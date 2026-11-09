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Οι «bears» απευθύνουν προειδοποίηση στους επενδυτές: η φούσκα της τεχνητής νοημοσύνης ενδέχεται να βρίσκεται κοντά στο να σκάσει.

Οι επενδυτές αντιμετωπίζουν πληθώρα ανησυχιών, οι οποίες περιλαμβάνουν φόβους για υπερβολικές αλλά και ανεπαρκείς δαπάνες ενώ, παράλληλα, η οικονομική κατάσταση των hyperscalers αρχίζει να επιδεινώνεται.

Για τους «bears» της αγοράς, οι φόβοι αυτοί οδηγούν σε δύο συμπεράσματα: 1) η φούσκα της τεχνητής νοημοσύνης ενδέχεται να εισέρχεται στα τελικά της στάδια, και 2) ήρθε η ώρα οι επενδυτές να προετοιμάσουν τα χαρτοφυλάκιά τους για μια σημαντική αναταραχή.

Οι επαγγελματίες επενδυτές της Wall Street που διατηρούν απαισιόδοξη στάση περιγράφουν τους τρόπους με τους οποίους οι επενδυτές μπορούν να τοποθετηθούν καλύτερα.

Το Business Insider παρουσιάζει τρεις επενδυτικές στρατηγικές που, σύμφωνα με τους αναλυτές, αξίζει να ληφθούν υπόψη εν μέσω των αυξανόμενων φόβων για τη φούσκα της τεχνητής νοημοσύνης.

Στρατηγική «barbell»

Η BCA Research ανέδειξε τη στρατηγική επενδύσεων «barbell» σε σημείωμα προς τους πελάτες της.

Η στρατηγική «barbell» περιλαμβάνει επενδύσεις τόσο σε περιουσιακά στοιχεία υψηλού όσο και χαμηλού κινδύνου, με την ιδέα ότι η μία πλευρά της «barbell» θα παρέχει προστασία από πτώση, σε περίπτωση που μια επένδυση στην άλλη πλευρά παρουσιάζει υποαπόδοση.

Αμυντικές επενδύσεις

Ο Πολ Ντίτριχ, επικεφαλής επενδυτικός στρατηγικός της Wedbush Securities, συνέστησε στους επενδυτές να αυξήσουν την έκθεσή τους σε βασικούς τομείς της αγοράς, προκειμένου να προστατευθούν από τον κίνδυνο συγκέντρωσης στις αγορές, καθώς και από ευρύτερους μακροοικονομικούς κινδύνους, όπως ο αυξημένος πληθωρισμός και η επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης.

Προσέθεσε ότι θεωρεί πιθανό η φούσκα της τεχνητής νοημοσύνης να σκάσει πριν από το 2027, επισημαίνοντας ότι οι επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη φαίνεται να οδεύουν προς το αποκορύφωμά τους το 2026.

Ο Ντίτριχ συστήνει επενδύσεις σε χρυσό, πρώτες ύλες όπως ο χαλκός και μετοχές που καταβάλλουν μερίσματα

Εξισορρόπηση χαρτοφυλακίου

Οι επενδυτές που μπορούν να αντέξουν την προσωρινή μεταβλητότητα των μετοχών ίσως θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο να αγοράσουν κατά τη διάρκεια των πτώσεων σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο, αναφέρει η Franklin Templeton.

Η εταιρεία δήλωσε ότι παραμένει «θετική» ως προς τις μετοχές των ΗΠΑ, αλλά αναμένει ότι η εναλλαγή στον τομέα της τεχνολογίας και η υψηλή μεταβλητότητα θα συνεχιστούν στο εγγύς μέλλον. Αυτό υποδηλώνει ότι η αγορά κατά τη διάρκεια των πτωτικών κινήσεων της αγοράς «έχει νόημα» για τους επενδυτές, όπως υποστήριξε ο Κρις Γκάλιπο, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής της εταιρείας, αν και συνέστησε στους επενδυτές να αυξήσουν την έκθεσή τους σε διάφορους τομείς για να διατηρήσουν την ισορροπία στα χαρτοφυλάκιά τους.

Οι τομείς που η Franklin Templeton συνέστησε στους επενδυτές που επιθυμούν να διαφοροποιήσουν τα χαρτοφυλάκιά τους συμπεριλαμβάνουν μετοχές αξίας, αλλά και αναδυόμενες αγορές και ιαπωνικές μετοχές.

Και οι δύο αυτοί τομείς υπεραποδίδουν έναντι του S&P 500 από την αρχή του έτους, με τον δείκτη MSCI Japan και τον δείκτη MSCI Emerging Markets να σημειώνουν άνοδο 18% και 16%, αντίστοιχα.