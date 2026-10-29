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Η συζήτηση για το μέλλον της εργασίας αποκτά ολοένα μεγαλύτερη βαρύτητα για τις επιχειρήσεις. Η ανάπτυξη δεξιοτήτων, η διαχείριση ανθρώπων και οι προοπτικές εξέλιξης αποτελούν κρίσιμους παράγοντες επιχειρηματικής ανάπτυξης αλλά και βασικά κριτήρια επιλογής εργοδότη. Για όσους ξεκινούν την επαγγελματική τους πορεία, όπως και για τους εργαζομένους που επιδιώκουν το επόμενο βήμα, οι ευκαιρίες μάθησης και ανάληψης ευθύνης αποκτούν ιδιαίτερη σημασία.

Στον χώρο της ενέργειας, ο διάλογος αυτός συνδέεται άμεσα με τον μετασχηματισμό του κλάδου. Η τεχνική γνώση συναντά τις ψηφιακές εφαρμογές, τη σύνθετη επιχειρηματική σκέψη και την ανάγκη για συνεργασία. Οι νέοι επαγγελματίες αναζητούν εμπειρία που θα τους επιτρέψει να αξιοποιήσουν τις σπουδές τους, ενώ οι επιχειρήσεις καλούνται να διαμορφώσουν τις συνθήκες, ώστε οι άνθρωποί τους να εξελίσσονται μαζί με τις δραστηριότητές τους.

Σε αυτήν τη σύνδεση επενδύει τα τελευταία χρόνια η HELLENiQ ENERGY, εντάσσοντας την ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων στις στρατηγικές της προτεραιότητες. Μέσα από προγράμματα που καλύπτουν διαφορετικά στάδια της επαγγελματικής διαδρομής, από την πρώτη επαφή με την εργασία έως τη συνεχή επιμόρφωση, ο Όμιλος συνδέει τις επιχειρησιακές του ανάγκες με τις φιλοδοξίες ανθρώπων που αναζητούν ευκαιρίες, καθοδήγηση και προοπτική.

Empowering Future Leaders: Η αφετηρία μιας επαγγελματικής διαδρομής

Κεντρική θέση έχει το Empowering Future Leaders, το διετές πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφοίτων, που συνδυάζει εργασία, εκπαίδευση και καθοδήγηση. Οι συμμετέχοντες εντάσσονται σε πραγματικά έργα, με συγκεκριμένους στόχους και τακτική αξιολόγηση, αναπτύσσοντας τεχνικές γνώσεις, ψηφιακές και προσωπικές δεξιότητες. Το πρόγραμμα προσφέρει τέσσερις επαγγελματικές κατευθύνσεις: Engineering, Commercial, Digital/IT και Corporate, ανοίγοντας διαδρομές σε τεχνικές, εμπορικές, ψηφιακές και επιτελικές λειτουργίες.

Το Πρόγραμμα κατανέμεται σε μία 12μηνη και δύο 6μηνες περιόδους απασχόλησης σε διαφορετικές διευθύνσεις του Ομίλου. Μέσα από ομαδικά έργα, οι νέοι επαγγελματίες έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν ιδέες, να συνεργαστούν και να αναδείξουν τις ικανότητές τους.

Το Empowering Future Leaders στηρίζεται σε τρεις πυλώνες:

εμπειρία σε διαφορετικά αντικείμενα και λειτουργίες ανάπτυξη τεχνικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων μέσω στοχευμένων δράσεων και σύγχρονων εργαλείων μάθησης καθοδήγηση από έμπειρα στελέχη

Έτσι, η πρώτη εργασιακή εμπειρία αποκτά συγκεκριμένη δομή, με τη μάθηση να συνδέεται καθημερινά με την εφαρμογή της στην πράξη.

Από τις σπουδές στην πράξη

Η επένδυση στη νέα γενιά ξεκινά, ήδη, κατά τη διάρκεια των σπουδών. Το Empowering Interns προσφέρει δίμηνη θερινή πρακτική άσκηση, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, σε φοιτητές και τελειόφοιτους. Με την ανάληψη συγκεκριμένου έργου και την καθοδήγηση έμπειρων επαγγελματιών, οι συμμετέχοντες γνωρίζουν τον κόσμο της ενέργειας, εφαρμόζουν τις γνώσεις τους και αναπτύσσουν πρωτοβουλία. Αποκτούν, παράλληλα, πολύτιμη επαγγελματική εμπειρία, χτίζουν ουσιαστικές δεξιότητες και έρχονται σε επαφή με τις προκλήσεις και τις προοπτικές ενός σύγχρονου και σύνθετου εργασιακού περιβάλλοντος.

Τη σύνδεση εκπαίδευσης και εργασίας ενισχύουν οι συνεργασίες της HELLENiQ ENERGY με ακαδημαϊκά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Συνέδρια, διαλέξεις, υποτροφίες και πρωτοβουλίες εφαρμοσμένης έρευνας φέρνουν τη νέα γενιά πιο κοντά στις προκλήσεις του κλάδου. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και το HELLENiQ ENERGY Center for Sustainability and Energy, σε συνεργασία με το Alba Graduate Business School, με στόχο την προαγωγή της έρευνας, της καινοτομίας και της εκπαίδευσης στη βιώσιμη ενέργεια.

Η ίδια φιλοσοφία διατρέχει το εργασιακό περιβάλλον του Ομίλου: συνεχή επιμόρφωση, ίσες ευκαιρίες εξέλιξης, σεβασμό στη διαφορετικότητα και προτεραιότητα στην υγεία και την ασφάλεια. Επενδύοντας συστηματικά στη νέα γενιά, στη συνεχή μάθηση και στην ανάπτυξη των ανθρώπων της, η HELLENiQ ENERGY δεν προετοιμάζεται απλώς για το μέλλον της εργασίας. Συμβάλλει ενεργά στη διαμόρφωσή του.

Κεντρική φωτογραφία: Οι συμμετέχοντες του 2ου κύκλου του Προγράμματος Empowering Future Leaders