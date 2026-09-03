-Χαίρετε, λοιπόν άρχεται το πανηγύρι της Θεσσαλονίκης από σήμερα σιγά σιγά και φουλ από αύριο, αφού μετακομίζει όλη η κυβέρνηση. Μην πω ότι έχει μετακομίσει από την αρχή της εβδομάδας σχεδόν η μισή, με υπουργούς και στελέχη από τη Λάρισα και πάνω σε μια άτυπη προεκλογική εκστρατεία που απ’ ό,τι καταλαβαίνω θα είναι η μακρύτερη της ιστορίας, ξεκίνησε από τώρα και θα πάει μέχρι τις κάλπες την Άνοιξη, μην είναι και κοντά καλοκαίρι, αφού μην ξεχνάτε ότι τον Μάιο έχουμε και Πάσχα. Όσον αφορά το κλίμα στη Βόρεια Ελλάδα για τη γαλάζια παράταξη οι εκτιμήσεις διαφέρουν. Άλλοι υπουργοί και πολιτικοί παράγοντες θεωρούν ότι τα πράγματα δεν είναι και τόσο άσχημα μετά από εφτά χρόνια, αντιθέτως ο κόσμος ακούει και μαζεύεται στις συγκεντρώσεις υπουργών. Υπάρχουν βέβαια και αυτοί που βλέπουν ότι… λείπουν 15 μονάδες από το 40% του 2023, αλλά αυτό χοντρικά το ξέραμε. Στη Βόρεια Ελλάδα η ΝΔ είναι περίπου στο 25%, αλλά στην Αθήνα πατάει άνετα το 30% και έτσι βγαίνει και ένας μέσος όρος πρόθεσης στις δημοσκοπήσεις του 26,5-27%. Αν υπολογίσει κανείς με βάση την εκτίμηση και το γεγονός ότι θα τρέξει η προεκλογική εκστρατεία, βασίμως εκτιμάται ότι η ΝΔ θα έχει ένα 30% στην πρώτη κάλπη, αν υπάρξει και δεύτερη. Επαναλαμβάνω, αν οι δημοσκοπήσεις είναι σωστές.

Τραπεζώματα…

Στον Σαμαρά αυτοθαυμάζονται

Κασιδιάρης (2)

Αμηχανία

Φίλια πυρά

Η «νέα Θεσσαλονίκη» Τσίπρα

Γιατί η Τράπεζα Πειραιώς θέλει την «Αρωγή Λάρισας»;

Οι λεπτομέρειες της Morgan Stanley

Motor Oil: Συμμετέχει αλλά δεν ανακοινώνει

Μεταγραφή

Διεθνές φαινόμενο η υπέρβαση στην κατασκευή των έργων

Επιστροφή στα ρεκόρ του 1999, χωρίς τις παραισθήσεις εκείνης της εποχής

Η νέα μονάδα της ΔΕΗ στην Πτολεμαΐδα

Ένα Ταμείο με λεφτά από τους ρύπους

Η ρήτρα έμεινε στο χαρτί, ο λογαριασμός πέρασε στα πλοία

Ο Παππάς ανεβάζει τον πήχη

Οι Ελληνες εφοπλιστές διαβάζουν διαφορετικά τα ίδια δεδομένα

Προκαταβολή Φόρου

Το ραντεβού της ΟΝΥΞ

Ένας καθηγητής του Πρίνστον προειδοποιεί τους κεντρικούς τραπεζίτες

-Την Παρασκευή θα γίνεται χαμός από υπουργικές εκδηλώσεις σε διάφορα σημεία της πόλης, λίγο πριν από το φινάλε της εβδομάδας -μεταξύ άλλων- έχουνο Θανάσης Κοντογεώργης με τον Άκη Σκέρτσο, η Δόμνα Μιχαηλίδου, ο Κυριάκος Πιερρακάκης, η Σοφία Ζαχαράκη, ο Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Μαργαρίτης Σχοινάς, από τον οποίον είναι πολύ πιθανό να περάσει και μια βόλτα ο Κ.Μ πριν πάει στογια τη σύντομη συνάντηση με τους δημοσιογράφους στο roof garden, όπου παγίως βγαίνουν περισσότερες selfies από ειδήσεις. Την Παρασκευή, στη «Διαγώνιο», το οικονομικό επιτελείο καλεί παράγοντες και βουλευτές της Βορείου Ελλάδος, για σουτζουκάκια και κουτσομπολιό. Το Σάββατο ο Βασίλης Κικίλιας προσκαλεί φίλους και γνωστούς στο Canteen μετά την ομιλία του πρωθυπουργού για φαγητό και ποτό, ενώ με πολιτικούς του φίλους δίνει ραντεβού και ο Άδωνις Γεωργιάδης.εκτός από το κάλεσμα του κυβερνητικού εκπροσώπου στο Electra, όπου πηγαίνει και ο Κ.Μ, η ΟΝΝΕΔ κάνει το κεντρικό της ποτό στο Ark της Μητροπόλεως, ενώ το βράδυ του Σαββάτου θα τηρηθεί η ετήσια συνήθεια της Γραμματείας Οργανωτικού της ΝΔ να καλεί μέλη και φίλους στο Shelter της Αγίου Μηνά. Επίσης, πρέπει να σας πω ότι φουλ ρεζερβέ είναι το ανανεωμένο Clochard, το Duck, που άνοιξε στη θέση του Clochard δίπλα στο Excelsior, το Marea, οι Επτά Θάλασσες, το Grada Nuevo, η Μαύρη Θάλασσα και άλλα. Θα δούμε αν ο Κ.Μ. θα τηρήσει τηνα τρώει στο Οψοποιών Μαγγανείαι εκτός κέντρου.σκέφτονται στο επιτελείο του Σαμαρά που είδαν την παρέμβασή του για τοστην πλατφόρμα του ΕΟΠΥΥ να γίνεται κεντρικό θέμα συζήτησης και να ανοίγει κουβέντα με υπουργούς και βουλευτές. Το πιο ενδιαφέρον όμως ήταν το άρθρο που έγραψε στο facebook ο Θανάσης Κ. που για όσους δεν γνωρίζουν είναι πραγματικό πρόσωπο και είναι πολύ στενός -πιο στενός δεν γίνεται- συνεργάτης του Σαμαρά. Το εκτενές άρθρο τιτλοφορείταικαι αναφέρεται στον «πανικό» που διαγιγνώσκει το επιτελείο Σαμαρά στο αντίστοιχο του Μ.Μ. Βέβαια αυτός ο συνεργάτης εκτιμούσε προ καιρού σε συνομιλητές του ότι ένα κόμμα Σαμαρά έχει «δυναμική» και για αξιωματική αντιπολίτευση, με βάση τις διαθέσιμες δεξαμενές.να πούμε τα εκδοτικά μας μετά το γεύμα του με το ζεύγος Μητσοτάκη, αλλά δεν προλάβαινα!-Σε συνέχεια όσων έγραψα χθες, για τον-ξεπερνώντας τις νομικές δυσκολίες- μου είπαν ότι ένας πρώην βουλευτής των Σπαρτιατών ονόματικατέθεσε προ ενός έτους αίτηση για νέο κόμμα. Το λένεκαι μέσω αυτού θα εμφανιστεί στο τέλος ο Κασιδιάρης. Δεν ξέρω αν ισχύει αλλά πληροφορία είναι, μάλιστα μου προσέθεσε ότι υπάρχει κόμμα και μερικοί άλλοι «ξέμπαρκοι» ακροδεξιοί βουλευτές που θα ενταχθούν εκεί.-Χωρίς προσκλήσεις, χωρίς VIP ταξιθεσία, χωρίς κεντρική κινητοποίηση, αλλά τελικά δεν άντεξαν αρκετοί από τους ανεξάρτητους ή πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και έσπευσαν χθες στο Porto Palace, στη Θεσσαλονίκη, για να δώσουν το «παρών» στην. Συμεών Κεδίκογλου, Γιώργος Καραμέρος, Γιάννης Σαρακιώτης, Βασίλης Κόκκαλης και Κώστας Ζαχαριάδης ήταν μερικοί από τουςπου εμφανίστηκαν στην ομιλία, σκορπίζοντας αρκετή… αμηχανία. Ναι μεν στους ίδιους δεν «πήγαινε η καρδιά» να λείπουν από τη Θεσσαλονίκη, έχοντας και τις μνήμες… του κυβερνητικού παρελθόντος, στους δε παροικούντες στην Αμαλίας μάλλον περίσσεψε η, αφού με το ζόρι και όχι μόνο κρατήθηκαν και πολλοί ακόμη από τους ανεξάρτητους βουλευτές, για να μην εμφανιστούν αλά παλαιά και ομαδικώς!, βέβαια, με τη χθεσινή ομιλία Τσίπρα και τα… securonomics είναι στην Κουμουνδούρου, αφού θεωρούν πως «το γήπεδο είναι πλέον άδειο» στα αριστερά, μετά τη «δεξιά στροφή» του πρώην αρχηγού τους. Μάλιστα, δεν είναι λίγοι όσοι παρακολουθούσαν ζωντανά την ομιλία από το διαδίκτυο, ετοιμάζοντας τη φαρέτρα της αποδόμησής της. Άσε πουδεν φαίνεται να διακρίνουν και πολλές διαφορές από εκείνα της ΝΔ, λένε οι πούροι αριστεροί, η Ρένα και το παρεάκι. Τι να σας πω τώρα, ότι δεν θυμόμαστε τοκαι πού κατέληξε;-Τώρα βέβαια οι παλιοί σύντροφοι τον κατηγορούν για, αλλά τοκαι ουπολόγισαν τα μέτρα τουσε μια, ήτοι κόστος τετραετίας. Καλά, τώρα δεν καταλαβαίνω τι ζόρι τραβάνε, λες και θα τα πληρώσει κανείς αυτά.όταν έγιναν κυβέρνηση το, τώρα θα τα δώσουν;-Ενδιαφέρον μπορεί να χαρακτηριστεί το γεγονός ότι στονγια το συγκρότημα της «Αρωγή Θεσσαλίας» («Θεσσαλικό Κέντρο Ιατρικής Αποκατάστασης»), βραχίονα κατά το παρελθόν του Ομίλου Euromedica στην περιοχή της Θεσσαλίας, θα δώσει το «παρών» σχήμα που ελέγχεται από την Τράπεζα Πειραιώς. Η έκταση και το κτηριακό συγκρότημα της «Αρωγή Θεσσαλίας» βγαίνουν στο σφυρί εδώ και καιρό αλλά παραμένουν στα αζήτητα., την 1η Σεπτεμβρίου έγινε η σύσταση της εταιρείας «Αρωγή Λάρισας Μονοπρόσωπη Α.Ε.», με έδρα στην Αθήνα και με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 4,7 εκατ. ευρώ, που διαιρείται σε 470.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 10 ευρώ καθεμιά. Σημειώνεται ότι «η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας θα πραγματοποιηθεί από την μοναδική ιδρύτρια μέτοχο ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Sunrise III Εταιρεία Ακινήτων Μ.Α.Ε.». Αυτή η εταιρεία εδρεύει στην ίδια διεύθυνση με τη νεοσυσταθείσα, δραστηριοποιείται στον κλάδο της αξιοποίησης ακινήτων και. Στους σκοπούς της νέας εταιρείας περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, και το «να συμμετάσχει και να πλειοδοτήσει στους δημόσιους αναγκαστικούς πλειστηριασμούς, ακόμα και σε κάθε επαναληπτικό τους, ώστε να της κατακυρωθούν τα ακίνητα που εκπλειστηριάζονται σ’ αυτούς» και συγκεκριμένα ακίνητα, πρώην ιδιοκτησίας της οφειλέτιδας εταιρείας με την επωνυμία Θεσσαλικό Κέντρο Ιατρικής Αποκατάστασης Α.Ε. (Αρωγή Θεσσαλίας Α.Ε.», τα οποία την 09/09/2026, πρόκειται να εκτεθούν σε δημόσιο αναγκαστικό πλειστηριασμό με ηλεκτρονικά μέσα, με επίσπευση της Intrum. Η συνολική τιμή πρώτης προσφοράς για τους εν λόγω πλειστηριασμούς ανέρχεται σε. Να θυμίσω ότι οι κλινικές της Εuromedica, όπως και το νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν ανήκουν στηνη οποία ελέγχεται από το επενδυτικό κεφάλαιο Blantyre Capital και την Τράπεζα Πειραιώς. Τώρα, εάν και κατά πόσο η «Αρωγή Λάρισας» θα έρθει να κουμπώσει στο σχέδιο της Τρ. Πειραιώς για ισχυρό και καθετοποιημένο (μετά την απόκτηση και της Εθνικής Ασφαλιστικής) βραχίονα στον κλάδο των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας ή πρόκειται απλά για μια επενδυτική κίνηση,. Πάντως,διευκρίνιζαν ότι δεν εντάσσεται στα σχέδια της ΗΜΙΤΗΕΑ και ότι το Sunrise 3 είναι ο πωλητής και συμμετέχει στη διαδικασία για να αγοράσει το θεραπευτήριο, στην περίπτωση που δεν υπάρξει ενδιαφέρον στον πλειστηριασμό..-Με ικανοποίηση διάβασε χθες η χρηματιστηριακή αγορά τηνγια τις ευρωπαϊκές τράπεζες, τις αναβαθμίσεις τιμών-στόχων από +7% έως +10,2% για τις 4 ελληνικές συστημικές, με τηνστα Top Picks και περιθώριο ανόδου +20,2%. Υπάρχουν όμως και οι λεπτομέρειες που έχουν τη δική τους σημασία. Πρώτα απ’ όλα το κεφαλαιακό μπόνους του 2027. Η MS σημειώνει ότι η Κομισιόν αναμένεται να καταθέσει πρόταση χαλάρωσης των κεφαλαιακών απαιτήσεων το πρώτο τρίμηνο του 2027. Αυτή δημιουργεί όφελος έως 120 μονάδες βάσης κεφαλαίου (οι 45 μ.β. ίσως είναι πιο ρεαλιστική προσδοκία) που δεν έχει ενσωματωθεί στις αποτιμήσεις. Άρα οι τράπεζες έχουν. Η έκθεση -αφού επιδοκιμάζει την πορεία της Eurobank- τη χαρακτηρίζει ως την «πιο ευαίσθητη τράπεζα ολόκληρης της ευρωπαϊκής κάλυψής της σε μετατόπιση καταθέσεων προς προθεσμιακά προϊόντα» Πέντε μονάδες μεταβολής στο μείγμα κοστίζουν 4,2% των εσόδων από τόκους. Για την, η Morgan Stanley περιμένει αποδείξεις και γι’ αυτό περιορίζει την τιμή στόχο στο €1,09 από €1,16. Τέλος, στην μεγάλη εικόνα, η MS βλέπει τανα ανεβαίνουν και να σταθεροποιούνται στο 2,5%. Άρα τα τραπεζικά έσοδα δεν θα ξανάρθουν από τη Φρανκφούρτη, αλλά από την πιστωτική επέκταση. Στους όγκους,, με διψήφιο ρυθμό επιχειρηματικής πίστης έναντι 3,6% του μέσου όρου.-Και η Motor Oil συμμετέχει στη, μέτρο που επεκτάθηκε εθελοντικά έως 30/09 και αφορά στην αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων και στο πετρέλαιο κίνησης που προορίζονται αποκλειστικά για την εσωτερική αγορά. Η έκπτωση προ ΦΠΑ ανά λίτρο θα είναι 7,95 λεπτά στην τιμή της αμόλυβδης και 4,05 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης. Ηανακοίνωσε τη έκτακτη έκπτωση, αντίθετα από τη Motor Oil η οποία -παρά τη συμμετοχή της- επέλεξε να μην κάνει σχετικές ανακοινώσεις, όπως ανέφερε εκπρόσωπος της εταιρείας.-Σύμφωνα με πληροφορίες, στο δυναμικό της Ελλάκτωρ -με αντικείμενο τη διεύθυνση της Μαρίνας του Αλίμου- εντάσσεται οπρώην στέλεχος της Lamda, με αρμοδιότητα τις μαρίνες. Η Ελλάκτωρ προγραμματίζει τηνστη Μαρίνα Αλίμου μέχρι το τέλος του χρόνου, καθώς η διαδικασία είναι στο αδειοδοτικό στάδιο.-Ακούμε συχνά-πυκνά ότι τα κατασκευαστικά έργα στην Ελλάδα «κοστίζουν περισσότερο από οπουδήποτε αλλού στον κόσμο»,. Τα διεθνή στοιχεία, ωστόσο, αφηγούνται διαφορετική ιστορία. Η μεγαλύτερη βάση δεδομένων μεγάλων έργων στον κόσμο, είναι αυτή τουπου καταγράφει έργα σε 20 χώρες και βάθος 70 ετών. Από αυτή τη βάση δεδομένων, προκύπτει ότι τα 9 από τα 10 mega projects, παγκοσμίως, ξεπερνούν τον αρχικό προϋπολογισμό τους. Κατά μέσο όρο, οι δρόμοι υπερβαίνουν τον προϋπολογισμό +20%, οι γέφυρες και οι σήραγγες +34%, οι σιδηρόδρομοι +45%. Η σήραγγα της Μάγχης έκλεισε στο +80%, το Big Dig της Βοστώνης στο +220%, το αεροδρόμιο του Βερολίνου κόστισε πάνω από τριπλάσια των αρχικών εκτιμήσεων με 9 χρόνια καθυστέρηση. Αυτό που στην Ελλάδα χαρακτηρίζεταιείναι ο παγκόσμιος μέσος όρος, σταθερός σε κάθε ήπειρο και υπό κάθε κυβέρνηση. Τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, δείχνουν ως μέσο ευρωπαϊκό κόστος 11 εκατ. ευρώ ανά χιλιόμετρο αυτοκινητοδρόμου. Στην Ελλάδα το ελληνικό πεδινό χιλιόμετρο, κοστίζει πολύ κάτω από τον μέσο όρο (1,5–3,5 εκατ., δηλαδή έως και το ένα τρίτο του μέσου όρου). Η ψαλίδα ανοίγει πολύ στα ορεινά (9-12 εκατ.) και στα ειδικά τεχνικά έργα (έως 32 εκατ.).. Η Εγνατία διαθέτει 73 δίδυμες σήραγγες συνολικού μήκους 100 χιλιομέτρων. Μόνο αυτές κόστισαν €1,8 δισ. Έχει επίσης 42 χιλιόμετρα γεφυρών, στην πιο σεισμογενή χώρα της Ευρώπης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις προδιαγραφές. Στο Μετρό Θεσσαλονίκης, οι αρχαιολογικές εργασίες κόστισαν 132,6 εκατ. ευρώ και ανέδειξαν 300.000 ευρήματα. Αυτή είναι η μεγαλύτερη ανασκαφή που έγινε ποτέ στη Βόρεια Ελλάδα που απέκτησε δικό της μουσείο.Η έρευνα της Οξφόρδης κοστολογεί κάθε χρόνο καθυστέρησης σε +4,64% επί του κόστους. Στην Ελλάδα οι καθυστερήσεις έχουν συχνά, δηλαδή δικαστικός καθορισμός τιμών απαλλοτρίωσης, ημιτελές Κτηματολόγιο, συνταγματική προτεραιότητα των αρχαιοτήτων.. Τόσο απέχει πλέον η ελληνική αγορά αμοιβαίων κεφαλαίων από το, τα 34,54 δισ. ευρώ του 1999 της χρονιάς που Έλληνες αγόραζαν και πουλούσαν από την παραλία. Ο Αύγουστος έκλεισε στα €33,92 δισ., με άνοδο €558 εκατ. μέσα σε έναν μήνα. Η απόσταση από την κορυφή είναι μόλις 1,8%. Με τους φετινούς ρυθμούς (+15,2% από την αρχή του έτους) το νέο ρεκόρ είναι ζήτημα εβδομάδων. Χρειάστηκαν, 27 χρόνια για να ξαναγραφτεί το ίδιο νούμερο. Όμως. Το 1999, το ρεκόρ χτίστηκε από τη λαϊκή μετοχική φρενίτιδα. Φέτος, από τα 197,5 εκατ. ευρώ φρέσκου χρήματος του Αυγούστου, τα 120,7 εκατ. δηλαδή 6 στα 10 ευρώ, κατευθύνθηκαν σε διεθνή ομολογιακά αμοιβαία, την κατηγορία που ελέγχει πλέον €12,4 δισ., πάνω από το ένα τρίτο της αγοράς. Ο αποταμιευτής που τότε κυνηγούσε «ένα σίγουρο» στη Σοφοκλέους, σήμερα ψάχνει τον τόκο που δεν του δίνει η προθεσμιακή κατάθεση. Είναι αλήθεια ότι τα Μετοχικά Α/Κ Ελλάδας, τρέχουν με +34,4% από την αρχή του έτους. Παρ' όλα αυτά προσέλκυσαν μόλις 18,4 εκατ. νέες τοποθετήσεις τον Αύγουστο., παρά το γεγονός ότι το Χρηματιστήριο της Αθήνας διανύει αισίως την 6η διαδοχική ανοδική του χρονιά. Από την άλλη πλευρά, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι σε πραγματικές τιμές, με 27 χρόνια πληθωρισμού στη μέση, το ρεκόρ του 1999 παραμένει άπιαστο. Τότε κυριαρχούσε η απληστία.-Μπορεί τα φώτα να είναι στραμμένα στη ΔΕΗ και στο πολυαναμενόμενο project για το, όμως από την πρόσφατη επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Πτολεμαΐδα προέκυψε και μια δεύτερη, ενδιαφέρουσα, ίσως πιο πολιτική εικόνα. Ο Πρωθυπουργός, μιλώντας για τον μετασχηματισμό της ΔΕΗ και τις επενδύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στη Δυτική Μακεδονία, έσπευσε να συγχαρεί δημοσίως τόσο τη διοίκηση της επιχείρησης όσο και το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η πρωθυπουργική επίσκεψη στην Πτολεμαΐδα δεν περιορίστηκε στην παρουσίαση των έργων της ΔΕΗ. Εξέπεμψε τοότι η μετάβαση της Δυτικής Μακεδονίας δεν αφορά μόνο το τέλος του λιγνίτη, αλλά κυρίως το τι έρχεται μετά, νέες επενδύσεις, νέες υποδομές και νέες αναπτυξιακές δυνατότητες για την περιοχή. Εκεί αναφέρθηκε σ’ ένα πολύ μεγάλο έργο για την ευρύτερη περιοχή. Πρόκειται για τη(Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης) της ΔΕΗ στην Πτολεμαΐδα, στον χώρο του πρώην ΑΗΣ Καρδιάς. Μία επένδυση, ύψους, που χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από τη ΔΕΗ και θα τεθεί σταδιακά σε λειτουργία από τον Οκτώβριο έως το τέλος του 2026. Στόχος να καλύψει τις ανάγκες τηλεθέρμανσης της ευρύτερης περιοχής (Κοζάνη, Εορδαία, Αμύνταιο) σε ανταγωνιστικό κόστος, διασφαλίζοντας τη βιωσιμότητα των Δημοτικών Επιχειρήσεων Τηλεθέρμανσης στη μεταλιγνιτική εποχή. Στον χώρο του πρώην ΑΗΣ Καρδιάς,που περιλαμβάνουν μονάδα αντλησιοταμίευσης 350 MW, μπαταρίες 50 MW (έχουν ήδη εγκατασταθεί), ηλεκτρολέβητες και σύγχρονους πυκνωτές για την ευστάθεια του δικτύου.-Ανακοινώθηκε χθες η έγκριση από τις Βρυξέλλες, του επενδυτικού προγράμματος του. Προβλέπει έργα 2,3 δισ. ευρώ (1,1 δισ. για ηλεκτρικές διασυνδέσεις σε Δωδεκάνησα, Κυκλάδες και ΒΑ Αιγαίο, 977 εκατ. για ΑΠΕ με αποθήκευση και έμφαση στα φωτοβολταϊκά αυτοκατανάλωσης, 200 εκατ. για φράγματα και ταμιευτήρες, 56 εκατ. για φορτιστές ηλεκτρικών οχημάτων).. Οι πόροι του Ταμείου «εκτιμώνται σήμερα σε περίπου 2 δισ. ευρώ, με βάση τις τρέχουσες τιμές των δικαιωμάτων εκπομπών». Με άλλα λόγια εγκρίθηκε πρόγραμμα 2,3 δισ. με ταμείο το οποίο στις σημερινές τιμές CO2 διαθέτει έως τα 2 δισ. Τα υπόλοιπα 300 εκατ. είναι στοίχημα που θα πληρωθεί από το Ευρωπαϊκό Χρηματιστήριο Ρύπων.. Από την πρωτοχρονιά, έχει ξεκινήσει η σταδιακή κατάργηση των δωρεάν δικαιωμάτων στη βιομηχανία, ένας παράγοντας που στηρίζει διαρθρωτικά τις τιμές. Αν το CO2 ανέβει, το πρόγραμμα χρηματοδοτείται πλήρως., γιατί βλέπει μια ακόμη εξασφαλισμένη πηγή χρηματοδότησης, για τις τελευταίες μεγάλες διασυνδέσεις. Ο νησιωτικός τουρισμός κερδίζει αφού ξενοδοχεία, εστιατόρια και καταστήματα μπαίνουν ονομαστικά στη λίστα της αυτοκατανάλωσης. Αυτό σημαίνειγια τον κλάδο με τα ακριβότερα τιμολόγια αιχμής. Φυσικά ωφελούνται όλοι οι, αφού κάθε διασύνδεση σβήνει πετρελαϊκές μονάδες που σήμερα πληρώνονται από τους λογαριασμούς όλων μας, μέσω ΥΚΩ.-Στην ακτοπλοΐα υπάρχει ένας τεχνικός όρος που αποκτά πλέον πολύ πρακτική σημασία:. Πρόκειται για έναν μηχανισμό προστασίας των εταιρειών από τις μεγάλες διακυμάνσεις των διεθνών τιμών. Στις άγονες γραμμές, κατά την εκκαθάριση των συμβάσεων δημόσιας υπηρεσίας, συγκρίνεται η συμφωνημένη τιμή αναφοράς του καυσίμου με την πραγματική τιμή της αγοράς. Εάν η δεύτερη είναι σημαντικά υψηλότερη, το Δημόσιο καλύπτει μέρος της διαφοράς μέσω πρόσθετης αποζημίωσης. Η ενεργοποίησή της, επομένως, δεν σημαίνει αυτομάτως αύξηση του εισιτηρίου., ώστε το αυξημένο κόστος των καυσίμων να μη μεταφέρεται ολόκληρο ούτε στην ακτοπλοϊκή εταιρεία ούτε στον επιβάτη. Όταν, όμως, η ρήτρα παραμένει ανενεργή, η επιβάρυνση μένει στην εταιρεία που εκτελεί το δρομολόγιο. Και αυτή τη φορά. Η τιμή του MGO, του βασικού καυσίμου του ελληνικού ακτοπλοϊκού στόλου, έχει αυξηθεί περίπου 78% από τα τέλη Φεβρουαρίου: από 788 δολάρια ο τόνος στον Πειραιά κινείται πλέον κοντά στα 1.400 δολάρια. Σε έναν κλάδο με υψηλές καταναλώσεις και καθημερινά δρομολόγια μεγάλων αποστάσεων, η διαφορά μεταφράζεται σε. Οι εταιρείες απορροφούν προς το παρόν τον λογαριασμό, καθώς μια πλήρης μετακύλισή του θα μπορούσε, σύμφωνα με εκτιμήσεις της αγοράς, να οδηγήσει ακόμη και σε αυξήσεις 25% στα εισιτήρια. Παράλληλα, αναμένουν την καταβολή 55-60 εκατ. ευρώ για τις υποχρεωτικές εκπτώσεις προς ειδικές κατηγορίες επιβατών. Τα χρήματα αυτά θα προσφέρουν, αλλά δεν αποτελούν επιδότηση καυσίμων και δεν κλείνουν την τρύπα που ανοίγει η εκτόξευση του MGO. Το, λοιπόν, δεν αφορά πλέον το εάν υπάρχει πρόβλημα, αλλά ποιος θα το πληρώσει. Η ρήτρα δεν εξαφανίζει το κόστος. Καθορίζει ποιος θα το επωμιστεί και πότε. Σήμερα το εισιτήριο δεν έχει ακριβύνει επειδή. Το ερώτημα είναι για πόσο ακόμη.-Ο Πέτρος Παππάς επιχειρεί να δει εάν η μεγαλύτερη ναυτιλιακή χώρα του κόσμου μπορεί να αποκτήσει, επιτέλους, μιαΌχι ως υποκατάστατο της Νέας Υόρκης, αλλά ως δεύτερο χρηματιστηριακό σπίτι, με ελληνικά κεφάλαια, εγχώριους θεσμικούς και μεγαλύτερη επαφή του επενδυτικού κοινού με τον κλάδο. Η Star Bulk δεν ανοίγει από μόνη της τον δρόμο ούτε αρκεί μία εισαγωγή για να γίνει η Αθήνα νέο Όσλο.που καταλαβαίνουν τους ναυτιλιακούς κύκλους, καθημερινές συναλλαγές, σοβαρές αποτιμήσεις και συνέχεια από άλλες εταιρείες. Διαφορετικά, η παράλληλη εισαγωγή κινδυνεύει να μείνει μια συμβολική κίνηση. Το βάρος πέφτει επίσης στο ύψος της διασποράς και στην ποιότητα των επενδυτών που θα μπουν. Η επιτυχία δεν θα κριθεί την ημέρα της εισαγωγής, αλλά από τη. Αν η διαδικασία πετύχει,θα είναι ισχυρό, αφού θα μπορούν να διατηρούν τη διεθνή τους πρόσβαση και ταυτόχρονα να χτίζουν εγχώρια επενδυτική βάση.-Έξι ελληνικοί ναυτιλιακοί όμιλοι, τέσσερις διαφορετικές αγορές και κινήσεις που δεν οδηγούν προς την ίδια κατεύθυνση. Την ώρα που ορισμένοι πλοιοκτήτες επιλέγουν να κατοχυρώσουν κέρδη, άλλοικαι κάποιοι αυξάνουν την έκθεσή τους. Ηπούλησε δύο Suezmax κατασκευής 2006, προσθέτοντας περισσότερα από 100 εκατ. δολάρια στη ρευστότητά της. Οδιέθεσε το 19 ετών Suez Enchanted για περίπου 49 εκατ. δολάρια, ποσό υψηλότερο από τα 46,8 εκατ. που είχε καταβάλει το 2022 για την αγορά του πλοίου μαζί με ένα ακόμη Suezmax. Δύο κινήσεις που δείχνουν ότι η συγκυρία είναι κατάλληλη για πωλήσεις και όχι για μεγαλύτερη έκθεση σε ώριμο tonnage. Στον αντίποδα, ηεπέστρεψε στις ναυπηγήσεις containerships με τέσσερα πλοία των 3.200 TEU. Η, λίγο μετά την επιστροφή της στο dry bulk, πρόσθεσε ένα Newcastlemax 210.000 dwt, ανεβάζοντας στα εννέα τα νεότευκτα του προγράμματος. Παράλληλα, οσυνδέθηκε με δύο MR tankers, ενώ ηφέρεται να βρίσκεται πίσω από συμφωνία σχεδόν 350 εκατ. δολαρίων για τρία VLGC.Κάθε όμιλος διαβάζει διαφορετικά τα ίδια δεδομένα, ανάλογα με τη ρευστότητα, την ηλικία του στόλου και το ρίσκο που είναι διατεθειμένος να αναλάβει.-Είναι το. Δύο νέοι επιχειρηματίες, γνωστοί στον χώρο τους, οι, επισκέφθηκαν πρόσφατα τοναλλά και τον, παρουσιάζοντάς τους το εξής παράδειγμα για την προκαταβολή. Έστω ότι μια επιχείρηση παράγει κέρδη 1 εκατ. ευρώ. Τα επανεπενδύει όλα σε ακίνητο (€600.000) και εξοπλισμό (€400.000). Η Εφορία αναγνωρίζει απόσβεση 4%, δηλαδή €40.000. Φορολογεί τα €960.000 με 22% (€211.200) και ζητά προκαταβολή 80% (€168.960). Η επιχείρηση καλείται να πληρώσει φόρο €380.160, για μια χρονιά που το ταμείο της άδειασε. Αν η επένδυση γίνει Δεκέμβριο, η απόσβεση πέφτει στα €3.333 και ο λογαριασμός στα €394.679. Δηλαδή φόρος 38% αν η επένδυση γίνει Ιανουάριο, 39,5% αν γίνει Δεκέμβριο. Οι ίδιοι δανείστηκαν έντοκα από τράπεζα για να πληρώσουν την άτοκη προκαταβολή έναντι κερδών που δεν υπήρξαν.και. Το επιχείρημά τους είναι ότι με το myDATA και τη «ζωντανή» διασύνδεση εσόδων-εξόδων, η ΑΑΔΕ δεν χρειάζεται πλέον ενέχυρο τη ρευστότητα των συνεπών επιχειρήσεων. Στη Ρουμανία, λένε, τριμηνιαία δήλωση, πληρωμή σε 25 ημέρες, μηδέν προκαταβολή. Πληροφορίες της αγοράς αναφέρουν ότι είναι πιθανό η εισήγησή τους να γίνει αποδεκτή (εν μέρει;) από την κυβέρνηση. Μείωση στο 40% για τους επαγγελματίες και στο 50%-60% για τις μικρότερες επιχειρήσεις, ενδεχομένως με κριτήριο τον κύκλο εργασιών.. Δίπλα, η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για νομικά πρόσωπα, κόστους περίπου 240 εκατ. ευρώ ετησίως, η μεταφορά ζημιών από 5 σε 10 χρόνια και, «σε μεταγενέστερη φάση», ο συντελεστής από 22% στο 20%. Σήμερα, ισχύει η προκαταβολή φόρου 80% όπως ψηφίστηκε το 2021. Οι τράπεζες προκαταβάλλουν ακόμη 100%. Τα νέα νομικά πρόσωπα πληρώνουν το μισό για τα 3 πρώτα χρόνια.-Για τις 17 Σεπτεμβρίου έχει κλειστεί το ραντεβού της ΟΝΥΞ Τουριστικής (πρώην MED) με την. Το πραγματικό ενδιαφέρον, ωστόσο, εντοπίζεται σε όσα θα προηγηθούν της συνάντησης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο διευθύνων σύμβουλος της εισηγμένης, αναμένεται να ανακοινώσει, πριν από την ενημέρωση των θεσμικών, την ολοκλήρωση συμφωνίας με έναν από τους μεγαλύτερους ομίλους luxury hospitality παγκοσμίως. Πρόκειται για όμιλο πουκαι δεν είχε, μέχρι πρότινος, παρουσία στην ελληνική αγορά. Το όνομα, για την ώρα, μένει εκτός δημοσιότητας. Εκτός από τη διαχείριση των τουριστικών μονάδων, όλες οι βίλες που θα ανεγερθούν στη Χαλκιδική θα φέρουν το σήμα του διεθνούς ομίλου, με τις δικές του προδιαγραφές σχεδιασμού και πολυτέλειας. Το επενδυτικό σχέδιο της ΟΝΥΞ, στη Σάνη Χαλκιδικής,, με τηνστην κατασκευή και ομολογιακή χρηματοδότηση έως 229,5 εκατ. ευρώ μέσω, μετατρέπεται από ελληνικό αναπτυξιακό project σε. Στο παραθεριστικό real estate, το brand παγκόσμιας αλυσίδας σημαίνει πρόσβαση σε διεθνές αγοραστικό κοινό, ταχύτερη απορρόφηση και ισχυρότερες τιμές ανά τετραγωνικό.-Στο Jackson Hole, το περασμένο Σάββατο 29 Αυγούστου, ο, καθηγητής στο Princeton, παρουσίασε στους κεντρικούς τραπεζίτες του κόσμου, μια σειρά από εκπληκτικά δυστοπικά σενάρια. Η κεντρική ιδέα είναι ότι οιέχουν πλέον τη δυνατότητα να προβλέπουν τις κινήσεις των κεντρικών τραπεζιτών, νωρίτερα …ακόμη και από τους ίδιους! Γι’ αυτό, λέει ο καθηγητής, οι κεντρικοί τραπεζίτες πρέπει να μιλούν με λιγότερη διαφάνεια και να ενεργούν απρόβλεπτα, για να μην μπορούν να τους «διαβάζουν» οι AI agents. Ο όρος που χρησιμοποίησε είναι. Η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι τόσο καλύτερη στην επεξεργασία πληροφορίας που σύντομα θα ξέρει σχεδόν με βεβαιότητα τι θα κάνουν οι κεντρικοί τραπεζίτες πριν το ξέρουν οι ίδιοι. Αυτό σημαίνει ότ, νόμιμα ή όχι. «Η διαφάνεια πρέπει να επανεξεταστεί, καθώς η προβλεψιμότητα εξοπλίζει τον αντίπαλο» Βέβαια η αλήθεια είναι πως η σύνοδος αγνόησε τη συνταγή αλλά η αγορά επιβεβαίωσε τη διάγνωση του καθηγητή. Το Jackson Hole 2026 κυριαρχήθηκε από τις επαναγορές χρέους του Μπέσεντ και από τη «στροφή του Γουόρς σε πιο ευθύ ύφος επικοινωνίας». Ο Γουόρς είπε την Παρασκευή ότι η Fed «θα έχει δουλειά να κάνει» και οι αγορές πήγαν την πιθανότητα αύξησης τον Σεπτέμβριο από 36% σε άνω του 65%., οι άνθρωποι χρειάστηκαν το Σαββατοκύριακο. Ητης Fed Βοστώνης το είπε διπλωματικά, ότι επιστημονικές θέσεις που «σκιαγραφούν ακραίες εναλλακτικές, διευκολύνουν μια ουσιαστική συζήτηση». Ο κεντρικός τραπεζίτης Γουόρς, στην κεντρική ομιλία, προτίμησε την: «Η ΑΙ είναι μια νέα μεταβλητή, δυνητικά νέος συντελεστής παραγωγής». Πριν από πολλά χρόνια, ο κεντρικός τραπεζίτης, είχε πει το 1987 ότι αν η ομιλία του ήταν ιδιαίτερα σαφής. «μάλλον με παρεξηγήσατε».