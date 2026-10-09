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Η αγορά εργασίας αλλάζει και μαζί της αλλάζουν οι προσδοκίες εργαζομένων και επιχειρήσεων. Η επαγγελματική εξέλιξη δεν ακολουθεί πλέον απαραίτητα μια γραμμική πορεία, η τεχνολογία επαναπροσδιορίζει διαρκώς τις δεξιότητες που απαιτούνται, ενώ η ικανότητα ενός οργανισμού να προσαρμόζεται στις νέες συνθήκες αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία.

Σε αυτό το περιβάλλον, η επένδυση στους ανθρώπους δεν περιορίζεται πια αποκλειστικά στην προσέλκυση νέου ταλέντου. Περιλαμβάνει τη δημιουργία ουσιαστικών ευκαιριών εξέλιξης για όσους βρίσκονται ήδη μέσα στον οργανισμό, τη συνεχή ανάπτυξη δεξιοτήτων και την καλλιέργεια μιας κουλτούρας που εξελίσσεται παράλληλα με τις ανάγκες της επιχείρησης και της αγοράς εργασίας.

Για τη Novibet, αυτή η φιλοσοφία αποτελεί βασικό μέρος του τρόπου με τον οποίο αναπτύσσει τις ομάδες και τους ανθρώπους της.

Νέες διαδρομές επαγγελματικής εξέλιξης

Στην πράξη, η φιλοσοφία αυτή μεταφράζεται σε ένα περιβάλλον που δίνει στους ανθρώπους τη δυνατότητα να εξελίσσονται μέσα στον ίδιο τον οργανισμό, ακολουθώντας διαφορετικές επαγγελματικές διαδρομές. Η εξέλιξη μπορεί να σημαίνει την ανάληψη νέων ευθυνών, τη μετάβαση σε ένα διαφορετικό αντικείμενο ή την αξιοποίηση δεξιοτήτων σε έναν νέο ρόλο.

Στη Novibet, η εσωτερική κινητικότητα αποτελεί βασικό μέρος αυτής της προσέγγισης. θα το έγραφα κάπως έτσι: Εντός του τελευταίου έτους, περισσότεροι από 240 εργαζόμενοι βρήκαν στον ίδιο τον οργανισμό ευκαιρίες για αλλαγή ρόλου και ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων. Οι θέσεις είναι ανοιχτές σε όλους και η αξιολόγηση βασίζεται σε διαφανή κριτήρια, ώστε να διασφαλίζονται οι ίσες ευκαιρίες.

Νέες δεξιότητες για μια νέα εποχή εργασίας

Η τεχνολογία αλλάζει με ταχύτητα και μαζί της μεταβάλλονται οι δεξιότητες που απαιτούνται στην καθημερινή εργασία. Η κριτική και συστηματική σκέψη και επίλυση σύνθετων προβλημάτων αποτελούν έτσι βασικό μέρος της επαγγελματικής εξέλιξης, ιδιαίτερα σε ένα περιβάλλον όπου η Τεχνητή Νοημοσύνη μετασχηματίζει ήδη τον τρόπο με τον οποίο εργαζόμαστε.

Για τη Novibet, η προσαρμογή σε αυτή τη νέα πραγματικότητα περνά μέσα από τη συστηματική ανάπτυξη των δεξιοτήτων των ανθρώπων της. Περισσότερο από το 50% των εργαζομένων έχει ήδη ολοκληρώσει το AI Adoption Project, ενισχύοντας την εξοικείωσή του με την Τεχνητή Νοημοσύνη και τις δυνατότητες που δημιουργεί στην καθημερινή εργασία. Αξίζει να σημειωθεί ότι δόθηκε η ευκαιρία στους συμμετέχοντες του προγράμματος να αξιοποιήσουν την τεχνητή νοημοσύνη σε πραγματικά business cases, τα οποία μοιράστηκαν με τις ομάδες τους διευρύνοντας τον αντίκτυπο του AI Adoption εντός του οργανισμού.

Η επένδυση στις νέες δεξιότητες επεκτείνεται, παράλληλα, και στη νέα γενιά επαγγελματιών που κάνει τα πρώτα της βήματα στον χώρο της τεχνολογίας. Σε αυτή την κατεύθυνση δημιουργήθηκε τον Ιούλιο του 2026 το Novibet Backend Academy, ένα εντατικό πρόγραμμα τριών εβδομάδων για τελειόφοιτους και νέους αποφοίτους Πληροφορικής. Οι συμμετέχοντες εκπαιδεύτηκαν σε σύγχρονες backend τεχνολογίες και AI εργαλεία και, με την καθοδήγηση έμπειρων μηχανικών της Novibet, είχαν την ευκαιρία να εργαστούν πάνω σε πραγματικά software projects, συνδέοντας τη θεωρητική γνώση με την πρακτική εμπειρία σε ένα πραγματικό τεχνολογικό περιβάλλον.

Διεθνής ανάπτυξη, διεθνείς ευκαιρίες

Η επαγγελματική εξέλιξη αποκτά παράλληλα και μια πιο διεθνή διάσταση. Σε έναν οργανισμό με παρουσία σε διαφορετικές αγορές, η συνεργασία με ομάδες από άλλες χώρες, η ανταλλαγή γνώσης και η επαφή με διαφορετικά επιχειρηματικά περιβάλλοντα διευρύνουν σημαντικά την εμπειρία των ανθρώπων της εταιρείας.

Με περισσότερους από 1.300 εργαζομένους και διεθνή hubs, η Novibet λειτουργεί σε ένα περιβάλλον όπου η συνεργασία μεταξύ διαφορετικών αγορών αποτελεί μέρος της καθημερινότητας. Οι ομάδες έχουν τη δυνατότητα να συνεργάζονται σε διεθνή projects, να ανταλλάσσουν τεχνογνωσία και να αποκτούν εμπειρίες πέρα από τα όρια της αγοράς στην οποία δραστηριοποιούνται, ενισχύοντας μια κουλτούρα που εκτιμά τη διαφορετικότητα και τη συμπερίληψη.

Ανάπτυξη ηγετικών δεξιοτήτων

Η επένδυση στην εξέλιξη των ανθρώπων της Novibet περιλαμβάνει και όσους βρίσκονται σε θέσεις ευθύνης, με έμφαση στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων που απαιτούνται για την καθοδήγηση και την υποστήριξη των ομάδων τους.

Από τον Ιούνιο του 2025 έως τον Ιούνιο του 2026, 140 managers ολοκλήρωσαν 30 ώρες εκπαίδευσης ο καθένας, ξεπερνώντας συνολικά τις 4.200 ώρες εκπαίδευσης.

Μέσα από στοχευμένα προγράμματα εκπαίδευσης και ανάπτυξης, η εταιρεία επιδιώκει να ενισχύει διαρκώς τις δεξιότητες των ανθρώπων που κατέχουν θέσεις ευθύνης, δίνοντάς τους τα κατάλληλα εργαλεία για να εξελίσσονται και οι ίδιοι μαζί με τις ομάδες τους. Στόχος είναι η ανάπτυξη ηγετικών δεξιοτήτων και η δημιουργία μιας κοινής φιλοσοφίας διοίκησης, που δεν εξαρτάται από προσωπικότητες αλλά διαμορφώνει ένα ενιαίο πρότυπο ηγεσίας σε όλη την εταιρεία.

Μια κουλτούρα συμμετοχής που ξεπερνά τα όρια της καθημερινής εργασίας

Η συμμετοχή των ανθρώπων της Novibet επεκτείνεται και πέρα από την καθημερινή τους εργασία. Μέσα από το Giant Heart, το πρόγραμμα κοινωνικής προσφοράς της εταιρείας, η Novibet υλοποιεί δράσεις για τη στήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, την ενίσχυση της πρόσβασης στον αθλητισμό και την συμπερίληψη, έχοντας αναπτύξει τα τελευταία χρόνια ένα διευρυμένο δίκτυο συνεργασιών και πρωτοβουλιών.

Σε αυτή την προσπάθεια συμμετέχουν ενεργά και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι. Χαρακτηριστικά, στο πλαίσιο της δράσης Meals that Make a Difference, περισσότεροι από 120 εργαζόμενοι συμμετείχαν εθελοντικά στην προετοιμασία 650 γευμάτων, ενώ περισσότεροι από 75 NoviRunners έλαβαν μέρος στον Ημιμαραθώνιο της Αθήνας, στηρίζοντας το έργο της ΕΛΕΠΑΠ.

Με αυτόν τον τρόπο, η κοινωνική προσφορά γίνεται μέρος της εταιρικής κουλτούρας, δίνοντας στους ανθρώπους της Novibet τη δυνατότητα να συμμετέχουν έμπρακτα σε πρωτοβουλίες με θετικό κοινωνικό αποτύπωμα.

Το μέλλον της εργασίας ξεκινά από τους ανθρώπους

Η τεχνολογία μπορεί να αλλάζει τα εργαλεία, τους ρόλους και τον τρόπο με τον οποίο εργαζόμαστε. Η πραγματική πρόκληση, όμως, για τις επιχειρήσεις είναι να εξελίσσονται δημιουργώντας παράλληλα χώρο για την εξέλιξη των ανθρώπων τους.

Για τη Novibet, αυτή είναι και η ουσία των νέων κανόνων της εργασίας: να δημιουργεί τις συνθήκες ώστε κάθε επόμενο βήμα της εταιρείας να ανοίγει νέες δυνατότητες και για τους ανθρώπους της.