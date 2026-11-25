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Σε ένα περιβάλλον όπου οι επιχειρήσεις καλούνται να ανταποκριθούν ταυτόχρονα στις απαιτήσεις της πράσινης μετάβασης, της κοινωνικής υπευθυνότητας και της εταιρικής διαφάνειας, η βιωσιμότητα μετατρέπεται σταδιακά από μια επιμέρους πρωτοβουλία σε βασικό πυλώνα επιχειρηματικής στρατηγικής.

Για επιχειρήσεις με μεγάλο λειτουργικό αποτύπωμα, όπως οι αλυσίδες λιανικού εμπορίου, η πρόκληση είναι ακόμη μεγαλύτερη. Η διαχείριση της ενέργειας, των προμηθευτών, των αποβλήτων, του ανθρώπινου δυναμικού και των σχέσεων με τις τοπικές κοινωνίες επηρεάζει άμεσα τόσο τη λειτουργική αποτελεσματικότητα όσο και τη μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα.

Αυτή τη σύνδεση μεταξύ βιώσιμης ανάπτυξης και επιχειρηματικής εξέλιξης αποτυπώνει η Έκθεση Βιωσιμότητας 2025 της Διαμαντής Μασούτης Α.Ε., η οποία παρουσιάζει μετρήσιμα αποτελέσματα στους τομείς του περιβάλλοντος, της κοινωνίας και της εταιρικής διακυβέρνησης, καταδεικνύοντας τον τρόπο με τον οποίο οι αρχές ESG ενσωματώνονται στον συνολικό σχεδιασμό της εταιρείας.

Η έκθεση, η οποία συντάχθηκε εθελοντικά με αναφορά στα Ευρωπαϊκά Πρότυπα Υποβολής Εκθέσεων Βιωσιμότητας (ESRS) και στις αρχές της Οδηγίας CSRD, αναδεικνύει μια χρονιά κατά την οποία η εταιρεία επένδυσε τόσο σε ουσιαστικές δράσεις όσο και στη δημιουργία των κατάλληλων μηχανισμών και πολιτικών που θα ενισχύσουν τη μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα και διαφάνεια της λειτουργίας της.

Ενεργειακή αποδοτικότητα και κυκλική οικονομία

Στο περιβαλλοντικό σκέλος, η προσπάθεια της ΜΑΣΟΥΤΗΣ επικεντρώνεται στη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος και στην καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων. Το 2025, η συνολική ενεργειακή κατανάλωση μειώθηκε κατά 2,9% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, ενώ η ηλεκτρική ενέργεια που αντλήθηκε από το δίκτυο περιορίστηκε κατά περίπου 4%. Στην εξέλιξη αυτή συνέβαλαν οι ενεργειακές αναβαθμίσεις στα καταστήματα και τις εγκαταστάσεις, η αντικατάσταση παλαιότερου εξοπλισμού ψύξης και φωτισμού, καθώς και η αύξηση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα αποτελέσματα στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων. Μέσω του Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής στο Καβαλάρι, η εταιρεία πέτυχε ποσοστό ανάκτησης 92,49% των αποβλήτων που συγκεντρώθηκαν, με 9.684,2 τόνους να οδηγούνται σε ανακύκλωση και ανάκτηση αντί της υγειονομικής ταφής.

Η επίδοση αυτή συνοδεύτηκε από την επαναπιστοποίηση με το πρότυπο Zero Waste to Landfill. Παράλληλα, στα καταστήματα συγκεντρώθηκαν 172,7 τόνοι οικιακών αποβλήτων, σημειώνοντας αύξηση 10,3% σε σχέση με το 2024, μέσα από σημεία συλλογής ηλεκτρικών συσκευών, χρησιμοποιημένων μαγειρικών ελαίων και μπαταριών. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι οι εκπομπές ρύπων Scope 1 και 2 μειώθηκαν κατά 29% σε σύγκριση με το 2022.

Επένδυση στους ανθρώπους και κοινωνική συνεισφορά

Η βιώσιμη ανάπτυξη δεν περιορίζεται στο περιβαλλοντικό αποτύπωμα μιας επιχείρησης. Αφορά εξίσου τους ανθρώπους που συμβάλλουν καθημερινά στη λειτουργία της και τις κοινωνίες μέσα στις οποίες δραστηριοποιείται.

Στις 31 Δεκεμβρίου 2025 η ΜΑΣΟΥΤΗΣ απασχολούσε 11.017 εργαζομένους, με τις γυναίκες να αποτελούν το 67% του ανθρώπινου δυναμικού, ενώ το 53% των θέσεων ευθύνης στα καταστήματα κατείχαν γυναίκες. Τα στοιχεία αυτά αποτυπώνουν τη διαχρονική έμφαση της εταιρείας στη δημιουργία ίσων ευκαιριών εξέλιξης και στην ενίσχυση της γυναικείας παρουσίας σε θέσεις διοίκησης.

Παράλληλα, η εκπαίδευση και η ανάπτυξη δεξιοτήτων αποτελούν σημαντικό μέρος της στρατηγικής της εταιρείας για τη δημιουργία ενός σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος που προσελκύει, αναπτύσσει και διατηρεί ανθρώπινο δυναμικό. Το 2025 οι ώρες εκπαίδευσης αυξήθηκαν κατά 39,8%, φτάνοντας συνολικά τις 63.027 ώρες.

Η προσβασιμότητα ως μέρος της αγοραστικής εμπειρίας και κοινωνική προσφορά

Ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά παραδείγματα της προσπάθειας για ένα λιανεμπόριο χωρίς αποκλεισμούς αποτελεί το δεύτερο κατάστημα MasVision, που εγκαινιάστηκε στην Καλλιθέα Αττικής. Το κατάστημα διαθέτει ειδικές υποδομές και υπηρεσίες που διευκολύνουν την αυτόνομη εξυπηρέτηση ατόμων με οπτική αναπηρία, ενισχύοντας την προσβασιμότητα στην καθημερινή εμπειρία αγορών.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται σε μια ευρύτερη φιλοσοφία που αντιμετωπίζει την προσβασιμότητα όχι ως μεμονωμένη κοινωνική δράση αλλά ως συστατικό στοιχείο του σύγχρονου customer experience. ην ίδια στιγμή, η κοινωνική προσφορά αποκτά συγκεκριμένη έκφραση μέσα από ένα σύνολο πρωτοβουλιών, η συνολική αξία των οποίων ανήλθε σε 1,089 εκατ. ευρώ το 2025. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει η δωρεά 84 απινιδωτών για σταθμούς του Μετρό Θεσσαλονίκης και Αθήνας, η υποστήριξη ερευνητικών προγραμμάτων για τη νόσο Alzheimer, η συνέχιση της συνεργασίας με την «Αποστολή» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και η ενίσχυση κοινωνικών παντοπωλείων σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Στήριξη της ελληνικής παραγωγής και της τοπικής οικονομίας

Παράλληλα, μέσα από τη σειρά προϊόντων «Μασούτης, από τον τόπο μας», η εταιρεία συνεχίζει να ενισχύει εκατοντάδες Έλληνες παραγωγούς και μικρές επιχειρήσεις από όλη τη χώρα, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη των τοπικών οικονομιών και στη διατήρηση της παραγωγικής δραστηριότητας στην ελληνική περιφέρεια.

Η προσέγγιση αυτή ενισχύει ταυτόχρονα την ανθεκτικότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας, δημιουργώντας πιο ισχυρούς δεσμούς μεταξύ της εταιρείας, των προμηθευτών της και των τοπικών κοινωνιών.

Με ορίζοντα τα επόμενα χρόνια

Η αποτύπωση των επιδόσεων του 2025 συνοδεύεται και από τον σχεδιασμό για την επόμενη ημέρα. Η ΜΑΣΟΥΤΗΣ θέτει ως προτεραιότητες την περαιτέρω ενεργειακή αναβάθμιση των υποδομών της, την αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τον περιορισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Παράλληλα, επιδιώκει να ενισχύσει τις πρακτικές κυκλικής οικονομίας, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στην πρόληψη της σπατάλης τροφίμων και στην ανάκτηση υλικών.

Στο επίκεντρο παραμένουν επίσης η εκπαίδευση και η ανάπτυξη των εργαζομένων, η ισότητα των ευκαιριών, η προσβασιμότητα στην εμπειρία αγορών και η ενίσχυση της συνεργασίας με τους προμηθευτές βάσει περιβαλλοντικών, κοινωνικών και δεοντολογικών κριτηρίων. Την ίδια στιγμή, η συστηματικότερη παρακολούθηση και δημοσιοποίηση των επιδόσεων ESG αποτελεί βασικό εργαλείο για την αξιολόγηση της προόδου και τον καθορισμό πιο μετρήσιμων στόχων.

Για τη Διαμαντής Μασούτης Α.Ε., η βιωσιμότητα δεν αποτελεί πλέον ξεχωριστό πεδίο δράσης, αλλά αναπόσπαστο μέρος του τρόπου με τον οποίο σχεδιάζει την ανάπτυξή της. Η ενεργειακή αποδοτικότητα, η υπεύθυνη εταιρική διακυβέρνηση, η επένδυση στους ανθρώπους, η προσβασιμότητα και η στήριξη της ελληνικής παραγωγής συνθέτουν ένα μοντέλο ανάπτυξης που συνδέει τη δημιουργία επιχειρηματικής αξίας με τη θετική επίδραση στην κοινωνία και το περιβάλλον.