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Το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ (WEF) ενδέχεται να διορίσει την Κριστίν Λαγκάρντ ως επόμενη πρόεδρό του ακόμη και τον επόμενο μήνα, δήλωσαν στο Reuters τέσσερα πρόσωπα που βρίσκονται κοντά στον οργανισμό. Αυτό θα σήμαινε ότι θα αποχωρούσε πρόωρα από την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), προκαλώντας έναν ευρύτερο ανασχηματισμό στην κορυφή της.

Η θητεία της Λαγκάρντ στην ΕΚΤ έχει προγραμματιστεί να ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο του 2027. Μια πρόωρη αποχώρησή της θα έδινε στους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης την ευκαιρία να επιλέξουν νέο πρόεδρο της ΕΚΤ πριν από τις προεδρικές εκλογές της άνοιξης στη Γαλλία, τις οποίες, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, θα μπορούσε να κερδίσει η ακροδεξιά. Παράλληλα, θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για μια συμφωνία που θα περιλαμβάνει δύο ακόμη υψηλόβαθμες θέσεις στην ΕΚΤ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του WEF, στο οποίο συμμετέχει και η ίδια η Λαγκάρντ, θα συνεδριάσει στις 2 Νοεμβρίου και ενδέχεται να την εκλέξει ως επόμενη πρόεδρό του, ανέφεραν οι πηγές που βρίσκονται κοντά στον οργανισμό και μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας λόγω της ευαισθησίας του ζητήματος.

Όπως διευκρίνισαν, δεν έχει ληφθεί ακόμη οριστική απόφαση.

Δύο από τις πηγές ανέφεραν ότι το συμβούλιο θα μπορούσε, εναλλακτικά, να αξιοποιήσει τη συνεδρίαση για να ορίσει ημερομηνία ψηφοφορίας, η οποία θα επέτρεπε στη Λαγκάρντ να εμφανιστεί ως ορισθείσα πρόεδρος κατά την ετήσια συνάντηση του WEF τον Ιανουάριο στο Νταβός, όπου πολιτικοί και επιχειρηματικοί ηγέτες συγκεντρώνονται για να συζητήσουν παγκόσμια οικονομικά και χρηματοπιστωτικά ζητήματα.

Οι πηγές επισήμαναν ότι η εκλογή της Λαγκάρντ δεν είναι βέβαιη, αλλά ανέφεραν ότι η 70χρονη πρώην υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας διαθέτει ευρεία υποστήριξη από το συμβούλιο, το οποίο, σύμφωνα με τον ιστότοπό του, αριθμεί 27 μέλη.

Αναζήτηση διαδόχου πριν από τις γαλλικές εκλογές

Και τα δύο πιθανά χρονοδιαγράμματα θα επέτρεπαν την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής και διορισμού νέου προέδρου της ΕΚΤ πριν από τη λήξη της θητείας του Εμανουέλ Μακρόν τον Μάιο του 2027, δίνοντας στον Γάλλο πρόεδρο τη δυνατότητα να συμμετάσχει στις αποφάσεις για τη διαδοχή της Λαγκάρντ.

Η επιθυμία της Λαγκάρντ να διαδραματίσει ο Μακρόν ρόλο στην επιλογή του διαδόχου της ήταν ένας από τους παράγοντες που επηρέασαν το χρονοδιάγραμμα, ανέφερε πέμπτη πηγή. Στους ευρωπαϊκούς πολιτικούς κύκλους επικρατεί ανησυχία ότι οι διαπραγματεύσεις για τη διαδοχή της θα μπορούσαν να γίνουν δυσκολότερες εάν η ηγέτιδα της ακροδεξιάς Μαρίν Λεπέν κέρδιζε τη γαλλική προεδρία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του WEF, που εδρεύει στη Γενεύη, έχει σήμερα δύο συμπροέδρους: τον διευθύνοντα σύμβουλο της BlackRock, Λάρι Φινκ, και τον αντιπρόεδρο της Roche, Αντρέ Χόφμαν, οι οποίοι ανέλαβαν τον ρόλο μετά την αποχώρηση του ιδρυτή Κλάους Σβαμπ πέρυσι.

Στο συμβούλιο συμμετέχουν επίσης προσωπικότητες του δημόσιου τομέα, όπως η γενική διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, και η βασίλισσα Ράνια της Ιορδανίας, καθώς και κορυφαία επιχειρηματικά στελέχη, όπως ο Μαρκ Μπένιοφ της Salesforce και ο Γιμ Χάγκεμαν Σνάμπε της Siemens.

Η Λαγκάρντ, η οποία συμμετέχει αυτή την εβδομάδα στις ετήσιες συνεδριάσεις του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας στην Μπανγκόκ, έχει δηλώσει ότι θα παραμείνει στην ΕΚΤ μέχρι το επόμενο έτος, χωρίς ωστόσο να δεσμευτεί ότι θα εξαντλήσει τη θητεία της, η οποία λήγει επισήμως τον Οκτώβριο.

Η αποχώρησή της θα δημιουργούσε μια δεύτερη κενή θέση στην εξαμελή Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΚΤ, μετά την παραίτηση της Ίζαμπελ Σνάμπελ τον περασμένο μήνα. Στο μεταξύ, ο επικεφαλής οικονομολόγος Φίλιπ Λέιν αναμένεται να αποχωρήσει τον Μάιο.

Αξιωματούχοι της ΕΕ αναφέρουν ότι οι τρεις διορισμοί θα μπορούσαν να συμφωνηθούν στο πλαίσιο μιας συνολικής συμφωνίας μεταξύ των κρατών-μελών.

Οι πρώην διοικητές των κεντρικών τραπεζών της Ολλανδίας και της Ισπανίας, Κλάας Κνοτ και Πάμπλο Ερνάντεθ ντε Κος, θεωρούνται επικρατέστεροι για την προεδρία, ενώ η Γαλλία φέρεται να επιδιώκει τη θέση του επικεφαλής οικονομολόγου.

Η Γερμανία σχεδιάζει να προτείνει υποψήφιο για την αντικατάσταση της Σνάμπελ, η οποία είναι επικεφαλής των πράξεων αγοράς της ΕΚΤ, ανέφεραν οι πηγές.

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