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Mε σημαντικά κέρδη ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της Τετάρτης στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ο Γενικός Δείκτης, μετά από 18 εναλλαγές προσήμου, έκλεισε στις 2643,62 μονάδες, με κέρδη 1,28%. Aκόμα, ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε στο +1,23% στις 6.754 μονάδες, ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης στο +0,93% και τις 3.038 μονάδες και ο τραπεζικός δείκτης στο +2,14% και τις 3.096 μονάδες.

Ο τζίρος έφτασε τα 332 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 43,6 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε πακέτα.

Στο ταμπλό, τα μεγαλύτερα κέρδη καταγράφηκαν στις τράπεζες με τη Eurobank στο +1,77%, την ΕΤΕ στο +1,01%, την Πειραιώς στο +2,83% και την Alpha Bank στο +3,74%. Ακόμα η CrediaBank σημείωσε κέρδη 4%, η ΔΕΗ +2,22%, η Cenergy +2,22% και η Capital Maritime +3,13%.

Στον αντίποδα η Motor Oil υποχώρησε 3,24% και τα ΕΛΠΕ -3,39%.

Συνολικά, 73 μετοχές έκλεισαν ανοδικά, 36 καθοδικά και 15 σταθερές.

Για την ελληνική κεφαλαιαγορά, ζητούμενο παραμένει η διατήρηση της ανοδικής δυναμικής πάνω από τις 2.600 μονάδες, με τις τράπεζες και τις επιλεκτικές τοποθετήσεις σε blue chips να αποτελούν βασικούς παράγοντες στήριξης της αγοράς.

Μικρές πιέσεις στις αγορές διεθνώς – που παρ’ όλα αυτά ανακάμπτουν – ασκούν τόσο οι τιμές του πετρελαίου, με το Brent να ξεπερνά σήμερα τα 110 δολάρια προτού υποχωρήσει στα 108 δολάρια, ενώ οι αποδόσεις των ομολόγων, ιδιαίτερα στην Ευρώπη, συνεχίζουν να κινούνται σε ανοδική τροχιά. Το δεκαετές γαλλικό ομόλογο ξεπέρασε το 5% για πρώτη φορά από το 2002 και το spread με τα γερμανικά δεκαετή ομόλογα εκτοξεύτηκε στις 159,4 μονάδες βάσης, που συνιστά υψηλό 15ετίας.

Σημαντικές πιέσεις δέχτηκαν τόσο τα βελγικά ομόλογα (OLOs) (4,41%), αλλά και οι ιταλικοί κρατικοί τίτλοι (BTPs) (4,60%). Ακόμα, η απόδοση του γερμανικού δεκαετούς ομολόγου ενισχύθηκε κατά 1,8 μονάδες βάσης, στο 3,42%, ενώ η απόδοση του ελληνικού δεκαετούς ανέβηκε στο 4,42%.

Όσον αφορά τις εισηγμένες, ο όμιλος Fourlis παρουσίασε, στο πλαίσιο της Ημέρας Επενδυτών 2026, το σχέδιο μετασχηματισμού του σε μια ολοκληρωμένη περιφερειακή πλατφόρμα λιανικής, συνοδευόμενο από αναλυτικό χρηματοοικονομικό οδικό χάρτη έως το 2029, αλλά και μακροπρόθεσμες επιδιώξεις κερδοφορίας. Η διοίκηση επιδιώκει να αξιοποιήσει τις συνέργειες μεταξύ των δραστηριοτήτων IKEA, INTERSPORT και Foot Locker, μέσω κοινών υποστηρικτικών υπηρεσιών, ενιαίας ψηφιακής υποδομής, ενοποίησης της εφοδιαστικής αλυσίδας και προσεκτικής επέκτασης του δικτύου καταστημάτων.

Αποτελέσματα εννεαμήνου ανακοίνωσε χθες και η BriQ Properties, καταγράφοντας βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας και της καθαρής κερδοφορίας, παρά τη μείωση των εσόδων από μισθώματα. Τα έσοδα από ενοίκια υποχώρησαν κατά 4,2% σε ετήσια βάση, στα 15,7 εκατ. ευρώ, εξέλιξη που αντανακλά την πώληση οκτώ ακινήτων το 2025. Ισχυρή ήταν η εικόνα της καθαρής κερδοφορίας, καθώς τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 17,8%, στα 9,7 εκατ. ευρώ, επωφελούμενα από το χαμηλότερο χρηματοοικονομικό κόστος.

Καθαρά κέρδη 5,2 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο ανακοίνωσε σήμερα και η Παπουτσάνης, με τα EBITDA να ανέρχονται στα 9,4 εκατ. ευρώ και τις εξαγωγές να αντιπροσωπεύουν το 56% του τζίρου.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι η μετοχή της Allwyn διαπραγματευόταν σήμερα χωρίς το δικαίωμα είσπραξης στο ενδιάμεσο μέρισμα ύψους 0,2 ευρώ ανά μετοχή. Οι μέτοχοι έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν είτε την καταβολή του ποσού σε μετρητά είτε την επανεπένδυσή του σε μετοχές της Allwyn. Η περίοδος υποβολής επιλογών για όσους επιθυμούν να λάβουν μετοχές αντί μετρητών θα διαρκέσει από τις 23 Οκτωβρίου έως τις 5 Νοεμβρίου. Τόσο η καταβολή των μετρητών όσο και η παράδοση των μετοχών έχουν προγραμματιστεί για τις 12 Νοεμβρίου.

Κέρδη στις διεθνείς αγορές

Σε ανοδική τροχιά κινείται σήμερα ο Nasdaq, καθώς οι τελευταίες εξελίξεις γύρω από τη SpaceX και την Tesla του Έλον Μασκ επαναφέρουν το αγοραστικό ενδιαφέρον στις τεχνολογικές μετοχές της Wall Street. Ο Nasdaq ενισχύεται κατά 0,5%, ενώ ο S&P 500 καταγράφει άνοδο 0,2%. Την ίδια ώρα, ο Dow Jones κινείται κοντά στα επίπεδα της προηγούμενης συνεδρίασης, χωρίς ουσιαστική μεταβολή.

Στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος βρίσκεται η SpaceX, η μετοχή της οποίας σημειώνει άλμα 7%, μετά την ανακοίνωση ότι τα έσοδα της εταιρείας αυξήθηκαν κατά 161% το τρίτο τρίμηνο. Πρόσθετη ώθηση στο επενδυτικό κλίμα έδωσαν οι δηλώσεις του Έλον Μασκ, σύμφωνα με τις οποίες η SpaceX και η αυτοκινητοβιομηχανία Tesla έχουν συστήσει ειδικές επιτροπές για να εξετάσουν το ενδεχόμενο συγχώνευσης. Η προοπτική μιας πιθανής εταιρικής συνένωσης ενισχύει το ενδιαφέρον των επενδυτών για τις δύο επιχειρήσεις, χωρίς ωστόσο να έχει ανακοινωθεί οριστική συμφωνία. Η μετοχή της Tesla ενισχύεται περισσότερο από 2%, ενώ η αγορά αναμένει την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της εταιρείας αργότερα μέσα στην ημέρα.

Στις ευρωαγορές, ο Stoxx 600 σημειώνει αυτή την ώρα κέρδη 0,92%, ο γερμανικός Dax στη Φρανκφούρτη κερδίζει +1,50%, ο βρετανικός FTSE 100 +0,36%, ο γαλλικός CAC 100 +1,07% και ο FTSE MIB στο Μιλάνο +1,05%.

Τέλος, στα ασιατικά χρηματιστήρια, ο ευρύτερος δείκτης MSCI Asia Pacific ενισχύθηκε κατά 1,1%, διακόπτοντας ένα διήμερο πτωτικό σερί.

Η μεγαλύτερη άνοδος καταγράφηκε στη Νότια Κορέα, όπου ο KOSPI εκτινάχθηκε κατά 3,7%, με τις μετοχές των εταιρειών ημιαγωγών να πρωταγωνιστούν.

Στην Ταϊβάν, ο Taiex σημείωσε κέρδη περίπου 1,4%, ενώ στην Ιαπωνία τόσο ο Nikkei 225 όσο και ο TOPIX ενισχύθηκαν περισσότερο από 1%.

Στο επίκεντρο του αγοραστικού ενδιαφέροντος βρέθηκαν οι εταιρείες κατασκευής τσιπ μνήμης, οι οποίες επωφελούνται από την ανάπτυξη των κέντρων δεδομένων και των υποδομών τεχνητής νοημοσύνης.

Η Samsung Electronics σημείωσε άνοδο 7,1%, ενώ η SK Hynix ενισχύθηκε κατά 6,2%.

Στην Ιαπωνία, η Kioxia κατέγραψε κέρδη 3,2% και η Murata Manufacturing ενισχύθηκε κατά 3,4%. Στην Ταϊβάν, η Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) σημείωσε άνοδο 0,8%, ενώ η Largan Precision κέρδισε 3,8%.

Η έντονη κινητικότητα στον κλάδο αποτυπώνει την προσπάθεια της αγοράς να επαναξιολογήσει τις προοπτικές των επενδύσεων στην AI, ύστερα από τις πρόσφατες ανησυχίες για τις υψηλές αποτιμήσεις και τη χρηματοδότηση των μεγάλων έργων υποδομής.