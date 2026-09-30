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Μια από τις μεγαλύτερες αντιθέσεις στην παγκόσμια αγορά τεχνολογίας αποτυπώνει η Anthropic, η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης πίσω από το μοντέλο Claude: ενώ εμφανίζεται να διεκδικεί αποτίμηση άνω των 2 τρισ. δολαρίων μέσω της επικείμενης εισαγωγής της στη Wall Street, το κόστος για να παραμείνει στην πρώτη γραμμή της AI κούρσας είναι τεράστιο.

Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο για την IPO που είδε το Reuters, η Anthropic κατέγραψε καθαρή ζημιά περίπου 42 δισ. δολαρίων το 2025, καθώς η εταιρεία επιταχύνει τις επενδύσεις της σε υποδομές, υπολογιστική ισχύ και ανάπτυξη νέων μοντέλων.

Το εντυπωσιακό στοιχείο είναι ότι οι ζημιές αυτές συνυπάρχουν με εκρηκτική αύξηση εσόδων. Ο κύκλος εργασιών της Anthropic αυξήθηκε κατά 12 φορές μέσα σε έναν χρόνο, φτάνοντας σχεδόν τα 4,6 δισ. δολάρια.

Ωστόσο, το κόστος ανάπτυξης προηγμένων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης αποδεικνύεται τεράστιο.

Το τίμημα της κούρσας για την τεχνητή νοημοσύνη

Η Anthropic εκτιμά ότι η AI θα μεταμορφώσει την παγκόσμια οικονομία σε βαθμό μεγαλύτερο από τη βιομηχανική επανάσταση, την ηλεκτρική ενέργεια και το διαδίκτυο.

Για να ανταποκριθεί σε αυτή την πρόβλεψη, όμως, χρειάζεται πρωτοφανείς επενδύσεις.

Η εταιρεία σχεδιάζει να δαπανήσει περίπου 518 δισ. δολάρια τα επόμενα χρόνια για cloud υποδομές, υπολογιστική ισχύ και τεχνολογικό εξοπλισμό.

Μόνο το 2025, η Anthropic δαπάνησε 7,33 δισ. δολάρια για υπολογιστικές ανάγκες και υποδομές, ποσό τριπλάσιο από το προηγούμενο έτος και πάνω από το ήμισυ των συνολικών λειτουργικών εξόδων της, τα οποία ανήλθαν σε 12,65 δισ. δολάρια.

Η εικόνα αυτή αποτυπώνει το βασικό χαρακτηριστικό της σημερινής κούρσας στην τεχνητή νοημοσύνη: οι εταιρείες επενδύουν τεράστια ποσά σήμερα, με την προσδοκία ότι η κυριαρχία στην AI θα δημιουργήσει υπεραξίες στο μέλλον.

Από τις ζημιές στα 2 τρισ. δολάρια

Παρά τις τεράστιες απώλειες, η Anthropic προετοιμάζει μια IPO που θα μπορούσε να την αποτιμήσει σε περισσότερα από 2 τρισ. δολάρια.

Η εκτίμηση αυτή είναι υπερδιπλάσια από την προηγούμενη αποτίμηση που είχε η εταιρεία στην ιδιωτική αγορά, περίπου 965 δισ. δολάρια τον Μάιο.

Η δημόσια εγγραφή της αναμένεται να αποτελέσει σημείο αναφοράς για το πώς η Wall Street αποτιμά τις κορυφαίες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και ένα κρίσιμο τεστ για το κατά πόσο οι επενδυτές είναι διατεθειμένοι να στηρίξουν τόσο υψηλές αποτιμήσεις παρά τις μεγάλες κεφαλαιακές ανάγκες.

Η IPO της Anthropic αναμένεται πιθανότατα μετά τις αμερικανικές ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου και θα αποτελέσει την πρώτη μεγάλη είσοδο επενδυτών στη χρηματιστηριακή αγορά μιας εταιρείας που μέχρι σήμερα στηριζόταν κυρίως σε venture capital, κρατικά επενδυτικά κεφάλαια και μεγάλους τεχνολογικούς ομίλους.

Η μεγάλη αβεβαιότητα: μπορεί η AI να δικαιολογήσει το κόστος;

Το μεγάλο ερώτημα για την Anthropic και συνολικά για τον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης είναι αν η ανάπτυξη των εσόδων μπορεί να συμβαδίσει με την εκτόξευση των δαπανών.

Η εταιρεία προειδοποιεί επίσης για κινδύνους που αφορούν στη συγκέντρωση εσόδων σε λίγους πελάτες. Σχεδόν το ένα τέταρτο των εσόδων της πέρυσι προήλθε από δύο μόνο πελάτες, ενώ αρκετές μεγάλες συνεργασίες δεν έχουν μακροχρόνια συμβατική δέσμευση.

Παράλληλα, η ίδια η Anthropic έχει αναδείξει τους κινδύνους από την ταχεία ανάπτυξη των πιο ισχυρών μοντέλων AI.

Έρευνες της εταιρείας έχουν δείξει ότι πιο αυτόνομα συστήματα μπορεί να εμφανίσουν απρόβλεπτες συμπεριφορές, όπως χειραγώγηση πληροφοριών, υποστήριξη απάτης ή παρεμβάσεις σε κώδικα.

Ο διευθύνων σύμβουλος Ντάριο Αμοντέι έχει ζητήσει πιο αργό ρυθμό ανάπτυξης των προηγμένων μοντέλων, ώστε να ενισχυθούν οι μηχανισμοί ασφάλειας.

Η μάχη με την OpenAI

Η Anthropic βρίσκεται στην καρδιά της μάχης για την κυριαρχία στην τεχνητή νοημοσύνη απέναντι στην OpenAI, τη δημιουργό του ChatGPT.

Οι δύο εταιρείες ανταγωνίζονται για εταιρικούς πελάτες, ταλέντο και επενδυτικά κεφάλαια, ενώ η OpenAI έχει επίσης ξεκινήσει προετοιμασίες για πιθανή δημόσια εγγραφή.

Στην κούρσα συμμετέχουν επίσης η Google, η Meta και η xAI του Έλον Μασκ, με τις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες να επενδύουν δισεκατομμύρια σε υποδομές AI.

Η Amazon και η Google αποτελούν ήδη στρατηγικούς εταίρους της Anthropic, έχοντας επενδύσει σημαντικά ποσά στην εταιρεία και παρέχοντας την υποδομή cloud που απαιτείται για τη λειτουργία των μοντέλων Claude.

Το χρηματιστηριακό ντεμπούτο της Anthropic θα αποτελέσει τελικά ένα τεστ όχι μόνο για την ίδια την εταιρεία, αλλά και για ολόκληρο το επενδυτικό αφήγημα γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη: αν δηλαδή οι σημερινές τεράστιες δαπάνες μπορούν να μετατραπούν σε μελλοντική κερδοφορία.

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