-Χαίρετε, τώρα ζητώ συγνώμη που σας τα γράφω με δόσεις, αλλά όπως μου έρχονται οι πληροφορίες έτσι τις μεταφέρω. Λοιπόν, έχω μια καλή εικόνα πλέον της πρώτης φθινοπωρινής δημοσκόπησης που έχει από χθες ανά χείρας το Μ.Μ, υπάρχουν κάποιες διαφοροποιήσεις σε σχέση με όσα έχω γράψει χθες και προχθές (αλλά μικρές) και σας δίνω την εικόνα. 1) Έχει αυξηθεί κατά 3-4 μονάδες η γκρίζα ζώνη, δηλαδή το «δεν ξέρω τι θα ψηφίσω, είμαι αναποφάσιστος». 2) Η ΝΔ έχει χάσει από την πρόθεση ψήφου λιγότερο από μισή μονάδα, δηλαδή ήταν στο 27,3% και είναι στο 26,8%, αλλά στην εκτίμηση παραμένει στο 30% περίπου μιας και έχουν αυξηθεί οι αναποφάσιστοι. Από την περυσινή δημοσκόπηση προ ΔΕΘ η ΝΔ είναι αρκετά υψηλότερα, δηλαδή ήταν κοντά στο 26% και τώρα έχει τσιμπήσει μια μονάδα, γεγονός που εκτιμάται ως θετικό από το Μ.Μ. 3) Ο Τσίπρας έχει χάσει 1,5 μονάδα στην πρόθεση από την ίδια δημοσκόπηση της ίδιας εταιρείας του Ιουλίου, δηλαδή (στην πρόθεση πάντα) ήταν στο 15,5% και τώρα είναι στο 13,2%, ενώ στην εκτίμηση είναι κοντά στο 16%. Ο Τσίπρας έχει χάσει κάτι και στα ποιοτικά, από την καταλληλότητα για πρωθυπουργός πήγε στο 12% από 15% προ Αυγούστου, αλλά και από τα focus groups της ίδιας έρευνας παρατηρείται ότι ο κόσμος θεωρεί αλαζονικό το ύφος του όταν “διαλαλεί” ότι είναι ο μόνος έντιμος και καθαρός του πολιτικού σκηνικού. Όχι ότι δεν θα ανησυχούν οι περί αυτόν φαντάζομαι μέχρι να βγουν τις επόμενες ημέρες και νέες έρευνες για να δουν τι συμβαίνει. 4) Το ΠΑΣΟΚ παραμένει στα ίδια, κάτω από 10% στην πρόθεση περίπου στο 11,5% στην εκτίμηση. 5) Η Καρυστιανού είναι στο 4,5% στην πρόθεση και στο 5,5% στην εκτίμηση, συνεπώς έχει χάσει καμιά μονάδα ακόμα. 6) Ο Βελόπουλος ανέβηκε στο 7% από 6,6%, η Ζωίτσα επίσης ανέβηκε κατά 0,6%, μη με ρωτάτε για αυτούς άλλες λεπτομέρειες γιατί δεν τις σημείωσα. 7) Ο Σαμαράς είναι κοντά στο 5%, αλλά η ΝΔ χάνει λίγα απ’ αυτόν, αν κάνει κόμμα. Από όσους σήμερα ψηφίζουν ΝΔ μπορεί να ψηφίσουν τον Σαμαρά 0,4% ή λιγότερο. Χαρακτηριστικά, μου ειπώθηκε: «Η ΝΔ με Σαμαρά ή χωρίς αυτόν έχει μια διαφορά 0,2% - 0,3%». Από όσους έφυγαν από τη ΝΔ προσωρινά ή μονίμως από το 2023, δηλαδή ένα 10% - 11% μπορεί να ψηφίσει Σαμαρά το 2%. Αντιθέτως, μεγάλο ποσοστό παίρνει απ’ όλα τα πιο δεξιά κόμματα από τη ΝΔ και ολίγον από το ΠΑΣΟΚ. Εμ βέβαια, λέω εγώ, αφού είχαν κάνει και κυβέρνηση με το ΠΑΣΟΚ. Ό,τι ήξερα το έγραψα, ακριβώς τα νούμερα μπορεί να μην είναι, γιατί η έρευνα δεν ανήκει σε εμάς, οπότε… δεν δεχόμεθα διαμαρτυρίες.

Οι μεταγραφές στο ΠΑΣΟΚ και η αγωνία για τις δημοσκοπήσεις

Σαμαράς το «αντί gay» κόμμα

Το δίλημμα της Λατινοπούλου

Το κόλπο του Κασιδιάρη

Ποιοι θα πάνε στον Τσίπρα

Και ο Μητσοτάκης στο «μπλε τιμολόγιο»

Τώρα φαίνεται η αξία της πρόωρης εξόφλησης χρέους

Στην Εγνατία ο άνθρωπος της Vinci στην Ελλάδα

Intrum Hellas

Η Διώρυγα Gas, το deal με την Aktor και το χρονοδιάγραμμα

Το... ξήλωμα των αμπελιών

Ένας δύσκολος διαγωνισμός

Τι βλέπει ο Πίττας και άνοιξε ομπρέλα $200 εκατ.

Οι Λαιμοί ξαναμοιράζουν την τράπουλα στο dry bulk

Τα 300 εκατ. υπάρχουν. Ποιος θα ξεκλειδώσει τα 3 δισ.;

H «Οδύσσεια» άνοιξε την όρεξη. Στο Saint-Paul-de-Vence με 100 εκατ. στην τσέπη

Η αμερικανική αγορά ομολόγων δεν ακούει πια τον Μπέσεντ

-Τις φθινοπωρινές δημοσκοπήσεις αναμένουν με αγωνία και στο ΠΑΣΟΚμε διαφορά από τον δεύτερο Τσίπρα ή αν τσιμπάνε κάτι. Την ίδια ώρα κλείνουν και οιαπό άλλα κόμματα. Όπως λένε πηγές της Χ. Τρικούπη έχουν κλείσει σίγουρα: Η βουλευτής(πρώην ΠΑΣΟΚ, μετά ΣΥΡΙΖΑ) που θα είναι υποψήφια στην Β’ Πειραιά. Η(πρώην ΣΥΡΙΖΑ, πήγε ως αντιπρόεδρος στο κόμμα Κασσελάκη και εν συνεχεία ορκίστηκε επιλαχούσα βουλευτής και αποχώρησε από τους Δημοκράτες) ο ανεξάρτητος βουλευτήςπου επίσης εξελέγη με τον ΣΥΡΙΖΑ, μετακόμισε στο κόμμα Κασσελάκη απ’ όπου αποχώρησε με καταγγελίες) που θα είναι υποψήφιος στην Κέρκυρα. Ο ναύαρχοςείναι επίσης πολύ κοντά στο να κλείσει (αν και ακόμη τίποτε δεν είναι οριστικό) να κατέβει με το ΠΑΣΟΚ στην Α’ Πειραιά. Κατά τα λοιπά, το σύμπαν ΠΑΣΟΚ ετοιμάζεται να κατηφορίσει για την Κρήτη την Πέμπτη για τηνόπου ο Νίκος Ανδρουλάκης θα κάνει μια ομιλία στοχευμένη στα εθνικά θέματα με «ιδεολογικό χαρακτήρα» όπως λένε. Η εξειδίκευση των οικονομικών μέτρων ενόψει ΔΕΘ δεν είναι ακόμη έτοιμη, αλλά δουλεύεται πυρετωδώς. Σήμερα πάντως ο Ανδρουλάκης θα παραθέσειστο «Χαλαβρό» στους βουλευτές, τα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, τον Περιφερειάρχη Κρήτης, Δημάρχους, αυτοδιοικητικούς και τοπικά κομματικά στελέχη.-Το κόμμα Σαμαρά πάντως μπορεί να έχει σύνθημα «Κάτω οι gay» όπως πάμε, καθώς φαίνεται ότι θέλει να τζογάρει στο συγκεκριμένο πεδίο,. Εξού και το χθεσινόκαι στον ΕΟΠΥΥ για μια πλατφόρμα του Οργανισμού που αναφερόταν σε τρίτο φύλο, κάτι που είναι βούτυρο στο ψωμί της ακροδεξιάς διεθνώς. Πάντως, η επίθεση σε οργανισμό του υπουργείου Υγείας δεν είναι τυχαία, ούτε γίνεται γιατί το έγραψε η «ΕΣΤΙΑ» που στηρίζει τις θέσεις του Σαμαρά. Ο ίδιος, ο οποίος ήταν πολιτικό του παιδί, αυτός τον έφερε στη ΝΔ και διατηρούσε διαχρονικά σχέση μαζί του, επειδή βγήκε απέναντι στη δημιουργία κόμματος από τον ίδιο, αλλά και γιατί «την έπεσε» στον εκπρόσωπο Σαμαρά, λέγοντας ότι δεν κάνει για πορτ παρόλ. Και επειδή ο Σαμαράς δεν ξεχνάει,, γιατί και ο Άδωνις δεν είναι ο καλός Χριστιανός να του την πέφτεις και να γυρνάει και το άλλο μάγουλο. Πάντως, το να φτιάχνεις ένα κόμμα με έμβλημα την ομοφοβία και σκοπό να ρίξεις τον προκάτοχό σου στο ίδιο κόμμα,νομίζω.-Κάτι πουανά την Ελλάδα πάντως είναι, της οποίας το κόμμα είναι στις παρυφές της Βουλής, αλλά προφανώς σε συνθήκες πολιτικής πίεσης θα γίνει σάντουιτς και. Σε στελεχιακό επίπεδο, ο Σαμαράς της παίρνει κόσμο, όπως και σε επίπεδο ψηφοφόρων, κυρίως στις μεγαλύτερες ηλικίες. Η ίδια λέει ότι δεν πάει με κανέναν, ούτε με τον Μητσοτάκη ούτε με τον Σαμαρά, όμως στη ζωή καμιά φορά πρέπει να κάνεις επιλογές.-Με δεδομένο ότι σε λίγες μέρες ο Κασιδιάρης, η πολιτική πιάτσα προσπαθεί να προβλέψει τα επόμενά του βήματα. Είναι επίσης δεδομένο ότι, αν ηγηθεί σχηματισμού ή εμφανιστεί ένα κόμμα με αχυρανθρώπους που εκτιμηθεί ότι αυτός κρύβεται από πίσω, θα κοπεί από τον Άρειο Πάγο. Γι' αυτό λέγεται ότι θα μπορούσε να είναι υποψήφιος με κάποιο υπάρχον κόμμα, το οποίο θα έχει ιδρυθεί προγενέστερα και δεν θα μπορεί να υποτεθεί ότι είναι σκιώδης αρχηγός του - διατηρεί άλλωστε ακόμα δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Κάποιοι εκτιμούν ότι αυτό το κόμμα θα μπορούσε να είναι οπου έχει ιδρύσει ο πρώην βουλευτής της ΝΙΚΗΣ- αυτός που είχε κατεβάσει πίνακες στην Πινακοθήκη. Είχε γραφτεί ότι αυτός επεδίωξε κάποια επαφή με την Καρυστιανού μέσω της Γρατσία, ενώ στο παρελθόν έχει υποστηρίξει στη Βουλή ότι υφίσταται παράνομη παράταση στην κράτηση του Κασιδιάρη.-Σήμερα το βράδυ στοτης Θεσσαλονίκης ο Αλέξης θα παρουσιάσει τγια το μέλλον, αλλά το ενδιαφέρον είναι ποιοι θα κάτσουν στις καρέκλες του ξενοδοχείου από τους πρώην ΣΥΡΙΖΑίους. Σίγουρα θα πάνε βουλευτές που παραιτήθηκαν πρόσφατα, όπως η Νοτοπούλου, ο Καραμέρος, ο Κεδίκογλου και ο Κόκκαλης, αλλά και ανεξάρτητοι βουλευτές όπως ο Μίλτος Ζαμπάρας, ο Γιάννης Σαρακιώτης, ο Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος κ.ά. Πάντως, υπάρχει και μια κατηγορία στελεχών π.χ. η Όλγα Γεροβασίλη που έχουν μεν στενή σχέση με τον Τσίπρα, αλλά περίμεναν κάποιος να τους καλέσει, διότι, όπως λένε. Πάντως, ο Τσίπραςκαι δεν θα έχει πολλά ρεζερβέ στις πρώτες σειρές.-Η ΔΕΗ ανακοίνωσε χθες την τιμολογιακή της πολιτική για τον Σεπτέμβριο, κλειδώνοντας και μειώνοντας την τιμή του λεγόμενουστα 11,5 λεπτά/KWH. Πρόκειται για το λεγόμενο, σε μια περίοδο κατά την οποία η χονδρική τιμή του αερίου κινείται υψηλότερα και θα δικαιολογούσε αυξήσεις. Τοκυμαινόμενο πηγαίνει στα 14,9 λεπτά, με πολύ μικρή αύξηση έναντι του Αυγούστου. Πάντωςότι με τις τιμές που ανακοίνωσε ο Στάσσης, ο Μητσοτάκης αποφάσισε να πάει το δικό του οικιακό τιμολόγιο στο «μπλε», που έχει και συμφέρουσα τιμή.-Μέσα στην καταιγίδα των διεθνών αγορών χρέους,. Αν έπρεπε να βγάλει ένα 10ετές ομόλογο σήμερα ηθα πλήρωνε 4,02%. Ηθα έπρεπε να πληρώσει 4,17% και η4,20%. Σε περιόδους μεγάλης αναταραχής, το spread των ελληνικών ομολόγων από τα αντίστοιχα γερμανικά όχι μόνο δεν διευρύνεται αλλά συρρικνώνεται. Σήμερα που όλοι τρέχουν στοη διαφορά των eλληνικών ομολόγων από τα αντίστοιχα γερμανικά είναι 67-68 μονάδες βάσης, πριν από 18 μήνες ήταν πάνω από τη μονάδα. Η Ελλάδα αποπληρώνει τα χρέη της, εμφανίζει πλεονάσματα και ασκεί σοβαρή δημοσιονομική πολιτική. Για το 2026 έχουν προγραμματιστεί πρόωρες αποπληρωμές 8,8 δισ., με στόχο χρέος 138,2% του ΑΕΠ από 145,9%. Οδανείστηκε €3 δισ. τον Ιούνιο, με την επανέκδοση του 10ετούς, καλύπτοντας περίπου το 95% του δανειακού προγράμματος για το 2026, σε απόδοση 3,77%, με το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους στο 2,18% το 2025. Όποιος ολοκλήρωσε τις δανειακές του υποχρεώσεις πριν αρχίσει ο θόρυβος, σήμερασε δύο από τις μεγαλύτερες οδικές παραχωρήσεις της χώρας φέρνει η ανάληψη της διοίκησης της «Νέας Εγνατίας Οδού ΑΕ» από τον. Ο μέχρι σήμερα επικεφαλής της Ολυμπίας Οδού και επί χρόνια άνθρωπος της Vinci Concessions στην Ελλάδα έχει ήδη αναλάβει καθήκοντα διευθύνοντος συμβούλου στη νέα εταιρεία παραχώρησης της Εγνατίας που ελέγχεται από τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και την Egis. Μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου θα διατηρήσει παράλληλα και τη θέση του στην Ολυμπία Οδό, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διοικητική μετάβαση. Τη σκυτάλη στην Ολυμπία Οδό αναμένεται να πάρει, σύμφωνα με πληροφορίες, ο, σημερινός πρόεδρος της Ελληνικό Μετρό. Για τον ίδιο πρόκειται για επιστροφή σε γνώριμο περιβάλλον, καθώς πριν από τη μετακίνησή του στον δημόσιο φορέα είχε διατελέσει γενικός διευθυντής Λειτουργίας της Ολυμπίας Οδού. Η επιλογή Παπανικόλα για την Εγνατία έχει, καθώς συμπίπτει με την απαιτητική πρώτη περίοδο της 35ετούς παραχώρησης του έργου. Στο νέο του πόστο καλείται να διαχειριστεί τη μετάβαση από το προηγούμενο καθεστώς λειτουργίας, αλλά και ένα εκτεταμένο πρόγραμμα παρεμβάσεων, με αιχμή την αναβάθμιση του οδικού άξονα και την πιστοποίηση των σηράγγων. Η επικείμενη μετακίνηση Καραδήμα αφήνει ταυτόχροναπροκαλώντας έναν δεύτερο κύκλο διοικητικών αλλαγών στην κρατική εταιρεία υποδομών μετρό.-Οισυγκλίνουν ότι το αργότερο έως τον Νοέμβριο θα έχει υπογραφεί η. Η στήλη δεν στοιχηματίζει για το χρονοδιάγραμμα γιατί δεν είναι ούτε εύκολο, ούτε απλό deal και επιπλέον ακόμη δεν έχει κλείσει. Στο μεταξύ, όπως γράψαμε και πριν από λίγες ημέρες συνεχίζεται η αναδιάρθρωση στην Intrum Hellas που ανεβαίνει στα υψηλά κλιμάκια και αγγίζει στελέχη. Ο ίδιος ο όμιλος το είχε προαναγγείλει στην ετήσια έκθεση ΔΣ, μιλώντας για «βελτιώσεις του λειτουργικού μοντέλου, με αλλαγές τόσο στη Διοίκηση όσο και στις διαδικασίες». Η Intrum Hellas παρέμεινε, με καθαρά κέρδη 60,6 εκατ. ευρώ, σχεδόν αμετάβλητα σε σύγκριση με το 2024, παρά τη μείωση του κύκλου εργασιών της στα 172 εκατ. Η μητρική Intrum AB ανακοίνωσε στα αποτελέσματα 2ου τριμήνου ότι οι εξειδικευμένες αγορές, ιδίως Ελλάδα και Ισπανία,στα έσοδα servicing. Μετά την αύξηση κεφαλαίου και πώληση χαρτοφυλακίου 2,4 δισ. σουηδικών κορωνών, ο δείκτης μόχλευσης έπεσε από 6,2x σε 4,3x, με μακροπρόθεσμο στόχο 3,0x. Η μετοχή στη Στοκχόλμη διαπραγματεύεται γύρω από 3,68 σουηδικές κορώνες.-Τηπου επικράτησε κατά το 2025, λόγω διαφόρων παραγόντων, για τοπου αφορά την κατασκευή της πλωτής μονάδας αποθήκευσης και επαναεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου (FSRU), στη θαλάσσια περιοχή των Αγίων Θεοδώρων μέσω της θυγατρικής Διώρυγα Gas, αποτυπώνουν οι εκτιμήσεις της διοίκησης στα. Συγκεκριμένα, στις οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση του 2025, οι οποίες δημοσιεύθηκαν χθες 1η Σεπτεμβρίου, επισημαίνεται ότι «αναφορικά με τις προοπτικές της εταιρείας, η έναρξη λειτουργίας της εκτιμάται ότι θα είναι στις αρχές του 2029 μετά την περάτωση της κατασκευαστικής περιόδου που εκτιμάται ότι θα διαρκέσει για τα επόμενα 2 με 2,5 έτη από σήμερα». Επίσης, προστίθεται ότι «στο 2025 δεν υπήρξε καμία μεταβολή στο ''status'' της εταιρείας (παρέμενε σε αναπτυξιακό στάδιο)». Είναι γεγονός, πάντως ότι η Διώρυγα Gas, έχει πραγματοποιήσει μέχρι σήμερα τα περισσότερα από τα, αν και υπάρχουν ακόμη ορισμένες. Μέσα στη φετινή χρονιά, όμως, δόθηκε νέα ώθηση στο έργο. Καταρχάς, με το μνημόνιο συνεργασίας (MoU) της Motor Oil με την, έναν από τους ισχυρότερους διεθνείς traders ενέργειας. Το MoU που ανακοινώθηκε τον Μάιο θεωρείται από την αγορά ως η πρώτη απτή εμπορική κίνηση επταετούς διάρκειας για δέσμευση δυναμικότητας επαναεριοποίησης που δίνει προοπτική στο FSRU. Το σημαντικότερο, όμως, ήταν το πλαίσιο βασικών όρων συναλλαγής που υπεγράφη τον Ιούλιο μεταξύ του ομίλου Aktor και του ομίλου Motor Oil για την απόκτηση (από τον πρώτο) ποσοστού 50% των μετοχών της Διώρυγα Gas, και με προοπτική το FSRU να ενταχθεί στο Κάθετο Ενεργειακό Διάδρομο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Στις οικονομικές καταστάσεις της Διώρυγα Gas και στααναφέρεται ότι «υπεγράφη δεσμευτική κατ' αρχήν συμφωνία (Framework Agreement) μεταξύ της μητρικής εταιρείας ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. και του Ομίλου AKTOR. Η συμφωνία αφορά τη μεταβίβαση του 50% των μετοχών της Εταιρείας (ΔΙΩΡΥΓΑ GASΑ.Ε.) από τη Motor Oil προς την AKTOR, με σκοπό την από κοινού ανάπτυξη και υλοποίηση του πλωτού τερματικού σταθμού FSRU». Σε κάθε περίπτωση, όλα δείχνουν ότιγια το στρατηγικής σημασίας έργο, η οποία θα οδηγήσει σε επιτάχυνση των διαδικασιών και ταχύτερη ολοκλήρωση.-Μίαγια την περιοχή του Καμπά μοιράστηκε πριν από λίγες ημέρες στο δημοτικό συμβούλιο του δήμου Παλλήνης ο διευθύνων σύμβουλος της. Θυμήθηκε όταν δούλευε στον όμιλο της Ελληνικής Τεχνοδομικής προς το τέλος της δεκαετίας του ’90, έχοντας παρακολουθήσει διαχρονικά την εξέλιξη της περιοχής πριν και μετά το μεγάλο έργο τότε για την κατασκευή της Αττικής Οδού και του αεροδρομίου στα Σπάτα., το μακρινό πλέον 1997, τα τότε κτήματα Καμπά μεταβιβάστηκαν από την οινοποιία της οικογένειας Μπουτάρη στην επενδυτική ομάδα των κατασκευαστών της Αττικής Οδού. Αυτό που τον είχε ξενίσει τότε,ο διευθύνων σύμβουλος της DIMAND, ήταν το...και μάλιστα σε μία περιοχή με οινική ιστορία από το 19ο αιώνα. «Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδοτούσε το ξήλωμα προκειμένου να διατηρήσει τις τιμές του κρασιού στην Ευρώπη. Και το θυμάμαι αυτό γιατί με είχε ξενίσει τότε ως νεοεισελθόντα στο χώρο της αξιοποίησης, πώς γίνεται να παίρνει κανείς επιδότηση για να ξηλώσει αμπέλια. Αλλά ήταν τότε μία ευρωπαϊκή νόρμα και κατάσταση». Τώρα, 30 χρόνια μετά, η DIMAND έχοντας πλέον την υποχρέωση, όπως προκύπτει από το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα, να υλοποιήσει τηστην περιοχή του Καμπά, σκέφτηκε να προσεγγίσει τους …γείτονες, του κτήματος Μάτσα και μετά από συζητήσεις ήδη έλαβαν όλοι μαζί την πρώτη απόφαση: «Η πρώτη απόφαση που λάβαμε είναι ότι η κ. Μάτσα με τον κ. Μπουτάρη θα υλοποιήσουν το πλάνο για τον αμπελώνα με τις διαδικασίες που προβλέπει το υπουργείο Ανάπτυξης». Τοστην Κάντζα Αττικής- μία περιοχή γνωστή από το 19ο αιώνα για την καλλιέργεια και την παραγωγή ονομαστών κρασιών- αποτελείσυνολικής έκτασης 122 στρεμμάτων, που καλλιεργείται σύμφωνα με τις αρχές της βιολογικής καλλιέργειας. Η, δισέγγονη του αδελφού του Ανδρέα Καμπά, ήταν αυτή που πίσω στη δεκαετία του ’70 κράτησε το κτήμα Μάτσα δίνοντας αξία στον αττικό αμπελώνα και προχωρώντας στις δεκαετίες που ακολούθησαν και σε σημαντικές συνεργασίες, μεταξύ των οποίων με τηνκαι πιο πρόσφατα με τονκαι τηνστην πρώτη προσπάθεια και αποφάσισε να αλλάξει δρόμο, Ηέχει βόθρους από τη δεκαετία του '90 και καταδίκες από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από το 2007. Τοείναι επείγουσα ανάγκη. Η διοίκηση της ΕΥΔΑΠ, μέσω της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων (PPF) του Υπερταμείου (ΕθΑΤ), προκηρύσσειγια το Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων Ραφήνας-Πικερμίου και Σπάτων-Αρτέμιδας.(+ΦΠΑ), εκτιμώμενη αξία με το δικαίωμα προαίρεσης πάνω από €100 εκατ. Υπάρχειγύρω απ’ αυτόν το διαγωνισμό. Η ΕΥΔΑΠ δημοπράτησε το έργο το 2023 (εργολαβία Α458) με προϋπολογισμό 110 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ. Συμμετείχαν τότε 5 σχήματα (ΜΕΤΚΑ–Μεσόγειος, Γκολιόπουλος–ΕΡΓΟΤΕΜ, ΤΕΡΝΑ–Thalis–Ηλιοχώρα, Aktor–Άβαξ–Ηλέκτωρ, Intrakat–Envitec) κατέληξαν όλα στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών. Όλοι προσέφυγαν στην ΑΕΠΠ, αποκλεισμένοι και προκριθέντες. Στις 10 Σεπτεμβρίου 2025 το ΔΣ της ΕΥΔΑΠ απέρριψε το σύνολο των προσφορών, έπειτα από έναν μαραθώνιο δυόμισι ετών. Τον Μάιο του 2026 οαποφάσισε να μην ξανατρέξει μόνη της η ΕΥΔΑΠ τον διαγωνισμό. Στις 7 Μαΐου υπέβαλε αίτημα στο Υπερταμείο (ΕθΑΤ), στις 15 Μαΐου εγκρίθηκε, στις 21 Μαΐου υπογράφηκε η σύμβαση. Διαβούλευση 10 Ιουνίου, προκήρυξη την 1η Σεπτεμβρίου. Ταχύτητα ρεκόρ για ελληνικό δημόσιο έργο.. Το σχέδιο διακήρυξης είχε βασικό προϋπολογισμό 91,65 εκατ. και εκτιμώμενη αξία 97,3 εκατ. Η τελική βγήκε 2,4 εκατ. ψηλότερα και στα δύο μεγέθη αφού οι εργολάβοι μίλησαν, το ΕθΑΤ άκουσε. Σε σχέση με το 2023 (περίπου 88,7 εκατ. χωρίς ΦΠΑ), η αύξηση είναι +6%, μικρότερη από τον πληθωρισμό κόστους της τριετίας. Η σύμβαση είναι στην ουσία ΣΔΙΤ, χωρίς όμως να το λέει. Προβλέπονται 24 μήνες μελέτη-κατασκευή ΚΕΛ και υποθαλάσσιου αγωγού στο Ακρωτήριο Βελάνι, 6 μήνες δοκιμαστική λειτουργία, 30 μήνες για το Κέντρο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης, 84 μήνες λειτουργία-συντήρηση από τον ανάδοχο συν έτος προαίρεσης. Σύνολο 114 μήνες.-Η κατάθεση της EuroDry στην αμερικανική SEC για δυνατότητα άντλησης έως 200 εκατ. δολαρίων πέρασε ως χρηματιστηριακή είδηση. Στο, όμως, το ενδιαφέρον βρίσκεται περισσότερο στο timing παρά στο ίδιο το ποσό. Οδεν ανακοίνωσε ότι θα σηκώσει αύριο 200 εκατ. δολάρια ούτε ότι έχει κλείσει συγκεκριμένη αγορά πλοίων. Φρόντισε, όμως, να αποκτήσει τη. Και στη ναυτιλία αυτή η διαφορά μετράει πολύ. Το dry bulk βρίσκεται σε καλή φάση, οι αξίες των πλοίων παραμένουν ισχυρές και ταυτόχρονα μπροστά υπάρχει ένα σημαντικό κύμα νέων παραδόσεων. Με άλλα λόγια,. Μπορεί όμως να είναι αύριο, εάν η προσφορά πιέσει τις αξίες ή εάν κάποιος πλοιοκτήτης χρειαστεί να πουλήσει. Εκεί αποκτά ενδιαφέρον το χαρτί των 200 εκατ. δολαρίων. Δεν είναι επένδυση. Είναι η δυνατότητα να κάνεις επένδυση χωρίς να αρχίσεις τότε να ψάχνεις πώς θα τη χρηματοδοτήσεις. Και επειδή ο Πίττας γνωρίζει καλά το παιχνίδι των κύκλων,Όχι για όσα ανακοίνωσε η EuroDry, αλλά για την πρώτη αγορά που μπορεί να ανακοινώσει όταν οι τιμές αρχίσουν να γίνονται πιο ενδιαφέρουσες.-Στη ναυτιλία έχει πάντα μεγαλύτερο ενδιαφέρον η δεύτερη κίνηση από την πρώτη. Και στην περίπτωση των, αξίζει να κοιτάξει κανείς λίγο πιο πίσω για να καταλάβει τι ακριβώς συμβαίνει σήμερα στην Enesel. Μόλις πέρυσι ο όμιλος είχε αποχωρήσει από το dry bulk, πουλώντας τρία Capesize. Τώρα επιστρέφει στον ίδιο κλάδο όχι με ένα ή δύο πλοία, αλλά με. Το τελευταίο κομμάτι του παζλ είναι ένα Newcastlemax 210.000 dwt στη Hengli Heavy Industries, με παράδοση τον Νοέμβριο του 2028. Προηγήθηκαν τέσσερα Capesize 181.500 dwt στο ίδιο ναυπηγείο και τέσσερα Ultramax 63.500 dwt στην Jiangsu Hantong. Οι Λαιμοί πούλησαν παλαιότερο tonnage καιαπό την πρώτη ημέρα. Δεν κυνηγούν δηλαδή απλώς τη σημερινή καλή συγκυρία των ναύλων. Τοποθετούνται για την αγορά που θα υπάρχει όταν τα πλοία αρχίσουν να παραδίδονται από το δεύτερο εξάμηνο του 2027 έως τα τέλη του 2028. Το αν αυτή η επιλογή θα αποδειχθεί σωστή, θα φανεί τότε. Αλλά η ταχύτητα της επιστροφής είναι μήνυμα από μόνη της. Από τρία Capesize τα οποία πουλήθηκαν, σε εννέα νεότευκτα προς παραλαβή μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα.. Τώρα πρέπει να βρουν και τον τρόπο να τα πολλαπλασιάσουν στο πλαίσιο της ανανέωσης του γηρασμένου στόλου και της πράσινης μετάβασης. Και κάπου εδώ. Η πρόσφατη μελέτη της XRTC, εταιρείας χρηματοοικονομικών συμβούλων για τη ναυτιλία, βάζει στο τραπέζι μια ενδιαφέρουσα αριθμητική. Τοπροβλέπεται να διαθέτει 300 εκατ. ευρώ, τα οποία, εφόσον συνδυαστούν με τραπεζικά και ιδιωτικά κεφάλαια, θα μπορούσαν να κινητοποιήσουν επενδύσεις άνω των 3 δισ. ευρώ. Δέκα ευρώ επένδυσης για κάθε ένα ευρώ δημόσιου χρήματος ακούγονται εξαιρετικά. Μόνο που ανάμεσα στα 300 εκατ. και στα 3 δισ. μεσολαβούν οι τράπεζες. Και. Ποια εταιρεία θα θεωρείται χρηματοδοτήσιμη, πόσα ίδια κεφάλαια θα πρέπει να βάλει, ποιο μέρος του ρίσκου θα καλύπτεται από εγγυήσεις και, κυρίως, με ποιον μηχανισμό το δημόσιο χρήμα θα κάνει ένα επενδυτικό σχέδιο αρκετά ασφαλές ώστε να περάσει από ένα credit committee; Για τους μεγάλους ομίλους η εξίσωση είναι σαφώς ευκολότερη. Για τις περίπου 30 μικρότερες εταιρείες, πολλές από τις οποίες δραστηριοποιούνται στις άγονες και ενδονησιωτικές γραμμές, είναι πολύ δυσκολότερη. Γι' αυτό η XRTC βάζει στο τραπέζι τηπου θα περιορίζουν το τραπεζικό ρίσκο και θα βοηθούν στην κάλυψη της απαιτούμενης ίδιας συμμετοχής, ιδιαίτερα για τις μικρότερες ακτοπλοϊκές. Η πράσινη μετάβαση της ακτοπλοΐας, λοιπόν, μπορεί να διαθέτει πλέον το πρώτο κεφάλαιο. Αυτό που δεν έχει ακόμη γραφτεί είναι το τραπεζικό εγχειρίδιο που-ΟΔιευθύνων Σύμβουλος του ΕΚΚΟΜΕΔ, θα βρεθεί στις 7 Σεπτεμβρίου, ανάμεσα σεαπό περισσότερες από 30 χώρες, στο Lumière Summit, το 1ο διεθνές συνέδριο για το μέλλον του κινηματογράφου και της κινούμενης εικόνας, με συμπροέδρους τον Εμανουέλ Μακρόν και τον Lee Jaemyung. Στοθα κάθονται ο πασίγνωστος πλέον Έλληνας Τεντ Σαράντος (Netflix), η Donna Langley (NBC Universal), η Dana Walden (Disney), ο Tom Rothman (Sony), ο Casey Bloys (HBO/Max) και ο Yves Guillemot (Ubisoft). Η Ελλάδα θα καθίσει στο ίδιο τραπέζι με τους αγοραστές αλλά και με τον οικοδεσπότη, που ταυτόχρονα είναι και ανταγωνιστής. Ο Χριστόπουλος έχει στις βαλίτσες του. Τα €88 εκατ. για Κινηματογράφο και Τηλεόραση, €10 εκατ. για Animation/AR-VR και €2 εκατ. για video games. Η μελέτη του Olsberg SPI, αξιολογημένη από το ΙΟΒΕ, κατέγραψε ότι κάθε €1 δημόσιας επένδυσης στο πρόγραμμα,, με μέσο ετήσιο αριθμό 2.900 ισοδύναμων θέσεων πλήρους απασχόλησης και συνολικό όφελος 928,7 εκατ. ευρώ. Από το 2018 υποστηρίχθηκαν 291 έργα, με καταβολές €205,4 εκατ. από το 2019και στην πρόσκληση Μακρόν. Ο γενικός γραμματέας του Summit, Vincent Florant, προανήγγειλε «συγκεκριμένες ανακοινώσεις», ιδίως «οικονομικές», για «διεθνείς παραγωγές που επαναπατρίστηκαν στη Γαλλία» και «στρατηγικές συνεργασίες». Η Γαλλία θα αξιοποιήσει την ημέρα για να προβάλει στούντιο, τεχνικές βιομηχανίες, σχολές, χρηματοδοτικά εργαλεία και περιφερειακά οικοσυστήματα στον διεθνή ανταγωνισμό. H πραγματική ατζέντα περιλαμβάνει τεχνητή νοημοσύνη, κινηματογραφική εκπαίδευση και οικονομικό μοντέλο σε γαλλική βιτρίνα. Στο σινεμά, όπως και στις επενδύσεις,-Το φαινόμενο της ανόδου των αποδόσεων στις μεγάλες αγορές ομολόγων είναι γενικό, στην Αμερική όμωςΗ απόδοση του αμερικανικού 10ετούς ανέβηκε χθες για 5η διαδοχική συνεδρίαση στο 4,79%, νέο υψηλό από τον Ιανουάριο του 2025. Οι βασικές αιτίες είναι ίδιες που ανεβάζουν τις αποδόσεις σε όλες τις αγορές, δηλαδή άνοδος στις τιμές του πετρελαίου που τροφοδοτεί τους πληθωριστικούς φόβους και ενισχύει τις προσδοκίες ότι οι κεντρικές τράπεζες θα χρειαστεί να σφίξουν τη νομισματική πολιτική. Στις ΗΠΑ όμως το 30ετές κρατικό ομόλογο πληρώνει 5,28%, το 2ετές 4,36%. Η αμερικανική κυβέρνηση ανακαλύπτει ότι. Πριν από δυο βδομάδες, στις 19 Αυγούστου, ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών ανακοίνωσε ότι θα «τουλάχιστον διπλασιάσει» το μέγεθος των επαναγορών κρατικού χρέους, από 2 σε 4 δισ. δολάρια ανά πράξη, από τις 9 Σεπτεμβρίου έως τις 4 Νοεμβρίου. Είχε μάλιστα ανακοινώσει ότι στοχεύει στο τμήμα 10–30 ετών, όπου καταγράφεται «απεργία αγοραστών» από τα τέλη Ιουνίου. Με λίγα λόγιαΓια πόσο καιρό άραγε; Το 10ετές έκλεισε τότε στο 4,647% και το 30ετές στο 5,196%. Ο Μπέσεντ επιμένει ότι οι αποδόσεις «δεν αντανακλούν τα θεμελιώδη της σύγκρουσης με το Ιράν» και ότι διαθέτει «μεγάλη εργαλειοθήκη». Δεκατέσσερεις ημέρες μετά, το 10ετές είναι 14 μονάδες βάσης ψηλότερα και το 30ετές σχεδόν επέστρεψε στα προ-παρέμβασης επίπεδα. Οι αγορές τιμολογούν πλέον πιθανότητα άνω του 65% για αύξηση επιτοκίων τον Σεπτέμβριο, από περίπου 36% πριν από τις δηλώσεις του κεντρικού τραπεζίτη Γουόρς. Την Παρασκευή τα στοιχεία απασχόλησης Αυγούστου