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Σε ανοδική τροχιά επανήλθε το Χρηματιστήριο Αθηνών, έπειτα από το διήμερο sell off που είχε οδηγήσει τον Γενικό Δείκτη στην περιοχή των 2.450 μονάδων και στα χαμηλότερα επίπεδα από τον περασμένο Ιούλιο. Η εγχώρια αγορά ευθυγραμμίστηκε με την ανάκαμψη των υπόλοιπων ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων, ενώ η συναλλακτική δραστηριότητα ήταν υποτονική καθώς η Wall Street είναι κλειστή λόγω της αργίας για την Ημέρα των Ευχαριστιών.

Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Πέμπτης (26/11) ο ΓΔ ενισχύθηκε κατά 25 μονάδες ή +1,02% και έκλεισε στις 2.479,94 μονάδες, με χαμηλό ημέρας τις 2.467,70 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.502,66 μονάδες. Απώλειες -5,31% καταγράφει το ΧΑ εντός του Νοεμβρίου, με άλλες δύο συνεδριάσεις να απομένουν για να ολοκληρωθεί ο μήνας. Στο +16,94% ανέρχεται η φετινή απόδοση. Οι τραπεζικές μετοχές ηγήθηκαν της σημερινής ανάκαμψης, με τον κλαδικό δείκτη να σημειώνει κέρδη άνω του +2%. Αντίθετα, ισχυρές πιέσεις δέχθηκαν η Motor Oil και η ΜΕΤΚΑ, με τη δεύτερη να ξεκινάει με το «αριστερό» τη διαπραγμάτευσή της στο ελληνικό χρηματιστήριο.

Ανέκαμψαν οι μετοχές με τις τράπεζες να ξεχωρίζουν

Άνοδο +2,46% κατέγραψαν σήμερα οι τράπεζες, με τον κλαδικό δείκτη να ολοκληρώνει τη συνεδρίαση στις 2.997,97 μονάδες. Ο FTSE 25 (υψηλής κεφαλαιοποίησης) ενισχύθηκε κατά +1,21% στις 6.361,25 μονάδες και ο Mid Cap (μεσαίας κεφαλαιοποίησης) κέρδισε +0,82% στις 2.957,71 μονάδες.

Η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 304,61 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 46,81 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε πακέτα. Τζίρο 63,8 εκατ. ευρώ έκανε η Πειραιώς και ακολούθησε η Εθνική με 36,4 εκατ. ευρώ. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς ανέρχεται στα 183,72 δισ. ευρώ. Θετικό ήταν το πρόσημο για 61 μετοχές, αρνητικό για 40, ενώ 21 τίτλοι έμειναν χωρίς μεταβολή.

Στις τραπεζικές μετοχές, η Alpha Bank ενισχύθηκε κατά +3,7% στα 4,26 ευρώ και ακολούθησαν η Πειραιώς (+3,34% στα 9,456 ευρώ), η Εθνική (+2,06% στα 15,835 ευρώ) και η Eurobank (+0,65% στα 4,514 ευρώ). Η Optima bank κέρδισε +3,9% στα 14,65 ευρώ, η Τράπεζα Κύπρου +3,63% στα 10,57 ευρώ και η CrediaBank +2,68% στο 0,88 ευρώ.

Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, κέρδη άνω του +2% σημείωσαν η ElvalHalcor (+2,31% στα 3,315 ευρώ) και η Jumbo (+2,22% στα 26,76 ευρώ). Κατά τουλάχιστον +1% ενισχύθηκαν η Allwyn (+1,94% στα 9,45 ευρώ), ο ΔΑΑ (+1,6% στα 12,04 ευρώ), η Viohalco (+1,58% στα 14,12 ευρώ), η Intracom Holdings (+1,06% στα 2,86 ευρώ) και η Aktor (+1,02% στα 8,9 ευρώ). Κοντά στο +1% έκλεισαν η Titan (+0,92% στα 43,74 ευρώ) και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+0,87% στα 41,64 ευρώ). Από την άλλη πλευρά, η Motor Oil διολίσθησε -3,57% στα 54 ευρώ και βρέθηκε σε χαμηλό τριών μηνών. Πάνω από -1% έχασαν η Lamda Development (-1,83% στα 5,105 ευρώ, χαμηλό έξι ετών – Οκτώβριος 2020), η HELLENiQ ENERGY (-1,17% στα 16 ευρώ) και ο ΟΤΕ (-1,15% στα 18,09 ευρώ).

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, ξεχώρισε η Bally’s Intralot με κέρδη +3,5% και έκλεισε στο 1,035 ευρώ. Η Noval Property ενισχύθηκε κατά +2,64% στα 2,33 ευρώ, η Ελλάκτωρ κατέγραψε άνοδο +1,42% στο 1,142 ευρώ και η Real Consulting +0,99% στα 8,2 ευρώ. Στον αντίποδα, πέριξ του -1% υποχώρησαν η Ideal (-1,16% στα 5,12 ευρώ) και η Κρι Κρι (-0,93% στα 37,45 ευρώ).

Η Πλαστικά Θράκης κατέγραψε άνοδο +4,62% στα 4,865 ευρώ λαμβάνοντας ώθηση από τα ικανοποιητικά αποτελέσματα εννεαμήνου που ανακοίνωσε σήμερα το πρωί. Αντίθετα, η METKA υποχώρησε κατά -4,5% και έκλεισε στα 9,55 ευρώ, επιστρέφοντας με ισχυρές απώλειες στο ταμπλό του ΧΑ έπειτα από περίπου 10 χρόνια απουσίας.

Στόχος η επαναπροσέγγιση των 2.500 μονάδων μετά τη βελτίωση του κλίματος

Το rebound των μετοχών που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη, σε συνδυασμό με την υποχώρηση των ανησυχιών γύρω από τους προτεινόμενους αμερικανικούς δασμούς, λειτουργεί υποστηρικτικά για τις διεθνείς αγορές, οι οποίες επιχειρούν να ανακτήσουν μέρος του εδάφους που έχασαν κατά τη διάρκεια του ιδιαίτερα ταραχώδους Νοεμβρίου.

Ωστόσο, η συναλλακτική δραστηριότητα παραμένει περιορισμένη, καθώς η Wall Street είναι σήμερα κλειστή λόγω της Ημέρας των Ευχαριστιών. Την Παρασκευή θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση μειωμένης διάρκειας στις ΗΠΑ, με τις συναλλαγές να ολοκληρώνονται στις 20:00 ώρα Ελλάδος. Η απουσία των Αμερικανών επενδυτών περιορίζει τη δυναμική της ανόδου, με την εγχώρια αγορά να επιχειρεί κυρίως μια τεχνική αντίδραση μετά τις έντονες ρευστοποιήσεις και την απώλεια κρίσιμων στηρίξεων.

Παρά τη βελτίωση της ψυχολογίας, οι αβεβαιότητες που τροφοδότησαν το πρόσφατο sell off δεν έχουν εκλείψει. Ο επίμονος πληθωρισμός στις ΗΠΑ, οι προσδοκίες για τις επόμενες κινήσεις της Federal Reserve, οι εξελίξεις γύρω από τη Nvidia και οι γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή εξακολουθούν να διατηρούν τους επενδυτές σε επιφυλακή.

Παράλληλα, το ενδιαφέρον στρέφεται στον κλάδο του λιανικού και ηλεκτρονικού εμπορίου, καθώς η Black Friday αναμένεται να προσφέρει μια πρώτη εικόνα για τη δυναμική των καταναλωτικών δαπανών ενόψει της εορταστικής περιόδου.

Για το ΧΑ το βασικό ζητούμενο είναι η σταθεροποίηση μετά την πρόσφατη έντονη πτώση και η επαναπροσέγγιση των 2.500 μονάδων, με την πορεία των ευρωπαϊκών αγορών να παραμένει καθοριστική για την ένταση της σημερινής ανοδικής προσπάθειας.

Ντεμπούτο για τη ΜΕΤΚΑ – Νέες μετοχές για Star Bulk και BriQ

Στην έναρξη διαπραγμάτευσης της ΜΕΤΚΑ στο ταμπλό της Euronext Athens ήταν σήμερα στραμμένο το ενδιαφέρον της εγχώριας αγοράς, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της συνδυασμένης δημόσιας και ιδιωτικής προσφοράς, μέσω της οποίας αντλήθηκαν συνολικά 300 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, συνεχίζονται οι ανακοινώσεις οικονομικών αποτελεσμάτων εννεαμήνου, ενώ στο εταιρικό ημερολόγιο περιλαμβάνονται η εισαγωγή νέων μετοχών της BriQ Properties και της Star Bulk, καθώς και η επικαιροποίηση του προσωρινού μερίσματος της Alpha Bank.

Η ΜΕΤΚΑ πραγματοποίησε σήμερα την πρώτη της συνεδρίαση στην Κύρια Αγορά, με κωδικό διαπραγμάτευσης «METK» και τιμή εκκίνησης τα 10 ευρώ ανά μετοχή, που αντιστοιχεί στο κατώτατο όριο του αρχικού εύρους διάθεσης των 10 έως 11,50 ευρώ. Συνολικά εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση 125.236.000 μετοχές, με την αποτίμηση στην τιμή εισαγωγής να διαμορφώνεται σε περίπου 1,25 δισ. ευρώ. Για τις τρεις πρώτες συνεδριάσεις, το ημερήσιο όριο διακύμανσης έχει καθοριστεί στο ±60%.

Η συνδυασμένη προσφορά ολοκληρώθηκε με τη διάθεση και των 30 εκατ. προσφερόμενων μετοχών, εκ των οποίων 25 εκατ. ήταν νέες μετοχές της ΜΕΤΚΑ και 5 εκατ. υφιστάμενες μετοχές που πωλήθηκαν από τη Metlen. Από τα συνολικά έσοδα των 300 εκατ. ευρώ, τα 250 εκατ. ευρώ αφορούν την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΜΕΤΚΑ, ενώ τα υπόλοιπα 50 εκατ. ευρώ προήλθαν από την πώληση υφιστάμενων μετοχών. Μετά την αφαίρεση των εξόδων της έκδοσης, τα καθαρά κεφάλαια που εισρέουν στη ΜΕΤΚΑ ανέρχονται σε περίπου 231 εκατ. ευρώ.

Το επενδυτικό ενδιαφέρον ήταν ισχυρό, με τη συνολική ζήτηση να φθάνει τα 533,13 εκατ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας την προσφορά κατά 1,78 φορές. Από τις μετοχές που διατέθηκαν, 20 εκατ. κατανεμήθηκαν σε επενδυτές στην Ελλάδα και 10 εκατ. σε διεθνείς θεσμικούς επενδυτές. Η Metlen διατηρεί τον έλεγχο της ΜΕΤΚΑ, με συμμετοχή περίπου 76%. Τα καθαρά κεφάλαια προορίζονται για την υποστήριξη του επενδυτικού προγράμματος της εταιρείας σε έργα υποδομών, ΣΔΙΤ και παραχωρήσεις, συμπεριλαμβανομένων υφιστάμενων δεσμεύσεων αλλά και νέων επενδυτικών ευκαιριών.

Στο μέτωπο των αποτελεσμάτων, η Πλαστικά Θράκης ανακοίνωσε τις οικονομικές επιδόσεις εννεαμήνου πριν από την έναρξη των συναλλαγών. Η AS Company έχει προγραμματίσει τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της μετά τη λήξη της συνεδρίασης. Αύριο, Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, ακολουθεί η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, η οποία θα γνωστοποιήσει τα οικονομικά αποτελέσματα τρίτου τριμήνου και εννεαμήνου μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης.

Επιπλέον, σήμερα εισήχθησαν 511.505 νέες μετοχές της BriQ Properties, οι οποίες προέκυψαν από το πρόγραμμα επανεπένδυσης μέρους του προσωρινού μερίσματος χρήσης 2026. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν 216 μέτοχοι, με την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών να καθορίζεται στα 3,24 ευρώ. Η αύξηση κεφαλαίου απέφερε συνολικά περίπου 1,66 εκατ. ευρώ.

Σήμερα ξεκίνησε επίσης η διαπραγμάτευση 161.708 νέων μετοχών της Star Bulk Carriers, που εκδόθηκαν και διατέθηκαν δωρεάν σε εργαζομένους και συμβούλους της εταιρείας, στο πλαίσιο του προγράμματος παροχής κινήτρων μέσω μετοχών για το 2026.

Τέλος, η Alpha Bank επικαιροποίησε το ποσό του προσωρινού μερίσματος για τη χρήση 2026, το οποίο διαμορφώνεται πλέον σε 0,0556127 ευρώ μεικτά ανά μετοχή, έναντι περίπου 0,0553 ευρώ προηγουμένως. Η μικρή αύξηση προκύπτει λόγω της εξαίρεσης 23.105.232 ιδίων μετοχών από τη διανομή, χωρίς να μεταβάλλεται το συνολικό ποσό των 124,2 εκατ. ευρώ που θα διατεθεί στους μετόχους. Μετά την παρακράτηση φόρου 5%, το καθαρό μέρισμα ανέρχεται σε 0,052832 ευρώ ανά μετοχή. Η αποκοπή του δικαιώματος είσπραξης έχει οριστεί για τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, ενώ η καταβολή θα ξεκινήσει την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου.