabet, Meta, Bank of America) έχασαν κατά μέσο όρο. Ηέπεσεμετά την αδύναμη πρόβλεψη 4ου τριμήνου, ενώκαιβούλιαξαν παρά τα ισχυρά αποτελέσματα. Στην Ευρώπη, ηκαι η. Αναζητώντας τους κερδισμένους της περιόδου καταλήγουμε στους «βαρετούς»:. Οι αναλυτές της Piraeus καταλήγουν στο συμπέρασμα ότικαι το παιχνίδι παίχτηκε σε επίπεδο κλάδου. Η απόδειξη ήρθε την Τετάρτη, όταν ένα καλό τρίμηνο τηςαρκούσε για να κλείσουν ανοδικά όλα τα μέλη του δείκτη ημιαγωγών της Φιλαδέλφειας, με τον δείκτη στοκαι την Intel στο. Όταν όλοι περιμένουν καλά νέα, είδηση είναι μόνο τα κακά.-Στα 20 σημεία με τα οποία ο υπουργόςπαρουσίασε το νομοσχέδιο για την αγορά ηλεκτρισμού, τοήταν μόλις μισή αράδα. Προέβλεπε, υπέρ της τοπικής κοινωνίας. Στην Ολομέλεια, όπου το νομοσχέδιο ψηφίστηκε αυτή την εβδομάδα,. Την αύξηση την έκανε γνωστή ο βουλευτής Κοζάνης της ΝΔ, που την είχε ζητήσει από το βήμα της Βουλής. Πρόκειται για το, που προβλέπειόπου εγκαθίστανται τα κέντρα δεδομένων. Αυτό σημαίνει ότι ένα μεσαίο. Το μεγάλο έργο της, με πρώτη φάση, αφήνειΌταν φτάσει τα, όπως σχεδιάζεται, θα πληρώνει. Ο φετινός προϋπολογισμός του Δήμου Κοζάνης είναι €113 εκατ., άρα το ποσό του 1 GW ισοδυναμεί με το. Για να είμαστε ακριβείς, τα χρήματα μοιράζονται ανάμεσα στο δημοτικό ταμείο και στους λογαριασμούς ρεύματος των κατοίκων. Όσον αφορά το παραμύθι και την «αγωνία» ορισμένων για την κατανάλωση υδάτινων πόρων, η ΔΕΗ υπολογίζει. Ομόνος του όταν λειτουργούσε με τον λιγνίτη, χρησιμοποίησε περίπου-Οι αντιστρόφως ανάλογες πορείες των δύο πολυτιμότερων εισηγμένων του Χρηματιστηρίου Αθηνών αναδιαμορφώνουν τις ισορροπίες όσον αφορά την κορυφή του. Ηπαραμένει υπό πίεση λόγω της αβεβαιότητας που επικρατεί γύρω από τις, την ώρα που ησυνεχίζει το ανοδικό της σερί πλησιάζοντας τα υψηλά έτους. Η Coca-Cola HBC υποχώρησε χθες κατά, ενώ ενδοσυνεδριακά διολίσθησε έως τα, προσεγγίζοντας τα χαμηλά εξαμήνου. Οι ανησυχίες σχετικά με τις δραστηριότητες της εταιρείας στη Ρωσία εξακολουθούν να επηρεάζουν το επενδυτικό κλίμα και να διατηρούν τη μετοχή σε τροχιά έντονων διακυμάνσεων. Στον αντίποδα, η Eurobank συμπλήρωσε. Η μετοχή ολοκλήρωσε τη χθεσινή συνεδρίαση στα, έχοντας αγγίξει ενδοσυνεδριακά τακαι βρέθηκε πολύ κοντά στο υψηλό έτους -σε επίπεδο κλεισίματος- των. Η κεφαλαιοποίηση της Coca-Cola HBC περιορίστηκε στα, με την εταιρεία να διατηρεί την πρώτη θέση στο ΧΑ, ενώ η Eurobank ενίσχυσε τη δική της στα, παραμένοντας στη δεύτερη θέση. Ως αποτέλεσμα, η διαφορά μεταξύ των δύο μεγαλύτερων εισηγμένων έχει συρρικνωθεί σε περίπου-Η ένταξη τηςέδωσε ισχυρή ώθηση στη μετοχή, η οποία κατέγραψε χθες την. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη άνοδο μετά το ράλι του περασμένου Ιουνίου, όταν η διοίκηση είχε παρουσιάσει τοκαι είχε δρομολογήσει. Η μετοχή ενισχύθηκε κατά, με την κινητικότητα στο ταμπλό να αποτυπώνει την ένταση του αγοραστικού ενδιαφέροντος. Ειδικότερα, η αξία των συναλλαγών ξεπέρασε τα, ενώ ο όγκος υπερέβη τα. Η ένταξη στον MSCI επαναφέρει την ElvalHalcor στο επίκεντρο της επενδυτικής προσοχής, ενισχύοντας την προβολή της εταιρείας στη διεθνή επενδυτική κοινότητα.-Μια φράση του, στα εγκαίνια των εργασιών του, αποτύπωσε ίσως καλύτερα από οποιαδήποτε άλλη την εικόνα δύο ελληνικών επιχειρηματικών ομίλων με παγκόσμιο εκτόπισμα., είπε, αναφερόμενος στονκαι τη. Δύο επιχειρηματικές οικογένειες που έχουν χτίσει την παρουσία τους στις διεθνείς αγορές, με δραστηριότητες και επενδύσεις δισεκατομμυρίων, συναντώνται σε ένα ελληνικό βουνό για να επενδύσουν στον ελληνικό ήλιο. Ο ένας όμιλος μεταφέρει ενέργεια στις θάλασσες του κόσμου, ο άλλος έχει αναπτύξει ισχυρή διεθνή παρουσία στην ενέργεια και τη βιομηχανία. Και οι δύο επιλέγουν να συνδέσουν την επιχειρηματική τους ανάπτυξη με ένα έργο στην ελληνική περιφέρεια. Το μήνυμα έχει και τη δική του επιχειρηματική σημασία. Η συνεργασία δεν προκύπτει από ανάγκη, αλλά από. Όπως είπε άλλωστε ο Νίκος Τσάκος, οι δύο όμιλοι μοιράζονται τις ίδιες αξίες και τους ίδιους στόχους. Και κάπως έτσι, στον Δομοκό,. Με: οι άνθρωποι που έχουν μάθει να αναζητούν ευκαιρίες σε ολόκληρο τον κόσμο, αυτή τη φορά τις βρήκαν στην ελληνική γη.-Ηέβαλε φέτος την, τα. Από το καλοκαίρι μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου, τρεις παραλαβές, τρεις εγγραφές στο ελληνικό νηολόγιο. Και για να καταλάβετε τι σημαίνει αυτό στην πράξη,. Στον ελληνόκτητο στόλο άνω των 1.000 GT που καταγράφει το Committee του Λονδίνου, η αναλογία είναι περίπου. Στο υπουργείο Ναυτιλίας, λοιπόν, έχουν μια καλή αφορμή να ρωτήσουν την Αγγελικούση τι δουλεύει στην πράξη όταν παραλαμβάνει ένα πλοίο και το γράφει στο ελληνικό νηολόγιο και τι θα έπρεπε να αλλάξει για να κάνει την ίδια επιλογή και άλλοι Έλληνες πλοιοκτήτες.-Την ώρα που οιέφεραν Ρώσους και Ουκρανούς στο ίδιο τραπέζι στο, οιεπιμένουν στη σκληρή γραμμή απέναντι στη Μόσχα. Οι πρεσβευτές των «27» συμφώνησαν σε, ανάμεσά τουςκαι εταιρείες που διευκολύνουν τη λειτουργία του. Η επίσημη έγκριση αναμένεται τη. Η είδηση κρύβεται στα ονόματα. Ένα δεξαμενόπλοιο μπορεί να βρίσκεται εκτός λίστας και πάλι να μπλέξει με μια ναύλωση, αν στις κυρώσεις μπει η εταιρεία που έκλεισε το φορτίο ή η τράπεζα μέσω της οποίας θα πληρωθεί ο ναύλος. Τον Οκτώβριο, δεξαμενόπλοια υπό ελληνική διαχείριση μετέφεραν. Το ελληνικό ενδιαφέρον, λοιπόν, έχει μέγεθος. Το αν οι νέες κυρώσεις αγγίζουν συγκεκριμένο ελληνικό όμιλο, μένει να φανεί από τον τελικό κατάλογο και τις συναλλαγές που επηρεάζει.-Στη σύσταση μιας νέας εταιρείας προχώρησε ο, επικεφαλής της, του πολύπλευρου ομίλου media ο οποίος έχει παρουσία σεκαι δραστηριοποιείται στη διανομή κινηματογραφικού και τηλεοπτικού περιεχομένου, στη λειτουργία πολυκινηματογράφων, στην παραγωγή ταινιών κ.ά. Η νέα εταιρεία έχει την επωνυμίακαι εδρεύει στο Κορωπί, ενώ στον σκοπό της περιλαμβάνεται η, η παροχή συμβουλών στρατηγικής διαχείρισης, οι υπηρεσίες υποστήριξης λογισμικού πολυμέσων κ.ά. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σεκαι έχει καταβληθεί από την εταιρείαπου εδρεύει στη Γλυφάδα και δραστηριοποιείται επίσης στην αγορά ακινήτων. Αυτή διοικείται από τον Τζόζεφ Σαμάν, τον γιο του Ανδρέα και τον. Στη νέα εταιρεία, την Istorea Properties, το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τον Τζόζεφ Σαμάν, ως Πρόεδρο, τον Γεώργιο Παπαντάκο ως Διευθύνοντα Σύμβουλο και τονως μέλος.-Οι ΗΠΑ τραβούν τις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων προς τα πάνω και οι υπόλοιποι ακολουθούν. Την Τρίτη, ο. Ήταν η 3η διαδοχική δυσάρεστη έκπληξη. Το, 79 μονάδες βάσης πάνω από την αρχή του έτους. Το. Το. Η αγορά προεξοφλεί πλέον πλήρως τη νέα αύξηση των αμερικανικών επιτοκίων ενδεχομένως και άλλες δύο έως τον Ιούνιο. Η Ευρώπη πληρώνει τον ίδιο λογαριασμό, αλλά με έκπτωση. Το γερμανικόκαι οδεύει σε εβδομαδιαία άνοδο 5 μονάδων, ύστερα από 4 πτωτικές εβδομάδες. Η αγορά δίνειορισμένοι προβλέπουν δύο αυξήσεις έως τα μέσα του 2027. Το πρώτο θύμα αυτής της νέας συνθήκης των αγορών είναι το. Στα, βρίσκεταικαι έχει χάσει. Από τα αμερικανικά. Η νέα κατάσταση έγινε φανερή την Τετάρτη, όταν ο. Είναι λογικό. Όταν το αμερικανικό Δημόσιο πληρώνει 5% τον χρόνο χωρίς ρίσκο, ένα περιουσιακό στοιχείο που δεν πληρώνει τίποτα πρέπει να ανεβαίνει πολύ για να αξίζει τον κόπο. Και όταν δεν ανεβαίνει, η υπομονή κοστίζει ακριβώς 5%.-Ηβρήκε τον τελευταίο πελάτη που της έλειπε. Τον φανατικό οπαδό που δεν θα ξαναπάει ποτέ στο γήπεδο. Τοθα έχει, με την πρώτη φάση της υποδομής να ανοίγει στα. Ο τιμοκατάλογος είναι χαρακτηριστικός. Δέκα χρόνια φύλαξης της τέφρας στο Καμπ Νου, κοστίζουν. Τα 50 χρόνιακαι η θέση χωρίς χρονικό όριο. Για τους «μόνιμους» υπάρχει και μια επιβάρυνσηγια την αναμνηστική πλάκα. Επίσης, προβλέπεται και. Πάνω από. Αν γεμίσουν όλες οι θέσεις στη φθηνότερη τιμή, ο σύλλογος εισπράττειΣτην ακριβότερη,Και τα €70 τον χρόνο επί 26.000 δίνουν, από πελάτες που δεν ζητούν ούτε μεταγραφές ούτε καλύτερη θέα. Στη χρήση 2025/26 τα τακτικά έσοδα της Μπαρτσελόνα έφτασαν σε, για πρώτη φορά πάνω από το δισεκατομμύριο. Το τακτικό κέρδος, όμως, ήταν ελάχιστο μόλις. Μετά τις έκτακτες δαπάνες και τους φόρους, η χρήση έκλεισε μεΣτις 30 Ιουνίου, τοΓια την ανακατασκευή του γηπέδου έχουν αντληθείαπό το όχημα τιτλοποίησης. Ο προϋπολογισμός 2026/27 προβλέπειΜε άλλα λόγια, ένας σύλλογος που βγάζει ένα δισεκατομμύριο και του μένουν στην άκρη 200 χιλιάρικα, είναι αναγκασμένος να πουλήσει ό,τι πουλιέται. Τα ονομαστικά δικαιώματα τα πήρε η. Έμενε η αιωνιότητα. Στο ποδόσφαιρο λένε ότι η φανέλα δεν βγαίνει ποτέ. Η Μπαρτσελόνα μόλις της έβαλε και μίσθωμα.