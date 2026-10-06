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Ελκυστικό σημείο εισόδου στις ευρωπαϊκές τράπεζες βλέπει η Morgan Stanley μετά την πρόσφατη διόρθωση, εκτιμώντας ότι η πίεση στις μετοχές οφείλεται περισσότερο στην επιδείνωση του κλίματος στις αγορές κρατικών ομολόγων και σε κατοχύρωση κερδών, παρά σε ουσιαστική επιδείνωση των θεμελιωδών μεγεθών του κλάδου.

Για την Ελλάδα, το ενδιαφέρον εστιάζεται ιδιαίτερα στην Alpha Bank, την οποία η Morgan Stanley περιλαμβάνει στις προτιμώμενες επιλογές της μεταξύ των ευρωπαϊκών τραπεζών μεσαίας κεφαλαιοποίησης. Η σύσταση για τη μετοχή είναι Overweight, με τιμή στόχο τα 5,50 ευρώ, έναντι 4,65 ευρώ στην αποτίμηση της έκθεσης, που αντιστοιχεί σε περιθώριο ανόδου περίπου 18%.

Θετική είναι επίσης η στάση για Πειραιώς και Eurobank, για τις οποίες η σύσταση είναι Overweight. Η τιμή στόχος για την Πειραιώς διαμορφώνεται στα 12,30 ευρώ, από 10,65 ευρώ, με δυνητικό περιθώριο ανόδου 15%, ενώ για τη Eurobank η τιμή στόχος βρίσκεται στα 5,40 ευρώ, έναντι 4,70 ευρώ, επίσης με περιθώριο 15%. Για την Εθνική Τράπεζα, η σύσταση είναι Equal-weight, με τιμή στόχο 19,30 ευρώ και εκτιμώμενο περιθώριο 13%. Για την CrediaBank η Morgan Stanley δίνει σύσταση Equal-weight, τιμή αναφοράς 1,01 ευρώ και τιμή στόχο 1,09 ευρώ, δηλαδή δυνητικό περιθώριο περίπου 8%.

Η Morgan Stanley επισημαίνει ότι οι ελληνικές τραπεζικές μετοχές εξακολουθούν να διαπραγματεύονται σε ελκυστικές αποτιμήσεις. Συνολικά ο ελληνικός τραπεζικός κλάδος αποτιμάται περίπου στις 9,6 φορές τα εκτιμώμενα κέρδη του 2027 και στις 8,8 φορές εκείνα του 2028, με απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων που εκτιμάται κοντά στο 17% τα επόμενα χρόνια.

Το βασικό στοιχείο κινδύνου είναι η άνοδος των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων. Το περιθώριο απόδοσης των ελληνικών τίτλων έναντι των γερμανικών έχει διευρυνθεί κατά περίπου 42 μονάδες βάσης από τα τέλη Ιουνίου, στο πλαίσιο της γενικότερης αναταραχής στις ευρωπαϊκές αγορές ομολόγων. Παρ’όλα αυτά, η Morgan Stanley χαρακτηρίζει διαχειρίσιμη την επίπτωση στα κεφάλαια των τραπεζών. Στις περισσότερες περιπτώσεις, ο αντίκτυπος στον δείκτη CET1 εκτιμάται κάτω από 5 μονάδες βάσης, αν και σε ορισμένες τράπεζες της Ελλάδας, της Ιταλίας και της Ισπανίας μπορεί να φτάσει υψηλότερα επίπεδα.

Η επενδυτική θέση υπέρ του κλάδου, πάντως, παραμένει ισχυρή. Η Morgan Stanley θεωρεί ότι η πρόσφατη πτώση είναι σε μεγάλο βαθμό αποτέλεσμα αρνητικού επενδυτικού κλίματος και συνιστά ευκαιρία για τοποθετήσεις. Ιστορικά, μετά από αντίστοιχες τριήμερες διορθώσεις 5%-7% στις ευρωπαϊκές τράπεζες, ο κλάδος κατέγραψε θετική σχετική απόδοση την επόμενη εβδομάδα στο 79% των περιπτώσεων.

Παρά τη βραχυπρόθεσμη μεταβλητότητα, η Morgan Stanley εκτιμά ότι η κερδοφορία των τραπεζών παραμένει ανθεκτική, με τη συνεχιζόμενη πιστωτική επέκταση προς τις επιχειρήσεις, τα υψηλότερα επιτόκια και τα ισχυρά επίπεδα κεφαλαίων να λειτουργούν υποστηρικτικά. Το βασικό ζητούμενο για μια νέα ανοδική κίνηση των μετοχών είναι πλέον η σταθεροποίηση της αγοράς κρατικών ομολόγων.

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