-Χαίρετε, είχαμε προαναγγείλει από προχθές ότι ο Μητσοτάκης θα δώσει μία γεύση στη χθεσινή συνέντευξή του από τα μέτρα ενίσχυσης του κόσμου για τον δύσκολο χειμώνα που έρχεται λόγω της παρατεταμένης και μάλλον αυξανόμενης σε ένταση ενεργειακής κρίσης. Λεπτομέρειες θα διαβάσατε για τα μέτρα ενίσχυσης, αν και οι περισσότερες θα δοθούν την άλλη εβδομάδα. Εγώ θα σημειώσω μερικά βασικά, πρώτον ότι δεν θα βάλει για τρίτη φορά έκτακτη εισφορά στα διυλιστήρια, όπως θα κάνουν άλλες χώρες της ΕΕ. Και αυτό γιατί… το τρις εξαμαρτείν ουκ ανδρός σοφού γιατί έχουμε και εκλογές, αλλά για να αφήσω το χιούμορ δεν θα ήταν ούτε σωστό, ούτε δίκαιο επιχειρηματικά να βάζει ένα κράτος συνεχώς έκτακτες εισφορές γιατί πλέον δεν είναι έκτακτες και γιατί παύει να λειτουργεί η έννοια του επιχειρείν, αν σε κάθε ευκαιρία το κράτος παριστάνει τον συνεταίρο μόνο στα κέρδη. Κατά τα λοιπά ο Κ.Μ στήριξε και τον Παύλο Μαρινάκη ξεκαθαρίζοντας βέβαια ότι είναι προσωπική η άποψή του για τα επιδόματα. Αλλά και τον Γιώργο Φλωρίδη πλήρως αφού ουσιαστικά είπε ότι η ακυβερνησία ενέχει κινδύνους και είναι πιθανή από την ώρα που κανένα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν θέλει να συνεργαστεί. Ευγενώς τοποθέτησε τον Καραμανλή στην κατηγορία «μη ενεργός πολιτικός – πρώην πρωθυπουργός» αλλά βέβαια δεν είναι και έτσι ακριβώς, αν και μαθαίνω ότι ο ΚΚΡ βρίσκεται ήδη σε road trip με τελικό προορισμό τη Βουδαπέστη. Για τον Κασιδιάρη ο Μητσοτάκης το πήγε μέχρι εκεί που έπρεπε, ότι δηλαδή ο νόμος που υπάρχει καλύπτει την απαγόρευση δημιουργίας κόμματος για το συγκεκριμένο πρόσωπο, αλλά πάντως το όλο θέμα έμεινε και λίγο φλου. Τώρα, οκτώ μήνες πριν τις εκλογές, απαντήσεις πειστικές και ειλικρινείς για Βελόπουλους και Λατινοπούλου είναι λίγο δύσκολο να δώσει.

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Μεταγραφές

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-Ανάμεσα στις αρκετές του υποχρεώσεις, οχθες είχε σύσκεψη στομε τονκαι άλλους παράγοντες τουγια την πορεία του. Το πρότζεκτ ενδιαφέρει πολύ και τοκαι το, καθώς δίνονται λεφτά σε επιχειρήσεις που κάνουνκαι δημιουργούν καλά αμειβόμενες, με αποτέλεσμα θετική επίδραση στο. Σήμερα οθα βρίσκεται στο, όπου θα επισκεφθεί δύο σημαντικές επενδύσεις που έχουν ενταχθεί στην ομπρέλα του, ενώ συνολικά στηνέχουν ενταχθεί πάνω από, συνολικού ύψους άνω των, με ενισχύσεις που ξεπερνούν τα. Πάνω από τα μισά αφορούν τη, τηνκαι τον. Συνολικά, πάνω από, εμβέλειας πάνω από"τρέχουν" ανά τη χώρα, με αποτέλεσμα τη δημιουργία περισσότερων από-Στον απόηχο του καλοκαιριού και στα απόνερα της, πέρασε στα ψιλά μία σημαντικήαπό την υπουργό Εργασίας, καθώς το υπουργείο νομοθέτησε στα τέλη Αυγούστου τη βελτίωση του πλαισίου για τα, επιφέροντας σημαντικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας τους. Στόχος των αλλαγών είναι να προσφέρουν τη δυνατότητα στους εργαζόμενους να «χτίσουν» μία δεύτερη,, πέραν της κρατικής, παρέχοντας σημαντικάμε αυξημένα ανώτατα όρια εισφορών και χαμηλότερη φορολογία παροχών όσο αυξάνεται η ηλικία εξόδου. Με βάση τη ρύθμιση, ένας εργαζόμενος μπορεί να βάζει σε έναν λογαριασμό έως τοσε ετήσια βάση, είτε με δικά του λεφτά είτε με λεφτά του εργοδότη του. Πρακτικά, ένας εργοδότης που μπορεί να θέλει να δώσει έναστον εργαζόμενο, μπορεί να το κάνει βάζοντας λεφτά σε έναν λογαριασμό του, καθώς δεν υπάρχουν εισφορές. Βεβαίως, ο εργαζόμενος δεν θα μπορεί να σηκώνει αμέσως τα λεφτά, καθώς έχουνκαι όταν το κάνει θα έχει μια ελάχιστη επιβάρυνση της τάξης του. Επιπλέον, με τις αλλαγές δίνεται η δυνατότητα σε εργαζόμενους μικρών επιχειρήσεων να συμμετάσχουν στα νέα, για τους οποίους μέχρι πρότινος η πρόσβαση στηνήταν ιδιαίτερα δύσκολη, ενώ ένας εργαζόμενος που τυχόν αλλάξει εργασία ή επαγγελματική κατάσταση θα μπορεί να μεταφέρει τα κατοχυρωμένα δικαιώματά του από το έναστο άλλο, χωρίς να χάνει κάτι. Μου λένε επίσης ότι σύντομα οιθα βγάλουν και σχετικά προϊόντα, καθώς έχουν μεγάλο ενδιαφέρον. Σίγουρα στην εξίσωση θα μπουν οικαι η, ενώ αντίστοιχο ενδιαφέρον είχε και η-Στοτώρα μελετούν τις δημοσκοπήσεις αν και χθες φάγανε από τημία κρυάδα και εκτιμούν ότι οέχει ταβανιάσει για τα καλά, ενώ τα ποιοτικά στοιχεία τουείναι καλύτερα από αυτά του(είπαμε, η ελπίδα πεθαίνει τελευταία). Και συνεχίζουν τιςξεκινώντας σήμερα από τον Κερκυραίο ανεξάρτητο βουλευτή, ο οποίος θα ενταχθεί και τυπικά στην. Η κίνηση δεν έχει ενθουσιάσει τον γραμματέα της ΚΟ τουπου επίσης εκλέγεται στην Κέρκυρα, αλλά τοντον νοιάζει η μέγιστη συσπείρωση. Επόμενος στη σειρά ο, ο οποίος θα πάει για τηνκαι μετά βλέπουμε.-Μένω στα του, καθώς το καλοκαίρι είχε ακουστεί έντονα ότι θα είναι υποψήφιος στηνο επί σειρά ετών επικεφαλής της. Εντούτοις, οανακοινώθηκε χθες από τονκαι θα έχει σημαντικό ρόλο στο εσωτερικό οργανόγραμμα της, με επίκεντρο τον, αλλά και την ίδια τη λειτουργία του οργανισμού, σε συνεργασία με τον. Γενικώς, οι τουθέλουν να βάλουν στην ομάδα έμπειρα στελέχη της αγοράς και δεν είναι λογικό να μπαίνει κάποιος σε μια ομάδα για να πολιτευτεί μετά από μερικούς μήνες, οπότε ομάλλον θα μείνει...-Και περνάμε στα νέα της αγοράς που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Το πολυαναμενόμενοανακοινώθηκε χθες αλλά έρχεται και νέο deal στον τομέα τηςτο οποίο η αγορά δεν περιμένει. Η στήλη, όπως γνωρίζουν οι τακτικοί αναγνώστες, προτιμά να αναφέρει γεγονότα με ονοματεπώνυμο. Ωστόσο, στην προκειμένη περίπτωση θα αφήσουμε τα ονοματεπώνυμα στην άκρη, γιατίείναι να σέβεται και να προστατεύει τις πηγές. Κι αφού δόθηκαν οι απαραίτητες εξηγήσεις να αναφέρω ότι υπάρχει. Δεν αφοράκαι είναι. Το τίμημα είναι σημαντικό, η συμφωνία έχει κλείσει και οι ανακοινώσεις είναι ζήτημα λίγων ημερών.-Κατά τα λοιπά αξίζει να αναφέρω ότι όλες οι μεγάλεςείναι σε κατάσταση συναγερμού για τη σημερινή συνεδρίαση λόγω της. Οι εκτιμήσεις είναι ότι ο σημερινόςμπορεί να κυμανθεί από. Οι μεγάλες χρηματιστηριακές εταιρείες έχουν εξασφαλίσει εγγυητικές για να ανταπεξέλθουν στον αυξημένο όγκο και όλοι προετοιμάζονται για τον πρωτοφανή για τοόγκο των συναλλαγών, που θα δοκιμάσει τις αντοχές ανθρώπων και συστημάτων.-Η κερδοφορία τηςστο α΄ εξάμηνο του 2026 επιβαρύνθηκε καθοριστικά από μη επαναλαμβανόμενες λογιστικές εγγραφές, οι οποίες συνδέονται κυρίως με την επικείμενη. Ειδικότερα, η εταιρεία αναγνώρισε έξοδοαπό το πρόγραμμα δωρεάν διάθεσης μετοχών στα στελέχη της, καθώς και συνολική ζημίααπό την πώληση του συγκροτήματος ακινήτων τηςέναντι, χαμηλότερα από τη λογιστική του αξία. Στο τελευταίο ποσό περιλαμβάνεται ζημίααπό την αναπροσαρμογή της εύλογης αξίας των επενδυτικών ακινήτων και, συνεπώς, τα δύο μεγέθη δεν πρέπει να αθροιστούν. Στον αντίποδα, ο Όμιλος κατέγραψε καθαρό κέρδοςαπό πωλήσεις επενδύσεων και χρεογράφων, καθώς και επενδυτικά έσοδα, ενώ η πώληση ακινήτου στοπρος την, έναντι, πραγματοποιήθηκε στη λογιστική αξία και δεν δημιούργησε αποτέλεσμα. Μετά τις παραπάνω επιβαρύνσεις, ο Όμιλος εμφάνισε δημοσιευμένες, έναντι προσαρμοσμένων καθαρών κερδών, ενώ σε επίπεδο προ φόρων τα προσαρμοσμένα κέρδη ανήλθαν σε, έναντι δημοσιευμένων ζημιών, αναδεικνύοντας ότι η υποκείμενη δραστηριότητα παρέμεινε κερδοφόρα.-Μετά τηνπου πέρασε στον έλεγχο των Παναγιώτη και Ρήγα Τζώρτζη, ένα εξίσου ιστορικό όνομα του ελληνικούπερνά σε νέα εποχή, καθώς ηκαι ηυπέγραψαν αρχική συμφωνία για την απόκτηση τουτης δεύτερης. Η κίνηση έρχεται μόλις δύο μήνες μετά τη στρατηγική συνεργασία των δύο εταιρειών και σηματοδοτεί ουσιαστικά την αλλαγή σκυτάλης στη, έπειτα από περισσότερο από μισό αιώνα παρουσίας στην αγορά. Καλά πληροφορημένες πηγές αναφέρουν πως η απόφαση τουνα προχωρήσει στην πώληση της εταιρείας που δημιούργησε τοσχετίζεται με την απουσία διαδόχου κατάστασης. Όσο για τη, δραστηριοποιείται στονκαι τοαπό το 2017, παρέχοντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες και διαχειριζόμενη στόλο σκαφών. Βασικοί μέτοχοί της είναι ημέσω της, η οποία έχει παρουσία, μεταξύ άλλων, και στη ναυτιλία τα τελευταία 13 χρόνια. Με την ολοκλήρωση της συμφωνίας, το νέο σχήμα σχεδιάζει να ενισχύσει τη δραστηριότητα στις, να διευρύνει το πελατολόγιο και να εμπλουτίσει τις αποκλειστικές αντιπροσωπείες του στην ελληνική αγορά, αναπτύσσοντας παράλληλα νέες υπηρεσίες με έμφαση στο-Το deal που δρομολογείται θα προσθέσει ένα ακόμη. Πρόκειται για το επενδυτικό σχήμα τηςπου δημιουργήθηκε μετά την επιτυχημένη έξοδο από τητο 2011. Τότε ηαγοράστηκε από την αμερικανικήέναντι, με option για επιπλέον τίμημα έως. Ηέκτοτε έχει πραγματοποιήσει τοποθετήσεις σε, φαρμακευτικές (), ακίνητα (), τεχνολογία και εστίαση, μεταξύ άλλων. Στοβρίσκεται πίσω από το, που αφορά στην ανάπτυξη συγκροτήματος πολυτελών κατοικιών σε οικόπεδο, σε συνεργασία με το αρχιτεκτονικό γραφείο, ενώ η οικογένεια έχει τοποθετηθεί ως στρατηγικός επενδυτής και στητου Ερρίκου Αρώνες. Τώρα ήρθε και η σειρά τουμε την εξαγορά της, με τον, επίσης μέτοχο της, να αναλαμβάνει το τιμόνι του νέου σχήματος.-Ημετά το κλείσιμο της χρηματιστηριακής συνεδρίασης ανακοίνωσε χθες ότι υπέγραψεγια το, ακριβώς στην αυλή του λιγνιτικού σταθμού που έσβησε. Το όνομα που η αγορά προσπαθούσε να μαντέψει επί μήνες, ανάμεσα σε, γράφτηκε πλέον σε ρυθμιζόμενη πληροφορία. Η. Παρέχει την έκταση, τα κτήρια και τις. Ηεγκαθιστά και λειτουργεί τον εξοπλισμό πληροφορικής και μισθώνει το σύνολο γιααπό την ολοκλήρωση της κατασκευής. Επιπλέον αγοράζει το ρεύμα από τη, με μακροχρόνια, ευθυγραμμισμένα με τον στόχο τηςγια. Ο ίδιος πελάτης πληρώνει, δηλαδή, δύο φορές:. Αρχική ισχύς, με πρόθεση διερεύνησης επέκτασης έως. Στουπάρχουν και «ψιλά γράμματα». Χαρακτηρίστηκε «δεσμευτικό», αλλά το έργο και όλοι οι εμπορικοί όροι τελούν υπό την επιφύλαξη οριστικών συμφωνιών, ελέγχου, εξασφάλισης της σύνδεσης με το δίκτυο και αδειών. Η ανακοίνωση δεν ανέφερε ούτε το ύψος επένδυσης, ούτε μίσθωμα, ούτε χρονοδιάγραμμα εγκατάστασης. Τον Αύγουστο ομιλούσε για λειτουργία της πρώτης φάσης έως το τέλος του. Στις αρχές του μήνα ηέδινε τιμή-στόχο για τηταμε μηδενική συνεισφορά από data centers στο βασικό της σενάριο. Υπολόγιζε περίπουεπιπλέον αν το έργο φτάσει το. Από αύριο τα μοντέλα ξαναγράφονται.-Στο επίκεντρο του αγοραστικού ενδιαφέροντος βρίσκεται η μετοχή του, συμπληρώνοντας την τρίτη συνεχόμενη άνοδό της. Με αυτό τον τρόπο, οεδραιώνεται πάνω από το ψυχολογικό όριο των. Χθες έκλεισε στα, «βλέποντας» πλέον τα επίπεδα ρεκόρ τωντου περασμένου Φεβρουαρίου, καθώς και το ενδοσυνεδριακό υψηλό τωντου περασμένου Ιανουαρίου. Η συναλλακτική δραστηριότητα ξεπέρασε τα, με τον όγκο να αγγίζει τις. Η χρηματιστηριακή αξία διαμορφώνεται άνω των, επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη της αγοράς στις προοπτικές του αεροδρομίου.-Σε ανοδική τροχιά διατηρήθηκε η, κλείνοντας σε νέο ιστορικό υψηλό στα, που ήταν και το υψηλό ημέρας, φτάνοντας μία ανάσα από το ορόσημο των. Η χρηματιστηριακή αξία του ομίλου ανέρχεται πλέον στα, επιβεβαιώνοντας την ηγετική του θέση στο. Η άνοδος υποστηρίχθηκε από υψηλή συναλλακτική δραστηριότητα, καθώς ο τζίρος ανήλθε σταμε όγκο άνω των, με τηνα κινείται ήδη στον ρυθμό του σημερινού. Παράλληλα, πρόκειται για την τρίτη συνεχόμενη θετική συνεδρίαση, με τα σωρευτικά κέρδη του τριημέρου να υπερβαίνουν το. Το θετικό κλίμα διαχύθηκε συνολικά στον κλάδο των, καθώς και ηδιεύρυνε το υψηλό 27 ετών και έκλεισε στα, πλησιάζοντας περαιτέρω το ιστορικό ρεκόρ τωνπου κρατά από τον Σεπτέμβριο του 1999.-Ησυγκέντρωσε χθες στη Φρανκφούρτη αρκετούςκαι διαχειριστές κεφαλαίων της. Κεντρικός ομιλητής στο επίσημο δείπνο της εκδήλωσης και συντονιστής ενός από τα πάνελ, ήταν ο επικεφαλής του. Εκπροσωπούσε τη μοναδική χώρα της βαθμίδαςστο πρόγραμμα, όλοι οι άλλοι ήταν. Σε τέτοιου είδους συναντήσεις οι Γερμανοί τραπεζίτες συνήθως δεν καλούν στο βήμα από ευγένεια, αλλά με βάση τους αριθμούς. Στις 11 Σεπτεμβρίου, οανακοίνωσε ότι η δημοπρασία ομολόγων της 16ης δεν θα γίνει. Το ίδιο είχε πράξει και για εκείνη της 17ης Ιουνίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η αγορά περιμένει επανάληψη της αποχής και τον Οκτώβριο. Ηάντλησεμε επιτόκιοκαιμε περίπου, καλύπτοντας από τότε το. Δεν έχει λόγο να πληρώσει τα σημερινά επιτόκια του. Το ελληνικόέκλεισε τη Δευτέρα στο, απόστις αρχές του μήνα, με το spread στις, το βασικό επιτόκιο τηςκαι το αμερικανικόπιέζουν όλους τους εκδότες. Ηπληρώνει κοντά στο. Η Ελλάδα δανείζεται φθηνότερα και από τη Ρώμη και από το Παρίσι, ενώ το μέσο κόστος εξυπηρέτησης του χρέους της, μαζί με τους αναβαλλόμενους τόκους του, ήτανστο τέλος Ιουνίου. Λιγότερο από το μισό της σημερινής τιμής της αγοράς. Αντί να εκδίδει ομόλογα, η. Οιφτάνουν περίπου τα, με στόχο, κατά αρμόδια πηγή, το χρέος να κλείσει τη χρονιά «κάτω από» του ΑΕΠ. Η Ιταλία προβλέπει για τον εαυτό της. Στο τέλος του πρώτου τριμήνου η Ελλάδα ήταν ακόμη πρώτη στην ΕΕ, με. Τον Δεκέμβριο ο τίτλος αλλάζει χέρια.αξιολογούν την ελληνική οικονομία αυτόν τον μήνα, με τη, σε, πιο κοντά σε αναβάθμιση. Πριν από δεκαπέντε χρόνια η Ελλάδα πήγαινε στη Φρανκφούρτη για να ζητήσει βοήθεια. Φέτος πηγαίνει για να μιλήσει. Στις αγορές σε καλούν στο βήμα όταν δεν χρειάζεσαι τα λεφτά τους.-Γράφαμε τις προηγούμενες ημέρες για την εκρηκτική άνοδο των. Σήμερα έχουμε ήδη την πρώτη απάντηση της αγοράς. Τρία πλοία στις γραμμές τηςέδεσαν νωρίτερα. Αλλά η πραγματικά δύσκολη συζήτηση δεν είναι αν θα ακολουθήσουν κι άλλα. Είναιγια να μείνουν τα νησιά συνδεδεμένα τον χειμώνα. Με τοκαι σχεδόν διπλάσιο σε σχέση με τον Φεβρουάριο, το πρόβλημα δεν είναι πλέον λογιστικό. Οι πρώτες πρόωρες αποσύρσεις συμβατικών πλοίων έδωσαν ένα πρώτο δείγμα των πιέσεων. Μετά το καλοκαίρι μειώνεται η κίνηση επιβατών και Ι.Χ., αλλά δεν εξαφανίζονται ούτε οι μόνιμοι κάτοικοι ούτε τα φορτηγά με. Και. Στην αγορά ήδη ανοίγει η κουβέντα για πιο ευέλικτες δρομολογήσεις, λιγότερα δρομολόγια στις «νεκρές» περιόδους και μεγαλύτερη αξιοποίηση πλοίωνγια τα φορτία. Όλα λογικά στα χαρτιά. Μόνο που ηδεν είναι αεροπορική εταιρεία. Δεν κόβεις εύκολα χωρητικότητα, ούτε αλλάζεις ένα μεγάλο συμβατικό πλοίο με ένα μικρότερο από τη μια ημέρα στην άλλη. Και κάπως έτσι, πίσω από τα τρία πλοία που έδεσαν νωρίτερα, εμφανίζεται ένα πολύ μεγαλύτερο θέμα. Το σημερινό μοντέλο ζητά ουσιαστικά από τις εταιρείες να κρατούν γραμμές και σε μήνες όπου τα οικονομικά τους μπορεί να μη βγαίνουν. Αν ταμείνουν εκεί ψηλά, το δίλημμα του χειμώνα θα είναι πολιτικά δύσκολο.Γιατί τα νησιά δεν μπορούν να μπουν σε… ετήσια ακινησία.-Τρυπώσαμε στο γραφείο όπου, αφού κτύπησε το καμπανάκι για την επίσημη έναρξη της παράλληλης διαπραγμάτευσης της μετοχής τηςστην Αθήνα, οκαι οάφησαν τις δικές τους χειρόγραφες αφιερώσεις στο επίσημο βιβλίο της. Και οι δύο, με διαφορετικό ύφος, έστειλαν μήνυμα με σαφή«Η ημέρα αυτή είναι σημαντική για την ιστορία της Star Bulk αλλά ελπίζουμε και της Ελληνικής ναυτιλίας. Η συνέπεια, η εντιμότητα και ο σεβασμός στα χρήματα των μετόχων μας, θα συνεχίσουν να μας έχουν στην κορυφή».από την πλευρά του, συνέδεσε την είσοδο τηςμε μια ευρύτερη επιστροφή της ναυτιλίας στην ελληνική κεφαλαιαγορά. «Προχωράμε με δύναμη, θάρρος και συνείδηση της ευθύνης την οποία αναλαμβάνουμε, πάντα με γνώμονα το συμφέρον των μετόχων μας και προσβλέπουμε σε έναπου λείπει από την». Κρατήστε κυρίως την τελευταία φράση. Γιατί πίσω από το εορταστικό κλίμα και το καμπανάκι, το πραγματικό στοίχημα της Αθήνας είναι μεγαλύτερο από μία ακόμη εισηγμένη ναυτιλιακή: να δημιουργηθεί ξανά μια κρίσιμη μάζα. Και, όπως φαίνεται, αυτό πλέον δεν λέγεται μόνο στις αίθουσες των παρουσιάσεων. Γράφεται και στο βιβλίο.-Κάποτε οι Έλληνες εφοπλιστές έπρεπε να χτυπήσουν κυρίως πόρτες στογια να χρηματοδοτήσουν τα πλοία τους. Τώρα, όμως, κάτι αλλάζει και μάλιστα γρήγορα. Κρατήστε έναν αριθμό από την τελευταία έκθεση της. Τόσο αύξησαν μέσα σε έναν χρόνοτη συνολική χρηματοδότησή τους προς την ελληνική ναυτιλία, φθάνοντας ταΤην ίδια περίοδο, οι υπόλοιπες διεθνείς τράπεζες που χρηματοδοτούν τους Έλληνες πλοιοκτήτες έμειναν ουσιαστικά ακίνητες, με μεταβολή. Και εδώ βρίσκεται το παρασκήνιο. Τοξαναβλέπει τη ναυτιλία όχι απλώς ως παραδοσιακό πελάτη, αλλά ως πεδίο στο οποίο αξίζει να διεκδικήσει μεγαλύτερο κομμάτι της πίτας. Το μερίδιο ελληνικών και κυπριακών τραπεζών ανέβηκε ήδη απόμέσα σε μόλις έναν χρόνο. Το ενδιαφέρον τώρα είναι στο πότε και αν αυτό τοθα περάσει το. Γιατί τότε δεν θα μιλάμε απλώς για επιστροφή. Θα μιλάμε για πραγματική αλλαγή ισορροπιών στη χρηματοδότηση της-Το νέοπου έστησαν οκαι οξεκίνησε τις τοποθετήσεις. Πρόκειται για το, ναυπήγησης, που παραδόθηκε στις 3 Αυγούστου στο. Μέχρι πρότινος το πλοίο ταξίδευε ως «Laperouse» για λογαριασμό της. Τώρα ξεκινά τη νέα του ζωή με εξασφαλισμένη, δηλαδή με προβλέψιμες ταμειακές ροές από την πρώτη ημέρα, ένα στοιχείο που τραβά αμέσως την προσοχή των. Η απόκτηση έγινε μέσω ενδιάμεσης ιδιοκτησιακής δομής, έως ότου ολοκληρωθούν οι διαδικασίες ένταξης στο χαρτοφυλάκιο του. Δεν ήταν όμως η μοναδική τοποθέτηση. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως ένα δεύτεροέχει ήδη κλειδώσει και ένα τρίτο βρίσκεται σε προχωρημένο σχεδιασμό. Το επενδυτικό σχήμα που ιδρύθηκε διακριτικά το, με τους βασικούς μετόχους τηςως anchor investors, έχει ήδη συγκεντρώσει σημαντικό μέρος τωνπου αναζητά από private equity, με τελικό στόχο επενδυτική δυναμικότητα, με 25ετία σεκαι(Euroxx, Eurobank Equities, μία δεκαετία στη Eurobank Private Bank Luxembourg), φέρνει τους επενδυτές και το governance. Η οικογένεια, μέσω της, έχει αναλάβει ρόλο τεχνικού και επιχειρησιακού διαχειριστή του στόλου.-Η αλήθεια είναι ότι ηδεν έχει άμεση πρόσβαση στα θησαυροφυλάκια της. Έχει όμως ένα μοντέλο () που παρακολουθεί τις ροές στην εξωχρηματιστηριακή αγορά του Λονδίνου. Στο τελευταίο της report αναφέρει ότι η, ενώ η κεντρική τράπεζαδήλωσε επισήμως ότι αγόρασε μόνο. Σύμφωνα με την, αυτή δεν ήταν η μόνη φορά που τα επίσημα στοιχεία διαφέρουν από τα πραγματικά της αγοράς. Τον Ιούνιο, η Goldman μέτρησεέναντι, τον Μάιο. Συνολικά στο τρίμηνο ηεκτιμά ότι η Κίνα αγόρασε, αλλά δήλωσε μόνο. Στις 7 Σεπτεμβρίου, η, η Κρατική Διοίκηση Συναλλάγματος της Κίνας, ανακοίνωσε προσθήκητον Αύγουστο, τη μεγαλύτερη από τον Οκτώβριο του 2023. Είναι ο, με τα αποθέματα στουςκαι στο, από 8% τον Ιούλιο. Η Κίνα έχει στα θησαυροφυλάκιά τηςκαι ανέβηκε στην. Από την άλλη πλευρά, τοέχει μειώσει την επενδυτική του θέση σεκατάτον Ιούλιο, στα. Ήδη τον Ιούνιο βρίσκονταν στο χαμηλότερο επίπεδο από το. Το ιστορικό υψηλό,, χρονολογείται από τον Νοέμβριο του 2013.-Θεωρητικά, μια αύξηση του κόστους χρήματος από την κεντρική τράπεζα επηρεάζει αμέσως και αρνητικά τα πιο ριψοκίνδυνα περιουσιακά στοιχεία. Η απόφαση τηςγια αύξηση των επιτοκίων του δολαρίου ωστόσο ουδόλως επηρέασε την αγορά. Αντιθέτως. Την Τετάρτη, στο πρώτο μισάωρο μετά τη συνέντευξη του, τοκινήθηκε μεταξύκαι σταθεροποιήθηκε γύρω στα, εκεί ακριβώς όπου βρισκόταν και πριν. Την Πέμπτη, άνοιξε σταυψηλότερα, με το. Η αλήθεια είναι ότι το οδυνηρό χτύπημα ήρθε από άλλο κτήριο της Ουάσιγκτον. Την Τρίτη, στηδεν συγκεντρώθηκαν οιπου ήταν απαραίτητες για να προχωρήσει το, το νομοσχέδιο που θα όριζε ποιος εποπτεύει τι στην αγορά ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, με κοινό πλαίσιο. Έλειπαντουλάχιστον και αυτό σημαίνει ότι η νομοθέτηση παραπέμφθηκε στις καλένδες του. Στοη πιθανότητα ψήφισης φέτος έπεσε στο. Τα αμερικανικάέχασαν, τη μεγαλύτερη ημερήσια εκροή από τον Ιούνιο, με τοστακαι τοσταΤαέχασαν άλλα. Μοχλευμένες θέσεις άνω τωνρευστοποιήθηκαν αναγκαστικά. Τουποχώρησε, ενώκαιέχασαν πάνω απόστο ταμπλό. Το bitcoin έπεσε έως τα. Το bitcoin βρίσκεται, με τανα λειτουργούν ως οροφή από τα τέλη Αυγούστου. Το ρεκόρ άνω τωνχρονολογείται από τον Οκτώβριο του 2025. Η συνολική αξία της αγοράςείναι περίπου, εκεί που ήταν και τον Μάιο.