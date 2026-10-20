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Η τεχνητή νοημοσύνη, η αυτοματοποίηση και η αξιοποίηση δεδομένων αλλάζουν τις απαιτήσεις της εργασίας. Για τις επιχειρήσεις που διαχειρίζονται κρίσιμες υποδομές, η προσαρμογή συνδέεται με την αξιοπιστία των υπηρεσιών, την ασφάλεια των παρεμβάσεων και την αποτελεσματική διαχείριση των πόρων. Στην ΕΥΔΑΠ, η εξέλιξη αυτή αποκτά συγκεκριμένο περιεχόμενο: σύγχρονα εργαλεία και εξειδικευμένη γνώση συνδυάζονται για να υποστηρίξουν μια υπηρεσία απαραίτητη για την καθημερινότητα των πολιτών.

Ο εκσυγχρονισμός της ύδρευσης και της αποχέτευσης δημιουργεί νέες απαιτήσεις για τους ανθρώπους που σχεδιάζουν, λειτουργούν και συντηρούν τις υποδομές. Η τεχνική εμπειρία συνδυάζεται με την ψηφιακή επάρκεια, την ερμηνεία δεδομένων και την ικανότητα αξιολόγησης σύνθετων προβλημάτων.

Η ανάπτυξη αυτών των δεξιοτήτων αποτελεί προϋπόθεση για να μετατρέπονται οι τεχνολογικές δυνατότητες σε καλύτερη καθημερινή λειτουργία.

Από τα δεδομένα στην αποτελεσματική παρέμβαση

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελεί βασικό άξονα του σχεδιασμού της ΕΥΔΑΠ. Τα συστήματα τηλεμετρίας, οι έξυπνοι μετρητές και τα ψηφιακά εργαλεία παρακολούθησης υποστηρίζουν τον καλύτερο έλεγχο των υποδομών, την ταχύτερη ανίχνευση διαρροών και την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση προβλημάτων.

Η μεγαλύτερη διαθεσιμότητα πληροφορίας αυξάνει τη σημασία της σωστής αξιολόγησής της. Η ερμηνεία μιας ένδειξης, η κατανόηση των συνθηκών λειτουργίας και η ιεράρχηση μιας παρέμβασης απαιτούν γνώση του δικτύου και επαγγελματική κρίση. Η συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών συμβάλλει ώστε τα δεδομένα να μετατρέπονται σε συντονισμένη δράση.

Αντίστοιχα, η αναβαθμισμένη εφαρμογή EYDAPP ενισχύει την ψηφιακή εξυπηρέτηση. Οι πελάτες μπορούν να παρακολουθούν στοιχεία κατανάλωσης και ιστορικό λογαριασμών, να πραγματοποιούν πληρωμές και να ενημερώνονται για διακοπές υδροδότησης. Μπορούν επίσης να αναφέρουν μια βλάβη, επισυνάπτοντας φωτογραφία και δηλώνοντας την ακριβή τοποθεσία στον χάρτη.

Η αναφορά με εικόνα και γεωγραφικό προσδιορισμό προσφέρει χρησιμότερη πληροφορία για την αξιολόγηση ενός προβλήματος. Η αξιοποίησή της αναδεικνύει τη σημασία της διαχείρισης δεδομένων, της σαφούς επικοινωνίας και του συντονισμού μεταξύ εξυπηρέτησης και τεχνικών υπηρεσιών. Η παραγωγικότητα συνδέεται έτσι με την αποτελεσματική διαδρομή από το αίτημα του πολίτη έως την κατάλληλη ανταπόκριση της Εταιρείας.

Η εκπαίδευση υποστηρίζει την προσαρμογή

Η ανάπτυξη των δεξιοτήτων αποτελεί ουσιαστικό μέρος αυτής της μετάβασης. Σύμφωνα με την Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2025, η ΕΥΔΑΠ προσέφερε εκπαιδευτικά προγράμματα για νέες τεχνολογίες διαχείρισης νερού, με αντικείμενα όπως τα έξυπνα δίκτυα, η ανίχνευση διαρροών με τεχνητή νοημοσύνη και οι ενεργειακά αποδοτικές εγκαταστάσεις.

Παράλληλα, η επιμόρφωση περιέλαβε θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και βιώσιμων πρακτικών στη διαχείριση αποβλήτων. Για το 2025, η Εταιρεία καταγράφει 83 προγράμματα ανάπτυξης εργαζομένων.

Η συνεχής μάθηση και η μεταφορά τεχνογνωσίας βοηθούν τη συσσωρευμένη εμπειρία να συνδέεται με τις νέες απαιτήσεις της εργασίας. Η εξοικείωση με σύγχρονα εργαλεία ενισχύει την ικανότητα κατανόησης των δυνατοτήτων και των περιορισμών τους, στοιχείο ιδιαίτερα σημαντικό όταν οι αποφάσεις επηρεάζουν τη λειτουργία κρίσιμων υποδομών.

Η καινοτομία μεταβάλλει την εργασία στο πεδίο

Η εξέλιξη γίνεται ορατή και στις τεχνικές παρεμβάσεις. Η ΕΥΔΑΠ αξιοποιεί την τεχνολογία No Dig για εργασίες αποκατάστασης παλαιών αγωγών αποχέτευσης στο κέντρο της Αθήνας. Οι παρεμβάσεις πραγματοποιούνται από το εσωτερικό των αγωγών, χωρίς εκτεταμένες εκσκαφές, περιορίζοντας την όχληση για κατοίκους και επιχειρήσεις και παρατείνοντας τη λειτουργική ζωή των υποδομών.

Η επιλογή της κατάλληλης λύσης, ο σχεδιασμός και ο έλεγχος της παρέμβασης απαιτούν εξειδικευμένη τεχνογνωσία. Καθώς οι μέθοδοι εξελίσσονται, μεταβάλλονται και οι απαιτήσεις για την οργάνωση και την επίβλεψη των εργασιών.

Αντίστοιχα, οι εφαρμογές αποκεντρωμένης ανάκτησης νερού, με τη συνεργασία της ΕΥΔΑΠ, του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, συνδέουν την έρευνα με την παραγωγή ανακτημένου νερού για χρήσεις όπως η άρδευση αστικού πρασίνου. Η υλοποίησή τους αναδεικνύει την αξία της συνεργασίας διαφορετικών ειδικοτήτων και της σύνδεσης τεχνικής και περιβαλλοντικής γνώσης.

Από την αλλαγή των εργαλείων στην εξέλιξη των ρόλων

Στη διαχείριση του νερού, η αλλαγή των επαγγελμάτων συνδέεται με την εξέλιξη των επιμέρους εργασιών και των απαιτήσεων κάθε ρόλου. Καθώς περισσότερες διαδικασίες ψηφιοποιούνται, αποκτούν μεγαλύτερη σημασία η αξιολόγηση δεδομένων, η επίλυση σύνθετων προβλημάτων και ο συντονισμός των παρεμβάσεων.

Η τεχνητή νοημοσύνη και η αυτοματοποίηση μπορούν να υποστηρίξουν την ανάλυση πληροφοριών και να περιορίσουν επαναλαμβανόμενες εργασίες. Η αξιοποίησή τους προϋποθέτει αξιόπιστα δεδομένα, έλεγχο των αποτελεσμάτων και σαφή ευθύνη για τις αποφάσεις. Η ανθρώπινη συμβολή παραμένει καθοριστική στην αντιμετώπιση έκτακτων συνθηκών και στην αξιολόγηση των αναγκών του πεδίου.

Για την ΕΥΔΑΠ, η προσαρμογή συνδέει την τεχνολογική εξέλιξη με την ανάπτυξη των ανθρώπων της. Η παραγωγικότητα αποτυπώνεται στην αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων, στην καλύτερη αξιοποίηση των πόρων και στην ποιότητα της εξυπηρέτησης. Μέσα από αυτή τη σύνδεση, οι νέες δεξιότητες αποκτούν καθημερινή αξία για τους εργαζομένους, την Εταιρεία και την κοινωνία.

Κεντρική φωτογραφία: Εφαρμογή EYDAPP, Πηγή: Αρχείο ΕΥΔΑΠ