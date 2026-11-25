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Η ενεργειακή ασφάλεια επιστρέφει στο επίκεντρο της παγκόσμιας οικονομικής στρατηγικής. Μετά την κρίση που προκάλεσε η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022, οι νέες διαταραχές στις αγορές πετρελαίου και φυσικού αερίου λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή αναδεικνύουν τους κινδύνους της εξάρτησης από εισαγόμενα καύσιμα.

Σε αυτό το περιβάλλον, η πράσινη μετάβαση αποκτά και χαρακτήρα οικονομικής ασφάλειας. Η ανάπτυξη εγχώριων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η αποθήκευση και η ενίσχυση των ηλεκτρικών δικτύων αντιμετωπίζονται πλέον ως εργαλεία περιορισμού του ενεργειακού κινδύνου και ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας.

Επενδύσεις 3,4 τρισ. δολαρίων στην ενέργεια

Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (IEA), οι παγκόσμιες ενεργειακές επενδύσεις αναμένεται να φτάσουν τα 3,4 τρισ. δολάρια το 2026.

Από αυτά, περίπου 2,2 τρισ. δολάρια κατευθύνονται σε καθαρές ενεργειακές τεχνολογίες, ηλεκτρικά δίκτυα και αποθήκευση. Οι επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές υπολογίζονται σε 665 δισ. δολάρια, ενώ εκείνες στον τομέα του πετρελαίου αναμένεται να υποχωρήσουν κάτω από τα 500 δισ. δολάρια.

Η τάση αποτυπώνει τη στροφή προς ενεργειακές υποδομές που μπορούν να περιορίσουν την έκθεση των οικονομιών στις διεθνείς διακυμάνσεις τιμών και στις διαταραχές εφοδιασμού.

Γιατί οι ΑΠΕ αποκτούν στρατηγικό πλεονέκτημα

Η ηλιακή και η αιολική ενέργεια προσφέρουν ένα σημαντικό πλεονέκτημα: μπορούν να παράγονται εγχώρια, χωρίς συνεχή ανάγκη εισαγωγής καυσίμων.

Παράλληλα, τα νέα έργα αναπτύσσονται συχνά ταχύτερα από τις συμβατικές μονάδες. Ένα φωτοβολταϊκό πάρκο μπορεί να τεθεί σε λειτουργία σε έξι έως δώδεκα μήνες, ενώ ένα αιολικό έργο μπορεί να ολοκληρωθεί σε λιγότερο από δύο χρόνια. Αντίθετα, μια νέα μονάδα φυσικού αερίου απαιτεί συνήθως τρία έως τέσσερα χρόνια.

Στην Κίνα, οι ΑΠΕ αντιπροσωπεύουν πλέον περίπου το 60% της εγκατεστημένης ηλεκτροπαραγωγικής ισχύος, αν και ο άνθρακας εξακολουθεί να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο.

Στις ΗΠΑ, η παραγωγή από φωτοβολταϊκά αυξήθηκε κατά 21% το πρώτο εξάμηνο του 2026, ενώ η υδροηλεκτρική και η αιολική παραγωγή ενισχύθηκαν κατά 9% και 6% αντίστοιχα.

Αποθήκευση και δίκτυα στο επίκεντρο

Η αυξανόμενη συμμετοχή των ΑΠΕ δημιουργεί νέες ανάγκες για αποθήκευση και αναβάθμιση των ηλεκτρικών δικτύων.

Οι μπαταρίες επιτρέπουν την αξιοποίηση της πλεονάζουσας παραγωγής σε ώρες υψηλότερης ζήτησης, ενισχύοντας την ευελιξία του συστήματος.

Στην Κίνα, η ζήτηση για συστήματα αποθήκευσης διπλασιάστηκε το πρώτο εξάμηνο του 2026. Στις ΗΠΑ, τα έργα που συνδυάζουν φωτοβολταϊκά και μπαταρίες αυξήθηκαν κατά 43% το 2025.

Η Ευρώπη και το στοίχημα της ενεργειακής αυτονομίας

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η μείωση της εξάρτησης από εισαγόμενα καύσιμα αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα μετά την κρίση του 2022.

Στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής και του REPowerEU, η ΕΕ έχει θέσει δεσμευτικό στόχο οι ανανεώσιμες πηγές να καλύπτουν τουλάχιστον το 42,5% της συνολικής τελικής κατανάλωσης ενέργειας έως το 2030, με επιπλέον φιλοδοξία να φτάσουν το 45%.

Παράλληλα, οι ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες επικεντρώνονται στην ενίσχυση των ενεργειακών διασυνδέσεων, στην ευρύτερη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας στις μεταφορές, στη θέρμανση και στη βιομηχανία, καθώς και στην επιτάχυνση των επενδύσεων σε ηλεκτρικά δίκτυα.

Η αποτελεσματικότερη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ κρατών-μελών μπορεί να περιορίσει τις ελλείψεις, να βελτιώσει την αξιοποίηση της παραγωγής από ΑΠΕ και να ενισχύσει την ασφάλεια εφοδιασμού.

Η ενεργειακή ασφάλεια ως παράγοντας ανταγωνιστικότητας

Η μετάβαση σε καθαρότερες πηγές δεν εξαλείφει αυτόματα όλους τους κινδύνους. Η εξάρτηση από εισαγόμενο τεχνολογικό εξοπλισμό, κρίσιμες πρώτες ύλες και περιορισμένο αριθμό προμηθευτών δημιουργεί νέες προκλήσεις.

Παράλληλα, αρκετές χώρες εξετάζουν και την πυρηνική ενέργεια ως συμπληρωματική πηγή σταθερής ηλεκτροπαραγωγής χαμηλών εκπομπών.

Το ζητούμενο είναι ένα πιο διαφοροποιημένο ενεργειακό σύστημα, που συνδυάζει εγχώρια παραγωγή, αξιόπιστα δίκτυα και επαρκή αποθήκευση.

Η πράσινη μετάβαση δεν αφορά πλέον αποκλειστικά τη μείωση των εκπομπών. Συνδέεται άμεσα με τη σταθερότητα του ενεργειακού κόστους, τη βιομηχανική ανταγωνιστικότητα και την ικανότητα των οικονομιών να αντέχουν σε διεθνείς κρίσεις.