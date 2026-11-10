Δύο ξεχωριστές τελετές σε Αθήνα και Πτολεμαΐδα – 126 απόφοιτοι Γυμνασίου και 213 Λυκείου, καθώς και 129 κάτοχοι τίτλου σπουδών από ΑΕΙ από όλη την Ελλάδα βραβεύτηκαν από τη ΔΕΗ για τις άριστες επιδόσεις τους.

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Για περισσότερα από 40 χρόνια, η ΔΕΗ επιβραβεύει τα παιδιά των εργαζομένων της που διακρίνονται για τις εξαιρετικές τους επιδόσεις στη Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Φέτος, ο θεσμός συνεχίστηκε με δύο ξεχωριστές τελετές σε Αθήνα και Πτολεμαΐδα, τιμώντας συνολικά 468 αριστούχους μαθητές και αποφοίτους.

Συνολικά, 126 απόφοιτοι Γυμνασίου και 213 Λυκείου, καθώς και 129 κάτοχοι τίτλου σπουδών από ΑΕΙ (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό) από όλη την Ελλάδα βραβεύτηκαν από τη ΔΕΗ για τις άριστες επιδόσεις τους. Οι αριστούχοι έλαβαν έναν προσωπικό έπαινο, καθώς και δώρα, μεταξύ των οποίων δωροεπιταγές Κωτσόβολος, ως αναγνώριση της προσπάθειας και της επιτυχίας τους. Μέσα από τη βράβευση των αριστούχων – παιδιών εργαζομένων της ΔΕΗ, ο θεσμός αναδεικνύει τη σημασία της αριστείας, αλλά κυρίως τιμά τις αξίες της επιμονής, της προσήλωσης στην επίτευξη στόχων και της διαρκούς προόδου.

Στη φετινή διοργάνωση με τίτλο «Επαγγέλματα στην εποχή των social media και του ψηφιακού κόσμου», ανώτατα στελέχη του Ομίλου ΔΕΗ μίλησαν για τη σημασία της ανάπτυξης των «ήπιων δεξιοτήτων», από την επικοινωνία μέχρι τη δημιουργικότητα, σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο τεχνολογικά τοπίο και με τα social media να κυριαρχούν σε πολλαπλές πτυχές της καθημερινότητας. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσαν στον ορθό τρόπο χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, την επανάσταση της Τεχνητής Νοημοσύνης και την επιρροή που αυτή θα έχει στο μέλλον των επόμενων γενεών.

Η Ομιλική Γενική Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού & Οργάνωσης, Αλίνα Παπαγεωργίου, συνεχάρη τους αριστούχους για την προσπάθεια και τις επιδόσεις τους, επισημαίνοντας ότι η ακαδημαϊκή τους επιτυχία, παρότι σημαντική σε μία εποχή αναμφίβολα γεμάτη προκλήσεις, αποτελεί μόνο ένα μέρος της προσωπικής τους πορείας. Οι εμπειρίες και η συνεχής αναζήτηση και διεύρυνση των οριζόντων τους, είναι πολύ πιο καθοριστικά και διαμορφώνουν ολιστικά την προσωπικότητά τους, ανέφερε.

Ο Αντώνης Καρράς, Πρόεδρος της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ, συνεχάρη με τη σειρά του τους αριστούχους και τις οικογένειές τους, υπογραμμίζοντας ότι «δεν τελειώνει η προσπάθεια με το πτυχίο». Κλείνοντας, εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στη νέα γενιά, σημειώνοντας ότι οι νέοι αποτελούν το μέλλον και μπορούν να συμβάλλουν σε έναν καλύτερο και πιο ανθρώπινο κόσμο.