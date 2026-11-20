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Μείωση έως και 40% στο συνολικό κόστος του ηλεκτρικού συστήματος θα μπορούσε να επιφέρει ο συνδυασμός ηλιακής ενέργειας, μπαταριών και αυξημένης ζήτησης ηλεκτρισμού, σύμφωνα με νέα μελέτη της Schneider Electric, η οποία αναδεικνύει τις μεγάλες οικονομικές δυνατότητες της ενεργειακής μετάβασης, αλλά και τους κινδύνους που κρύβει η έλλειψη συντονισμού.

Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι δεν αρκεί η εγκατάσταση περισσότερων φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης. Για να μειωθεί ουσιαστικά το κόστος, απαιτείται παράλληλη ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης, των αντλιών θερμότητας και άλλων δραστηριοτήτων που αυξάνουν την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.

Η μελέτη του Schneider Electric Research Institute (SERI), η οποία παρουσιάστηκε στο πλαίσιο της κλιματικής διάσκεψης COP31, βασίστηκε στην ανάλυση 40.500 διαφορετικών σεναρίων, εξετάζοντας πώς αλληλεπιδρούν το κόστος των φωτοβολταϊκών, των μπαταριών και των ηλεκτρικών δικτύων.

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι, με την αναμενόμενη μείωση του κόστους των τεχνολογιών και τον κατάλληλο συντονισμό των επενδύσεων, το συνολικό κόστος του συστήματος θα μπορούσε να υποχωρήσει έως 40% στη δεκαετία του 2030. Πρόκειται για αποτέλεσμα μοντελοποίησης με διεθνείς παραδοχές κόστους και όχι για πρόβλεψη αντίστοιχης μείωσης των λογαριασμών ρεύματος σε κάθε ευρωπαϊκό νοικοκυριό.

Η Ευρώπη εξοικονομεί δισεκατομμύρια από την ηλιακή ενέργεια

Η ραγδαία επέκταση των φωτοβολταϊκών έχει ήδη αποφέρει σημαντικά οικονομικά οφέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, περιορίζοντας την ανάγκη εισαγωγής φυσικού αερίου για ηλεκτροπαραγωγή.

Σύμφωνα με στοιχεία της SolarPower Europe, η ηλιακή παραγωγή έχει επιτρέψει στην ΕΕ να αποφύγει εισαγωγές φυσικού αερίου αξίας δεκάδων δισεκατομμυρίων ευρώ από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή το 2026.

Ωστόσο, η αυξανόμενη διείσδυση των φωτοβολταϊκών δημιουργεί μια νέα πρόκληση: η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας δεν συμπίπτει πάντοτε χρονικά με τη ζήτηση.

Τις ώρες έντονης ηλιοφάνειας μπορεί να παράγονται μεγάλες ποσότητες ηλεκτρισμού που δεν καταναλώνονται άμεσα, ενώ τις βραδινές ώρες η ζήτηση παραμένει υψηλή χωρίς αντίστοιχη ηλιακή παραγωγή.

Σε αυτό το σημείο αποκτούν καθοριστική σημασία οι μπαταρίες, οι οποίες μπορούν να αποθηκεύουν την πλεονάζουσα ενέργεια και να τη διαθέτουν όταν χρειάζεται.

Οι μπαταρίες μπορούν να μειώσουν το κόστος – Ή να το αυξήσουν κατά 35%

Η έρευνα αναδεικνύει την αποθήκευση ενέργειας ως έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες διαμόρφωσης του μελλοντικού κόστους ηλεκτρισμού.

Όταν τα φωτοβολταϊκά και οι μπαταρίες αναπτύσσονται συντονισμένα, περιορίζουν τις αιχμές ζήτησης και μειώνουν την ανάγκη πρόσθετων επενδύσεων στα ηλεκτρικά δίκτυα.

Αντίθετα, η λανθασμένη επιλογή και κατανομή της χωρητικότητας των μπαταριών μπορεί να οδηγήσει στο αντίθετο αποτέλεσμα.

Σύμφωνα με τη SERI, σε δυσμενή σενάρια ο συνολικός λογαριασμός του ηλεκτρικού συστήματος μπορεί να διαμορφωθεί έως και 35% υψηλότερα από το σημερινό επίπεδο αναφοράς.

Αυτό σημαίνει ότι η επιτυχία της ενεργειακής μετάβασης δεν εξαρτάται αποκλειστικά από το ύψος των επενδύσεων, αλλά και από τον τρόπο με τον οποίο συνδυάζονται οι διαφορετικές τεχνολογίες.

«Η ηλιακή ενέργεια είναι το καύσιμο, η μπαταρία ο σταθμός παραγωγής»

Τη σημασία αυτής της ισορροπίας υπογραμμίζει ο Λοράν Μπαταΐγ, εκτελεστικός αντιπρόεδρος Ευρωπαϊκών Επιχειρήσεων της Schneider Electric.

Όπως εξηγεί, η ηλιακή ενέργεια μπορεί να θεωρηθεί το καύσιμο του νέου ενεργειακού συστήματος, ενώ οι μπαταρίες επιτρέπουν την αξιοποίησή της την κατάλληλη στιγμή.

«Η ηλιακή ενέργεια είναι το καύσιμο, η μπαταρία είναι το εργοστάσιο παραγωγής», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Η οικονομική αποτελεσματικότητα, ωστόσο, προϋποθέτει οι δύο τεχνολογίες να λειτουργούν συμπληρωματικά, ενώ παράλληλα πρέπει να αυξάνεται η ζήτηση για ηλεκτρική ενέργεια.

Η μελέτη εκτιμά ότι η αποτελεσματικότερη λειτουργία του ηλεκτρικού συστήματος θα μπορούσε να δημιουργήσει οικονομικό όφελος αντίστοιχο με 0,8% του παγκόσμιου ΑΕΠ έως τη δεκαετία του 2030.

Το στοίχημα του εξηλεκτρισμού και η COP31

Η επιτάχυνση του εξηλεκτρισμού βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων της COP31, με την Τουρκία να προωθεί την πρωτοβουλία «35-by-35», η οποία προβλέπει αύξηση του μεριδίου του ηλεκτρισμού στην παγκόσμια ενεργειακή ζήτηση στο 35% έως το 2035, από περίπου 23% σήμερα.

Ο εξηλεκτρισμός αφορά στην αντικατάσταση τεχνολογιών που χρησιμοποιούν απευθείας ορυκτά καύσιμα με ηλεκτρικές λύσεις, όπως τα ηλεκτρικά οχήματα και οι αντλίες θερμότητας.

Η εξέλιξη αυτή μπορεί να περιορίσει σημαντικά τις ενεργειακές απώλειες, καθώς οι ηλεκτρικές τεχνολογίες είναι συχνά πιο αποδοτικές από τη συμβατική καύση καυσίμων.

Παράλληλα, όμως, ειδικοί προειδοποιούν ότι η αύξηση της κατανάλωσης ηλεκτρισμού δεν εξασφαλίζει από μόνη της τη μείωση των εκπομπών, εάν η πρόσθετη παραγωγή εξακολουθεί να βασίζεται σε ορυκτά καύσιμα.

Για τη Schneider Electric, η προτεραιότητα είναι η παράλληλη ανάπτυξη καθαρής παραγωγής, αποθήκευσης και νέων χρήσεων ηλεκτρικής ενέργειας.

Το μεγάλο στοίχημα για την Ευρώπη δεν είναι πλέον μόνο να παράγει περισσότερο πράσινο ρεύμα, αλλά να μπορεί να το αποθηκεύει, να το διανέμει και να το καταναλώνει αποτελεσματικά.

Από αυτή την ισορροπία θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό εάν η ενεργειακή μετάβαση θα οδηγήσει σε φθηνότερο ηλεκτρισμό ή σε νέες επιβαρύνσεις για επιχειρήσεις και καταναλωτές.