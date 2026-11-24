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Σε νέα εκτόξευση οδηγείται η τιμή του ρεύματος στην εγχώρια χονδρεμπορική αγορά καταγράφοντας αύξηση κατά 50% σε μια ημέρα.

Ειδικότερα, για σήμερα Τρίτη 24 Νοεμβρίου, η μέση τιμή της μεγαβατώρας στο Χρηματιστήριο Ενέργειας διαμορφώνεται στα 215,74 ευρώ, με αύξηση κατά 49,55% σε σχέση με χθες που ήταν στα 144,26 ευρώ. Όσον αφορά τη διακύμανση η χαμηλότερη είναι στα 2,01 ευρώ/MWh (και για ελάχιστο χρονικό διάστημα) και η υψηλότερη στα 341,27 ευρώ/MWh.

Έτσι παρατηρείται μια έντονη νευρικότητα με σημαντικές μεταβολές από μέρα σε μέρα, κάτι που εκτός από τις γενικότερες συνθήκες, οφείλεται και στις επιδόσεις των ΑΠΕ.

Για σήμερα στο ενεργειακό μίγμα της ηλεκτροπαραγωγής οι ΑΠΕ διατηρούν τα πρωτεία με ποσοστό 51,35%, ενώ το φυσικό αέριο ακολουθεί με 36,40% και έπονται οι εισαγωγές με 9,60%, τα υδροηλεκτρικά με 2,15% και η αποθήκευση με 0,50%. Αντίθετα, χθες οι ΑΠΕ βρίσκονταν στα… ύψη με ποσοστό 73%, περιορίζοντας το φυσικό αέριο σε μόλις 18,95%, δηλαδή σε σχεδόν μισό ποσοστό σε σχέση με σήμερα. Αποδεικνύοντας για μια ακόμη φορά ότι διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο «κυματοθραύστη» σε περιόδους, όπως η παρούσα, που οι γεωπολιτικές καταστάσεις παραμένουν στο «κόκκινο», προκαλώντας διαρκή αναστάτωση στη διεθνή ενεργειακή αγορά.

Στο ίδιο κλίμα και οι άλλες ευρωπαϊκές αγορές ηλεκτρικής ενέργειας, η συντριπτική πλειονότητα των οποίων κινείται για σήμερα με τιμές άνω των 230 ευρώ/MWh.

Το φυσικό αέριο

Παρά τη μικρή χθεσινή αποκλιμάκωση όλα δείχνουν ότι και το φυσικό αέριο θα εξακολουθήσει την ανοδική του πορεία.

Από τις 12 Νοεμβρίου ξεπέρασε και πάλι το όριο των 90 ευρώ/MWh και στη συνέχεια υποχώρησε μέχρι τα 80,9 ευρώ/MWh στις 18 Νοεμβρίου. Ακολούθησε νέα άνοδος με αποτέλεσμα χθες στο σημείο αναφοράς του TTF τα συμβόλαια παράδοσης τον Δεκέμβριο να κλείσουν στα 88,62 ευρώ/MWh. Ενδεικτικές της αβεβαιότητας που επικρατεί είναι οι έντονες ενδοσυνεδριακές διακυμάνσεις. Έτσι, ενώ η συνεδρίαση στο TTF άνοιξε χθες με την τιμή στα 95,91 ευρώ/MWh, διατηρήθηκε πάνω από τα 90 ευρώ/MWh για τις επόμενες ώρες και μόνο προς το τέλος υπήρξε αποκλιμάκωση στα 88,62 ευρώ/MWh.

Οι πιέσεις στην αγορά του «γαλάζιου χρυσού» εκτιμάται ότι θα συνεχιστούν καθώς ήδη έχουμε εισέλθει στη χειμερινή περίοδο θέρμανσης και τα ευρωπαϊκά αποθέματα βρίσκονται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα. Επομένως με το πρώτο κύμα ψύχους αναμένεται και εδώ περαιτέρω εκτόξευση της τιμής και ένας…δύσκολος χειμώνας.