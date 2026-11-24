Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Έναν νέο πνεύμονα πρασίνου απέκτησε η Μάνδρα, με τη HELLENiQ ENERGY να παραδίδει στην τοπική κοινωνία το «Πάρκο του Δάσους», έναν πρότυπο δημόσιο χώρο που συνδυάζει την περιβαλλοντική αναβάθμιση με την ενίσχυση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.

Στην περιοχή των εργατικών κατοικιών Μάνδρας, μια έκταση που παρέμενε επί χρόνια αναξιοποίητη μεταμορφώθηκε σε χώρο αναψυχής, κοινωνικής συνάντησης και επαφής με τη φύση, μέσα από μια συντονισμένη παρέμβαση του Ομίλου σε συνεργασία με τον Δήμο Μάνδρας – Ειδυλλίας.

Καθοριστική για τη διαμόρφωση του πάρκου ήταν η συμβολή 150 εθελοντών, εργαζομένων της HELLENiQ ENERGY και μελών των οικογενειών τους, οι οποίοι συμμετείχαν στις φυτεύσεις περισσότερων από 5.000 ενδημικών φυτών και δέντρων.

Ένα μικροδάσος με πολλαπλά περιβαλλοντικά οφέλη

Ξεχωριστό στοιχείο του νέου πάρκου αποτελεί η δημιουργία ενός «μικροδάσους» (microforest), μιας μικρής αλλά πυκνά φυτεμένης έκτασης με δέντρα και θάμνους που αντιπροσωπεύουν τη φυσική χλωρίδα της περιοχής.

Η συγκεκριμένη μέθοδος φύτευσης ευνοεί την ταχύτερη ανάπτυξη της τοπικής βιοποικιλότητας και τη διαμόρφωση ενός πολυεπίπεδου οικοσυστήματος, το οποίο απαιτεί περιορισμένη ανθρώπινη παρέμβαση.

Παράλληλα, συμβάλλει στη βελτίωση του μικροκλίματος, στον περιορισμό της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος χώρου και στην απορρόφηση διοξειδίου του άνθρακα, ενισχύοντας την ποιότητα του αέρα.

Η δράση εντάσσεται στην ευρύτερη περιβαλλοντική στρατηγική της HELLENiQ ENERGY για την προστασία των οικοσυστημάτων, την ενίσχυση της βιοποικιλότητας και την αύξηση των δημόσιων χώρων πρασίνου στις περιοχές όπου δραστηριοποιείται.

Ταυτόχρονα, αποτελεί μέρος της δέσμης παρεμβάσεων ύψους 25 εκατ. ευρώ που έχει ανακοινώσει ο Όμιλος για τη στήριξη των περιοχών που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Αυγούστου του 2026.

Στο επίκεντρο η συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες

Ο δήμαρχος Μάνδρας – Ειδυλλίας, Αρμόδιος Δρίκος, επισήμανε ότι η συνεργασία με τη HELLENiQ ENERGY έδωσε νέα ζωή σε έναν εγκαταλελειμμένο επί χρόνια δημόσιο χώρο, αναδεικνύοντας τη σημασία της ενεργού συμμετοχής των εργαζομένων του Ομίλου και των μαθητών της περιοχής.

Όπως ανέφερε, η δημιουργία του πάρκου σηματοδοτεί την έναρξη μιας ευρύτερης συνεργασίας με στόχο την ανάπτυξη περισσότερων χώρων πρασίνου στον Δήμο και την πραγματοποίηση νέων δενδροφυτεύσεων στις περιοχές που δοκιμάστηκαν από τις πυρκαγιές.

Από την πλευρά της, η Γεωργία Λασανιάνου, διευθύντρια Εταιρικής Υπευθυνότητας της HELLENiQ ENERGY, υπογράμμισε ότι ο σχεδιασμός αντίστοιχων πρωτοβουλιών αποσκοπεί στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και στη βελτίωση του μικροκλίματος στις περιοχές παρουσίας του Ομίλου.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ενεργό συμμετοχή των εργαζομένων στις δράσεις εταιρικής υπευθυνότητας, επισημαίνοντας ότι η ανταπόκρισή τους αποτελεί ισχυρό κίνητρο για την υλοποίηση νέων εθελοντικών πρωτοβουλιών με θετικό αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες.

Το «Πάρκο του Δάσους» προστίθεται σε μια σειρά περιβαλλοντικών παρεμβάσεων της HELLENiQ ENERGY που υλοποιούνται σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Αντίστοιχο έργο αποτελεί το «Πάρκο των Αισθήσεων» στον Δήμο Αμπελοκήπων – Μενεμένης, το οποίο παρουσιάστηκε τον Ιούλιο του 2026.