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Ανοδικά κινούνται στην πλειονότητά τους οι ασιατικές αγορές τη Δευτέρα, με τις μετοχές τεχνολογίας να διατηρούν τη δυναμική τους, καθώς τα ασθενέστερα στοιχεία από τις ΗΠΑ περιόρισαν τις προσδοκίες για άμεση αύξηση των επιτοκίων από τη Fed.

Την ίδια στιγμή, οι επενδυτές αναμένουν τα νέα στοιχεία για την οικονομική δραστηριότητα στην Κίνα, ενώ παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στα Στενά του Ορμούζ, όπου η συνεχιζόμενη ένταση εξακολουθεί να προκαλεί σοβαρές διαταραχές στη ναυσιπλοΐα.

Η απουσία προόδου προς μια ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν διατηρεί την πίεση στην αγορά πετρελαίου. Η Τεχεράνη έχει καλέσει την Ουάσιγκτον να «αποδεχθεί την ήττα», ενώ ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε τους Αμερικανούς ότι θα πρέπει να προετοιμαστούν για υψηλότερες τιμές βενζίνης όσο συνεχίζεται η σύγκρουση.

Η Wall Street κοιτάζει ξανά τη Fed

Στις ασιατικές συναλλαγές, τα futures του Nasdaq 100 ενισχύθηκαν κατά 0,3%, ενώ εκείνα του S&P 500 παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα.

Τα ασθενέστερα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την περασμένη εβδομάδα στις ΗΠΑ συνέχισαν να περιορίζουν τις προσδοκίες ότι η Fed θα προχωρήσει σύντομα σε νέα αύξηση των επιτοκίων.

Οι λιανικές πωλήσεις στις ΗΠΑ υποχώρησαν κατά 0,6% τον Ιούλιο, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη πτώση εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο. Οι αγορές αποτιμούν πλέον περίπου 25% πιθανότητα αύξησης των επιτοκίων τον Σεπτέμβριο, έναντι περίπου 50% μία εβδομάδα νωρίτερα.

Παράλληλα, η απόδοση του διετούς αμερικανικού κρατικού ομολόγου υποχώρησε κοντά στο 4,15%.

Ιαπωνία: Απογοήτευσε το ΑΕΠ, αλλά άντεξε ο Nikkei

Στην Ιαπωνία, ο Nikkei 225 ενισχύεται κατά 0,32%, ενώ ο ευρύτερος TOPIX υποχωρεί κατά 0,5%.

Τα ασθενέστερα των εκτιμήσεων στοιχεία για την ιαπωνική οικονομία δεν κατάφεραν να ανακόψουν την άνοδο του Nikkei. Το ΑΕΠ αναπτύχθηκε με ετησιοποιημένο ρυθμό 1,1% στο δεύτερο τρίμηνο, έναντι εκτιμήσεων για 2%.

Η ιδιωτική κατανάλωση μειώθηκε για πρώτη φορά έπειτα από οκτώ τρίμηνα, ενώ συρρίκνωση κατέγραψαν και οι επιχειρηματικές επενδύσεις.

Στήριξη στην οικονομία παρείχαν οι εξαγωγές, χάρη στη ζήτηση για ιαπωνικά υβριδικά αυτοκίνητα αλλά και για προϊόντα που συνδέονται με τους ημιαγωγούς, εν μέσω της παγκόσμιας έκρηξης των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη.

Η ασθενέστερη ανάπτυξη θα μπορούσε να προσφέρει στην Τράπεζα της Ιαπωνίας μεγαλύτερο περιθώριο να καθυστερήσει την επόμενη αύξηση επιτοκίων. Ωστόσο, ο επίμονος πληθωρισμός και το υψηλότερο κόστος των εισαγωγών εξακολουθούν να αποτελούν κινδύνους.

Ράλι στις τεχνολογικές μετοχές

Ο τεχνολογικός κλάδος αποτέλεσε τον βασικό μοχλό στήριξης της ιαπωνικής αγοράς. Η Kioxia Holdings σημείωσε άλμα 7,6%, η LARGAN Precision ενισχύθηκε κατά 10%, ενώ η TDK κατέγραψε άνοδο 0,12%.

Η θετική τάση επεκτάθηκε και στην Κίνα, με τις μετοχές των κατασκευαστών ημιαγωγών να υπεραποδίδουν.

Η Cambricon Technologies σημείωσε άνοδο 5%, η SMIC κέρδισε 7,1% και η Foxconn Industrial Internet ενισχύθηκε κατά 1,4%. Η Alibaba κατέγραψε άνοδο 1,5%.

Η Alibaba βρέθηκε επίσης στο επίκεντρο μετά από δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία επιδιώκει να πουλήσει τον βραχίονα ηλεκτρονικών παιχνιδιών Lingxi Games, σε μια συμφωνία που θα μπορούσε να αποτιμήσει το στούντιο σε περισσότερα από 1,5 δισ. δολάρια.

Άλμα 1,5% στο Χονγκ Κονγκ

Στην ηπειρωτική Κίνα, ο CSI 300 ενισχύεται κατά 1,1%, ο ShanghaiComposite κατά 0,92%, ενώ στο Χονγκ Κονγκ ο Hang Seng σημειώνει άλμα 1,61%.

Οι επενδυτές τοποθετούνται ενόψει της δημοσίευσης των στοιχείων οικονομικής δραστηριότητας της Κίνας για τον Ιούλιο.

Οι οικονομολόγοι αναμένουν ότι η αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής θα επιβραδυνθεί στο 4,8% από 5,3%, ενώ οι λιανικές πωλήσεις εκτιμάται ότι θα αυξηθούν κατά 1,5%.

Οι αγορές της Νότιας Κορέας παρέμειναν κλειστές λόγω αργίας, ενώ ο δείκτης MSCI Asia Pacific κινήθηκε σχεδόν αμετάβλητος.

Πτώση στην Αυστραλία

Στην Αυστραλία, ο S&P/ASX 200 υποχωρεί κατά 0,47%, με τα εταιρικά αποτελέσματα να καθορίζουν ορισμένες από τις μεγαλύτερες επιμέρους μεταβολές.

Οι μετοχές της JB Hi-Fi υποχώρησαν έντονα, καθώς η εταιρεία λιανικής ανακοίνωσε ασθενέστερες πωλήσεις τον Ιούλιο και πιο συγκρατημένες προοπτικές.

Τα ταμειακά κέρδη της National Australia Bank (NAB) αυξήθηκαν κατά περίπου 2% στα 1,83 δισ. δολάρια Αυστραλίας, ωστόσο η τράπεζα επισήμανε σημαντική επιδείνωση της δραστηριότητας στη στεγαστική αγορά.

Οι αιτήσεις για στεγαστικά δάνεια μειώθηκαν, με ιδιαίτερα έντονη αδυναμία στις χορηγήσεις προς επενδυτές. Η μετοχή της NAB υποχώρησε περίπου 3,5%.

Στην Ινδία, ο Nifty 50 κινείται με πτώση 0,55%, ενώ στη Σιγκαπούρη ο Straits Times χάνει 0,2%.

Το Ορμούζ κρατά ψηλά το πετρέλαιο

Το πετρέλαιο παρέμεινε ένας ακόμη παράγοντας επιφυλακτικότητας για τις αγορές.

Το Brent κινείται κοντά στα 88,7 δολάρια το βαρέλι, μετά από άνοδο περίπου 6% την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ το αμερικανικό αργό κινήθηκε κοντά στα 82,12 δολάρια.

Η κυκλοφορία δεξαμενόπλοιων μέσω των Στενών του Ορμούζ εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρές διαταραχές, καθώς Τεχεράνη και Ουάσιγκτον παραμένουν μακριά από συμφωνία ως προς τους όρους για την πλήρη επαναλειτουργία της στρατηγικής θαλάσσιας οδού.

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