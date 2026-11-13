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Νέες ανακατατάξεις στην παγκόσμια αγορά αλουμινίου ενδέχεται να προκαλέσει μια πιθανή εμπορική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Καναδά, με την Ευρώπη να κινδυνεύει να βρεθεί αντιμέτωπη με ακόμη μεγαλύτερες πιέσεις στο κόστος προμήθειας του μετάλλου. Στο επίκεντρο βρίσκεται το ενδεχόμενο μείωσης των αμερικανικών δασμών στο καναδικό αλουμίνιο από το 50% στο 25%, μια κίνηση που θα μπορούσε να μεταβάλει σημαντικά τις διεθνείς εμπορικές ροές.

Μια τέτοια εξέλιξη θα λειτουργούσε ευνοϊκά για την αμερικανική αγορά, περιορίζοντας το κόστος εισαγωγής αλουμινίου. Ωστόσο, η εικόνα θα ήταν διαφορετική στην Ευρώπη, καθώς οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις θα καλούνταν να ανταγωνιστούν τις αμερικανικές για την εξασφάλιση διαθέσιμων ποσοτήτων, με κίνδυνο νέων ανατιμήσεων.

Όπως επισημαίνει ο Άντι Χόουμ σε ανάλυσή του στο Reuters, η ενδεχόμενη αποκλιμάκωση των αμερικανικών δασμών θα αποτελούσε θετική εξέλιξη για τους καταναλωτές στις ΗΠΑ, αλλά θα μπορούσε να δημιουργήσει πρόσθετες δυσκολίες στους Ευρωπαίους αγοραστές.

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Οτάβας φαίνεται ότι έχουν προχωρήσει σημαντικά, χωρίς πάντως να έχει επιτευχθεί οριστική συμφωνία. Μάλιστα, η καναδική πλευρά εμφανίζεται πιο συγκρατημένη στις δημόσιες τοποθετήσεις της σχετικά με τις προοπτικές ολοκλήρωσης των συνομιλιών.

Ο Χόρχε Βάσκες, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της αμερικανικής εταιρείας συμβούλων Harbor Aluminum, είχε προβλέψει ήδη από τον προηγούμενο μήνα, στο πλαίσιο σεμιναρίου του London Metal Exchange (LME), ότι η μείωση των δασμών στο καναδικό αλουμίνιο αποτελεί ζήτημα χρόνου.

Παρά τις εκτιμήσεις αυτές, οι παράγοντες της αγοράς διατηρούν επιφυλάξεις. Άλλωστε, και τον περασμένο Αύγουστο είχε επικρατήσει η προσδοκία μιας επικείμενης εμπορικής συμφωνίας, η οποία τελικά δεν υλοποιήθηκε.

Η στροφή του καναδικού αλουμινίου προς την Ευρώπη και την Ελλάδα

Η επιβολή υψηλότερων αμερικανικών δασμών έχει ήδη προκαλέσει σημαντικές αλλαγές στις εμπορικές σχέσεις ΗΠΑ και Καναδά, ανακατευθύνοντας μεγάλες ποσότητες αλουμινίου προς άλλες αγορές.

Μετά τον διπλασιασμό των δασμών στο 50%, τον Ιούνιο του 2025, οι καναδικές εξαγωγές πρωτογενούς αλουμινίου προς τις Ηνωμένες Πολιτείες άρχισαν να υποχωρούν αισθητά.

Τα στοιχεία του World Bureau of Metal Statistics (WBMS) δείχνουν ότι οι αποστολές μειώθηκαν κατά 26% το 2025, στους 2,03 εκατ. τόνους, ενώ κατά το πρώτο οκτάμηνο του 2026 καταγράφηκε επιπλέον πτώση 14%.

Παρά τη συρρίκνωση των εμπορικών ροών, ο Καναδάς εξακολουθεί να αποτελεί τον μεγαλύτερο μεμονωμένο προμηθευτή αλουμινίου των ΗΠΑ. Η αμερικανική οικονομία παραμένει, άλλωστε, ιδιαίτερα εξαρτημένη από τις εισαγωγές, καθώς η εγχώρια παραγωγή δεν επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες της αγοράς.

Ακόμη και η επανεκκίνηση παραγωγικής δυναμικότητας σε αμερικανικά χυτήρια δεν έχει ανατρέψει αυτή την εικόνα. Πρόκειται για τις εγκαταστάσεις Mt. Holly της Century Aluminum στη Νότια Καρολίνα και New Madrid της Magnitude 7 Metals στο Μιζούρι.

Παρά την ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής, οι συνολικές εισαγωγές πρωτογενούς αλουμινίου στις ΗΠΑ παρέμειναν μειωμένες κατά 10% σε ετήσια βάση την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2026.

Την ίδια στιγμή, οι καναδικές εταιρείες έχουν στραφεί με μεγαλύτερη ένταση προς την ευρωπαϊκή αγορά, καλύπτοντας μέρος των αναγκών που έχουν δημιουργηθεί από την απώλεια άλλων προμηθευτών.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Ολλανδίας, όπου οι εισαγωγές καναδικού αλουμινίου εκτινάχθηκαν από 64.800 τόνους το 2024 σε 372.000 τόνους το 2025.

Η ανοδική τάση συνεχίστηκε και φέτος, με τις αποστολές να φτάνουν τους 215.000 τόνους στο πρώτο οκτάμηνο του 2026, σημειώνοντας αύξηση 98% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Η ανακατεύθυνση των καναδικών εξαγωγών δεν περιορίζεται στην ολλανδική αγορά. Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται το Reuters, σημαντικές ποσότητες έχουν διοχετευθεί τους τελευταίους 12 μήνες και προς την Ιταλία, την Πολωνία και την Ελλάδα.

Η εξέλιξη αυτή έχει ενισχύσει τον εφοδιασμό της ευρωπαϊκής αγοράς, σε μια περίοδο κατά την οποία η διαθεσιμότητα αλουμινίου βρίσκεται υπό αυξανόμενη πίεση.

Τρία πλήγματα στον εφοδιασμό της Ευρώπης

Η ευρωπαϊκή αγορά αλουμινίου αντιμετωπίζει ήδη ένα ιδιαίτερα σύνθετο περιβάλλον, καθώς τρεις διαδοχικές εξελίξεις έχουν περιορίσει σημαντικά τις δυνατότητες προμήθειας μετάλλου από παραδοσιακές πηγές.

Το πρώτο πλήγμα προήλθε από την απόφαση για σταδιακή πλήρη διακοπή των εισαγωγών ρωσικού αλουμινίου, στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών μέτρων που υιοθετήθηκαν μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Η εξέλιξη αυτή περιόρισε την πρόσβαση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας σε έναν σημαντικό προμηθευτή, αυξάνοντας την ανάγκη αναζήτησης εναλλακτικών πηγών.

Ακολούθησε η απόφαση της South32 να αναστείλει από τον Μάρτιο του 2026 τη λειτουργία του χυτηρίου της στη Μοζαμβίκη, αφαιρώντας από την αγορά ακόμη μία σημαντική πηγή τροφοδοσίας.

Το τρίτο πλήγμα συνδέεται με τον πόλεμο στο Ιράν και τις διαταραχές στις εξαγωγές αλουμινίου από τον Περσικό Κόλπο, οι οποίες έχουν επιδεινώσει περαιτέρω την κατάσταση.

Ο συνδυασμός αυτών των παραγόντων έχει περιορίσει τις διαθέσιμες ποσότητες και έχει ενισχύσει τον ανταγωνισμό μεταξύ των αγοραστών, παρά το γεγονός ότι η ζήτηση στην ευρωπαϊκή αγορά παραμένει σχετικά υποτονική.

Οι δυσκολίες στον εφοδιασμό αποτυπώνονται με ιδιαίτερη σαφήνεια στις προσαυξήσεις που καταβάλλονται για τις φυσικές παραδόσεις αλουμινίου στην Ευρώπη.

Ειδικότερα, το συμβόλαιο του CME για αλουμίνιο χωρίς καταβεβλημένους εισαγωγικούς δασμούς διαπραγματεύεται με premium 438 δολαρίων ανά τόνο σε σχέση με τη βασική τιμή του LME.

Αντίστοιχα, για το αλουμίνιο με καταβεβλημένους δασμούς, η προσαύξηση διαμορφώνεται στα 574 δολάρια ανά τόνο.

Μολονότι και οι δύο προσαυξήσεις έχουν υποχωρήσει σε σύγκριση με τα υψηλά επίπεδα που είχαν καταγραφεί τον Μάιο, εξακολουθούν να βρίσκονται κοντά σε ιστορικά υψηλά, γεγονός που υπογραμμίζει τις πιέσεις στην αγορά.

Το στοιχείο αυτό αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν ληφθεί υπόψη ότι η ευρωπαϊκή ζήτηση δεν εμφανίζει ιδιαίτερη δυναμική. Υπό φυσιολογικές συνθήκες, η περιορισμένη κατανάλωση θα ασκούσε μεγαλύτερες πιέσεις στις τιμές.

Μέχρι στιγμής, οι αυξημένες εισαγωγές από τον Καναδά έχουν λειτουργήσει ως σημαντική διέξοδος για την Ευρώπη, περιορίζοντας εν μέρει τις επιπτώσεις από τις απώλειες άλλων προμηθευτών.

Ωστόσο, η συνέχιση αυτών των ροών δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένη, ιδιαίτερα εάν οι ΗΠΑ αποφασίσουν να περιορίσουν τους δασμούς στο καναδικό μέταλλο.

Πώς η μείωση των δασμών μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες

Στην αμερικανική αγορά, οι υψηλοί δασμοί έχουν οδηγήσει σε μεγάλη αύξηση του κόστους προμήθειας αλουμινίου, κάτι που αποτυπώνεται στο λεγόμενο Midwest premium.

Πρόκειται για την προσαύξηση που καταβάλλεται πάνω από τη βασική τιμή του LME και ενσωματώνει, μεταξύ άλλων, την επίδραση των αμερικανικών εισαγωγικών δασμών.

Παρά την υποχώρησή του από τον Μάιο, το συγκεκριμένο premium εξακολουθεί να διαμορφώνεται στα 1,093 δολάρια ανά λίβρα, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 2.409 δολάρια ανά τόνο.

Σύμφωνα με την ανάλυση του Reuters, ενδεχόμενη μείωση των δασμών στο καναδικό αλουμίνιο από το 50% στο 25% θα μπορούσε να προκαλέσει θεαματική κατάρρευση της συγκεκριμένης προσαύξησης.

Για τις αμερικανικές επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν αλουμίνιο στην παραγωγή τους, μια τέτοια εξέλιξη θα σήμαινε σημαντική ελάφρυνση του κόστους.

Ταυτόχρονα, όμως, θα μπορούσε να ενισχύσει ξανά την ελκυστικότητα της αμερικανικής αγοράς για τους Καναδούς παραγωγούς, οδηγώντας σε νέα ανακατεύθυνση των εμπορικών ροών.

Αυτό ακριβώς αποτελεί και τον βασικό κίνδυνο για την Ευρώπη. Ποσότητες αλουμινίου που σήμερα κατευθύνονται προς ευρωπαϊκές χώρες ενδέχεται να επιστρέψουν στην αμερικανική αγορά, περιορίζοντας περαιτέρω τη διαθεσιμότητα μετάλλου για τις ευρωπαϊκές βιομηχανίες.

Ο ρόλος των ενδιάμεσων εκλογών και η πολιτική Τραμπ

Η προοπτική αλλαγών στο καθεστώς των αμερικανικών δασμών δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τις εμπορικές συνομιλίες με τον Καναδά.

Σημαντικό ρόλο ενδέχεται να διαδραματίσουν και οι πολιτικές εξελίξεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, μετά τη σαρωτική επικράτηση των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές.

Η δυσαρέσκεια των Αμερικανών ψηφοφόρων για το αυξημένο κόστος ζωής έχει αναδειχθεί σε κεντρικό πολιτικό ζήτημα, δημιουργώντας πρόσθετες πιέσεις στην κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ.

Σε αυτό το περιβάλλον, η Ουάσιγκτον θα μπορούσε να εξετάσει μια αναπροσαρμογή της δασμολογικής πολιτικής, με στόχο τον περιορισμό των επιβαρύνσεων για τις αμερικανικές επιχειρήσεις και τους καταναλωτές.

Ο Χόρχε Βάσκες έχει εκτιμήσει ότι μια ευνοϊκότερη αντιμετώπιση των εισαγωγών αλουμινίου δεν αποκλείεται να αφορά τελικά περισσότερες χώρες και όχι μόνο τον Καναδά.

Σύμφωνα με αυτή την εκτίμηση, οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να επεκτείνουν τις δασμολογικές ελαφρύνσεις και σε άλλους συμμάχους τους, δημιουργώντας νέες συνθήκες ανταγωνισμού στην παγκόσμια αγορά.

Μια τέτοια εξέλιξη θα αποκτούσε ιδιαίτερη σημασία εάν περιλάμβανε παραγωγούς από τον Περσικό Κόλπο, όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κατάρ, που αποτελούν σημαντικές πηγές προμήθειας αλουμινίου.

Σε αυτή την περίπτωση, η Ευρώπη θα αντιμετώπιζε ακόμη μεγαλύτερες δυσκολίες στην εξασφάλιση πρώτων υλών, καθώς οι αμερικανικές επιχειρήσεις θα είχαν τη δυνατότητα να προσφέρουν ανταγωνιστικότερους όρους για την προσέλκυση φορτίων.

Η ευρωπαϊκή αγορά θα μπορούσε έτσι να βρεθεί αντιμέτωπη με ένα νέο κύμα αυξήσεων στις προσαυξήσεις φυσικής παράδοσης.

Για να διατηρήσει την πρόσβασή της στις διεθνείς προμήθειες, η Ευρώπη ενδέχεται να χρειαστεί να καταβάλλει σημαντικά υψηλότερα premiums, επιβαρύνοντας το κόστος παραγωγής για τις μεταποιητικές επιχειρήσεις.

Οι αυξημένες επιβαρύνσεις θα μπορούσαν στη συνέχεια να μετακυλιστούν στις τιμές των τελικών προϊόντων, επηρεάζοντας τόσο την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας όσο και τους καταναλωτές.

Έτσι, μια εμπορική συμφωνία που θα περιόριζε το κόστος αλουμινίου στις Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσε, την ίδια στιγμή, να δημιουργήσει νέες ανατιμητικές πιέσεις στην Ευρώπη, ανατρέποντας εκ νέου τις ισορροπίες στην παγκόσμια αγορά του μετάλλου.