-Χαίρετε, είχαμε προαναγγείλει από προχθές ότι ο Μητσοτάκης θα δώσει μία γεύση στη χθεσινή συνέντευξή του από τα μέτρα ενίσχυσης του κόσμου για τον δύσκολο χειμώνα που έρχεται λόγω της παρατεταμένης και μάλλον αυξανόμενης σε ένταση ενεργειακής κρίσης. Λεπτομέρειες θα διαβάσατε για τα μέτρα ενίσχυσης, αν και οι περισσότερες θα δοθούν την άλλη εβδομάδα. Εγώ θα σημειώσω μερικά βασικά, πρώτον ότι δεν θα βάλει για τρίτη φορά έκτακτη εισφορά στα διυλιστήρια, όπως θα κάνουν άλλες χώρες της ΕΕ. Και αυτό γιατί… το τρις εξαμαρτείν ουκ ανδρός σοφού γιατί έχουμε και εκλογές, αλλά για να αφήσω το χιούμορ δεν θα ήταν ούτε σωστό, ούτε δίκαιο επιχειρηματικά να βάζει ένα κράτος συνεχώς έκτακτες εισφορές γιατί πλέον δεν είναι έκτακτες και γιατί παύει να λειτουργεί η έννοια του επιχειρείν, αν σε κάθε ευκαιρία το κράτος παριστάνει τον συνεταίρο μόνο στα κέρδη. Κατά τα λοιπά ο Κ.Μ στήριξε και τον Παύλο Μαρινάκη ξεκαθαρίζοντας βέβαια ότι είναι προσωπική η άποψή του για τα επιδόματα. Αλλά και τον Γιώργο Φλωρίδη πλήρως αφού ουσιαστικά είπε ότι η ακυβερνησία ενέχει κινδύνους και είναι πιθανή από την ώρα που κανένα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν θέλει να συνεργαστεί. Ευγενώς τοποθέτησε τον Καραμανλή στην κατηγορία «μη ενεργός πολιτικός – πρώην πρωθυπουργός» αλλά βέβαια δεν είναι και έτσι ακριβώς, αν και μαθαίνω ότι ο ΚΚΡ βρίσκεται ήδη σε road trip με τελικό προορισμό τη Βουδαπέστη. Για τον Κασιδιάρη ο Μητσοτάκης το πήγε μέχρι εκεί που έπρεπε, ότι δηλαδή ο νόμος που υπάρχει καλύπτει την απαγόρευση δημιουργίας κόμματος για το συγκεκριμένο πρόσωπο, αλλά πάντως το όλο θέμα έμεινε και λίγο φλου. Τώρα, οκτώ μήνες πριν τις εκλογές, απαντήσεις πειστικές και ειλικρινείς για Βελόπουλους και Λατινοπούλου είναι λίγο δύσκολο να δώσει.
Η σύσκεψη για τον Αναπτυξιακό Νόμο
-Ανάμεσα στις αρκετές του υποχρεώσεις, ο Κ.Μ
χθες είχε σύσκεψη στο Μ.Μ
με τον Τάκη Θεοδωρικάκο
και άλλους παράγοντες του Ανάπτυξης
για την πορεία του Αναπτυξιακού Νόμου
. Το πρότζεκτ ενδιαφέρει πολύ και το Μαξίμου
και το Ανάπτυξης
, καθώς δίνονται λεφτά σε επιχειρήσεις που κάνουν επενδύσεις
και δημιουργούν καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας
, με αποτέλεσμα θετική επίδραση στο παραγωγικό μοντέλο
. Σήμερα ο Θεοδωρικάκος
θα βρίσκεται στο Ηράκλειο της Κρήτης
, όπου θα επισκεφθεί δύο σημαντικές επενδύσεις που έχουν ενταχθεί στην ομπρέλα του Αναπτυξιακού
, ενώ συνολικά στην Κρήτη
έχουν ενταχθεί πάνω από 90 επενδυτικά σχέδια
, συνολικού ύψους άνω των 266 εκατ. ευρώ
, με ενισχύσεις που ξεπερνούν τα 140 εκατ. ευρώ
. Πάνω από τα μισά αφορούν τη μεταποίηση
, την αγροδιατροφή
και τον πρωτογενή τομέα
. Συνολικά, πάνω από 600 παραγωγικές επενδύσεις στη βιομηχανία
, εμβέλειας πάνω από 2 δισ. ευρώ
"τρέχουν" ανά τη χώρα, με αποτέλεσμα τη δημιουργία περισσότερων από 10.000 θέσεων εργασίας
.
Το μέτρο Κεραμέως για τα ΤΕΑ και οι τράπεζες
-Στον απόηχο του καλοκαιριού και στα απόνερα της ΔΕΘ
, πέρασε στα ψιλά μία σημαντική νομοθετική πρωτοβουλία
από την υπουργό Εργασίας Νίκη Κεραμέως
, καθώς το υπουργείο νομοθέτησε στα τέλη Αυγούστου τη βελτίωση του πλαισίου για τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ)
, επιφέροντας σημαντικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας τους. Στόχος των αλλαγών είναι να προσφέρουν τη δυνατότητα στους εργαζόμενους να «χτίσουν» μία δεύτερη, συμπληρωματική σύνταξη
, πέραν της κρατικής, παρέχοντας σημαντικά φορολογικά κίνητρα
με αυξημένα ανώτατα όρια εισφορών και χαμηλότερη φορολογία παροχών όσο αυξάνεται η ηλικία εξόδου. Με βάση τη ρύθμιση, ένας εργαζόμενος μπορεί να βάζει σε έναν λογαριασμό έως το 35% του μισθού του
σε ετήσια βάση, είτε με δικά του λεφτά είτε με λεφτά του εργοδότη του. Πρακτικά, ένας εργοδότης που μπορεί να θέλει να δώσει ένα μισθολογικό benefit
στον εργαζόμενο, μπορεί να το κάνει βάζοντας λεφτά σε έναν λογαριασμό του ΤΕΑ
, καθώς δεν υπάρχουν εισφορές. Βεβαίως, ο εργαζόμενος δεν θα μπορεί να σηκώνει αμέσως τα λεφτά, καθώς έχουν αποταμιευτική λογική
και όταν το κάνει θα έχει μια ελάχιστη επιβάρυνση της τάξης του 2,5%
. Επιπλέον, με τις αλλαγές δίνεται η δυνατότητα σε εργαζόμενους μικρών επιχειρήσεων να συμμετάσχουν στα νέα «Ανοιχτά Ταμεία»
, για τους οποίους μέχρι πρότινος η πρόσβαση στην επαγγελματική ασφάλιση
ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, ενώ ένας εργαζόμενος που τυχόν αλλάξει εργασία ή επαγγελματική κατάσταση θα μπορεί να μεταφέρει τα κατοχυρωμένα δικαιώματά του από το ένα ΤΕΑ
στο άλλο, χωρίς να χάνει κάτι. Μου λένε επίσης ότι σύντομα οι τράπεζες
θα βγάλουν και σχετικά προϊόντα, καθώς έχουν μεγάλο ενδιαφέρον. Σίγουρα στην εξίσωση θα μπουν οι τέσσερις συστημικές
και η Credia Bank
, ενώ αντίστοιχο ενδιαφέρον είχε και η Optima Bank
.
Μεταγραφές
-Στο ΠΑΣΟΚ
τώρα μελετούν τις δημοσκοπήσεις αν και χθες φάγανε από τη Marc
μία κρυάδα και εκτιμούν ότι ο Τσίπρας
έχει ταβανιάσει για τα καλά, ενώ τα ποιοτικά στοιχεία του Νίκου
είναι καλύτερα από αυτά του Αλέξη
(είπαμε, η ελπίδα πεθαίνει τελευταία). Και συνεχίζουν τις μεταγραφές
ξεκινώντας σήμερα από τον Κερκυραίο ανεξάρτητο βουλευτή Αλέξανδρο Αυλωνίτη
, ο οποίος θα ενταχθεί και τυπικά στην ΚΟ του κόμματος
. Η κίνηση δεν έχει ενθουσιάσει τον γραμματέα της ΚΟ του ΠΑΣΟΚ Δημήτρη Μπιάγκη
που επίσης εκλέγεται στην Κέρκυρα, αλλά τον Νίκο
τον νοιάζει η μέγιστη συσπείρωση. Επόμενος στη σειρά ο Ναύαρχος Αποστολάκης
, ο οποίος θα πάει για την Α' Πειραιώς
και μετά βλέπουμε.
Ο Τζήκας στον ΠΑΟΚ
-Μένω στα του ΠΑΣΟΚ
, καθώς το καλοκαίρι είχε ακουστεί έντονα ότι θα είναι υποψήφιος στην Α' Θεσσαλονίκης
ο επί σειρά ετών επικεφαλής της ΔΕΘ Helexpo Τάσος Τζήκας
. Εντούτοις, ο Τζήκας
ανακοινώθηκε χθες από τον ΠΑΟΚ
και θα έχει σημαντικό ρόλο στο εσωτερικό οργανόγραμμα της ΠΑΕ
, με επίκεντρο τον μετασχηματισμό
, αλλά και την ίδια τη λειτουργία του οργανισμού, σε συνεργασία με τον CEO της ομάδας Αγησίλαο Τουμαζάτο
. Γενικώς, οι του ΠΑΟΚ
θέλουν να βάλουν στην ομάδα έμπειρα στελέχη της αγοράς και δεν είναι λογικό να μπαίνει κάποιος σε μια ομάδα για να πολιτευτεί μετά από μερικούς μήνες, οπότε ο Τζήκας
μάλλον θα μείνει... Τούμπα
.
Έκλεισε μεγάλη εξαγορά στον τομέα της τεχνολογίας – Επίκεινται ανακοινώσεις
-Και περνάμε στα νέα της αγοράς που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Το πολυαναμενόμενο deal της ΔΕΗ για το data center
ανακοινώθηκε χθες αλλά έρχεται και νέο deal στον τομέα της τεχνολογίας,
το οποίο η αγορά δεν περιμένει. Η στήλη, όπως γνωρίζουν οι τακτικοί αναγνώστες, προτιμά να αναφέρει γεγονότα με ονοματεπώνυμο. Ωστόσο, στην προκειμένη περίπτωση θα αφήσουμε τα ονοματεπώνυμα στην άκρη, γιατί η απαράβατη αρχή του Dark Room
είναι να σέβεται και να προστατεύει τις πηγές. Κι αφού δόθηκαν οι απαραίτητες εξηγήσεις να αναφέρω ότι υπάρχει μεγάλο και σημαντικό deal στον τομέα της τεχνολογίας
. Δεν αφορά εισηγμένες εταιρείες
και είναι εξαγορά ελληνικής εταιρείας από μεγάλο ξένο παίκτη
. Το τίμημα είναι σημαντικό, η συμφωνία έχει κλείσει και οι ανακοινώσεις είναι ζήτημα λίγων ημερών.
Τζίρο από 2,5 δισ. έως 7,5 δισ. περιμένουν σήμερα στο ΧΑ
-Κατά τα λοιπά αξίζει να αναφέρω ότι όλες οι μεγάλες χρηματιστηριακές
είναι σε κατάσταση συναγερμού για τη σημερινή συνεδρίαση λόγω της αναβάθμισης του ΧΑ
. Οι εκτιμήσεις είναι ότι ο σημερινός τζίρος στο Χρηματιστήριο Αθηνών
μπορεί να κυμανθεί από 2,5 δισ. έως και 7,5 δισ. ευρώ
. Οι μεγάλες χρηματιστηριακές εταιρείες έχουν εξασφαλίσει εγγυητικές για να ανταπεξέλθουν στον αυξημένο όγκο και όλοι προετοιμάζονται για τον πρωτοφανή για το Χρηματιστήριο Αθηνών
όγκο των συναλλαγών, που θα δοκιμάσει τις αντοχές ανθρώπων και συστημάτων.
Ευρώπη Holdings: Με ζημία 9,07 εκατ. πούλησε τα ακίνητα στην Παιανία
-Η κερδοφορία της Ευρώπη Holdings
στο α΄ εξάμηνο του 2026 επιβαρύνθηκε καθοριστικά από μη επαναλαμβανόμενες λογιστικές εγγραφές, οι οποίες συνδέονται κυρίως με την επικείμενη συγχώνευση με την CrediaBank
. Ειδικότερα, η εταιρεία αναγνώρισε έξοδο €6,87 εκατ.
από το πρόγραμμα δωρεάν διάθεσης μετοχών στα στελέχη της, καθώς και συνολική ζημία €9,07 εκατ.
από την πώληση του συγκροτήματος ακινήτων της Παιανίας
έναντι €45,55 εκατ.
, χαμηλότερα από τη λογιστική του αξία. Στο τελευταίο ποσό περιλαμβάνεται ζημία €7,77 εκατ.
από την αναπροσαρμογή της εύλογης αξίας των επενδυτικών ακινήτων και, συνεπώς, τα δύο μεγέθη δεν πρέπει να αθροιστούν. Στον αντίποδα, ο Όμιλος κατέγραψε καθαρό κέρδος €698 χιλ.
από πωλήσεις επενδύσεων και χρεογράφων, καθώς και επενδυτικά έσοδα €137 χιλ.
, ενώ η πώληση ακινήτου στο Μαρούσι
προς την Intracom Holdings
, έναντι €2,58 εκατ.
, πραγματοποιήθηκε στη λογιστική αξία και δεν δημιούργησε αποτέλεσμα. Μετά τις παραπάνω επιβαρύνσεις, ο Όμιλος εμφάνισε δημοσιευμένες καθαρές ζημιές €13,52 εκατ.
, έναντι προσαρμοσμένων καθαρών κερδών €0,95 εκατ.
, ενώ σε επίπεδο προ φόρων τα προσαρμοσμένα κέρδη ανήλθαν σε €6,34 εκατ.
, έναντι δημοσιευμένων ζημιών €10,27 εκατ.
, αναδεικνύοντας ότι η υποκείμενη δραστηριότητα παρέμεινε κερδοφόρα.
Γιατί πούλησε ο Βερνίκος
-Μετά την Κυριακούλης,
που πέρασε στον έλεγχο των Παναγιώτη και Ρήγα Τζώρτζη, ένα εξίσου ιστορικό όνομα του ελληνικού yachting
περνά σε νέα εποχή, καθώς η Nomad Yachting
και η Vernicos Yachts
υπέγραψαν αρχική συμφωνία για την απόκτηση του 100% των μετοχών
της δεύτερης. Η κίνηση έρχεται μόλις δύο μήνες μετά τη στρατηγική συνεργασία των δύο εταιρειών και σηματοδοτεί ουσιαστικά την αλλαγή σκυτάλης στη Vernicos Yachts
, έπειτα από περισσότερο από μισό αιώνα παρουσίας στην αγορά. Καλά πληροφορημένες πηγές αναφέρουν πως η απόφαση του Γιώργου Βερνίκου
να προχωρήσει στην πώληση της εταιρείας που δημιούργησε το 1975
σχετίζεται με την απουσία διαδόχου κατάστασης. Όσο για τη Nomad Yachting
, δραστηριοποιείται στον θαλάσσιο τουρισμό
και το yachting
από το 2017, παρέχοντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες και διαχειριζόμενη στόλο σκαφών. Βασικοί μέτοχοί της είναι η Ειρήνη, ο Πέτρος και η Ευγενία Βασιλοπούλου
μέσω της Vamare Investments Group
, η οποία έχει παρουσία, μεταξύ άλλων, και στη ναυτιλία τα τελευταία 13 χρόνια. Με την ολοκλήρωση της συμφωνίας, το νέο σχήμα σχεδιάζει να ενισχύσει τη δραστηριότητα στις ναυλώσεις
, να διευρύνει το πελατολόγιο και να εμπλουτίσει τις αποκλειστικές αντιπροσωπείες του στην ελληνική αγορά, αναπτύσσοντας παράλληλα νέες υπηρεσίες με έμφαση στο premium yachting
.
Από τη Specifar και τα φάρμακα, στη Vamare και τα κύματα
-Το deal που δρομολογείται θα προσθέσει ένα ακόμη asset στο χαρτοφυλάκιο της Vamare Investments Group
. Πρόκειται για το επενδυτικό σχήμα της οικογένειας Βασιλοπούλου
που δημιουργήθηκε μετά την επιτυχημένη έξοδο από τη Specifar
το 2011. Τότε η φαρμακευτική εταιρεία
αγοράστηκε από την αμερικανική Watson Pharmaceuticals
έναντι 400 εκατ. ευρώ
, με option για επιπλέον τίμημα έως 40 εκατ. ευρώ
. Η Vamare
έκτοτε έχει πραγματοποιήσει τοποθετήσεις σε ναυτιλία (Paradise Gas Carriers)
, φαρμακευτικές (PharmaPath, Innovis, Pharmacenter
), ακίνητα (Vamare Residences
), τεχνολογία και εστίαση, μεταξύ άλλων. Στο real estate
βρίσκεται πίσω από το «Project H» στο Κεφαλάρι
, που αφορά στην ανάπτυξη συγκροτήματος πολυτελών κατοικιών σε οικόπεδο 2.500 τ.μ.
, σε συνεργασία με το αρχιτεκτονικό γραφείο Fermanoglou Architects
, ενώ η οικογένεια έχει τοποθετηθεί ως στρατηγικός επενδυτής και στη Hellenic Properties
του Ερρίκου Αρώνες. Τώρα ήρθε και η σειρά του yachting
με την εξαγορά της Vernicos Yachts
, με τον Κωνσταντίνο Θεοδωρόπουλο
, επίσης μέτοχο της Nomad Yachting
, να αναλαμβάνει το τιμόνι του νέου σχήματος.
ΔΕΗ-Amazon
-Η ΔΕΗ
μετά το κλείσιμο της χρηματιστηριακής συνεδρίασης ανακοίνωσε χθες ότι υπέγραψε Μνημόνιο Συνεργασίας με την Amazon Web Services
για το data center στον Άγιο Δημήτριο της Κοζάνης
, ακριβώς στην αυλή του λιγνιτικού σταθμού που έσβησε. Το όνομα που η αγορά προσπαθούσε να μαντέψει επί μήνες, ανάμεσα σε Microsoft, Google και Meta
, γράφτηκε πλέον σε ρυθμιζόμενη πληροφορία. Η ΔΕΗ έγινε ιδιοκτήτης ακινήτου με πρίζα
. Παρέχει την έκταση, τα κτήρια και τις ενεργειακές υποδομές
. Η AWS
εγκαθιστά και λειτουργεί τον εξοπλισμό πληροφορικής και μισθώνει το σύνολο για 15 χρόνια
από την ολοκλήρωση της κατασκευής. Επιπλέον αγοράζει το ρεύμα από τη ΔΕΗ
, με μακροχρόνια PPAs από ανανεώσιμες πηγές
, ευθυγραμμισμένα με τον στόχο της Amazon
για μηδενικές καθαρές εκπομπές έως το 2040
. Ο ίδιος πελάτης πληρώνει, δηλαδή, δύο φορές: ενοίκιο και κιλοβατώρες
. Αρχική ισχύς 300 MW
, με πρόθεση διερεύνησης επέκτασης έως 1 GW
. Στο MoU
υπάρχουν και «ψιλά γράμματα». Χαρακτηρίστηκε «δεσμευτικό», αλλά το έργο και όλοι οι εμπορικοί όροι τελούν υπό την επιφύλαξη οριστικών συμφωνιών, ελέγχου due diligence
, εξασφάλισης της σύνδεσης με το δίκτυο και αδειών. Η ανακοίνωση δεν ανέφερε ούτε το ύψος επένδυσης, ούτε μίσθωμα, ούτε χρονοδιάγραμμα εγκατάστασης. Τον Αύγουστο ο Γιώργος Στάσσης
μιλούσε για λειτουργία της πρώτης φάσης έως το τέλος του 2028
. Στις αρχές του μήνα η Goldman Sachs
έδινε τιμή-στόχο για τη ΔΕΗ
τα 27 ευρώ
με μηδενική συνεισφορά από data centers στο βασικό της σενάριο. Υπολόγιζε περίπου 4 ευρώ ανά μετοχή
επιπλέον αν το έργο φτάσει το 1 GW
. Από αύριο τα μοντέλα ξαναγράφονται.
Ο ΔΑΑ «κλειδώνει» τα 11 ευρώ και κοιτάζει προς νέες κορυφές
-Στο επίκεντρο του αγοραστικού ενδιαφέροντος βρίσκεται η μετοχή του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών
, συμπληρώνοντας την τρίτη συνεχόμενη άνοδό της. Με αυτό τον τρόπο, ο ΔΑΑ
εδραιώνεται πάνω από το ψυχολογικό όριο των 11 ευρώ
. Χθες έκλεισε στα 11,27 ευρώ
, «βλέποντας» πλέον τα επίπεδα ρεκόρ των 11,72 ευρώ
του περασμένου Φεβρουαρίου, καθώς και το ενδοσυνεδριακό υψηλό των 12 ευρώ
του περασμένου Ιανουαρίου. Η συναλλακτική δραστηριότητα ξεπέρασε τα 5,1 εκατ. ευρώ
, με τον όγκο να αγγίζει τις 450 χιλιάδες μετοχές
. Η χρηματιστηριακή αξία διαμορφώνεται άνω των 3,5 δισ. ευρώ
, επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη της αγοράς στις προοπτικές του αεροδρομίου.
Μία ανάσα από τα 70 ευρώ η Motor Oil
-Σε ανοδική τροχιά διατηρήθηκε η Motor Oil
, κλείνοντας σε νέο ιστορικό υψηλό στα 69,95 ευρώ
, που ήταν και το υψηλό ημέρας, φτάνοντας μία ανάσα από το ορόσημο των 70 ευρώ
. Η χρηματιστηριακή αξία του ομίλου ανέρχεται πλέον στα 7,75 δισ. ευρώ
, επιβεβαιώνοντας την ηγετική του θέση στο Χρηματιστήριο Αθηνών
. Η άνοδος υποστηρίχθηκε από υψηλή συναλλακτική δραστηριότητα, καθώς ο τζίρος ανήλθε στα 31,46 εκατ. ευρώ
με όγκο άνω των 450.000 τεμαχίων
, με τη MOH
να κινείται ήδη στον ρυθμό του σημερινού rebalancing
. Παράλληλα, πρόκειται για την τρίτη συνεχόμενη θετική συνεδρίαση, με τα σωρευτικά κέρδη του τριημέρου να υπερβαίνουν το 6,5%
. Το θετικό κλίμα διαχύθηκε συνολικά στον κλάδο των διυλιστηρίων
, καθώς και η HELLENiQ ENERGY
διεύρυνε το υψηλό 27 ετών και έκλεισε στα 18,24 ευρώ
, πλησιάζοντας περαιτέρω το ιστορικό ρεκόρ των 18,87 ευρώ
που κρατά από τον Σεπτέμβριο του 1999.
Το μαύρο πρόβατο οδηγεί το κοπάδι
-Η Commerzbank
συγκέντρωσε χθες στη Φρανκφούρτη αρκετούς κεντρικούς τραπεζίτες
και διαχειριστές κεφαλαίων της αγοράς ομολόγων
. Κεντρικός ομιλητής στο επίσημο δείπνο της εκδήλωσης και συντονιστής ενός από τα πάνελ, ήταν ο επικεφαλής του ΟΔΔΗΧ Δημήτρης Τσάκωνας
. Εκπροσωπούσε τη μοναδική χώρα της βαθμίδας ΒΒΒ
στο πρόγραμμα, όλοι οι άλλοι ήταν Α βαθμίδας και πάνω
. Σε τέτοιου είδους συναντήσεις οι Γερμανοί τραπεζίτες συνήθως δεν καλούν στο βήμα από ευγένεια, αλλά με βάση τους αριθμούς. Στις 11 Σεπτεμβρίου, ο ΟΔΔΗΧ
ανακοίνωσε ότι η δημοπρασία ομολόγων της 16ης δεν θα γίνει. Το ίδιο είχε πράξει και για εκείνη της 17ης Ιουνίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η αγορά περιμένει επανάληψη της αποχής και τον Οκτώβριο. Η Ελληνική Δημοκρατία
άντλησε €4 δισ. τον Ιανουάριο
με επιτόκιο 3,47%
και €3 δισ. τον Ιούνιο
με περίπου 3,75%
, καλύπτοντας από τότε το 95% του φετινού προγράμματος
. Δεν έχει λόγο να πληρώσει τα σημερινά επιτόκια του 4,3%
. Το ελληνικό 10ετές ομόλογο
έκλεισε τη Δευτέρα στο 4,29%
, από 4,02%-4,07%
στις αρχές του μήνα, με το spread στις 76 μονάδες βάσης
. Πετρέλαιο πάνω από τα 100 δολάρια
, το βασικό επιτόκιο της ΕΚΤ στο 2,5%
και το αμερικανικό 10ετές πάνω από το 5%
πιέζουν όλους τους εκδότες. Η Ιταλία
πληρώνει κοντά στο 4,45%
. Η Ελλάδα δανείζεται φθηνότερα και από τη Ρώμη και από το Παρίσι, ενώ το μέσο κόστος εξυπηρέτησης του χρέους της, μαζί με τους αναβαλλόμενους τόκους του EFSF
, ήταν 1,94%
στο τέλος Ιουνίου. Λιγότερο από το μισό της σημερινής τιμής της αγοράς. Αντί να εκδίδει ομόλογα, η Αθήνα εξοφλεί
. Οι πρόωρες αποπληρωμές του 2026
φτάνουν περίπου τα 13 δισ. ευρώ
, με στόχο, κατά αρμόδια πηγή, το χρέος να κλείσει τη χρονιά «κάτω από 137%
» του ΑΕΠ. Η Ιταλία προβλέπει για τον εαυτό της 138,6%
. Στο τέλος του πρώτου τριμήνου η Ελλάδα ήταν ακόμη πρώτη στην ΕΕ, με 143,5%
. Τον Δεκέμβριο ο τίτλος αλλάζει χέρια. Moody's, DBRS και Scope
αξιολογούν την ελληνική οικονομία αυτόν τον μήνα, με τη Scope
, σε ΒΒΒ με θετικές προοπτικές
, πιο κοντά σε αναβάθμιση. Πριν από δεκαπέντε χρόνια η Ελλάδα πήγαινε στη Φρανκφούρτη για να ζητήσει βοήθεια. Φέτος πηγαίνει για να μιλήσει. Στις αγορές σε καλούν στο βήμα όταν δεν χρειάζεσαι τα λεφτά τους.
Δένουν πρόωρα πλοία της ακτοπλοΐας λόγω της ενεργειακής κρίσης
-Γράφαμε τις προηγούμενες ημέρες για την εκρηκτική άνοδο των ναυτιλιακών καυσίμων
. Σήμερα έχουμε ήδη την πρώτη απάντηση της αγοράς. Τρία πλοία στις γραμμές της Ραφήνας
έδεσαν νωρίτερα. Αλλά η πραγματικά δύσκολη συζήτηση δεν είναι αν θα ακολουθήσουν κι άλλα. Είναι ποιος θα πληρώσει τον λογαριασμό
για να μείνουν τα νησιά συνδεδεμένα τον χειμώνα. Με το MGO στα 1.300 ευρώ τον τόνο
και σχεδόν διπλάσιο σε σχέση με τον Φεβρουάριο, το πρόβλημα δεν είναι πλέον λογιστικό. Οι πρώτες πρόωρες αποσύρσεις συμβατικών πλοίων έδωσαν ένα πρώτο δείγμα των πιέσεων. Μετά το καλοκαίρι μειώνεται η κίνηση επιβατών και Ι.Χ., αλλά δεν εξαφανίζονται ούτε οι μόνιμοι κάτοικοι ούτε τα φορτηγά με τρόφιμα, φάρμακα, καύσιμα και εμπορεύματα
. Και εδώ αρχίζουν τα δύσκολα
. Στην αγορά ήδη ανοίγει η κουβέντα για πιο ευέλικτες δρομολογήσεις, λιγότερα δρομολόγια στις «νεκρές» περιόδους και μεγαλύτερη αξιοποίηση πλοίων Ro/Ro
για τα φορτία. Όλα λογικά στα χαρτιά. Μόνο που η ακτοπλοΐα
δεν είναι αεροπορική εταιρεία. Δεν κόβεις εύκολα χωρητικότητα, ούτε αλλάζεις ένα μεγάλο συμβατικό πλοίο με ένα μικρότερο από τη μια ημέρα στην άλλη. Και κάπως έτσι, πίσω από τα τρία πλοία που έδεσαν νωρίτερα, εμφανίζεται ένα πολύ μεγαλύτερο θέμα. Το σημερινό μοντέλο ζητά ουσιαστικά από τις εταιρείες να κρατούν γραμμές και σε μήνες όπου τα οικονομικά τους μπορεί να μη βγαίνουν. Αν τα καύσιμα
μείνουν εκεί ψηλά, το δίλημμα του χειμώνα θα είναι πολιτικά δύσκολο. Λιγότερα δρομολόγια, ακριβότερη κρατική στήριξη ή αλλαγή των κανόνων του παιχνιδιού.
Γιατί τα νησιά δεν μπορούν να μπουν σε… ετήσια ακινησία.
Οι ιδιόχειρες ευχές Παππά και Καπράλου στο βιβλίο της Euronext Athens
-Τρυπώσαμε στο γραφείο όπου, αφού κτύπησε το καμπανάκι για την επίσημη έναρξη της παράλληλης διαπραγμάτευσης της μετοχής της Star Bulk
στην Αθήνα, ο Πέτρος Παππάς
και ο Σπύρος Καπράλος
άφησαν τις δικές τους χειρόγραφες αφιερώσεις στο επίσημο βιβλίο της Euronext Athens
. Και οι δύο, με διαφορετικό ύφος, έστειλαν μήνυμα με σαφή ναυτιλιακή αναφορά
. Ο Πέτρος Παππάς έγραψε:
«Η ημέρα αυτή είναι σημαντική για την ιστορία της Star Bulk αλλά ελπίζουμε και της Ελληνικής ναυτιλίας. Η συνέπεια, η εντιμότητα και ο σεβασμός στα χρήματα των μετόχων μας, θα συνεχίσουν να μας έχουν στην κορυφή». Ο Σπύρος Καπράλος,
από την πλευρά του, συνέδεσε την είσοδο της Star Bulk
με μια ευρύτερη επιστροφή της ναυτιλίας στην ελληνική κεφαλαιαγορά. «Προχωράμε με δύναμη, θάρρος και συνείδηση της ευθύνης την οποία αναλαμβάνουμε, πάντα με γνώμονα το συμφέρον των μετόχων μας και προσβλέπουμε σε ένα ναυτιλιακό οικοσύστημα εισηγμένων εταιρειών
που λείπει από την Euronext Athens
». Κρατήστε κυρίως την τελευταία φράση. Γιατί πίσω από το εορταστικό κλίμα και το καμπανάκι, το πραγματικό στοίχημα της Αθήνας είναι μεγαλύτερο από μία ακόμη εισηγμένη ναυτιλιακή: να δημιουργηθεί ξανά μια κρίσιμη μάζα ναυτιλιακών εταιρειών στο ελληνικό χρηματιστήριο
. Και, όπως φαίνεται, αυτό πλέον δεν λέγεται μόνο στις αίθουσες των παρουσιάσεων. Γράφεται και στο βιβλίο.
Το ελληνικό banking διεκδικεί μεγαλύτερο κομμάτι της ναυτιλιακής χρηματοδότησης
-Κάποτε οι Έλληνες εφοπλιστές έπρεπε να χτυπήσουν κυρίως πόρτες στο Λονδίνο, στη Γερμανία ή στην Άπω Ανατολή
για να χρηματοδοτήσουν τα πλοία τους. Τώρα, όμως, κάτι αλλάζει και μάλιστα γρήγορα. Κρατήστε έναν αριθμό από την τελευταία έκθεση της Allied QuantumSea: +35,1%
. Τόσο αύξησαν μέσα σε έναν χρόνο Εθνική, Eurobank, Πειραιώς και Alpha Bank
τη συνολική χρηματοδότησή τους προς την ελληνική ναυτιλία, φθάνοντας τα $23,35 δισ.
Την ίδια περίοδο, οι υπόλοιπες διεθνείς τράπεζες που χρηματοδοτούν τους Έλληνες πλοιοκτήτες έμειναν ουσιαστικά ακίνητες, με μεταβολή -0,2%
. Και εδώ βρίσκεται το παρασκήνιο. Το ελληνικό banking
ξαναβλέπει τη ναυτιλία όχι απλώς ως παραδοσιακό πελάτη, αλλά ως πεδίο στο οποίο αξίζει να διεκδικήσει μεγαλύτερο κομμάτι της πίτας. Το μερίδιο ελληνικών και κυπριακών τραπεζών ανέβηκε ήδη από 34,7% σε 41,5%
μέσα σε μόλις έναν χρόνο. Το ενδιαφέρον τώρα είναι στο πότε και αν αυτό το 41,5%
θα περάσει το 50%
. Γιατί τότε δεν θα μιλάμε απλώς για επιστροφή. Θα μιλάμε για πραγματική αλλαγή ισορροπιών στη χρηματοδότηση της ελληνικής ναυτιλίας
.
Ξεκίνησε τις τοποθετήσεις το Paloma Maritime Capital
-Το νέο ναυτιλιακό fund
που έστησαν ο Pietro Corpi
και ο Μιχάλης Κουρτέσης
ξεκίνησε τις τοποθετήσεις. Πρόκειται για το LPG carrier «Gas Aria»
, 22.500 κ.μ.
, ναυπήγησης 2008
, που παραδόθηκε στις 3 Αυγούστου στο San Pedro de Macoris της Δομινικανής Δημοκρατίας
. Μέχρι πρότινος το πλοίο ταξίδευε ως «Laperouse» για λογαριασμό της Geogas Trading
. Τώρα ξεκινά τη νέα του ζωή με εξασφαλισμένη μακροχρόνια ναύλωση
, δηλαδή με προβλέψιμες ταμειακές ροές από την πρώτη ημέρα, ένα στοιχείο που τραβά αμέσως την προσοχή των θεσμικών επενδυτών
. Η απόκτηση έγινε μέσω ενδιάμεσης ιδιοκτησιακής δομής, έως ότου ολοκληρωθούν οι διαδικασίες ένταξης στο χαρτοφυλάκιο του Paloma Maritime Capital
. Δεν ήταν όμως η μοναδική τοποθέτηση. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως ένα δεύτερο LPG carrier
έχει ήδη κλειδώσει και ένα τρίτο βρίσκεται σε προχωρημένο σχεδιασμό. Το επενδυτικό σχήμα που ιδρύθηκε διακριτικά το 2025
, με τους βασικούς μετόχους της SeaHawk
ως anchor investors, έχει ήδη συγκεντρώσει σημαντικό μέρος των $120 εκατ.
που αναζητά από private equity, με τελικό στόχο επενδυτική δυναμικότητα $300 εκατ.
Ο Pietro Corpi
, με 25ετία σε κεφαλαιαγορές
και private banking
(Euroxx, Eurobank Equities, μία δεκαετία στη Eurobank Private Bank Luxembourg), φέρνει τους επενδυτές και το governance. Η οικογένεια Κουρτέση
, μέσω της SeaHawk
, έχει αναλάβει ρόλο τεχνικού και επιχειρησιακού διαχειριστή του στόλου.
Το Πεκίνο μαζεύει το χρυσάφι του κόσμου
-Η αλήθεια είναι ότι η Goldman Sachs
δεν έχει άμεση πρόσβαση στα θησαυροφυλάκια της Λαϊκής Τράπεζας της Κίνας
. Έχει όμως ένα μοντέλο (nowcast
) που παρακολουθεί τις ροές στην εξωχρηματιστηριακή αγορά του Λονδίνου. Στο τελευταίο της report αναφέρει ότι η Κίνα αγόρασε τον Ιούλιο 35 τόνους χρυσού
, ενώ η κεντρική τράπεζα PBoC
δήλωσε επισήμως ότι αγόρασε μόνο 20 τόνους
. Σύμφωνα με την Goldman Sachs
, αυτή δεν ήταν η μόνη φορά που τα επίσημα στοιχεία διαφέρουν από τα πραγματικά της αγοράς. Τον Ιούνιο, η Goldman μέτρησε 40 τόνους
έναντι 15 επίσημων
, τον Μάιο 48 έναντι 10
. Συνολικά στο τρίμηνο η GS
εκτιμά ότι η Κίνα αγόρασε 123 τόνους
, αλλά δήλωσε μόνο 45
. Στις 7 Σεπτεμβρίου, η State Administration of Foreign Exchange (SAFE)
, η Κρατική Διοίκηση Συναλλάγματος της Κίνας, ανακοίνωσε προσθήκη 20,2 τόνων
τον Αύγουστο, τη μεγαλύτερη από τον Οκτώβριο του 2023. Είναι ο 22ος συνεχόμενος μήνας αγορών
, με τα αποθέματα στους 2.387 τόνους
και στο 9% των συναλλαγματικών διαθεσίμων
, από 8% τον Ιούλιο. Η Κίνα έχει στα θησαυροφυλάκιά της χρυσάφι αξίας 350 δισ. δολαρίων
και ανέβηκε στην 6η θέση των επίσημων κατόχων χρυσού παγκοσμίως
. Από την άλλη πλευρά, το Πεκίνο
έχει μειώσει την επενδυτική του θέση σε ομόλογα του αμερικανικού δημοσίου
κατά 15,4 δισ. δολάρια
τον Ιούλιο, στα 618 δισ. δολάρια
. Ήδη τον Ιούνιο βρίσκονταν στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2008
. Το ιστορικό υψηλό, 1,317 τρισ. δολάρια
, χρονολογείται από τον Νοέμβριο του 2013.
Το bitcoin φοβήθηκε τη Γερουσία, όχι τη Fed
-Θεωρητικά, μια αύξηση του κόστους χρήματος από την κεντρική τράπεζα επηρεάζει αμέσως και αρνητικά τα πιο ριψοκίνδυνα περιουσιακά στοιχεία. Η απόφαση της Fed
για αύξηση των επιτοκίων του δολαρίου ωστόσο ουδόλως επηρέασε την αγορά κρυπτονομισμάτων
. Αντιθέτως. Την Τετάρτη, στο πρώτο μισάωρο μετά τη συνέντευξη του Κέβιν Γουόρς
, το bitcoin
κινήθηκε μεταξύ 75.000 και 76.900 δολαρίων
και σταθεροποιήθηκε γύρω στα 76.400
, εκεί ακριβώς όπου βρισκόταν και πριν. Την Πέμπτη, άνοιξε στα 76.144 δολάρια
, +0,7%
υψηλότερα, με το ethereum στα $2.416
. Η αλήθεια είναι ότι το οδυνηρό χτύπημα ήρθε από άλλο κτήριο της Ουάσιγκτον. Την Τρίτη, στη Γερουσία
δεν συγκεντρώθηκαν οι 60 ψήφοι
που ήταν απαραίτητες για να προχωρήσει το Clarity Act
, το νομοσχέδιο που θα όριζε ποιος εποπτεύει τι στην αγορά ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, με κοινό πλαίσιο SEC και CFTC
. Έλειπαν 10 ψήφοι
τουλάχιστον και αυτό σημαίνει ότι η νομοθέτηση παραπέμφθηκε στις καλένδες του 2027
. Στο Polymarket
η πιθανότητα ψήφισης φέτος έπεσε στο 5%
. Τα αμερικανικά spot bitcoin ETF
έχασαν 450,4 εκατ. δολάρια
, τη μεγαλύτερη ημερήσια εκροή από τον Ιούνιο, με το FBTC της Fidelity
στα 214,8 εκατ.
και το IBIT της BlackRock
στα 161,7 εκατ.
Τα ethereum ETF
έχασαν άλλα 142 εκατ. δολάρια
. Μοχλευμένες θέσεις άνω των 570 εκατ. δολαρίων
ρευστοποιήθηκαν αναγκαστικά. Το XRP
υποχώρησε 8,3%
, ενώ Coinbase
και Circle
έχασαν πάνω από 10%
στο ταμπλό. Το bitcoin έπεσε έως τα 75.038 δολάρια
. Το bitcoin βρίσκεται 8% κάτω από το υψηλό της 4ης Σεπτεμβρίου
, με τα 80.000 δολάρια
να λειτουργούν ως οροφή από τα τέλη Αυγούστου. Το ρεκόρ άνω των 120.000 δολαρίων
χρονολογείται από τον Οκτώβριο του 2025. Η συνολική αξία της αγοράς κρυπτονομισμάτων
είναι περίπου 2,65 τρισ. δολάρια
, εκεί που ήταν και τον Μάιο.