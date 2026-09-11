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Στο κατάστημα της οδού Κ. Κρυστάλλη 4 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, τον Σεπτέμβριο του 1976 ο Διαμαντής Μασούτης άνοιξε το πραγματοποιήθηκε ακριβώς 50 χρόνια μετά η επετειακή εκδήλωση της Διαμαντής Μασούτης Α.Ε.

Το ιστορικό σούπερ μάρκετ Μασούτης της οδού Κρυστάλλη λειτουργεί αδιάλειπτα από το 1976 μέχρι σήμερα, συνδέοντας με έναν ιδιαίτερα συμβολικό τρόπο την αφετηρία της εταιρείας με τη σημερινή της πορεία. Στην εκδήλωση βρέθηκαν μαζί η δεύτερη και η τρίτη γενιά της οικογένειας Μασούτη, τα παιδιά και τα εγγόνια του Διαμαντή Μασούτη.

Αναφερόμενος στην οικογένεια και στους ανθρώπους της εταιρείας, ο κ. Γιάννης Μασούτης δήλωσε: «Βρισκόμαστε όλοι μαζί στο κατάστημα από όπου ξεκίνησαν όλα πριν από 50 χρόνια. Από εδώ, από το πρώτο κατάστημα, ξεκίνησε ο Διαμαντής Μασούτης και είμαστε πολύ χαρούμενοι που όλη η οικογένεια βρίσκεται μαζί αυτή την ξεχωριστή ημέρα». Αναφέρθηκε ιδιαίτερα και στους 16.000 εργαζομένους ως μέλη της μεγάλης οικογένειας Μασούτης, τους ευχαρίστησε για την προσφορά τους στην πορεία της εταιρείας και ευχήθηκε υγεία σε όλους.

Στην επετειακή εκδήλωση παρευρέθηκαν επίσης ο Διευθύνων Σύμβουλος της Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. κ. Θεόδωρος Γεροστεργιούδης, στελέχη της εταιρείας και εργαζόμενοι του καταστήματος. Από την πλευρά του, ο κ. Θεόδωρος Γεροστεργιούδης τόνισε: «Όσα πρεσβεύει η Διαμαντής Μασούτης σήμερα ξεκίνησαν από εδώ. Από το κατάστημα της Κρυστάλλη πριν από 50 χρόνια. Ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όσους συνέβαλαν σε αυτή την πορεία και συνεχίζουν μαζί μας αυτό το υπέροχο ταξίδι: τους συναδέλφους, τους συνεργάτες μας και τους καταναλωτές. Χρόνια πολλά με υγεία σε όλους».

Ιδιαίτερη στιγμή αποτέλεσε η παρουσία μιας πρώην εργαζόμενης της Μασούτης, η οποία εργάστηκε στο συγκεκριμένο κατάστημα για 33 χρόνια μέχρι τη συνταξιοδότησή της. Με χαρά και συγκίνηση, βρέθηκε ξανά στον χώρο όπου πέρασε περισσότερες από τρεις δεκαετίες της επαγγελματικής της πορείας κι έδωσε τις εγκάρδιες ευχές της.

Από το 1976 στο σήμερα: Μια πορεία εξέλιξης και ανάπτυξης

Το πρώτο σούπερ μάρκετ Μασούτης άνοιξε το 1976 στην οδό Κρυστάλλη, στην πλατεία Αντιγονιδών της Θεσσαλονίκης, με επικεφαλής τον κ. Διαμαντή Μασούτη και 11 εργαζομένους.

Σήμερα, το ίδιο κατάστημα απασχολεί 40 εργαζομένους, ενώ συνολικά το ανθρώπινο δυναμικό της Μασούτης αριθμεί 16.000 εργαζομένους και το δίκτυό της αποτελείται από 1.402 σημεία εξυπηρέτησης.

Οι αριθμοί αυτοί αποτυπώνουν την εξέλιξη και την ανάπτυξη της ελληνικής οικογενειακής επιχείρησης Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. μέσα σε πέντε δεκαετίες.

Η επετειακή συνάντηση στον χώρο όπου γράφτηκε η πρώτη σελίδα αυτής της ιστορίας έφερε μαζί την οικογένεια, τη διοίκηση και τους ανθρώπους της εταιρείας, συνδέοντας το ξεκίνημα του 1976 με τη Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. του σήμερα και με το μέλλον της ελληνικής οικογενειακής επιχείρησης, μέσα από την παρουσία της τρίτης γενιάς της οικογένειας Μασούτη.