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Μετά από ένα δύσκολο ξεκίνημα φέτος, το bitcoin γνώρισε μια αναγέννηση τους τελευταίους μήνες, η οποία ήταν αρκετή ώστε να δημιουργήσει ένα αρκετά σπάνιο, θετικό μοτίβο.

Αν και αυτό το μοτίβο, με την ελκυστική ονομασία «χρυσός σταυρός», δεν προορίζεται απαραίτητα για τον προσδιορισμό του κατάλληλου χρόνου για αγορές στην αγορά, τα δεδομένα δείχνουν ότι, τουλάχιστον, δεν πρέπει να αγνοηθεί.

«Η πορεία του bitcoin, καθώς και άλλων κορυφαίων κρυπτονομισμάτων, συνεχίζει να φαίνεται ενθαρρυντική από τεχνική άποψη», ανέφερε ο Ντέιβιντ Μόρισον, ανώτερος αναλυτής αγοράς της Trade Nation.

Στην ουσία, η πρόσφατη απότομη άνοδος και οι θετικές προοπτικές στα διαγράμματα «έχουν απομακρύνει τους short sellers», τόνισε.

Όλα αυτά λαμβάνουν χώρα μετά τις αρνητικές ειδήσεις που δέχτηκε το bitcoin στα μέσα Σεπτεμβρίου. Ο νόμος «Clarity Act», που αποσκοπούσε στη δημιουργία ενός ρυθμιστικού πλαισίου για την ενίσχυση της αγοράς των κρυπτονομισμάτων, απέτυχε, αλλά οι τιμές δεν έπεσαν. Στη Wall Street, ένα τέτοιο σήμα μπορεί να ερμηνευθεί ως ένδειξη υποκείμενης ισχύος.

Πρόσφατα, ο κινητός μέσος όρος 50 ημερών (50-DMA) του bitcoin ανέβηκε πάνω από τον κινητό μέσο όρο 200 ημερών (200-DMA), τον οποίο πολλοί θεωρούν ως διαχωριστική γραμμή μεταξύ μακροπρόθεσμων ανοδικών και καθοδικών τάσεων.

Αυτός ο «χρυσός σταυρός» μοιάζει με ένα τρόπαιο συμμετοχής, καθώς δείχνει ότι το bitcoin έχει αφιερώσει αρκετό χρόνο και προσπάθεια ώστε να δικαιούται να πει ότι βρίσκεται πλέον σε μακροπρόθεσμη ανοδική τάση.

Για ορισμένα χρηματοοικονομικά μέσα, η αγορά όταν εμφανίζεται ένας «χρυσός σταυρός» ή η πώληση όταν εμφανίζεται το αντίθετό του — ένας «σταυρός θανάτου» — μπορεί να είναι τυχαία υπόθεση. Όμως, για το bitcoin, αυτές οι διασταυρώσεις των κινητών μέσων όρων έχουν προηγηθεί ορισμένων κινήσεων.

Όπως αναφέρει το MarketWatch, ο τελευταίος «σταυρός θανάτου», εμφανίστηκε στις 11 Δεκεμβρίου 2025, όταν το bitcoin έκλεισε στα 92.638 δολάρια, σύμφωνα με στοιχεία της FactSet. Έπεσε κατά 36,8% ακόμη πριν φτάσει στο κατώτατο σημείο των 58.548,13 δολαρίων στις 30 Ιουνίου.

Πριν από αυτό, ο τελευταίος «χρυσός σταυρός» εμφανίστηκε στις 6 Μαρτίου 2023, με το bitcoin να κλείνει στα 22.398 δολάρια. Ο 50-DMA έφτασε αρκετά κοντά στο να πέσει κάτω από τον 200-DMA μερικές φορές, τον Οκτώβριο του 2023 και τον Οκτώβριο του 2024, αλλά η ανοδική τάση επανήλθε εγκαίρως για να διατηρήσει τον «χρυσό σταυρό» ανέπαφο. Και το bitcoin εκτοξεύθηκε κατά 457% πριν κορυφωθεί στα 124.836 δολάρια στις 6 Οκτωβρίου 2025.

Ανατρέχοντας στα στοιχεία της FactSet από τις αρχές του 2018, παρατηρήθηκαν τρεις ακόμη «χρυσές διασταυρώσεις»: στις 17 Σεπτεμβρίου 2021, στις 15 Ιουνίου 2020 και στις 20 Μαΐου 2019. Το bitcoin έφτασε στο υψηλότερο σημείο του μετά από αυτές τις ανοδικές διασταυρώσεις, με κέρδη 59% σε δύο μήνες, 615% σε 17 μήνες και 62% σε πέντε εβδομάδες, αντίστοιχα.

Η ιστορία δεν επαναλαμβάνεται πάντα, αλλά είναι δύσκολο να αμφισβητηθεί ότι αποτελεί ένα καλό ιστορικό, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα.

Μια περαιτέρω άνοδος του bitcoin θα μπορούσε να στηρίξει την ευρύτερη αγορά μετοχών, καθώς υποδηλώνει ότι οι επενδυτές υιοθετούν μια στάση ανάληψης κινδύνου.

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