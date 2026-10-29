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Έναν νέο επενδυτικό κύκλο, που μπορεί να αλλάξει σημαντικά τα οικονομικά μεγέθη και την αποτίμηση του ΑΔΜΗΕ μέσα στα επόμενα χρόνια, αναδεικνύει η Ambrosia Capital, εκτιμώντας ότι η χρηματιστηριακή αγορά δεν έχει ακόμη αποτιμήσει πλήρως τη δυναμική του Διαχειριστή.

Η χρηματιστηριακή αυξάνει την τιμή στόχο για την ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών στα 6,20 ευρώ από 6 ευρώ, διατηρώντας τη σύσταση αγοράς. Σε σχέση με την τιμή των 4,30 ευρώ, το περιθώριο ανόδου διαμορφώνεται στο 44%, ενώ με την προσθήκη του αναμενόμενου μερίσματος η δυνητική συνολική απόδοση πλησιάζει το 47%.

Το βασικό επιχείρημα της θετικής αξιολόγησης δεν περιορίζεται στη βελτίωση των αποτελεσμάτων του 2026, αλλά συνδέεται κυρίως με τη σημαντική επέκταση του ηλεκτρικού δικτύου και τις αποδόσεις που μπορούν να δημιουργήσουν οι νέες επενδύσεις.

Το 2030 αλλάζει τα δεδομένα

Η Ambrosia Capital δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στο επενδυτικό πρόγραμμα της περιόδου 2027-2036, συνολικού ύψους 9 δισ. ευρώ, το οποίο περιλαμβάνει 110 έργα και βρίσκεται ακόμη σε διαδικασία έγκρισης.

Κεντρική θέση καταλαμβάνουν οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις των Δωδεκανήσων και του Βορείου Αιγαίου, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 4,4 δισ. ευρώ, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2030.

Η ανακατανομή των επενδυτικών δαπανών περιορίζει τις χρηματοδοτικές πιέσεις της περιόδου 2027-2028 και μεταφέρει μεγαλύτερο μέρος των δαπανών στα επόμενα χρόνια.

Με βάση τις νέες προβλέψεις, η ρυθμιζόμενη περιουσιακή βάση του Διαχειριστή θα φτάσει τα 8,5 δισ. ευρώ το 2030, από 3,4 δισ. ευρώ το 2025.

Η εξέλιξη αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς η διεύρυνση της περιουσιακής βάσης μεταφράζεται σταδιακά σε υψηλότερα επιτρεπόμενα έσοδα και ενισχυμένη λειτουργική κερδοφορία.

EBITDA 872 εκατ. ευρώ το 2030

Η χρηματιστηριακή προβλέπει ότι τα έσοδα του ΑΔΜΗΕ θα αυξηθούν από 548 εκατ. ευρώ το 2026 σε 758 εκατ. ευρώ το 2028 και θα ξεπεράσουν το 1 δισ. ευρώ το 2030.

Αντίστοιχα, τα προσαρμοσμένα EBITDA εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν σε 398 εκατ. ευρώ το 2026, 587 εκατ. ευρώ το 2028 και 872 εκατ. ευρώ το 2030.

Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη, μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας, προβλέπεται να αυξηθούν από 190 εκατ. ευρώ φέτος σε 459 εκατ. ευρώ το 2030.

Η απόδοση ιδίων κεφαλαίων αναμένεται επίσης να ενισχυθεί, από 7,3% το 2026 σε 11,6% το 2029 και 13,5% το 2030.

Το περιθώριο για υψηλότερη αποτίμηση

Παρά την αυξημένη επενδυτική δραστηριότητα, οι δείκτες μόχλευσης εκτιμάται ότι θα παραμείνουν εντός των ορίων που έχει θέσει η διοίκηση, αν και με περιορισμένα περιθώρια ασφαλείας.

Ο καθαρός δανεισμός ως ποσοστό της ρυθμιζόμενης περιουσιακής βάσης αναμένεται να κορυφωθεί στο 57% το 2030, έναντι στόχου κάτω από 60%.

Η Ambrosia επισημαίνει ότι ο ΑΔΜΗΕ διαπραγματεύεται με σημαντική έκπτωση έναντι των ευρωπαϊκών διαχειριστών δικτύων, παρά τον υψηλότερο αναμενόμενο ρυθμό ανάπτυξης.

Η νέα τιμή στόχος ενσωματώνει συντηρητικές παραδοχές αποτίμησης σε σχέση με τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές εταιρείες, αφήνοντας περιθώρια περαιτέρω αναθεώρησης εφόσον προχωρήσει απρόσκοπτα η υλοποίηση των μεγάλων έργων.

Η διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου παραμένει εκτός των προβλέψεων της χρηματιστηριακής, λόγω των εκκρεμοτήτων που εξακολουθούν να περιβάλλουν τη χρηματοδότηση και την υλοποίησή της.