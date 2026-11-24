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Στην επέκταση των εργασιών αντικατάστασης του κεντρικού αγωγού αποχέτευσης στο Πέραμα προχωρά η ΕΥΔΑΠ, με στόχο τη θωράκιση του δικτύου και την αποτροπή νέων βλαβών στην περιοχή.

Η εταιρεία ολοκλήρωσε την αντικατάσταση του τμήματος του αγωγού που είχε υποστεί θραύση. Ωστόσο, κατά τον καθιερωμένο τηλεοπτικό έλεγχο του δικτύου, ο οποίος πραγματοποιήθηκε πριν από την ολοκλήρωση των εργασιών, διαπιστώθηκαν εκτεταμένες φθορές σε επιπλέον τμήματα του αγωγού, εκατέρωθεν του σημείου της αρχικής βλάβης.

Με βάση τα ευρήματα του τεχνικού ελέγχου, η ΕΥΔΑΠ αποφάσισε να διευρύνει προληπτικά το εύρος της παρέμβασης, προχωρώντας στην αντικατάσταση και των φθαρμένων τμημάτων. Στόχος είναι να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη αξιοπιστία του δικτύου και να περιοριστεί η ανάγκη νέων εργασιών στην περιοχή.

Για την επιτάχυνση της ολοκλήρωσης του έργου, τρία τεχνικά συνεργεία θα επιχειρούν ταυτόχρονα σε τρία διαφορετικά μέτωπα, σε 24ωρη βάση.

Καθ’ όλη τη διάρκεια των παρεμβάσεων, η προσωρινή παράκαμψη του δικτύου αποχέτευσης διασφαλίζει την αδιάλειπτη εξυπηρέτηση των κατοικιών της περιοχής.