-Χαίρετε, όπως αναμενόταν οι αμερικανικές εκλογές εξελίχθηκαν σε ένα δημοψήφισμα κατά του Τραμπ και των πολιτικών του εντός και εκτός της χώρας με αιχμή τη διαφθορά που στα ερωτήματα των exit polls αναδεικνύεται από τους 9 στους 10 Αμερικανούς) ως μείζον ζήτημα μαζί φυσικά με την ακρίβεια. Στην Βουλή και τη Γερουσία η ήττα ήταν συντριπτική. Το βέβαιον είναι ότι από αύριο ξημερώνει μια νέα κατάσταση για τις ΗΠΑ και κατά προέκταση για τον υπόλοιπο κόσμο. Είναι ακόμα νωρίς να προβλεφθεί τι θα κάνει ο Τραμπ, οι επόμενες κινήσεις του, χθες πάντως από τις πρώτες ώρες αντέδρασε με την συνήθη επιθετικότητα και νευρικότητα φορτώνοντας τις ευθύνες εντός και εκτός κόμματος του και φυσικά στα …καταραμένα media..Εξαιρετικό ενδιαφέρον θα έχει η ημέρα σήμερα και για τις αγορές από το τσαλάκωμα της αμερικανική κυβέρνησης και την αστάθεια που δημιουργεί όλο αυτό το νέο σκηνικό.

Τι βλέπει ο Μητσοτάκης μετά τις ενδιάμεσες

Η μάχη του σταυρού στον Βόρειο τομέα

2 χρόνια ελληνικό FBI

Μετά την Καλαμάτα, Σέρρες

UEFA: Σε δεύτερο γύρο πάει ο διαγωνισμός Champions League

Ο Πιερρακάκης καλεί τους υποψήφιους κεντρικούς τραπεζίτες

Η Naval Group, οι νέες συμβάσεις με 75 ελληνικές εταιρείες και οι Σουηδοί

Σε θέσεις μάχης οι επενδυτές για το Τατόι

Η Edison περιγράφει το μέλλον της ΕΥΔΑΠ

Qualco: Μια μικρή καθυστέρηση με πολλές ερμηνείες

Λανακάμ is back

Οι επιδόσεις του «The Margi»

Θεαματική ανατροπή για τις τραπεζικές μετοχές

Ελευσίνα: Πρώτα να φύγουν τα ναυάγια και μετά να έρθουν οι επενδυτές

Η Φράγκου δίνει 33% περισσότερα για μετοχές που δεν πληρώνουν μέρισμα εδώ και 10 χρόνια

Ο dottore ρίχνει πάνω από 4 δισ. ευρώ σε ναυπηγήσεις και στέλνει μήνυμα στους ανταγωνιστές

Τρεις σημαντικές επενδύσεις κι ένας δορυφόρος

Το «extend and pretend» τελειώνει…

Ακόμη και τα μοντέλα κινδυνεύουν από την τεχνητή νοημοσύνη

είναι προφανώς στο ραντάρ του, ο οποίος έχει απευθείας γραμμή επικοινωνίας με πολλούς ανθρώπους στην άλλη μεριά του Ατλαντικού για να καταλάβει τη δυναμική των πραγμάτων. Άλλωστε, μόλις πριν από λίγες μέρες είχε βρεθεί και πάλι στη Νέα Υόρκη. Η προοπτική αλλαγής συσχετισμών στη Βουλή των Αντιπροσώπων και στη Γερουσία, κατά την εκτίμηση του πρωθυπουργού, σημαίνει ότι θα ακολουθήσουν δύσκολοι μήνες με ένανο οποίος θα επικεντρωθεί στο εξωτερικό λόγω εσωτερικών περιορισμών και άρα. Αυτό για τις ευρωπαϊκές οικονομίες σημαίνει επιπρόσθετη πίεση και κύμα πληθωρισμού, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ανάγκη κρατικής στήριξης.(καλά ε, μιας και μιλάμε για αμερικανικές εκλογές) βλέπω άλλη μίααπ’ αυτές που δεν δημοσιεύονται γιατί ο πελάτης δεν είναι media για τον βόρειο τομέα των Αθηνών, τεράστια εκλογική περιφέρεια της χώρας. Λοιπόν εκεί ηείναι καλά, στομε τα σημερινά δεδομένα, γιατί το 2023 ήταν δέκα μονάδες πιο πάνω. Ο Αλέξης μας εδώ δεν είναι τόσο καλά όσο στην Α’ Αθήνας (που ψηφίζουν οι κυριλέ θεωρητικά) ήτοι είναι στο, ενώ ο Νίκος συνεχίζει το… με τον ήλιο τα βγάζουν, με τον ήλιο τα μπάζουν, τι έχουν τα έρμα και ψοφάνε. Δηλαδή, είναι στο. Κατά τα λοιπά, η Ζωίτσα είναι στο 7,2%, ο Βελό στο 5,8% κ.λπ. κ.λπ., άνευ ιδιαίτερης σημασίας, επειδή σ’ αυτή την έρευνα δεν έχουν μετρηθεί οι Κασιδιάρηδες. Η συνολική αξιολόγηση της κυβέρνησης είναι στοκαι η αρνητική στο. Χαράς ευαγγέλια για την κυβέρνηση αν υπάρχει 40% του κόσμου που τους βλέπει θετικά. Στη μάχη του σταυρού προηγείται άνετα ομε κοντάκαι έπονται όχι πολύ μακριά αλλά διακριτικά από τον Χατζηδάκη, ομε τον, λίγο πιο κάτω ηκαι καλά είναι και Καιρίδης, Παπαθανάσης και Ζωή Ράπτη, μόνο αν πάρει μεγάλα ποσοστά η ΝΔ θα εκλεγούν.Αν οι δημοσκόποι δεν κάνουν λάθος και στην Αθήνα η ΝΔ έχει πάνω από 30%-35% στις περισσότερες περιφέρειές της και ομε τονβρίσκονται στα μισά, τότε οέχει κάθε λόγο να πιστεύει ότι με μία καλή προεκλογική καμπάνια μπορεί να πάει και καλύτερα. Τα μέτωπα τα έκλεισε όλα σχεδόν και αν όχι κάτι ψιλά του έχουν μείνει, σασμούς έχει κάνει παντού και αναρωτιέμαι μόνο τι έχει και κάθε τόσο «τη χώνει» λέγοντας στον Τσίπρα (μονότονα) για τα. Γιατί δεν μας το λέει αυτός, δηλαδή;-Πολύς κόσμος μαζεύτηκε χθες στο Μέγαρο Μουσικής για τα δύο χρόνια δράσης τουκαι η αλήθεια είναι ότι είναι ένας από τους πιο αποδοτικούς βραχίονες της Αστυνομίας, με πάνω απόστο ενεργητικό του. Παρόντες ο Πρόεδρος Τασούλας, ο, ο, αρκετοί βουλευτές, όχι μόνο της ΝΔ, αλλά και ο ναύαρχος Αποστολάκης και η Αθηνά Λινού. Στα πηγαδάκια γινόταν αρκετή συζήτηση για τη συμβολή της υπηρεσίας στην εξιχνίαση μεγάλων υποθέσεων που έρχονται αυτές τις μέρες το φως της δημοσιότητας και οι οποίες είναι αμφίβολο αν θα είχαν δεθεί, αν δεν υπήρχε μεθοδικότητα και οργάνωση. Ο Χρυσοχοΐδης προσδιόρισε ως επόμενο στόχο ακόμα πιο βαθιά πλήγματα στην, στη βάση της αμερικανικής αρχής, ενώ ο Μητσοτάκης χτύπησε καμπανάκι για τα διάφορα παράσιτα, όπως είπε, ακόμα και εντός του ελληνικού Δημοσίου.-Επανέρχομαι στη ΝΔ για να πω ότι μετά την-που είναι η πολιτική έδρα τουκαι πηγαίνει την Πέμπτη- οβάζει πλώρη και για έναν άκρως καραμανλικό νομό, τις. Ο πρωθυπουργός θα μεταβεί στις Σέρρες για τον εορτασμό των πολιούχων Παμμεγίστων Ταξιαρχών και την επιστροφή των κλαπέντων από τους Βούλγαρους κειμηλίων το 1917. Προφανώς η αφορμή είναι ηπου υπεγράφη στη Θεσσαλονίκη, όμως οι Σέρρες είναι νομός παραδοσιακά καραμανλικός, αλλά και με παραπονούμενους αγρότες που θέλουν μασάζ και λεφτά.-Έγινε χθες ο διαγωνισμός για τα δικαιώματα της) μαθαίνουμε ότι συμμετείχαν δύο, οκαι η, μαζί με τα κανάλια τους, δεν υπάρχει τελικά τρίτος παίκτης. Οι πληροφορίες λένε ότι οι δυο προσφορές -- ήταν πολύ κοντά μεταξύ τους () και επομένως η UEFA έκανε χρήση του δικαιώματος να ζητήσεικάτι που αναμένεται να γίνει. Μαθαίνουμε ακόμα ότι εντείνονται οι διαπραγματεύσεις τηςμε την τηλεόραση τηςαλλά και τον. Μάχες…-Ηαποχωρεί στις, εννέα μήνες πριν από τη λήξη της θητείας της, για να προλάβει τις γαλλικές προεδρικές εκλογές του Απριλίου. Ο πρόεδρος τουζήτησε χθες από τις 21 κυβερνήσεις της ευρωζώνης να καταθέσουν υποψηφιότητες έως την. Το Eurogroup της Δευτέρας 9 Νοεμβρίου, σύμφωνα με τον εκπρόσωπό του, «θα καταγράψει» τα ονόματα. Ανάμεσα στην προθεσμία και στη συνεδρίαση του Eurogroup παρεμβάλλεται μια συνάντηση με τον πρόεδρό του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Κυριάκος Πιερρακάκης προτίθεται να καλέσει τους υποψηφίους σε συνάντηση την ίδια Παρασκευή, μόλις κλείσουν οι υποψηφιότητες και πριν φτάσουν τα ονόματα στο τραπέζι των υπουργών. Ο Έλληνας υπουργός, δηλαδή, θα είναι ο πρώτος που θα ακούσει τους διεκδικητές της Φρανκφούρτης, πριν από τον Μερτς, που είχε προγραμματίσει συναντήσεις με Κνοτ και ντε Κος τον Οκτώβριο και πριν από τον Μακρόν, που θέλει τον διάδοχο κλειδωμένο πριν φύγει. Τα ονόματα που κυκλοφορούν είναι ο Ισπανός, γενικός διευθυντής της BIS, με δημόσια στήριξη Σάντσεθ από τον Σεπτέμβριο και ο Ολλανδός, πρώην διοικητής της DNB, με στήριξη Γέτεν και διακριτικό εγκώμιο από τη Λαγκάρντ. Οτης Bundesbank, που έχει τον Κλίνγκμπαϊλ αλλά όχι ακόμη δημόσια τον Μερτς, φέρεται ως «αστάθμητος παράγων». Αν το Βερολίνο καταθέσει όνομα έως Παρασκευή, θα είναι τρεις. Ισπανία και Γερμανία δεν έχουν δώσει ποτέ πρόεδρο ΕΚΤ. Η Γερμανία όμως έχει ήδη την Κομισιόν. Τον περασμένο Ιανουάριο, στο πρώτο Eurogroup υπό ελληνική προεδρία, οεπικράτησε τουσε 3 γύρους ψηφοφορίας, για την αντιπροεδρία. Η ίδια διαδικασία, δηλαδή σύσταση Eurogroup, γνώμη Ευρωκοινοβουλίου και ΔΣ ΕΚΤ, με απόφαση των ηγετών, τρέχει τώρα για την προεδρία. Ακολουθεί η θέση διαδόχου του επικεφαλής οικονομολόγουτον Μάιο.-Αν παρακολουθούσε κανείς την επικαιρότητα μόνο μέσα από τη δραστηριότητα της αντιπολίτευσης, θα νόμιζε ότι αυτές τις μέρες τοπροσπαθούσε να θεσμοθετήσει την αρπαγή σπιτιών από funds «με έναν νόμο και ένα άρθρο». Χθες το απόγευμα οέβαλε τα πράγματα στην πιο λογική τους διάσταση, αρχικά παρέθεσε και τιςκαι την αντιμετώπιση των καταχρηστικών συμπεριφορών των, καλώντας την αντιπολίτευση να απαντήσει συγκεκριμένα ποιες από αυτές προτίθεται να καταψηφίσει. Μάλιστα, δεν έμεινε εκεί, αλλά προσέθεσε και δύο ακόμη: τογια τους ευάλωτους και τους επιλέξιμους οφειλέτες που μπαίνουν στονκαι τονπου μπορεί να επιβάλει ηστους servicers. Κάπως έτσι, ο Πιερρακάκης αναρωτήθηκε εύλογα πώς γίνεται οι servicers να υπαγόρευσαν, όπως ισχυρίζεται η αντιπολίτευση, ένα νομοσχέδιο που είναι καταφανώς σε βάρος τους. Τώρα, κατά πόσο οι πολιτικοί του αντίπαλοι καταλαβαίνουν ότι η επιμονή τους στο «όχι» θα τους βάλει απέναντι τους δανειολήπτες, μένει να φανεί σήμερα στην-Την περασμένη Παρασκευή, την ώρα που στητης Γαλλίας υψωνόταν η ελληνική σημαία στη δεύτερη, τη φρεγάτα, η στήλη είχε σταθεί και σε μια άλλη πτυχή του προγράμματος, με ιδιαίτερο επιχειρηματικό ενδιαφέρον. Είχαμε γράψει για τις περισσότερες απόπου έχει υπογράψει ημε περίπου, οι οποίες έχουν καταφέρει να μπουν στην εφοδιαστική αλυσίδα του γαλλικού ναυπηγικού κολοσσού. Κατά την επίσκεψη Ελλήνων δημοσιογράφων στη δεξαμενή κατασκευής (dry dock) της τέταρτης φρεγάτας, οι Γάλλοι φρόντισαν να δώσουν μια ενδιαφέρουσα διευκρίνιση. Ο αριθμός έχει ξεπεράσει πλέον τιςπου συμμετέχουν στα προγράμματα φρεγατών της Naval Group. Και βεβαίως, όσο μεγαλώνει η λίστα τόσο το καλύτερο για την ελληνική αμυντική βιομηχανία. Η συνέχεια, όμως, έχει ακόμη μεγάλο ενδιαφέρον καθώς από χθες Τρίτη άνοιξε τις πύλες της στο Παρίσι η, μία από τις μεγαλύτερες διεθνείς εκθέσεις ναυτικής άμυνας, με ισχυρή ελληνική παρουσία και Ελληνικό Περίπτερο που διοργανώνει ο, με τη συμμετοχή ελληνικών επιχειρήσεων. Το ραντεβού που παρουσιάζει ξεχωριστό ενδιαφέρον είναι προγραμματισμένο για σήμερα Τετάρτη, στο περίπτερο της Naval Group, όπου κατά πληροφορίες αναμένονται. Στην εκδήλωση, σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, εκτός από ελληνικό θα υπάρχει και σουηδικό χρώμα. Άλλωστε, ηέχει ήδη υπογράψει με τη Naval Group σύμβαση για τέσσερις φρεγάτες, αξίας. Μένει λοιπόν να δούμε εάν η παρουσία των δύο πλευρών κρύβει και κάποια επιχειρηματική «έκπληξη». Γιατί δεν αποκλείεται, πέρα από τις νέες ελληνογαλλικές συμβάσεις, να προκύψουν και συνεργασίες με υπογραφές μεταξύ ελληνικών και σουηδικών εταιρειών.-Εν αναμονή των τευχών του διαγωνισμού που θα εξειδικεύσει ουσιαστικά το αντικείμενο και τις επιμέρους λειτουργίες είναι οι επενδυτές για το. Πρόκειται για τη β’ φάση του διαγωνισμού που «τρέχει» από την περασμένη άνοιξη τογια την παραχώρηση του δικαιώματος επανάχρησης, ανάπτυξης, ανάδειξης και αξιοποίησης κτηρίων και χώρων εντός του πρώην βασιλικού κτήματος Τατοΐου.(η οποία συνδέεται με τον) και(η κοινοπραξία της εταιρείας ανάπτυξης ακινήτωνμε τηντων αδελφών Δούζη) είναι αυτοί που υπέβαλαν την περασμένη άνοιξη ενδιαφέρον στην πρώτη φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας και έχουν περάσει άπαντες στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού, κατά την οποία θα κληθούν να υποβάλουν δεσμευτικές προσφορές. Η παραχώρηση αφορά στην αξιοποίησηκαι του περιβάλλοντος χώρου αυτών (από τα περίπου 40 που βρίσκονται εντός του κτήματος) εντός του ιστορικού τόπου του πρώην βασιλικού κτήματος Τατοΐου, «δίνοντας έμφαση στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και στη διατήρηση του μνημειακού του χαρακτήρα». Οι προτεινόμενες χρήσεις περιλαμβάνουν χώρους φιλοξενίας/ξενοδοχεία, εστιατόρια, θερμοκήπιο, οινοποιείο και άλλες δραστηριότητες ήπιας ανάπτυξης. Παράλληλα, δύναται να συμπεριληφθούν και, με στόχο την αναβίωση του αγροτικού χαρακτήρα του κτήματος, σε αρμονία με το, όπως η αναβίωση του αμπελώνα και του ελαιώνα.-Η διοίκηση τηςπροσέλαβε τηνμε, για να αναλύσει και να καλύπτει στο εξής τις δραστηριότητες του νέου Ομίλου ΕΥΔΑΠ. Η πρώτη έκθεση 27 σελίδων περιγράφει την πορεία της ΕΥΔΑΠ για τους ξένους επενδυτές μέχρι το 2028. Η βασική αποτίμηση της ΕΥΔΑΠ σύμφωνα με την Edison είναι. Η μετοχή έκλεισε στα €13,7 την ημέρα της έκθεσης, ενώ χθες η μετοχή έκλεισε στα- δηλαδήκαι 20% πάνω από το μοντέλο. Η διαφορά αυτή δικαιολογείται από τη φράση «ενδεικτικό σενάριο». Τατης Αττικής, Βοιωτίας, Φωκίδας και Εύβοιας που ο ν. 5325/2026 δίνει στην ΕΥΔΑΠ, 20% περισσότεροι πελάτες, EBITDA 2028 από €97 εκατ. σε €116,5 εκατ., κόστος απόκτησης €75 εκατ. Η έκθεση δεν μπορεί να αποτιμήσει πόσο αξίζουν τα δίκτυα που απορροφώνται (η ΕΥΔΑΠ προσλαμβάνει τώρα ελεγκτική εταιρεία για να το μάθει), ποιος πληρώνει, πόσο κοστίζει η ενσωμάτωση και αν ηθα βάλει το τίμημα στη ρυθμιζόμενη βάση με απόδοση. Η διοίκηση υπόσχεται «σαφέστερη εικόνα έως το τέλος του έτους». Ηεκτιμάται σε €700 εκατ. που πάει στασε δεκαετία. Οι προγραμματισμένες επενδύσεις ανέρχονται σεμε το μισό από ευρωπαϊκές επιχορηγήσεις. Καθαρό ταμείο, το λειτουργικό κόστος της ΕΥΔΑΠ ανέρχεται σε 90% των εσόδων, ο ρυθμιστής απέρριψε ήδη τις ιστορικές απαιτήσεις για ακατέργαστο νερό και χρηματοοικονομικό κόστος. Το Δημόσιο είναι ταυτόχρονα μέτοχος 61,3%, παραχωρητής, προμηθευτής νερού και αρχιτέκτονας του πλαισίου. Η Edison προβλέπειμετά το μηδέν του 2025. Γι’ αυτόκαι κατόπιντο 2029 καιτο 2030.αναφέρουν πως ορισμένοι προμηθευτές τηςκάνουν λόγο για πληρωμές που έληγαν την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου και δεν καταβλήθηκαν. Ακολούθησε ενημέρωση προχθές, τη Δευτέρα, ότι θα εξοφληθούν στις. Η εταιρεία δεν έχει τοποθετηθεί. Η πρακτική αυτή δεν είναι άγνωστη στο ταμπλό. Αρκετές εισηγμένες μεταθέτουν πληρωμές κατά λίγες ημέρες γύρω από το κλείσιμο του μήνα, ώστε τα ταμειακά διαθέσιμα της τελευταίας ημέρας να φωτογραφίζονται ισχυρότερα. Στην Qualco, όμως,. Ό,τι «ομορφαίνει», ομορφαίνει για εσωτερικούς ή τραπεζικούς σκοπούς. Ενδεχομένως για κάποιον τρίτο. Στις 30 Ιουνίου τα ταμειακά διαθέσιμα είχαν υποχωρήσει στααπό €55,1 εκατ. στην αρχή της χρονιάς. Εκτός των υπολοίπων της Δημόσιας Εγγραφής, στα €11 εκατ. από €39 εκατ. Οι λειτουργικές ροές εξαμήνου ήταν αρνητικές κατά, με το κεφάλαιο κίνησης να απορροφά περίπου €14 εκατ. Ο καθαρός δανεισμός προς EBITDA δωδεκαμήνου ανέβηκε από 0,8 σε. Η διοίκηση το απέδωσε σε αργές εισπράξεις από Δημόσιο και Μέση Ανατολή και δεσμεύτηκε για θετικές ροές έως το τέλος του έτους. Τον Αύγουστο προστέθηκανκαι €3 εκατ. επιπλέον όριο από την Optima. Στις 29 Οκτωβρίου, μία ημέρα πριν από τις επίμαχες πληρωμές,ανακατανεμήθηκαν σε κεφάλαιο κίνησης. Παράλληλα, η εταιρεία συγκαλεί γενική συνέλευση στιςγια, έχει αιτηθεί άδεια πιστωτικού ιδρύματος από την ΤτΕ για embedded finance και δηλώνειμε λιανέμπορους και χρηματοδότες. Εδώ στηρίζεται. Κάποιοι πιστεύουν ότι ετοιμάζεται συμφωνία και η διοίκηση θέλει τον ισολογισμό της στην καλύτερη φωτογραφία.-Μια από τις πιο ενδιαφέρουσες παρουσίες στο προχθεσινόήταν η εταιρία. Για όσους έχουν δυνατή μνήμη (αλλά και την ανάλογη ηλικία) η Λανακάμ είναι ο καθολικός διάδοχος της πάλαι ποτέ ένδοξης εισηγμένης Καμψίσογλου. Και μόνο το γεγονός ότι η εταιρεία κατέβηκε σε μια παρουσίαση για να περιγράψει το επιχειρηματικό της πλάνοκαι σίγουρα δείχνει ότι η διοίκηση μετά από πολλές περιπέτειες (επιχειρηματικές και μη) αισθάνεται έτοιμη να ξαναμπεί στο οπτικό πεδίο των επενδυτών. Ίσως όχι των μεγάλων θεσμικών, αλλά σίγουρα των μικροεπενδυτών. Η μικρή αυτή εμπορική εταιρεία έκανε πέρυσι τζίροκαι είχε κέρδη, μεγέθη που δεν είναι ικανά να συγκινήσουν δυνατά πορτοφόλια. Ωστόσο, η Λανακάμ αποτιμάται σεαν και δεν είναι ΑΕΑΑΠ. Και αυτό μπορεί να έχει κάποιο ενδιαφέρον.-Θετικές οικονομικές επιδόσεις κατέγραψε για το 2025 η ξενοδοχειακή εταιρείαπου διαχειρίζεται το ομώνυμο γνωστό πεντάστερο ξενοδοχείο στη Βουλιαγμένη. Αν και ο τζίρος σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά δεν είχε μεγάλες διαφορές κινούμενος σταέναντι 16,38 εκατ. ευρώ το 2024, όπως και τα προ φόρων κέρδη (έναντι 7,79 εκατ. ευρώ), το ενδιαφέρον εντοπίζεται στα «αποτελέσματα εις νέον» που δείχνουν. Ακόμη, οι συνολικές υποχρεώσεις είναι μειωμένες στατο 2025, έναντι 14,68 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Να θυμίσω ότι η The Margi της, εκτός από το συγκρότημα στη Βουλιαγμένη εκμεταλλεύεται και άλλους χώρους φιλοξενίας, όπως τρεις τουριστικές επαύλεις (σε Βάρη Αττικής, Βουλιαγμένη και Άγιο Σώστη Μυκόνου) καθώς και χώρο εκδηλώσεων στα Καλύβια Θορικού. Επίσης διαθέτει ιδιόκτητα και μισθωμένα ακίνητα με στόχο τη μελλοντική τους τουριστική αξιοποίηση. Μεταξύ αυτών και τοόπου στεγάζονταν κατά το παρελθόν τα. Όσο για τη φετινή χρονιά οι εκτιμήσεις της διοίκησης κάνουν λόγο για ελαφρά αύξηση των εσόδων σε σχέση με τα επίπεδα του 2025.-Εντυπωσιακό comeback έκαναν χθες οι, μετατρέποντας τις αρχικές ισχυρές απώλειες σε σημαντικά κέρδη. Ο τραπεζικός δείκτης, που στα χαμηλά της συνεδρίασης υποχωρούσε κατά 1,27% στις 2.955 μονάδες, έκλεισε τελικά με, ανακτώντας το ψυχολογικό όριο των 3.000 μονάδων. Η αντίδραση αυτή έβαλε τέλος στο διήμερο πτωτικό σερί, κατά το οποίο είχαν συσσωρευτεί απώλειες άνω του 2,5%. Πρωταγωνίστρια η, με, έχοντας προηγουμένως βρεθεί στο -1,1%, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στο. Ηενισχύθηκε κατά, ανατρέποντας τις ενδοσυνεδριακές απώλειες της τάξης του 2,37%, ενώ ηέκλεισε στο, έχοντας υποχωρήσει νωρίτερα έως και 2,96%. Ηκατέγραψε κέρδη, έναντι απωλειών έως 2,46% στα χαμηλά ημέρας. Η τραπεζική αντεπίθεση εκδηλώθηκε μετά τις 15:00, συμπίπτοντας χρονικά με τις ανακοινώσεις τουγιαστις ρυθμίσεις ευάλωτων και επιλέξιμων οφειλετών μέσω τουκαι δεκαπλασιασμό, στα, του ανώτατου προστίμου που μπορεί να επιβάλλει ηστους servicers.-Στηνσυζητούν για επενδύσεις, logistics, νέες λιμενικές δραστηριότητες και αναβάθμιση του γεωοικονομικού ρόλου της περιοχής. Μόνο που. Ένα μέρος του πολύτιμου θαλάσσιου χώρου εξακολουθεί να καταλαμβάνεται από πλοία που εδώ και χρόνια έχουν μετατραπεί σεΤο ερώτημα είναι πώς μπορεί το κράτος να σχεδιάζει την προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων σε έναν λιμένα στρατηγικής σημασίας, όταν δεν έχει καταφέρει επί δεκαετίες να απαλλάξει τον κόλπο από τα εγκαταλελειμμένα σκαριά.. Κάθε τετραγωνικό μέτρο θαλάσσιου χώρου που παραμένει δεσμευμένο έχει δυνητική αξία για τη λιμενική δραστηριότητα. Και κάθε καθυστέρηση στηνπεριορίζει τις επιλογές για την αξιοποίησή του. Στην αγορά γνωρίζουν ότι οι ανελκύσεις κοστίζουν, απαιτούν ειδικούς χειρισμούς και συχνά σκοντάφτουν σε ιδιοκτησιακές και δικαστικές εκκρεμότητες. Το πραγματικό τεστ για την κυβέρνηση δεν είναι πόσα επενδυτικά σχέδια θα παρουσιαστούν για την Ελευσίνα, αλλά-Από ταανέβασε ητην προσφορά τηςγια την επαναγορά προνομιούχων μετοχών, παρατείνοντας παράλληλα την προθεσμία αποδοχής έως τις. Η αύξηση κατάδεν περνά απαρατήρητη, ιδιαίτερα όταν αφορά τίτλους που έχουν να καταβάλουν μερίσματα από το 2016. Πρόκειται για τις προνομιούχες μετοχές των σειρών G και H, με ετήσια μερισματικά επιτόκιααντίστοιχα. Η νέα τιμή προσφέρει σημαντικό premium σε σχέση με τις μέσες χρηματιστηριακές τιμές του προηγούμενου τριμήνου ήτοι 9,40 δολάρια για τη σειρά H και 8,97 δολάρια για τη σειρά G. Στόχος της διαδικασίας, που άρχισε στις 12 Οκτωβρίου, είναι η. Παράλληλα, δίνει στους κατόχους των τίτλων τη δυνατότητα να αποκτήσουν άμεσα ρευστότητα. Το ενδιαφέρον βρίσκεται και στο χρονικό σημείο της κίνησης. Η Navios Holdings έχει ήδη αποχωρήσει από το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, ενώ το 2022 είχε πουλήσει τον στόλο τωντης στηέναντι. Η αύξηση της προσφοράς και η παράταση της προθεσμίας δείχνουν ότι η εταιρεία επιδιώκει να προσελκύσει περισσότερους κατόχους προνομιούχων μετοχών. Το πόσοι τελικά θα ανταποκριθούν παραμένει ανοιχτό.-Επενδύσεις άνω των, νέες ναυπηγήσεις στην Ασία και πωλήσεις παλαιότερων πλοίων συνθέτουν το επιχειρηματικό πρόγραμμα του ιταλικού ομίλου. Ο dottore, Εμάνουελ υπέγραψε επιστολές προθέσεων για την κατασκευή έωςσε κινεζικές γιάρδες, με παραδόσεις από το. Πρόκειται για πέντε πλοία χωρητικότητας 10.000 οχημάτων και άλλα πέντε των 11.000 οχημάτων. Παράλληλα, δόθηκε παραγγελία για το, αξίας, ενώ συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με τρία ασιατικά ναυπηγεία, για νέα πλοία τύπου conro. Πρόκειται για έναν τύπο φορτηγού πλοίου που συνδυάζει τη μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων (containers) και τροχοφόρων φορτίων (Ro-Ro). Στο μέτωπο των πωλήσεων, ο όμιλος εξασφάλισεαπό την πώληση τωνκαι, κατασκευής 2001, ενώ είχαν προηγηθεί οι πωλήσεις των Grande Colonia και Grande Napoli. Την ίδια ώρα, αναμένει την παραλαβή τριών ακόμη νεότευκτων χωρητικότητας 9.800 οχημάτων, με το υφιστάμενο ναυπηγικό πρόγραμμα τωννα ολοκληρώνεται τον προσεχή Απρίλιο.-Δεκατέσσερις μήνες μετά την ίδρυσή του, το, ο επενδυτικός βραχίονας του(πρώην Υπερταμείο) που σχεδιάστηκε με σύμβουλο την, σύμφωνα με αξιόπιστες πληροφορίες, έχει ολοκληρώσει και υπογράψει την. Η ανακοίνωση έρχεται τις επόμενες ημέρες. Ο τομέας δεν είναι έκπληξη. Επισήμως, το HIIF μιλούσε μόνο για «ψηφιακές υποδομές». Από τον Ιούνιο όμως, όπως είχε αναφέρει το Dark Room, κυκλοφορούσε στην αγορά η πληροφορία πως η επένδυση ίσως δεν αφορά υποδομή στη Γη, αλλά στο. Οτουμιλώντας σε συνέδριο υπενθύμισε ότι το, είναι ήδη τοποθετημένο σε διαστημική τεχνολογία και ότι. Το οικοσύστημα υπήρχε. Το HIIF ήρθε για να συμπληρώσει και να χρηματοδοτήσει αυτή τη σημαντική ελληνική πρωτοβουλία. Πληροφορίες αναφέρουν ότι θα ακολουθήσουν σύντομα, ίσως σημαντικότερες. Η μία σε, η δεύτερη σε μια. Πίσω από τις τρεις κινήσεις, βρίσκεται ένα σχήμα που δεν θυμίζει σε τίποτα, δημόσιο οργανισμό. Ο(Yale και London Business School), ήρθε στο HIIF από τη θέση του Partner και Managing Director της, όπου έτρεξε αναδιαρθρώσεις διεθνώς, έχοντας προηγουμένως διατελέσει interim CEO επενδυτικού ταμείου με. Η ομάδα του είναιόλοι κι όλοι, δεν προέρχονται από το Δημόσιο. Από πάνω, ένα πενταμελές ΔΣ με πρόεδρο τον, πρώην CEO της Citigroup Global Markets Greece. Το ΕθΑΤ κρατά μία θέση. Ο Φράγκος έχει πει δημόσια ότι το πρόβλημα δεν είναι τα κεφάλαια, είναι τα ώριμα έργα. Η δουλειά της ομάδας ήταν ακριβώς να τα ωριμάσει. Οι 3 πρώτες επενδύσεις είναι ακριβώς ό,τι ο Στέλιος Φράγκος περιέγραψε ως «άρρηκτα συνδεδεμένες»,. Αν η πρώτη ανακοίνωση γίνει με παρουσία του πρωθυπουργού, θα είναι η πρώτη φορά που το ΕθΑΤ παρουσιάζει-Ηέχτισε στο κέντρο του Λος Άντζελες τον ψηλότερο πύργο κατοικιών της Καλιφόρνιας. Ένα κτήριο. Κόστος κατασκευής, παραδόθηκε το 2023. Τρία χρόνια μετά, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, παραδίδει τα κλειδιά στον δανειστή της, επιλέγοντας να μην αναχρηματοδοτήσει τοΔεν είναι ότι το κτήριο απέτυχε. Είναι όμορφο και επιβλητικό. Είναι ότι η αναχρηματοδότηση του δανείου, με τα σημερινά επιτόκια,. Το κόστος του χρήματος είχε ήδη εξαφανίσει τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας στο ακίνητο. Όταν το equity είναι μηδέν, το ορθολογικό είναι να σηκωθείς και να φύγεις. Ο δανειστής δεν ήταν τράπεζα, ήταν ηη οποία τώρα βγάζει το δάνειο προς πώληση. Το φαινόμενο είναι γενικευμένο. Σύμφωνα με τη. Είναι το 17% του συνόλου των $5 τρισ. Το 2027 λήγουνΤα επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι από τα $957 δισ. του 2025, μόνο το. Τα υπόλοιπα πήραν «παράταση». Το μέσο νέο δάνειο κοστίζει πλέονέναντι περίπουπου ήταν το κόστος των δανείων που αντικαθιστά. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η περιβόητη στρατηγική τουδεν έχει πλέον θέση στην εποχή που οι κεντρικές τράπεζες ανεβάζουν, αντί να κατεβάζουν, τα επιτόκια. Ένα κτήριο αξίζει όσο το δάνειό του μπορεί να αναχρηματοδοτηθεί. Τα υπόλοιπα είναι θέμα αισθητικής και αρχιτεκτονικής.-Ηβρήκε πώς να χρησιμοποιεί ταχωρίς να χρειάζεται να τα καλεί σε κάθε φωτογράφιση: δημιουργεί. Το πρόσωπο και το σώμα παραμένουν διαθέσιμα για νέες εικόνες, αλλά ο άνθρωπος μπορεί να μη χρειαστεί να ξαναπεράσει από το ταμείο. Ορισμένοι προτεινόμενοι όροι συμβολαίων επιτρέπουν τη δημιουργία τέτοιων αντιγράφων, ενώ άλλοι προβλέπουν τη χρήση φωτογραφιών για την εκπαίδευση συστημάτων AI. Με απλά λόγια, μια δουλειά σήμερα μπορεί να δώσει στην εταιρεία το υλικό για να μη σε προσλάβει αύριο - εάν είσαι μοντέλο. Για τις επιχειρήσεις,: υπηρεσίες ψηφιακής παραγωγής υπόσχονται. Για τα μοντέλα, το ερώτημα είναι ποιος θα ελέγχει την εικόνα τους, πού θα τη χρησιμοποιεί και για πόσο καιρό. Διότι άλλο να συμφωνείς σε ένα ρετούς και άλλο να εμφανίζεσαι σε καινούργιες διαφημίσεις χωρίς νέα συμφωνία και πληρωμή.είναι ότι η μόδα πουλά πανάκριβα την αυθεντικότητα, αλλά αναζητεί όλο και φθηνότερα αντίγραφα των ανθρώπων που τη διαφημίζουν.