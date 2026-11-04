-Χαίρετε, όπως αναμενόταν οι αμερικανικές εκλογές εξελίχθηκαν σε ένα δημοψήφισμα κατά του Τραμπ και των πολιτικών του εντός και εκτός της χώρας με αιχμή τη διαφθορά που στα ερωτήματα των exit polls αναδεικνύεται από τους 9 στους 10 Αμερικανούς) ως μείζον ζήτημα μαζί φυσικά με την ακρίβεια. Στην Βουλή και τη Γερουσία η ήττα ήταν συντριπτική. Το βέβαιον είναι ότι από αύριο ξημερώνει μια νέα κατάσταση για τις ΗΠΑ και κατά προέκταση για τον υπόλοιπο κόσμο. Είναι ακόμα νωρίς να προβλεφθεί τι θα κάνει ο Τραμπ, οι επόμενες κινήσεις του, χθες πάντως από τις πρώτες ώρες αντέδρασε με την συνήθη επιθετικότητα και νευρικότητα φορτώνοντας τις ευθύνες εντός και εκτός κόμματος του και φυσικά στα …καταραμένα media..Εξαιρετικό ενδιαφέρον θα έχει η ημέρα σήμερα και για τις αγορές από το τσαλάκωμα της αμερικανική κυβέρνησης και την αστάθεια που δημιουργεί όλο αυτό το νέο σκηνικό.
Τι βλέπει ο Μητσοτάκης μετά τις ενδιάμεσες
-Οι εξελίξεις στις Ηνωμένες Πολιτείες
είναι προφανώς στο ραντάρ του Μητσοτάκη
, ο οποίος έχει απευθείας γραμμή επικοινωνίας με πολλούς ανθρώπους στην άλλη μεριά του Ατλαντικού για να καταλάβει τη δυναμική των πραγμάτων. Άλλωστε, μόλις πριν από λίγες μέρες είχε βρεθεί και πάλι στη Νέα Υόρκη. Η προοπτική αλλαγής συσχετισμών στη Βουλή των Αντιπροσώπων και στη Γερουσία, κατά την εκτίμηση του πρωθυπουργού, σημαίνει ότι θα ακολουθήσουν δύσκολοι μήνες με έναν Τραμπ
ο οποίος θα επικεντρωθεί στο εξωτερικό λόγω εσωτερικών περιορισμών και άρα είναι απίθανο να κινηθούμε στη λογική της αποκλιμάκωσης του πολέμου στο Ιράν
. Αυτό για τις ευρωπαϊκές οικονομίες σημαίνει επιπρόσθετη πίεση και κύμα πληθωρισμού, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ανάγκη κρατικής στήριξης.
Η μάχη του σταυρού στον Βόρειο τομέα
-Meanwhile
(καλά ε, μιας και μιλάμε για αμερικανικές εκλογές) βλέπω άλλη μία δημοσκόπηση
απ’ αυτές που δεν δημοσιεύονται γιατί ο πελάτης δεν είναι media για τον βόρειο τομέα των Αθηνών, τεράστια εκλογική περιφέρεια της χώρας. Λοιπόν εκεί η ΝΔ
είναι καλά, στο 35,8%
με τα σημερινά δεδομένα, γιατί το 2023 ήταν δέκα μονάδες πιο πάνω. Ο Αλέξης μας εδώ δεν είναι τόσο καλά όσο στην Α’ Αθήνας (που ψηφίζουν οι κυριλέ θεωρητικά) ήτοι είναι στο 13,9%
, ενώ ο Νίκος συνεχίζει το… με τον ήλιο τα βγάζουν, με τον ήλιο τα μπάζουν, τι έχουν τα έρμα και ψοφάνε. Δηλαδή, είναι στο 8,2%
. Κατά τα λοιπά, η Ζωίτσα είναι στο 7,2%, ο Βελό στο 5,8% κ.λπ. κ.λπ., άνευ ιδιαίτερης σημασίας, επειδή σ’ αυτή την έρευνα δεν έχουν μετρηθεί οι Κασιδιάρηδες. Η συνολική αξιολόγηση της κυβέρνησης είναι στο 40,5%
και η αρνητική στο 58,1%
. Χαράς ευαγγέλια για την κυβέρνηση αν υπάρχει 40% του κόσμου που τους βλέπει θετικά. Στη μάχη του σταυρού προηγείται άνετα ο Χατζηδάκης
με κοντά 69%-70%
και έπονται όχι πολύ μακριά αλλά διακριτικά από τον Χατζηδάκη, ο Μαρινάκης
με τον Άδωνι
, λίγο πιο κάτω η Κεραμέως
και καλά είναι και Καιρίδης, Παπαθανάσης και Ζωή Ράπτη, μόνο αν πάρει μεγάλα ποσοστά η ΝΔ θα εκλεγούν. Συμπέρασμα:
Αν οι δημοσκόποι δεν κάνουν λάθος και στην Αθήνα η ΝΔ έχει πάνω από 30%-35% στις περισσότερες περιφέρειές της και ο Τσίπρας
με τον Ανδρουλάκη
βρίσκονται στα μισά, τότε ο Μητσοτάκης
έχει κάθε λόγο να πιστεύει ότι με μία καλή προεκλογική καμπάνια μπορεί να πάει και καλύτερα. Τα μέτωπα τα έκλεισε όλα σχεδόν και αν όχι κάτι ψιλά του έχουν μείνει, σασμούς έχει κάνει παντού και αναρωτιέμαι μόνο τι έχει και κάθε τόσο «τη χώνει» λέγοντας στον Τσίπρα (μονότονα) για τα γραμμάτια που ξόφλησε με τους ποινικούς κώδικες το 2023
. Γιατί δεν μας το λέει αυτός, δηλαδή;
2 χρόνια ελληνικό FBI
-Πολύς κόσμος μαζεύτηκε χθες στο Μέγαρο Μουσικής για τα δύο χρόνια δράσης του ελληνικού FBI
και η αλήθεια είναι ότι είναι ένας από τους πιο αποδοτικούς βραχίονες της Αστυνομίας, με πάνω από 1.500 εξιχνιάσεις σοβαρών υποθέσεων
στο ενεργητικό του. Παρόντες ο Πρόεδρος Τασούλας, ο Μητσοτάκης
, ο Χρυσοχοΐδης
, αρκετοί βουλευτές, όχι μόνο της ΝΔ, αλλά και ο ναύαρχος Αποστολάκης και η Αθηνά Λινού. Στα πηγαδάκια γινόταν αρκετή συζήτηση για τη συμβολή της υπηρεσίας στην εξιχνίαση μεγάλων υποθέσεων που έρχονται αυτές τις μέρες το φως της δημοσιότητας και οι οποίες είναι αμφίβολο αν θα είχαν δεθεί, αν δεν υπήρχε μεθοδικότητα και οργάνωση. Ο Χρυσοχοΐδης προσδιόρισε ως επόμενο στόχο ακόμα πιο βαθιά πλήγματα στην οικονομική δομή των κυκλωμάτων
, στη βάση της αμερικανικής αρχής follow the money
, ενώ ο Μητσοτάκης χτύπησε καμπανάκι για τα διάφορα παράσιτα, όπως είπε, ακόμα και εντός του ελληνικού Δημοσίου.
Μετά την Καλαμάτα, Σέρρες
-Επανέρχομαι στη ΝΔ για να πω ότι μετά την Καλαμάτα
-που είναι η πολιτική έδρα του Σαμαρά
και πηγαίνει την Πέμπτη- ο Μητσοτάκης
βάζει πλώρη και για έναν άκρως καραμανλικό νομό, τις Σέρρες
. Ο πρωθυπουργός θα μεταβεί στις Σέρρες για τον εορτασμό των πολιούχων Παμμεγίστων Ταξιαρχών και την επιστροφή των κλαπέντων από τους Βούλγαρους κειμηλίων το 1917. Προφανώς η αφορμή είναι η πρόσφατη συμφωνία σε διακρατικό επίπεδο
που υπεγράφη στη Θεσσαλονίκη, όμως οι Σέρρες είναι νομός παραδοσιακά καραμανλικός, αλλά και με παραπονούμενους αγρότες που θέλουν μασάζ και λεφτά.
UEFA: Σε δεύτερο γύρο πάει ο διαγωνισμός Champions League
-Έγινε χθες ο διαγωνισμός για τα δικαιώματα της UEFA
(Champions League
, Europe League
, Conference
) μαθαίνουμε ότι συμμετείχαν δύο, ο Αλαφούζος
και η Per Capita
, μαζί με τα κανάλια τους, δεν υπάρχει τελικά τρίτος παίκτης. Οι πληροφορίες λένε ότι οι δυο προσφορές -εκατοντάδων εκατομμυρίων για τα επόμενα τέσσερα χρόνια
- ήταν πολύ κοντά μεταξύ τους (κάτω από 10%
) και επομένως η UEFA έκανε χρήση του δικαιώματος να ζητήσει δεύτερο γύρο προσφορών,
κάτι που αναμένεται να γίνει έως αύριο
. Μαθαίνουμε ακόμα ότι εντείνονται οι διαπραγματεύσεις της Per Capita
με την τηλεόραση της NOVA,
αλλά και τον Αλαφούζο
. Μάχες…
Ο Πιερρακάκης καλεί τους υποψήφιους κεντρικούς τραπεζίτες
-Η Κριστίν Λαγκάρντ
αποχωρεί στις 7 Φεβρουαρίου 2027
, εννέα μήνες πριν από τη λήξη της θητείας της, για να προλάβει τις γαλλικές προεδρικές εκλογές του Απριλίου. Ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης
ζήτησε χθες από τις 21 κυβερνήσεις της ευρωζώνης να καταθέσουν υποψηφιότητες έως την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου
. Το Eurogroup της Δευτέρας 9 Νοεμβρίου, σύμφωνα με τον εκπρόσωπό του, «θα καταγράψει» τα ονόματα. Ανάμεσα στην προθεσμία και στη συνεδρίαση του Eurogroup παρεμβάλλεται μια συνάντηση με τον πρόεδρό του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Κυριάκος Πιερρακάκης προτίθεται να καλέσει τους υποψηφίους σε συνάντηση την ίδια Παρασκευή, μόλις κλείσουν οι υποψηφιότητες και πριν φτάσουν τα ονόματα στο τραπέζι των υπουργών. Ο Έλληνας υπουργός, δηλαδή, θα είναι ο πρώτος που θα ακούσει τους διεκδικητές της Φρανκφούρτης, πριν από τον Μερτς, που είχε προγραμματίσει συναντήσεις με Κνοτ και ντε Κος τον Οκτώβριο και πριν από τον Μακρόν, που θέλει τον διάδοχο κλειδωμένο πριν φύγει. Τα ονόματα που κυκλοφορούν είναι ο Ισπανός Πάμπλο Ερνάντεθ ντε Κος
, γενικός διευθυντής της BIS, με δημόσια στήριξη Σάντσεθ από τον Σεπτέμβριο και ο Ολλανδός Κλάας Κνοτ
, πρώην διοικητής της DNB, με στήριξη Γέτεν και διακριτικό εγκώμιο από τη Λαγκάρντ. Ο Γιόακιμ Νάγκελ
της Bundesbank, που έχει τον Κλίνγκμπαϊλ αλλά όχι ακόμη δημόσια τον Μερτς, φέρεται ως «αστάθμητος παράγων». Αν το Βερολίνο καταθέσει όνομα έως Παρασκευή, θα είναι τρεις. Ισπανία και Γερμανία δεν έχουν δώσει ποτέ πρόεδρο ΕΚΤ. Η Γερμανία όμως έχει ήδη την Κομισιόν. Τον περασμένο Ιανουάριο, στο πρώτο Eurogroup υπό ελληνική προεδρία, ο Βούιτσιτς
επικράτησε του Όλι Ρεν
σε 3 γύρους ψηφοφορίας, για την αντιπροεδρία. Η ίδια διαδικασία, δηλαδή σύσταση Eurogroup, γνώμη Ευρωκοινοβουλίου και ΔΣ ΕΚΤ, με απόφαση των ηγετών, τρέχει τώρα για την προεδρία. Ακολουθεί η θέση διαδόχου του επικεφαλής οικονομολόγου Φίλιπ Λέιν
τον Μάιο. Τρεις από τις 6 θέσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής αλλάζουν χέρια μέσα σε 12 μήνες.
Πιερρ(2)
-Αν παρακολουθούσε κανείς την επικαιρότητα μόνο μέσα από τη δραστηριότητα της αντιπολίτευσης, θα νόμιζε ότι αυτές τις μέρες το υπουργείο Οικονομικών
προσπαθούσε να θεσμοθετήσει την αρπαγή σπιτιών από funds «με έναν νόμο και ένα άρθρο». Χθες το απόγευμα ο Πιερρακάκης
έβαλε τα πράγματα στην πιο λογική τους διάσταση, αρχικά παρέθεσε και τις δεκαέξι παρεμβάσεις για την προστασία των δανειοληπτών
και την αντιμετώπιση των καταχρηστικών συμπεριφορών των servicers
, καλώντας την αντιπολίτευση να απαντήσει συγκεκριμένα ποιες από αυτές προτίθεται να καταψηφίσει. Μάλιστα, δεν έμεινε εκεί, αλλά προσέθεσε και δύο ακόμη: το σταθερό επιτόκιο 3%
για τους ευάλωτους και τους επιλέξιμους οφειλέτες που μπαίνουν στον εξωδικαστικό μηχανισμό
και τον δεκαπλασιασμό του ανώτατου προστίμου
που μπορεί να επιβάλει η Τράπεζα της Ελλάδος
στους servicers. Κάπως έτσι, ο Πιερρακάκης αναρωτήθηκε εύλογα πώς γίνεται οι servicers να υπαγόρευσαν, όπως ισχυρίζεται η αντιπολίτευση, ένα νομοσχέδιο που είναι καταφανώς σε βάρος τους. Τώρα, κατά πόσο οι πολιτικοί του αντίπαλοι καταλαβαίνουν ότι η επιμονή τους στο «όχι» θα τους βάλει απέναντι τους δανειολήπτες, μένει να φανεί σήμερα στην Ολομέλεια
.
Η Naval Group, οι νέες συμβάσεις με 75 ελληνικές εταιρείες και οι Σουηδοί
-Την περασμένη Παρασκευή, την ώρα που στη Λοριάν
της Γαλλίας υψωνόταν η ελληνική σημαία στη δεύτερη Belharra
, τη φρεγάτα «Νέαρχος»
, η στήλη είχε σταθεί και σε μια άλλη πτυχή του προγράμματος, με ιδιαίτερο επιχειρηματικό ενδιαφέρον. Είχαμε γράψει για τις περισσότερες από 120 συμβάσεις
που έχει υπογράψει η Naval Group
με περίπου 70 ελληνικές επιχειρήσεις
, οι οποίες έχουν καταφέρει να μπουν στην εφοδιαστική αλυσίδα του γαλλικού ναυπηγικού κολοσσού. Κατά την επίσκεψη Ελλήνων δημοσιογράφων στη δεξαμενή κατασκευής (dry dock) της τέταρτης φρεγάτας «Θεμιστοκλής»
, οι Γάλλοι φρόντισαν να δώσουν μια ενδιαφέρουσα διευκρίνιση. Ο αριθμός έχει ξεπεράσει πλέον τις 75 ελληνικές εταιρείες
που συμμετέχουν στα προγράμματα φρεγατών της Naval Group. Και βεβαίως, όσο μεγαλώνει η λίστα τόσο το καλύτερο για την ελληνική αμυντική βιομηχανία. Η συνέχεια, όμως, έχει ακόμη μεγάλο ενδιαφέρον καθώς από χθες Τρίτη άνοιξε τις πύλες της στο Παρίσι η Euronaval 2026
, μία από τις μεγαλύτερες διεθνείς εκθέσεις ναυτικής άμυνας, με ισχυρή ελληνική παρουσία και Ελληνικό Περίπτερο που διοργανώνει ο ΣΕΚΠΥ
, με τη συμμετοχή ελληνικών επιχειρήσεων. Το ραντεβού που παρουσιάζει ξεχωριστό ενδιαφέρον είναι προγραμματισμένο για σήμερα Τετάρτη, στο περίπτερο της Naval Group, όπου κατά πληροφορίες αναμένονται νέες υπογραφές συμβάσεων με ελληνικές εταιρείες
. Στην εκδήλωση, σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, εκτός από ελληνικό θα υπάρχει και σουηδικό χρώμα. Άλλωστε, η Σουηδία
έχει ήδη υπογράψει με τη Naval Group σύμβαση για τέσσερις φρεγάτες FDI
, αξίας 4,3 δισ. ευρώ
. Μένει λοιπόν να δούμε εάν η παρουσία των δύο πλευρών κρύβει και κάποια επιχειρηματική «έκπληξη». Γιατί δεν αποκλείεται, πέρα από τις νέες ελληνογαλλικές συμβάσεις, να προκύψουν και συνεργασίες με υπογραφές μεταξύ ελληνικών και σουηδικών εταιρειών.
Σε θέσεις μάχης οι επενδυτές για το Τατόι
-Εν αναμονή των τευχών του διαγωνισμού που θα εξειδικεύσει ουσιαστικά το αντικείμενο και τις επιμέρους λειτουργίες είναι οι επενδυτές για το Τατόι
. Πρόκειται για τη β’ φάση του διαγωνισμού που «τρέχει» από την περασμένη άνοιξη το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο
για την παραχώρηση του δικαιώματος επανάχρησης, ανάπτυξης, ανάδειξης και αξιοποίησης κτηρίων και χώρων εντός του πρώην βασιλικού κτήματος Τατοΐου. ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
, ΕΚΤΕΡ
, DIMAND
, ELIA Corporation
(η οποία συνδέεται με τον Γιάννη Μυτιληναίο
) και REINA Hellenic Properties Capital Partners
(η κοινοπραξία της εταιρείας ανάπτυξης ακινήτων Hellenic Properties
με την Ergon Foods
των αδελφών Δούζη) είναι αυτοί που υπέβαλαν την περασμένη άνοιξη ενδιαφέρον στην πρώτη φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας και έχουν περάσει άπαντες στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού, κατά την οποία θα κληθούν να υποβάλουν δεσμευτικές προσφορές. Η παραχώρηση αφορά στην αξιοποίηση 24 κτηρίων
και του περιβάλλοντος χώρου αυτών (από τα περίπου 40 που βρίσκονται εντός του κτήματος) εντός του ιστορικού τόπου του πρώην βασιλικού κτήματος Τατοΐου, «δίνοντας έμφαση στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και στη διατήρηση του μνημειακού του χαρακτήρα». Οι προτεινόμενες χρήσεις περιλαμβάνουν χώρους φιλοξενίας/ξενοδοχεία, εστιατόρια, θερμοκήπιο, οινοποιείο και άλλες δραστηριότητες ήπιας ανάπτυξης. Παράλληλα, δύναται να συμπεριληφθούν και καλλιεργήσιμες εκτάσεις
, με στόχο την αναβίωση του αγροτικού χαρακτήρα του κτήματος, σε αρμονία με το φυσικό περιβάλλον και την ιστορική του ταυτότητα
, όπως η αναβίωση του αμπελώνα και του ελαιώνα.
Η Edison περιγράφει το μέλλον της ΕΥΔΑΠ
-Η διοίκηση της ΕΥΔΑΠ
προσέλαβε την Edison
με £60.000 τον χρόνο
, για να αναλύσει και να καλύπτει στο εξής τις δραστηριότητες του νέου Ομίλου ΕΥΔΑΠ. Η πρώτη έκθεση 27 σελίδων περιγράφει την πορεία της ΕΥΔΑΠ για τους ξένους επενδυτές μέχρι το 2028. Η βασική αποτίμηση της ΕΥΔΑΠ σύμφωνα με την Edison είναι €11,4 ανά μετοχή
. Η μετοχή έκλεισε στα €13,7 την ημέρα της έκθεσης, ενώ χθες η μετοχή έκλεισε στα €13,8
- δηλαδή 75% πάνω από την αρχή του έτους
και 20% πάνω από το μοντέλο. Η διαφορά αυτή δικαιολογείται από τη φράση «ενδεικτικό σενάριο». Τα 43 δίκτυα ύδρευσης
της Αττικής, Βοιωτίας, Φωκίδας και Εύβοιας που ο ν. 5325/2026 δίνει στην ΕΥΔΑΠ, 20% περισσότεροι πελάτες, EBITDA 2028 από €97 εκατ. σε €116,5 εκατ., κόστος απόκτησης €75 εκατ. Η έκθεση δεν μπορεί να αποτιμήσει πόσο αξίζουν τα δίκτυα που απορροφώνται (η ΕΥΔΑΠ προσλαμβάνει τώρα ελεγκτική εταιρεία για να το μάθει), ποιος πληρώνει, πόσο κοστίζει η ενσωμάτωση και αν η ΡΑΑΕΥ
θα βάλει το τίμημα στη ρυθμιζόμενη βάση με απόδοση 6,24%
. Η διοίκηση υπόσχεται «σαφέστερη εικόνα έως το τέλος του έτους». Η Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση RAB
εκτιμάται σε €700 εκατ. που πάει στα €1,6 δισ.
σε δεκαετία. Οι προγραμματισμένες επενδύσεις ανέρχονται σε €2,8 δισ.
με το μισό από ευρωπαϊκές επιχορηγήσεις. Καθαρό ταμείο €280 εκατ.
, το λειτουργικό κόστος της ΕΥΔΑΠ ανέρχεται σε 90% των εσόδων, ο ρυθμιστής απέρριψε ήδη τις ιστορικές απαιτήσεις για ακατέργαστο νερό και χρηματοοικονομικό κόστος. Το Δημόσιο είναι ταυτόχρονα μέτοχος 61,3%, παραχωρητής, προμηθευτής νερού και αρχιτέκτονας του πλαισίου. Η Edison προβλέπει μέρισμα €0,18 το 2026
μετά το μηδέν του 2025. Γι’ αυτό βλέπει τη μετοχή να ανεβαίνει στα 14,3 ευρώ
και κατόπιν €16,5
το 2029 και €17,3
το 2030.
Qualco: Μια μικρή καθυστέρηση με πολλές ερμηνείες
-Διασταυρωμένες πληροφορίες
αναφέρουν πως ορισμένοι προμηθευτές της Qualco Group
κάνουν λόγο για πληρωμές που έληγαν την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου και δεν καταβλήθηκαν. Ακολούθησε ενημέρωση προχθές, τη Δευτέρα, ότι θα εξοφληθούν στις 13 Νοεμβρίου
. Η εταιρεία δεν έχει τοποθετηθεί. Η πρακτική αυτή δεν είναι άγνωστη στο ταμπλό. Αρκετές εισηγμένες μεταθέτουν πληρωμές κατά λίγες ημέρες γύρω από το κλείσιμο του μήνα, ώστε τα ταμειακά διαθέσιμα της τελευταίας ημέρας να φωτογραφίζονται ισχυρότερα. Στην Qualco, όμως, το κλείσιμο Οκτωβρίου δεν αντιστοιχεί σε δημοσιευόμενες λογιστικές καταστάσεις
. Ό,τι «ομορφαίνει», ομορφαίνει για εσωτερικούς ή τραπεζικούς σκοπούς. Ενδεχομένως για κάποιον τρίτο. Στις 30 Ιουνίου τα ταμειακά διαθέσιμα είχαν υποχωρήσει στα €21 εκατ.
από €55,1 εκατ. στην αρχή της χρονιάς. Εκτός των υπολοίπων της Δημόσιας Εγγραφής, στα €11 εκατ. από €39 εκατ. Οι λειτουργικές ροές εξαμήνου ήταν αρνητικές κατά €2,8 εκατ.
, με το κεφάλαιο κίνησης να απορροφά περίπου €14 εκατ. Ο καθαρός δανεισμός προς EBITDA δωδεκαμήνου ανέβηκε από 0,8 σε 1,3 φορές
. Η διοίκηση το απέδωσε σε αργές εισπράξεις από Δημόσιο και Μέση Ανατολή και δεσμεύτηκε για θετικές ροές έως το τέλος του έτους. Τον Αύγουστο προστέθηκαν €10 εκατ. νέα δάνεια από την Piraeus Bank
και €3 εκατ. επιπλέον όριο από την Optima. Στις 29 Οκτωβρίου, μία ημέρα πριν από τις επίμαχες πληρωμές, €1,24 εκατ. από τα κεφάλαια της IPO
ανακατανεμήθηκαν σε κεφάλαιο κίνησης. Παράλληλα, η εταιρεία συγκαλεί γενική συνέλευση στις 24 Νοεμβρίου
για buyback έως 4 εκατ. μετοχών
, έχει αιτηθεί άδεια πιστωτικού ιδρύματος από την ΤτΕ για embedded finance και δηλώνει «προχωρημένες συζητήσεις»
με λιανέμπορους και χρηματοδότες. Εδώ στηρίζεται η δεύτερη ανάγνωση της αγοράς
. Κάποιοι πιστεύουν ότι ετοιμάζεται συμφωνία και η διοίκηση θέλει τον ισολογισμό της στην καλύτερη φωτογραφία.
Λανακάμ is back
-Μια από τις πιο ενδιαφέρουσες παρουσίες στο προχθεσινό συνέδριο της μικρής κεφαλαιοποίησης
ήταν η εταιρία Λανακάμ
. Για όσους έχουν δυνατή μνήμη (αλλά και την ανάλογη ηλικία) η Λανακάμ είναι ο καθολικός διάδοχος της πάλαι ποτέ ένδοξης εισηγμένης Καμψίσογλου. Και μόνο το γεγονός ότι η εταιρεία κατέβηκε σε μια παρουσίαση για να περιγράψει το επιχειρηματικό της πλάνο αποτελεί είδηση
και σίγουρα δείχνει ότι η διοίκηση μετά από πολλές περιπέτειες (επιχειρηματικές και μη) αισθάνεται έτοιμη να ξαναμπεί στο οπτικό πεδίο των επενδυτών. Ίσως όχι των μεγάλων θεσμικών, αλλά σίγουρα των μικροεπενδυτών. Η μικρή αυτή εμπορική εταιρεία έκανε πέρυσι τζίρο 2,4 εκατ. ευρώ
και είχε κέρδη 62 χιλιάρικα
, μεγέθη που δεν είναι ικανά να συγκινήσουν δυνατά πορτοφόλια. Ωστόσο, η Λανακάμ αποτιμάται σε έκπτωση 35% από τα ακίνητα που διαθέτει
αν και δεν είναι ΑΕΑΑΠ. Και αυτό μπορεί να έχει κάποιο ενδιαφέρον.
Οι επιδόσεις του «The Margi»
-Θετικές οικονομικές επιδόσεις κατέγραψε για το 2025 η ξενοδοχειακή εταιρεία The Margi
που διαχειρίζεται το ομώνυμο γνωστό πεντάστερο ξενοδοχείο στη Βουλιαγμένη. Αν και ο τζίρος σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά δεν είχε μεγάλες διαφορές κινούμενος στα 16,75 εκατ. ευρώ
έναντι 16,38 εκατ. ευρώ το 2024, όπως και τα προ φόρων κέρδη (7,73 εκατ. ευρώ
έναντι 7,79 εκατ. ευρώ), το ενδιαφέρον εντοπίζεται στα «αποτελέσματα εις νέον» που δείχνουν συσσωρευμένη κερδοφορία ύψους 15,5 εκατ. ευρώ
. Ακόμη, οι συνολικές υποχρεώσεις είναι μειωμένες στα 11,3 εκατ. ευρώ
το 2025, έναντι 14,68 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Να θυμίσω ότι η The Margi της Μαρίας Σταυρίδη
, εκτός από το συγκρότημα στη Βουλιαγμένη εκμεταλλεύεται και άλλους χώρους φιλοξενίας, όπως τρεις τουριστικές επαύλεις (σε Βάρη Αττικής, Βουλιαγμένη και Άγιο Σώστη Μυκόνου) καθώς και χώρο εκδηλώσεων στα Καλύβια Θορικού. Επίσης διαθέτει ιδιόκτητα και μισθωμένα ακίνητα με στόχο τη μελλοντική τους τουριστική αξιοποίηση. Μεταξύ αυτών και το κτήριο επί της Ρηγίλλης
όπου στεγάζονταν κατά το παρελθόν τα κεντρικά γραφεία της Νέας Δημοκρατίας
. Όσο για τη φετινή χρονιά οι εκτιμήσεις της διοίκησης κάνουν λόγο για ελαφρά αύξηση των εσόδων σε σχέση με τα επίπεδα του 2025.
Θεαματική ανατροπή για τις τραπεζικές μετοχές
-Εντυπωσιακό comeback έκαναν χθες οι τραπεζικές μετοχές στο Χρηματιστήριο Αθηνών
, μετατρέποντας τις αρχικές ισχυρές απώλειες σε σημαντικά κέρδη. Ο τραπεζικός δείκτης, που στα χαμηλά της συνεδρίασης υποχωρούσε κατά 1,27% στις 2.955 μονάδες, έκλεισε τελικά με άνοδο 1,42% στις 3.036 μονάδες
, ανακτώντας το ψυχολογικό όριο των 3.000 μονάδων. Η αντίδραση αυτή έβαλε τέλος στο διήμερο πτωτικό σερί, κατά το οποίο είχαν συσσωρευτεί απώλειες άνω του 2,5%. Πρωταγωνίστρια η Alpha Bank
, με άνοδο 2,5%
, έχοντας προηγουμένως βρεθεί στο -1,1%, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στο Investor Day της Πέμπτης 5 Νοεμβρίου
. Η Τρ. Πειραιώς
ενισχύθηκε κατά 2,25%
, ανατρέποντας τις ενδοσυνεδριακές απώλειες της τάξης του 2,37%, ενώ η Eurobank
έκλεισε στο +1,77%
, έχοντας υποχωρήσει νωρίτερα έως και 2,96%. Η Εθνική Τράπεζα
κατέγραψε κέρδη 0,63%
, έναντι απωλειών έως 2,46% στα χαμηλά ημέρας. Η τραπεζική αντεπίθεση εκδηλώθηκε μετά τις 15:00, συμπίπτοντας χρονικά με τις ανακοινώσεις του Κυριάκου Πιερρακάκη
για σταθερό επιτόκιο 3%
στις ρυθμίσεις ευάλωτων και επιλέξιμων οφειλετών μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού
και δεκαπλασιασμό, στα 5 εκατ. ευρώ
, του ανώτατου προστίμου που μπορεί να επιβάλλει η Τράπεζα της Ελλάδος
στους servicers.
Ελευσίνα: Πρώτα να φύγουν τα ναυάγια και μετά να έρθουν οι επενδυτές
-Στην Ελευσίνα
συζητούν για επενδύσεις, logistics, νέες λιμενικές δραστηριότητες και αναβάθμιση του γεωοικονομικού ρόλου της περιοχής. Μόνο που υπάρχει μια λεπτομέρεια
. Ένα μέρος του πολύτιμου θαλάσσιου χώρου εξακολουθεί να καταλαμβάνεται από πλοία που εδώ και χρόνια έχουν μετατραπεί σε σκουριασμένα κουφάρια.
Το ερώτημα είναι πώς μπορεί το κράτος να σχεδιάζει την προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων σε έναν λιμένα στρατηγικής σημασίας, όταν δεν έχει καταφέρει επί δεκαετίες να απαλλάξει τον κόλπο από τα εγκαταλελειμμένα σκαριά. Το ζήτημα δεν είναι αισθητικό. Είναι πρωτίστως οικονομικό
. Κάθε τετραγωνικό μέτρο θαλάσσιου χώρου που παραμένει δεσμευμένο έχει δυνητική αξία για τη λιμενική δραστηριότητα. Και κάθε καθυστέρηση στην απομάκρυνση των ναυαγίων
περιορίζει τις επιλογές για την αξιοποίησή του. Στην αγορά γνωρίζουν ότι οι ανελκύσεις κοστίζουν, απαιτούν ειδικούς χειρισμούς και συχνά σκοντάφτουν σε ιδιοκτησιακές και δικαστικές εκκρεμότητες. Το πραγματικό τεστ για την κυβέρνηση δεν είναι πόσα επενδυτικά σχέδια θα παρουσιαστούν για την Ελευσίνα, αλλά πόσα ναυάγια θα απομακρυνθούν, με ποιο χρονοδιάγραμμα και ποιος θα πληρώσει τον λογαριασμό
.
Η Φράγκου δίνει 33% περισσότερα για μετοχές που δεν πληρώνουν μέρισμα εδώ και 10 χρόνια
-Από τα 12 στα 16 δολάρια ανά μετοχή
ανέβασε η Αγγελική Φράγκου
την προσφορά της Navios Maritime Holdings
για την επαναγορά προνομιούχων μετοχών, παρατείνοντας παράλληλα την προθεσμία αποδοχής έως τις 9 Νοεμβρίου
. Η αύξηση κατά 33%
δεν περνά απαρατήρητη, ιδιαίτερα όταν αφορά τίτλους που έχουν να καταβάλουν μερίσματα από το 2016. Πρόκειται για τις προνομιούχες μετοχές των σειρών G και H, με ετήσια μερισματικά επιτόκια 8,75% και 8,6%
αντίστοιχα. Η νέα τιμή προσφέρει σημαντικό premium σε σχέση με τις μέσες χρηματιστηριακές τιμές του προηγούμενου τριμήνου ήτοι 9,40 δολάρια για τη σειρά H και 8,97 δολάρια για τη σειρά G. Στόχος της διαδικασίας, που άρχισε στις 12 Οκτωβρίου, είναι η μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους
. Παράλληλα, δίνει στους κατόχους των τίτλων τη δυνατότητα να αποκτήσουν άμεσα ρευστότητα. Το ενδιαφέρον βρίσκεται και στο χρονικό σημείο της κίνησης. Η Navios Holdings έχει ήδη αποχωρήσει από το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, ενώ το 2022 είχε πουλήσει τον στόλο των 36 φορτηγών πλοίων
της στη Navios Maritime Partners
έναντι 835 εκατ. δολαρίων
. Η αύξηση της προσφοράς και η παράταση της προθεσμίας δείχνουν ότι η εταιρεία επιδιώκει να προσελκύσει περισσότερους κατόχους προνομιούχων μετοχών. Το πόσοι τελικά θα ανταποκριθούν παραμένει ανοιχτό.
Ο dottore ρίχνει πάνω από 4 δισ. ευρώ σε ναυπηγήσεις και στέλνει μήνυμα στους ανταγωνιστές
-Επενδύσεις άνω των 4 δισ. ευρώ
, νέες ναυπηγήσεις στην Ασία και πωλήσεις παλαιότερων πλοίων συνθέτουν το επιχειρηματικό πρόγραμμα του ιταλικού ομίλου Grimaldi
. Ο dottore, Εμάνουελ υπέγραψε επιστολές προθέσεων για την κατασκευή έως 10 πλοίων μεταφοράς αυτοκινήτων και φορτηγών (PCTC)
σε κινεζικές γιάρδες, με παραδόσεις από το 2030 έως το 2031
. Πρόκειται για πέντε πλοία χωρητικότητας 10.000 οχημάτων και άλλα πέντε των 11.000 οχημάτων. Παράλληλα, δόθηκε παραγγελία για το 10ο επιβατηγό-οχηματαγωγό (ro-pax)
, αξίας 160 εκατ. ευρώ
, ενώ συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με τρία ασιατικά ναυπηγεία, για νέα πλοία τύπου conro. Πρόκειται για έναν τύπο φορτηγού πλοίου που συνδυάζει τη μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων (containers) και τροχοφόρων φορτίων (Ro-Ro). Στο μέτωπο των πωλήσεων, ο όμιλος εξασφάλισε 106 εκατ. δολάρια
από την πώληση των Grande Scandinavia
και Grande Ellade
, κατασκευής 2001, ενώ είχαν προηγηθεί οι πωλήσεις των Grande Colonia και Grande Napoli. Την ίδια ώρα, αναμένει την παραλαβή τριών ακόμη νεότευκτων χωρητικότητας 9.800 οχημάτων, με το υφιστάμενο ναυπηγικό πρόγραμμα των 17 πλοίων
να ολοκληρώνεται τον προσεχή Απρίλιο.
Τρεις σημαντικές επενδύσεις κι ένας δορυφόρος
-Δεκατέσσερις μήνες μετά την ίδρυσή του, το Ελληνικό Ταμείο Καινοτομίας και Υποδομών (HIIF)
, ο επενδυτικός βραχίονας του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου
(πρώην Υπερταμείο) που σχεδιάστηκε με σύμβουλο την BlackRock FMA
, σύμφωνα με αξιόπιστες πληροφορίες, έχει ολοκληρώσει και υπογράψει την πρώτη συναλλαγή του
. Η ανακοίνωση έρχεται τις επόμενες ημέρες. Ο τομέας δεν είναι έκπληξη. Επισήμως, το HIIF μιλούσε μόνο για «ψηφιακές υποδομές». Από τον Ιούνιο όμως, όπως είχε αναφέρει το Dark Room, κυκλοφορούσε στην αγορά η πληροφορία πως η επένδυση ίσως δεν αφορά υποδομή στη Γη, αλλά στο Διάστημα
. Ο Αντώνης Τζωρτζακάκης
του Phaistos
μιλώντας σε συνέδριο υπενθύμισε ότι το 28% των κεφαλαίων του
, είναι ήδη τοποθετημένο σε διαστημική τεχνολογία και ότι 3 μικροδορυφόροι σχεδιάστηκαν και κατασκευάστηκαν στην Ελλάδα
. Το οικοσύστημα υπήρχε. Το HIIF ήρθε για να συμπληρώσει και να χρηματοδοτήσει αυτή τη σημαντική ελληνική πρωτοβουλία. Πληροφορίες αναφέρουν ότι θα ακολουθήσουν σύντομα δύο ακόμη επενδύσεις
, ίσως σημαντικότερες. Η μία σε data center στην ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας
, η δεύτερη σε μια υποδομή αποθήκευσης στη Βόρεια Ελλάδα
. Πίσω από τις τρεις κινήσεις, βρίσκεται ένα σχήμα που δεν θυμίζει σε τίποτα, δημόσιο οργανισμό. Ο Στέλιος Φράγκος
(Yale και London Business School), ήρθε στο HIIF από τη θέση του Partner και Managing Director της AlixPartners
, όπου έτρεξε αναδιαρθρώσεις διεθνώς, έχοντας προηγουμένως διατελέσει interim CEO επενδυτικού ταμείου με $1 δισ. υπό διαχείριση
. Η ομάδα του είναι 12 άτομα
όλοι κι όλοι, δεν προέρχονται από το Δημόσιο. Από πάνω, ένα πενταμελές ΔΣ με πρόεδρο τον Γιώργο Κοφινάκο
, πρώην CEO της Citigroup Global Markets Greece. Το ΕθΑΤ κρατά μία θέση. Ο Φράγκος έχει πει δημόσια ότι το πρόβλημα δεν είναι τα κεφάλαια, είναι τα ώριμα έργα. Η δουλειά της ομάδας ήταν ακριβώς να τα ωριμάσει. Οι 3 πρώτες επενδύσεις είναι ακριβώς ό,τι ο Στέλιος Φράγκος περιέγραψε ως «άρρηκτα συνδεδεμένες», ψηφιακές υποδομές και ενέργεια
. Αν η πρώτη ανακοίνωση γίνει με παρουσία του πρωθυπουργού, θα είναι η πρώτη φορά που το ΕθΑΤ παρουσιάζει αγορά και όχι πώληση
.
Το «extend and pretend» τελειώνει…
-Η Brookfield
έχτισε στο κέντρο του Λος Άντζελες τον ψηλότερο πύργο κατοικιών της Καλιφόρνιας. Ένα κτήριο 64 ορόφων, με 785 διαμερίσματα
. Κόστος κατασκευής $600 εκατ.
, παραδόθηκε το 2023. Τρία χρόνια μετά, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, παραδίδει τα κλειδιά στον δανειστή της, επιλέγοντας να μην αναχρηματοδοτήσει το δάνειο των $360 εκατ.
Δεν είναι ότι το κτήριο απέτυχε. Είναι όμορφο και επιβλητικό. Είναι ότι η αναχρηματοδότηση του δανείου, με τα σημερινά επιτόκια, θα κόστιζε «δεκάδες εκατομμύρια» επιπλέον
. Το κόστος του χρήματος είχε ήδη εξαφανίσει τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας στο ακίνητο. Όταν το equity είναι μηδέν, το ορθολογικό είναι να σηκωθείς και να φύγεις. Ο δανειστής δεν ήταν τράπεζα, ήταν η Bridge Investment Group της Apollo
η οποία τώρα βγάζει το δάνειο προς πώληση. Το φαινόμενο είναι γενικευμένο. Σύμφωνα με τη Mortgage Bankers Association
, $875 δισ. εμπορικών στεγαστικών δανείων λήγουν το 2026
. Είναι το 17% του συνόλου των $5 τρισ. Το 2027 λήγουν $652 δισ.
Τα επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι από τα $957 δισ. του 2025, μόνο το 50-55% αποπληρώθηκε
. Τα υπόλοιπα πήραν «παράταση». Το μέσο νέο δάνειο κοστίζει πλέον 6,2%
έναντι περίπου 4,3%
που ήταν το κόστος των δανείων που αντικαθιστά. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η περιβόητη στρατηγική του «extend and pretend»
δεν έχει πλέον θέση στην εποχή που οι κεντρικές τράπεζες ανεβάζουν, αντί να κατεβάζουν, τα επιτόκια. Ένα κτήριο αξίζει όσο το δάνειό του μπορεί να αναχρηματοδοτηθεί. Τα υπόλοιπα είναι θέμα αισθητικής και αρχιτεκτονικής.
Ακόμη και τα μοντέλα κινδυνεύουν από την τεχνητή νοημοσύνη
-Η βιομηχανία της μόδας
βρήκε πώς να χρησιμοποιεί τα μοντέλα
χωρίς να χρειάζεται να τα καλεί σε κάθε φωτογράφιση: δημιουργεί ψηφιακά αντίγραφά τους με τεχνητή νοημοσύνη
. Το πρόσωπο και το σώμα παραμένουν διαθέσιμα για νέες εικόνες, αλλά ο άνθρωπος μπορεί να μη χρειαστεί να ξαναπεράσει από το ταμείο. Ορισμένοι προτεινόμενοι όροι συμβολαίων επιτρέπουν τη δημιουργία τέτοιων αντιγράφων χωρίς πρόσθετη αμοιβή
, ενώ άλλοι προβλέπουν τη χρήση φωτογραφιών για την εκπαίδευση συστημάτων AI. Με απλά λόγια, μια δουλειά σήμερα μπορεί να δώσει στην εταιρεία το υλικό για να μη σε προσλάβει αύριο - εάν είσαι μοντέλο. Για τις επιχειρήσεις, το όφελος είναι προφανές
: υπηρεσίες ψηφιακής παραγωγής υπόσχονται μείωση κόστους άνω του 90%
. Για τα μοντέλα, το ερώτημα είναι ποιος θα ελέγχει την εικόνα τους, πού θα τη χρησιμοποιεί και για πόσο καιρό. Διότι άλλο να συμφωνείς σε ένα ρετούς και άλλο να εμφανίζεσαι σε καινούργιες διαφημίσεις χωρίς νέα συμφωνία και πληρωμή. Η ειρωνεία
είναι ότι η μόδα πουλά πανάκριβα την αυθεντικότητα, αλλά αναζητεί όλο και φθηνότερα αντίγραφα των ανθρώπων που τη διαφημίζουν.