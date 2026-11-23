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«Η γεωγραφική κάλυψη της ΕΥΔΑΠ αναμένεται σχεδόν να διπλασιαστεί, ενδεχομένως και περισσότερο, με την ολοκλήρωση του κύκλου των ενσωματώσεων, ενώ ο αριθμός των πελατών θα αυξηθεί κατά περίπου 20%-25%» ανέφερε μεταξύ άλλων ο Γιώργος Στεργίου, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου ΕΥΔΑΠ Α.Ε μιλώντας στο κοινό του Hellenic Water Forum που διοργάνωσε η Boussias events.

Ο κ. Στεργίου αναφερόμενος στην επέκταση του δικτύου της ΕΥΔΑΠ σε Φωκίδα, Βοιωτία και Εύβοια και στην αύξηση της επιχειρησιακής της δυναμικότητας σχολίασε πως πρόκειται για μια σημαντική διεύρυνση, η οποία δημιουργεί αυξημένες απαιτήσεις τόσο σε επίπεδο λειτουργίας όσο και σε επίπεδο επενδύσεων και εξυπηρέτησης των πολιτών.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι από το 2019 και μετά η ΕΥΔΑΠ βρίσκεται σε μια διαρκή πορεία εξέλιξης, έχοντας ενισχύσει σημαντικά την ικανότητά της να παράγει και να υλοποιεί έργα. Ενδεικτικά, ανέφερε ότι η σημερινή επιχειρησιακή της δυναμικότητα στην υλοποίηση έργων είναι περίπου επταπλάσια σε σχέση με την προηγούμενη δεκαετία. Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνει, όπως σημείωσε, τόσο την προσαρμογή του ανθρώπινου δυναμικού όσο και την εστίαση του μοντέλου διακυβέρνησης στην υλοποίηση του επενδυτικού σχεδιασμού.

Ωστόσο, όπως ξεκαθάρισε, η αυξημένη επιχειρησιακή ικανότητα δεν αρκεί από μόνη της για να υποστηρίξει τη νέα εποχή της εταιρείας. «Η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζουμε σήμερα, όχι μόνο στη διαχείριση του νερού αλλά συνολικά στη χώρα, είναι η προσέλκυση και η διατήρηση εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού», τόνισε, αναδεικνύοντας την ανάγκη ουσιαστικής ενίσχυσης της ΕΥΔΑΠ με ανθρώπινο δυναμικό, τόσο σε επιστημονικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο τεχνικών και επιχειρησιακών ειδικοτήτων.

Παράλληλα, επεσήμανε ότι η τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη μπορούν να λειτουργήσουν ως επιταχυντές των εξελίξεων, ωστόσο οι άνθρωποι παραμένουν ο βασικός κρίκος για την επιτυχία κάθε οργανισμού.

Ίδιο επίπεδο υπηρεσιών για όλους τους πολίτες

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στην ανάγκη η επέκταση της ΕΥΔΑΠ να συνοδευτεί από τη διατήρηση και τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Όπως ανέφερε, η εταιρεία έχει αποδείξει διαχρονικά ότι μπορεί να λειτουργεί αποτελεσματικά σε τοπικό επίπεδο, διατηρώντας παράλληλα έναν ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό.

Στόχος είναι να διασφαλιστεί το ίδιο επίπεδο υπηρεσιών για όλους τους πολίτες, ανεξάρτητα από το μέγεθος ή τη γεωγραφική θέση του δήμου στον οποίο κατοικούν, τόσο εντός της Αττικής όσο και στις νέες περιοχές που εντάσσονται στο δίκτυο της εταιρείας, στους νομούς Φωκίδας, Βοιωτίας και Εύβοιας.

«Τελικά, όλη αυτή η προσπάθεια που γίνεται από εταιρείες κοινής ωφέλειας όπως η ΕΥΔΑΠ δεν είναι άλλη από την αναβάθμιση των υπηρεσιών προς τον πολίτη. Σε αυτούς και μόνο λογοδοτούμε», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Επενδύσεις και προσιτά τιμολόγια: Η ισορροπία της επόμενης ημέρας

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΥΔΑΠ Α.Ε αναφερόμενος στην ευρωπαϊκή στρατηγική για το νερό και στην ανάγκη ενίσχυσης της ανθεκτικότητας των υποδομών, υπογράμμισε ότι η υλοποίηση του επενδυτικού σχεδιασμού θα πρέπει να συνδυαστεί με τον εξορθολογισμό του λειτουργικού κόστους και τη διατήρηση προσιτών τιμολογίων για τους καταναλωτές.

Όπως εξήγησε, ιδιαίτερη σημασία έχει η διαχείριση του ενεργειακού κόστους, στο οποίο η ΕΥΔΑΠ σχεδιάζει να ενισχύσει περαιτέρω την αποτελεσματικότητά της.

Παράλληλα, επισήμανε ότι η διατήρηση χαμηλών τιμολογίων δεν μπορεί να γίνεται εις βάρος της συντήρησης και της ανθεκτικότητας των υποδομών. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, στο παρελθόν η επιλογή διατήρησης πολύ χαμηλών τιμολογίων είχε ως συνέπεια να υπονομευθεί η ανθεκτικότητα των υποδομών για τις επόμενες γενιές.

Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερη σημασία απέδωσε στο νέο ρυθμιστικό πλαίσιο και στη λειτουργία της Ρυθμιστικής Αρχής Υδάτων, τα οποία, όπως σημείωσε, δημιουργούν ένα σημαντικό εργαλείο εποπτείας και διασφάλισης του οφέλους για τον καταναλωτή.

Το ζητούμενο για την ΕΥΔΑΠ στη νέα αυτή περίοδο είναι να υλοποιήσει το φιλόδοξο επενδυτικό της πρόγραμμα, να ανταποκριθεί στις αυξημένες γεωγραφικές και επιχειρησιακές απαιτήσεις και να αναβαθμίσει τις υπηρεσίες της, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι το νερό θα παραμείνει ποιοτικά ανώτερο και οικονομικά προσιτό για όλους.