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Με ισχυρές απώλειες ξεκίνησε η εβδομάδα στα περισσότερα ασιατικά χρηματιστήρια, καθώς η αβεβαιότητα γύρω από τις προοπτικές της τεχνητής νοημοσύνης, η επικείμενη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Nvidia και τα απογοητευτικά οικονομικά στοιχεία από την Ιαπωνία και την Κίνα ενίσχυσαν τις πιέσεις στις μετοχές.

Τις μεγαλύτερες απώλειες στην περιοχή κατέγραψε η Νότια Κορέα, με τον δείκτη Kospi να υποχωρεί κατά 3,59% στις 5.100,50 μονάδες. Στο Τόκιο, ο Nikkei 225 σημείωσε πτώση 2,42% στις 59.662,02 μονάδες, μετά την απροσδόκητη συρρίκνωση του ιαπωνικού ΑΕΠ κατά το τρίτο τρίμηνο.

Στην Κίνα, ο Shanghai Composite έχασε 0,87% στις 3.602,57 μονάδες, καθώς τα τελευταία οικονομικά στοιχεία ενίσχυσαν τις ανησυχίες για την πορεία της δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας του κόσμου. Αντίθετα, στο Χονγκ Κονγκ ο Hang Seng ενισχύθηκε κατά 0,37% στις 23.725,87 μονάδες, ενώ στην Ινδία ο Sensex σημείωσε άνοδο 0,59% στις 82.071,84 μονάδες. Στη Σιγκαπούρη, ο Straits Times υποχώρησε κατά 0,61% στις 5.199,91 μονάδες, ενώ στην Αυστραλία ο S&P/ASX 200 κατέγραψε απώλειες 0,41%.

Wall Street: Πτωτικά τα futures με το βλέμμα στη Nvidia

Το αρνητικό κλίμα μεταφέρθηκε και στα προθεσμιακά συμβόλαια της Wall Street, τα οποία κινούνταν πτωτικά το πρωί της Δευτέρας (16/11), έπειτα από μια εβδομάδα έντονων διακυμάνσεων στις αμερικανικές μετοχές.

Τα futures του Nasdaq 100 υποχωρούσαν κατά 0,77%, ενώ εκείνα του S&P 500 έχαναν 0,37%. Τα προθεσμιακά συμβόλαια του Dow Jones κατέγραφαν πτώση 103 μονάδων ή 0,20%.

Στο επίκεντρο της προσοχής βρίσκονται τα αποτελέσματα της Nvidia, που αναμένεται να ανακοινωθούν μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης της Τρίτης (17/11).

Οι αναλυτές προβλέπουν ότι ο μεγαλύτερος κατασκευαστής επεξεργαστών τεχνητής νοημοσύνης θα εμφανίσει αύξηση εσόδων και κερδών σχεδόν 100% σε ετήσια βάση. Ωστόσο, το μεγαλύτερο ενδιαφέρον επικεντρώνεται πλέον στη στρατηγική που θα ακολουθήσει η εταιρεία μετά την αποχώρηση του ιδρυτή και επί χρόνια διευθύνοντος συμβούλου της, Τζένσεν Χουάνγκ.

Η Nvidia ολοκλήρωσε την προηγούμενη εβδομάδα με απώλειες 13%, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία πτώση της από τον Απρίλιο του 2025, εν μέσω της κρίσης που προκάλεσαν οι αποκαλύψεις για τις εξωσυζυγικές σχέσεις του Χουάνγκ, συμπεριλαμβανομένης σχέσης με γυναίκα που φέρεται να συνδέεται με υπόθεση κινεζικής κατασκοπείας.

Το κρίσιμο τεστ για τη νέα ηγεσία της Nvidia

Σύμφωνα με τον αναλυτή της Yorkville Ives, Νταν Άιβς, το βασικό καθήκον της προσωρινής διευθύνουσας συμβούλου της Nvidia, Κολέτ Κρες, είναι να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη της Wall Street στις προοπτικές της εταιρείας.

Όπως επισημαίνει, η διαδικασία αυτή ξεκινά με την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων και την τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές την Τρίτη.

Παρά την αναταραχή, ο Άιβς εξακολουθεί να αναμένει ισχυρές επιδόσεις, καθώς τα στοιχεία για τη ζήτηση επεξεργαστών τεχνητής νοημοσύνης εμφανίζονται ακόμη καλύτερα σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Οι επενδυτές θα αναζητήσουν ενδείξεις ότι η αλλαγή ηγεσίας δεν επηρεάζει την επιχειρηματική δυναμική της Nvidia, σε μια περίοδο κατά την οποία οι μεγάλοι τεχνολογικοί όμιλοι συνεχίζουν να επενδύουν τεράστια ποσά σε υποδομές AI.

Anthropic: Στο επίκεντρο η IPO με αποτίμηση 1,4 τρισ. δολαρίων

Ένα ακόμη σημαντικό γεγονός για τις αγορές είναι η επικείμενη εισαγωγή της Anthropic στο χρηματιστήριο, η οποία αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα μεγαλύτερα χρηματιστηριακά γεγονότα της χρονιάς.

Η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης, γνωστή για την ανάπτυξη του Claude, στοχεύει σε αποτίμηση περίπου 1,4 τρισ. δολαρίων, με τις μετοχές της να αναμένεται να τιμολογηθούν μεταξύ 70 και 78 δολαρίων.

Η δημόσια εγγραφή θα αποτελέσει σημαντικό τεστ για τη διάθεση των επενδυτών να συνεχίσουν να χρηματοδοτούν τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις τεχνητής νοημοσύνης, παρά τις πρόσφατες αναταράξεις και τις ανησυχίες για τις υψηλές αποτιμήσεις του κλάδου.

Ισχυρά εβδομαδιαία κέρδη παρά τη βουτιά της Nvidia

Παρά τις έντονες πιέσεις στη Nvidia, η Wall Street ολοκλήρωσε την προηγούμενη εβδομάδα με σημαντικά κέρδη.

Οι τρεις βασικοί αμερικανικοί δείκτες, Dow Jones, S&P 500 και Nasdaq Composite, ενισχύθηκαν περισσότερο από 2% σε εβδομαδιαία βάση, σημειώνοντας την καλύτερη εβδομαδιαία επίδοσή τους από τον Αύγουστο.

Η εξέλιξη αυτή δείχνει ότι, παρά την αβεβαιότητα στον κλάδο των ημιαγωγών, το επενδυτικό ενδιαφέρον δεν έχει εξαφανιστεί, αλλά μετατοπίζεται και σε άλλους τομείς της αγοράς.

Η νέα εβδομάδα, πάντως, αναμένεται ιδιαίτερα κρίσιμη για τις διεθνείς μετοχές, καθώς τα αποτελέσματα της Nvidia και η δημόσια εγγραφή της Anthropic θα αποτελέσουν δύο σημαντικές δοκιμασίες για την εμπιστοσύνη των επενδυτών στην τεχνητή νοημοσύνη.