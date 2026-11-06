Χαίρετε, να ξεκινήσω σήμερα με δύο σχόλια κι όχι με ειδήσεις, αυτές θα τις πούμε παρακάτω, αλλά νομίζω ότι είναι σημαντικό. Παρατήρηση 1η: Είναι άλλο η πολιτική κριτική και η σύγκρουση θέσεων και άλλο η προανακριτική στη Βουλή, που είναι σαν ένα δικαστήριο ουσιαστικά. Αυτό για τους ποινικούς κώδικες του 2019, που χθες ξεκαθάρισε η ΝΔ ότι δεν πρόκειται να το προχωρήσει επειδή το πρότεινε κάποιος από την αντιπολίτευση. Άλλωστε, μιλάμε για παραγεγραμμένη υπόθεση, αλλά και να μην ήταν, καλά έκανε ο Μητσοτάκης και το έκοψε διά του εκπροσώπου Μαρινάκη. Παρατήρηση 2η: Καλά έκανε το ΠΑΣΟΚ και ψήφισε έστω το 77% των άρθρων του νόμου Πιερρακάκη για τους servicers, αν και δεν κατάλαβα καθόλου γιατί έπρεπε να ψηφίσει «ΟΧΙ» επί της αρχής, «ΝΑΙ» στο 77% και «ΠΑΡΩΝ» στο σύνολο (ολίγον… Εδεσσαϊκός). Ας είναι πάντως, κάποια πρόοδος είναι να ψηφίζει έστω και κάτι κανονικό το ΠΑΣΟΚ, γιατί μέχρι τώρα έλεγε στα τυφλά όχι σε όλα. Οι δεξιοί είναι αισθηματίες -Με καθυστέρηση ολίγων ημερών μεταφέρω μια συζήτηση που έγινε στην Εκτελεστική Γραμματεία της ΝΔ τη Δευτέρα, με πολιτικό και ανθρώπινο ενδιαφέρον. Τα κορυφαία στελέχη της ΝΔ συζητούσαν για τη δυνητική πολιτική επιρροή κομμάτων στα δεξιά της ΝΔ και εκφράζονταν διάφορες απόψεις, με κυρίαρχη αυτή ότι η ζημιά για το κυβερνών κόμμα δεν θα είναι σημαντική. Εκεί εμφανίστηκε ο Άδωνις Γεωργιάδης, που είπε την εξής ατάκα: «Εσείς οι κεντρώοι είστε άνθρωποι λογικοί, οι δεξιοί είμαστε συναισθηματικοί». Ο Άδωνις εννοούσε ότι οι δεξιοί ψηφοφόροι ψηφίζουν και με το συναίσθημα, οπότε και η ΝΔ πρέπει να τους επαναπροσεγγίσει με μια συναισθηματική λογική, κυρίως με «ζέσταμα» του αισθήματος του ανήκειν. Έβρεξε λεφτά για τους δήμους (και ποιοι πληρώνουν) -Πηγαίνοντας στην Καλαμάτα για το συνέδριο της ΚΕΔΕ, πέρα από το να κόψει κίνηση για το κυοφορούμενο κόμμα Σαμαρά, ο Μητσοτάκης είχε «πάρει γραμμή» ότι στις τάξεις της αυτοδιοίκησης υπάρχει έντονη δυσφορία για την απουσία πόρων, που σε περιβάλλον έντονου πληθωρισμού γίνεται πιο αισθητή. Η γκρίνια των δημάρχων εκφράστηκε σε κορυφαίο επίπεδο από τον «γαλάζιο» πρόεδρο της ΚΕΔΕ Λάζαρο Κυρίζογλου, παρά τα έργα υποδομής που έγιναν σε πολλά σημεία της χώρας μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, ενώ ο Λιβάνιος, που είχε πιάσει το κλίμα εδώ και καιρό, είχε κάνει τις δέουσες επισημάνσεις στο Μαξίμου. Κάπως έτσι ο Μητσοτάκης πήγε στους δημάρχους με ένα πακέτο εξαγγελιών που ξεπέρασε σημαντικά τα 500 εκατομμύρια για τα επόμενα χρόνια, αλλά και την προαναγγελία ρυθμίσεων σε συνεργασία με τη ΔΕΗ, ανοίγοντας και παράθυρο για ειδικό τιμολόγιο ρεύματος για δήμους. Βέβαια, χαμένοι από τις εξαγγελίες Μητσοτάκη για έξτρα πόρους είναι επιχειρήσεις εστίασης και τουρισμού που θα δουν το τέλος παρεπιδημούντων να αυξάνεται από το 0,75% στο 1%, ενώ θα ενισχυθεί το πρόγραμμα εσωτερικής οδοποιίας των δήμων με πόρους από ένα ειδικό τέλος που θα αφορά την αγορά καυσίμων, μόλις όμως σταθεροποιηθούν οι διεθνείς τιμές. Μεταρρυθμίσεις ως το τέλος του έτους -Τις προάλλες ο Μητσοτάκης έβαλε τον Χατζηδάκη και τον Σκέρτσο να παρουσιάσουν στο υπουργικό συμβούλιο τις συγκεντρωμένες προτεραιότητες ανά υπουργείο, καλώντας τους υπουργούς του να μην ασχολούνται τόσο ενεργά με το κυνήγι του σταυρού, όσο με τη δουλειά και τις εκκρεμότητες των χαρτοφυλακίων τους. Πάντως, ο Άδωνις χθες στην ημερίδα του Ygeiamou για τον εμβολιασμό ήταν μάλλον σαφής, απευθυνόμενος σε ένα κοινό από την αγορά του φαρμάκου και τον χώρο της υγείας, προειδοποιώντας τους ότι σοβαρές μεταρρυθμίσεις θα κάνει ακόμα μέχρι το τέλος της χρονιάς. Μετά, καθώς μπαίνουμε σε εκλογικό έτος και είναι πολύ πιθανό να αλλάξει η πολιτική ηγεσία στο υπουργείο, θα ισχύσει η πιο διαχειριστική προσέγγιση των πραγμάτων. Ο «τζάμπας» της αντιπολίτευσης δεν πεθαίνει ποτέ -Μια από τις παλαιότερες κοινοβουλευτικές ντρίπλες της αντιπολίτευσης για να ξεφεύγει από τον κλοιό της κυβέρνησης και να μην ψηφίζει τα θετικά μέτρα όταν αυτά έρχονται στη Βουλή είναι να καταθέτει δική της αντιπρόταση. Δίνει, για παράδειγμα, η κυβέρνηση αύξηση μισθών 500 ευρώ, έρχεται η αντιπολίτευση και προτείνει 1.000. Λέει ο υπουργός ότι θα φτιάξει σχολεία; Ρελάνς από την αντιπολίτευση με υπόσχεση ότι εκτός από σχολεία θα φτιάξει και παιδιά κ.ο.κ. Όταν βρίσκεσαι στα έδρανα της μειοψηφίας, ο τζάμπας δεν πεθαίνει ποτέ. Όταν η αντιπολίτευση καταθέτει δική της πρόταση νόμου ή τροπολογία, αυτομάτως ξέρουμε ότι δεν θα στηρίξει τα αντίστοιχα κυβερνητικά μέτρα και αυτός ο νόμος είναι… απαράβατος. Champions League super deal -Λοιπόν, το πακέτο της UEFA, όλο μαζί, πήγε τελικά στον Sport FM του Αλαφούζου έναντι του εκκωφαντικού ποσού των 330 εκατ. ευρώ για τα επόμενα τέσσερα χρόνια. Η προσφορά του Sport FM ήταν περίπου 83 εκατ. ευρώ τον χρόνο και της Per Capita περίπου 65-70 εκατ. Το ποσό αυτό πρέπει αναλογικά να αντιστοιχεί στο μεγαλύτερο που έχει δοθεί σε άλλη χώρα και φυσικά δημιουργεί νέα δεδομένα στην αγορά. Κάποιος συνδρομητής πλέον για να δει στο Champions League, στο Europa και Conference την ομάδα του (αλλά και τις ξένες), το κύπελλο ποδοσφαίρου, το πρωτάθλημα μπάσκετ, τον ΠΑΟ και τον ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο θα πρέπει να πληρώνει την πλατφόρμα του Αλαφούζου. Φυσικά, για το υπόλοιπο ελληνικό πρωτάθλημα θα πρέπει να πάει στην Per Capita, που επίσης έχει πλατφόρμα αλλά και συνεργασία με την Cosmote και τη Nova (για την ώρα). Είπαμε, το σπορ είναι όχι ακριβό… πανάκριβο και τα νέα δεδομένα θα φέρουν και επιχειρηματικές κόντρες αναπόφευκτα. Και η πίτα με περίπου 1,1 εκατ. συνδρομητές σήμερα της Magenta (πρώην Cosmote) και της Nova εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, αλλά το θέμα είναι ποιος θα πάρει τι. Αφού και οι δύο πλευρές διαθέτουν πλέον καλό και δυνατό προϊόν. Και βαρύτατα πορτοφόλια. Σημαντικό deal της Dimand με ξένο όμιλο στον τουριστικό κλάδο της Κρήτης , να ξεκινήσω σήμερα μεκι όχι με ειδήσεις, αυτές θα τις πούμε παρακάτω, αλλά νομίζω ότι είναι σημαντικό.Είναι άλλο η πολιτική κριτική και η σύγκρουση θέσεων και άλλο η, που είναι σαν ένα δικαστήριο ουσιαστικά. Αυτό για τους, που χθες ξεκαθάρισε η ΝΔ ότι δεν πρόκειται να το προχωρήσει επειδή το πρότεινε κάποιος από την αντιπολίτευση. Άλλωστε, μιλάμε για παραγεγραμμένη υπόθεση, αλλά και να μην ήταν, καλά έκανε ο Μητσοτάκης και το έκοψε διά του εκπροσώπου Μαρινάκη.Καλά έκανε το ΠΑΣΟΚ και ψήφισε έστω το, αν και δεν κατάλαβα καθόλου γιατί έπρεπε να ψηφίσει «ΟΧΙ» επί της αρχής, «ΝΑΙ» στο 77% και «ΠΑΡΩΝ» στο σύνολο (ολίγον… Εδεσσαϊκός). Ας είναι πάντως,να ψηφίζει έστω και κάτι κανονικό το ΠΑΣΟΚ, γιατί μέχρι τώρα έλεγε στα τυφλά όχι σε όλα.-Με καθυστέρηση ολίγων ημερών μεταφέρω μια συζήτηση που έγινε στηντη Δευτέρα, με πολιτικό και ανθρώπινο ενδιαφέρον. Τα κορυφαία στελέχη της ΝΔ συζητούσαν για τη δυνητική πολιτική επιρροή κομμάτων στα δεξιά της ΝΔ και εκφράζονταν διάφορες απόψεις, με κυρίαρχη αυτή ότι η ζημιά για το κυβερνών κόμμα δεν θα είναι σημαντική. Εκεί εμφανίστηκε ο, που είπε την εξής ατάκα:. Ο Άδωνις εννοούσε ότι οι δεξιοί ψηφοφόροι ψηφίζουν και με το συναίσθημα, οπότε και η ΝΔ πρέπει να τους επαναπροσεγγίσει με μια συναισθηματική λογική, κυρίως με «ζέσταμα» του αισθήματος του ανήκειν.-Πηγαίνοντας στην Καλαμάτα για το, πέρα από το να κόψει κίνηση για το, ο Μητσοτάκης είχε «πάρει γραμμή» ότι στις τάξεις της αυτοδιοίκησης υπάρχει έντονη δυσφορία για την απουσία πόρων, που σε περιβάλλον έντονου πληθωρισμού γίνεται πιο αισθητή. Η γκρίνια των δημάρχων εκφράστηκε σε κορυφαίο επίπεδο από τον «γαλάζιο» πρόεδρο της ΚΕΔΕ, παρά τα έργα υποδομής που έγιναν σε πολλά σημεία της χώρας μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, ενώ ο Λιβάνιος, που είχε πιάσει το κλίμα εδώ και καιρό, είχε κάνει τις δέουσες επισημάνσεις στο Μαξίμου. Κάπως έτσι ο Μητσοτάκης πήγε στους δημάρχους με έναγια τα επόμενα χρόνια, αλλά και την προαναγγελία ρυθμίσεων σε συνεργασία με τη ΔΕΗ, ανοίγοντας και παράθυρο για. Βέβαια, χαμένοι από τις εξαγγελίες Μητσοτάκη για έξτρα πόρους είναι επιχειρήσεις εστίασης και τουρισμού που θα δουν το, ενώ θα ενισχυθεί τοτων δήμων με πόρους από έναπου θα αφορά την αγορά καυσίμων, μόλις όμως σταθεροποιηθούν οι διεθνείς τιμές.-Τις προάλλες ο Μητσοτάκης έβαλε τονκαι τοννα παρουσιάσουν στο υπουργικό συμβούλιο τις, καλώντας τους υπουργούς του να μην ασχολούνται τόσο ενεργά με το κυνήγι του σταυρού, όσο με τη δουλειά και τις εκκρεμότητες των χαρτοφυλακίων τους. Πάντως, ο Άδωνις χθες στηνήταν μάλλον σαφής, απευθυνόμενος σε ένα κοινό από την αγορά του φαρμάκου και τον χώρο της υγείας, προειδοποιώντας τους ότι. Μετά, καθώς μπαίνουμε σε εκλογικό έτος και είναι πολύ πιθανό να αλλάξει η πολιτική ηγεσία στο υπουργείο, θα ισχύσει η πιο διαχειριστική προσέγγιση των πραγμάτων.-Μια από τις παλαιότερες κοινοβουλευτικές ντρίπλες της αντιπολίτευσης για να ξεφεύγει από τον κλοιό της κυβέρνησης και να μην ψηφίζει τα θετικά μέτρα όταν αυτά έρχονται στη Βουλή είναι να καταθέτει. Δίνει, για παράδειγμα, η κυβέρνηση αύξηση μισθών 500 ευρώ, έρχεται η αντιπολίτευση και προτείνει 1.000. Λέει ο υπουργός ότι θα φτιάξει σχολεία; Ρελάνς από την αντιπολίτευση με υπόσχεση ότι εκτός από σχολεία θα φτιάξει και παιδιά κ.ο.κ. Όταν βρίσκεσαι στα έδρανα της μειοψηφίας, ο τζάμπας δεν πεθαίνει ποτέ. Όταν η αντιπολίτευση καταθέτει, αυτομάτως ξέρουμε ότι δεν θα στηρίξει τα αντίστοιχα κυβερνητικά μέτρα και αυτός ο νόμος είναι… απαράβατος.-Λοιπόν, το, όλο μαζί, πήγε τελικά στονέναντι του εκκωφαντικού ποσού τωνγια τα επόμενα τέσσερα χρόνια. Η προσφορά του Sport FM ήταν περίπουκαι τηςπερίπουΤο ποσό αυτό πρέπει αναλογικά να αντιστοιχεί στο μεγαλύτερο που έχει δοθεί σε άλλη χώρα και φυσικά δημιουργεί νέα δεδομένα στην αγορά. Κάποιος συνδρομητής πλέον για να δει στοτην ομάδα του (αλλά και τις ξένες), το, το, τονστο ποδόσφαιρο θα πρέπει να πληρώνει την πλατφόρμα του Αλαφούζου. Φυσικά, για το υπόλοιπο ελληνικό πρωτάθλημα θα πρέπει να πάει στην Per Capita, που επίσης έχει πλατφόρμα αλλά και συνεργασία με τηνκαι τη(για την ώρα). Είπαμε, το σπορ είναι όχι ακριβό… πανάκριβο και τα νέα δεδομένα θα φέρουν και επιχειρηματικές κόντρες αναπόφευκτα. Και η πίτα με περίπουσήμερα της(πρώην Cosmote) και της Nova εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, αλλά. Αφού και οι δύο πλευρές διαθέτουν πλέον καλό και δυνατό προϊόν. Και βαρύτατα πορτοφόλια.

Τράπεζα Χανίων: Προχωρεί η διαδικασία πώλησης – Aνοιξε το VDR

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Οκτώ ψήφισαν για +0,25, μία για +0,50, ουδείς μπορούσε να περιμένει

-Και περνάμε σταόπου έχουμε ένα. Ξεκινάμε λοιπόν με ένα σημαντικό deal που φημολογείται στην αγορά και φέρεται να είναι η μεγαλύτερη συναλλαγή που έχει γίνει στη χώρα στον τομέα του. Σύμφωνα λοιπόν με τις φήμες πάντοτε, ηπροχώρησε σε μεγάλη συμφωνία στον-κάτι για Δυτική Κρήτη ακούστηκε- με διεθνή ξενοδοχειακό όμιλο που ελέγχουν ισχυροί οικονομικά μέτοχοι και διαθέτει παρουσία και στην Ελλάδα.-Μια άλλη ενδιαφέρουσα είδηση που έρχεται πάλι από την Κρήτη, αφορά την. Οι σύμβουλοι της τράπεζας έχουν αποστείλει το bid σε δυνητικούς επενδυτές και αναμένουν το ενδιαφέρον που θα εκδηλωθεί για την αγορά της τράπεζας. Χθες άνοιξε μάλιστα τοδηλαδή ο εικονικός χώρος δεδομένων προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας να αντλήσουν τις πληροφορίες που τους ενδιαφέρουν. Η όλη διαδικασία διεξάγεταιη οποία έχει θέσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα προκειμένου ως το τέλος του χρόνου να γίνει γνωστό ποιος θα αγοράσει την Τράπεζα Χανίων.από την προχθεσινήαπό τον. Η υποχώρηση του ποσοστού που κατέχει στοσε σχέση με το προηγούμενο ποσοστό που είχε, δείχνει ότι το placement του 2,8% ήταν η ολοκλήρωση ενός αθόρυβου κύκλου ρευστοποιήσεων. Ο Πόλσον προφανώς πουλάει γιατί έχει σημαντικά κέρδη καθώς η Τράπεζα Πειραιώς στην ανακοίνωσή της αναφέρει πως είχε αποκτήσει τις μετοχές στο 1,15 ευρώ. Οπότε πουλώντας στααποκομίζει. Ταυτόχρονα υπάρχουν και κάποιες εξελίξεις που πιθανότατα συνδέονται με τις τελευταίες ρευστοποιήσεις. Ο 70άρης Πόλσον για τα μάτια της 37χρονης Αλίνα ντε Αλμέιδα μπλέχτηκε από το 2021 σε ένα αιματηρό διαζύγιο με την 55χρονη Τζένη Πόλσον με την οποία ήταν παντρεμένος επί 21 χρόνια και με την οποία έχει δύο κόρες. Η νομική διαμάχη για το διαζύγιο είχε αντικείμενο την περιουσία, ύψους 4,7 δισ. δολ. ενώ η πληγωμένη Τζένη, μεταξύ άλλων, τον μήνυσε ότι απέκρυψε περιουσία 1 δισ. Μετά από πέντε χρόνια που πλούτιζαν τους δικηγόρους, στις 4 Μαΐου 2026, με την Τζένη να αποσύρει τη μήνυση για το 1 δισ. και τις δυο πλευρές να υπογράφουν συμφωνητικά πως δεν έχουν άλλες διεκδικήσεις και αξιώσεις. Στα πέντε αυτά χρόνια ο Πόλσον έκανε με την Αλίνα μια ακόμη κόρη, περιμένει τώρα το δεύτερο παιδί και ετοιμάζεται να παντρευτεί το κορίτσι του στο Μονακό. Σύμφωνα με τη νομοθεσία στη Νέα Υόρκη όπου εκδικάστηκε το διαζύγιο,συνυπολογίζοντας τη διάρκεια του γάμου, τη συνεισφορά κάθε συζύγου, την οικονομική κατάσταση κάθε ενός κ.λπ. Ακόμη κι αν ο ένας σύζυγος έχει ένα trust στο όνομά του, εφόσον δημιουργήθηκε στη διάρκεια του γάμου, είναι υποχρεωμένος να το θέσει στον διακανονισμό του 50/50. Προφανώς τώρα γίνεται το settlement -όπως θα έλεγε κι ο Πόλσον- ενός διαζυγίου που κόστισε αρκετά και στις μετοχές τηςόπου ο Πόλσον είχε κέρδη κάτι λιγότερο από 840%.-Θα μπορούσε κανείς να μιλήσει για ένα γρήγορο πινγκ πονγκ. Κάπως έτσι κινείται πλέον η διοίκηση της, επιλέγοντας τηντης: συντηρητικές παραδοχές για την πορεία της οικονομίας, αλλά μεγαλύτερη έμφαση στις δυνατότητες ανάπτυξης των ίδιων των τραπεζικών εργασιών. Και αν η οικονομία τελικά κινηθεί καλύτερα, τόσο το καλύτερο για τα κέρδη και τις διανομές προς τους μετόχους. Πρόκειται για μια τακτική που εντυπωσίασε επενδυτές και αναλυτές κατά την παρουσίαση του business plan της τράπεζας για την ερχόμενη τριετία., είπε ο CEO της τράπεζας. Εκεί όπου παλαιότερα η τράπεζα είχε περιορισμένα περιθώρια ενεργητικής διαχείρισης, σήμερα μπορεί να αξιοποιεί περισσότερες επιλογές – κάτι που, όπως εκτιμά, αναγνωρίζουν και οι επενδυτές. Αλλαγή καταγράφεται και στην. Με τη μετοχή σε υψηλότερα επίπεδα, οι επαναγορές ιδίων μετοχών γίνονται ακριβότερες και ηαποκτά μεγαλύτερη βαρύτητα.-Σε νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες δίνει το «παρών» οκαι η, συμφερόντων του. Ο Ρούμπας που έχει διατελέσει επικεφαλής στην, αλλά και υψηλόβαθμο στέλεχος στον(νυν Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.), συμμετέχει σε δύο νέες εταιρείες που συστάθηκαν χθες Πέμπτη 5 Νοεμβρίου. Το γεγονός ότι εδρεύουν στην Παλλήνη, στα κεντρικά του Ομίλου AVE, δείχνει ότι υπάρχει σχέση. Η πρώτη με την επωνυμίαέχει βασικό σκοπό να «αναπτύξει ολοκληρωμένη τεχνολογική Μετα-Πλατφόρμα & Λειτουργικό Σύστημα υποστηριζόμενο από Τεχνητή Νοημοσύνη που επιδιώκει να δώσει πρακτικές λύσεις σε καθημερινά, εταιρικά, κρίσιμα και εξειδικευμένα προβλήματα σε πολίτες, επιχειρήσεις, κρατικούς φορείς και υπηρεσίες». Ειδικότερα, αντικείμενό της θα είναι η, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά της δημιουργίας / ανάπτυξης AI agents και αυτοματοποιημένων συστημάτων λήψης αποφάσεων. Ακόμη, η ανάπτυξη λογισμικού μηχανικής μάθησης, επεξεργασίας φυσικής γλώσσας, αναγνώρισης προτύπων και άλλων εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης κ.ά. Στην εταιρεία, που έχει αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 25.000 ευρώ είναι μέτοχος (με 5%) μαζί με άλλους η κόρη του Ευαγγελία Ρούμπα, ενώ ο ίδιος ο Θωμάς Ρούμπας είναι μέλος του Δ.Σ. στο οποίο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος είναι ο Ιωάννης Παστρωμάς και επίσης μέλος η Βασιλική Παπαπασχάλη (βασική μέτοχος της εταιρείας). Η δεύτερη εταιρεία με την επωνυμίασυστάθηκε από την κυπριακή AVE Participation Limited και τον επιχειρηματίαπου είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος (Managing Director) της εταιρείας SENA, από τους παλαιότερους και ισχυρότερους παίκτες στα προϊόντα υγιεινής, καθαρισμού και χαρτικών. Οι δύο πλευρές έβαλαν από 50% στο αρχικό μετοχικό κεφάλαιο των 100.000 ευρώ. Τώρα, όσον αφορά τον σκοπό της καλύπτει… σχεδόν τα πάντα.προβλέπει την εισαγωγή, αντιπροσώπευση και το χονδρικό εμπόριο χαρτικών ειδών, χαρτιού, χαρτονιού και έντυπου υλικού, κουτιών, επιστολοθηκών, σάκων και τσαντών από χαρτί ή χαρτόνι. Από εκεί και πέραυλικά καθαρισμού, απορρυπαντικά, παρασκευάσματα έκπλυσης, στιλβωτικές ουσίες, τραπεζομάντηλα, μηχανές καθαρισμού, γεμίσματος, συσκευασίας και περιτυλίγματος, φίλτρα νερού μέχρι ηλεκτρικές συσκευές, οικιακά έπιπλα και… λουκέτα. Στοσυμμετέχουν ο Θωμάς Ρούμπας ως Πρόεδρος, ο Νικόλαος Τζανάκης ως Αντιπρόεδρος, ο Έκτωρ - Ιωάννης Σεϊλόπουλος ως Διευθύνων Σύμβουλος και οι Απόστολος Βούλγαρης και Βασίλειος Βοσκός, ως μέλη.-Ηάνοιξε χθες το πρωί στο Λονδίνο στις 5.015 πένες, με τους αναλυτές να ανεβάζουν την τιμή-στόχο της μετοχής ακόμη πιο ψηλά, μετά το ισχυρότερο 3ο τρίμηνο του ευρωπαϊκού κλάδου (οργανικά έσοδα +9%, όγκοι +5,4%, αναβάθμιση guidance). Ξαφνικά, 8 λεπτά μετά τις 2 το μεσημέρι, η μετοχή κατέρρευσε στις 4.374 πένες (-11,35%), με χαμηλό ημέρας 4.306. Στην Αθήνα, η μετοχή της 3Ε ξεκίνησε από +2,55% στα €60,30 το πρωί και μετά τις 4 το απόγευμα βρέθηκε στο -12%. Η εξήγηση ήρθε από τη Μόσχα, σε δύο δόσεις. Πρώτα δημοσιοποιήθηκε ένα διάταγμα Πούτιν που θέτει υπό «προσωρινή διαχείριση» τις ρωσικές θυγατρικές της. Δεύτερη και καθοριστική είδηση ήρθε από το Kommersant που αποκάλυψε ότι η, μια ζυθοποιία-αναψυκτικοποιία από το Αλτάι, 98% του, (τζίρος 8,64 δισ. ρούβλια το 2025), ζήτησε από τον Πούτιν στα μέσα Οκτωβρίου να τεθεί υπό εξωτερική διαχείριση η, η πρώην Coca-Cola HBC Eurasia, με την ίδια ως διαχειριστή. Το αίτημα προωθήθηκε στην κυβέρνηση και, κατά τις πηγές, έχει μερική υποστήριξη αντιπροέδρων της κυβέρνησης. Τα επιχειρήματα της Bochkari ήταν η παύση επενδύσεων της Multon που πλήττει την οικονομία και τα φορολογικά έσοδα, η Coca-Cola που στηρίζει την Ουκρανία και χορηγεί Μουντιάλ και Ολυμπιακούς από τους οποίους αποκλείονται οι Ρώσοι αθλητές. Η Bochkariαλλά και επενδύσεις «κοινωνικής πολιτικής». Η, μεγαλύτερος παραγωγός αναψυκτικών της Ρωσίας (Dobry, Rich), αποτιμάται από την Infoline τουλάχιστον σε, εκ των οποίων 95 δισ. μετρητά. Ο Smagin αγόρασε τον Σεπτέμβριο τη ρωσικήπου κατασκευάζει τα κουτάκια των αναψυκτικών.. Τον Αύγουστο μια άγνωστη εταιρεία, η KS Logistika ζήτησε το ίδιο για τη Nestlé. Τον Σεπτέμβριο βγήκε το διάταγμα. Danone και Carlsberg κατέληξαν σε αναγκαστική πώληση. Στη Ρωσία η εξαγορά δεν χρειάζεται πλέον προσφορά.-Όλα τα παραπάνω ήταν αρκετά για να καταγράψει ητη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση των τελευταίων έξι ετών, καθώς οι εξελίξεις στη Ρωσία προκάλεσαν κύμα ρευστοποιήσεων, εξανεμίζοντας την ανοδική δυναμική που είχε αναπτυχθεί μετά τα ισχυρά αποτελέσματα εννεαμήνου. Η μετοχή διολίσθησε κατά, κλείνοντας στα, στη χειρότερη συνεδρίαση από τις 16 Μαρτίου 2020, όταν είχε υποχωρήσει κατά 16,93%, εν μέσω της χρηματιστηριακής αναταραχής που προκάλεσε η πανδημία του κορωνοϊού. Η ένταση των πωλήσεων αποτυπώθηκε και στη συναλλακτική δραστηριότητα,και τον όγκο να ξεπερνά τις 360.000 μετοχές, επίπεδα υπερπολλαπλάσια των συνηθισμένων για τον τίτλο. Η βουτιά της Coca-Cola HBC είχε επίσης ως αποτέλεσμα να «εξαϋλωθούν»χρηματιστηριακής αξίας μέσα σε μία συνεδρίαση, με την κεφαλαιοποίηση του ομίλου να υποχωρεί στα 18,84 δισ. ευρώ, από περίπου 21,94 δισ. ευρώ την Τετάρτη.-Μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα εικόνα για το πώς η αμερικανική πολιτική επηρεάζει την πραγματική οικονομία έδωσε ο επικεφαλής του ομίλου ΤΙΤΑΝ,, κατά την τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές. Από τη μία, συνέδεσε ευθέως τηνμε την εντατικοποίηση των επιχειρήσεων της, της ομοσπονδιακής υπηρεσίας μετανάστευσης. Από την άλλη, αντιμετώπισε θετικά τα, εκτιμώντας ότι μπορούν να δώσουν νέα ώθηση στις δημόσιες επενδύσεις και στην αγορά κατοικίας. Και έχει ιδιαίτερη βαρύτητα η τοποθέτησή του, αφού οι, συνεισφέροντας πάνω από το μισό του κύκλου εργασιών του. Στο φετινό εννεάμηνο οι πωλήσεις εκεί έφτασαν τα, με, παρά τις πιέσεις που δέχεται η κατασκευαστική δραστηριότητα. Ο Κομπούζ εξήγησε ότι οι επιχειρήσεις της ICE έχουν επηρεάσει αρκετά εργοτάξια, ιδιαίτερα στη Φλόριντα, επιτείνοντας τις ελλείψεις προσωπικού, σε μια περίοδο κατά την οποία η οικοδομή δοκιμάζεται ήδη από τα, τα οποία, όπως ανέφερε, κινούνται στην περιοχή του. Επικαλέστηκε μάλιστα αύξηση από περίπουπου επηρεάζονται από τις παρεμβάσεις της υπηρεσίας, εκτιμώντας πάντως ότι οι επιπτώσεις στην κατασκευαστική δραστηριότητα θα είναι προσωρινές. Στον αντίποδα, σχολιάζοντας τις ενδιάμεσες εκλογές, εκτίμησε ότι η ενίσχυση των Δημοκρατικών, ιδιαίτερα σε πολιτείες της ανατολικής ακτής όπου δραστηριοποιείται ο ΤΙΤΑΝ, μπορεί να διατηρήσει ψηλά στην πολιτική ατζέντα τις. Ειδικά ένας ενδεχόμενος έλεγχος του Κογκρέσου από τους Δημοκρατικούς, κατά την εκτίμησή του, θα μπορούσε να προσφέρει πρόσθετη στήριξη στα δημόσια έργα. Περιμένει επίσης πρωτοβουλίες για τη στεγαστική πολιτική και τις μεταφορές, υπενθυμίζοντας ότι το. Βεβαίως, όπως αναγνώρισε, άλλο οι πολιτικές προτεραιότητες και άλλο η ταχύτητα με την οποία μετατρέπονται σε πραγματικά έργα. Για τον ΤΙΤΑΝ, όμως, που έχει επενδύσει εκατοντάδες εκατομμύρια στην αμερικανική αγορά,έχουν άμεσο αντίκτυπο στα εργοστάσια, στα εργοτάξια και τελικά στα οικονομικά του αποτελέσματα.-Ηεκτιμά ότι οι συνθήκες στην αμερικανική αγορά θα παραμείνουν κατά το πρώτο εξάμηνο του 2027 σε επίπεδα αντίστοιχα του 2026, με πιθανή καμπή στη ζήτηση κατά το δεύτερο εξάμηνο, καθώς αναμένεται σταδιακή ανάκαμψη της οικιστικής κατασκευής και επιτάχυνση των επενδύσεων σε υποδομές. Το στεγαστικό έλλειμμα στις ΗΠΑ προσεγγίζει τα, ενώ οιδιατηρούν ισχυρή δυναμική, αντιπροσωπεύοντας ήδη περίπου το 10% των όγκων πωλήσεων στην περιοχή Mid-Atlantic, όπου ο όμιλος διαθέτει σημαντική παρουσία. Παρά τις πιέσεις από τα υψηλά στεγαστικά επιτόκια, τις ελλείψεις εργατικού δυναμικού στη Φλόριντα και τις καθυστερήσεις δημόσιων έργων, η διοίκηση αναμένει διεύρυνση των λειτουργικών περιθωρίων το 2027. Από την 1η Ιανουαρίου έχουν ανακοινωθεί αυξήσεις τιμών τσιμέντου κατά, ενώ αντίστοιχες ανατιμήσεις προγραμματίζονται στο έτοιμο σκυρόδεμα και την ιπτάμενη τέφρα. Παράλληλα, το αμερικανικό πρόγραμμα εξοικονόμησης κόστους έχει ήδη αποδώσειτο 2026, με στόχο συνολικά 50 εκατ. δολάρια τα επόμενα χρόνια. Στην, το λειτουργικό περιθώριο βελτιώθηκε από 10% σε 16% στο τέλος του τρίτου τριμήνου, με τη διοίκηση να επαναβεβαιώνει τον στόχο συνεργειών 30 εκατ. δολαρίων. Συνολικά, η βελτίωση της κερδοφορίας αναμένεται να στηριχθεί κυρίως στις α, στιςκαι στην, ακόμη και χωρίς ουσιαστική ανάκαμψη της ζήτησης.-Με το βλέμμα στα ιστορικά υψηλά της κινείται η, συμπληρώνοντας τρεις διαδοχικές ανοδικές συνεδριάσεις, κατά τις οποίες έχει συγκεντρώσει κέρδη σχεδόν 7%. Ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η ευρύτερη εικόνα, καθώς η μετοχή έχει καταγράψει επτά ανόδους στις τελευταίες οκτώ συνεδριάσεις, με σωρευτικά κέρδη της τάξης του. Χθες έκλεισε στα, έχοντας αναρριχηθεί νωρίτερα έως τα 4,76 ευρώ, καταγράφοντας το υψηλότερο κλείσιμο των τελευταίων τεσσάρων μηνών και συγκεκριμένα από τις αρχές Ιουλίου. Η ισχυρή αντίδραση της μετοχής έχει περιορίσει αισθητά την απόσταση από το ιστορικό υψηλό κλεισίματος των 4,9 ευρώ, που σημειώθηκε στα τέλη Ιουνίου. Πλέον,, ενώ το απόλυτο ενδοσυνεδριακό ρεκόρ βρίσκεται στα 4,925 ευρώ. Το θετικό μομέντουμ αποτυπώνεται και στη συνολική πορεία της μέσα στο 2026, με τα κέρδη από την αρχή του έτους να φτάνουν το. Παράλληλα, η χρηματιστηριακή αξία της εισηγμένης αγγίζει πλέον το 1,7 δισ. ευρώ.-Δύο πτήσεις της, η A3552 Θεσσαλονίκη–Μιλάνο (αναχώρηση 08:10) και η A3860 Αθήνα–Βιέννη (08:35), μπήκαν χθες σε μια λίστα που μεγαλώνει ώρα με την ώρα. Τουλάχιστονδέχθηκαν χθες, για 3η ημέρα μέσα στην εβδομάδα. Ο συνολικός αριθμός ξεπέρασε τις 20, με τηνα μετρά τουλάχιστον 7. Καμία απειλή δεν αποδείχθηκε πραγματική. Η εταιρεία βεβαίωσε ότι «η απειλή ήταν αβάσιμη» και ότι εφαρμόστηκαν όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας.. Μαχητικά της Ιταλίας, της Γαλλίας και της Βουλγαρίας απογειώθηκαν για να συνοδεύσουν τα «ύποπτα» αεροσκάφη. Η Aer Lingus Δουβλίνο–Ρώμη με 151 επιβάτες προσγειώθηκε στην αεροπορική βάση Évreux. Βουλγαρικά MiG-29 συνόδευσαν 3 πτήσεις της Ryanair προς Σόφια ενώ η πτήση της Finnair προς Ρώμη ολοκληρώθηκε με συνοδεία μαχητικού. Το Fiumicino ανέστειλε πτήσεις για 30 λεπτά. Την Τρίτη είχε κλείσει προσωρινά το αεροδρόμιο της Βαρσοβίας. Η βρετανική κυβέρνηση μίλησε για «κακόβουλες φάρσες», η τσεχική αστυνομία για «χαμηλή αξιοπιστία» των απειλών και ο ειδικός αεροπορικής ασφάλειας στο CBS για κλίμακα που παραπέμπει σε «σκόπιμη πράξη». Το Bloomberg τοποθέτησε το κύμα δίπλα στις πρόσφατες κυβερνοεπιθέσεις σε ψυκτικά συστήματα σούπερ μάρκετ και στις εισβολές drones στον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο.. Ο δείκτης STOXX των ευρωπαϊκών αεροπορικών υποχωρούσε -2,24%. Για την, η ημέρα βρήκε μια μετοχή ήδη εξαντλημένη, κάτω από τα €11,50 που έκλεισε στα €11,31 (-1,14%) και -6,46% χαμηλότερα από τα επίπεδα του προηγούμενου τριμήνου και την κεφαλαιοποίηση να έχει χάσει το όριο του €1 δισ. στις 26 Οκτωβρίου (€954 εκατ.), όταν ο τίτλος άγγιξε τα €10,50 — χαμηλό από τον Απρίλιο του 2025. Η αιτία εκείνης της πτώσης ήταν το ακριβό καύσιμο. Η χθεσινή ήταν τα απειλητικά τηλεφωνήματα.-Ομπορεί να ολοκλήρωσε τη θητεία του ως πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα, αλλά οι δεσμοί του με την Ελλάδα δεν περιορίζονται πλέον στις φιλίες και στις κοινωνικές επαφές που απέκτησε τα προηγούμενα χρόνια. Ο Ελληνοαμερικανός επιχειρηματίας περνά μεγάλα χρονικά διαστήματα στη χώρα μας και, όπως φαίνεται, εξετάζει την ελληνική αγορά και με το μάτι του επενδυτή. Σύμφωνα με πληροφορίες της αγοράς, ο πρώην πρέσβης προχώρησε πρόσφατα στην, με σκοπό να το μετατρέψει σε. Εφόσον επιβεβαιωθεί η πληροφορία, πρόκειται για μια κίνηση απολύτως συμβατή με την επιχειρηματική του διαδρομή. Άλλωστε, ο Τσούνης δεν ανακάλυψε τον ξενοδοχειακό κλάδο στην Ελλάδα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες δημιούργησε σημαντική περιουσία μέσα από, πολύ πριν αναλάβει διπλωματικά καθήκοντα. Η επιστροφή του στην ιδιωτική επιχειρηματική δραστηριότητα ενδέχεται να αποκτήσει και-Μετά τον, που ήταν ο ανάδοχος της φρεγάτας «ΚΙΜΩΝ» τον περασμένο Δεκέμβριο, και τον, που ακολούθησε μετά από σχεδόν 10 μήνες με τη δεύτερη, τον «ΝΕΑΡΧΟ», μαθαίνω ότι η, ο «», θα έχει νονά αυτή τη φορά, η οποία και εκείνη θα προέρχεται από τον ελληνικό εφοπλισμό. Πρόκειται για την, κόρη του Κωνσταντίνου (Ντίνου) Μαρτίνου, στην οποία έχει απονεμηθεί ο βαθμός της αρχιπλοιάρχου επί τιμή στις 16 Δεκεμβρίου 2025, κατά τα εγκαίνια του προσομοιωτή ναυτιλίας στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων. Είναι πρόεδρος του, το οποίο δραστηριοποιείται στην εκπαίδευση, την υγεία, τη ναυτική κατάρτιση και την κοινωνική προσφορά. Ο «ΦΟΡΜΙΩΝ» προγραμματίζεται να παραληφθεί από το Πολεμικό Ναυτικό στις-Έχει ενδιαφέρον μια αντίφαση που περνά σχεδόν απαρατήρητη μέσα στον καταιγισμό των ναυτιλιακών επενδύσεων. Οι Έλληνες εφοπλιστές έχουν παραγγείλειστα ναυπηγεία του κόσμου, με τανα είναι. Μόνο ο όμιλος τουέχει σε εξέλιξη ναυπηγικό πρόγραμμα, στη Νότια Κορέα. Και εδώ αρχίζει το ελληνικό ενδιαφέρον. Την ίδια περίοδο που ταεπιχειρούν να επανέλθουν δυναμικά στον βιομηχανικό χάρτη, το μεγάλο κύμα ελληνικών παραγγελιών κατευθύνεται στην Ασία. Βεβαίως, άλλο πράγμα η επισκευή ενός πλοίου και άλλο η κατασκευή ενός υπερδεξαμενόπλοιου. Ούτε διαθέτει σήμερα η Ελλάδα την παραγωγική δυνατότητα να ανταγωνιστεί τους κολοσσούς της Κορέας και της Κίνας., όμως, είναι διαφορετικό και αφορά περισσότερο την κυβέρνηση παρά τους εφοπλιστές. Υπάρχει συγκεκριμένο σχέδιο ώστε ένα μέρος αυτής της τεράστιας επενδυτικής δραστηριότητας να δημιουργήσει δουλειές και στην; Όχι απαραίτητα με ολόκληρα πλοία, αλλά με εξοπλισμό, εξειδικευμένες εργασίες, τεχνολογία και υπηρεσίες.-Τα(CNBC, TIME, Mother Jones, Intercept) έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα πως οιήταν μια «αξιοσημείωτη ήττα για το μεγάλο χρήμα». Οξόδεψε περίπου $474 εκατ. Το 93% των δαπανών του America PAC (PAC = Political Action Committee), πήγε σε κούρσες που χάθηκαν. Η βιομηχανία της τεχνητής νοημοσύνης έστησε ένα super PAC με περισσότερα από $100 εκατ. και στο τέλος δεν τολμούσε να τα ξοδέψει. Μόλις το 5% πήγε σε αμφίρροπες έδρες, γιατί 3 στους 4 ψηφοφόρους (μιας συγκεκριμένης δημοσκόπησης σε 3 Πολιτείες, με σαφή πολιτικό προσανατολισμό) δήλωναν ότι η δωρεά από AI εταιρεία τους απομακρύνει από τον υποψήφιο. Το(American Israel Public Affairs Committee) διέθεσε περίπου $84 εκατ. σε 333 έδρες, τα $55 εκατ. κατέληξαν σε ηττημένους. Στο Μίσιγκαν, ο Αμπντούλ Ελ-Σαγιέντ ευχαρίστησε δημόσια το lobby για τα $42 εκατ. που ξόδεψε εναντίον του «δίνοντάς μου την ευκαιρία να το νικήσω δύο φορές». Το πιο διδακτικό μέτωπο είναι τα. Δαπανήθηκαν $173 εκατ. σε διαφημίσεις, σχεδόν όλες αρνητικές. Τοτων ψηφοφόρων δήλωσε στο exit poll του NBC ότι το θέμα επηρέασε σοβαρά την απόφασή τους για τι θα ψηφίσουν. Το Τέξας, με 300 και πλέον εγκαταστάσεις, εξέλεξε κυβερνήτη (Τζίνα Ινοχόσα) που ζητά μορατόριουμ. Σε τοπικά δημοψηφίσματα,. Τελικά το χρήμα αγοράζει προβολή, όχι συγχώρεση. Όταν ο λογαριασμός ρεύματος ανεβαίνει επειδή ο γείτονας είναι μια φάρμα διακομιστών, καμία διαφήμιση δεν πείθει ότι η τεχνητή νοημοσύνη «δημιουργεί αξία». Το ίδιο συνέβη με τη βενζίνη και τον πόλεμο στο Ιράν.-Η αύξηση των επιτοκίων τηςστο 4% χθες, ήταν η πιο προεξοφλημένη κίνηση της χρονιάς στο Λονδίνο. Ενδιαφέρον όμως παρουσίασε η κατανομή των ψήφων στη χθεσινή διαδικασία της Threadneedle Street. Ουδείς σκέφθηκε να προτείνει «αναμονή, ας περιμένουμε λίγο πριν αποφασίσουμε». Αντ' αυτού, η μοναδική «διαφωνούσα» ψήφος, της, ζήτησε αύξηση, στο 4,25%. Τα 9 μέλη της Επιτροπής Νομισματικής Πολιτικής, δηλαδή ο Διοικητής (Andrew Bailey), οι 4 υποδιοικητές (μεταξύ των οποίων ο επικεφαλής οικονομολόγος Huw Pill και η Clare Lombardelli) και τα 4 εξωτερικά μέλη (Catherine Mann, Megan Greene, Swati Dhingra, Alan Taylor). Τον Σεπτέμβριο, η ίδια Επιτροπή είχε ψηφίσει 6-3 υπέρ της διατήρησης στο 3,75%. Σε μία μόλις συνεδρίαση, το(Greene, Mann, Pill) εξελίχθηκε σε σχεδόν ομόφωνη πλειοψηφία. Η πρώτη αύξηση επιτοκίων της βρετανικής λίρας έγινε τον Αύγουστο του 2023, μετά από 6 διαδοχικές συνεδριάσεις αμετάβλητων επιτοκίων που ακολούθησαν τη μείωση του Δεκεμβρίου 2025. Ηπροβλέπει πληθωρισμό γύρω στο 4,5% στις αρχές του 2027 και κοντά στο 5% στα μέσα της χρονιάς. Πάνω από το διπλάσιο του στόχου του 2%. Η Mann επικαλέστηκε «μη γραμμικούς πληθωριστικούς κινδύνους» και 5 χρόνια πληθωρισμού πάνω από τον στόχο, με μέσο όρο 4,7%. Η αγορά τιμολογεί 4,25% έως τον Φεβρουάριο, η Επιτροπή δήλωσε ότι «δεν βρίσκεται σε προκαθορισμένη πορεία». Η Τράπεζα της Αγγλίας γίνεται, δύο μήνες μετά την ΕΚΤ (2,50% στις 10 Σεπτεμβρίου).