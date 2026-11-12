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Νέα δεδομένα στις παγκόσμιες χρηματιστηριακές αγορές δημιουργεί η μετατόπιση του επενδυτικού ενδιαφέροντος από τις τεχνολογικές μετοχές προς τους παραδοσιακούς κλάδους της οικονομίας, με τον γερμανικό DAX 40 να αναδεικνύεται σε έναν από τους μεγαλύτερους ωφελημένους αυτής της τάσης.

Ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης της Γερμανίας κατέγραψε σήμερα νέο ιστορικό υψηλό στις 26.998 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο άνω του 1%, καθώς οι επενδυτές αναζητούν εναλλακτικές τοποθετήσεις μετά το ισχυρό κύμα ρευστοποιήσεων που πλήττει τις αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης μεταβλητότητας στον τεχνολογικό κλάδο, με τους επενδυτές να επανεξετάζουν τις ιδιαίτερα υψηλές αποτιμήσεις που τροφοδότησαν μεγάλο μέρος της ανόδου των διεθνών χρηματιστηρίων τα τελευταία χρόνια.

Οι πιέσεις στις αμερικανικές τεχνολογικές μετοχές εντείνουν τα ερωτήματα σχετικά με το κατά πόσον η επενδυτική κυριαρχία της τεχνητής νοημοσύνης και των εταιρειών υψηλής ανάπτυξης μπορεί να συνεχιστεί με τους ίδιους ρυθμούς.

Ωστόσο, όπως επισημαίνει σε ανάλυσή του ο Axel Rudolph, επικεφαλής τεχνικός αναλυτής της IG, η άνοδος του DAX υποδηλώνει ότι η χρηματιστηριακή δυναμική ενδέχεται να διευρύνεται πέρα από τη σχετικά περιορισμένη ομάδα τεχνολογικών κολοσσών που πρωταγωνιστούσαν μέχρι πρόσφατα στις αγορές.

Γιατί ο DAX κερδίζει από το sell-off στην τεχνολογία

Η διαφορετική κλαδική σύνθεση του γερμανικού χρηματιστηρίου αποτελεί έναν από τους βασικότερους λόγους για τους οποίους ο DAX επωφελείται από την αλλαγή των επενδυτικών προτιμήσεων.

Σε αντίθεση με τους αμερικανικούς δείκτες, όπου οι τεχνολογικές εταιρείες έχουν ιδιαίτερα μεγάλη βαρύτητα, ο DAX διαθέτει σημαντική έκθεση στη βιομηχανία και σε παραδοσιακούς τομείς της οικονομίας.

Καθώς οι επενδυτές περιορίζουν τις θέσεις τους σε τεχνολογικές μετοχές που έχουν συγκεντρώσει μεγάλο μέρος των κεφαλαίων της αγοράς, οι γερμανικές βιομηχανικές επιχειρήσεις προσφέρουν μια εναλλακτική επιλογή για τη διατήρηση της έκθεσης στις μετοχές.

Η άνοδος σε ιστορικά υψηλά δεν αποτελεί, επομένως, μόνο μια θετική εξέλιξη για τη γερμανική αγορά. Ενδέχεται να σηματοδοτεί τη διεύρυνση της χρηματιστηριακής ανόδου σε περισσότερους κλάδους, περιορίζοντας την εξάρτηση των διεθνών αγορών από τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας.

Η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τη Γερμανία, καθώς το χρηματιστήριό της συνδέεται στενά με τη βιομηχανική δραστηριότητα.

Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση, στη μηχανολογία, στην αυτοκινητοβιομηχανία και στα χημικά μπορούν να επωφεληθούν όταν ενισχύεται η αισιοδοξία για τις προοπτικές της ευρύτερης οικονομίας και οι επενδυτές αναζητούν ευκαιρίες πέρα από τον τεχνολογικό κλάδο.

Τελειώνει η κυριαρχία των τεχνολογικών μετοχών;

Η στροφή προς τη βιομηχανία δεν σημαίνει απαραίτητα ότι οι επενδυτές εγκαταλείπουν οριστικά τις τεχνολογικές εταιρείες.

Ο κλάδος εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους μοχλούς ανάπτυξης των διεθνών χρηματιστηρίων, ενώ οι μακροπρόθεσμες προοπτικές της τεχνητής νοημοσύνης και των ψηφιακών υποδομών παραμένουν ισχυρές.

Μια περίοδος κατοχύρωσης κερδών ή αναπροσαρμογής των αποτιμήσεων δεν σηματοδοτεί αυτομάτως το τέλος της ανοδικής αγοράς στην τεχνολογία.

Αντίθετα, το ιστορικό υψηλό του DAX ενδέχεται να αποτελεί ένδειξη ότι οι επενδυτές γίνονται περισσότερο επιλεκτικοί ως προς την κατανομή των κεφαλαίων τους.

Η διάκριση αυτή είναι κρίσιμη. Μια υγιής ανοδική αγορά δεν προϋποθέτει ότι όλοι οι κλάδοι θα κινούνται με τον ίδιο ρυθμό. Αντιθέτως, η μεγαλύτερη συμμετοχή διαφορετικών κλάδων μπορεί να καταστήσει την άνοδο πιο ανθεκτική και βιώσιμη.

Υπό αυτό το πρίσμα, η ανακατανομή των επενδυτικών κεφαλαίων μπορεί να θεωρηθεί θετική εξέλιξη για τις μετοχές συνολικά.

Εφόσον οι επενδυτές πωλούν τεχνολογικές μετοχές για να τοποθετηθούν σε άλλους κλάδους, αντί να αποσύρουν συνολικά τα κεφάλαιά τους από τα χρηματιστήρια, η διάθεση ανάληψης κινδύνου παραμένει ενεργή.

Αυτό θα μπορούσε να επιτρέψει τη συνέχιση της ευρύτερης ανοδικής πορείας των αγορών, ακόμη και αν ο τεχνολογικός κλάδος εισέλθει σε μια περίοδο σταθεροποίησης.

Το πλεονέκτημα των ευρωπαϊκών βιομηχανικών μετοχών

Σημαντικό ρόλο στη μετατόπιση των επενδυτικών κεφαλαίων διαδραματίζουν και οι αποτιμήσεις.

Έπειτα από την εντυπωσιακή άνοδο που έχουν καταγράψει οι μεγαλύτερες αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες, οι επενδυτές αναζητούν αγορές και κλάδους όπου οι προσδοκίες για μελλοντική ανάπτυξη είναι λιγότερο απαιτητικές.

Ο γερμανικός DAX προσφέρει έκθεση σε ένα διαφορετικό σύνολο επιχειρήσεων και οικονομικών δραστηριοτήτων, γεγονός που μπορεί να τον καθιστά ελκυστικό σε περιόδους κατά τις οποίες οι επενδυτές εμφανίζονται λιγότερο πρόθυμοι να καταβάλουν υψηλό τίμημα για ήδη ακριβές τεχνολογικές μετοχές.

Η στροφή αυτή αντανακλά και μια ευρύτερη προσπάθεια διαφοροποίησης των επενδυτικών χαρτοφυλακίων, ύστερα από χρόνια κατά τα οποία οι μεγαλύτεροι τεχνολογικοί όμιλοι απορροφούσαν δυσανάλογα μεγάλο μέρος του ενδιαφέροντος.

Τεχνική ανάλυση: Οι 27.000 μονάδες και τα επόμενα επίπεδα για τον DAX

Σε τεχνικό επίπεδο, ο DAX 40 σημειώνει άνοδο σχεδόν 10% από τις αρχές του 2026, ενώ κατά τη συνεδρίαση της Πέμπτης 12 Νοεμβρίου κατέγραψε νέο ιστορικό υψηλό στις 26.998 μονάδες.

Σύμφωνα με την ανάλυση της IG, η προσέγγιση του ψυχολογικού ορίου των 27.000 μονάδων ενδέχεται να περιορίσει προσωρινά την ανοδική δυναμική του δείκτη.

Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, δεν αποκλείεται μια σταδιακή υποχώρηση προς τις 26.693 μονάδες, επίπεδο που αντιστοιχεί στο υψηλό της 5ης Νοεμβρίου.

Περαιτέρω στήριξη εντοπίζεται στη ζώνη των 26.618 έως 26.573 μονάδων, όπου είχαν διαμορφωθεί τα υψηλά του Αυγούστου.

Αντίθετα, μια διατηρήσιμη διάσπαση των 27.000 μονάδων θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για υψηλότερα επίπεδα.

Ο επόμενος ανοδικός στόχος εντοπίζεται στις 27.366 μονάδες, επίπεδο που προκύπτει από την προβολή Fibonacci 100% της κίνησης από τον Οκτώβριο του 2023 έως το υψηλό του Μαρτίου 2025, με αφετηρία το χαμηλό του Απριλίου 2025.

Ακόμη υψηλότερα, η επέκταση Fibonacci 161,8% της ανόδου από τον Αύγουστο του 2024 έως τον Μάρτιο του 2025, επίσης με αφετηρία το χαμηλό του Απριλίου 2025, τοποθετεί έναν πρόσθετο πιθανό στόχο στις 28.928 μονάδες.

Τα επίπεδα αυτά αποτελούν τεχνικές ενδείξεις και όχι εγγυημένους στόχους για την πορεία του δείκτη.

Μπορεί ο DAX να διατηρήσει τη δυναμική του;

Το βασικό ερώτημα για το επόμενο διάστημα είναι κατά πόσον ο γερμανικός δείκτης μπορεί να διατηρήσει την ανοδική του πορεία και να εδραιωθεί πάνω από τα ιστορικά υψηλά.

Η συνέχιση των εισροών προς τη βιομηχανία και άλλους παραδοσιακούς τομείς θα αποτελούσε ένδειξη ότι η χρηματιστηριακή άνοδος αποκτά ευρύτερη βάση, αντί να εξαντλείται.

Από την άλλη πλευρά, εάν οι τεχνολογικές μετοχές σταθεροποιηθούν και ανακτήσουν τον πρωταγωνιστικό τους ρόλο, η πρόσφατη υπεραπόδοση του DAX ενδέχεται να αποδειχθεί προσωρινή.

Προς το παρόν, πάντως, το μήνυμα που εκπέμπει το γερμανικό χρηματιστήριο είναι σαφές: οι επενδυτές αναζητούν πλέον αποδόσεις και πέρα από την τεχνολογία.

Η άνοδος του DAX σε ιστορικό υψηλό υποδηλώνει ότι η χρηματιστηριακή αγορά διαθέτει και άλλες πηγές δυναμικής, εξέλιξη που θα μπορούσε να αποδειχθεί καθοριστική για τη συνέχιση του παγκόσμιου ανοδικού κύκλου.