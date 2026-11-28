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Η κυκλική οικονομία αποκτά νέα σημασία για τη διεθνή βιομηχανία, καθώς οι επιχειρήσεις αναζητούν τρόπους να περιορίσουν την εξάρτησή τους από ασταθείς εφοδιαστικές αλυσίδες και να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους.

Οι διακυμάνσεις στις τιμές των πρώτων υλών, η συγκέντρωση της παραγωγής σε περιορισμένο αριθμό χωρών και οι γεωπολιτικές εντάσεις δημιουργούν πρόσθετους κινδύνους για επιχειρήσεις που βασίζονται στο παραδοσιακό μοντέλο παραγωγής, όπου τα υλικά χρησιμοποιούνται και στη συνέχεια απορρίπτονται.

Σύμφωνα με νέα έκθεση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ (World Economic Forum – WEF) και της Bain & Company, η κυκλική οικονομία μετατρέπεται από περιβαλλοντική προτεραιότητα σε βασικό στοιχείο της επιχειρηματικής στρατηγικής.

Η έκθεση βασίζεται σε έρευνα του 2026 μεταξύ 430 ανώτατων στελεχών από 10 βιομηχανικούς κλάδους και επτά γεωγραφικές περιοχές, εκ των οποίων 94 εκπροσωπούν επιχειρήσεις βιομηχανικών λύσεων και μεταποίησης.

Στρατηγική προτεραιότητα για το 94% των στελεχών μέσα στην επόμενη τριετία

Τα ευρήματα δείχνουν ότι η κυκλική οικονομία βρίσκεται ήδη ψηλά στην ατζέντα της βιομηχανίας.

Συγκεκριμένα, το 80% των στελεχών του τομέα βιομηχανικών λύσεων και μεταποίησης θεωρεί την κυκλικότητα σημαντική ή πολύ σημαντική για την επιχείρησή του.

Το ποσοστό αυξάνεται στο 94% όταν τα στελέχη καλούνται να αξιολογήσουν τη σημασία της μέσα στην επόμενη τριετία.

Η αλλαγή αυτή συνδέεται κυρίως με την ασφάλεια εφοδιασμού και τη δημιουργία οικονομικής αξίας. Η επαναχρησιμοποίηση υλικών, η ανακατασκευή προϊόντων και η αξιοποίηση εξαρτημάτων μπορούν να περιορίσουν την ανάγκη αγοράς νέων πρώτων υλών.

Παράλληλα, επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να αναπτύσσουν νέες δραστηριότητες γύρω από τη συντήρηση, την επισκευή και την παράταση της ζωής των προϊόντων.

Νέα έσοδα και χαμηλότερο λειτουργικό κόστος

Οι οικονομικές προσδοκίες είναι ιδιαίτερα σημαντικές.

Σύμφωνα με την έρευνα, όταν οι κυκλικές δραστηριότητες αναπτυχθούν πλήρως, το 70% των επιχειρήσεων αναμένει ότι θα συνεισφέρουν τουλάχιστον το 20% των συνολικών εσόδων τους.

Παράλληλα, το 65% των στελεχών εκτιμά ότι η πλήρης αξιοποίηση των κυκλικών μοντέλων θα μειώσει το λειτουργικό κόστος.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η πρόσβαση σε πρώτες ύλες. Το 77% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι η κυκλική οικονομία, εφόσον εφαρμοστεί σε μεγάλη κλίμακα, μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην ασφάλεια εφοδιασμού.

Τα στοιχεία αυτά αποτυπώνουν επιχειρηματικές προσδοκίες και όχι αποτελέσματα που έχουν ήδη επιτευχθεί από το σύνολο των εταιρειών.

Η μείωση των εκπομπών παραμένει σημαντικό πρόσθετο όφελος, αλλά, σύμφωνα με την έκθεση, δεν αποτελεί πλέον τον βασικό λόγο για τον οποίο οι επιχειρήσεις επενδύουν σε κυκλικά μοντέλα.

Τα εμπόδια στην εφαρμογή

Παρά το αυξανόμενο ενδιαφέρον, η μετάβαση από τον σχεδιασμό στην εφαρμογή παραμένει δύσκολη.

Πολλές επιχειρήσεις λειτουργούν με συστήματα παραγωγής και εφοδιασμού σχεδιασμένα για γραμμικές διαδικασίες, γεγονός που δυσκολεύει την επιστροφή προϊόντων, την ανάκτηση εξαρτημάτων και την επανένταξη υλικών στην παραγωγή.

Επιπλέον, οι αγορές δευτερογενών πρώτων υλών δεν είναι ακόμη επαρκώς ανεπτυγμένες, ενώ συχνά λείπουν αξιόπιστα δεδομένα για τη διαθεσιμότητα και την ποιότητα των ανακτώμενων υλικών.

Σημαντικά εμπόδια αποτελούν επίσης το αρχικό επενδυτικό κόστος, η ανάγκη συνεργασίας μεταξύ διαφορετικών επιχειρήσεων και οι οργανωτικές δομές που εξακολουθούν να ευνοούν το παραδοσιακό παραγωγικό μοντέλο.

Τρία βήματα για τη βιομηχανία

Η έκθεση προτείνει μια προσέγγιση τριών σταδίων για τις επιχειρήσεις που επιδιώκουν να αναπτύξουν κυκλικές δραστηριότητες.

Το πρώτο βήμα είναι η αποτίμηση της έκθεσης σε κινδύνους εφοδιασμού και της οικονομικής αξίας που μπορεί να ανακτηθεί, ώστε οι επενδύσεις να κατευθύνονται στις σημαντικότερες ευκαιρίες.

Το δεύτερο αφορά τον εντοπισμό των καταλληλότερων παρεμβάσεων σε όλη τη διάρκεια ζωής ενός προϊόντος, από τον σχεδιασμό έως την επισκευή, την ανακατασκευή και την ανάκτηση υλικών.

Το τρίτο επικεντρώνεται στις προϋποθέσεις για ανάπτυξη σε μεγαλύτερη κλίμακα: υποστήριξη από τη διοίκηση, ψηφιακές τεχνολογίες, συνεργασίες στην εφοδιαστική αλυσίδα και πρόσβαση σε χρηματοδότηση.

Σύμφωνα με το WEF και την Bain, οι επιχειρήσεις που θα κινηθούν έγκαιρα μπορούν να μετατρέψουν τη διαχείριση των υλικών σε μακροπρόθεσμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Η κυκλική οικονομία δεν αντιμετωπίζεται πλέον μόνο ως μέσο περιορισμού του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, αλλά ως στρατηγική για πιο ανθεκτική, αποδοτική και κερδοφόρα βιομηχανική παραγωγή.