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Έπειτα από μια μακρά περίοδο οικονομικής κόπωσης, η γερμανική βιομηχανία επιχειρεί να ξαναβρεί τον βηματισμό της. Η παραγωγή αυξάνεται, οι παραγγελίες ανακάμπτουν και οι προσδοκίες για την οικονομία αρχίζουν να αναθερμαίνονται.

Η γερμανική βιομηχανική παραγωγή κατέγραψε αύξηση για δεύτερο συνεχόμενο μήνα, ενισχύοντας τις προσδοκίες ότι η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης μπορεί να αφήσει πίσω της τα χρόνια στασιμότητας και να εισέλθει σε τροχιά ανάκαμψης.

Ειδικότερα, η παραγωγή ενισχύθηκε κατά 0,7% τον Σεπτέμβριο σε σύγκριση με τον Αύγουστο, αν και η προηγούμενη μηνιαία επίδοση αναθεωρήθηκε σημαντικά προς τα κάτω, κυρίως λόγω των στοιχείων από τον κατασκευαστικό κλάδο. Σύμφωνα με τη γερμανική στατιστική υπηρεσία, την άνοδο τροφοδότησαν κατά κύριο λόγο η αυτοκινητοβιομηχανία και η φαρμακοβιομηχανία.

Οι προοπτικές της γερμανικής οικονομίας εμφανίζονται βελτιωμένες, με τις κρατικές δαπάνες για υποδομές και άμυνα να αποτελούν βασικό μοχλό ανάπτυξης. Παράλληλα, οι βιομηχανικές επιχειρήσεις αρχίζουν να επωφελούνται από την αυξημένη επενδυτική δραστηριότητα στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Θετικά μηνύματα έστειλαν και τα στοιχεία για τις νέες βιομηχανικές παραγγελίες, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 4,4% τον Σεπτέμβριο, ανακτώντας μέρος των απωλειών του προηγούμενου μήνα, όταν είχε σημειωθεί διψήφια πτώση. Την ίδια στιγμή, βελτίωση παρουσιάζει και το επιχειρηματικό κλίμα, ενισχύοντας την αισιοδοξία ότι η οικονομία θα αποκτήσει μεγαλύτερη δυναμική το 2027.

Ωστόσο, οι προκλήσεις παραμένουν. Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή εξακολουθεί να επιβαρύνει τις οικονομικές προοπτικές, ενώ η άνοδος του ενεργειακού κόστους έχει τροφοδοτήσει τον πληθωρισμό στην Ευρωζώνη, ο οποίος έφτασε το 4%. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αναμένεται να προχωρήσει τον Δεκέμβριο σε τρίτη αύξηση επιτοκίων μέσα στη χρονιά.

Παράλληλα, σημαντικά τμήματα της γερμανικής μεταποίησης εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Η BMW και η Audi, θυγατρική του ομίλου Volkswagen, έχουν ήδη περιορίσει τις προβλέψεις τους για τις επιδόσεις τους, ενώ η προμηθεύτρια εταιρεία Schaeffler ανακοίνωσε το κλείσιμο πέντε εγκαταστάσεων και νέες περικοπές θέσεων εργασίας. Έτσι, παρά τα ενθαρρυντικά σημάδια, η πορεία προς την ανάκαμψη παραμένει εύθραυστη.